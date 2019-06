Voz 1 00:00 los caciques que querían que los extranjeros se marcharan de sus tierras cuanto antes trajeron regalos a corte

Voz 2 00:08 que los españoles el único regalo con verdadero valor era el loro ocupó

Voz 1 00:13 vi imaginar Cortés que una de las indígenas que le llevaban como presente iba a ser una pieza clave en su confiscado después de un sea un medio ritual para purificar el encuentro el cacique local se presentó al español

Voz 3 00:30 alquileres que que caos

Voz 1 00:37 es no entendí el maya pero Aguilar le hacía de intérprete de Álava

Voz 2 00:41 las Gavilán parece que tiene mucha prisa para que nos vayamos yerra

Voz 4 00:51 yo creo los regalos son las mujeres

Voz 0772 00:56 no bueno escuchábamos un fragmento de un documental de la del ese PR mexicano eh titulado Hernán Cortes y la conquista de México una producción del año dos mil diecisiete en donde se nos acerca una recreación con una voz en off y bueno que recrea como digo ese momento de encuentro primero entre Hernán Cortés los indígenas que encontró en esa tierra que en definitiva luego sería México La conquista de México es el título del libro del que vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia me está publicado por La Esfera está ya en la segunda edición en el mes de septiembre se va a presentar también en en en México y a mí me ha gustado porque es una de esas referencias que que huye un poco de la historia tradicional es cierto que hace especial hincapié también en intentar el el lavado de cara de esa leyenda negra que poco a poco parece que conseguimos quitarnos de encima no y una prueba de ello es este este documental de Hernán Cortés en la conquista de Méjico realizado por los propios mexicanos en donde se habla de los problemas es el intestinos que había en en el México de entonces en el siglo XV XVI

Voz 6 02:11 para para justificar entre comillas la lacra

Voz 0772 02:14 son de los de los españoles Ivan Velez bienvenido a Ser Historia bien hallado gracias Ivan Velez es el autor de este libro La conquista de México publicado por por la esfera la primera pregunta e Iván un arquitecto enamorado de la historia son me encanta bueno esa es una pregunta que me han hecho muchas veces

Voz 6 02:31 si me lo dicen porque yo no soy periodista yo estoy de

Voz 0772 02:33 Historia Antigua egiptología pero a mí siempre que me dicen periodista mi la verdad es que lo siento por mis compañeros se me abren las carnes porque yo no tengo nada que ver con el periodismo

Voz 6 02:42 entonces es que somos entre otras cosas españolas hace

Voz 0772 02:44 me gusta seguramente fíjate el dos trabajado mucho me imagino que te habrás documentado oí Valles es evidente no al al leer tu libro el trabajo que hay que hay detrás y uno de los aspectos que me consta que también claro contra él que has intentado luchar es ésa capaz de de lodo que esa generado con el paso del tiempo en forma de leyenda negra no sí así es

Voz 6 03:10 vamos mi intención y con la cual yo he trabajado este libro que me encargó la de los libros hay que decirlo así de entrada en intenciones y presentar aquellos hechos con el mayor rigor dentro de una obra que pues tiene una dimensión divulgativa evidente con la que Deza de lo de lo que ocurrió es ponerlos exponerlos no justificar gratuitamente nada pero tampoco recrear me en en sucesos escabrosos que por otro lado eran propios de la época es decir la las la la Justicia llevada a cabo por medio de mutilaciones era propia de los europeos de la época no sacrificios humanos lo eran de aquellas sociedades prehispánica Si bueno pues que el choque aquel encuentro como quiera llamarse es lo que yo he intentado no sí intentando también a su vez puedes darle cierta profundidad de análisis algunos aspectos muy concretos no

Voz 0772 04:01 consta que hay muchos oyentes que tenemos desde desde Méjico y de otros lugares de Centro América o de Sudamérica incluso a Estados Unidos al norte de Canadá

Voz 7 04:12 siempre lo hemos

Voz 0772 04:13 cada uno hay que eludir evitar ese presentéis como intentar justificar mejor dicho intentar calificar con con nuestra moral con nuestro pensamiento del siglo XXI cosas que sucedieron hace cinco o diez siglos porque entonces grandes mitos de de la historia como Alejandro Magno o Julio César serían todos verdaderos asesinos claro

