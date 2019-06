La Tumba del Guerrero

Voz 1 00:00 hemos tenido acceso a un descubrimiento excepción

Voz 2 00:03 era una tumba con un guerrero ataviado alma

Voz 1 00:05 lo la arquitectura del enterramiento es fenicia pero el ajuar parece el de uno Pita

Voz 3 00:12 junto al túmulo este que os decía que aparece al principio que era una especie descubierta hecha con mampostería de muy mal vamos al trabajada los que aparece por debajo de alguna una estructura de sillares perfectamente escuadra con un grado de detalle muy muy hecho que ya nos descuadra completamente con lo que hacer bien las construcciones musulmana que estamos viendo si ya te debido sobre todo la la grandiosidad de la construcción que estaba perfectamente realistas

Voz 1 00:40 tras las primeras valoraciones Se impuso una excavación de urgencia había que proteger el hallazgo por encima de todo

Voz 4 00:48 jo

Voz 0772 00:54 continuamos en Ser Historia lo hacemos escuchando un fragmento de un documental que realizó para Televisión Española nuestro buen amigo Manuel Pimentel en el que Alberto cumplían arqueólogo hablaba seguramente duro de los mejores hallazgos de los hallazgos más fascinantes que ha realizado en la Península Ibérica en la ultima década es la tumba de un de un guerrero ha padecido en en Málaga que cuenta con infinidad de detalles que nos va a nacer y retrotraernos en el tiempo no solamente a una época pues y gloriosa podríamos definirla así con letras de oro de la historia de de la Península Ibérica sino también a los métodos de trabajo y sobre todo a la calidad de los objetos que aparecieron en este lugar David García bienvenido a Ser Historia ola buena Nacho

Voz 5 01:42 hacer contigo tú eres arqueólogo trabajando

Voz 0772 01:45 de en dos mil doce en en la excavación de esta de esta tumba como parece porque aparece en un contexto urbano como parece esta tumba

Voz 5 01:54 bueno pues aparece en el casco urbano de Málaga el motivo de la excavación es que la construcción de una vivienda de un proyecto inmobiliario bastante ambicioso porque consistía no solamente en una gran cantidad de de de Vivienda sino en en un párking que comprendía cuatro con lo que la en el subsuelo bastante profunda bueno puedo oficiada bajo el paraguas de ETA intervención inmobiliaria pues se realizó una intervención arqueológica como bueno como la legislación obliga cada vez que se hace una obra en el casco histórico de la ciudad

Voz 0772 02:30 este tipo de de tumbas en ocasiones por la bueno pues por la experiencia la historiografía nos cuenta que a veces aparecen solas aparece aparecen insertadas en una creo en una Acrópolis cuál fue el caso de esta tumba de del guerrero

Voz 5 02:43 la verdad que fue uno hallazgo totalmente sorprendente que en principio cuando nosotros empezamos la excavación bueno pues lo primero el resto que empezaron a aparecer correspondían a la vivienda que se habían demolido propias del siglo XIX del siglo XVIII posteriormente encontramos pues los restos de época medieval una época medieval que comprendía primero unas pocas nazarí detrás fundamentalmente protagonizada por la existencia de de hornos de cohabitación de fijan Micah ya sabíamos es que esto podía para aparecer porque esa es una a la zona donde se encuentra la tumba es una de que tradicionalmente en Málaga para la fabricación de cerámica debido también a la existencia de una buena materia prima para esta actividad y por tanto no era sorprendente el hecho de que aparecieran Natura relacionada con la con la producción y no solamente lo hornos nazaríes pueblo que apareció de época medieval sino que bajo estos había aún una pase de época almohades en una fase que correspondía una zona habitacional Un se han definir alimentada calle la vivienda esta época de esta década de época almohades bueno era básicamente lo que nosotros esperábamos encontrar en la zona porque ya teníamos conocimiento creo de de hallazgo similar en la cercanía sin embargo cuando ya no nos acercamos al nivel geológico sobre el que han apoyado a esta época mi época algo Abbey y también alguna de época Cai con poca más antiguas ponen encontramos la sorpresa que que continuando el rebajen el nivel geológico de de limo SIVE astillas que que Urquía que constituían la base de esta vivienda con la encontramos una postura totalmente anómala que dada la posición estaba enterrada bajo el sustrato geológico y que estaba totalmente aislada si no había ninguna estructura es similar en los alrededores de las características que ni por los materiales que que estaban asociado a ella por lo tanto debido a sus características pues lo primero que pensamos que debía de tratarse de una tumba pero hasta el momento no sabíamos ni de qué época ni a quién podría pertenecer

