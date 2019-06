Play Basket: La penúltima batalla de la temporada (10/06/2019)

Voz 2 00:00 ah fue play Basque Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número XXXVI de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos a tiempo dedicado al baloncesto han estado puro Toronto Raptors apunta campeón de la NBA Real Madrid y Barcelona apuntan a finalistas de la Liga Endesa todo está a punto de pasar pero lo que pasa es que este programa sale los lunes de día de hoy es todo una probabilidad muy alta pero no una certeza absoluta en la madrugada del lunes al martes de va a jugar el quinto partido de la final de la NBA un nuevo más para Warriors que si pierde pierden contra Raptors habrán hecho de la franquicia dotar de Ontario la primera no estadounidense en conquistar el anillo de campeón de la me vea eso significaría de paso que tres españoles se lo ponen Marc Gasol Serge Ibaka Sergio Scariolo en el banquillo pero es anuncia el regreso de Kevin Durant en Golden State con lo que Carrie no estará solo en la misión de alargar la final ya no parece misión imposible por lo que Marc Gasol avisa de lo que significa que puede ser la clave del partido

Voz 3 01:35 la defensa siempre hay que ganar mucho deciden desde del ataque lo cierto todo bien aquí todo como vemos no te garantiza lo que se garantice que seguramente no es difícil durante todas las series obviamente porque yo creo que es una constante a ver Sandrine muy importantes que han sido básicos de cada sabe cuando proponemos visitar y tiene que estar totalmente no sé lo que lo que sí sé es que si no hacemos lo veremos una feria de no sé cuál es mi estado muy seguro comer todos los partidos despistar pero sí poco la guardia ellos anota con Alfred hay una incidencia muy alta dura de tres para ganarles hay que estar muy concentrados un esfuerzo físico y mental muy grande porque así la Guardia pues ellos aprovechan con ese fin ese respeto y a la vez con esa valentía dinero tomado para atacarlos

Voz 0699 03:06 es es Marc Gasol rodeado de treinta micrófonos veinte teléfonos móviles hablando de las impresiones previas al último partido el que puede ser el último si lo gana Toronto en la final de la NBA ahora estaremos en Canadá con la NBA que queda muy bien pero eso Canadair la NBA en la Liga Endesa más en prosa todo apunta a una final entre Real Madrid Barcelona que la verdad van por la vía rápida al tratar de liquidar sus respectivas semifinales los blancos ante un Valencia que debería dar más de sí los azulgranas tanto técnico Zaragoza que ya ha hecho una temporada excepción ahora nos metemos en el análisis de la serie de semifinales sin olvidar que el mercado ya sí que se mueve no es segura la continuidad de Perasovic en Baskonia equipo que va a realizar una revolución en la que no se cuentan con los dedos de una mano los jugadores que ahora mismo serían seguros para la próxima temporada incluso si digo dos hasta puedo estar exagerando la búsqueda de entrenador tras el adiós de Berrocal gusta Porfi Fisac pero parece difícil convencerle suena con fuerza Paco García al entrenador de Valladolid como posible recambio en los dos grandes el Barça cerró Brandon Davis y el Real Madrid a Nicolas la pero los blancos están a nada de cerrar también la renovación de Tavares que se considera prioritaria para los de Pablo Laso y no me olvido de Málaga donde Unicaja ampliado hace unos días los contratos de los haya Jobbik Carlos Suárez así que dentro en la Liga todo el mercado se mueve nosotros con él vamos a irnos al norte homenajear o un equipo recién ascendido a un periodista que ha sido un referente baskonista en las últimas décadas vamos a darle bola a la selección femenina que España ha sufrido su primera derrota en mucho tiempo en la fase de preparación de un campeonato si Turquía no puso en problemas la semana pasada esta sido Rusia la que nos ha bajado a la tierra ganando nos ya avisándonos de que el camino a la medalla en el próximo Eurobasket este verano no va a ser un camino de rosas como cuentan Silvia Domínguez y Cristina

Voz 4 04:57 no era un partido bastante trabado para nosotras pero bueno estamos en preparación evidentemente queda mucho no por mi placer por mejorar y bueno nos encontramos ante un equipo pues es aspirante a ganar este campeonato de Europa y bueno pues igual que hoy se ha perdido pues seguro que nos cobrando algunas cosas se puede ganar a este equipo

Voz 5 05:22 pero ya dijimos que que este torneo era del máximo nivel porque son somos cuatro equipos que vamos a estar luchando todos por medalla osea que pensando en el seguir mejorando en esta preparación y ya está el momento

Voz 6 05:34 calidad siempre demagógicos seguidos pues entonces a lo mejor más débiles de todas maneras hay que ganar los partidos de campeonato partidos de campeonato y Tennant terminal definir los roles de las jugadoras que tiene el rol específico es un paso adelante que ya lo hemos dicho tienen que adaptarse al tema de de no estar Alba y entonces pues hay que meterlas porque hoy la metíamos en una piscina pero es que el otro día contra Turquía tampoco las metíamos con nuevas metíamos entonces a veces no lo que vamos vamos vamos con prisa un beso de Prisa vamos deprisa con prisa rápido son dos cosas diferentes y rápido que ir deprisa vale pero bueno yo creo que cuando quitemos carga física y emocional de las jugadoras que definitivamente están o no están

Voz 0699 06:19 eso también ayudará a las jugadoras si la guinda de Lucas Mondelo el seleccionador nacional y la guinda de esta presentación es escuchar a un milenario a Felipe Reyes son poquísimos los casos de jugadores que llegan a mil partidos en la historia de un equipo y el capitán del Real Madrid los logró la semana que dejamos atrás jugando contra Valencia Basket

Voz 0621 06:39 el mejor premio que puede tener esta rodeado de esta grandísima gente de estos grandísimos jugadores que me hacen todo mucho más fácil que me hacen divertirme y hacen que que venga cada día que acaba de entrenamiento y acabó con una la sonrisa quería darle las gracias a la afición por S esa ovación que me han dado bueno salió de la verdad es que me he emocionado muchísimo Lobo era muy difícil jugar salir y jugar después de esa ovación pero esperan a muy contento feliz de ser tan querido de sentirme tan querido por esta gente y como he dicho muchas veces no va a seguir trabajando para seguir dando alegrías seguir aportando cosas al equipo bueno seguro que enseguida sin igual de grande más todavía si que lo importante es que el Madrid siempre este ahí arriba estando sin estar adiós nuevas no se seguido te yo creo que es el trabajo el sacrificio humildad un poco pues aplicar esos valores en mi caso en el deporte en el baloncesto y luego pues a ser feliz tanto dentro como fuera de la cancha no soy yo por suerte soy una persona feliz estoy muy bien rodeado aquí en el equipo por todos mis compañeros incluso vosotros que me tendréis también muy bien y luego pues ser feliz fuera sobre todo también que que es muy

Voz 7 07:56 por tanto desconectar cuando juegas tantos días tienes tantos partidos es importante tener una vida muy equilibrada hay poselectoral bien

Voz 0699 08:04 lleva mil cumple los que cumple a partir de ahora el Real Madrid ya puede poner en un pedestal a cuadra jugador al que cada año durante la última década el han ido poniendo un refuerzo a su lado para dejarle en el banquillo siendo Felipe el que lo ha relegado ahí excepto en los últimos dos años donde lo que ya relegado a menos minutos ha sido el ir cumpliendo años pero nunca sus ganas ni su esfuerzo de tomando el ejemplo de reyes con muchas ganas todos los ponemos a la faena con Marta Casas como jefa de producción redacción y de todo con Rubén Díaz como jefe técnico y con el jefe que nos espera en Toronto el gran Anthony Daimiel

Voz 7 08:37 hola soy Sergio Scariolo un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 8 08:41 me

Voz 0699 08:43 dónde están Sergio Scariolo en Canadá allí este programa cuenta con el privilegio de tener el análisis de las Finales de la NBA del mejor periodista de baloncesto del país Antoni Daimiel muy buenas qué tal cómo estos Pacojó como esta Canadá para el partido de esta noche que puede ser decisivo

Voz 0200 09:00 pues mira la ciudad está como loca incluso bueno pues gente de toda la provincia de Ontario que que se desplaza aquí los que tienen entrada para asistir al partido en los que no para con la intención de liarla esta noche si es que gana los Raptors no incluso ya la policía a las autoridades de la ciudad piden cautela calma tranquilidad en las celebraciones porque bueno pues es la primera oportunidad de ser campeones en veinticuatro años este país si esta ciudad no era muy baloncestístico pero ahora lo son y mucho y además como hay mucha inmigración más del cincuenta por ciento de la ciudad procede fuera pues yo creo que viven más el baloncesto como nosotros lo podemos tener a lo mejor ahí bueno pues eso les hace ser precavidos ante una hipotética celebración luego ha amanecido lloviendo que no sé si es bueno o malo a la hora de de celebrar pero seguro que el espectáculo baloncestístico no se resiente de esta noche en el escote ABANCA Arena

Voz 0699 09:54 bueno cuando de importantes el regreso de Kevin Durant para para Golden Stade insisto sabe si va a regresar después de entrenar

Voz 0200 10:01 bueno yo creo que es importante es que regresa ahí juega yo diría que mira ya esté como esté que juegue no porque sabes que ocurre que hasta ahora no lo habían puesto como cuestionable en en el estatus oficial antes del partido ya lo han puesto como cuestionable ya entrenó ayer aunque también hay que decir que él esperaron a que la prensa se fuera de la pista para que entrara es decir no pudo no pudieron grabarse imágenes del moviéndose ocurriendo y luego gente que se quedó en en las zonas de prensa del pabellón vieron que salió el primero del entrenamiento de la pista al Vestuario salió el primero con una protección bastante aparatosa de hielo en el gemelo pero yo creo que ya no hay nada que perder yo creo que están contra las cuerdas los burros y tiene que jugar aunque sea como el Cid de lado

Voz 0699 10:51 no está bien pero tiene que jugar

Voz 0200 10:53 Kevin Durant se resiente pues será un mes y medio más de baja pero ya no hay temporada

Voz 0699 10:58 bueno está tres uno la serie final hoy hay hoy lunes en la pregunta es clara en que están basando los Raptors su dominio en en esta final Antoni

Voz 0200 11:10 pues en varias cuestiones ellos se han volcado sumó su preparación defensiva de de la final en frenar a Stefan Kerry y le hacen una buena defensa o bien

Voz 9 11:24 con todo el campo con mucho contacto con lo cual desgasta

Voz 0200 11:27 a Carrie que le hace bueno pues sufrir y por lo tanto defender peor cuando le toca defender y luego cuando ya están en estático los no hay un sistema de ayudas si acaban saliendo dos tres jugadores contra Kerry que ocurre que al no estar Durán sólo hay una segunda opción muy fiable cuando suelta el balón Stephen Carr y que es Craig Thompson el resto de jugadores no tienen tantos puntos ni Drummond Greene Iguodala no son anotadores recibamos para de ahí para abajo peor todavía esa es la primera clave luego que es un equipo que en ataques sigue creciendo es un equipo que tiene mono pues tres titulares nuevos esta temporada uno de ellos Marc Gasol llegó en febrero hice están descubriendo los jugadores partido a partido Kawase Leonar cada vez suelta mejor el balón cuando les llega al dos tres contra uno Kyle Lowry pues demuestra que es un jugador experimentado que es muy competitivo Marc Gasol hasta Ibaka esta pasando bien el balón y bueno pues no digamos su anotación de manera diferentes yo creo que es un equipo mejor construido que Word y cómo están todos enteros y están todos bien pues esa rotación de siete jugadores principales está dando cada día un rendimiento superior y cuando hacen un buen partido Se van a ciento veinte puntos y cuando no pues se van a más de cien aquí a veces le al llegar a cien a a estos Burdeos sin Durán