Voz 6 04:35 ese es el peligro mayor que que tiene que en traté de abordar este este material histórico el presente y el analizar con las categorías del presente lo ocurrido en este caso hace quinientos años desde luego aquellos señores pues tenían una forma de ver la vida una forma de estar en el mundo unas creencias su un afán estoy hablando del lado español sobre todo un afán de trascendencia de fama de enriquecimiento de ascenso social y todos esos factores

Voz 0772 05:02 eh

Voz 6 05:03 son los únicos que pueden explicar sus conductas porque tratar de explicarlos desde la perspectiva de individuos movidos por Seth de oro de sangre únicamente pues me parece que que que carece de sentido por lo tanto pues es obligado tratar de ser una especie de testigo interno de aquellos hechos con la con los ojos del momento

Voz 0772 05:23 al mismo tiempo en ocasiones se ha volteado la tortilla y se ha exagerado en en mitificar también es protagonista de que a mí me parecen alucinantes os a lo que hizo Pizarro lo que hizo Cortés lo que hicieron tantos otros dejarlo todo absolutamente aquí muchos dieran bueno es que aquí no tenían nada pero igual hay que echarle

Voz 7 05:40 valor para para para ir allí

Voz 0772 05:42 bueno pues a conseguirlo que consiguieron no no sí y se ha mitificado

Voz 6 05:46 día hay que decir claro como es un mundo muy complejo hay que decir que alguno sí que dejaban atrás cosas es es decir en el caso de de Cortés bueno era un hidalgo era un hombre que tenía una hacienda suficiente como para vivir en Medellín por ejemplo Esteban Viera caballos a reconstruir tú a más o menos la la la Hacienda del padre cortes y bueno pues tenía un molino tenía tiene unas una unos medios de vida suficientes pero por eso yo decía antes que que hay que intentar imbuido de la ideología del momento pero ese afán de trascendencia de éxito y de de ascenso o de fama fama en el en el sentido de de aquel momento pues también era un impulso incluso también factores como el religioso son tienen una fuerza importante es decir que yo sea tenía un canon de hombre propio de aquella y eso pues es necesario tenerlo siempre en cuenta por otro lado yo he tratado también de de ofrecer ejemplos contrapuestos en gente pues condujo con verdadera violencia y muy movidos por por grandes excesos pero otros pues como el caso de oro de Rodrigo de Rangel que ya enriquecido y envejecido pues quiere en ganar fama hay dejar memoria de sí mismo haciendo una conquistado en la provincia de aquellas tierras es decir que que es un mundo muy complejo que conviene pues dotarle de todos los matices posibles ese sabe cuándo surge

Voz 0772 07:07 ese misticismo de hombre yo pienso leyenda negra es prácticamente contemporáneos se del siglo dieciséis diecisiete pero es el misticismo de intentar revertir la situación exagerando la que en definitiva es pues manchando lo no hay inventándose cosas que no existieron

Voz 6 07:23 te refieres a a sobrevalorar los y sobre la verdad sobre lo bueno eso es muy propio de de los hombres pues que al fin y al cabo es su conexión con la península iba por la vía de la escritura entonces ahí es fácil incurrir en algunos excesos y eso es propio de muchos otros que se han enfrentado a esas situaciones eh yo escribí un libro anterior a éste que se llamaba el mito de Cortés en el cual cotejado un poco bueno reconstruida esta comparación ya muy clásica entre Julio Cesar Hernán Cortés bueno pues si Julio César exageraba las bajas que había causado en los enemigos galos también evidentemente los españoles a veces exagerado en sus sus hazañas pero es verdad que también tenían eh un elemento incluso providencia lista que les apoyaba es decir creían algunos momentos estar pues eh apoyados por por la divinidad es decir que que en fin no serie de factores que que que contribuyen a esa exageración que en algún en algún momento será eso eso es evidente porque estamos

Voz 0772 08:19 celebrando ese quinto centenario de la llegada de Cortés mil quinientos diecinueve dos mil diecinueve Hernán Cortés es quizá uno de esos personajes más fascinantes del siglo XVI sin duda

Voz 6 08:30 creo que además de libros de otra lo de de de hacer al hilo de las propias palabras de del conquistador cuando él ya me parece que en la quinta carta relación dice que había émulos de sí mismo es decir que que Cortés Vida es consciente de que ha constituido una especie de canon una especie de modelo para los que ansiaban hacer lo mismo que hizo el digamos que es el primer gran con qué el exitoso el primero que hace caer una estructura imperiales el bueno pues tiene razón cuando dice que hay émulos de sí mismo hombres que tratan de imitarle a a la escala que pudieran ir hay una cosa muy bonita en la expansión América es América plana del imperio español y es a mi me parece que es muy bella hasta esta idea que ocurre con todos los imperios que es donde donde los imperios encuentran sus propios límites y en el caso de de de de Norteamérica los españoles ven sus fuerzas ya al límite donde en las praderas que ya se Pierre el horizonte en el sur por la parte meridional cuando está la espesura de de las selvas llevamos esos en ese entre esos dos límites es una se mueve el imperio español por lo menos en estas fases iniciales

Voz 1 09:38 el papel clave de la conquista le valió la siglos después el desprecio de la sociedad americana y aún hoy muchos la consideran una traidora

Voz 5 09:50 es difícil hablar de traición en un México que no era México es decir estamos ante una

Voz 8 09:57 una multitud de pueblo del Lingua de costumbres combinados en buena parte por nombre Chicken Run pues blogger

Voz 9 10:07 cero positivo y al que la mayor parte de los pueblos indígenas au Diana porque eran muy planos conquistadores los de shekels nosotros estos conquistadores la Baliño es un personaje controvertido es en personaje

Voz 10 10:22 sí muy era Messi ella era de otros pueblos Mesoamérica que estaban

Voz 2 10:29 ante el peligro de que él me cita los pueda conquistar

Voz 4 10:32 ya ser los sus

Voz 2 10:39 escuchábamos su nuevo fragmentos de este documental

Voz 0772 10:42 Juan Cortés en la conquista de México una producción del año dos mil diecisiete y en la voz de Antonio Rubial Historiador y Eduardo Matos Moctezuma arqueólogo veíamos una el otro día cuando lo estuve viendo me iba a decir que prácticamente me emocionó no porque no es normal que un mexicano reconozca tanto los los entre comillas errores que ellos habían cometido y las circunstancias que que de vinieron en la en la llegada de de Cortés no los los mexicana serán verdaderos no iba a utilizar el presente hoy lo veríamos cómo precisamente pues genocidas no podemos entenderlo de una manera mucho más abrupta

Voz 6 11:20 la la yo suscribo esas palabras que acabo de escuchar de de estos señores te veías yo yo claro por supuesto esas ni esas son mis tesis me me dieron completamente a ellas y es un gravísimo error considerar que donde llegan los españoles ésa una especie de terreno armónico en la cual hay una convivencia casi lógica ante guerra claro hay una guerra civil hay una un aporte constante de esclavos y de personas que deben ser sacrificadas en la capital de los mexicanas pueblo muy belicoso cuya belicosidad es la que le permitió a mantener la hegemonía sobre esos territorios y Cortés lo que va haciendo es sustituir la sujeción a Moctezuma por una sujeción hacia Rey Carlos I del cual pues aquellos señores tenían unas bajísimas nociones pero que de momento le quitaban de encima sí hubo Mexico ahí sí que es cierto que en el caso de pueblos como el que las becas la o las o presión era tal pues que Cortés se que esta palabra puede ser un poco delicada de polémica es visto casi como una suerte de Libertador de libertador de los opresores Mexico entonces Cortés lo haciendo una política de alianzas muy sutil muy astuta siempre sin a contravenir en exceso a los mexicanas para no provocar una reacción violenta ir va engrosando sus filas con el de Herreros indígenas pues que que que que le da músculo a su a su huésped que en principio era de unos quinientos

Voz 0772 12:44 el españoles no que es precisamente como decías ahora llevan Vélez autor de este libro en la conquista de México publicado por La Esfera esa ayuda a Cortés es lo que le permite ir asentándose no asentándose y crear una estructura política social nueva con leyes con con ideas es cierto que la Iglesia pues estuvo por allí pues como sucedía en otros lugares de de de de Europa y como digo pues una estructura política absolutamente novedad

Voz 6 13:12 eso sí ese es un aspecto poco conocido y es muy fácil quedarnos en la acción bélica que es por otro lado meramente espectacular no solamente la confección los Bergantiños su botadura en La Laguna esa esa especie de ofensiva que yo he llamado a Fidia no porque porque en realidad se hace con barcos y con caballos infame es bueno pues una vez se una vez cae la capital aparecen los años y en las décadas posteriores en las dos décadas posteriores Un cortes muy diferente un que se demuestra o que o que se muestra como un hombre político bastante prudente porque él es consciente del frágil equilibrio que que se vive en aquella tierra porque evidentemente cuando llegan esos españoles y los que les suceden no hay una sustitución de las estructuras indígenas sino que hay un mantenimiento de las mismas en gran medida claro señor unos españoles que quieren constituir una especie de nueva nobleza no permitida por la Corona como es lógico por por motivos que todo el mundo puede imaginar él lo que va tratando en diversas diversos documentos es de ir ajustando las instituciones políticas aquella realidad eso es un mundo que yo invito a que la gente lo investigue porque demuestra una gran realismo político por parte de cortes da muestras de que es lo que sucede a la conquista yo le he dedicado un capítulo porque me parecía un bueno pues un factor muy importante a la hora de valorar en su justa medida cortes y que conste que yo no quería hacer un panegírico de Cortés pero bueno es obligado pues a él porque es la figura más destacada de aquellos hechos

Voz 0772 14:45 lo que iba a comentar iban el hecho de la figura de de Hernán Cortés supera no en la la normalidad el perfil de otros conquistadores como el mencionado antes en Pizarro Cortés aparte de de de militar pues será también un estratega hay un político se si yo creo yo creo que

Voz 6 15:03 en Cortes le debió más probablemente a la pluma que a la espada por por increíble que parezca que nos quedamos con la imagen tópica que hay que combatirla por otra parte de unos conquistador después con unas coraza relucientes que va Navas hallando por decirlo así caricaturesca mente no no la cosa era mucho más compleja y ahí es donde donde se demostraba quién era el el habilidoso que que que al final ahora el que sobrevivía el medios sobre supervivientes cortes que sobrevive incluso a su propia muerte cuando se pierden en esas en esa expedición así buenas tan impresionante incluso el llora su muerte cuando se entera de que dado noticia de cada fallecido es capaz de sobreponerse a esa muerte mental y regresar y acabar convirtiéndose en un gran señor de Valle de Oaxaca el marqués del Valle pero bueno sobre todo yo creo que que Cortés insisto las habilidades diplomáticas son las que les salvan les salvan en Veracruz de la de la de la posible rebelión con sus con con la facción que va con él primera salvación que tiene que no ser considerado rebelde sólo se consigue más tarde pero el acaba neutralizando esos discrepantes y luego pues es Albà ya se ha visto en ese audio que hemos puesto al principio de programa pues atendiendo de un modo muy sutil a los embajadores de Moctezuma negociando con los diferentes caudillos caciques que estaban sujetos a obediencia mexicana e incluso pues remataron el argumento hay que recordar que el ocho de noviembre de mil quinientos diecinueve Cortés entra pacífica bien recibido a la Ciudad Imperial

Voz 0772 16:36 a Joan Vélez autor de este libro en la conquista de México dentro de unos meses en septiembre si lo presentas en México espera ser recibido también de la misma

Voz 6 16:45 por qué en que Cortés no yo la intención es es presentarlo en México se iba a hacer ahora en mayo pero por cuestiones ajenas a mi voluntad pues no ha podido hacer la ideas ir a Méjico yo voy con cierta regularidad México un país que pues que me encanta me encuentro en mi segunda casa me fascina México vamos a ir allí hombre pues será recibido muy modestamente dada mi poca presencia en la vida pública mexicana y me mis cualidades no decir que yo no soy un hombre relevante ni muchísimo menos me puedo comparar con Cortés simplemente tratado de de buscar una o de narrar de manera equilibrada aquellos hechos y el lector dirá si lo conseguido no pues nosotros queremos que lo ha conseguido la conquista de mí

Voz 0772 17:30 México publicado por La Esfera el último trabajo de Ivan Velez en donde revierte y destaca algunos aspectos de esa maravillosa conquista material decirlo maravillosa conquista exaltando y evitando todo el presente mismo que que pudiéramos eh bueno lo están machacando no y haciendo haciendo sangre de de la historia pero que desde luego no he no deja de ser uno de los puntos más importantes de la Historia en este caso del siglo XVI iban lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia