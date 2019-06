25 años del genocidio en Ruanda

Voz 1 00:00 en mil novecientos noventa y cuatro todo el país quedó teñido de sangre estima que el setenta y cinco por ciento de los tutsis la población minoritaria de Ruanda fue asesinada en un genocidio sistemático la mayoría de los responsables eran hutus que se hicieron con el Gobierno en tan sólo cien vídeos que asesinó a más de ochocientas mil personas a un ritmo escalofriante trescientos XXXIII asesinatos cada hora cinco cada segundo es cuánto piensas en lo que ocurrió en Camboya los relaciones con lo sucedido

Voz 2 00:33 ante el tercer Raich estas cosas llevan años

Voz 1 00:35 blanda fue increíblemente rápido los crímenes

Voz 2 00:38 sucedían a escala industrial no

Voz 0772 00:51 acabamos de escuchar un fragmento de un documental de Canal Historia en donde se nos aporta un poco de información de uno de los mayores genocidios de la historia de los que tenemos noticia de los que tenemos registro histórico no estamos hablando de algo que hubiera sucedido hace siglos hace milenios sino que fue pues hace prácticamente un cuarto de siglo estamos celebrando ahora uno celebrando recordando el el cuarto de siglo los XXV años de esta catástrofe humana de este genocidio en el corazón de África y que por desgracia ya cuando sucedió en el año mil novecientos noventa y cuatro pasó absolutamente desapercibido apenas unas menciones en los medios de comunicación como algo anecdótico qué sucedía en un lugar local en en Ruanda un país la zona de Los de los Grandes Lagos de que estoy convencido de que muchos de los que nos escucha quizá no sabrían identificar desde el punto de vista geográfico que eh para Occidente pues bueno pues fue una anécdota más seguramente pensaríamos de toda esa barbarie que el África Negra nos eh nos tiene acostumbrados no pensaremos eso para dar la espalda como digo a esta historia fue entre el siete de abril el quince de julio de mil novecientos no de ahí cuatro casi ochocientas mil personas la mayoría de ellas muertas en un pequeño momento en apenas una semana dos semanas Se acabó pues con el setenta y cinco por ciento de los de los tutsis para hablar de este genocidio me hemos invitado aquí SER Historia a Marta Íñiguez de Heredia ella es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid Marta bienvenida a Ser Historia

Voz 4 02:40 hola encantada de estar aquí como digo

Voz 0772 02:43 eso es quizá uno de los grandes olvidados ahora lo comentábamos a micrófono cerrado quizá porque no había petróleo no había intereses económicos como sucede con con otros países africanos daba igual que hubiera o no democracia los americanos no se querían meter no siempre van como adalides de la democracia lo estamos viendo en Venezuela y en otros espacios y y se dejó correr Se dejó Curran absolutamente todo hasta casi un millón de muertos

Voz 5 03:12 bueno yo tengo otra visión distinta es es cierto que no había una intención de intervenir si es cierto que

Voz 4 03:22 los conflictos en África en general todo lo que viene de África está muy marginado pero sobre todo muy mal comprendido

Voz 5 03:29 lo que paso en en Ruanda y fue parte una una dejadez

Voz 4 03:37 de desidia no pero también hubo hubo intereses sea el Gobierno francés había sido un un aliado de Ruanda durante prácticamente toda la independencia ruandesa ya al terminar la Guerra Fría el cambio geopolíticos que se dio en África con una un interés y de Estados Unidos de de acaparar cada vez más regiones donde no estaba presente

Voz 5 04:02 eh

Voz 4 04:03 pues ahí hubo una intención

Voz 5 04:06 también de el de Estados Unidos de digamos poder recuperar ese

Voz 4 04:14 ese momento entonces yo creo que no fue tanto el decir bueno que se maten entre ellos sino también problemas para llegar a acuerdos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre Estados Unidos y Francia porque todo comienza con un atentado

