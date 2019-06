"Sin la subvención voy a tener que despedir a gente"

Voz 1 00:00 Michael Robinson buenas tardes hola quitarle la palabra burocracia largas escuchado alguna vez sí la había eso escucha una vez si has sufrido alguna vez también sí bueno yo creo que ningún indebida

Voz 1546 00:11 tú que está suelto por el mundo no he topado en algún momento no en algún momento determinado nunca está bien no es debido y nunca cada vez que saltamos gracias a una pista de algo que vamos a hacer desagradable no no no es sólo renovaron papel no ha comprado un coche cuál cualquier cualquier cosa conlleva un papeleo una una burocracia es tremenda a mí lo único que no me gusta de la palabra burocracia es la ofensa Los Golfos

Voz 1 00:46 está en el diccionario burocracia porque buscamos así como un derivado de esos Roberto qué tal ha sufrido alguna vez también

Voz 2 00:55 casi siempre que se acerca uno a una ventanilla no pero yo le quería preguntar a Michael porque nosotros creo que llevamos un poquito por bandera como algo muy nuestro muy autóctono por aquello de Larra del vuelva usted mañana pero no sé si en el Reino Unido también pasa algo parecido

Voz 1546 01:08 yo creo que no es bien

Voz 0827 01:13 eh algo así sí sí sí sí es verdad que decir que sí

Voz 1 01:18 no es que también ha muy a menudo con aquel iba no no es realmente un patente española e el neologismo no está en aquel momento no debería estar Elena Gómez días buenas tardes

Voz 3 01:31 hola buenas tardes yo tal bienvenido a La Ventana

Voz 1 01:33 qué nos puede contar de entrada puede contar a los oyentes que es lo que investiga a usted por favor

Voz 3 01:40 sí yo soy merced al trabajo de malaria humana tenemos un proyecto en el que estamos investigando cuáles son los mecanismos que utiliza el parásito que causa la malaria para adaptarse a su ambiente y así escapar a todos los a a todos los estrategias que utilizamos para luchar contra él

Voz 1 02:00 cuánto tiempo hace que está investigando esto

Voz 3 02:02 pues llevo desde el dos mil doce trabajando con malaria humano

Voz 1 02:07 desde el dos mil doce en cuanto dinero es esta ayuda que ahora está en el aire

Voz 3 02:14 pues en ese proyecto solicitamos doscientos mil euros

Voz 1 02:18 yo dado un titular Elena un par de pinceladas con lo de la firma y los tipos de letra y el y el tamaño nos puede dar un algún detalle más de de cómo empezó esta historia y en qué punto se encuentra

Voz 3 02:31 pues sí yo al igual que mis compañeros que estamos en este recurso pues en septiembre del año pasado enviamos nuestros proyectos y ahora con memorias que se ajustaban a lo que establecía la convocatoria que eran tamaños de letra mínimo de once y un tipo determinado de tras la memoria mi caso ajustaba a a esta a este requerimiento solamente había elementos adicionales que no son obligatorios como figuras o bibliografía que es adicional que estaba en un tamaño era un poco más pequeño al igual que ocurre en otros proyectos europeos en artículos científicos lo los que utilizamos para difundir nuestro trabajo en proyectos que había yo misma ha enviado años anteriores que habían sido evaluados financiados Ésta es algo que venimos haciendo todos los científicos en todas las convocatorias en nuestro trabajo en enero recibí una notificación diciendo que había parques de mi memoria que no estaban que no se ajustaban con con lo establecido me me dieron un plazo para subsanar corregir el defecto firmé volvía a enviarle toda la documentación y un mes después en febrero recibí una notificación que estaba ha desestimado definitivamente

Voz 1 03:58 el definitivamente es es de verdad para siempre o con este recurso que han presentado los nueve afectados tiene visos de que se puede reconsiderar

Voz 3 04:09 bueno nosotros claro de acuerdo con la normativa hay un plazo para presentar un recurso administrativo y así lo hicimos y nos pusimos en contacto con el CSIC y con la ayuda de mete jurídico pues estas hicimos un recurso en el cual firmaron todos los todos los directores para intentar remediar el el desastre a día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la agencia de investigación ahora según normativa también sí a después de dos meses de puesto del recurso no hay era expuesta se considera al silencio administrativo y por tanto la causa se considera desestimada

Voz 1 04:52 hace hace unos meses muy poquito antes de que Elena presentar el trabajo que nos acaba de comentar el trece de diciembre concretamente un físico que es youtuber y que se llama José Crespo publicaba una entrevista que le hizo al ministro a Pedro Duque donde le preguntaba por esto porque este tema era de atrás se le preguntaba por las trabas burocráticas que tiene la ciencia

Voz 4 05:11 el ministro entonces responde a esto seguro que pasa en todas partes porque siempre hay una velocidad mayor que la ley por mucho que darle largas flexible eso está claro pero sí que es verdad que en España tenemos que trabajar muchísimo en reducir la las trabas burocráticas o las trabas administrativas a las que está sujeta la ciencia estarnos realmente trabajando desde el primer día en ya espero que salga dentro de unos pocas semanas todo un paquete de medidas para reducir eso

