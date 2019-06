El Larguero: Primera parte (10/06/2019)

Voz 2 00:00 pues ahora sí que se puede decir que el fútbol español está de

Voz 1375 00:39 de vacaciones tres cero ha ganado España en el Bernabéu a Suecia partido oficial liderando el grupo muy cómodamente por delante de los suecos y los rumanos ahora con todos los protagonistas con todo el sanedrín con todas las opiniones pero habla Kepa Arrizabalaga el portero de la selección hola Javi

Voz 3 00:55 hola qué tal buenas noches Manu aquí estamos con con Kepa que ha esperado gentilmente a que empezaran hombre por favor lo programas de las once y media entre la que quepa buenas noches hola muy buenas felicidades no muchas gracias por la victoria hay bueno por tu decir red debut ya digamos la confirmación de que eres de momento el portero titular de España bueno feliz feliz

Voz 4 01:15 por por terminar la temporada de la mejor manera sabíamos que teníamos estos dos compromisos antes de irnos de vacaciones dos compromisos complicadas por las pues las fechas en las que nos encontramos ir pero a la vez muy importantes no para de de cara a la Eurocopa no de feliz Power por intentar ayudar al equipo y de la manera que lo hemos hecho yo creo que en el Bernabéu jugando un gran partido ante un gran equipo derbis titular bueno me he visto y titular porque porque el seleccionador ha decidido que que jugase hoy no pero somos somos tres porteros a los que venimos viniendo

Voz 0078 01:47 desde que estaba Luis aquí yo creo que

Voz 4 01:50 que los tres entrenamos como para jugar luego es el entrenador el que decide ir contento en el caso de ahí pues por por ayudar al equipo

Voz 5 01:56 bueno no a final de temporada no es la Europa League con el Chelsea y ahora suena un poco a que eres el portero titular de España por lo menos a partir de ahora este momento tuvo cinco cuatro

Voz 4 02:08 bueno con calma no felices por el final de temporada porque con el Chelsea acabo de la mejor manera con un título y hoy también pues con una con una gran victoria en el Bernabéu

Voz 6 02:19 ante un grandísimo rival no al final eh

Voz 4 02:23 la cuestión era terminar bien la temporada

Voz 3 02:25 yo creo que lo hemos conseguido

Voz 5 02:28 puede sospecha durante la semana

Voz 4 02:30 no no al final es bueno y todo se nos enteramos Egoi en la en la charla de por la tarde quién va a jugar y bueno yo creo que todos estamos siempre tienes la la esperanza y trabajas para para poder ayudar al equipo

Voz 3 02:43 lo importante no tres cero ante ante Suecia en la primera parte ha costado mucho ha habido ocasiones pero ahora ya en la segunda y con esta victoria hombre hablar del futuro pero tiene encarrilada la presencia Lauro

Voz 4 02:55 bueno iremos paso a paso no lo estamos viendo como por ejemplo Francia también se le complicó el otro día perdió eh yo creo que hoy hemos hecho un gran partido desde el primer tiempo hemos hemos merecido ir por delante e igual

Voz 7 03:08 no el quizá no haya visto Suecia lo fuerte que es no pero pero es una selección que que de aquí hasta al final va a estar ahí a perdonar que insista con lo de la portería me incorporo ahora con el transistor tan Preguntado por la titularidad es que significativa porque son dos partidos seguidos en qué momento te lo hice Robert Moreno en qué momento te dice que vas a ser titular si ya te ves como el portero titular de la selección española

Voz 4 03:31 bueno como como a todos los compañeros no la charla de hoy por la tarde cuando dar la alineación pues bueno e ha dado mi nombre ahí bueno contento contento de poder ayudar al equipo no al final todos queremos jugar los tres porteros que estamos tan pero tú lo entiendes cómo el no yo la entiendo que que para el partido y que ha pensado corrupción al final eh yo creo que vamos partido a partido de de un partido a otro de una fecha otra en cambiar mucho las cosas de septiembre octubre de octubre noviembre ahora estamos en la convocatoria de de mayo bueno al final en cada momento yo creo que elige el portero que está mejor o el que creer que que lo puedo hacer mejor que el otro día me decía a mi salón partido ha bueno como con todos los compañeros al final estábamos contentos en el vestuario porque sabíamos que era un partido que quiera importante de cara a la Eurocopa ante un rival muy fuerte igual no ha sido una felicitación de de todo lo aquí o a todo el equipo porque porque yo creo que el trabajo que hemos hecho hoy ha sido muy bueno que no jugase se enfada mucho tú cuando no sé que nuevo juega de portero se va a casa como diciendo en sitio bueno todos sabemos el gran portero que es David E estamos jugando todos los de los de la selección en en grandes equipos en nuestros equipos somos todos titulares y todos queremos jugar obviamente pero pero respetamos la la decisión del del entrenador cuando juegas y cuando no lo juegas no al final de nuestro trabajo oí

