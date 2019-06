El Larguero: Segunda parte (10/06/2019)

Voz 1 00:00 Larguero con Manu Carreño

pues como cada lunes hemos hecho durante toda la temporada que como la anterior y como la anterior temporada aquí nos hemos recibido para que nos cuenten cómo ven ellos el fútbol Kiko Cañete Álvaro y Gustavo López y hoy para hablar de este partido de la selección que ganó tres cero a Suecia con la principal novedad de la portería

Voz 1375 00:25 queréis que como portero titular en la selección Santi empieza a Portillo

Voz 4 00:29 no se lo tiene que ganar De Gea no se lo ganó ha perdido

Voz 5 00:35 quizá la confianza de que el entrenador le otorgó en su momento ya por un bueno pues por los méritos contraídos en el Manchester donde siempre ha estado muy bien pero no tanto la selección is sumado esto al buen momento de Kepa en el final de temporada pues es loable

Voz 5 00:51 que pruebe a otro portero a ver si se gana esa titularidad ida ese paso hacia adelante ahora en encontrar un portero seguro un portero confiado que cierre cualquier debate pero

Voz 1375 01:02 bueno tú crees que ahora tiene que ser que para el que lo haga mal para que lo

Voz 5 01:05 no no no no no yo yo creo que la habrá otro debate enseguida en el mes de septiembre en el primer partido quién debe jugar dependiendo del momento de forma que selló porque están los dos muy muy igualado Si yo creo que al final pues hay alguien que romperá y qué dirá aquí estoy yo Se acaba el debate yo soy portero de este equipo y hasta hoy Kepa no ha trabajado mucho pero así se le ha visto con ese punto de exceso nerviosismo que traslada a la selección española sobre las acciones de la primera parte hay un par de Isaac esa sensación de cine pero ojo que no las tengo todas conmigo no la portería sin hacer nada sólo la sensación que transmite es decir yo creo que se lo tiene que ganar

Voz 4 01:47 que hay todavía un año de bueno de de experiencias a ver qué es lo que al final pues quién no

Voz 1375 01:58 cómo crees que Santi que este sonido le puede afectar

Voz 1584 02:04 por Moreno como toda la vida cuando tú tienes algo fácil te relaja más bajas un poquito el pistón ya no eres tan bueno como eras previsiblemente entonces la competencia en todas las posiciones es buena incluso la de portero cuando tienes algo fácil te relaja y eso que lo vimos que no lo va a oír dejé vamos a ver eso es

Voz 5 02:23 algo habitual en el fútbol es algo normal es una declaración completamente normal quizá cuando entrábamos tiene mucha más trascendencia pero eso todo el mundo lo conoce todo el mundo sabe De Gea más que nadie que juegan porterías muy importantes como la del Manchester la selección española que cuando no lo haces bien siempre se abren debates y siempre se buscan sustitutos y hay que lidiar con toda esa situación y cuando lo haces bien todo el mundo se calla mira para otro lado busca problemas o busca debates o busca cambios en otro sitio pero De Gea no es un chaval Gea la pasado esto cuando llega el Manchester tuvo momentos muy complicados salió adelante llegó a la selección bueno pues no no encajó en la selección jugó como juega en el Manchester con la misma confianza es su jugador ya de gran experiencia de una mentalidad yo creo que la estamos subestimado por lo que he escuchado antes creo que tiene una magnífica mentalidad para competir pero la selección por las circunstancias por lo que sea

Voz 1670 03:13 la nunca pues nunca ha estado a la altura

Voz 5 03:16 que es esperaba de él no yo creo que esto les esa le afecta muchísimo menos que el hecho de que el seleccionador ha llegado al paso en probar otras cosas ahí sí que tiene que estar muy preocupado porque ahora sí de que ya no depende de él ya depende de que quepa tire para adelante o no ya perdido de alguna forma la la pole position que efectivamente las cartas se dice yo soy mano no pues voy un poco por delante bueno pues ya ha perdido la mano la mano a la tiene Kepa íbamos saber lo que pasa porque yo creo que tanto Kepa por supuesto De Gea también tendrán oportunidades de que a final de temporada a la portería de la selección para demostrar que es el portero

