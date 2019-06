Juanjo: "He perdido contratos como enfermero eventual por no coger el teléfono estando en la ducha"

Voz 1

00:29

la verdad es que te da un poco con con el canto en los dientes porque te das cuenta de que las condiciones no son lo que lo que tiene decían hablo de contrato bueno de días altas al lunes siguiente bueno en lo personal me va genial pero claro yo también un poco de la esperanza de que lo laboral ya con con varias mi experiencia con máster con con varias cosas pues hombre considera que que va a tener más suerte pero bueno son de la cuenta de que de que no y bueno pues la incertidumbre es simplemente el teléfono de cuatro ahora he llegado al punto de dar a lo mejor optar por la mañana y perder un contrato por eso porque te llama alguna vez o dado casa seguida sino a mí sino lo coges pierda el contrato en el mejor de los casos y en el peor de los casos pueden hasta finalizar te sin trabajar con lo cual ya llegado hasta el punto lo de literalmente sin cuidar la ducha civilidad me tengo llevar el móvil conmigo al final eres un esclavo completo del teléfono móvil al final que pierde siempre