Voz 0699 12:45 sí el anillo se lo llevan los Raptors eh Anthony será Kar Wai Leonar el envío

Voz 0200 12:50 sí seguro seguro aquí están celebrando hoy exaltando hora tras hora día tras día no sólo las finales sino los playoffs y la temporada de cabo a Lennart digamos que después de haberse pasado casi en blanco una temporada de su salida de San Antonio que casi siempre todo el mundo pintaba como él era el malo pues se ha demostrado una gran operación de Toronto se ha traspaso para recibir a a cabo hay también la manera en la que lo han administrado en temporada regular se ha perdido veinte o veintidós partidos en temporada regular nunca jugaba el segundo partido de de dos partidos en dos días y entonces le han dado mucho descanso le han ido recuperando muy bien luego él ha demostrado que es un grandísimo jugador sobre todo muy completo Un jugador de ida y vuelta uno de los mejores defensores por no decir el mejor un jugador capaz de meter tantos en tantos partidos treinta puntos de play off pues es algo que sólo tenemos referencias con Le Bron Cobi Jordan y poco más no así que hacer el MVP va a ser el el gran héroe el gran protagonista de

Voz 0451 13:55 de esta temporada pronto puede ser una fiesta esta noche

Voz 0699 13:58 te sabes si hay Cibeles Neptuno o Canaletas en Toronto algún sitio de celebración

Voz 0200 14:02 pues mira no no no ellos mismos no saben no sabían qué

Voz 1982 14:08 van a ser mi donde se pueden reunir ahí

Voz 0200 14:10 hay una plaza aquí muy cerca de donde yo estoy en una placita pequeña donde suelen hacer eventos hay ferias de pues de artesanía de pintura y a veces hacen conciertos callejeros pero es muy pequeña le llaman el Times Square de de Toronto pero es mucho más pequeño y además está en el centro de la ciudad y del acceso no es tan fácil me refiero a temas de autobuses y si policía Si la policía va a cortar las calles yo pregunté a gente que vive aquí me dijeron que no sabían muy bien por ejemplo si ganan el título y tienen que hacer la pareja de ésta el desfile de celebración no saben muy bien ni por dónde hacerlo porque no la ciudad no es muy digamos regular en cuanto a calles grandes avenidas en el centro no hay grandes avenidas hay mucha mucha curva no sé no no no saben muy bien pero si ellos van a copar todo este centro desde el pabellón hacia el norte todo lo que es el centro de la ciudad y bueno pues va estar impracticable diría yo incluso para los periodistas que te

Voz 0451 15:14 punto que salir andando porque

Voz 0200 15:17 por primera vez en veinticuatro años la NBA no ha puesto autobuses para la prensa para salir y llegar al pabellón lo cual no sé si es buena señal lo mala

Voz 0699 15:26 bueno afortunadamente esa ciudad tiene un paz unas galerías subterráneas muy buenas que se utilizan normalmente en invierno pero lo mismo puede ser una buena escapatoria hoy para volver al hotel

Voz 0200 15:38 el acto vamos a ejercer de roedores han las cosas

Voz 1982 15:42 es por abajo por el subsuelo

Voz 0699 15:45 pues nada sea como sea ya no nos contará la semana que viene Anthony que disfrutes de de los partidos de que den un abrazo no Slaughter un abrazo pues de las claves de la final al resto de la NBA en un pispás seguid cómodas que seguimos hablando de la resolución de en la mejor liga de baloncesto del mundo

Voz 7 16:01 el sábado muy fuerte a todos los aficionados

Voz 0699 16:04 el basket en la Cadena SER los Raptors son el equipo de la semana semana que dejará cerrada la NBA que hay que analizar cuando se cerrará insisto hoy los venciendo mucho y no por nada sino por Simón pasando cosas a lo largo la semana pero problemas agrava el lunes vale a lo mejor esto ya no tiene vigencia en martes a lo mejor no tiene vigencia jueves o a lo mejor tiene vigencia durante toda la semana quién sabe lo que tiene vigencia aseguró es la tertulia de directores directores NBA al día José Ajero muy buenas hola qué tal buenas tardes director de Gigantes del Basket David Sardinero muy buenas si tienes José la sensación de que estampar esta próxima Madrugá la del lunes al martes va a pasar algo histórico

Voz 10 16:48 sí porque hay histórico va a pasar si creo que si gana Warriors ese Banegas estoy en el séptimo en su sitio de mi vida que me quede como estoy al ahí si gana en Toronto pues claro historias como primer título que se va primer título para la franquicia canadiense el primer título para que nada bueno pues historia vamos a ver pase lo que pase preocupadas que creo que a todos los ha generado cierto runrún y cierta duda la parecerme me pequeño tanta así que

Voz 0699 17:19 veremos a David Carrillo ha mandado aviso entre comillas si creen que esto ha acabado están equivocados quienes piensen de San maneras que no conocen a los Warriors en espíritu que hay dentro del equipo

Voz 0953 17:31 claro es que lo estaba pensando escuchando a José que es el yo tengo la sensación de que no estamos creando una final un poquito a medias porque a mí me sigue pareciendo mucho ver un partido de los Warriors con todo contaba con tan Toronto contra alguien muy buen Toronto pero sí que que que que lo que hemos visto siempre me está dejando sensación de que bueno de que no es la opinan que me hubiera gustado ver yo entiendo que al final y pues bueno pues tire de esa casta ir ese orgullo de campeón que incluso estén convencidos de que si vuelve a dar la vuelta a esto pero con José que la realidad es que lo tiene muy complicado Si vuelve Duran vamos a ver cómo vuelve si es si es que vuelve aún así no es que precisamente Toronto íntimo y juegan en casa deje de ser favorito para mí pero bueno ya digo con esa reflexión de que de de de la pena que que hace el no tener una final completa bueno pues entiendo que sabe que Carrie ya digo que que apele ha hecho llevamos

Voz 0699 18:38 además de Kevin Durant José que le está faltando aburridos o quizás la cosas explican que le falta Kevin Durant

Voz 10 18:44 bueno creo que es que viendo nada ni mucha salud no realmente es lo que les está pasando a este equipo es mucha salud que realmente limitado poco todas sus opciones no en el tercer partido de no estuviera Clayton son en el cuarto que estuviera esa versión diferente al final lo que hace es ahogar mucho

Voz 9 18:59 no ahogar mucho

Voz 10 19:02 la rotación y sobre todo las la la manera anotar al margen de que se ha descubierto que que en la rotación leí todo lo que está construido alrededor de esos tres grandes y de limón Green eh se queda un poco corta se queda un poco corta porque nadie está siendo realmente decía

Voz 0451 19:18 ni Guadalajara metros Triple es porque

Voz 10 19:20 eh desde poco que parecía que sí ha sido un absoluto fiasco porque no defiende es incapaz de defender a nadie Stephen Garry está tan tan tan tan cargado con la con con meter puntos y canastas que que es incapaz tampoco defender a su par así que yo creo que al final en las lecciones han destapado las carencias de los las carencias de lo de los pero es que aquí es que posiblemente hemos visto una versión suprema de y León pero la verdad es que que hubiéramos visto de Kevin Duran porque posiblemente sea el jugador que es daría a la altura de El o quizá superior a él no no los hago entonces yo me quedo con creo que la falta de actuación son las lesiones

Voz 0699 20:02 a David incomode fines tú la final que está marcando el viernes que logró su partido de play un número catorce consecutivo anotando más de treinta puntos algo que sólo han hecho Jordan o no hay son Brian integrante

Voz 0953 20:15 sí ha sido una sensacional sobretodo en ataque que a lo mejor es donde menos esperábamos donde bueno pues menos rubrica muchas veces recomendaban no tanto Daimiel como como Guille estás viendo el partido no te das cuenta de repente llevaba diecinueve veintidós puntos parece que no ha hecho nada no ha sumamos mucho acierto no olvidemos que empieza la serie cojeando

Voz 0451 20:37 sí que es acordáis se acaba todo

Voz 0953 20:40 dado el duelo contra ningún hacen en las finales del este empieza tocado pero bueno pues y sobre todo el hecho de que los jugadores estén teniendo problemas para o estén teniendo la ausencia Duran también está notando en esos Samson donde Iguodala se desde basta muchísimo con él Clayton son tampoco estuvo el día en el que creo que mejora estamos ofensivamente cabo frenar el otro día bueno pues acaba castigando a todos los Clayton una Iguodala pero y ahí sí que se nota también que tanto para un cara a cara como podría defenderlo Durán como para defender un poco más el aro qué es lo que está haciendo mucho atacando el aro buscando contactos sacando muchas faltas ahí sí que la presencia de de Duran también le podría frenar un poco dicho esto pues no están ninguno de esos al a su mejor nivel ninguno de los tres principales defensores que podría tener hilo está aprovechando

Voz 0699 21:29 sí que histórico son días de grandes no hombres en el deporte español que se reflejan a nivel mundial es obviamente me estoy acordando de Rafa Nadal pero José lo de los hermanos Gasol los primeros hermanos campeones de la NBA es algo que también queda para la historia en letras mayúsculas de nuestro deporte Si acaba pasa

Voz 10 21:49 y ha acabado para cuando se acaba aplazando si no los va a quedar otra que hincar rodilla ante un hito que va a hacer difícilmente repetible no es que Marc Gasol ha sido cuando te hace estar ha sido el primer jugador extranjero en ser nombrado mejor defensor de de de la NBA y un sinfín de cosas que pueden rematar según un anillo que sí a todo lo que ha hecho es formar al margen de saltar junto se no en un All Star no no contra representando a una el representando una conferencia pero deje por el camino tenemos la acción social que han hecho los jugadores dejan llevar a cabo estos jugadores que también les sitúan en un nivel muy elevado de importancia dentro de los Estados Unidos no pues las acciones de de Marc Gasol en operar la la la implicación directa de marco de Pau con Unicef yo creo que es un todo completo eh ya no sólo es lo que ponga la Wikipedia a nivel de títulos sino todo lo bueno supe lo que van a suponer a nivel de a nivel de pues bueno pues de de de desde fuera de las canastas

Voz 11 22:48 tiene mucho mérito José Ajero hoy que está hablando de la NBA rodeado de la CAM

Voz 0699 22:50 a avalados hasta ahora ya es increíble

Voz 10 22:53 canción somáticas espía que a un número de que me llamen ya además está todo lleno de niños de repente Kansas señeros de donde aquí hay una ahí está todo lleno de niños de cinco años

Voz 11 23:02 bueno cuando te llamen esto como si fuera la radio en directo tú nos avisa si cortamos la comunidad

Voz 0953 23:06 no sé si os oigo oigo

Voz 0699 23:08 vale perfecto oye fuera de la final David qué tal te suena este Eric Three Le Bron Anthony Davis Jimmy Butler

Voz 0953 23:18 eso hay que suena para Lakers así no me equivoco no

Voz 0451 23:20 porque es que

Voz 0953 23:23 el uno de julio vamos a tener vamos a tener muchas quinielas hace poco para situará aficionados que ahora estará en la NBA cuando acabe tenemos saldrá Liga veinte el veinticuatro si no me equivoco son los premios el uno de julio aunque este año se iba a adelantar un poquito es la gente libre entonces de ahí de hoy

Voz 12 23:42 hoy o el día que no escuche más al uno de julio

Voz 0953 23:45 pues es probable que vamos muchas cosas a mi se me suena bien pero bueno creo que es más probable que de los tres precisamente se queden Filadelfia que en principio sí que han dejado caer que están dispuestos a lo máximo que pide bueno Anthony Davis vamos a ver si finalmente acaba traspasado bienes Lakers Celtics o vienen a un otro sitio que no nos esperemos porque ya empieza a haber traspasos ya puede haberlos me mejor dicho ha habido uno muy pequeñito de Tauran Prince ha bueno pues a Brooklyn muy no es habitual que antes del draft se haga muchos movimientos pero bueno a partir de ahí sí que es empezar a mover un poco el árbol empezarán a sonar ya digo destino sigue rumores y con varios bueno pues varias piezas muy gordas en el mercado porque más allá de Anthony Davis Eden iba Delgado pues esperemos que ver qué pasa con Duran que pasa con son aunque pasa con Marc Gasol que pasa que pasa con mucha Vic qué pasa con Tobias Harris qué pasa con Middleton no está mal no está mal este año