Voz 1375 03:50 cómo lo veis los que no sois porteros

Voz 0749 03:53 ahora mismo en uno de los tres son muy buenos porteros muy buenos y de garantía pero de la salida de Casillas los tres generado dudas en la portería de la selección no en los clubes tanto De Gea como como PAO y como como Kepa creo que han hecho mejor trayectoria en los clubes que en la selección los trece me han generado incertidumbre nadie se hizo con el puesto parecía con muchísimas dudas nadie se asienta nadie genera confianza la Defense y lo primordial para saber muy bien generar esa confianza no que el equipo crea ambos sabiendo que cuando de en puede responder y esa esa seguridad ninguna me la transmitió dijera en alguno momento pero ninguno que en el primer tiempo también en en en algunos partidos de sus propios equipos creo que no genera esa sensación de tranquilidad para el esencial no hay nada más importante para cualquier equipo que tener uno un portero que quede esa sensación de seguridad y ninguno me la dio

Voz 6 04:51 el tema de los elogios que debilitan y verdad a mano por eso es la dificultad no lo que demuestra estar arriba como los verdaderos Crack cuesta yo creo que Moreno lo lo ha comentado como algo natural en esto del fútbol es cierto que todo puede está focalizado a a De Gea con lo que es el portero porque ha perdido el el sitio las las pero penemos habitual

Voz 1670 05:15 senador diga eso palabras relajar la verdad verdad

Voz 1375 05:18 te den ese tirón ha sido orejas públicamente que a todos nos puede pasar pero que el seleccionador diga eso

Voz 6 05:23 Cary puede estar todo como señalando a De Gea pero es un mensaje que yo creo que también lo que se refiere al colectivo oí la meritocracia yo creo que es algo que que pone en valor lo que hace Luis Enrique con esta selección yo para mí es tardía fíjate lo que es el cambio eso de portero se mantiene un poco me encanta Kutxa Cañete al Mono Burgos Molina compañía para saber cuál de feto cual otra cosa pero es cierto que la seguridad que a mí me transmitía dejé a desde hace un tiempo para acá no era no la que yo creía que te podía dar cuando lo veía el jugar en el Manchester United después a hablar de de Bousquet y quizá Sergio Ramos de lo dos fijo fijos a partir de ahí yo creo que cualquier cosa puede puede ocurrir si bien hoy ha podido dar un paso creo yo Parejo de cara al futuro lo que es también Fabián para acompañar a lo mejor hay al pivote que juegue la selección española que lo que lo ha con esto

Voz 1375 06:20 ahora el resto líneas pero por cerrar la portería Álvaro para ti crees que el debate sigue abierto o que ahora mismo que está por delante claramente de De Gea

Voz 0104 06:28 yo creo que que para tienes oportunidad igual que que De Gea tuvo un apoyo importante de la anterior seleccionador incluso en el de por parte del del seleccionador eventual que fue Fernando en ir a por parte de Luis Enrique empezó también con esa confianza ir realmente lo hemos visto con dudas nunca esa termina o de asentar en la portería demostrar que iba a ser el portero de la selección por muchos años entonces esa puerta lo ha dejado abierta como esas dudas al final han acabado llegando al cuerpo técnico pues han dado otra oportunidad un compañero diferente en las manos de qué pasta yo es cierto que a mí no veo ningún ninguno de los dos muy por encima del otro entonces está muy igualada la cosa la portería es lo que dice Cañizares hoy hoy realmente Kepa pues ha sentido también esa presión de ahora es mi oportunidad ahora tengo yo que demostrar y yo influye claro que sí vamos a ver si se les da continuidad Kepa unos cuantos partidos más para ver si esa asienta al

Voz 5 07:27 no tengamos claro que la portería de la selección española no mide siete XXXII con cuarenta y cuatro millones mucho más

Voz 1375 07:34 el más grande que la habitual y de Moon

Voz 5 07:36 muchísimas no sé por qué bueno sí lo sé porque hay detrás una gran responsabilidad el que juega en la línea de gol eso es así pero sin como que la sombra de Iker no se ha superado todos lo son el ahí históricamente eso la selección sea discutido siempre quién tenía que jugar de portero históricamente salvo la época de Iker en la época de Iribar salvo la época de Arconada