Voz 1 05:40 qué ha sido de esas medidas Elena digo porque estamos hablando de mediados de diciembre estamos el día que estamos alguna noticia de si se ha hecho algo

Voz 3 05:48 ahora que yo sepa no bueno lo que es alucinante es que sea como como comentaba nosotros enviamos nuestras memorias corregidas supuestamente lo que lo que se nos ha dicho es que es nuestro error porque esos expedientes no se firmaron nadie nos dijo que dormían que esas firmados ICOM han declarado los directores los directores no recibieron ninguna notificación ni tampoco tenía ningún expediente pendiente de firma o lo cual nosotros no dejamos de repetir que nosotros no hemos cometido ningún error no es decir nosotros hicimos nuestro trabajo es estos fondos constituyen la base fundamental y esencial para poder desarrollar nuestra tarea no somos culpables de nada es por tanto exigimos y pedimos que por favor sino a nuestro trabajo al igual que resto nuestros compañeros

Voz 0827 06:47 vamos es como si Gabriel García Márquez hubieran entregado en años de soledad lo hubieran devuelto no pueden estar con el tipo correspondiente pero Elena así que me gustaría preguntarte en qué queda tu proyecto en estos momentos queda congelado queda aplazado lo tendréis que dejar

Voz 3 07:04 a día de hoy está rechazado entonces lo único que

Voz 0827 07:08 no no me refiero que sin esa ayuda podéis continuar con vuestro proyecto

Voz 3 07:13 no yo tengo que despedir a gente sea China está ayuda hasta agosto hasta agosto del año que viene que no que no se concedan los fondos de la UME que un hipotético nuevo proyecto que siga pedir es digamos que la identifica científica está paralizada porque con eso es con lo que cuando para contratar personal ni para llevar a no me estoy

Voz 2 07:36 porque además tengo entendido que esa ayuda era eso una ayuda no era la totalidad de lo que tú necesitas como investigadora no

Voz 3 07:43 bueno e en España es lo que tenemos para investigar Piers es la la el el el eje principal de recursos que tenemos para mitigar

Voz 1 07:54 yo Elena no no no nos por pensar mal de forma automática eh pero claro el hemos visto tantas cosas ya y uno a uno le pasa por la cabeza si esta es una forma encubierta de no lo sé es una hipótesis de de recortar porque es que es un poco raro todo quiere decir lo de lo del tipo de letra el tamaño para que la gente no se crea que se hacen las cosas por capricho es verdad que para medir la dimensión de un trabajo pues se unifica esto y que unos no puedan meter más material que otros vale esos entiende

Voz 2 08:25 pero también se puede contar palabras

Voz 1 08:27 con carácter caracteres pero ya lo de la firma quiere decir no se esto esto a mí me huele raro no sé sinceramente no sé no sé

Voz 3 08:35 en en proyectos europeos lo que ocurre por ejemplo que sitúa estar ahí en todas las convocatorias hay una normativa por supuesto entre ellos los europeos la elementos adicionales pierde figura ahí yo vaciaban en tamaño más pequeño como ha comentado además si tú te pasas de el número de páginas Massimo lo que ocurre es que esas páginas demás más evalúa

Voz 1 08:59 pero la propuesta cocina

Voz 3 09:02 más siendo evaluada además hay una arbitrariedad enorme en este proceso porque como decía Joan en categorías anteriores he aplicado esta misma norma ve ya en elementos adicionales a hacerlo más pequeño y ha sido evaluado y aceptado y tengo otros compañeros que lo han hecho así también en esta convocatoria también han sido evaluados y algunos de ellos afectados es simplemente porque se trata de personas que están a la administración técnicos que evalúan la de adecuación de las memorias ya hay algunas pega exigentes que otros como hay tanta gente y tan pocos recursos y se considera un mal menor digamos bueno no no creo que sea no quiero pensar

Voz 5 09:48 no no era tampoco les otra ronda porque es algo premeditado

Voz 3 09:51 lo pero es un mal menor

Voz 1546 09:52 hemos estado charlando esos años atrás de cosas en el café Carles que me he hecho lo pelos no y a algunos que pienso quiso bueno abstractos eso ocho escuchado nunca es decir que si se tratara de hacer un artículo en la prensa deportiva y Michael has escrito es demasiado grande no tan prestamos hablando de trabajos científicos que va a mejorar planeta Tierra entonces estamos expulsando nosotros mismos y estemos poniendo zancadilla al PSOE no eso sociedad que a mi me parece que esto es de la la mayor sobrada que yo escucho dones programas

Voz 1 10:35 habrá que pensar otras palabras alternativa eso complementarios se queda corta Selena Gomez días muchísimas gracias por este ratito en La Ventana hay bonos seguiremos al final de la historia a ver cómo acaba