Voz 0699 24:44 está muy bien voy a terminar comentar dos noticias contigo porque y José Ajero ha sido devorado por mis críos la primera es una noticia que a los aficionados ventas les va a llenar de tristeza ahí es que Vince Carter ya puesto fecha de caducidad a su carrera en la NBA por primera vez la próxima temporada Se acabó lo que se daba

Voz 0953 25:03 con cuarenta y tres años va a terminar que es para pasar a ser jugar con más temporadas en la NBA vamos a ver dónde lo hace porque en teoría no tiene todavía contrato íbamos a Chirac en Atlanta o o tiro busca un nuevo destino a mí saben de Paco me sigue pareciendo fascinante que una persona de cuarenta y tres años siga jugando en enero idea de de los alienígena

Voz 1982 25:24 extraterrestre de los siete pies que votan

Voz 0953 25:26 lo que queramos pero no olvidemos que esto bien tiene cuarenta y tres años el otro día se hizo un mate con pantalones con pinzas y simios puede hacer lo que le dé la gana el señor Smith cartel porque yo creo que va a ser difícil que veamos algo así tan longevos

Voz 0699 25:39 la última la última son las declaraciones más comentadas de las últimas semanas en la NBA cuando le han preguntado al Lowry al jugador de los Raptors en la previa de jugar el último partido el que puede ser el último partido Se si lo ganan sobre la presión la respuesta es de las que no te reconcilian con el baloncesto David te reconcilian con la vida te reconcilian con todo eh

Voz 0953 26:03 sí porque el habla de que bueno la presión es la que siente una persona que tiene a personal a los Fargo la que a sus padres la que siente la gente que se tiene que desplazar dos horas para trabajar que lo que ellos no es una expresión que la presión real está en la vida ahí está fuera de las canchas la reflexión que les gusta la verdad porque nos hace ver que hay jugadores que todavía muchos claro son los que Yuri pues que tienen una perspectiva de la realidad eh que hay más allá del baloncesto porque al final hay que entender que estos jugadores o incluso menos negro y que al final treinta millones de dólares a por temporada muchos jugadores de élite profesionales viene una burbuja no es culpa suya pero en la cual va a un sitio para otro está toda su vida organizada y no tienen practicamente que preocuparse más allá de jugar y de prepararse que tampoco es poco bueno ya digo no te discurso me gustan hay gente que sí que piensa que va o que que que de todos porque sí que es una presión yo creo que es así por supuesto hay una presión y una responsabilidad y un nivel de estrés hay que están acostumbrados que una persona

Voz 13 27:13 pero tú reconcilia mira me gusta que que tengan no

Voz 0953 27:19 es más abierta una mente un poco más abierta y que al final entendamos que todo esto con muy interesante que es ahí por mucho que nos guste o en el día a día del de de mucha gente no es un juego de ser un ocio y una forma de buen divertirse

Voz 0699 27:34 viento que se David López del toda la comunicación un abrazo muy grande una pelota gracias pasado Marta casa en la traducción de las frases de Lowry cuando le preguntan por la presión lo que mi madre tuvo que pasar lo que mi abuela tuvo que pasar ellas mi hermano mis primos pilló con un bol de cereales esperando a que llegara la leche para desayunar y ellas levantándose a las cinco de la mañana para conseguirlo para aprovecharnos de ese tipo de cosas eso eso sí que es presión el darlo todo para que tu hijo vea algo mejor de lo que tú has podido ver esos los que tienen que levantarse y luchar para proteger a su fama iría de esa forma esos seis en la presión en esos son miserias insisto de vez en cuando declaraciones como ésta te reconcilian con el baloncesto y con la gente que gana mucha pasta como sólo jugadores de de la NBA dejamos la NBA vamos a lo más cercano vamos ya a la Liga Endesa hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes Play esta semana decisiva en las semifinales de la Liga Endesa que lo más probable es que desemboquen en el comienzo de la final el próximo fin de semana si la lógica de lo primero partidos impone todo apunta que vamos a tener un Real Madrid Barcelona de manual en la lucha por la Liga y el que la gane va a condenar a un verano yo diría chungo al que la pierda aunque los hay que en una previa de vacaciones yo diría que intensidad este es Svetislav Pesic tras el segundo partido que ganó recuerdo a técnico Zaragoza haciendo de whatsapp eres en estos descensos común es decir mandando un mensaje a sus jugadores Rubén

Voz 14 29:05 con estas defensas como nosotros jugamos no se puede ganar no hace de Liga no se puede ganar la LEB Oro estoy muy decepcionado soy muy dado como jugamos esta noche por qué ética fue al límite de una catastrófica estoy muy primero ves en esta temporada yo no entendido mis jugadores

Voz 0699 29:33 Javier Saisó Barcelona muy buenas tardes

Voz 1982 29:36 bueno es la nadie se mantiene algún lugar del planeta pádel creo que

Voz 0699 29:38 de regreso de darse un baño de masas y mira lo ya somos muy buenas y Xavi está pese al borde de la úlcera eh

Voz 1982 29:49 sí yo creo que él y unos cuantos más ayer en el porque bueno un paso Estados pero no lo que pasa es que no la custodia con primer cuarto sobre todo la defensa envía un mensaje a todos sus jugadores después del partido pues veinte minutitos una ley de bronca en el vestuario y bueno pues va a seguir con la temporada no nos zona concepto y esas fueron sus palabras sobre todo en la primera pregunta preguntar sobre