Voz 5 07:59 pero sea discutido siempre muchísimo y eso ha generado siempre muchísimo nerviosismo en quieren se ponía en esa portería porque estaba muy expuesto a las críticas the dices que Álvaro dice que no hay mucha diferencia entre De Gea y que para para mí hay muy hay diferencia en la Premier para mí De Gea rinde mucho más en el Manchester que De Gea en el Chelsea incluso sumando este buen final de temporada como como repite me para para mí De Gea rinde más el Manchester que quepa en el Chelsea incluso sumando este buen final de temporada que no que no ha pasado desapercibido como hemos visto que ha tenido un gran premio con este final de temporada a la bien en la portería de la selección ya no tiene nada que ver hay hace falta un y además tienen un gran entrenador en ese sentido que José Manuel Ochotorena que yo creo que estoy convencido que trabaja más con ellos psicológicamente qué física y técnicamente porque físico y técnica tienen pero psicológicamente hay que hacer un trabajo muy grande

Voz 1375 08:58 bueno tres partidos de cuatro de los cuatro que llamamos oficiales tres titular Kepa pero vamos a ver si esto quiere decir

Voz 3 09:04 ya algo y tira todas la fase de clasificación hasta la Eurocopa o en septiembre puede volver De Gea hemos puesto una encuesta ahora mismo en la cuenta de Twitter del Larguero Javi Blanco pueden votar ya los oyentes de la serie de Larguero no si ya pueden votar en la cuenta de arroba El Larguero

Voz 1375 09:17 quién debe ser el portero titular de la selección ya llevan ochocientos treinta votos y de momento el catorce por ciento piensa que debe ser David De Gea mientras que el ochenta y seis por ciento piensa que debe ser que no lleva ni un minuto colgada ya casi mil votos pues ahí podéis votar todos los quién creéis que debería ser el portero de la selección a partir de septiembre vuelo el arroja Kepa o deje de momento así están los votos bueno hay además un apunte Kiko del resto de líneas yo os preguntaría por ese centro del campo donde Busquets parece claro Rodrigo está esperando el momento si no está Busquets está claro que Rodrigo está ahí y luego parece que Parejo se que se hace definitivamente con la manija de el centro el campo no pues que parejas y el mejor en mi opinión es que si el mejor centrocampista de la Liga no

Voz 0104 09:57 sí yo del partido a partido por qué qué qué tiene esa clarividencia no hay que hoy hoy fíjate que he visto a Busquets mucho más cómodo que en que en el Barcelona no tenía como más socios yo creo que con parejos entiende muy bien la dado mucha claridad para iniciar el juego incluso para salir de la presión no interpretaba muy bien dónde tenía que darles ayuda a Busquets en todo momento y luego ha sido muy definitivo casi todos los pases definitivos que han roto línea ha salido de las botas de Parejo yo valoro mucho eso hay mucho centrocampista que se asocia que bueno que no la pierde que es capaz de llevar el tiempo del partido pero pero jugadores que sean capaz de romper esa línea de dar un pase definitivo a banda para para que haya ya una asistencia o de poner a un compañero en situación de poder disparar a gol a mí me parece un jugador que ya que fíjate que yo creo que que siempre nos ha dejado destellos de lo que podía llegar a ser pero que la madurez le ha llegado un poco tarde sí

Voz 0104 10:51 claro me gustaría haber visto esté Parejo con con veintitrés veinticuatro porque porque fútbol tiene y les sobra

Voz 6 10:56 eso está mucho más completo porque no hay se hubiese jugado hoy con Suecia en el cuatro cuatro dos como juega con Marcelino y fíjate en la segunda vuelta que ha hecho en el equipo valencianista a la hora de cerrar de currar de trabajar sobretodo también el liderazgo también hablando en el descanso con jugadores de la selección con Sergio Ramos también en el en el Valencia sí es verdad líder se se nota líder El Paso lo Abbado ha madurado y claro el juega en la selección en el paraíso para su característica condición a la hora de meterse por dentro se Asensio sea Isco o el propio Fabián lo decía Álvaro y Tote filtra el balón a un toque adoptó que siempre con ventaja rápido que rompe línea de depresión y eso es un desahogo que no quiera para para Busquet también a la hora de de crear fútbol no es de los que ha dado un salto que se ha postulado la parte de arriba a Parejo en esta segunda vuelta de cara al futuro