Voz 3 04:54 Nuestro trabajo sobre todo está preparado cuando nuestro campo bueno pues la verdad es que habla muy bien da gusto escuchar a a Molleda sí señor la verdad que puede decir yo me está fijando mucho Manu buenos días a todos otra vez en el Bernabéu que hemos entrado sin decir nada el Ayuntamiento estaba hablando he visto a Ochotorena quebrado de porteros hablando con David De Gea que estaba bueno pues tranquilo previamente pensaba que lo iba a jugar no ha jugado ya es la gran noticia de la sección española pero por encima de todo está el grupo ha conseguido la victoria y aquello que dijo en su día Luis Enrique de que De Gea era el portero su portero iba a ser el futuro pues queda en agua de borrajas y ahora el portero se llama Kepa

Voz 1375 05:29 totalmente yo creo que hay un cambio en la portería de la selección y además Mas ha justificado que después de la marcha de Casillas y en aquella conversación en Oporto os acordáis cuando Julen Lopetegui habló con Iker fue a verle y a decirle que su portero a De Gea pues lo tenía todo para ser el portero titular de la selección De Gea no aprovecha la oportunidad esa es una realidad no la aprovechó ha hecho buenas temporadas en líneas generales con el United pero nunca ha acabado de rendir a ese nivel con la selección española esa ha sido siempre así pero además esta temporada a su habitual línea irregular en la selección ha sumado una temporada discreta no tan buena en el United ir contra esta Kepa que está el chaval que sale que ha hecho final finalmente espectacular Ike Ike no solamente jugó a estos dos también jugó el de Malta que era el segundo esta fase de clasificación se jugado el del otro día el viernes y las cero y el de hoy Suecia pero de los cuatro que llevamos ya oficiales en la era Luis Enrique de los cuatro oficiales para la Eurocopa el año que viene tres titular Kepa hombre yo creo que son indicios más que de sobra la razonables para entender que hay un cambio en la portería De Gea no aprovecha su oportunidad y ahora da la sensación de que la pelota está en el tejado de Kepa y que si Kepa aprovecha la oportunidad en principio no habría motivo para pensar que también va a estar alternando la portería yo creo que ahora mismo que es el titular porque repito de cuatro tres es de cuatro oficiales tres titular Kepa incluyendo estos dos últimos la Antonio Romero en la cabina de narraciones hasta contando el partido en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda bueno al final más público de lo que se esperaba final una buena victoria para coger vacaciones Romero muy buenas esos Gemma

Voz 0239 07:12 anda Meana mucho porque ha entrado pegando un palo en la primera conexión de buenas a todos eh

Voz 1375 07:17 buenas todos una pega en la primera

Voz 0239 07:19 bueno eso es malo porque la verdad que me todos corriendo sí claro quedaban quince minutos para que empezar el partido el martillo pilón en el Bernadeu siempre las le cuesta llegar a la gente la gente apura la cervecita del final hasta el casi casi la hora del partido se ha montado como ha contado Meana un montón de colas al entrar y bueno regalaba entradas y al final más de setenta y dos mil espectadores una gran entrada no podía ser de otra manera Manu el Bernabéu normalmente cuando juega España no suele fallar es verdad que hoy Lagos aunque que hasta hoy la cosa estaba fría que que no terminamos de enganchar en todo el mundo el que más el que menos ve que la clasificación estallara el bolsillo pero hubiera quedado regular un partido con la primera conexión hay treinta trenes

Voz 1375 07:57 cinco mil estoy si no había sonaba muy feo pero al final el setenta y dos mil doscientos cinco ahí Antón Meana que no sé si queda bueno la rueda de prensa han terminado los entrenadores yo creo que queda poca gente ya por ahí por las tripas del Bernabéu plantó muy buenas hola qué tal

Voz 0231 08:11 el año sí muy poca gente ya se marcha incluso la última parte de la expedición sueca rostros serios porque no esperaban este baile de la selección española ayer estaba muy confiados y ahora les veo mucho más serios después del partido y como decía

Voz 8 08:25 la Romero de los treinta mil que seríamos en el Bernabéu a las ocho y media a los más de setenta mil a la hora o a la media hora

Voz 0231 08:33 el partido para mí es un éxito absoluto de la Federación Española de Fútbol que hace dos días

Voz 9 08:39 tenía el estadio medio vacío está

Voz 4 08:42 preocupados

Voz 9 08:43 han activado la máquina han conseguido que se vendan entradas en el día de hoy

Voz 0231 08:48 un número muy elevado han regalado entradas a colectivos que lo necesitaban a niños y repito o Manu un trabajo del departamento de Comunicación de marketing de la Federación para que este partido hoy haya sido un éxito y el Bernabéu sea llenado para ver a España acercarse mucho a la Eurocopa del año dos mil mentes

Voz 1375 09:06 eh pues mucho mejor eso que no que se vea aunque sea regalando entradas que no que se vean calvas y que estuviera el Bernabéu desangelado que hubiera sido una imagen bastante pobre bueno ahora con Romero si hay gol que nos pide paso por supuesto Javi Herráez Antón Meana y Antonio Romero desde el Bernabéu donde España ganó tres cero goles de penalti de Ramos el segundo de Morata que lo ha dejado tirar Ramos aunque lo han hecho a Morata el encargado de lanzarlo es el capitán pero el segundo le ha dicho tomatero tira lo tú te Chati a marca también Morata de penalti y luego Oyarzabal que ha marcado el tercero para firmar ese tres cero que deja al grupo así después de cuatro jornadas España con doce Segunda Rumanía con siete Tercera Suecia con siete en los dos primeros pasan directos así que España les saca cinco segundo y al tercero de momento bastante bien encarrilado todo ahora también con Iturralde González comentamos la jugadas polémicas que algún habido con este William Cole un escocés que ya nos decía anoche lo decía yo esto no es malo no Iturraspe torció el morro como diciendo no es malo

Voz 0514 09:59 digamos que dejamos en regular bueno pues efecto

Voz 1375 10:01 este acertó Iturralde y ahora repasamos aunque tampoco ha tenido ninguna incidencia en lo que ha sido el resultado del partido por supuesto ir el Sanedrín que hoy vamos a hacer con Kiko Narváez con Santi Cañizares con Gustavo López y con Álvaro Benito de este partido de la selección española que ya habría oficialmente las vacaciones en el fútbol español con permiso de lo que queda en en la fase de ascenso sobre todo de Segunda B a Segunda poco más para que esto se acabe definitivamente además te cuento en esta portada de El Larguero que además de la selección española estamos pendientes de lo que ha dicho hoy en Francia el selección Ador galo Didier Deschamps que ha sido el mejor periodista del mundo porque después de todo lo que estamos contando todo bueno ya te hemos contado Kike que mendiga ser jugador del Real Madrid pero por si había alguna duda después de que parecía que se había atascado en las últimas horas hoy Deschamps seleccionador de Francia en la rueda de prensa ha dicho esto recesión

Voz 3 10:53 digo AMC ha tenido una progresión fulgurante

Voz 10 10:55 porque hace dos años estaba en la segunda división francesa y ahora jugarán el Real Madrid ahora está con nosotros en la selección porque aunque estuvo fuera por lesión un tiempo ha terminado bien la temporada Mendi tiene muchas averías físicas y técnicas perfectamente puede jugar con los pies por las dos

Voz 1375 11:11 es muy bueno pero que ahora jugará en el Real Madrid la pena no le hemos preguntado ya puestos en B por Griezmann ya no se había resuelto también los otros ya que ha dicho que jugar en el Madrid pues igual había resuelto los todos hoy Asamblea de la Federación con un emotivo homenaje a José Antonio Reyes será entregado la insignia de oro y brillantes a título póstumo lo ha recogido su padre emocionado de manos de Luis Rubiales el presidente de la Federación también homenaje por cierto al árbitro Undiano Mallenco que dirigió ayer su último partido como profesional en esa final de la sesión en el Portugal Holanda sean aprobada por cierto las cuentas de dos mil dieciocho el presupuesto para dos mil diecinueve que supera los doscientos veinticuatro millones de euros y además ha confirmado Luis Rubio les que la zona favorita para albergar la nueva Supercopa de España es Oriente Medio pero decir que Arabia Saudí aunque hay alguna acción de Qatar donde se va a jugar la Supercopa del mes de enero atentos que esta semana se avecina la denuncia de Tebas contra Rubiales contra la Federación por el formato de la Supercopa por el formato nuevos ambos de la Copa del Rey los abogados de la Liga se personará para presentar esa denuncia contra la Federación contra Rubiales noticia de esta tarde atención en el Betis Lorenzo Serra Ferrer ha presentado su dimisión como vicepresidente deportivo del Betis Luis Aragonés decía una frase que es mejor ir T cinco minutos antes de que te echen que es exactamente lo que ha hecho Serra Ferrer porque aunque todo se disfrace como una dimisión a Serra Ferrer le han invitado a marcharse esto es así porque le han recordado las y le han bajado el sueldo pues más de la mitad hombre si a cualquiera de nosotros mañana en nuestro trabajo nos dijeran eso creo que estamos entendiendo que podemos coger las de Villadiego él ganó la batalla de Setién había una fractura digamos más o menos importante entre él

Voz 0078 13:01 Il el núcleo duro de la directiva

Voz 1375 13:04 el presidente arreglar hoy también en catalán e José Miguel López catalán y al final ganó la batalla de Setién él quería que lo echaran pero pierde la guerra contra el presidente así que Serra Ferrer repito que ha dicho hoy que se va es cierto que se va pero porque le han invitado a irse la han dicho si quiere seguir en el Betis sigue espero no vas a hacer ni esto ni esto ni vas a decidir esto ni lo otro ni esto ir cómo no vas a hacer todo esto de lo que cobras te vamos a quitar esto esto esto esto y esto quiere seguir ha hecho Serra Ferrer un abrazo y ya está eh el club no estaba muy contento con el trabajo Serra Ferrer ha entendido que es hora así que lo mejor es marcharse en el Mundial femenino hoy dos partidos Argentina cero Japón cero y Canadá uno Camerún cero recordamos que España jugar el segundo partido contra Alemania el miércoles a las seis de la tarde correcto me lo confirma Yago debe estar ahí es después de la victoria abrió el partido vamos a ver si cae la segunda contra las alemanas que es muy difícil dos apuntes de basket para cerrar la portada de este El Larguero el Real Madrid es finalista de la Liga ACB por octava temporada consecutiva las ocho que lleva a Pablo Laso en el Real Madrid las ocho jugando la final de la Liga ACB ha ganado en el tercer partido siete ocho ocho cinco al Valencia buen partido del Valencia que sólo apostó duró hasta el final lo ha puesto difícil en un partido en el que por cierto con lágrimas en los ojos ha despedido Rafa Martínez de su equipo de su ciudad el capitán del equipo Se marcha atrás once temporadas ha ganado una Liga y una Supercopa tres Eurocup con toda la cancha puesta en pie ya con el equipo eliminado gritando Rafa Martínez Rafa Martínez así que el Real Madrid primer finalista todo apunta que va a ser otro Madrid Barça en la final porque mañana juegan técnico tonta Zaragoza Barça Lassa recordamos que el Barça gana dos cero Si ganase mañana los de Pesic pues tendremos otra vez clásico en la final de la Liga ACB Si gana técnico Zaragoza pues al cuarto partido esta noche NBA el quinto partido de la final entre los Warriors actuales campeones y los Raptors gana Toronto tres uno si esta noche gana Toronto campeones sería el primer anillo para Marc Gasol ya los tiene su hermano Pau pero eso no ha ganado ninguno lo podría ganar esta noche si ganan a los barrios también está a Ibaka que sería su primer anillo también Scariolo que no estaría mal su primera temporada allí en Toronto quién campeón la voz la noticia para los vigentes campeones que están contra las cuerdas es que todo indica según ha dicho que si va a jugar esta noche Kevin Durant que se ha perdido todos los partidos de la final todo esto en la puerta la de El Larguero enseguida tenemos al sanedrín con Kiko con Cañete con Álvaro y con Gustavo para hablar entre otras cosas de el debate de la portería de ese centro del campo en el que hoy han sido titulares Busquets Fabián Parejo muy bien en estos dos partidos yo creo que Parejo es quién coge definitivamente el testigo para ser el hombre que lleve la manija del centro del campo de la selección española la defensa Un clásico no cambia nada Carvajal Ramos Jordi Alba Joy el compañero de Ramos Iñigo Martínez que parece que están en el que va en cabeza para ese puesto ya hemos contado lo de la portería y arriba Rodrigo acompañado de Isco ya sens yo aunque luego han entrado Morata que lo han hecho también bastante bien ahora enseguida hablamos de todo esto con con el sanedrín de los futbolistas las doce menos cuarto una menos en Canarias arrancamos el Larguero contigo

Voz 2 17:04 sintonía de la selección española con Romero

Voz 1375 17:07 en el Bernabéu aunque aprovecho quince segundos para leer el titular que lleva el mundo en su edición digital ahora mismo sobre la operación Oikos titula Esteban Urreizti ETA la trama de los amaños excusaba las apuestas para blanquear dinero de la droga la trama de amaño de partidos del fútbol liderada por el ex jugador Carlos Aranda blanqueó dinero procedente del narcotráfico con la compra de partidos en Primera Segunda División por un lado y mediante las apuestas relacionadas con los mismos por otro el beneficio obtenido con el tráfico de drogas era utilizado para pagar a los jugadores a los que se compraba y también para realizar las apuestas que convertían el en legal el dinero ilegal e son más detalles que van viendo la luz de ese sumario de la Operación Oikos al que ha tenido acceso el diario El Mundo eh bueno Antón Meana me pedía paso a Javi Herráez creo que ya no queda ningún jugador por salieron Javi no no ya son cosas

Voz 3 18:00 el española recordemos a la sub-veintiuno se meten ahora ya dos hombres que han jugado Fabiani Oyarzábal que además ha marcado la absoluta pues coge vacaciones hasta el mes de septiembre

Voz 1375 18:09 sí señor ahí será el quinto partido ahí vendrá Rumanía ayer las Feroe dos los dos otros rivales los siguientes rivales del grupo F de esta fase clasificación Antón pedías paso sí porque a veces

Voz 0231 18:20 echado tres veces a Robert Moreno en la SER primero en la entrevista cada con Tele Deporte luego en la sala de prensa ahí después con Herráez en la zona mixta y creo que he defendido muy bien el tema de la portería se explica muy bien es transparente y eso hace masaje discurso pero es un marrón complicado porque De Gea es un futbolista bastante frágil mentalmente cualquier golpe le puede afecta ar Il hemos preguntado si esto significa el fin de la titularidad de De Gea y que ahora empieza la era Kepa Arrizabalaga dice que no que tienen que ir partido a partido y que lo mejor ahora Kepa pero quiero destacar esta frase trece segundos de una cosa que puede estar detrás de la el momento de De Gea en la selección española

Voz 13 19:01 como toda la vida cuando tú tienes algo fácil te relaja bajas un poquito el pistón ya no eres tan bueno como eras previsiblemente entonces la competencia en todas las posiciones es buena incluso la de portero cuando tú

Voz 0231 19:16 te relaja y te confías te relajan yo creo que es un mensaje que han visto que De Gea se sintió excesivamente titular protegido en la selección española sus números en el campo no hablaban también como el discurso que Luis Enrique puso sobre la mesa el primer día y hoy la gente estaba contenta con Kepa iba a ser muy difícil para De Gea sacan al portero del Chelsea a corto plazo de la portería de la selección

Voz 1375 19:39 esto es Romario como diría el maquinilla de Carrusel vasca a dejé primero por dejarlo en el banquillo y segundo por lo que ha dicho evidentemente el mensaje te has relajado ponemos

Voz 0231 19:48 yo lo sabía el corte que te

Voz 0239 19:50 ponerme Meana pero escuchando cuando lo escucha en directo a Robert Moreno he pensado cuando entre dentro no se va a repetir de hacerlo o de haberlo dicho porque ha sonado yo no sé que las la intención o no de el entrenador del seleccionador ahora mismo en funciones de la selección española pero que ha sonado a eso no me cabe ninguna duda yo creo sinceramente que ha llegado tarde eh en estos dos últimos partidos de España no se puede medir el rendimiento de Kepa porque el otro día no lo tiraron y hoy creo que le han tirado una vez a portería así un disparo fácil que haga atrapados sin problemas pero creo que el rendimiento de las de de Spa de De Gea con España como titular indiscutible no ha llegado al cinco para mí no ha llegado a aprobado creo que ha jugado dos fases finales en Francia una en Rusia otra Hinault suma cinco paradas y me parece que es el momento de de darle oportunidad a un tipo como que que acabó la temporada de manera espectacular próximo partido de España en septiembre la película ya veremos a ver qué es pero la realidad es que hemos pasado de De Gea es nuestro portero es el mejor del mundo IS intocable a cuando no tienes competencia hay que espabilar