Voz 0772 04:28 todo esto como en la primera guerra mundial en este caso fallecen dos presidentes el de Ruanda y el de Burundi tiene un aquí unos nombres la verdad que son impronunciables lo tengo aquí anotado en el cuaderno voy a leerlos lo mejor que pueda uno

Voz 6 04:43 el de Ruanda era Juvenal Ham Villarina

Voz 4 04:48 Javier Lambán Javier

Voz 6 04:51 el de Burundi Ciprian en Tahri mira os he dicho bien bueno claro eran presidentes de la de la etnia hutu no eran Hutton Easy

Voz 0772 05:05 realmente lo que me he podido documentar en algunos libros en Internet y realmente no se sabe quién quién provocó ese atentado unos dicen que eran los tutsis otros dicen que eran los extremistas hutus que no estaban de acuerdo o no con la política que estaban llevando estos colegas suyos ese fue el detonante de todo no de una verdadera locura en definitiva

Voz 5 05:27 sí a ver el genocidio de

Voz 4 05:29 en Ruanda también es necesario entender lo dentro de un contexto de guerra civil es decir sin esto no podemos entender el el genocidio y esas es otra parte mal comprendida de de este genocidio no que parece que cuando se nos cuentan genocidio es es como bueno estos estos africanos locos no en un momento dado como no les gustaban las narices Si la forma física de unos cuantos se pusieron a luchar no hay mucha historia detrás

Voz 0772 05:53 hay hay rasgos físicos que diferencian a los hutus de los tutsis y bueno después them

Voz 4 05:59 de de mucha ingeniería

Voz 7 06:01 a Genet TIC Javier social por parte del

Voz 4 06:04 dos de los belgas en algún momento llegó a ver no una una población predominante a alta con con narices finas etcétera y una población pues digamos más bajita con narices más gruesas tal hay toda una una tesis bastante racista detrás de esto pero que en general eh no yo siempre recuerdo esta esta anécdota que sale en la película Hotel Ruanda que bueno una película también con algo de sesgo pero en un momento dado un periodista que se acerca a la barra de de Huelva le dice a dos irlandeses que estaban ahí no actores las mira dice Si no hay diferencia y esto es verdad esa hutus y tutsis sean sean

Voz 5 06:50 casado no son categoría

Voz 4 06:53 has étnicas esto también hay que decirlo que históricamente eran categoría socio económicas relativas a quienes llevaban el ganado y quiénes llevaba la agricultura eh no hay Osama en en en Ruanda no hay etnias en en com propiamente dichas no con diferencias religiosas de lenguas etcétera es es todo una misma entonces es todo el concepto Benito étnico en cuanto a Ruanda es más bien una construcción social que que una realidad

Voz 0772 07:24 a ese atentado genera un poco el el comienzo de de de esa masacre en un contexto como decíamos antes de guerra civil

Voz 4 07:31 exactamente sí entonces en este contexto de guerra civil donde bien es cierto que se había logrado un acuerdo qué pasa que hay dos hay dos tesis una que señala que la como el presidente Javier imán a digamos que había concedido mucho poder a al frente patriótico ruandés había dado y bueno pues como grandes cesiones a a cargos militares etcétera hay representativos a los tutsis pues esto era una forma de quitárselo de en medio y además de dar digamos el pistoletazo de salida de El plan que ellos ya tenían esto es una tesis la otra tesis eh bueno parece ser que hay cierta evidencia por quienes han estudiado el misil que derribo a al al avión desde dónde había salido era precisamente de donde geográficamente a

Voz 5 08:26 que estaban estaba el Frente Patriótico ruandés pues parece ser que esto era parte pues de la de la Guerra Civil no idea

Voz 8 08:36 es un mal eh llevada

Voz 4 08:39 acabó en paz todo de de fin de la guerra en el noventa y tres con los pactos de Arocha os haga las dos partes es lo habían saltado estuvo en parte pues era digamos otra otra cosa más no entonces existen esas dos partes pero realmente fue el detonante efectivamente

