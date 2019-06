La Vida Moderna | Juegos mentales

Voz 2 00:00 perdernos lo perdemos atención

Voz 0470 00:52 pero no pero a nivel de marketing está horrible eh hombre yo para empezar no

Voz 3 01:03 celebraron todo lo que te dejará como Ignatius viene no no tengo mi propia no puede ser ahí llega el libro

Voz 0470 01:12 tú problema vamos el límite uf en realidad a nivel formal es un buena buena eh

Voz 4 01:21 no no fue muy muy arrasando eh Rossato nada no vean bueno bueno no pasa nada

Voz 3 01:34 el IVA

Voz 0470 01:36 bueno ceñida con la señora B

Voz 3 01:39 esta vez iraquí no me estelada

Voz 0470 01:41 perdón la estela de verdad verdad jóvenes me miró la estelada B y has hecho promoción de mí pero vale si esto es cierto que Nitro Circus anuncia hoy y mañana también por qué porque tanto Gus

Voz 3 01:52 pero por qué quiso las últimas es que en las últimas aquí el resto eso es cuando exactamente

Voz 0470 01:58 el veintiuno pues allana el veinte de junio y el XXII en Barcelona vamos a diez

Voz 3 02:03 a las once por eso Circus un poco más no

Voz 1 02:06 sí

Voz 3 02:07 tú quieres Marita March no es arriesgado ya que no les conviene que vaya mucha gente cuanta más gente vaya te puede morir como la exacto exacto que mantener ahí a un nivel de decadencia de cierto prestigio bueno vamos a ver no vayáis que vaya en pero que no entre los que se quedan fuera

Voz 0470 02:38 los dueños de Nitro Ozil al señor Nitro supongo que les daré una vez que ya está pagado leerle dará porque guardo

Voz 3 02:44 cuál va mejor yo creo yo voy ahí yo sólo sólo por salir de la duda si de verdad exista esa espectáculo

Voz 0470 02:50 es verdad que sigo sin saber todo todo lo que ponen todos

Voz 3 02:54 estas cosas extrema lo dijimos aquí que yo yo creo que es que podemos ha refundado y es el nuevo nombre del partido Bashir en bici sin manos

Voz 0470 03:06 eh podría hacerlo yo tengo intención de una bici Pérez que no quiere contar porque parece que estoy Diego David Pérez que hecho un alcance a un coche con la vid atropellado subir

Voz 3 03:19 de escalón calmando cosa hoy ahora venga ya no me lo creo a todos los días movida

Voz 0470 03:25 todavía movida eres la Esperanza Aguirre

Voz 3 03:28 bicis

Voz 0470 03:30 en el palco dígalo ha habido un golpe ha dicho ya te salga la vuelta alguna

Voz 2 03:36 gente como tú aquí le da mala fama a Madrid

Voz 0470 03:41 no pasa nada coche al coche un poco pequeño atrás mascarilla poco pero hace pocas semanas

Voz 3 03:48 no te voy muy rápido

Voz 0470 03:50 pido iban va sin mano si el coche no iré iba sin mano pero cuando ha visto vamos a ver es que iba por el carril bici que revisar en el cruce San Bernardo de San Bernardo estaba a punto de ponerse el semáforo en rojo pero es que antes de que se pusiese por supuesto raro

Voz 0759 04:07 porque lo dice la ley eso las bicis pueden echar andar diez segundos al para ti te Salgado

Voz 0470 04:15 entonces me metió por el carril coche normal venía un coche iba un coche delante que yo pensaba que también iba a pasar ahí casi en ámbar y ha optado por no ya en San frenado la bici no tenía lo mejor mejores freno del mundo

Voz 3 04:25 vaya por Dios

Voz 0470 04:28 Brühl unan un choque con coche osea normalmente hace lo cual es una venganza a todos esos

Voz 2 04:34 pero claro

Voz 3 04:36 viene a poner en donde te achacaban a poner un coche blanco eh

Voz 0470 04:40 hola días y el tío nada zanjaba así momento y ha dicho al tratar con un imbécil

Voz 2 04:47 Charo cuenta el rápido no

Voz 0470 04:50 y no pasa nada porque yo también claro qué tipo de no pero tampoco es intercambiar papeles

Voz 3 04:54 un coche un Ford Focus y una vid

Voz 0470 04:56 el uso de la bici Pizzi

Voz 2 05:00 Carmena Carmena Carmena

Voz 0470 05:03 Tomás Tomás de la estrellita hasta que os lleva te la estrellita para las próximas para nada nada ya sabes que que ya no miran tanto contra la bici de que a Julio pero es que a veces en la vida la vida vale no te matar al programa la semana pasada pasaron cosas aquí muy graves muy graves capas no sé si esto parece moviendo papeles no porque es rápido no pero bueno qué bueno es cosa grave pero también porque yo creo que no sé lo que ha pasado que hubo que poner dos veces el mismo programa bueno darle la mano a veces tengo que darle la mano a veces eso es

Voz 3 05:40 lo admito aparte la culpa que me corresponde y bueno pues de hecho tenía algo que decía al respecto vas a hablar luego el tema eh luego voy a hablar del tema

Voz 0470 05:49 está bien no suelo mirar los comentarios de Youtube pero hoy los Emiratos llenos de mira yo sé un resumen si vamos a ver para gente que no lo sepa que no haya seguido la semana pasada el programa del jueves el del por una vez no era un fallo nuestro ni de la Cadena Ser bueno siempre nuestro entre otras

Voz 3 06:05 bueno más dentro de dentro del fallo ya que es que estaba siendo se programan las ese error ha habido otro error gran broma final con otra broma eso es

Voz 0470 06:16 dentro de eso el programa del miércoles hubo hubo de repetirse el jueves entonces me he mirado esta mañana en Youtube los comentarios el comentario del brama del jueves serán terribles eso no sé cuánta puta Pinocho que te te pillemos por la calle al ha sufrido un bullying terrible pegatina todo tipo de cosas han dicho peloteros puso una el grupo varias cosas que luego la hemos todo tipo de los peores ocho mil dislate el vídeo peor valorado de la historia

Voz 3 06:39 ya ya se conoce como el peor programa de la vida moderna eso es pero mira que había eh

Voz 0470 06:46 espera hace quinientos eso lo ponía en las repeticiones en la repetición del programa que lo pusimos igual en porque él mimos sin sin nada

Voz 3 06:52 yo es que creo que el efecto claro la gente se esperaba que no que no lo pudimos emitir el jueves como le correspondía por algo de verdad muy grave eso es irá porque era muy mal lo que esperaba que a lo mejor salió palomita de Troya no

Voz 0470 07:04 no

Voz 3 07:06 en serio se especuló con muchas cosas

Voz 0470 07:09 no en el pleno de puentes a cometer el del jueves en donde del sábado que es el brava que provocó todo si la mayor parte comentarios será doy gracias a que repetía ese es el jueves porque ha puesto este pleno queríamos estar como estaba el sábado al igual tenemos que haberlo dejado en en un búnker el Prado del sábado es el reactor de Chernóbil sarcófago encima

Voz 0759 07:33 la buena serie hay que hay que decir que también para que eso deba engaño que toda esa gente que comenta cosas porque tú porque comentarios nos da

Voz 2 07:44 no no no para y sé que eso no cuenta

Voz 3 07:51 por si no lo habían notado de todo

Voz 0470 07:53 me pone al es aquí el comentario más valorado que es este programa hace bueno sí bueno yo creo que ya aquí a Juli ya no habrá que repetir

Voz 3 08:02 vamos a hoy no habrá más sorpresas yo me he marcado como

Voz 0470 08:04 objetivo de aquí a julio mantener el tipo sí que estén todos

Voz 0759 08:07 eso no tener accidentes en bici

Voz 0470 08:10 ya no más haciendo de bici Illano más programas que impliquen repetir hoy

Voz 3 08:14 además es muy gracias empresa cada programa diciendo lo que te ha pasado con la bici esa mañana a eso está muy gracioso

Voz 0470 08:19 esta eso igual sí pero el resto

Voz 3 08:21 vale también es que claro es que Ges que junio sea lo que quedas tú tienes

Voz 0470 08:27 he visto de aquí a julio

Voz 3 08:31 aparte lo que puedo yo voy con las ruedas pinchadas

Voz 0470 08:35 ya que hubo una época que antes de hace los programas nos reuníamos más rato decíamos nosotros lo que es verdad joder si si en la temporada dos mil dieciséis de hacer y ya había alguna vez que cuando tenía una idea claramente errónea

Voz 3 08:49 a que no pasaba los tres yo por ejemplo era el susodicho programa porque yo vine aquí con mi fantasía

Voz 0470 08:54 hubiese contado antes habrían encontrado caracteres

Voz 3 08:57 yo vengo con mi fantasía de promocionar la comedia a ver cómo escondo que es una promoción que es anunciarnos que no sabía dónde cogerlo luego tú lo sabes nada no nos pilla los tres ya fuera de juego fue terrible a contrapié entonces salen las cosa como salen y así es como debe ser

Voz 2 09:13 hola

Voz 5 09:14 hoy vas a hablar de eso ya te tu de hecho gracias por saca el tema porque yo

Voz 3 09:20 creo que hacerle una explicación la voy a decir después si quiere pero no tengo nada que te va a quienes ir no sé yo creo que va a ser drástico lo que voy a comunicar drástico tras hay un comunicado ahí comunicados va a ser drástico pero yo creo que habían comunicados de la ETA yo claro por eso yo creo que va a ser para mejor que el tiempo de comunicar bueno bueno bueno ladrón

Voz 6 09:42 esto adelanta un

Voz 3 09:45 el comunicado radical a un después en este programa a propósito de lo conseguido el otro de los graves acontecimientos de la explosión del reactor cuatro va divertidas cosecha pues Chernóbil

Voz 0470 10:00 de control de funcionaron

Voz 3 10:03 porque nosotros somos el como si nos dejamos llevar por la inconsciencia en los programas la jerarquía yo por lo menos a veces cuando meto la pata siento remordimientos arrepentimientos yo creo que era necesario también una explicación yo

Voz 0470 10:18 el señor del coche que al que atropellado puesto una cara como si fuera

Voz 3 10:21 sí es verdad es verdad pero es que vamos a lo loco pero luego pensamos las cosas muy claras eso sí que lo tenemos otra cosa no pero pienso que eso sí que deben tener en cuenta a los tres en estos últimos cinco años sí que siempre a posteriori si cree damos vuelta a las cosas pero no porque jugando yo el otro día metí la pata digo ostias que fallo escupió en la cara a la persona que no era

Voz 0470 10:45 eh

Voz 4 10:47 les iba por la calle y lo que no gira

Voz 0470 10:58 yo ahí metido MT acordando de mi Chernóbil de hoy eh que es que todo lo más lamentable llame damos el Raman que antes de atropellar al coche con la bici probando

Voz 3 11:08 quieres que empecemos el programa de verdad después de Valmor bueno pues te te amenaza

Voz 0470 11:17 antes de atropellar al coche en mi padre mi delirio le daba al timbre de la vid

Voz 3 11:21 a ETA no

Voz 4 11:23 no

Voz 0470 11:26 ahí como no Brenes luego hombre joder Xavi queda claro

Voz 2 11:42 los aviones de las Torres Gemelas también

Voz 4 11:44 claro que a verano doblar el piso

Voz 0470 11:55 eso es brama quinientos cincuenta y siete la vida moderna una plaza para quedar ahí empezaba

Voz 6 12:35 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque

Voz 4 12:39 hola soy Vicente del Bosque moderna

Voz 6 12:44 Claver hola buenas noches le atiende lector

Voz 0470 13:12 muy bien muy bien preferido casi se caen los los premios que el otro día en el en el programa bueno que el que se emitió el Oprah más que los regalos que nos trajeron los niños son niños que es verdad que son todos los premios que hemos dejado de ganar o que hemos perdido y me lo trajeron hechos por niños el micro donde la comedia hecho con esponjas el premio al mejor presentador de televisión que me quitó el hijo de puta Roberto Leal hecho por hecho con cucharilla de plata todo el el el Emmy de dicho con un control niños

Voz 2 13:40 son la verdad de la izquierda esos niños y camino del programa

Voz 0470 13:46 le mandamos un gran beso a unos niños padres comandados por Errejón además es verdad toda la vida moderna ya he dicho antes ese tipo no será esto La Ventana

Voz 3 13:57 lo

Voz 6 14:01 ya están aquí un día más pues es como

Voz 3 14:03 baluartes cómodo como cliente

Voz 6 14:06 los dos móviles

Voz 3 14:07 somos Manu pantera al que tu quería ser que me pega Malú no trabajadora no yo ahora que estoy bajando de peso igual así que me pegué

Voz 0470 14:21 en cuanto está ya en noventa y tres

Voz 3 14:24 bueno pues se quedan ocho kilos y no sé si va a ser

Voz 7 14:27 capaz queda me queda estoy noventa y tres

Voz 3 14:29 Iberia aumentó semanas tres semanas perder bajaron yo el otro día pues no tu vida normal seguido bebiendo y comiendo mucho y llevando el ochenta y cinco y yo estoy en ochenta y cuatro

Voz 0470 14:43 la tierra ha bajado

Voz 3 14:45 de ahí que siempre hay que cerrarle bueno

Voz 0470 14:48 no ya como un pato a ponerle un embudo ponerme trampa está bueno bastiones de adelgazar engordar que estar aquí pido un aplauso para Ignatius

Voz 2 14:59 ha bajado medio kilo noventa y tres y bajando osea que si me quedo de ochenta

Voz 3 15:08 cinco Si ya sería una ochenta aun así no ganas

Voz 0759 15:11 no pero ochenta y cinco es lo que tu dijiste con lo cual

Voz 3 15:13 aunque yo baje si tú mentalmente es el ochenta y cinco Josue yo seré gordo siempre

Voz 2 15:19 sí

Voz 3 15:20 era muy gorda siempre como un alcohólico no dejas de esas por favor

Voz 2 15:26 bueno hablando de estas cosas

Voz 0759 15:28 no sé por qué pero bueno sí que está claro es un poco la base también de esta sección creo que hacía mucho que no hacía escuelas incorrecciones estas cosas que que con los ojos posmodernos y modernos de hoy se cosas

Voz 3 15:41 ayer Abbas hace sol excepción

Voz 8 15:45 mira cómo hemos caído

Voz 2 15:51 ya

Voz 8 16:04 te te

Voz 2 16:06 ya

Voz 0470 16:08 saludo a todos los que no me acuerdo de quién era titular David lo seguirá teniendo los ojos de distinto color yo creo que los ojos de lo primero que pierde la sala la Haski

Voz 2 16:23 la muerte nos iguala a todos ahí ya no hay ojos

Voz 3 16:27 que valga no demorar mucho en vida pero luego te mueres densidad espantoso pero son los ojos entonces no pero que yo creo que lo son aguantan mucho los hombres sanos lo primero digo yo nunca debe ser de los más ricos eso eso está como estaba era más ricos tampoco creo al final siempre es un ruido como la de los manjar

Voz 0470 16:54 no tenemos Kokoschka también

Voz 3 16:56 tenemos que tomaron Ensino aquí abajo habrá cocochas a que con escucha es una parte exacta de la anatomía

Voz 0470 17:02 no es es un poema

Voz 2 17:06 yo pensé que era una manera de vender te

Voz 0759 17:09 esto es cocochas Miel Miel esto era en esta conversación porque quiero empezar hablando su normales

Voz 0470 17:25 siempre os Chete estaba esperándonos el voto una puñalada hablando esto callado ahora ahora muy bien

Voz 9 17:42 yo era muy bien porque esta sección catorce

Voz 3 17:45 empezamos con cosas de estas

Voz 0759 17:47 además gracias a Javier Otxoa había que lo hemos recomendado muchas veces que es un tipo que en Twitter escanea cosas de la prensa antiguas

Voz 0470 17:55 recordemos cómo hace meses que no lo hacemos esta eso no hemos cambiado una una recompensa

Voz 3 18:00 la vida Santigo asqueado que hoy se celebra que hemos ido que hay problemas ahora por supuesto pero pero estamos mejor que han sido mejor bueno mejor que en el ochenta Hay cuando es del ochenta y dos por ejemplo

Voz 0759 18:11 el título

Voz 3 18:11 dar vídeojuegos para la rehabilitación de subnormal ahí está Manuel Rodríguez promotor de la experiencia que realizarán dice el Valladolid se convertirá dentro de unos días en la primera ciudad española que utilice máquinas recreativas como las que hay en los bares los populares marciano lo más llanitos es que la rehabilitación de su normales pues ha funcionado

Voz 4 18:36 quizás no es la manera que se imaginaban

Voz 3 18:40 el ochenta y dos jode vaya mezcla exactamente como que en la rehabilitación no lo entiendo ayudará a una persona una persona venga discapacidades así como tú dices a esos reavivan los reflejos Carlos pues yo tenía el récord Moro que cae del Galaxy campo a mí el deprime salvo de eso para empezar porque ahora me mira

Voz 0759 19:04 el otro día hablábamos de baloncesto y de los motes de baloncesto que hablar mucho de la ACB ha habido motes hay un señor que nada me me avisa por Twitter Diego Casado nos cuenta la historia de un negro que jugó en el en Vitoria negro vino así no pues se es que por ahí iba llamaba Ellis Ellis y entonces como era muy negro estamos hablando muy muy negro en Vitoria se ochenta ahí a otro digo exactamente pero probablemente ochenta y dos ochenta y tres es y chocolate Hollis lo llamaban porque efectivamente era muy caro no había tanto negros como ahora

Voz 2 19:47 porque tu salud está claro entonces esta hay una chica negra que está mirando cogiendo lo que estás diciendo

Voz 3 19:59 va la cosa va a peor ella te anticipo que la cosa va a peor hay un hay un libro en el que se hace

Voz 0759 20:06 se cuenta la historia del baloncesto vasco era mil novecientos ochenta y seis pues eso la Fuente Ortega chocolate Hollis hacían las delicias del público vitoriano que empezó a creer que era posible alcanzar metas más altas es y Hollis el hombre de chocolate

Voz 3 20:20 exactamente el hombre fue una figura

Voz 0759 20:23 cuidado eh del que cuentan que solía ofrecer su dedo a los más pequeños nombre al mismo tiempo que les sugería Chupa chupa que es de chocolate

Voz 2 20:37 el aplauso raro e aquí los más pequeños de su equipo a sus compañeros más bajitos de estatura quitaría algo de gravedad

Voz 0470 20:51 momento el momento que lo que parecía una cosa como grave mediática es grave

Voz 3 20:55 por su parte por su parte lo hace muy gracioso si si lo niños luto negro nunca en esa en la que le

Voz 5 21:02 aquel de chocolate ahí claro el niño que se cree que el hecho con una figura de fantasía

Voz 3 21:08 el tema muy incorrecto que hoy pues no me imagino los sí

Voz 2 21:14 S

Voz 3 21:18 bueno otro reparo otro lado

Voz 0759 21:20 otra otra cosa que ha cambiado mucho estamos en el baloncesto el fútbol femenino está en un momento brutal los periodistas han puesto el foco ahí ahora ya va gente mucha gente al partido a partido se avisan en fin todo Why pero Patxi

Voz 2 21:35 otros momento no

Voz 4 21:39 la ahí para cuando veáis que cuando de verdad gracias eh

Voz 0759 21:45 no era así en el sexto mes del año sesenta y uno el nodo hizo un documental de un partido de fútbol femenino el sesenta y uno donde el cachondeo es evidente el faltón mismo es todo el rato para sólo veinte segundos porque de verdad

Voz 0470 21:59 no venir la gravedad absoluta todo mal esto

Voz 0759 22:01 mal es todo mal está entero en Youtube la buscáis por ahí vamos a ver sólo diecinueve segundos

