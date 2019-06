Lo que queda del día

Voz 1 00:00 lo que queda encendía

Voz 0827 00:20 todo final de un espectacular partido Iker espectacular fue también escuchar después en El Larguero

Voz 1774 00:25 lo que en millón y no tampoco tampoco Federer se hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam esta es la está en la calidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas no es sus su día a día ahí yo pues no es una decepción no sea que dio disfrutando de las cosas que

Voz 0827 00:40 bienvenido pasan tú crees que alguien por a repetir lo que tú has hecho en Roland Garros bueno así lo he hecho yo sienta

Voz 1774 00:45 que que alguien vendrá él lo lo igualará o los superarán lo que pasa es que bueno sí que es verdad que que se ha sumado otro no hay a estas alturas si hay con ella con esto en números cada uno que se suma pues se hace

Voz 0827 00:58 realmente difícil ni y no no me gusta decir lo mismo pero sí que

Voz 1774 01:02 es algo que excedente de muchos factores para que se pueda con

Voz 0827 01:05 después si cada vez se lo está poniendo más difícil a los rivales Nadal ganó su primer Roland Garros con diecinueve años con apenas diecisiete lía una joven ucraniana llegó a España buena hablamos en pasado remoto pero habría fue este mes de enero no hablaba ni una sola palabra en nuestro idioma bueno pues ha tenido el mejor expediente de cuarto de la ESO en la provincia de Sevilla hoy la hemos escuchado en La Ventana

Voz 5 01:30 sí sí es pues es muy difícil para mí es una tradición agua Pedro con con mucho esfuerzo y también instó a maestros y compañeros de clase me trataron con con presión en todo

Voz 0827 01:45 el esfuerzo de la comprensión atendió su recompensa Lía tuvo que salir de su país con su familia tras la invasión de Crimea y ahora sueña por estudiar una carrera que le permita trabajar por lo que en su país dinamitó Rusia los derechos manos no podemos si bien en Crimea

Voz 5 02:01 porque todos los derechos humanos en Crimea sondeos dados los ucranianos tártaros de Crimea son perseguidos arrestados mente asesinados porque son patriotas que en Atari quieren vivir libremente yo quiero estudiar pero ese a unas internacionales porque me gusta política quiero a contribuir a la protección de los derechos humanos

Voz 0827 02:25 pues aquí tenemos a otra ganadora como Rafa Nadal una historia conmovedora

Voz 6 02:30 ya tienen mi le como conmovedores

Voz 0827 02:34 conocer la noticia del suicidio de una mujer tras la difusión de un vídeo íntimo entre sus compañeros de su empresa fue hace unos días bueno hoy hemos escuchado el testimonio de Ana nombre ficticio una mujer que siendo muy joven también a los dieciocho vivir algo semejante Nos ha hablado de la culpa que sintió

Voz 2 02:51 yo allí y uno dije yo estuve como un mes pero por vergüenza de que nadie supiera lo que me había pasado a mi día es protestan lo conté a unas amigos porque yo estaba lejos de mi familia me apoyaron mucho gracias a ellas yo di el paso de de poner una nube poner una denuncia de buscar ayuda psicológica de buscar ayuda en mis padres en toda la gente que nos rodea y ahí empezó lo que lo más duro

Voz 0827 03:20 ahí empezó lo más duro dice porque estamos ante el mundo al revés la vergüenza de la víctima y después la presión que tuvo que sufrir del círculo del agresor tras haber presentado

Voz 2 03:29 entonces llamadas guasa muchísima presión el yo había puesto una denuncia uno de sus mejores amigos y ellos no lo veía tan exagerada ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 0827 03:47 estamos ante un delito pero un delito complicado peculiar Pedro Pacheco comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía decía esta mañana en Hoy por hoy

Voz 7 03:58 problema de este tipo penal se encuadra dentro de los terminamos contra la intimidad es sufragar creación de secretos que tiene una peculiaridad es un delito semi público es que para superarse debilidad no puede la policía trabajar propicio necesitamos la denuncia de la víctima o agraviado

Voz 0827 04:15 hice inicia la carrera para constituir ayuntamientos parlamentos de comunidades autónomas así que nos metemos en la arena política y no es que queramos llamar payaso a nadie es que hoy hay una pregunta que comienza a sonar ya extenderse por el país bueno lo primero oye hay que preguntar como hacían los payasos de la tele

Voz 0827 04:47 el tiene sus intereses y por eso bueno la investidura de Pedro Sánchez tampoco es que esté cerrada del todo hoy PP y Ciudadanos han recordado que no apoyarán a Pedro Sánchez ni por activa ni por pasiva

Voz 9 04:58 el Partido Popular no es un partido bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sanz

Voz 10 05:07 les vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez

Voz 11 05:10 que en ningún caso va a contar con nuevas

Voz 10 05:13 pero con nuestro voto con nuestra abstención

Voz 0827 05:15 presión y marcaje por la derecha impresión también por la izquierda el Iglesias no concibo ni como equipo

Voz 1663 05:21 tesis que Pedro Sánchez sea tan irresponsable de presentarse a una investidura sin tener un acuerdo de gobierno a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales

Voz 0827 05:35 así que la pregunta Pallàs Seal de Toni Martínez hoy tiene sentido porque José Luis Ábalos el número dos del PSOE advertía están

Voz 12 05:42 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la alternativa a un gobierno socialistas es obligar al que los españoles vuelvan a votarle y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria

Voz 0827 05:57 las urnas hablan las urnas tiene memoria en fin la otra actualidad política parece más divertida que es la de las noticias del Mundo Today Albert Rivera sale de su

Voz 13 06:05 Unión secreta con Vox con una esvástica de papel colgada en la espalda

Voz 14 06:09 este partido nunca pactará con la ultraderecha decía Rivera esta mañana mientras todos se reían a sus espaldas

Voz 13 06:15 un lío en los pactos en el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho a Rajoy alcalde

Voz 14 06:20 al final es lo que quería el vecino ha dicho

Voz 0827 06:24 pues no sé si estas noticias son surrealistas también ha sido escuchar a Putin a lo Camarón en Todo por la radio

Voz 16 06:48 ah bueno siguen cayendo muchos tuits chistes sobre Chernobil por el éxito de la serie el último es de Mango

Voz 8 06:55 ayer estuve Come Prima la de Chernóbil Lucía que va ya está mucho mejor

Voz 16 07:02 lo del cambio de logo de correos que casi no se percibe por mucha gente pues también ha dado juego tuitera te digo tengo menos ganas de trabajar que el que ha cambiado el logo de Correos cuando tienes un problema pero no es el que la gente piensa el Twitter

Voz 0827 07:16 hola a la que llamó a urgencias porque la niña se tragó mechero que ya no importa que hemos encontrado el problema de los de verdad es el que hemos abordado hoy en nuestra polémica los cruceros que lo tenemos a dos al bienestar a la felicidad pero también crean problemas Palma Venecia se han levantado contra estos mega cruceros que llegan hasta sus ciudades el sábado manifestación en Venecia hoy una veintena de organizaciones ecologistas han reclamado que es el Inite la entrada de estos buques en Palma uno a diario Marc Margalida Ramis es la portavoz del Grupo de Ornitología y defensa de la naturaleza es una de las organizaciones firmantes de este manifiesto y nos decía en La Ventana por qué porque son muy contaminantes

Voz 11 08:14 esta vez los utilizan el fuel de más baja calidad practicamente fueron tema de costos y recuerda que cuando llegan a puerto muchos chavales desde chamanes que más tienen los motores continuamente marcha porque siguen dando servicio a sus clientes que se quedan en en el barco lleno visitan la isla igual que quién en que tener algunos servicios en funcionamiento por tanto los motores siguen funcionando

Voz 0827 08:35 es decir que contaminan incluso cuando están atracados que es lo mismo que sucede con los cruceros que entran por los canales de Venecia en dos decía Joan Solés

Voz 7 08:42 aún con las heridas los motores en funcionamiento arrojan a la ciudad unos veintiocho mil kilos dióxido de azufre cada año navegación genera un oleaje que bate contra los cimientos de los edificios cercanos a Venecia

Voz 0827 08:58 pero claro contaminar contaminan todos los barcos cuanto es de más esta contaminación de estos grandes cruceros

Voz 11 09:05 básicamente casi la mitad de los coches que chupan en la ciudad de Palma contamina lo mismo que contamina el turismo de cruceros en un día concreto en el que tuviéramos máxima prudencia tenemos un problema de la calidad del aire la incidencia de este tipo de cruceros en algunas de las emisiones no solo CO2 que es la que más conocemos sino a otras partículas mucho más perjudiciales para la salud es incomparable con otros otras actividades contaminantes que se produzcan en la misma ciudad de Palma

Voz 0827 09:30 esta ha sido nuestra polémica pero podríamos haber tenido otra porque hemos contado hoy en La Ventana una historia preocupante surrealista una decena de científicos que se han quedado sin subvención para sus proyectos por defectos de forma en sus memorias por los tipos en los que está escrito una de ellas es Selena Gómez Díaz investigadora del CSIC en Granada

Voz 11 09:51 sí yo soy investigadora del CSIC trabajo en malaria humana tenemos un proyecto en el que eh estamos investigando cuáles son los mecanismos que utiliza el parásito que causa la malaria para adaptarse a su ambiente y así escapar a todos los a todos los estrategia que utilizamos para luchar contra él

Voz 0827 10:10 pero lo chocante es que los problemas han sido primero que no habían redactado sus proyectos con los tipos exigidos y cuando lo corrigieron

Voz 11 10:16 nosotros enviamos nuestras memorias corregidas supuestamente lo que lo que se nos ha dicho es que es nuestro error porque esos expedientes no se firmaron nadie nos dijo que dormían que esas firmados como han declarado los directores los directores no recibieron ninguna notificación ni tampoco tenía ningún expediente pendiente de firma con lo cual nosotros no dejamos de repetir que nosotros no hemos cometido ningún error

Voz 0827 10:42 en fin un lío burocrático que al menos va a paralizar estos proyectos tan importantes