Voz 1375 20:55 también ha dicho el entrenador Javi Antón en la rueda prensa cuando la pregunta por esto

Voz 0078 20:59 que que había que aprovechar el buen momento

Voz 1375 21:02 sepa qué es lo que tienen que hacer en la selección y ha habido una frase no sé si la tenemos por ahí ha habido una frase exactamente que ha dicho eh yo sé que a muchos les gustaría saber si el once de memoria de tener el bloque ya controlaba hoy tal inquietó al once fuera siempre el mismo pero que aquí lo que quieren hacer al menos lo que ha dicho Rubén Moreno es aprovechar el momento del que mejor este

Voz 3 21:21 eh vamos a escucharlos es una respuesta

Voz 1375 21:23 poco extensa pero lo explica muy bien el segundo seleccionador español cuando la pregunta por eso ahora Kepa porque por el momento bueno escuchada respuesta un poco la filosofía de Luis Enrique y su equipo ni creo que el fútbol

Voz 14 21:34 claro pero no lo vemos mucho en España si veis el final de temporada que ha hecho Kepa

Voz 0078 21:38 y se puede entender que tenía

Voz 14 21:41 el creemos que la competencia es buena en este momento no es una cuestión de que uno sea mejor que otros sino que hay uno que está en un estado dulce ayer me preguntaron en rueda de prensa sobre la importancia del estado de ánimo cuando una pregunta sobre Isco y decía que cualquier persona en la vida y más en el fútbol necesita de un estado de ánimo positivo el viene deduce de haber sido campeón de la Europa League en una situación super positiva y queríamos aprovecharlo

Voz 0514 22:03 nada más nada más que eso osea no quiere decir que esto en septiembre si todo se mantiene igual que siga siendo el titular o si no

Voz 14 22:09 si no es no seguir conociendo ya puedes empezar a suponer que no me claro que estábamos en la búsqueda de una un grupo que sea fijo pero no sé si eso sería bueno tener sí

Voz 4 22:18 entre los mismos once y que sean los únicos que pueden yo creemos que la compra

Voz 14 22:20 decías buena entendemos la opinión de la gente que cree que es bueno que siempre puede recitar los once de memoria hay que siempre juegan los mismos pero en un torneo como una Eurocopa un torneo largo necesitas tener más de once jugadores

Voz 1375 22:33 en declaraciones a Teledeporte una en el partido de partido la selección esto suena Romero Antoni Jávea que si ahora está para muy bien pero sí en septiembre De Gea estuviera mejor y fuera claramente que está mejor mental y físicamente el titular puede volver a ser

Voz 0239 22:47 no se me encanta Robert Moreno pero firmo debajo de lo que ha dicho Garrido en el final de Carrusel lo de que en España no vemos el fuego internacionales una paleta bueno

Voz 1375 22:53 eso le ha sobrado y yo creo que no

Voz 0239 22:56 explica muy bien pero que hay no no ha estado acertado

Voz 0078 22:59 y me parece una buena filosofía

Voz 0239 23:01 yo creo que Luis Enrique lo hacía en el Barcelona quitando cuatro-cinco intocable Jesús también a la selección española y luego esas palabras escuchadas suena muy bonito pero luego hay que ver cuando lleguen los partidos grandes porque tiene que haber un portero tiene que haber un portero luego veremos a ver porque lo lo lo debatimos soy Rodri seguramente está mejor que a Busquets pero y juega aquí en el Bernabéu tiene que jugar Busquets seguramente los dos laterales que ha jugado titulares los mejores estaban en el banquillo con un hora Carvajal y el otro era Alba seguramente ahora estén mejor Gayá y Jesús Navas pero al final la cuestión de los Picos de formas muy importante y la tienen que tener en cuenta y la tienen que tener en cuenta en la deben tener en cuenta

Voz 3 23:41 los galones también correcto con los partidos serios al final hay seis siete futbolistas que

Voz 0239 23:46 suenan de carrerilla en el equipo titular además el que llega

Voz 3 23:48 también bien se queda ejemplo Dani Parejo faltaba hay un hombre llega a Dani Parejo está haciendo bien se queda Dani Parejo bueno al final buscas hacer un equipo entre comillas con con cambio sí porque el que está a lo mejor no te convence lo cambia pues a llamaba cuarenta desde que es técnico de la española Luis Enrique pero seguro que querrá hacer un bloque eso seguro a lo mejor once de carrerilla no tener ocho ocho o nueve pues sí porque el que estamos haciendo tres o cuatro o cinco no más

Voz 1375 24:15 quería ser así ahora el segundo no lo he hablado mucho Manu

Voz 0231 24:17 de cómo fue en la Eurocopa del año dos mil dieciséis El Casillas suplente de cómo hubiera sido Iker suplente en la primera época de Lopetegui cuando Julen eligió a De Gea yo quiero ver al De Gea suplente

Voz 1375 24:30 te quiero ver al De Gea

Voz 0231 24:33 con un entorno que le contamina muchísimo quiero ver al De Gea suplente quiero ver cómo asume que un puesto que él pensaba que era de él para la próxima década ya no es suyo me parece que es muy frágil que al mínimo golpe de GSK eh y me interesa mucho de cara a lo que pasa justo dentro de un año a la Eurocopa cómo va a ser el caminar de De Gea por la selección española sobre todo si les sigue llevando Luis Enrique o Robert Moreno y luego no le ponen en los partidos para que juegue Kepa

Voz 0301 25:03 en el rival tampoco nos ha emocionado mucho Bruno Alemany muy buenas la mano muy buenas pues extra

Voz 1375 25:07 vamos más de estas Suecia no sí sí sí totalmente esperados para

Voz 0301 25:10 el que fuera un poquito más competitiva lo decía bien Romero durante la retransmisión espera que la pareja de centrales con la cantidad de centros que ido metiendo España en el corazón del área han han respondido o bien que el equipo ha estado más o menos ordena adicto pero no ha tenido respuesta a nivel ofensivo sobre todo a mí me ha decepcionado un poquito el seleccionador prescindiendo de los jugadores que han dado un pequeño salto de calidad en los últimos tiempos sobre todo en el centro de campo que es el que está llevando la manija últimamente para mí el jugador casi con más calidad de todas las silencioso está en el Krasnodar la ha dejado en el banquillo y practicamente hasta los últimos diez minutos no no ha entrado pero sí decepcionante en el día de hoy Suecia este es el nivel

Voz 0239 25:47 qué sensación primera sensación Bruno que venían a firmar el empate que han estado aguanta un ratito aguantó un relato que cuando hemos abierto la lata han tenido respuesta y que que no sólo les vale el empate sino que casi casi les valía el uno cero la sensacional campo

Voz 0231 26:01 estamos dando de los suecos le hemos preguntado en zona mixta a Isaac o Isaac que suena para la Real si se ve el año que viene en Anoeta y la verdad que mucha ilusión no transmite dice que no tiene muy claro

Voz 1375 26:13 pero para el año que viene no pero es que lo hay quiero decir los nórdicos son un poco así que tampoco transmiten son como nosotros no sabe dónde está no estoy hablando con Ramajo Ramajo

Voz 0231 26:25 dice que la Real está muy interesada que se ha hablado incluso de que pudieran venir a verle estos días porque estaba en Madrid y cerrar el acuerdo con el Dortmund que es el club propietario pero él solo ha respondido que no sabe dónde va a jugar el año que viene que no sabe si la Reale quiere y que no sabe nada no estaba demasiado ilusionado por nada y menos por lo de la Real por ahora

Voz 1375 26:44 el grupo no parece muy complicado se encarrilado bastante bien Bruno de cinco puntos a Rumanía ya Suecia siete a Noruega ahora mismo después de cuatro jornadas muy mal si se quiere Estopa que se nos complique no entraba dentro de las quinielas no que ganara

Voz 0301 26:56 lección de Rumanía hoy a Malta que ganara también la selección de Noruega en en Islas Feroe es verá que se acercan un poquito que al menos mantiene la distancia que había con la selección española pero sí que la las sensaciones más esa que que pueden acabar a casi a tortazos Noruega Rumanía hay influencia que que España pueda tener algún problema

Voz 0239 27:16 el partido no es ya lo es principios de septiembre en Bucarest que la gente vendió reabrirlo

