Voz 1880 00:11 Xavi tres buenas noches buenas noches Ángels antes de nada ya sé que el viernes erramos Hora Veinticinco escuchando este edema la versión de la ICO hay con doctor John que nos acompaña cada noche que nos da este buen rollo para empezar la cara B pero bueno lo buenos que aunque no haya dejado aunque haya muerto vamos a seguir escuchando local

Voz 2 00:27 ya no Ramos hora25 el viernes escuchando a este titán de Nueva Orleans pero la cara B seguir abriendo cada día con este lujazo de Gaza

Voz 1880 00:34 sí que además es dicho Titan que es la palabra elegida para hoy el concepto con el que hemos pensado que definíamos mejor a Rafa Nadal ayer José Ignacio Tornadijo narraba así el momento en el que ganaba su décimo segundo Roland Garros para la Cadena SER no

Voz 3 00:52 más de diez años

Voz 4 00:55 muy muy emocionante y es que no se nos ocurre otro calificativo que no sea Titán porque lo repaso súper rápido dieciocho Grand Slam que son lo

Voz 1880 01:02 los doce Roland Garros el E3 yo eso Open el dos We will Pendón un Open de Australia los dos oros olímpicos no hay ningún tenista que tenga doce títulos de un mismo Grand Slam siempre he llegado a semifinales de Roland Garros siempre que ha llegado ha ganado el torneo gracias a él España es el país con más Roland Garros tiene veinte les saca nueve a Estados Unidos y Australia estas cifras esos doce Roland Garros también le parecen increíbles al propio Nadal ayer lo decías

Voz 5 01:29 pero la cifra es increíble hay que no no me gusta decirlo a mí prosiguió parece increíble y y uno tiene que ser consciente de ello no por ello va a cambiar mi forma de ver las cosas de mira

Voz 1880 01:40 pues por eso nosotros hemos decidido llamarlo Titán

Voz 2 01:43 Sara quiénes serán los titanes qué significa realmente ser uno

Voz 1880 01:46 juegan antes de ir al significado que hoy nos interesa hay que saber también que Titán es el nombre del satélite más grande de Saturno Saturno que es crono que es uno de los titanes pero bueno vamos poco a poco en la mitología griega los titanes son los dioses de la época que se llama Edad de Oro son los hijos De Gea y Urano y los padres de Cee usa de eso Poseidón a los dioses eh Olimpo así que son esa segunda generación eran doce como los doce Roland Garros de Nadal seis dioses seis diosas ella serán las es el más importante era el menor de ellos que es crono eran fuertes y vigorosos y hoy claro ser un titanes por eso el que tiene una fuerza descomunal que tiene un poderío impresionante Rafa Nadal vamos en la etimología hay distintas líneas es un poco controvertido el origen de la palabra pero la palabra griega Titan se ha relacionado con el verbo Tyner que significa ejercer una fuerza o una tensión el primer titán de la música de hoy lo estamos escuchando ya es la Sinfonía número uno de Mahler se estrenó en mil ochocientos ochenta y nueve esto es el segundo movimiento

Voz 2 02:53 para que nos cuente todo sobre los titanes hemos llamado a Henar Velasco es doctora en Filología Griega profesora titular en la Universidad de Salamanca Henar muy buenas noches

Voz 6 03:01 buenas noches gracias por la llamada para que nos cuentes todo lo que sabe sobre los titanes que tiene que ser mucho algo Nos apuntaba ya Sara pero porque se caracterizan como son

Voz 7 03:14 pues lo estoy tan verlo ha explicado bastante bien a Sara se caracterizan por encarnar de alguna manera esa fuerza telúrica de su madre Gea ellos son hijos De Gea ahí de Urano de acuerdo con con espiado en el comienzo de todo lo que existía era caos G A que es la Tierra tártaros eso las profundidades abismales íberos Igea genera por sí misma a Urano después se une con él ir esa unión DGA Urano nacen por un lado los titanes por otro lado los ciclos pero sí que por otro lado los humanos entonces de alguna manera estos que en los comienzos ya ves cómo confluyen ni ahí cosmogonía decir en Urano son la tierra es el cielo también en en esa misma generación o Gea engendra al fondo al mar de alguna manera están unidos esos elementos una naturaleza el caso de los titanes hay un paso más de ellos encarnan un mundo más civilizado más humanos respecto a los ciclos y menos para empezar son fruto de de la Unión deje ahí ya no son fruto de esa generación sin más

Voz 8 04:32 además hay una distinción entre ellos entre

Voz 7 04:35 varones

Voz 8 04:37 tengo un rasgo de debilidad algún rasgo de debilidad pues no se les conoce no se les conoce no

Voz 6 04:49 hay una cosa que Cronos el más importante si es que lo es

Voz 7 04:53 pues cráneos de alguna manera es el más importante porque ahí el mito siguió un poco lo que son las pautas del cuento folclórico crono fíjate que es el el último es el más pequeño y sin embargo es el único que acude a la llamada de su madre Gea porque Gea está harta por así decirlo guardar en su seno a todos y a esos hijos qué Urano van generando en ella Urano la cubre pero no deja nacer a esos hijos entonces Gea Marta pide a sus hijos ayuda el único que hay que responde es el astuto o crono armado con una of que su propia madre ha hecho en el en el seno de de de la Tierra entonces eh tienden una emboscada be corta los genitales de su padre de momento entonces digamos que el dominio de Urano y es sustituido justamente por el dominio no

Voz 8 05:55 hay un esquema de lucha genera

Voz 7 05:57 nacional en ese paso del caos al cosmos que se va haciendo y Cosmos para los griegos es por un lado por de él

Voz 8 06:05 universo es un universo dio la palabra cosmética vine también de Cosmos tú qué dirías que tiene naval de Titán pues aquí habría que llamara a mi padre que es un gran forofo de Rafa de Rafa Nadal

Voz 7 06:22 diría que que Rafa tiene el poder la fortaleza collar esa resistencia ese aguante y luego si me lo permites hay un un punto inquietante lo de compararle con con los titanes porque los titanes terminan siendo vencidos terminan siendo sepultados debajo del tártaros

Voz 6 06:47 pues así nos creo que hemos nos hemos equivocado con la elección de la palabra de momento lo es ahora mismo así lo es no ahora ahora mismo lo es dice Sara de momento lo es

Voz 8 06:57 sí que por muchos años en dar muchísimas gracias madre que hasta luego

Voz 1880 07:17 los titanes que llegan también a dos mil diecisiete en la voz de mis cafeína del álbum Detroit este tema con un espejismo racionalizado dice a la respuesta que siempre está a punto de llegar

Voz 2 07:28 me apasiona ese nueve de las es de la mitología griega de parecen tan tan fascinantes no sé qué visteis el partido alguno de vosotros tu si eurovisivo si es una locura es una locura sale podemos llamar dictara sus cosas sale Velencoso sobrenatural Guardans tú lo viste no no lo vi no lo diré esto alguna escena después he visto un vídeo que le ha dedicado una conocida marca de calzados el vídeo es maravilloso porque es golpes exacto a todo tipo de viste en Berna pude pero vamos no me habría me Adrienne yo tampoco lo bien que decir que tampoco le pero en cualquier caso doce Roland Garros yo no sé si quitan sobrenatural pero

Voz 1880 08:03 bueno hay hay algunos no tuvo que coger la hoz y

Voz 4 08:06 a mí me nada nadie lo puede todo mérito hizo solo el Titan soy yo música tropical también hablando de Titan es para bailar con ellos son Willie Colón y Héctor Lavoe

Voz 1880 08:28 que por cierto cosas que quiero contar también que tiene que ver el Titanic el barco viene también de Titán en mil novecientos se construyó como acabó si se construyeron tres que eran los Olympic el Titanic el gigante que luego este sea llamó británico bueno pues los nombres se referían también a las tres familias de la mitología griega no olímpicos Titanes y gigantes otra palabra que también ha salido de Titan el titanio el elemento que Nico Titán

Voz 4 08:50 decimos Titán de otra manera que sinónimos tiene pues podríamos decir también coloso gigante os superhombre pero bueno

Voz 1880 08:55 más que a palabras vamos a ir a expresiones que significan lo mismo que decirle a alguien que es un titán vale lo vamos a hacer gracias a la música con buenas canciones como siempre en el top One está top sea decir tú eres el Top You de top estás en lo más alto eres lo más como Nadal ella es en la Figuera

Voz 9 09:14 yo yo yo

Voz 1880 09:27 te das cuenta esta diciendo eres el coliseo eres el Louvre luego dice eres la música de una melodía de Straw es más eres un soneto de Shakespeare buenos una preciosidad en la canción realmente es de Col Porter segunda manera de llamar a alguien Titan llamarle número uno llorar de One como Nadal es Ajax yo creo que la vais a recordar es el año mil novecientos ochenta y ocho tercera Every One el titán que gana no el ganador como nadar el dejó chocolate un tema de mil novecientos setenta y ocho fue un éxito que salió tres años después del más conocido de ellos dejó chocolate que si es acorde a Josep chiquitín la seguro que lo recordó el líder es el que bailan en la cola para altamente Fine mitológico venga vamos casi nunca traemos dibujos pero hoy empezamos con Disney mil novecientos noventa y siete Hércules

