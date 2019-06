La opinión de Carles Francino

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes los inventores de palabras ingeniosas de los que el rey indiscutible yo creo que es Luis Piedrahita descubriera hace ya mucho tiempo el término burocracia como fórmula para describir las situaciones absurdas que a veces se plantean en un papeleo la de hoy la situación que le hemos en el diario El País la verdad es que es de traca un grupo de científicos se ha quedado de momento esperemos que sólo sea temporal ya veremos se ha quedado sin financiación pública porque falta un afirma en el expediente bueno la verdad es que la historia comenzó antes cuando algunas solicitudes fueron rechazadas porque el tamaño o el tipo de letra no eran exactamente los que bueno se envían otra vez los papeles corregidos a la Agencia Estatal de Investigación pero es que ahora resulta que falta lo que decía antes la firma del responsable y ahí tenemos a nueve científicos del CSIC literalmente colgados porque en sus trabajos la financiación pública es una cuestión de vida o muerte yo no sé cómo va a acabar esta historia ni tampoco quién tiene la culpa posiblemente se trate de fin de varios errores más de uno o malentendidos pero ojalá no tengamos que entonar un vuelva usted mañana dos punto cero porque el artículo publicado por Larra con este título date de mil ochocientos treinta y tres