Voz 0749 11:45 a mí me gustó muchísimo no el medio campo de de la selección española volumen de juego creo que a partir de ahí es donde se basan los equipos a medida que va creciendo en el propio encuentro interpretó muy bien lo que necesitaba tener muchísima paciencia en un equipo no la selección en este caso tan cerrada con tanta gente en el medio donde ese pase no entraba Parejo lo metió muy bien Fabián también estuvo en son intermedia busque siempre al primer toque filtrando algunos balones hacia hacia la zona media ella hacia accionada delante y saltando cualquier línea de presión en medio campo para mí fue lo más importante de esta selección por ahí arriba es donde me faltó algo más de claridad hay entender mejor lo que necesitaba y jugadores más desequilibrante porque ante un equipo tan cerrado se hace se echa de menos ese ese jugador que en el uno contra uno te puede marcar la diferencia en el medio campo creo que todo lo quiso

Voz 5 12:35 España lo hizo francamente bien intentando

Voz 0749 12:38 romper esa primera línea de presión y sobre todo interpretando lo que necesitaba el encuentro que era abrir mucho el campo

Voz 5 12:44 a mí curiosamente no ofrece me ofrece menos dudas los casi debutantes porque Parejo y Fabian son casi debutantes los dos debutó el viernes creo no si me ofrece menos dudas que busques es decir yo creo que la manera de llegar de Parejo y la manera de llegar de Fabian es lo que un entrenador quiere cuando cuenta con ellos ven aquí a marcar diferencias que si lo haces te quedas en jugado con una gran personalidad dos no me sorprenden Parejo y quizá tenga más mérito en Fabian porque es un chico más joven y que por ahí puede estar tiene menos liderado en ese sentido creo que pueden ser dos jugadores bueno pues con un gran futuro ambos ofrece dudas busqué yo le preguntaba a Marcos López en la retransmisión si los mejores momentos de Bousquet ya habían pasado si esperaba que ahora se vacaciones viniera de otra forma volviéramos saber a ese Busquets que que que yo quería

Voz 4 13:36 yo he añorado no en Hoyo echo de menos

Voz 5 13:39 esta temporada no y que por ejemplo Kiko pues ya abogaba por porque Rodri tuviera alguna oportunidad en esa posición a mí me genera dudas busque no lo sé cuando digo me genera dudas no quiere decir que no lo espere sino que simplemente yo estoy a la expectativa Bercy

Voz 4 13:55 el rompe el año que viene otra vez hacia un gran rendimiento

Voz 5 13:59 o quizá pues es en los acabado ese magnífico jugador para convertirse en un jugador siempre bueno pero no para ser indiscutible para no tener el caché que tiene ahora mismo el caña

Voz 6 14:09 desde que él siempre ha hecho mucho mejor a los que tiene alrededor que siempre se han aprovechado y ahora tengo la sensación de que necesita hallados otra alrededor que le echen una mano

Voz 1670 14:19 para hacer revivir para hacerle un poco mejor ahora por sus carencias teniendo graves

Voz 6 14:23 trabajar cerrar Rosemarie después si yo tengo esa sensación lo que decía lo que decía Cañete

Voz 3 14:28 hoy y luego me parece a Marcos en el carrusel de Dani que os preguntaba un poco a todos que oye el nueve de La Roja está claro

Voz 1375 14:34 porque claro es que hay muchos debates aquí he visto he mirado los cuatro partidos oficiales eh miran los cuatro oficiales en el primer partido Morata Rodrigo titulares eh en el segundo Morata junto con Asensio bueno Asensio un poco hay como compañero de Morata en el tercero Morata Iago Aspas yo hoy Rodrigo y Asensio poco

Voz 1670 14:54 como hombres más alerta luego Oyarzábal creéis que hay un nueve claro o que tampoco aquí va haber un iba iba hay canciones entre varios

Voz 6 15:02 sí eso muy diferente versátil y puede jugar al según el rival fíjate que a mí me preocupa menos el tema del nueve que lo que se refiere a los interiores Asensio en el día

Voz 1670 15:13 el Isco y sobre todo aprovechar la banda con

Voz 6 15:15 Carvajal in Jordi Alba que hoy da la sensación de estar extenuado asfixiado son poquísimas casa incorporado