Voz 0451 30:19 la luna o lo que fuera que no iba a dar

Voz 1982 30:21 en su mensaje que es el que creadora lo vio claramente

Voz 0699 30:24 yo creo que el mensaje también del Barça en la lo está claro el Barça se pegó un paseo en el primer partido en la segunda estaba claro que el paseo no hay no iba a ser el mismo a pesar de seguir siendo muy favorito para para ganar cualquier encuentro contra Zaragoza

Voz 15 30:40 no bueno normal no es que ese va a un poco la intensidad cuando se ha combinado con tantísimo autoridad en el partido no es lo mismo que el Real Madrid que es cierto que no es la misma diferente no pido el mismo caudal de punto cero sí y también sobre todo teniendo en cuenta que había perdido el timón no no sabemos yo desconozco porque acabo de aterrizar jueces al alcance de lo que tiene como aquel Ben Magec les yo creo que suele ser muy importante para para técnico en Zaragoza y si cabía esperar que tuviesen que tuviesen todavía más problemas no se se se hizo joven con más minutos en la historia en un playoff a los ha hecho casi veintinueve es una barbaridad un tono espectacular pero claro especie está pensando vamos a quitarnos la careta está pensando en que este tipo de desconexiones en un playoff final con el Madrid cuesta la Liga que luego no estoy seguro en la Liga entonces quiere que el equipo esté enchufadísimo y muy concienciado de lo que tiene que hacer de eso y sobre todo cómo tiene que trabajar tocaron tuvo que remontar creo que llegó a tener dieciséis puntos doce trece precio tuvo otros trece puntos sí pues ese tipo de cosas sabe que contó Madrid lo mismo no lo puede levantar porque está trabajando vamos a ver el datos contundentes XXXVIII eliminatorias finales con dos cero no se ha levantado una siempre pasó el equipo que iba a hacer entonces pues claro es que hay que ir pensando qué es lo que viene porque por otro lado bien otra locomotora Navas no aflojó ni un minuto eh

Voz 0699 32:11 no no no se afloja pero por parte de nadie es decir el Barça llegó ayer Novi que aflojó mucho es verdad que hubo momento en donde sí que técnico les sorprendió como el Valencia Basket sorprendió en un momento del partido al Real Madrid en el último encuentro en el segundo cuarto llevando como decía Xavi al Real Madrid trece puntos abajo de diferencia hubo reacción de los dos equipos que jugaban en casa y los dos están dos cero lo que pasa es que claro yo creo que Xavi ahí tiene razón Lalo yo creo que Pesic está jugando ya la final

Voz 1982 32:39 sí de Málaga narra cómo se verían las luces largas puestas no se haya mira sí sí sí el coche con las luces largas larga viendo un poco la final viviendo pues efectivamente como dice el halo que por el comentario me ha tratado de que si a esto le ocurre en la final con un equipo como el Real Madrid pues puede romper cualquier partido ya sea en casa o ya sea fuera no entonces bueno pues ayer no le no le gustó hay un dato que es importante del partido de ayer y es que el el técnico estuvo casi veinticinco minutos por delante en el bar

Voz 0451 33:10 ahora en el Palau apareció usted

Voz 1982 33:12 Eli Heurtel bueno hemos que está en un gran estado de forma pues le revolucionó el partido pero pero claro no siempre pasa eso no entonces bueno el el Barça está están los cero y no pasa nada no sé si no el tercero bueno el cuarto partido no creo que lleguemos al quinto va a pasar la eliminatoria aunque esto es deporte y proceder Pesic lógicamente ya Villamira a ya mira hacia hacia su rival que si no pasa nada también sonando mal claro el Real Madrid

Voz 0699 33:38 lo que está superando a Valencia Basket Lalo yo creo que de una manera bastante más holgada que la que ellos mismos esperaban

Voz 15 33:47 sí yo creo que lo va a Valencia es el hecho quizá un pelín algo el tramo final de la temporada entre que terminó en el tramo final de Liga sin un objetivo claro porque como ya esa cuarta plaza estaba consolidada es la la tercera quedar coche quedó un poco en tierra de nadie no en la zona noble no sé si es decir bajar los brazos pero tiene el Madrid partido jugando se cosas está jugando nada tiene esos tienes dos tres partidos para para acabar el regular que no terminan de tener acicate que no termina de tener pimienta picante

Voz 9 34:19 algo algo en juego y esto ahora que Ponsarnau con

Voz 15 34:22 una maquinaria está engrasada como la que tiene el Real Madrid y aquí estamos final pues les está costando sin luego enciman eh equipo grandes equipos notan grandes no es el equipo que no tiene ese pues al cementerio por ejemplo otro día se tiene que marchar ya hay al equipo de faltó algo no encontró esa esa esa rotación fluida que tuvo por ejemplo en las eliminatorias de de Eurocup yo en algunos tramos el partido los he visto gustándose a esa homenaje a Felipe Reyes por mi partido

Voz 0451 34:51 aquí sale el otro Campazzo hizo lo que

Voz 15 34:53 sí quiso en el partido hiciera esto le pone que Sergio ha dicho aquí estoy yo es que no no

Voz 0699 35:02 yo no sé si en Barcelona también Xavi está sorprendiendo que Valencia Basket no le plante más cara a

Voz 1982 35:09 digamos pues un poquito sí yo creo que un poquito sí porque teóricamente cargas sabes que siempre con hay el juicio anterior a lo que pase en los partidos y aquí se veía venir una semifinal tal con Baskonia no oí lógicamente al Barcelona que le ha tocado el el técnico tan Zaragoza yo creo más al entorno que que no al equipo pues bueno es aquello de sino dos entres lo haremos pero sí que se esperaba que en la otra eliminatoria pues fans menos todo el mundo pensaba también se en ese Madrid Valencia y un Valencia que sin la presión de haber ya estar en la Euroliga hijo de vas pues de podía plantar más más cara no ahora ya Daniel era la impresión de que ya es Gordon a ver quién lo acaba antes esto no para para poder guardarse fuerzas a ver si el otro puede jugar un cuarto de nosotros lo acabamos con tres bueno a veces de esas prepotencia sale mal pero luego en esta ocasión me da la sensación de que de que incluso van a intentar los tubos porque el Barcelona B que el Real Madrid estado cero dos habérselo pueden quedar

Voz 0699 36:11 en repartir oye Xavi veo jugar arte él Le veo salirse en esta recta final de temporada hoy con muchísimos comentarios sobre cambios en el futuro del Barça alguno ponen Nartelle fuera del equipo de verdad esta planteando el Barça desprenderse de verter

Voz 1982 36:25 eso que es el gran debate que abre ahora en en Barcelona teniendo en cuenta que todo parece indicar que Davis ya están fichados pero señala también las de Brines eh en las últimas horas pero tema Ortega y bueno claro aquí pasa lo siguiente por un lado el Barcelona también parece que hecho alguna oferta algún base tipo Luca vital para para que venga pero yo creo que el quite la cuestión es que la relación Heurtel eh no no es no es muy muy fluidas no entonces si los toros cumplieron Humain

Voz 0699 36:58 ya

Voz 1982 36:59 bueno vamos a ver no entonces claro esto es la cuestiono lo arregla lo puse puedo hacerla

Voz 0699 37:05 es verdad es verdad lo que se llevó un ocho reos de Pesic que sólo se lo lleva a afines a lo largo de la temporada

Voz 1982 37:13 pero ya pero pero yo distingo eh

Voz 0451 37:15 de los tipos de chorreo sí sí pero pero

Voz 0699 37:18 Martel también hasta la fecha

Voz 1982 37:20 no pero por ejemplo quién ha sacado lo tiene el equipo ahora Akin ha sacado la mejor versión que hemos visto en cancha de Víctor Claver tanto en Valencia como en Barcelona

Voz 0699 37:30 sí bueno si no he visto

Voz 1982 37:32 jugador al que le come la oreja ley Chema broncas le más Labraza que ha visto clave cuando uno ya esta esta escuela balcánica all school cuando un entrenador se ceba especialmente con jugadores por dos cosas uno

Voz 10 37:47 porque lo da por imposible te tiene en la lista negra

Voz 1982 37:50 dos

Voz 0200 37:51 claro efectivamente o dos porte con

Voz 1982 37:54 si que te es tan importante ya eres tan bueno que puedes dar mucho más si puedes hacerlo mucho mejor mucho mejor entonces yo creo que es el segundo caso ahora hay que ver también el jugador hasta que punto llega a decir a mí me compensa decir mira con menos carlista lo mismo me apaño

Voz 0699 38:12 pero ya te

Voz 1982 38:13 qué piensa que soy muy bueno pero lo mismo lo mismo no me hace falta que me valores tanto a lo mejor también juego puedes ese mira yo porque el pone el nivel de ese para él para que el base es una pieza fundamental porque su prolongación en el campo y el base transmite un mensaje que el PSC considera que no es el que hay que transmitir al resto de compañeros la bronca principal y un el primero que va al banquillo y se come la bronca se las puede extensión el resto no no nos lo que aquí hay que añadir una última cosa es las ofertas que sin duda tiene usted para en Barcelona también tendrá que bueno es un es un juego en relación

Voz 0267 38:53 cuando en pleno ofertas que tiene lo que está

Voz 1982 38:55 dispuesto a pagar el Barcelona si puede fichar un base que sea mejor que que Gurtel bueno es un juego de Nacho Rodríguez y compañía externa que jugamos podría

Voz 0699 39:04 CSKA Baskonia Olympiacos Fenerbahçe que yo sepa no han preguntado por editores que no son equipos de andar porque así

Voz 1982 39:12 que va que va a verme es que que cuadra todo porque no hay cambio de cromos

Voz 0699 39:16 sí sí Lucas

Voz 1982 39:18 en caro hay que ese movimiento porque estamos hablando de trasatlántico si un jugador sal en esa posición de Fenerbahce van a buscar otro

Voz 0699 39:27 Pedro otro todo

Voz 1982 39:30 dos encima no te ocupa plaza de

Voz 0451 39:32 de de de extranjero están adaptados conoce la Liga si no creo que tampoco sea muy grande el ramillete

Voz 1982 39:40 acabamos en Madrid y Barça van a pisar ahora podrían así la Liga

Voz 0451 39:43 ya la cuatro y me sobran dos

Voz 0699 39:45 bueno va a estar interesante el mercado en este verano van a estar interesantes lo que le resta de semifinales en la Liga Endesa ya digo todo apunta a una final Madrid Barça pero esto todo apunta luego hay que apuntar y disparar hay que disparar todavía en el caso de los dos grandes un partido más para estar en la final y luego cuando estemos en la final ya analizaremos tanto lo que resta de marcado como la gran final de la Liga Endesa

Voz 1982 40:10 porque una cosa solamente para cojo al al hilo de lo que dicen los de Pesic es decir Pesic de momento ha jugado cuartos de final y semifinales y Seraphin y compuesto voy si todo va normal

Voz 0267 40:22 me tiene que jugar

Voz 1982 40:24 el Real Madrid yo lo mejor me me como estas palabras que voy a decir ahora pero conociendo a Pesic yo creo que no va a activar la ficha de de Seraphin eh yo creo que va a seguir con puesto voy a pesar de que era un jugador con poca experiencia en contra todos los importantes como serán los del Real Madrid pero ya es el Guaje que su camino eh Xavi lo dejemos aquí yo parecía que a lo mejor había estamos

Voz 15 40:48 había pisa un charco ya lo dijimos aquí

Voz 1982 40:51 lo que hizo con Kevin serán Féin es matarlo si si eso le hizo con un señor con mucho pedigrí con muchísima calidad que gana una buena nómina

Voz 15 40:59 ya lo que hizo no lo hizo

Voz 1982 41:02 de cara a la galería lo mató en público así lo decidimos a la decapitación de que bien chamana no la aguanto no lo solemos ver lo envió al vestuario directamente directamente en medio de un partido