Voz 0772 04:46 de alguna forma el el hallazgo me recuerda al que hizo Ramón Corzo a comienzos de los años ochenta en los trabajos de esa casa en Cádiz donde apareció precisamente en en el subsuelo el sarcófago de la Dama de Cádiz pues eh absolutamente aislado no de de ningún contexto de ninguna necrópolis absolutamente nada estaba ahí en medio de la nada en el caso de de esta tumba del del guerrero como la pudiste escribir es una es una fosa está excavada en la roca describieron su poco como es el el aspecto de la tú va

Voz 5 05:16 bueno y también comentó que el hecho de que esté aislada también decirte que en el caso por ejemplo de Ciudad de Málaga ya adelantando en un poco algo que contaremos poco más adelante en época fenicia no se conoce todavía el emplazamiento de la necrópolis de la ciudad dan localizar una serie de tumbas aisladas a lo largo de todo lo que sería el núcleo urbano fenicio pero lo que es la necrópolis fundamental de de la ciudad hasta el momento no no ha sido hallada eh a él después de este apunte quería comentarte que bueno nosotros cuando cuando damos con la estructura de primero de mampostería de piedra como te he dicho que por su posición nuestra actividad física estaba claro lo que estaba enterrada en el subsuelo procedemos a definir un poco más la estructura para intentar poder dilucidar de qué se trata y nos damos cuenta de que bajo esta pequeña estructura de mampostería de piedra nos encontramos con una estructura de sillares de uno ya realizado en calcar evita con una palomita muy de mucha calidad y que no solamente reafirmaba por las dimensiones pero el hecho de tratarse de una lista realizada consiga Ares que estamos ante una tumba una tumba que como te he dicho aunque todavía desconocíamos de qué época podía se lo debíamos ante nuestros ojos lo que solo elemento arquitectónico no teníamos ningún tipo de material arqueológico pelos a dar pistas acerca de que cronología apoyar prensa tumba teníamos por tanto una tumba en sillares rodeada de una estructura de mampostería de piedra colmatadas con con los propios limbos que que que que que vivían situarse en encima colmatadas buenas salimos porque lo que no teníamos rastrera de la curiosidad no aparecía cubierta en ese momento podían un pasar los cosa una vez que la cubierta pudo haber sido expoliada estaba hecha de sillares o que la cubierta vegetal que cuando este material de ese vegetal desaparece pues la tumba es colmatadas

Voz 0772 07:06 lo cierto es que a medida que avanza las investigaciones bueno descubrir una serie de de de elementos en el ajuar de de esta persona que es más o menos pues os llevan a adaptar la tumba más o menos en el siglo VI antes de nuestra era y que realmente estabais delante de de una suerte de Herrero no de ahí el nombre el apelativo con que se le conoce en la actualidad esta tumba