Voz 0772 09:00 sí se genera como digo ese ambiente absolutamente hostil de de odio entre estos dos grupos yo he llegado a escuchar están en Internet no los los audios subtitulados de cómo es hacía el llamamiento no a través de la radio me parece muy fuerte a todos los hutus para que agarrar han cualquier tipo de de de arma de elemento contundente una piedra un ladrillo un cuchillo que acabaran con el tutsi que tuvieran más cerca de ellos yo me parece muy terrible

Voz 5 09:32 sí yo creo que realmente el el caso de Ruanda es un realmente terrorífico en cuanto a a

Voz 4 09:41 a la intensidad con la con la que se dio a la cantidad de gente que que logró movilizar para cometer asesinatos de sus propios vecinos y vecinas

Voz 5 09:51 las a familiares y etcétera no entonces eh

Voz 4 09:56 realmente no se explica si es verdad que una

Voz 5 09:59 en parte y fue llevada a cabo por medios de comunicación porque bueno y es curioso pero los

Voz 4 10:07 medios de comunicación siempre lo entendemos la comunicación como algo de diálogo o no en esta ocasión fue un instrumento absoluto

Voz 5 10:13 la mente velé exactamente

Voz 4 10:15 en manos de de la violencia sí

Voz 0772 10:18 eso es lo que hizo que en tan poco tiempo pues en unas pocas semanas no el se acabará pues con el setenta y cinco por ciento de la población tutsi ochocientos mil lo escuchábamos ahora en el en el documental en ese fragmento de Canal Historia pues eso cinco personas por segundo es increíble IMIE otras cuando cuando se tiene noticia de del calibre en Occidente claro estamos hace veinticinco años la comunicaciones eran muy rápidas no pero cuando se empieza a mover algo para intentar frenar todo ese genocidio en en Occidente desde fuera

Voz 4 10:52 bueno hay que decir que el el gen

Voz 5 10:55 da leer que era quién quién estaba al mando de de la Misión de Naciones Unidas que precisamente

Voz 4 11:04 había establecido para intentar lidiar en la en la Guerra Civil pues ya había dado la voz de alarma no que bueno que a él le habían llegado en concreto lo que es lo que se viene a decir el el cable del genocidio este era un cable diplomático en el que decía mira un integrante de estas fuerzas ajado muy que había creado el el Gobierno para para precisamente perpetrar el genocidio no decía que estaban siendo entrenados para exterminar a los tutsis no entonces el mando hable ir bueno pues fue obviado fue obviado pero él siguió un poco haciendo haciendo esta esta militancia cuando eh en el hotel mil con In Colinas empiezan a

Voz 9 11:49 ah bueno pues ha

Voz 4 11:52 a meterse gente para refugiarse donde había mucho personal diplomático cuando esto empieza a afectar a personal extranjero que de hecho es evacuado y entonces digamos que hay o hay una presión en este caso ya sobre sobre Francia que es quién había estado apoyando al régimen de Javier emana cuando dicen que hay que hacer algo sea es el los niveles que esto está tomando es es es muy preocupante entonces lo que hace Francia es abrir un corredor o un corredor humanitario por el que ha refugiados hagan de ese ese fueran a al Congo que luego esto también fue un detonante para la guerra en el Congo años más tarde

Voz 5 12:34 ay bueno pues a partir de ahí y realmente

Voz 4 12:39 este corredor también Umar osea fue un corredor humanitario pero también de de de Fuga de muchos de los principales actores genocidas y de ideólogos del genocidio ruandés

