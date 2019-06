Juan Carlos Ferrero: "Nadal puede ganar dos o tres Roland Garrós más"

Voz 1375 00:00 bueno dejadme que salude a dos de los españoles que saben además de Rafa Nadal lo que es ganar la Copa de los Mosqueteros en París en Roland Garros estaba de Juan Carlos Ferrero hola Juan que muy buenas quedar como estamos en la ganaste en dos mil tres que ya ha llovido sí sí es bastante bastante dos años dos años antes de que ganar a Rafa la primera suya

Voz 1 00:21 pues sí la verdad es que bueno me tuve suerte no porque sí

Voz 1375 00:24 algo poco bueno pues Romero espías por lo menos pilla espesa y luego perdiste dos finales

Voz 1 00:32 he bueno Perdices dos semifinales los años anteriores perdí una final

Voz 1375 00:36 ni una final eso es dos semifinales y una final e dos mil tres campeón Juan Carlos Ferrero y está ahora hay Sergi Bruguera hola ser contamos cómo estás hombre capitán español de la Copa Davis desde dos mil dieciocho y dos veces campeón de Roland Garros tú lo ganaste unos años antes evidentemente en el Lorente poco exacto un poquito antes en el noventa y tres y en el noventa y cuatro no

Voz 2 00:57 sí correcto e joe

Voz 1375 00:59 José a nosotros ya no sacaban los los los adjetivos y la y las cosas que se pueden decir de Rafa pero vosotros desde el punto de vista del tenista que además es campeón de Roland Garros como Ferreri como Sergi y esto de Rafa cómo lo valora AIS cómo lo veis

Voz 2 01:15 bueno a ver yo yo yo me gusta verlo desde desde

Voz 1 01:20 desde el punto de vista que yo creo que Rafa puede convertir os ha convertido esta mañana lo hablaba con un compañero en en uno de los mejores de besarse mundiales sorda no macro que te quedas poner pero creo que es el mejor en cuanto la superación día a día decimonónico que él tiene sus dificultades decorada sea cualquier problema que viene supera pero no ahora ha sido pues el problema de que no tenía igual los resultados previos que tenían de la época de la sección de de de tierra como otros años me ha ganado y al final se recompone y se supera a sí mismo y vuelve a ganar un error de la ilusión que le hace que bueno porque para él realmente no

Voz 0597 02:05 ha sido la temporada esperada problemas yo terrorista ha sido capaz de adaptarse a esos problemas y superar los es para quitarse el sombrero de que una persona con lo que ha conseguido pues que sea capaz de de de es en sí era intentar superarse

Voz 3 02:23 si el problema que tiene

Voz 0597 02:26 con esa perseverancia esa lucha esa entrega hay esa para mí es el mejor pues en la entrega de qué es capaz de dar desde el PRI desde mi punto hasta el último en noventa y cinco por ciento de su mejor versión nadie juega bien un rato otro momento Juanjo cooperador poco esa latín otro Dolores pero él me pues a lo mejor o peor pero intenta dar el noventa y cinco cien por ciento de lo que tiene dentro en cada en cada punto y eso es es muy difícil casi imposible conseguir

Voz 1375 02:59 tú crees Ferrero que a alguien

Voz 2 03:01 en podrá volver a ganar doce Roland Garros yo creo que no yo creo que sí

Voz 1 03:06 algo totalmente portando desde que empezaba a ganar y hasta las que tiene ahora nos semestres cuando yo creo que es cuestión creo que me por lo menos Bdos atrás

Voz 1375 03:22 todavía

Voz 1 03:25 se encuentra se encuentra Ben

Voz 0597 03:27 yo creo que él a nivel de de de motivación siempre encuentras a motivación porque cada año parece que la haga la misma o más ilusión que no lo cual yo creo que que es algo increíble

Voz 1375 03:41 me da la risa sólo de pensar que puede ganar otros dos o tres más pero que igual llega catorce quince Roland Garros

Voz 0597 03:47 diez viendo cómo han acabado increíbles bien piensa que el año que viene no lo puede hacer

Voz 1375 03:51 claro sí sí está pensando oye ser di tú cómo lo ves tú esto de que alguien pueda ganar doce Roland Garros otra vez

Voz 4 04:03 bueno a ver yo creo que es lo pasamos otras también es bajada a todos no de que se acaban los adjetivos yo creo que de hay no hay no hay palabras para describir lo lo lo que está haciendo yo no no no el encuentro me parece ciencia ficción no como si ceda no no no pudiese real para mí no no no sé cómo explicarlo la verdad me pregunta si no no no no puedo entenderlo

Voz 1375 04:26 bienvenido al club es que estar es que es que es que es imposible parecía una yo creo que cuando se retire diremos cómo pudo hacer esto bueno hoy estaba mirando los los Roland Garros que habéis ganado todos los español

Voz 5 04:36 es salen tres de Arantxa dos de Manolo Santana dos tuyo Sergi uno de Charly Moyá otro tuyo Ferrero otro Andrés Gimeno otro de Albert Costa otro de Garbiñe entre todos en toda la historia su país doce los doce que lleva Rafa

Voz 2 04:56 sí sí no se Mayoral

Voz 1375 04:59 es que sí si aplaudir llorar

Voz 0597 05:03 son no son números de otro de otra galaxia y que es imposible pensar que alguien pueda conseguir unos números y así en toda su carrera son inalcanzables para cualquier persona ahora

Voz 1375 05:16 y luego siempre se ha destacado hoy sacáis otros no en este rato de charla con vosotros mentalmente decía Ferrero Jo ese hambre esas ganas de seguir siendo el mejor mañana por la mañana aunque lleve doce como si llevara veinte pero luego también ha ido evolucionando mucho su tenis no no sé vosotros que le conocéis y que aviso

Voz 5 05:33 en también alguno Ferrero

Voz 1375 05:36 para él buena

Voz 0597 05:38 poco por obligación pero que él ha visto también que es la que gente como como Federer como Djokovic pues bueno yo también evolucionando de cara a ser más agresivos y sobre todo yo creo que a nivel de derecha Shake movilidad pues estaba más o menos igual de movilidad tan bien como otros años y entonces ha tenido que reinventarse ser más agresivo y tal vez restar muy atrás pero luego a la mínima que puede ya ser el partido que contiene que intenta coger la iniciativa de ser muy agresivo tanto también siempre ha sido muy ahora pero ahora también lo es eso yo lo que pido de de calidad en ese aspecto con lo cual consigue ser mucho más agresivo y lo opinar mucho más tiempo en los partidos que consigue yo creo que ha tenido que hacer pues viendo de que cada año físicamente pues como ley de vida o a estar un poquito peor o tal vez un poquito más lento con lo cual pues tiene que ser un poco más agresivo porque bueno se seguía jugando pues cuando jugaba tan atrás y corriendo pero bueno intentando ser agresivos no lo conseguía el muchas veces ahora yo creo que lo consigue está dominando casi todo el partido

Voz 1375 06:43 tú le ganaste está mirando los enfrentamientos vuestro este ganó siete veces Rafa le ganaste dos tú creo no sin si Bono en Cincinnati en tierra

Voz 0597 06:51 tan rápida bueno yo también era un jugador que intentaba ser muy agresivo y bueno pues esos dos veces vuelvo a lo conseguí pero bueno muy era muy dice me

Voz 1375 07:02 Sergi tú crees que Rafa que lleva dieciocho alcanzará a Federer que lleva veinte en cuanto a Grand Slam no tiene treinta y siete años otro XXXIII lo pasa que Federer sigue jugando y ahora llega la hierba de Wimbledon no que es un terreno más propicio para el suizo

Voz 4 07:16 a ver yo siempre lo he pensado que que que al final lo acabaría superando lo que pasa que que bueno siempre hablar de estas cosas es complicado de Federer también de Rafa no hija envió a Federer cada vez ahora siglo veo un poquito más más más viví porque veo a Villar estaba como un punto por encima de lo bueno que cuando juegan en hierba que es muy rápido it is open también cuando todo está cuando todo está perfecto con Federer Federer puede ganar a cualquiera de escapar es capaz también de de volver a hacer lo he de ganar uno dos más yo creo que cerraba tiene más posibilidades de I más D más i es más tiempo pero bueno eso son cosas de estamos hablando de de ese midió se entonces buena de esas son capaz de hacerlo todo

Voz 1375 08:02 en y luego habrá que ver si Djokovic es capaz de coger a Rafa también no sólo nos fijamos en el que llevamos por delante pero cuidado con Djokovic

Voz 5 08:08 sí

Voz 4 08:08 sí aparte que yo Gordillo yo que a seguidos y ganaba este hacia los cuatro o no en el año pero hacía cuatro seguidos Djokovic también es otro que también es capaz de de deuda de enganchar a un par de año es buenísimo di Inger de ganar cuatro-cinco también sabes a qué también es otro que que cuando cuando está bien es una máquina perfecta no tiene ningún país