Voz 1670 15:22 arriba pero yo curioso curioso perdóname lo de que cuando mejor estaba no era titular yo ahora que se preguntan cómo se arregló titulares se arregló todo hasta la renovación por eso eso se arregló todo y ahora titular pero verdad que está también Cantero llevaban el tema de los interiores

Voz 6 15:36 que se incorpore a la gente de abandonarle el nueve con Diego Costa esas recupera con Morata con Rodrigo con aspas no sé cómo que me preocupa algo me

Voz 1375 15:44 Clarín cubría para mí sí fíjate

Voz 0104 15:47 fíjate mano que hoy yo creo que que si hemos echado de menos a un delantero que se mueva mejor en el área no quizá la la especial Rodrigo no sea atacar las

Voz 5 15:55 buenas de remate incluso la especialidad especialidades

Voz 0104 15:57 Alba ir ID de Carvajal tampoco es el centro de precisión hoy hoy en Suecia era un equipo que va exculpaba muchísimo va escuchaba muchísimo hacia hacia los costados para cerrar el juego interior de España y liberaba normalmente el lateral contrario casi en en en situación de uno contra uno no con la capacidad de la posible capacidad del del del lateral para sacar un centro precisión y no no ha estado fino Carvajal que lo ha intentado de todas las maneras pero Verona no ha puesto buenos balones y Jordi Alba está más acostumbrado a encontrar a ese Messi en segunda línea que te llega por sorpresa y que tienen el también perfecto cogido entre los dos pero si si os fijáis oye Rodrigo estaba casi siempre detrás de los centrales de de Suecia no elegía una zona de de atacar ese remate no nos ha faltado quizá ir a lo mejor no tenemos ningún perfil que sea de ese estilo no son jugadores muy buenos que que se mueve muy bien al espacio que que se asocia muy bien en la mayoría pero nos falta quizá un killer del área para cuando se nos cierren mucho los equipos y te no nos queda otra que centró

Voz 5 16:59 bueno pues nada yo no sé yo no veo no veo es que el sistema que es el que emplea a España encuadró tres tres yo no vea Rodrigo de nueve me parece que es un jugador que es un segunda punta que juegan cuatro cuatro dos con el Valencia se tira muy bien atrás unos unos metros por detrás como compañero de Morata como comparto

Voz 4 17:19 yo te reflexión antes hablaba gallego hablaba de hoy

Voz 5 17:23 es que hay que aprovechar el momento dulce los entrenadores no miden a todo el mundo igual porque aprovecha los momentos dulces a Asensio ya Isco hay que echarle azúcar sacaría las dos cosas no está

Voz 5 17:41 tiene hay hay se utilizan determinadas cosas para al portero me parece fantástico es un argumento luego hay otro argumento muy distinto para Isco Asensio discos años son dos futbolistas del agrado del entrenador y los sostiene lo sujeta a pesar de que llevan ya mucho tiempo sin marcar diferencias ninguno de los dos cuando además los dos están su fútbol es eso es marcar la diferencia en ataque

Voz 5 18:11 hay que aprovecharlo momentos dulces y el que esté mejor va a jugar pero que me guste también

Voz 1375 18:16 totalmente totalmente de acuerdo con gadget buenos chavales que es verdad que nos hemos pegado tres batacazos seguidos con la selección española pero vamos a ver si nos emocionamos y no ilusionados para la Eurocopa que viene vamos a ver si

Voz 0104 18:26 si llegamos con buen equipo Dios nos ayuda

Voz 1375 18:29 en la Eurocopa del año que viene que no queda tanto de que dentro de un año estamos lleno vamos a ver después de tres años en las dos semanas de preparación vamos a estar ilusionada es que esta primera partidos

Voz 0104 18:40 luego ya veremos luego ya veremos si es decir adiós está Florencio Ordóñez en Sevilla eh

Voz 3 18:47 muy buenas hola qué tal muy buenas a mano y a todo se puede decir que Serra Ferrer ganó la batalla de Setién peleaba perdió la guerra con Ángel no

