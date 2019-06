Voz 1 00:00 una leyenda habla de la existencia de un libro de magia desde hace cinco mil años fue el legado de Un dios egipcio y contiene hechizos que pueden predecir el futuro se llama el libro de y su contenido es muy misterioso algunos dicen que contiene rituales antiguos usados por organizaciones secretas todo que el que es admitido en la orden ha de morir simbólicamente y renacer otros dicen que otorga a sus lectores el poder de adivinar el futuro mediante las cartas de él

Voz 2 00:46 pero el libro original estaba grabando en unas tablas peor oyera libro de zona

Voz 0772 01:03 acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión de Discovery Max hablando de el libro de foto un libro que hunde sus raíces en el mundo antiguo en el mundo de los egipcios de época faraónica y que para muchos ha sido la inspiración de uno de los eh juegos de naipes me atrevería dominarlo así más carismáticos de la historia sobre todo desde el Renacimiento hasta nuestros días el tarot que no ha ido a hablar nunca de del tarot de este juego de cartas que tiene infinidad de utilidades es casi un objeto artístico en sí mismo Ike en las últimas décadas pues quizá ha sido un poco denostado no por toda la superstición en la superchería que ha habido siempre a su alrededor en mis manos tengo un libro fantástico el tarot de Mantegna y la sabiduría arcana del Renacimiento en donde no sin bulla no solamente en la historia de este juego de naipes sino más en concreto en uno que tiene unas referencias artísticas que como yo decía ahora pues nos hacen viajar en el tiempo pues al siglo XV al siglo XVI una época en la que el conocimiento en Europa pues estaba en plena efervescencia Pedro Ortega bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1066 02:12 pues un placer estar aquí de nuevo la Nacho encantadísima

Voz 0772 02:16 cuál es el origen del tarot tal y como lo conocemos en la actualidad

Voz 1066 02:20 pues tendríamos que irnos como bien decías en la introducción a la Italia del siglo XV más concretamente tenemos una fecha fundacional que seguía mil cuatrocientos cuarenta y uno cuando podemos datar el llamado tarot Visconti es falsa que por su composición es el primero que inaugura las series Stars que a digamos a desarrollarse en siglos posteriores hasta dar tan conocidos como el tarot de Marsé

Voz 0772 02:48 ahí como decíamos como escuchábamos en este fragmento de un documental de televisión muchas referencias de supuestos orígenes en el mundo egipcio en el mundo Babilonia pero realmente el tarot como tal nace en el Renacimiento no oí por lo menos no hay evidencias históricas documentales que lo puedan retrasar más en el tiempo

Voz 1066 03:08 pues mira ahí te podría contar algunas cosas Nacho mida en principio sabemos que el de los juegos de cartas llegan al Renacimiento e posiblemente a través del mundo árabe ya es más es el mundo árabe de estilos de alguna manera se cree que el origen de las baraja que cartas como las conocemos hoy e incluso antes del tarot podrían venir incluso de un imperio romano sabes sabes bien Nacho que ahí había una serie de monedas las sales que representaban cada una un dios Jano Júpiter Marte y a partir de ahí y es posible que se generará el juego de cartas que pasa al mundo árabe y de ahí pasan a la Italia del Renacimiento de hecho bueno pues hubo un gran auge de los Juegos de de cartas conocido ya con con los cuatro palos que que tenemos hoy oros copas espadas y Bastos dieciocho de juegos de azar que contuvieron un éxito tremendismo pero a partir de ahí eh bueno fueron incluso prohibidos por la Iglesia hubo quema de Barajas porque se creía que era un juego diabólico hasta pasadas en juego digamos el refugio noble sí porque el el primer plano que te comentaba antes el tarot conciertos fosa es un regalo es un regalo de bodas y es que bueno pues tendríamos la Familia la Familia Visconti Filippo Maria Visconti va a encargar ese juego de cartas para la boda de su hija Bianca María con Francesco por su hijo en lo que va a hacer es coger cincuenta y seis cartas que son los cuatro países que mencionábamos antes o copas espadas y Bastos iban añadir unas cartas con figuras veintidós en total que serían los llamados triunfos o lo que hoy conocemos como arcanos mayores y estas cartas pues estaban hechas en su mayoría con grabados pero para una ocasión tan especial como ésta pues fueron dibujadas a mano incluso coloreadas con pan de oro sea que tenemos no ya un juego sino un objeto digamos Preciado y artístico así que ahí tenemos digamos el tarot eh que va a ser la fuente para los Estados posteriores con esas arcas los mayores y arcanos menos

Voz 0772 05:22 fíjate que el estaba echando un vistazo a tu libro el tarot de Mantegna publicado por Ediciones MR ICA el otro día cuando estuvimos tomando un refresco en una cafetería hay tuviste la amabilidad de de entregarme lo de regalar Melo comentábamos que claro Roma en Mantegna quizá es uno de las figuras más relevantes el del cuatro ochenta o no de de de del año mil cuatrocientos Bono en el siglo XV es prácticamente cuando cuando él brilla como gran artista en en Italia Yeste tarot porque recibe su nombre si realmente no hay evidencias de que él sea el autor de los dibujos no o quizá una escuela seguidores

Voz 1066 05:59 bueno ahí tenemos que decir exactamente que no el de Mantegna podríamos decir casi que ni es un tarot ni es de Mantegna bueno respondiendo a tu pregunta Mantegna lo que sucede con él es que bueno él adquiere una gran fama como como artista en Mantua uno de sus destinos va va a crear una escuela de grabadores entonces digamos que la segunda mitad del siglo XV se va a tener una explosión el grabado o la es la yo estoy grabados que surgen de estos talleres de de Mantua entonces que que su de que en ese periodo y en esa época que es donde surge el de de Mantegna pues tenemos la eclosión de ese taller eh que genera tantísimos grabados pero sabemos también que el Pardo cuestiones estilísticas el talón de Mantegna no se parece nada tampoco al al a los a las obras de de este taller con lo cual la atribución a Mantegna es una de hecho no lo va a ser así el siglo XVII XVIII cuando estén más fue cartas se le conozca como de Mantegna así que bueno pues obviamente la cuestión de Mantegna es Kika por esa Escuela de Grabado Mantegna esa que que hemos mencionado opera desde luego no hay evidencia ninguna de que que la mano de Mantegna pueda estar ahí

Voz 0772 07:20 quizá para dar una suerte de de rancio abolengo no a la calidad de de los dibujos que aparecen sobre los naipes porque más allá de de ese significado que que tienen los símbolos los iconos que aparecen las eh las cartas los naipes son realmente hermosos no soy yo conozco tengo varios amigos que precisamente coleccionan tarot por el diseño la calidad de los dibujos en el Renacimiento ya vemos como decías que eran objetos eh practicamente precioso si inmobiliarios

Voz 1066 07:50 pues fíjate hoy además el el éxito digamos del tarde mantenía el reside en que fue copiado nada más y nada menos que cobra Alberto Durero o sea que digamos trasciende las barreras italianas de hecho este Taro de Mantegna tiene una estructura diferente que si quieres luego podemos comentar un poco que es lo que va bazares va se va a mover hacia el norte de Europa pero con un fin digamos didáctico incluso podríamos decir que iniciático gracias a esas reproducciones de Durero fíjate me he encontrado en un viaje a Rumanía en hembras once en concreto en la torre negra me encontrado grabadas figuras que pertenecen a ese talón de Mantegna que han violado Ali seguramente por el influjo de las copias que hizo Durero de esto de este tarot de Mantegna

Voz 0772 08:38 me intereses aspecto que dices más didáctico que tienen las cartas porque yo lo comentaba antes no he se puede creer o no no vamos a entrar en el mundo de la superchería de las eh eh por lo de la gente que cree que se puede predecir el futuro por revelar aspectos del pasado etc eso no es tema de de este programa pero desde el punto de vista artístico ese innegable y sobre todo también desde el punto de vista simbólico e iconográfico no porque las imágenes que aparecen sobre los naipes sobre las cartas son de una trascendencia que ha marcado al ser humano desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad

Voz 1066 09:12 sí es Nacho pues fíjate que en ese sentido todavía es más importante el lote Mantegna porque a mi juicio lo que así es recoger toda la sabiduría que ha llegado al Renacimiento a partir de la Edad Media hay de bueno de fuentes incluso bizantinas o árabes como mencionado antes mira es que es muy muy curioso cómo está dividido este tarot este llamado tarot como aquí antes que en esta a los niños de Mantegna eh ERE había resulta que está dividido en cinco palos de diez cartas cada uno y cada a las series cada palo está dedicado el primero a las convicciones del hombre el segundo a pueblo en las musas el tercero a los saberes el cuarto a las virtudes el quinto a los planetas osea es una especie de Cosmos en el tío o antropométrico digamos porque Gil a la baraja en torno al hombre y que digamos en el juego en lo que tendrías que conseguir es subir a lograr subir en el escalafón de las cualidades del hombre a través de la ayuda de las luchas de los saberes de de las virtudes para digamos alcanzar la Lashkar la primera que es la primera causa

Voz 3 10:23 la la la la carta del mundo

Voz 1066 10:25 digamos que tenemos ahí ese juego de digamos que look sería una manera de adoctrinar de enseñar digamos toda esa sabiduría que ha llegado al Renacimiento a través de la vida

Voz 0772 10:38 es lo que te iba a comentar no porque todos estos elementos en los que se caracterizan los las las cartas del llamado tarde de Mantegna esas condiciones del hombre la poli las Musas las artes liberales las virtudes Los Planetas son parte del conocimiento intrínseco que que marcaba al propio hombre y a la mujer del del Renacimiento no la idea de conocerse asimismo y conocer el entorno que les rodea no solamente desde el punto de vista terrestre sino también eh astrológico me atrevería decir lo que hay en las estrellas

Voz 1066 11:09 pues sí de hecho una de las cómo has podido ver Nacho en el libro trato también en un apartado bastante importante digamos esos saberes herméticos que llegan al Renacimiento entre los cuales pues obviamente tenemos que destacar la astrología que es una influencia que bueno pues que vive pues desde el antiguo Egipto pasando por Grecia y Roma los pervive digamos en en la Edad Media subsiste y aflora de nuevo en el en el lanzamiento pero es que tenemos hablando un poco de Egipto Nacho como hay una influencia egipcia comento yo ni que es que en principio en la traducción de las obras de Hermès existo el Corpus hermético en concreto que además esto se traducción Florencia a la vez que se está traduciendo a Platón y de hecho lo que aspiraban los sabios florentinos eran las que tenían que converger los saberes de la Antigüedad tanto los de Platón como los de Hermes este personaje que ellos creían que era además verdadero que había vivido en tiempos de Moisés en Egipto ni que de alguna manera pues se cristaliza de nuevo al llegar al al Renacimiento ir ellos pensaban que tenían que esa sabiduría platónica hermética venía que converger con el cristianismo digamos en una religión totales son una idea muy curiosa y que se extendió incluso hasta los los Papas humanista que es un poco el germen del Renacimiento impregnó eso ya digo al al papado de hecho podemos encontrarlas sino si nos fijamos en el en el mismo los niños palacios vaticanos tenemos incluso representaciones de Rafael de Apolo y las musas tenemos una representación del mismo Hermes en México en los apartamentos Borgia Ozzy nos vamos a la Capilla Sixtina tenemos nada más y nada menos que a la Sibila Kegan estas figuras adivina teorías de del mundo clásico y que recupera para sí el cristianismo excluyen de nuevo en el Renacimiento

Voz 0772 13:19 lo hemos comentado infinidad de veces el renacimiento como tal es la recuperación de de la cultura clásica de Grecia y de Roma hay de todo el saber que había en en aquella época ahí estamos en un mundo en donde antes mencionábamos no la astrología que que lejos de ser un aspecto tal y como hoy lo entendemos más esotérico la astrología en aquella época era prácticamente pues la astrofísica no el estudio de de los astros y que como bien decías Pedro Ortega autor de este libro El Taro de de Mantegna en todas esos naipes recuperan un poco enmarcan de una manera yo creo que muy precisa en en una época en donde desde el punto de vista artístico desde el punto de vista estilístico pues marca quizá un ante es después en el en la evolución del del ser humano y sobre todo en cómo entendemos el el devenir de los acontecimientos no ya como última pregunta Pedro el lo decía antes un poco no quizá el el tarot El Mundo del tarot en las últimas décadas pues por su relación muy clara es es evidente no no se puede negar con con el mundo de las supersticiones de las evidencias de los falsos profetas también de un montón de aspectos eh muy muy sugerentes desde el punto de vista humanista pero muy poco científicos ha decaído no y sin embargo son obras de arte en sí mismo que necesitan un estudio todavía yo creo que pendiente de de ser realizado como el tuyo en este caso de el tarot de Mantegna no de del tarot como tal como cuerpo de naipes se puede sacar todavía muchísima información

Voz 1066 14:50 pues sí estoy sirviendo en concreto investigado el italiano Giordano Berti él es especialista en el tarot discontinuas fosa que hemos mencionado como origen del tarot yo me quise es es ganar un poquito hacia otro tarot un poco conocido como bueno Mantegna pero es que en el Renacimiento tenemos todavía ser más tú que es tremendamente y un vistoso desde el punto de vista artístico y al cual quiero aproximar me en mis próximas investigaciones que es el paro de eso la busca tiene la particularidad de bueno igual que el disco sabe tener arcanos menores que me mayores pero aquí la calidad artística es todavía más sensacional Illes quizá el cambio de los parkings y que bueno pues que si las cosas serán pues seguiré investigando si me emplaza a ello en un futuro pues os puedo contar un poquito más de espectáculos que en tierra desde luego al igual que esté de Mantegna o de Visconti pues seguro que en muchísimos secretos y sobre todo ese poso artístico que que que destaca la hace destacar entre entre los demás

Voz 0772 15:59 pues desde luego que sí siempre son placer escucharte Pedro y además en relatar transmitir con tanto entusiasmo como ACS tus investigaciones tus trabajos en este caso el resultado de tu último libro el tarot de Mantegna y la sabiduría arcana del Renacimiento publicado por Ediciones MR Erika como siempre Pedro amigo Pedro Ortega muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia