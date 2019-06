¡Qué horror!

Voz 1100

buenos días Pepa tan sólo de pensar en nuevas elecciones a este proyecto se le abren las carnes de tiemblan las canillas le entra el canguelo de atizan pata tus ya está le da vueltas y vueltas este malvado mundo cual si hubiera ingerido una cantidad moderado de bebidas espirituosas no puede ser cierto que uno es aprender a estar imposible de verdad que Pablo Iglesias lo aprendido nada lado Abel de aquel nefasto enero de dos mil dieciséis hiciera otro Pedro Sánchez de nombre lo tenga la cintura suficiente para entender que ciento veintitrés diputados dan de sí lo que dan poca cosa del PP no esperábamos nada ni antes ni ahora ni nunca todavía parece un misterio por qué hay gente muy principales con las armada para otras cuestiones insisten en un gobierno PSOE Ciudadanos Guadalpín podio Rivera él mismo más todos sus ayudantes de campo se niegan una y otra vez no ya esa colaboración es que ni siquiera contempla la abstención con una posibilidad insistan intelectuales y banqueros tan proclives a la cosa pero hagan lo ha subido los Rivera Ainhoa Sánchez al que además han despreciado desprecian pero no puede ser bueno para que el horizonte que no se espera con todos los problemas económicos y políticos que tenemos encima sea la incertidumbre ya una vez más sentido otras selecciones cortar las venas dejando las largas