Voz 10 22:07 pero la estirada ha causado su efecto y el balón va fuera no jugadoras se ha hecho pupa sobrecogida llamarán a la raza la única nota optimista es que cuando se casen si se casan cambiarán este juego por una batería de cocina

Voz 11 22:27 Humala

Voz 0470 22:30 la madera

Voz 4 22:32 gracias

Voz 3 22:35 hoy si cuando se casen si se casi se cansan de Tamarit Nacho m

Voz 2 22:39 sí

Voz 3 22:42 esto es muchacho aparte que ahora viene Rafa le llama

Voz 0470 22:50 las imágenes ponen pidió mujeres al balón plan documental y luego iban mezclando con imagen del público desde con señores descojono

Voz 3 22:56 es que todavía en aquella época esto era como el circo que era el bombero torero pero Nitro Circus

Voz 2 23:02 esto era el litro Circus

Voz 0470 23:04 en deportes extremos mujeres cuando al conjunto

Voz 2 23:11 el forro en la ser jugadores del Granadilla

Voz 3 23:15 en el pueblo que lo al fútbol verdad cracks verdad cambia

Voz 0470 23:21 estas estas asimilando por primera vez

Voz 3 23:24 la primera es que habla de la jugadora de Ranilla

Voz 0470 23:25 no cantas Ricky olvidado

Voz 3 23:32 pero ha terminado la temporada ya no en esos

Voz 0470 23:35 pero animal que literalmente no hay

Voz 2 23:38 sin duda no lo sabemos todavía al el puerta a la chita futbolista de Granadilla es verdad

Voz 3 24:04 el sexo ya no era necesario animarla bueno siempre siempre es necesario es verdad voy con algo acabo ya con algo gravísimo pero llevamos hoy la tanda buena y además muy reciente es de no sé el año no ha cambiado en este último también pero es del todo hemos cambiado de otoño muy con mil diez pues ser fatalmente

Voz 12 24:27 te acuerdas

Voz 0470 24:31 la verdad que te estás tetas

Voz 3 24:34 sobre todo cuando se te habrás de una cadena que haya llamado a cuatro sí hombre que casi la hundimos jode habla

Voz 0470 24:41 la cuál es el presentador

Voz 3 24:43 bueno y me fui yo llevaba le entre los dos lo rematado bueno el caso es que había antes cuatro antes el caso habían concurso por las tardes que primero creo recordar que presentó Luján a pasar fui a concursar ellos también eh

Voz 6 25:01 estoy con coronas fui muchacho pero Bruno hago

Voz 0759 25:05 bueno igual lo presentaba Luján Argüelles y luego en Ana Milán si no sé en qué época es porque no se vea la presentadora sabe sólo a concursante ya el famoso que colabora con él que en este caso es Fernando Ramos

Voz 6 25:18 eh

Voz 3 25:19 le está jugando una inquieto entre el público muy grave pero el inédito el nuevo inédito no porque esto sea emitido era que la gente ya los acordados yo lo había olvidado si alguna vez bueno vamos a ver si es verdad

Voz 6 25:33 el futbolista Raúl Míchel maricón

Voz 4 25:49 abandera la bandera arribará a usted

Voz 2 25:52 pues bajamos

Voz 0759 25:55 yo opino que ahora mismo David debería decir hasta aquí la sección de que un fuerte aplauso

Voz 0470 26:00 déjate es que antes eso es lo de siempre que son sería lo suyo pero me gusta que los oyentes radio claro una cosa y otra está Fernando Ramos que claro yo creo que él lo hice diría un par de nombres sí pero le hace pantalla azul si se le guiña un ojo y él mismo dice no no no eso no es que dice Prefiero que pierdes dinero a quedar peor persona del mundo

Voz 0759 26:25 bueno es desde aquí eso eso habría que vamos a llamar a Fernando Ramos

Voz 0470 26:30 sí sí deberemos ya que sintió en ese momento sintió en ese momento se te pasará la vida por delante estamos en proceso de cambiar nuestro sistema cómo hemos cambiado pero esto que te da hace siete ocho años claro estamos en proceso de una para que que hay que claro