Voz 11 10:48 oye tengo que despedir a gente sin esta ayuda hasta hasta agosto hasta agosto del año que viene que no que no se concedan los fondos de un hipotético nuevo proyecto que se va a pedir digamos que la CIA científica está paralizada porque con eso es con lo que cuando para contratar personal ni para llevar a la que me estoy

Voz 0827 11:07 porque y es lunes ya ha venido Robinson así que hemos hablado de fútbol pero con una mirada muy especial hoy negaba con dos compañeras periodistas hinchas ilustradas que han escrito sendos libros sobre los clubes que marcaron su vida Lucía Taboada acompañada de la SER sobre el Celta su libro se titula como siempre lo de siempre Marta San Miguel sobre el Rácing en un libro titulado Una forma de permanencia la pasión de ambas por el fútbol si la inauguraron sus padres

Voz 17 11:38 culpa de todo la tiene un poco mi padre porque bueno pues como todas las cosas que suceden cuando eres pequeño que te en cierto virus sin que te des cuenta pues si mi madre me metió la lectura él me metió por los oídos las retransmisiones para mí la geografía de España creo que la aprendí antes por el nombre de los estadios que por las comunidades autónomas

Voz 1322 11:58 mi padre me hizo saciedad el Celta con cinco años hay un pesimismo hay cierto en la afición celtiña porque nos hemos curtido en más de un sinsabor de vez en cuando iba mi padre tiene ese pesimismo preventivo preguntan si perdimos que si ganamos por si acaso

Voz 0827 12:11 les gusta el fútbol escriben sobre el fútbol pero Marta es la única de las dos que jugó a fútbol

Voz 17 12:17 sí jugué hasta que de repente me di cuenta de que el fútbol es ese territorio que te anticipa lo que te va a venir después fue cuando me di cuenta de que era una chica en un ámbito dominado por los chicos pero hasta ese momento pues se jugaba en el patio del colegio como todos los niños de de nuestra generación y me gustaba mucho jugar al fútbol

Voz 1322 12:35 yo nunca entré en el patio del colegio bueno digamos que mi colegio no jugaban las niñas la culpa también fue mía por no intentarlo porque el fútbol siempre me apasionó desde que era pequeña pero sin embargo nunca di el salto a jugarlo y es algo que me me queda ahí la espina clavada

Voz 0827 12:47 ya fútbol juega y muy bien Sara Serrat que es portera del Sporting Club de Huelva pero además escribe ahora es ha escrito un libro titulado parando letras y no se ha hablado de la afición a las letras que en este caso no vino del padre vino del abuelo

Voz 18 13:01 pues él trabajaba en Círculo de Lectores vivimos siempre me traía a casa pues por semana prácticamente me traía uno dos libros a casa desde bien chiquitita con con cinco seis años no recuerdo yo que me ponía a leer los libros de Dinei que que él me traía aquí bueno conforme fui creciendo esa afición por la lectura también se va a la escritura al principio no no lo compartía por miedo y por vergüenza no de que pudiera pensar la gente con con lo que yo escribía Hay en el año dos mil quince me dieron la oportunidad de empezara a escribir en el periódico local aquí en Huelva Hay ya quitando me la vergüenza de de compartir lo aceptas

Voz 0827 13:42 se ha atrevido a venir a todo por la radio Arturo Valls y se ha atrevido a cantar incluso con Frank Sinatra un hombre feliz feliz por haber escogido este proyecto en el que todavía sigue elabora calla algo de abordar una de las mejores decisiones que he tomado en el concurso en principio venía de la interpretación parecía un género menor pero consideró que que no existe vamos ya llega uno un momento que no no no considera no que hay géneros me menores o mayores feliz porque el proyecto con el que se dio a conocer Camera café ahora será una película estamos desarrollando

Voz 19 14:14 los guiones de Cámera Café la mole

Voz 0827 14:18 COC que diez años después que bueno ha habido un ERE hubo un ERE que despidieran a mucha gente Antunes se jubila y Ainhoa junto con esa excusa nos volvemos a juntar todos los que estábamos desperdigados en plan Nos no reclutar en plan es el silencio pues nada vamos acabando comenzamos escuchando a un Rafa Nadal triunfador nos vamos escuchando a quien a partir de las tres de la madrugada puede conquistar la NBA es Kyle Lowry jugador de los Toronto Raptors compañero de Marc Gasol de Ibaka bueno le preguntaran por la presión que siente un jugador en un partido de esta altura ya es Yell ha explicado a los periodistas que es para él la presión

Voz 20 15:01 lo que tuvo que basar mi madre lo que tuvo que pasar mi abuela alimentando a mi a mi hermano y a mis primos pequeños ir a trabajar levantarse a las cinco de la mañana para ir a trabajar y Garmin Boris cereales con leche y ser capaz de proveer para mí y mi familia eso expresión esos presión para mí querer hacer lo que haga falta para que tu hijo tengan mejores oportunidades de las que tuviste esas personas son héroes para mí

Voz 21 15:29 con esta reflexión contundente y acertadas