Voz 11 10:29 fui a los encuestados repugnante presión

Voz 1880 10:34 este es el momento en el que los titanes quieren destruirá feos están haciendo Olimpo pero el Dimas en pierden

Voz 4 10:43 está muy bien para conocerla la mitología un poco más vamos ahora una

Voz 1880 10:47 de de de pasamos del de los Disney al anime mil dos mil nueve perdón salió el manga que cuatro años más tarde se llevó al cine es estreno en Japón en dos mil

Voz 11 10:57 este es ataque a los titanes aquel día la humanidad un triste recordatorio el decreto viviéramos

Voz 1880 11:05 Tita en este caso la población humana vive en una zona que está cerrada por tres grandes muros y allí se resguardan de los titanes que son seres gigantescos que que vienen atacarles la historia buenos que no es que los ataquen solos que devoran humanum vamos con uno de los retratos más conocidos del mundo del cine es Furia de titanes íbamos a escuchar la versión de dos mil diez

Voz 2 11:24 sólo tengo uno pero

Voz 11 11:27 tienes información

Voz 1880 11:31 este Furia de titanes es una adaptación de la en el ochenta y uno con el mismo título y el argumento de ambas es el mito de Perseo que se presentó las diciéndole hola soy el hijo de Zeus una peli de titanes pero ya en sentido figurado no los titanes de la mitología griega sino una peli de fuertes de grandes de duros es Titanes hicieron historia

Voz 12 11:59 en este campo luchando por lo mismo

Voz 1880 12:04 esta película con Washington es el año setenta y uno en Virginia in en ese momento se deciden unir las escuelas de blancos y de negros hiel es el entrenador encargado del equipo de fútbol en el que están unos y otros

Voz 2 12:15 literatura mitológica que no sale de titanes hay mucha fama

Voz 1880 12:18 claro sí lo importante es la agonía adhesión a una obra poética sobre el origen de los dioses es un poema fantástico con todos esos mitos no desde casa sin Igea ató el panteón olímpico también hay otros textos de la época de oro Ping dar Ovidio y bueno también el art Henar Velasco que es con quién acabamos de hablar junto a Antonio López aire ellos escribieron la mitología griega que hay explican todos los mitos y todos los dioses son estos estos son los de Arcade Fire quería ir llegando al final de la cara B escuchando un par de temas mitológicos que se han llevado a la música que hay muchísimos aquí cerca de faire están cantando Orfeo que si os acordáis el que tocaba la lira que enamoró Eurídice la rescató el inframundo y luego se montó la que se montó vamos con la segunda es a Ulises son Fran Ferri son Franz Ferdinand la canción está basada en parte en la novela de Joyce y otra parte en el personaje mitológico El protagonista de La Odisea de Homero

Voz 2 13:42 me estaba planteando yo soy la pintura Titan Lux tendrá algo que ver también con sí

Voz 1880 13:46 pensado que Lux es de luz y Titán de fuerza antes tiene que ser la fuerza de la

Voz 1704 13:49 no obstante también has pensado en la pintura Titán sí pero cuando ya llevaban todos lo que que ella sola le ha hecho la etimología a la palabra Titan Luque sea no sale esta mentira tan tan metida en la etimología de las palabras quién cuenta hasta la pintura de igual necesito vacaciones

Voz 1880 14:08 con cara rara pues con la razón por la que hemos hecho la cara B de hoy eh con los titanes todo esto es porque ayer Nadal no dejó de nuevo con la boca abierta no nos ha quedado clarísimo yo creo en este ratito que es un titán Nadal ha conseguido que estemos todos locos por el tenis

Voz 13 14:27 estoy loco por él me encanta tan emocionante tengo gran ritmo tal

Voz 1880 14:36 es Florencia Torre Lledó seguro que os acordáis de la canción él era periodista de Radio Euskadi el retransmitió las finales de la Copa Davis de España en el sesenta sesenta y siete y le dio por hacer esta canción que mira también habla de Santana de aquella época no

Voz 4 14:52 todos vamos a pie en los años noventa los de gomaespuma si os acordáis recuperaron pero bueno es que hemos traído Laurel que Marcos me estaba diciendo lo utilizamos Marcos nuestro técnico que también era el técnico de vascuence lo utilizábamos con gomas hasta mañana mañana que puestos

Voz 13 15:09 ahora el revés rodilla que gira a mí me caí que ahora esa que con rodillas flexible la pelota mirar pero ahí están