Voz 3 27:21 se Bucarest Rumanía si se dice que el rival es claro

Voz 0078 27:24 no hay gente preverlo

Voz 0239 27:27 no espero que la gente me entienda tenemos que ir a ganar pero sí podemos podemos permitirnos incluso Palmar después de la victoria en la victoria de hoy era muy importante iba a decir que que puedes perder efectivos

Voz 3 27:37 entre pero que lo que más preocupaba cuerpo técnico es la doble confrontación con equipos escandinavos que es en el mes de octubre que se juega de forma

Voz 0078 27:45 te coordenada en Noruega

Voz 3 27:48 no es lo frenó Noruega irse juega esto como frente a Suecia con el empate ante son las cuentas de la lechera que como tales pueden romper pero con el empate ante Rumanía puedes hasta incluso perder esos dos partidos si luego ganas en casa está clasificado

Voz 0301 28:01 es que también es cierto que que a España le queda todavía lo más difícil es lo más difícil tiene que jugar en Noruega en Rumanía ya en Suecia si no me equivoco contra jugaron en Mestalla no verdades fue fue en casa la selección española le han tres salidas que no

Voz 1375 28:16 con el dos uno el primer partido claro le le quedan

Voz 0301 28:18 salidas que no van a ser fáciles puede desempatar en un par incluso hoy igualmente la selección española acabaría pasando

Voz 1375 28:25 a Iturralde González está por ahí nuestro árbitro hola muy buenas Orama

Voz 0514 28:29 pues este Willian Cullum pues eso lo que dijo

Voz 1375 28:32 la noche no

Voz 0514 28:33 sí sí más sin más partido sí partido fácil lo buenos que acertado en los dos penaltis eran muy claros hoy lo único pues eso es que sabemos que no hay bar en estas competiciones Easy que con el cero cero pues el gol que nos han dado

Voz 1375 28:45 sí sí sí

Voz 0514 28:48 eh mira esos partidos vienen bien para ver que el nivel que tenemos de árbitros asistentes en España que muchas veces domingo tras domingo dos no se les valora tanto como como

Voz 1375 29:00 porque era porque era muy claro era un fuera juego que aunque no haya aunque no

Voz 0514 29:03 joe eso es de los fáciles además yo muchas veces cuando dice y luego escucha no dices haberlos que dicen ahora que no hay bar los que no tienen bar los que no quieren fíjate qué jugada pues bueno es es que esto para robar es decir si habría calidad en la banda no haría falta ni claro no otro así pero esa jugada para esa no de falta hacemos cosas pero esta jóvenes

Voz 15 29:24 esto es la repetición era clarísimo eh

Voz 1375 29:27 pero bueno esto es veterano ya no con él

Voz 0514 29:29 sí sí sí es de los veteranos ya te digo hoy es de los que bueno pues pitas partido Champions está en el primer grupo

Voz 0239 29:35 porque tiene que haber de todo en la viña del Señor pero sin más

Voz 16 29:39 Passió sin más obstáculo muy contento valoró León esa pasión sin más no pero bueno pues nada dejamos a Colunga Gollum como decía anoche alguna vez anoche estaban esto graciosos

Voz 1375 29:55 pues nada me voy con Los cuatro jinetes a comentar voy a preguntarle a Cañete que tengo ganas de preguntarle

Voz 17 30:00 a los cuatro por la portería por el nueve de la selección

Voz 1375 30:03 en el centro del campo con un poco que les parece este once este año por ahí los cuatro les saludo y teníamos padezco hola Santi Cañizares muy buenas

Voz 3 30:09 la noche Manu hola Kiko Narváez hola buenas noches no he hola Álvaro Benito qué tal buenas noches Manu está Gustavo Lope también hola qué tal buenas noches Manu pues nada ni os mováis cerrado al Bernabéu que ya no queda nadie por ahí

Voz 15 30:24 no queda nadie ya una llave cerramos sí habrá parada presentación de eso has visto

Voz 1375 30:29 es decir bueno ahí aprovecho no tardará mucho en abrirse para los dos ya que ya que este jueves otro ya que estamos arriba promete

Voz 0239 30:35 pero cerramos temporada en el Bernabéu aprovechó la amabilidad de todos los gente del departamento de comunicación y de prensa

Voz 18 30:43 que trabajan aquí los empleados del Real Madrid que permiten que nos queremos durante todo el año darles un poquito el coñazo y a tener buen susto para los oyentes en la cabina del Bernabéu donde siempre el trato con la SER con todos los medios es exquisito