Voz 5 07:30 bueno la la hay muchas circunstancias que se produjeron a lo largo de la excavación como te he dicho ante nosotros prácticamente hasta que no llegamos al fondo de la tumba desconocíamos brutalmente ante lo que nos encontrábamos porque el ajuar precisamente estaba como cabía esperar apoyado en el suelo de la de la de la tumba pero hasta ese momento nosotros no podíamos creer que una tumba no expoliada tomando normal que sea tumbaba así expoliada él robado su contenido que es lo que esperábamos que fuera justamente cuando llegamos al nivel de el suelo de la tumba cuando todo el ajuar digamos aparece casi casi a la vez no luego de excavación no habíamos encontrado muchos trozos de metal luego sí que este aspecto porque es muy interesante pero digamos que todo el ajuar espectacular del que del que tú me me hablas aparece Alavés apoyado en el suelo de la de la de la tumba junto a los restos del individuo inhumado que se encuentran en el centro de la pista hay que decir también que lo hueso estaba en muy mal estado de conservación pero se ha inyectado exacto análisis para poder sacar todo el partido a ello lo encontramos con unas varillas de plata situada a los pies de del Índico

Voz 6 08:36 es un

Voz 5 08:39 la tu también de de plata situado junto a al cráneo junto a este un anillo con un escarabeo realizado en cornalina allí engarzado en oro y plata y una punta de lanza este es el ajuar que en ese momento nosotros tenemos documentado como puede ver no hablan hablando el casco en ningún momento porque en aquel en ese momento desconocían la existencia del casco

Voz 6 09:01 bien si continuaba que tú lo debe de ser un

Voz 5 09:05 lo que sí le llamó es que en sobre la tumba está mampostería que cubría la tumba aparecían algunos restos de metal entre ellas pero eso no es llevó a la necesidad de tener que una vez documentada y estudiar a esa mampostería de piedra retirarla para ver que es Ostos Femetal a qué correspondía cuando retiramos esta mampostería de piedra cuando aparece el casco el casco junto aunque Emma perfumes de cerámica es decir el casco no estaba situado en el interior de la lista sino que está en la cabecera de la pista cuenta de la culpa Un un aspecto que han muy interesante y que luego a la hora de estudiar hemos visto que pueden relacionarse con con un ritual concreto no

Voz 1 09:45 el casco es según los expertos claramente Corintios

Voz 1539 09:48 no estaba originalmente extrañado para que para que tuviera un aspecto plateado impresionante debía ser incas como Lucus

Voz 1 09:59 en la Península Ibérica es sólo han aparecido dos ejemplares pero fuera de contexto arqueológico uno en el Guadalete y otro en la ría de Huelva para encontrar algo parecido hay que visitar Olimpia

Voz 1539 10:11 la India tiene una perdurabilidad como como elemento defensivo muy larga sino crema Homero ya realmente en esa época se utilizaba indio pero por lo menos en el siglo VII hasta final de la época clásica Se utilizan hasta final del tinto

Voz 0772 10:32 acabamos de escuchar otro fragmento de este documental maravilloso de Manuel Pimentel de la serie arqueo manía de Televisión Española de la II en donde la arqueóloga Sonia López y nos hablaba quizá de de una de las joyas que apareció en esta tumba de del guerrero en en Málaga David García arqueólogo en el casco sin lugar a dudas sorprendió a todos al mismo tiempo que bueno que le dio un un matiz de aspecto extraordinario no a la a la tumba porque realmente no hay muchos paralelos como él en la península ibérica

Voz 5 11:09 no la verdad es que no previamente al hallazgo del casco ya estábamos realmente emocionados pues no solamente pues todo lo lo lo que que dé éxito Antón pero fundamentalmente es cannabis el escarabeo al está realizado en oro pues lo que supone la aparición de oro que conserva su brillos en que no es que no se oxida no pues fue algo realmente espectacular para todos los equipos de pronto brillar entre la tierra ese ese ese anillo que luego demostró ser una pieza excepcional pues la factura a la que tenía no pero sin duda debidamente el casco nuevamente quizá el momento más emocionante no ya que Moltó tampoco no podíamos imaginar que con los cascos una estructura de bronce de forma redondeada podía hacer un caldero podía ser otro tipo de de de de Silvio pero nunca pasó por nuestra cabeza que bucear hacer fue justamente cuando una pieza de de de de un trozo digamos que Barros se separa de la parte frontal y aparece ante nuestros ojos la mirada de los de de el casco la defensa nasal es cuando ya no básica de plenamente en comprendemos que estamos ante el hallazgo de un casco uno entonces pues realmente es un momento que bueno creo que a todos los que nos dedicamos a la arqueología es único y contrariamente pues no no tendremos oportunidad nunca en la vida de de poder disfrutar de momento