Voz 2 26:43 claro

Voz 13 26:46 el buenas noches aquí Don Juan no no me llamo ya lo que

Voz 0470 27:09 ya se anticipaba antes lo tuyo sea un poco

Voz 3 27:11 en lo que ha transcurrido de programa ya hemos tenido que sacar la bandera varias veces las nueve sobre mojado yo soy consciente sobre mojado aprenden no aprendo no nada Lluna fíjate ante sacara vi el vídeo de Chupa Chups de chocolate hablas al fútbol femenino no lo dice estar del todo se entiende todo llega tarde a la broma ni siquiera se sabe muy bien lo que quiero decir es confuso

Voz 14 27:39 coso no aprende aprende hoy

Voz 3 27:43 de una detrás de otra y hoy lo que ha pasado y usted lo han visto y ustedes y ustedes me han ayudado en este viaje todo lo que han podido yo yo les admiro

Voz 0470 27:52 por qué ese tono te diga yo les admiro

Voz 3 27:54 yo les admiro pues de que el esfuerzo ah y Dady Héctor de Miguel dígame porque esa cara tan afectada Juan Hernández

Voz 6 28:06 el jueves hubo ya que bueno

Voz 3 28:09 el retorno el el programa grabado el miércoles que se tuvo que haber emitido el jueves que decidimos amagar con que no se emitía finalmente se emitió el sábado pero bien pero hay pasaron cosa grave no

Voz 0470 28:22 decimos hicimos todo no emitirlo en la radio me la a nunca es admitir

Voz 3 28:25 claro claro pero aún así a una si yo tengo que asumir mi responsabilidad habéis vigilado me habéis demostrado monitoreado habéis ha hecho auditorías habéis hecho Inter del intervención

Voz 7 28:45 vigilarme vigilado

Voz 3 28:50 es más no vais a tener que seguir me vigilando ya nunca más antes de

Voz 2 28:55 el comunicado

Voz 3 28:58 el me tengo miedo a mí mismo soy una especie de una especie de doctor Jekyll y Mister Hyde que que lo intento no me sale y esto es como la fábula del Alacrana que vuelve a ser en el campeón porque en el fondo es un puto Alakrana de su naturaleza y entonces yo lo que debo hacer es quitarme de la ecuación buen hombre que bueno bueno no sea folclórica

Voz 2 29:24 pero no no no

Voz 3 29:27 por qué no estamos haciendo daño ya quiero si yo sé que os partía el corazón tampoco va vamos a ver vamos a ver estos si algo hemos aprendido cinco años a saber que esto ya no tiene solución lo mínimo que puedo hacer he mejorado he mejorado

Voz 0470 29:48 el verano ya acuérdate aquel día

Voz 3 29:52 Emma acuérdate de la proposición de vinos monólogo ver el primer el primer la primera marca que quieren otros esto

Voz 0470 30:00 no lo hemos contado

Voz 4 30:05 los dueños de los vinos

Voz 0470 30:07 ya sabemos cómo es el programa pero mareo por lo que queráis pero tampoco os metáis con el producto tal cual el primer día yo Juan monólogo Ignatius Estonia vino

Voz 3 30:20 la verdad y esa gente estuvo ahí yo ahí estuvo usted tú también porque esa noche tuviste que darle réplica

Voz 0470 30:26 tengo que hablar con gente vinícola José Luis monólogo monólogo yo lo llamo gente vinícola

Voz 3 30:36 el entrevistador le echándome capotes siempre que ha podido quiero decir os reconozco el esfuerzo pero eso no quiere decir que la brecha cada vez sea mayor usura fallo así que presento mi dimisión vamos a ver

Voz 4 30:54 vamos a ver vamos a ver vamos a ver

Voz 9 30:58 no no no no

Voz 2 31:03 sí que me estáis dando otra oportunidad y también que voy a volver a Falla en España no dimite ni dios tiene que dimitir

Voz 0470 31:22 él coge el micro levanta esto

Voz 3 31:24 funciona lo único que pueda despedirme pero con mis grandes éxitos

Voz 0470 31:33 pero parkinson que el inalámbrico si sigue porque mejor

Voz 3 31:37 pues porque me voy yo he hecho lo que he podido yo he sido una especie de Falstaff finalmente la gente canario llama Castellà ya que te digo yo es que aportar a este programa ya eso ya está amortizado que ven ahí

Voz 2 32:01 está bien está bien y sería el sustituto desprendido podría Valeria Valeria era roll

Voz 3 32:07 hay mucha gente aquí que puede hacer este trabajo mejor mis los pocos trucos que yo tenía ya dos

Voz 0470 32:14 ya no me voy

Voz 14 32:15 los diseñados idéntico de mí

Voz 3 32:19 ya no queda más están vacíos hasta la apoya a volar solos como si fueran dos Henriques quintos os espera el trono os espera el trono no te Quirós yo soy el gregario que se ha esforzado en lo que llevamos de de su vida a partir de ahora la viajó con nosotros la montaña a esta barra Fabio Parra

Voz 12 32:48 no es una despedida

Voz 0470 32:51 estoy no pesa una frente a los dos gracias a todo un beso en la vas a cagar me voy es que en el descanso es que teniendo lo que hace siempre que existen en la sociedad

Voz 2 33:03 no quiero seguir partiendo del con Apple correspondan ese amor

Voz 0470 33:14 qué te has escupiendo

Voz 2 33:16 me voy con mis grandes éxitos

Voz 3 33:19 el vasito de agua

Voz 2 33:21 el fascismo del bueno adiós a Vigo sale gestos una despedida

Voz 0470 33:28 que me veréis

Voz 2 33:30 sí a día Tavío con Altidore Becker el pueblo su Bale estos años una frase como el topics Black di la place to black

Voz 4 34:42 mira mira que pesa mucho pero habló aquí

Voz 2 35:03 no quería que me fuera verdad pues mira respira respira respira

Voz 0470 35:19 es posible que de El peor programa de la Historia Villabuena

Voz 2 35:27 sólo algo más del dos por grande

Voz 0470 35:39 no pero atún planos de los dos porque eso es sensacional porque esto tiene que quedar guardados

Voz 2 35:43 lo que no se veía o morfina sí desde el Elvira estoy muy descolocado

Voz 0470 35:59 a despedir el Prado y mañana ya veremos

Voz 2 36:01 me estás tú los representantes la chica canta esta para un aplauso para tirar Juan Antonio ocho compañeros del teatro es que Pinar Juan Alberto

Voz 3 36:19 que lo explique si si hay que aclarar esto surgió porque mucha gente me mandaba por Twitter fotos de Schumi ya Athié también te pasaba al revés no nos conocemos en persona pero la gente veía el parecido

Voz 0470 36:32 déjame que describa porque llevamos cinco minutos que la gente en la radio importa no sale al obtiene el próximo partido de baloncesto contra colgados de darme venga Chente que vaya Ximo Tula hace ya cinco meses a salir por la puerta el momento ya mira explotado cabeza porque ha entrado con la misma ropa entonces yo me sumo que sois muy parecido sólo que en enero Ignatius en blanco

Voz 2 36:56 eh yo soy el Ignatius marca blanca pero bueno yo estoy bueno

Voz 0470 37:00 tú Ignatius y a raíz de ahí todo repasado aquí es que yo te digo pero como ya lamenta

Voz 2 37:08 ah

Voz 0470 37:10 sí realidad yo siempre pensó que era un croma digo pero estamos fallando

Voz 2 37:15 a ver si ahora república catalana existe ha pasado librarse deberíamos y luego caminando por la Gran Via se quede desierta

Voz 0470 37:28 yo me hice exactamente igual que el resto de la has comprado tu veloz

Voz 2 37:43 Carlos al mejor que dio Ignatius dos años para playa tal pero ella nunca dije antes yo siempre he intentado hacerlo lo mejor posible pero claro porque yo no era el auténtico a partir de ahora Alberto oído

Voz 16 38:14 Aleluya

Voz 4 38:15 no me he oído mira Mollet