Voz 0941 18:56 no se puede decir de muchas cosas se puede decir que el mito se agranda el mito de Lorenzo Serra Ferrer se puede titular también con que pierde del Betis hice puedo decir que es una incongruencia que no siguiera Setién y tampoco que siga ahora Lorenzo Serra Ferrer no el caso es que los ha explicado perfectamente en el inicio del Larguero Manu querían que Serra tuviese un papel menos relevante en una función más de asesor que de ejecutora en el Betis dentro de una remodelación de la hora deportiva del club entrando gente nueva y que tuviese eso esa función sólo ve asesor Serra Ferrer que ha estado meditando este fin de semana en Mallorca ha llegado hoy en la reunión de la tarde a primera hora de la tarde todavía pensaba que podía haber alguna posibilidad de quedarse pero ha chocado ha chocado su planteamiento han chocado con los de más que del presidente Ángel Haro lo del vicepresidente catalán ya ha dicho que no que no siguen esta circunstancia con los planteamientos que llevasen hice marcha y la explicación que ha dado el presidente del club ha sido

Voz 7 19:56 esta queríamos jugar aquí lo bético me entiendan que no estuviera en la cocina sino que estuviera sentado en la mesa con nosotros diciéndonos su opinión sobre el plato frío o le falta sal tuviera digamos la toma de decisión no tanto la operativa desgraciadamente pues no ha comunicado que no el encaja de ese nuevo rol no se pueden lleva a los bético una sensación de que el área deportiva un desastre ni mucho menos pero queríamos hacer un cambio y teníamos que hacerlo entonces pueden esta situación Lorenzo no continúa yo le deseo lo mejor será que será siempre su casa aquí será bien recibido siempre

Voz 0941 20:31 así que el Betis seguirán dando pero si Lorenzo de los padres y ojo también a la llamaba incluso a la movilización en los próximos días de los afinado porque hay una gran indignación en una gran parte de la opinión del PP consideran a Serra el mito porque siempre estaba asociado a éxitos importantes en el Betis cuando ha estado bueno

Voz 1375 20:48 pues nada ya es historia hace unas semanas y ahora también

Voz 5 20:51 la Ferrer uno detrás de otro me hace mucha gracia porque dices sí confió tanto en que lo quería

Voz 1796 20:57 que luego él él él no queridos sí confió y nada gigantes y confió tanto en él que no le dejó estar donde él quería donde yo quería así

Voz 1670 21:09 como no ha querido donde yo quería anda pues mira pues ha ido qué lástima más grande que es una cosa de locos porque vamos muy elegante USTEC y con una tía mía cualquiera que mañana no

Voz 1670 21:27 me voy ahora si ya te digo válidamente no claro con la puerta abierta es raro que pierde muchos ven

Voz 5 21:35 sí efectivamente pero bien

Voz 1670 21:38 el Betis si se pierde muchísimo

Voz 5 21:41 preside una persona muy capaz quiso

Voz 0749 21:43 primero un buen equipo con una idea muy clara Hay y sobre todo con un sentido de pertenencia para el aficionado

Voz 6 21:48 durante lo que están planteando no creo que es una imagen

Voz 0749 21:51 muy potente que es un suegro que también es un paraguas para que pueda ser

Voz 5 21:54 lo que sucede en el muy sencillo ahora mismo hay futbolistas fichas Serra Ferrer en el Betis que tienen un valor no soy soy claro vamos a ver si los que vienen alcanzan ese valor de mercado también y entonces diremos está justificado que se haya ido porque los que han venido incluso vale más no pero los jugadores que ha fichado al Betis en la época de Serra Ferrer ahora mismo tiene un valor de mercado muy por encima pienso yo de me da la sensación de lo que se ha pagado por ellos

Voz 1670 22:20 bueno Florencio esta mañana ya tiene contando porque sí

Voz 0941 22:24 de qué ambiente se encuentra el pobre Rubi que no tiene culpa de nada pero que su presentación va a ser en las próximas horas con este ambiente que se ha creado con la sanidad cerrada

Voz 3 22:32 casi mejor retrasarlo aboga porque está el ambiente entre los de Setién que me parecía que había ahora los de Serra Ferrer ha dicho que se que dimite pero claro evidentemente dimiten porque les obligan

Voz 2 22:40 la Pierce eso está claro esta mañana Florence

Voz 0941 22:43 hasta mañana una largo pues nada chavales

Cañete Kiko Gustavo hoy Álvaro

Voz 3 22:47 que si Dios quiere espero que lo quiera el lunes diecinueve de agosto aquí estaremos