Voz 0772 12:27 la aparición de este casco oí también la aparición de esta de esta joya de aspecto egipcia no nos hace pensar una vez más en esos contactos no que había pues hace casi dos mil quinientos años entre el mediterráneo más occidental el mediterráneo más oriental no y que la gente pudiente las clases elevadas como seguramente el personaje el guerrero que ahí aparecen enterrado en esta tumba pues podía acceder a ellos no es así

Voz 5 12:52 la verdad es que una vez que comenzamos ya en el estudio de todo el ajuar en su conjunto y empezamos fatigar delirio de de de la paradero arqueológico de la fuente histórica nos dimos cuenta de que todo todo tenía sentido decir que todos los elementos de del ajuar tenían un sentido y no hacían más que caracterizar a la figura del personaje que estaba allí enterrado no solamente porque el anillo no tenía grabado o no podía tener otro sino las la la figura de de de ser Met no sale la guerra no que mejor amuleto para una persona que se dedica a esa actividad bélica no ese plato de de plata tan presentado en la en la en la cerámica griega no en eso actos de delegación en esos actos rituales previo a la batalla no

Voz 7 13:37 por supuesto tenemos la la la tardanza

Voz 5 13:40 tenemos el casco no aquí tenemos una cronología que ya podemos adelanta que el sirios esto un momento en que como tú dices incluso la presencia de mercenario Hungría ecos de lo llamado hombres de bronce está documentado en la fuente ya en Egipto que hay una serie de elementos tanto arqueológicos como como documentales que que dan un sentido a a este personaje ya todos los elementos que de los que disponía

Voz 0772 14:05 no en la actualidad de la tumba Se pues es visitable está en el Museo de Málaga no es así

Voz 5 14:10 sí una vez que la la tumba es excavada debido a que la promoción inmobiliaria debía seguir su curso pues se planteó pues qué hacer con la tumba no se plantearon mucha mucha posibilidad de una de ella incluso que la tumba permaneciera en el sitio de ese había descubierto pero bueno tenía poco sentido que la tumba tuviera encima un edificio o que estuvieron en el párking de ese edificio no en aquel momento además había una coyuntura estupenda el uso de Málaga estaba construyendo se estaba llevando a cabo qué mejor sitio que ese nuevo museo con ese proyecto tan ambicioso que se pretendía hacer no admite de quedado Museo Arqueológico

Voz 7 14:44 como puedas así como la provincia de Málaga y de ahí demandaba no que colocar la la la

Voz 5 14:50 la tumba en el museo incluso si tuvo que adaptar un poco en el proyecto museográfico para poder incluir entre las salas del museo está tumba elevó a la larga pues se ha convertido en uno de la seña de identidad de este museo muy reciente creado bueno dos años prácticamente

Voz 0772 15:06 recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a este maravilloso Museo de Málaga para poder ver prácticamente in situ la recreación reconstrucción que hay de tanto de la tumba como del del del ajuar con esas piezas maravillosas que fueron descubiertas pues hace prácticamente siete años sin que nos acercan una vez más a los puntos de conexión a ese momento de conexión que había entre la Península Ibérica y las culturas más orientales porque todo el mundo el mundo griego El Mundo El Mundo egipcio David García arqueólogo muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 8 15:42 ya lo hacía vosotros por difundir desde la historia se puede difundir nuestro nuestro trabajo que es básicamente el principal objeto de actividad nosotros desarrollamos

Voz 9 15:52 en