Voz 1375 08:32 Ana y dicen Juan Carlos Ferrero que ganó repito Roland Garros en dos mil tres luego perdió dos finales decía yo de Roland Garros no perdió la final de Roland Garros el dos mil dos un año antes perdió la final de Open contra Roddick pero además estuvo en dos semifinales bueno saben lo que es levantar un trofeo en Roland Garros Sergi Bruguera ganó esas dos del noventa y tres y del noventa y cuatro y conoce muy bien lo difícil que es levantar la copa en París y luego para terminar con los dos fuera de la pista habéis visto algo parecido a Rafa Nadal es decir el Rafa tenístico con la raqueta Namara ya sabemos lo que es fuera de la pista lo lo que siempre hemos dicho los valores de Rafa el el como es en la victoria pero como es en la derrota el respeto que tiene por los rivales y el respeto de los rivales tienen por Rafa no sé si eso es lo habéis visto también en en en más tenistas o Rafa también en eso es distinto a los demás

Voz 1 09:22 bueno yo creo Rafael aprendiendo como todos los jugadores no ha cada vez tomarse un poquito mejor las derrotas abraza comportar San porque es lo mejor siempre ha sido una persona que siempre se ha comportado muy bien pero bueno yo creo que no no podemos

Voz 0597 09:34 es hablar que Federer es un jugador que no respeta era no sabe perder y que bueno hay bastantes jugadores que tiene una acritud

Voz 1 09:41 también muy buena está claro que Rafa se me ve más porque realmente lo vemos mucha agreste si a la hora de ganar y bueno que cuando pierde pues también la verdad es que eso tomamos viene muy respetuoso oí pero bueno yo creo que también hay otros jugadores que están al nivel de Rafa en cuanto a hacer

Voz 0597 09:55 el respeto y saber estar

Voz 4 09:59 sí sí yo de yo también haber yo creo que que hay que hay muchísimas personas de personas de jugando Juana tenis evidentemente no tienen la repercusión que tiene Rafa

Voz 2 10:08 pero enseguida me viene a la mente Ferrer

Voz 4 10:11 ejemplos de también hay un ejemplo en la vida de perpleja jugador que todo el mundo lo lo lo adora es otro ejemplo a seguir no yo creo que hay que digamos que sí

Voz 1375 10:22 la habitual no en el tenis esto no

Voz 4 10:24 sí bueno a ver también también retirar el tenista también es verdad que no no no hay contacto es mucho más difícil que en tres en en en en una confrontación directas a expolio cuando te pegan una patada algas todos los que traza igual no estaríamos tan perplejo no pero sí es más es más es más fácil yo creo poder llegar a comportarse de la manera que que lo hacen los tenistas

Voz 1375 10:51 aquí la anécdota es Kiril no digamos los raros comportarse bien lo lo lo extraordinario es que aparezca un Kyrgios en el Circuito de Tenis no

Voz 2 11:01 la verdad es que es un jugador que no verlo pero

Voz 0597 11:05 en una actitud tan tan tan tan mala y tan de intentar llamar la atención haciendo todo más que que no es lo ningún tipo de respeto admiración importancia la vida que es bueno jugando pero claro bueno calidad tales como espectacular potencial impresionante pero para mí pues bueno ojalá cambie lo puede aprovechar pero tendrá chispazo como Acapulco y de repente claro exacto bien pero a mí esa actitud y esa forma de profesionales como te dice yo no lo comparto ni lo a los chicos por aquí por ejemplo me caen como capitán

Voz 1375 11:44 la Davis igual nos toca vernos las caras Sergi poner

Voz 4 11:48 bueno ojalá sin llegar a que hemos pasado de grupo el grupito que nos ha tocado de de lo peor que nos podía tocar o sea que ojalá nos toque no tiene Australia o quince parece indicar a que que hemos pasado o el grupo que tenemos que es Croacia y Rusia Libia suficiente tenemos conectados aquí por mí genial que nos toque siguientes definitiva como pasado

Voz 1375 12:12 exacto pues nada chavales gracias por sacar un ratito para los oyentes de El Larguero que vaya bien Sergi Bruguera tu tu Capitanía y con el equipo español de Copa Davis desde las dieciocho hoy al frente de los nuestro Juan que gracias que sigáis enseñando a los chavales en esa academia también a a jugar al tenis como como lo habéis hecho vosotros abraza los dos gracias