Voz 1670 22:51 me brindo ya la primera jornada de Liga todavía queda eh queda pero

oye cómo va el Fútbol Club Álvaro esa es la regla ni mi Jurgen Klopp de en eso estamos riendo mucho

diecinueve que seguirá por supuesto aquí no para nadie ni Rosell ni el larguero Níger Deportivos ni nada grave y veinticinco deportes nada pero el próximo lunes con los cuatro futbolistas pues eso hablaremos en la primera jornada de Liga como hemos hecho durante estos últimos tres años

doce y media está por ahí Antón Meana también antes de irnos hablar de del baloncesto o la Antón muy buenas aquí estoy Carreño muy buena de nuevo

Voz 3 24:20 además ahí en el Bernabéu con el Bernabéu cerrada pero una apunte importante que destacara el asunto de la guerra Tebas Rubiales que ahora llega con otro episodio de tribunales sí

Voz 0231 24:31 por lo que has comentado en la apertura del programa no la famosa Supercopa Final Four en enero fuera de España hoy ha reconocido Rubiales que va a ser en Oriente Medio no ha querido decir si en Qatar o si en Arabia pero vamos que no va a ser finalmente en Estados Unidos según ha deslizado hoy Luis Rubiales no les gusta el formato faena el Ford a Javier Tebas dice que lo va a llevar a la justicia ordinaria en un día en el que la asamblea de la Federación ha sido un paseo absoluto para Luis Rubiales he visto un poquito de tensión ha mandado Tebas a su vicepresidente al miembro de la directiva del Numancia que ha preguntado un par de cosas que han tenido que llamarle al orden pero baño absoluto de Luis Rubiales que confirmado Manu que se va a conocer el calendario de la Liga en Primera y Segunda la primera semana del mes de julio que la federación tiene un presupuesto muy bueno con unos beneficios enormes ha querido destacar la solvencia económica de la Federación después de un año de Rubiales al frente de la misma

Voz 1375 25:25 sí yo creo que Rubiales no va a discutir mucho con Tebas

Voz 0231 25:30 temas que apruebe la Asamblea ahora la palabra la tiene un juez si finalmente Tebas no va de farol y lo lleva a la gestión ordinaria pero lo que aprueba la asamblea piensa la federación Manu es palabra del fútbol y por tanto no se discuten bueno pues nada

Voz 3 25:44 te esta guerra que ahora vamos a ver en qué acaba este asunto en los tribunales ante un juez la denuncia que preparan los abogados de Tebas por el nuevo formato de la Supercopa el nuevo formato de la Copa del Rey que ha ideado y que aprobó la Asamblea el fútbol con el mandato de Luis Rubio

Voz 1375 25:59 en veinte segundos Manu dice que la Superliga no existe palabra de Rubiales

Voz 0231 26:04 pero ha anunciado que va a organizar una reunión con los clubes de Primera División con la UEFA en Madrid para que la UEFA les explique a los clubes españoles que es lo que tienen pensado para la Champions a partir del año dos mil veinticuatro esta mañana Antón hasta mañana Carreño un abrazo Antón Meana contándonos esa última hora

son las doce y treinta y dos como todos los lunes enseguida entra Raúl Ruiz como otras historias maravillosas que nuestra es siempre al larguero todos los lunes antes vamos a hablar con alguien que ha jugado en Toronto Raptors que jugó dos años porque

las tres de la mañana juegan Toronto hoy Warriors el quinto partido de la final de la NBA

jugó dos temporadas en los Raptors imagino que airea con ellos esta noche porque además ahí está Marc Gasol esta Ibaka ahí está Scariolo además coincidió allí con José Manuel Calderón fue elegido en el quinteto ideal de rookies jugó el All Star con los rookies en Las Vegas en el año dos mil siete luego verdad las lesiones tampoco le ayudaron mucho en dos mil ocho en junio rescindió el contrato que le vinculaba una temporada más todavía con los Raptors luego se marchó a Rusia imagino que sabes

estamos hablando ahora es presidente de la Federación Española de basket Jorge Garbajosa que creo yo que esta noche trasnochar cómo vamos a trasnochar unos cuantos para ver el Toronto o ríos está por allí el presidente de la Federación de vas quedó la Jorge Garbajosa muy buenas

qué tal buenas noches más con Toronto esta noche no

Voz 10 27:25 bueno por supuestísimo