Voz 10 12:50 ocurrió en tan solo cien días

Voz 1 12:53 el Hang directa ochocientas mil personas fue el final actualmente los asesinos conviven tranquilos con la gente a la que tenían aterrorizada dicho no soporto ver a esos asesinos me hacen recordar momentos horribles en abril de mil novecientos noventa y cuatro más de treinta mil hombres mujeres y niños buscaron refugio en el edificio de casi todos los que se escondieron en escuelas fueron asesinados a bocajarro los cadáveres yacen en estas aulas inmortalizados en la agonía de un asesinato violento se conservan en memoria de una atrocidad salvaje era bungalows se oyeron gritos disparos por todas partes si alguien intentaba escapar la interesamos les cortaba con un machete

Voz 11 13:49 escucha

Voz 0772 13:50 vamos el testimonio de Emmanuel Moura gira uno de los testigos de de ese genocidio hace veinticinco años en el año mil novecientos noventa y cuatro en Ruanda en un nuevo fragmento de este documental sobre el genocidio de Canalis Soria Marta Íñiguez de Heredia profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma cuando empieza a frenarse todo toda esta locura imagino que cuando yo no sé si en Ruanda se dieron cuenta de lo que estaban haciendo o alguna fuerza exterior a través de de la ONU a través de cualquier institución pudiera haber tomado parte ello cuando cuando empieza a frenarse

Voz 4 14:29 pues realmente cómo salir diciendo la intervención que hubo por parte de de las Naciones Unidas

Voz 5 14:38 fue la de

Voz 4 14:40 en establecer un corredor humanitario que

Voz 5 14:42 de hecho lo que sirve es de de vía de escape para para muchos genocidas realmente el genocidio es es parado por el Frente Patriótico ruandés que lideraba Kagame fue fuero

Voz 0772 14:56 tutsi o era esto

Voz 5 15:00 hay bueno y realmente allí no son no no podemos decir que que la el el fin del genocidio fue

Voz 4 15:12 gracias a ninguna intervención humanitaria todo todo lo contrario la la la comunidad internacional falló a Ruanda falló en las oportunidades que tuvo para ha para prevenirlo para haberlo parado y fue realmente fue una una victoria de vencedores de bueno nuevamente en en en estas idas y venidas de una guerra civil que empezó en el año noventa pues finalmente puso puso fin el una de las partes

Voz 0772 15:42 porque tengo entendido que en ese llamamiento internacional pues lógicamente ese sí sí quiso implicar no a Estados Unidos y Bill Clinton dijo que bueno que que no veía un problema hasta que leyó el nombre genocidio de la palabra genocidio ya en los documentos o quedó de aquella manera no en en mal lugar no de estar dando la espalda a un a un problema de de este calibre imagino que el problema no surgió de la noche a la mañana como bien dices porque venía de un contexto de guerra si bien es cierto que el genocidio como tal las ochocientas mil muertes se frenan pues eso menos hay en la las pocas semanas en en el año mil ciento noventa y cuatro pero tampoco fue un punto final no seguiría Un poco coleando lo los problemas en en Ruanda

Voz 4 16:28 bueno como los problemas siguen coleando hasta ahora

Voz 5 16:32 sí claro es es y ha sido muy difícil a coser una una sociedad no que que

Voz 0772 16:40 escuchábamos en el testimonio que hoy conviven unos con otros no y claro tiene que ser muy duro no porque estás viendo al asesino de tu familia quizá compartiendo casa a pocos metros de donde tú vives

Voz 4 16:52 sí Ruanda llevado a cabo una serie de tribunales llamados gacha achaca

Voz 5 16:57 y bueno esto por una parte

Voz 4 16:59 ha sido muy criticado porque bueno pues ha metido en la cárcel de una forma para para muchas de las partes muy arbitraria no bueno pues con el con el testimonio de gente a veces con llevado a cabo pues de una manera con pocos medios sino una forma de verificación real de que esos muy inquisitorial como los y lo que sí

Voz 0772 17:23 dieciséis acuso a mi vecino de tal porque me cae mal no a lo mejor había que eso es de esos

