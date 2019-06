Joan Viñallonga: "El Frigopie nació del éxito del Frigodedo. Pensamos que hacer un pie con otra textura, podría funcionar"

Voz 1995 00:00 esto es diríais que el verano empieza cuando tras el primer baño verdad de verdad no poner de camisa de manga corta cuando tras el primer baño cuando te comes el primer helado

Voz 1 00:09 el prime lado si todo

Voz 1995 00:12 yo me baño todo el año estás tratando de ser irónico van a funcionar sale tú dices que sí

Voz 0998 00:22 por qué bañarse es verdad que a lo mejor un día estás en una piscina en un hotel Pegasus poco eso ya es más de lo dijese Christmas de polo o de lado yo de lado helado cuando en este cuando eras pequeño hace muy poco tengo claro caray eran sin chaval cuando es aún más joven cuál era tu helado favorito

Voz 1722 00:42 mira emigrado helado favorito favorito que creo que hay que hay que volver a traerlo osea algo hay que hacer hay que hacer un un IMAS dejó algo para que vuelve a ese es el figurón el riguroso me encantaba volvía loco de niño figuren figuró enhorabuena me figuro que tenía forma de tiburón azul

Voz 1995 01:01 bueno bueno bueno su locura yo me acuerdo por ejemplo de la raza Adrià

Voz 2 01:06 que me acuerdo el negrito negrito que sacaron de código

Voz 3 01:13 sí es frío nos gusta pero bueno por eso defendió

Voz 2 01:22 de este súper clásico que sigue vivo

Voz 1995 01:29 hemos vuelto pero los dos han marcado la infancia de este país muchos está marcada por los helados pero sí tenemos una sorpresa para di verás tenemos sí al hombre que más de Juan Villalonga muy buenos días buenos días Joan es el inventor de lados icónicos como el frigo bien si me da Joan ha trabajado en estos equipos se en el Drácula Drácula también el Calypso sí el Twitter pero yo me has marcado nuestra vida no lo sabíamos te quiero Joan mejor mejor es que yo quería hablar en nombre de la audiencia de la cadena SER cuando te digo gracias iban las las has hecho muy felices gracias a vosotros también porque nosotros eso también ayuda también llevará no gastamos el dinero sí sí Alex XXV peseta me ocurrió Joan cuál fue el primer polo cuál fue el primer helado que hiciste bueno yo empecé trabajando

Voz 4 02:38 año setenta y seis y en ese año fue cuando se desarrolló el Drácula

Voz 1995 02:43 que era todo una precisa un cambio de lo que había no hasta la fecha vale porque déjame recordar era como Coca Cola por fuera exacto luego negra negra lo había la cosa arroja esa que es el impacto ambiental se exacto buenas amigos estaba el Drácula más me voy a comprar un Drácula así como algo de entender la Reunión hoy si hacemos pero el frigo pie como fuese Reunión creativa para dar luz a la Primaria y claro chupar un pie

Voz 4 03:20 la cosa viene de detrás no es decir Frigo dedo fue un cambio bastante importante en lo que había sido el polo tradicional no y eso se consiguió a través de una tecnología etcétera etcétera que en aquel momento pues fue bastante vanguardista y una vez no sabíamos habíamos avanzado en Frigo dedo pues ya había funcionado bien porque en principio había alguna serias dudas no al final no dejaba de ser un dedo ya un poco así entre comillas caníbales no y entonces ya nos animamos y pensamos que la posibilidad de hacer un pie con otra textura etc etc podría funcionar entonces estos investigó y pareció que que sí que funcionaría y ahí es donde nos animamos a movernos a digamos al concepto de esto de un pie

Voz 1995 04:10 yo era más del pie que de del del era si decir que son cosas totalmente diferente iban confirmo porque corría el rumor ha sido muy bien la leyenda de que utilizáis a niños probadores teníais de niños en vuestro en ese alados esperando que alimentaba pero con con quien pero lo vais los ELA

Voz 4 04:34 no la verdad es que hay agencias de investigación pues quedaban a probar a las familias Si porque a nosotros nunca nos toque lo sea

Voz 1995 04:42 claro no fui ya se niño eran unos cuantos selectos William de nuestra generación sí señor Priego y el proceso de poner nombre porque Drácula el Twitter el Calypso de dónde vienen los hombres ADER estará una tarea que se encargaba

Voz 4 05:02 elementos de marketing que son los que están más en contacto consumidor yo por ejemplo mi trabajo era más en el área técnica no va a hacer la fórmula conseguir la maquinaria o en fin de todo el proceso no los nombres os decidía marketing y a la verdad que eran nombres en algunos casos que era lo que definían era la marca Intel dio el producto muy claramente no de Frigo Pie no es que tenga mucha mucha cosa rara no y además definía muy bien lo que era no porque Frigo es un sino de lado y el pie pues exactamente a esto no que hiciera una imagen de de pie no había una entendernos

Voz 5 05:39 la gran digamos un

Voz 1995 05:41 creo que no en una tiene forma de pie yo gente que viene a Figo dedo en esta historia que habéis contado pues Khalid fue mucho no os atrevéis a seguir por ahí no frío a dedo Frigo Pie y cuando llegó el PP hasta aquí hasta que hemos llevado nada no exacto exacto

Voz 6 06:06 hubo algún cachondo que dijo pues yo no no fastidie

Voz 1995 06:11 algunas revistas satíricas sí avanzó pero nosotros no seguimos la ruta Joan durante veinticinco años asestado creando ilusión y fantasía de Klaus que siguen siguen en la carta en muchos díscolos todavía se pueden comprar que pasar que sé por Gandía donde sea que tuviera en Salou donde veranea tú sientes un orgullo dices ahí estoy sigo triunfando un poquito de mí hay ahí un poquito si de verdad pero pero hay una cosa muy bien

Voz 4 06:42 durante

Voz 1995 06:42 además esto es muy importante está claro

Voz 4 06:45 pero además también el haber trabajado en un equipo porque esto de lado hay que hacerlo en muy poco tiempo hay que hacerlo para grande escaneado necesitas mucha gente no mucha gente que está involucrado e Ingenieros Técnicos Especialistas no sé que la gente de las fábricas no eso cuando lo veo me acuerdo de algunos de ellos y tal pues que tuvimos momentos más más difícil aún más fácil eso más complicados hizo que puso eso esa relación humana que también es muy

Voz 1722 07:13 para que luego un niño de ocho años y me gusta

Voz 1995 07:17 eso también pasa de fracaso pero no porque se obligaban que son grandes éxitos pero los ingleses tantas musical acaso puede ser bueno espera que se vuelos fracaso es cuál es el que realmente te dices estarán las toda miedo como es notorio

Voz 4 07:30 pues bueno que a mí me dolió más es uno que se llamaba Boonmee que no sé acordarais era un palito con tres frutas exactamente la fruta era un limón si hay una fresa correcto hicimos un esfuerzo tecnológico brutal brutal para conseguir que las la forma de la fresa la forma de limón y la forma de naranja fueren casi casi auténticas no hay una tecnología que gastamos muy tardamos mucho tiempo gastado muchos recursos en el mercado funcionó muy poquito nosotros no sé todo lo que sea por debajo de tres cinco años no no no no no amortiza la inversión por llamarlo de alguna manera técnica ese fue uno de los más dolorosos luego tengo otro que se llamaba tu visita vi que era un tú que tampoco funcionó al principio si luego no quiero un tubo de lado y al final hicimos una investigación no y lo que pasó fue exactamente qué era tan caro que los niños decía no no es una muy buena idea pero que lo compré mi padre

Voz 1995 08:32 de tampoco en las que aquí luego el precio exacto

Voz 4 08:37 es el helado es todo un casi un mundo no es decir aparte de la velocidad en que se tiene que conseguir el producto la cantidad lo los precios tienen que ser razonables la disponibilidad del bolsillo no

Voz 1995 08:51 sí luego está ahora ya en algunos sitios está Sierra Morena hilo de los helados Lasalle es un tres euros y cuatro te cobran por ello

Voz 7 09:00 usted pienso en una cosa con el cambio climático y que las temperaturas suben eh por la playa pueden ser muy malo para planeta pero

Voz 1995 09:07 la industria de lados claro vamos a a esta garantizado el consumo de helados en el futuro

Voz 4 09:13 sí

Voz 1995 09:14 pero prefiero que no se que no pase nada planetas primero Planeta y luego lo estamos ya veremos consiguiendo oye Joan ahora hablando en serio lo del figurón capas ahí porque ese vino este tiene una historia técnica no es decir

Voz 4 09:34 fue un producto que funcionó muy bien fue un producto muy muy bueno de verdad es el mejor está muy bien de verdad pero tenía un problema y es que

Voz 1995 09:45 en esa eran cargan los tiburón no no usábamos tiburones

Voz 4 09:49 no si recordaréis era de color azul si no entonces la compañía para la que trabajaba quiera Frigo decidió dar un paso en temas de de de de modificar las formulaciones para que todo lo que sucedía afuera natural no o cercano la naturaleza por decir algo entonces el color azul nuevo a manera de encontrar un producto natural que fuera azul entonces había que usar un colorante artificial y eso al final decidimos que no podía continuar por eso básicamente motivos más que

Voz 1995 10:29 se maldita sea es que es tan difícil pitufos exacto pero esta es la de la historia técnica de estoy destrozado Joan te debemos mucho yo enseño yoga el mentor de los unos de los mejores equipos y además algunos de los mejores y más emblemáticos el trigo muchísimas gracias por tantos años en felicidad

Voz 4 10:50 pues nada gracias a vosotros por haberlo disfrutado hoy por comunicar lo que no está