Voz 0699 41:15 lo envía lo ha enviado a la próxima temporada pero no en el no si sigue la próxima temporada desde luego Serafín estarán en chicos hasta la semana que viene una perder hasta luego esta esperando un protagonista porque pase lo que pasa en un equipo que ya ha hecho algo más que pasar por esta Liga que es el técnico hasta Zaragoza hola Se Víctor Claver como oral

Voz 16 41:38 las estoy esperando a que salga el podcast de Play Basket en Cadena SER

Voz 0699 41:41 cuando dolo técnico contra Zaragoza ha sufrido más que disfrutado de la liga en los últimos años pero ha llegado este la cosa variado un grupo de jóvenes mezclado con veteranos con cabeza hay juego ensamblado en el banquillo con Porfi Fisac ha dado con la tecla les llevado a un lugar que no visitaban en lustros las semifinales de la Liga Endesa de momento a día de hoy cuando grabamos la cosa está dos a cero para el Barça y el martes jugarán el tercer partido en el Príncipe Felipe Nacho Martín jugador del técnico contra Zaragoza muy buenas tal como a John fue muy bien tú cómo vas

Voz 12 42:18 bueno pues con bastante jaleo estos días mucho viaje mucho partido pero bueno que a que me gustaba competir

Voz 0699 42:24 la vida muchas vueltas al último partido en donde tuvisteis cerquita de del Barça

Voz 12 42:30 sí lo hemos dado más vueltas al segundo partido que al primer yo creo que él primero estuvo claro que no borrar del campo y nosotros subimos vida muy malo y el segundo creo que se ha visto pues lo que es un poco más o lo que tiene que ser una semifinal estar competida y bueno luchar de cara a cara con el rival aunque al final acabamos cayendo por seis siete puntos pero bueno fue un partido totalmente distinto al primero

Voz 0699 42:53 sí fíjate escuchando puesto entrenador Nacho cuando el primer partido yo no diría que estaba enfadado fue terminar el segundo sí dijo que estaba enfadado aunque el motivo del enfado me da que no era vuestro rendimiento en la cancha eh

Voz 12 43:06 ya bueno tampoco quiere entrar yo en sudor en lo que él piensa personalmente eso lógicamente hablarlo el pero sí que es verdad que después del primer partido sí claro después de que te un palizón de cuarenta no puedes decir ahí hemos fallado en esto vamos otro porque básicamente fallamos en todo pero sí que es verdad que ayer bueno pues estuvimos un poquito más cerca cercanos falla nos faltaron dos tres detalles

Voz 9 43:29 a haber estado un poco más en partido

Voz 12 43:31 bueno eso es lo que tenemos que hacer mañana lógicamente que que pasa por ganar aquí en casa

Voz 0699 43:36 cómo se consigue reaccionar en apenas cuarenta y ocho horas darle partido al Barça es decir que cambio del primero al segundo Nacho

Voz 12 43:41 bueno aspectos en defensa de la defensa en el segundo partido no la hicimos en el primero a lo mejor ahí les pillamos un poco en fuera de juego y luego que nosotros creo que estuvieron más acertados en pues en varias cosas pues de tantas en rebotes como el tiro como en en hacer mejores jugadas y todo lo que no salió el primer día pues salió un poquito mejor con lo cual esperemos que sigamos mejorando y que mañana sea el mejor partido de los tres el más completo

Voz 0699 44:08 en el segundo partido el Barça tuvo que tirar de defensa de dureza e para para ganaron incluso los jugadores interiores de de vuestro equipo terminaron sino no fuera con muchísima faltas personales algo que no sucedió en el Barça

Voz 12 44:21 sí bueno el Barça cuando estaba con esas apretadas lógicamente pues siempre tira de sus mejores jugadores Si Si lógicamente juegan para ganar ellos igual sí que están un poco más acostumbrados de de partidos más tensos con más presión porque bueno juegan más partidos en competiciones como la Euroliga

Voz 1982 44:37 que nosotros disputamos

Voz 12 44:39 y luego también pues que tiene un jugador que ahora mismo están el momento dulce y que las mete con los ojos cerrados que sobre él entonces cuando sale Heurtel y tiene un buen día ahí está está acertado de cara a canasta pues es difícil pararlos creo que estamos parando más o menos bien a todos los jugadores pero con Heurtel ir el primero ya con nos costó bastante que Zaragoza

Voz 0699 44:59 da de baloncesto se que has vivido mucho baloncesto en muchos sitios pero imaginar lo que será mañana el Príncipe Felipe para un partido así

Voz 12 45:05 bueno pues me imagino que va exactamente igual que contabas con

Voz 0699 45:10 sí

Voz 9 45:10 sí bueno espero que no sea

Voz 12 45:13 ser martes no es el mejor día de la semana pero bueno espero que la gente venga se vuelque como hicieron con Baskonia y bueno ellos saben que lo necesitamos si queremos ganar a un equipo como el Barça

Voz 0699 45:22 qué supone para vosotros Nacho estar ahí en las semifinales disputar esta semifinal contra el Barça

Voz 12 45:27 bueno pues los lo primero que pensamos yo creo que se pues sentirte orgulloso del trabajo que has hecho estar satisfecho de la temporada que hemos realizado pero también lo es un poco como una oportunidades hemos llegado hasta aquí pues vamos a seguir luchando hasta donde se llega

Voz 0267 45:43 el primer cruce habernos tocado con

Voz 12 45:46 comía pues eso todo el mundo decía bueno sí vale ya han llegado a la sitio pero bueno para cerrar la temporada está bien y bueno ahí de repente ganamos cero dos no así que bueno cuenta el Barça lógicamente también es muy difícil pero si ganamos un partido mañana y el jueves como sea letal pues podemos meter presión y darles un susto

Voz 0699 46:03 dónde está el truco de todo quiero decir al margen del trabajo que ya sé que eso es innegociable que hay que trabajar mucho para para estar ahí pero que ha tenido este año técnico hasta Zaragoza para ponerse en las semifinales implantarse entre los cuatro grandes de España