Voz 4 17:29 pero por otra parte estos sí que ha sido una forma también de de diálogo no de intentar bueno ponérselos unos del antes de lo de los otros sí yo bueno llevar a cabo esa esa función de de justicia retributiva de alguna forma no es verdad que para muchos de los hutus claro las cosas las tornas han cambiado no los los hutus por su independencia pues no tenían de por así decirlo la sartén poner Mango que habían tomado la mayoría de los puestos de poder etcétera a nivel social vuelvo a repetir si se han seguido Inter casando entre ellos en forma de familias juntas etcétera Si bien luego la colonización y se hizo también su parte en cuanto a es es es esta esta población pero yo claro a nivel político pues esto ha ha tenido ya muchos matices no de quién quién ha tenido el poder político y como se ha utilizado entonces en los años sobretodo ya de de Kagame eh pues lo que se ha hecho ha sido reprimir a cualquier a a movimientos políticos a cualquier persona que decía que bueno ha habido un genocidio de tutsis pero en el paro en el Congo ha habido un genocidio de de hutus por parte del Ejército ruandés eh de muchos de los que habían de muchos de los que habían huido es decir es una salida que yo creo que todavía necesita un gran diálogo social para curarse de las heridas

Voz 0772 19:09 es lo que te iba a comentar ya como última pregunta porque han pasado veinticinco años precisamente muchas de esas condenas de esos juicios eran de veinticinco años muchos van a empezar a salir a la calle y hay otros que que tenían cadena perpetua no por las barbaridades que huyeron a Zambia fueron apresados hay juzgados en en Ruanda un Scajola la cadena perpetua pero cuál es el futuro de de de esa zona imagino que será bueno pues siendo optimistas es un poco mejor de como estaba hace poquitos años pero tampoco eso significa no que esté todo tan tan tranquilo como se pudiera esperar no

Voz 4 19:44 Ruanda un de alguna forma gracias al genocidio así ha sido bueno pues el adalid de muchos programas de desarrollo durante muchos años ha estado en el momento de los primeros países sobretodo de Estado de Estados Unidos del Reino Unido no con con mayor ayuda a la foto acción de Tony Blair ha estado dando un consejo a Kagame de cómo llevar la política etc o sea es la comunidad internacional realmente luego se ha volcado entonces esto ha favorecido el que Ruanda pues pueda tener carreteras un nivel de desarrollo en pocos años bastante notable pero a nivel social y político yo creo que existe todavía esa necesidad de diálogo

Voz 5 20:30 en el hecho de que

Voz 4 20:31 hágame este ganando las elecciones una tras otra con un noventa y ocho por ciento y pico de los votos pues nos indica

Voz 5 20:38 la falta de democracia que que existe el hecho de que haya

Voz 4 20:43 oponentes políticos en el en el exilio encarcelados no ya relaciones con el genocidio digamos simplemente relacionados con

Voz 0772 20:51 no hay que tienen una idea contraria Hay son perseguidos por ello

Voz 4 20:54 con un reclamo de de la democracia pues esto nos hace ver el miedo que hay todavía a bueno pues a cualquier forma de oposición a cualquier forma de de división Ike

Voz 5 21:06 en vez de llevar a cabo pues ese día

Voz 4 21:08 ya luego lo que sea es está reprimiendo y eso puede llevar pues futuras tensiones

Voz 0772 21:14 pues te tengo que agradecer aunque en esta conversación de poco más de quince minutos que hemos tenido he aprendido muchísimas cosas no porque la la idea quizá que estoy convencido de muchos de los que no se escuchan de de ese genocidio en los años noventa hace prácticamente veinticinco años pues era un poco lo que yo te comentaba antes de de esta charla no es cierto hay que conocer el contexto hay que conocer un poco lo que sucedió comprenderlo y asimilarlo en en cierto modo yo creo que que nos has dado esas claves para poder empezar a a entender los problemas no solamente de Ruanda sino de de todo centro África pues de de una manera muy clara Marta Íñiguez de Heredia profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia