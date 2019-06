La historia de Alberto Zoido, el cual vuelve a andar tras quedarse en silla de ruedas por culpa de una ola

Voz 1 00:00 pequeño

Voz 1806 00:17 la verdad es que hola Raúl Ruiz hola buenas noches Manu Carreño por cierto a Sergi Bruguera es un reportaje cuando dejó el tenis sí que empezó a jugar a fútbol hoy se bien jugado bien no son humanos relata en banda derecha a Italia y a mí me llamó la atención porque porque de esa imagen que tienes ahí un poco inaccesible y cuando el equipo no le conocían personas pues me cayó muy bien

Voz 1806 00:43 voy cuenta una historia que además eh desde te te contaba que se me ponían los pelos de punta porque hilando oí viendo pues eh sucedió algo hace nada cuando fui a hacer un reportaje Antequera para ver a Alberto Zoilo que es un entrenador antequerano con una inspiradora historia de de discapacidad pero superada poco a poco con con esfuerzo y ahora sacaba es sacar el el nivel dos de de entrenador pues eh algún día una mañana estaba en en la playa como otros otros domingos y una ola una ola les arrastró con tan mala suerte que le volteó y su cabeza golpeó la arena y ahí se quedó eh pues el no no sin poder moverse en la pierna ni brazos Leonardo

Voz 5 01:29 la médula y perdió la movilidad en las extremidades

Voz 1806 01:32 eso significó que se tuvo que ir un año a a Toledo

Voz 1806 01:37 el equipo cadete delante queda jugador en el equipo cadete tenía catorce años entonces ha pasado nueve set fue a a Toledo donde pues al centro de discapacitados y allí poco a poco pues fue retomando alguna movilidad pero dijeron que no que no volvería a andar que no se levantaría de la silla de ruedas volvió a Antequera muchos años después aconsejo levantase la sillas segundo entrenador de aquel equipo en el en el que jugó

Voz 6 02:07 buenas noches humano de Raúl como el Alberto encantado de saludarte Alberto digo mano joe oye vaya historia oye historia de jugador de cadetes tú estabas con con con

Voz 5 02:19 el equipo jugando cuando tenía catorce años estás de vacaciones con sus padres sufre ese accidente que se produjo la lesión medular nueve años después eres segundo entrenador de los cadetes de delante queda

Voz 7 02:30 efectivamente fíjate la paradoja

Voz 1806 02:34 en cuenta sólo así eh rápidamente lo que me contabas como sucedió que que recuerdas de aquel volteo de la ola no han pasado muchos años pero que recuerdas

Voz 7 02:45 bueno al final un poco como como una explicaba Luis Raúl domingos de va puede estar tranquilos no Acha el día gusto la playa yo estaba el aunque tranquilo relajado en el agua llegó esa bola que me revolcón ahí ahí me quedé sí ya puede a partir de ahí pues lo que tú has dicho me dedico a Toledo al hospital hay mucha rehabilitación oí

Voz 6 03:11 tu camino duro pero bueno pues ha merecido la pena

Voz 5 03:14 pero sobre todo cuando cuando te dicen que no pues que no que no te vas a levantar de la silla de ruedas no lo o sea los médicos te hablan claro oí el mensaje es duro pero tú dices bueno yo yo no me rindo no

Voz 7 03:23 sí claro yo al final llegue allí TIC que poco a poco iba mejorando y dije bueno pues yo voy a seguir mejorando porque porque no lo voy a seguir seguir y seguir hasta ahora que ahora prácticamente hago vida prácticamente normal

Voz 1806 03:39 fíjate que te hablaban de lo de los pelos de punta porque esto sucedió hace nueve años eh

Voz 8 03:46 en ese jugó un partido homenaje

Voz 1806 03:49 que en Antequera en en tres futbolistas conocidos que sobretodo Adolfo Aldana el ex del Depor llevaba Fraga aman Haring estuvo Lillo estuvo Donato estuvo Andy el de Andy Lucas estuve yo yo no sabía judío al que te voy a ayudar sin saber claro sin saber nada entonces a medida que iba hablando cuando fui hace el reportaje Alberto años después nueve años después hablando con su padre diciendo Menos mal que es hizo que la gente se movilizó el equipo delante que se movilizó la ciudad se movilizó porque no tenían recursos porque hay daños colaterales porque Alberto cuando se fue a Toledo durante un año sus padres tuvieron que dejar de trabajar e irse allí con él y me contaba su padre que los primeros días e incluso muchos días dormía en el coche porque no tenía un piso para alquilar y a raíz de ese partido pudieron tener recursos entonces a nosotros que jugamos ese tipo de partidos nunca sabemos si eso llena el dinero Moraleda los el caso pues cuando se ayudó según me lo iba contando yo hacia madre mía si yo fui aquel claro dio esto y te hace seguir adelante dices que bien no porque Alberto fue así tu padre tuvo que dejar de trabajar irse para allí y claro no tenían recursos

Voz 7 05:08 sí claro yo yo recuerdo a Km me trasladaron en helicóptero para allá izaron Mis padres tuvieron que coger el coche plantarse en Toledo saber lo que se iban a encontrar allí muy claro y allí hay que aquellos no es un hospital que no un hospital como al que tú te queda una le de esta dormía allí a las nueve de la noche cerraban puerta todos los familiares tengan que salir claro mis padres diciendo recurso y ahora qué hacemos donde nos quedamos

Voz 5 05:36 oye qué día Iker

Voz 8 05:37 la eh Alberto decides

Voz 1806 05:40 esta

Voz 5 05:41 lucha constante de superación y de decir yo no me rindo y eso de que no voy a levantar de la silla de ruedas ya lo veremos si lo consigue es pero en qué momento dices me quiero sacar el título entrenador

Voz 7 05:52 pues en el momento de siempre lo había tenido plana planeado no porque algo que que me gusta de ella la única manera de estar vinculados fútbol al fútbol pero yo empecé delegado así ya una vez que empecé dice pueda ahora que estoy metido en este mundo pues sí puedo permitirme hacerlo voy a hacerlo oí junto con un par de amigos pues a mí también

Voz 6 06:16 a los trece y donde fue donde los a Castells en Torremolinos es que fíjate

Voz 1806 06:21 de Manu que él decide hacer eso pero claro yo estuve viéndole como se desplaza Torremolinos etcétera y allí en tu hablé con el coordinador de la Escuela entrenadores GM que es David Cabello que que estará por ahí la David hola David buenas noches y entonces David cuéntanos porque claro yo tenía las dudas porque a Alberto tiene un ochenta por ciento discapacidad como supera las prueba frío pero hay unas pruebas físicas para ser para sacarse el título

Voz 9 06:54 la verdad es que si las pruebas físicas que tiene que realizar un requisito indispensable que es bueno que el Ministerio del astro no exige para poder optar a a realizar pues los título que como vino Alberto ha hecho el nivel uno y nibelungo pero esa prueba sea al principio que el nivel uno y bueno al final pues pude con el peor educación muy bueno el secretario los evaluadores decidimos que Alberto no lo podríamos valorarlo igual que esto entonces bueno decimos intentándolo de algún modo a taparle las pruebas porque la prueba son bastante exigentes y bueno con un porcentaje puede distancias ni de tiempo en las diferentes pruebas que tenía que regresar que no ahí pues bueno al final pues consiguió superarla y bueno la verdad es que

Voz 1806 07:47 David por ejemplo un un ejemplo de de una prueba que que él tenga que hacer hice pues la tiene que hacer de esta manera

Voz 9 07:54 pues bueno sobre todo la de la prueba de velocidad son cincuenta metros que debe estar la en menos de ocho segundos entonces lo que decidimos fue decía íbamos a aumentar el porcentaje de un veinticinco por ciento o en la distancia monumental poco no sí eran muchos segundo poemas el veinticinco por ciento

Voz 9 08:16 en cada una de las pruebas que Ximo realizando tanto de resistencia como de salto útiles inspirada en lanzamiento de balón y después ya había un circuito mendigo pueden cada una de ella porque fuimos adaptando para que bueno el la hiciera como el resto de compañero pero evidentemente con un porcentaje de pensando en la en la discapacidad

Voz 5 08:38 y es coordinador de la Escuela entrenadores y además ser ex entrenador del Club Deportivo elegido de Tercera división pero en esa escuela de de entregados que coordina habías visto algún caso parecido al de Alberto

Voz 9 08:49 pues hasta este año no era el único vuelo vuelve a encontrar con otro caso con un chico de Marbella con Pedro digo que no que también tuvo que superar la prueba con esa adaptación que temo como ya hemos planteado no en el año anterior este chica alemana un chico que corre maratones ni de nada que contienen una incapacidad bastante bastante grande y bueno al final también puede su

Voz 1806 09:16 Alberto para ti qué fue lo más duro de esas pruebas

Voz 7 09:19 fútbol es lo más duro creo que fuera lo los dos kilómetros en diez minutos camisón me que todos en un kilómetro en diez minutos creo que fue así ya que para mí eso fue cierto

Voz 1806 09:33 cuando uno es que hay que hacer que correr no puedes correr todo lo que aquí vas foto pues andando rápido porque sobre una pierna la vas arrastrando más

Voz 5 09:45 ese punto ahora tampoco desde mi desconocimiento no sabe qué hacían falta pruebas físicas para el título de entrenador Sito

Voz 9 09:52 indispensable les tiene que superar todo todo el mundo ya que se hacen cuando vas adaptará el primer nivel ya de fue en el tercer milenio a ningún que volverlas a hacer

Voz 1806 10:02 yo las tuve que hacer también cuando me saqué el título yo estaba en activo jugando en el Numancia sin embargo tuve que ir a pasar la prueba física

Voz 5 10:10 por no era jugador oye y luego Alberto como entrenador que qué tal equipo tenéis que tal equipo este año los cadetes como Isidoro

Voz 7 10:17 la verdad que es bastante le hemos hecho una buena temporada hemos quedado segundo ir a verla que es bastante bueno

Voz 5 10:24 cuánto de líder a nueve

Voz 7 10:27 de nuevo ya sí pero bueno

Voz 1806 10:29 eh yo era muy buena temporada buenas de madre de hecho ahora el sacaba es sacar el segundo nivel claro necesita tener seis meses de experiencia para luego sacar el tercero entonces te tendrán que dar un equipo ya eh Alberto

Voz 7 10:44 cantina si hay algo hablado ya por ahí en principio está hablado de que coger unos juveniles en principio sólo jugó en el equipo que me metió para el año que viene a expensas de de buena una excepción

Voz 5 11:01 pero en principio juvenil o que bueno oye los chavales los que ahora son cadetes que habrán oído tu historia la conocerán algunos te conocerán más otros menos da alucina harán con tu caso no

Voz 7 11:13 sí bueno nunca nunca había hablado de la historia pero todo el mundo me conocía sabía un poco pero a nivel de hablar de de lo que me pasó porque todo el mundo conocerlo pues no lo sabía cuando vieron el vídeo el reportaje bueno un montón de mensajes de

Voz 5 11:29 a ellas y ellos te veían Iberian tu discapacidad pero no sabían de dónde venía Ny cuál era tu historia no

Voz 7 11:35 sí claro yo sabía el caso si por encima de hay una ola ningún signo pero lo que he profundamente no no lo sabía

Voz 1806 11:41 yo es que hablamos así muy por encima pero imagínate el panorama él ha estado en Toledo pero a la vuelta de Toledo es muy duro porque tú llegas Antequera donde tiene viven en su mundo pisos sin ascensor claro Icomos sube a su casa claro todos tenía muchas barreras para para en ese momento porque me imagino que hay tu padre te cogería a hombros necesita subiría o cómo subía porque yo cuando hablaba con tu padre yo es que flipado

Voz 7 12:11 y bueno al final subió como jugar con mucha paciencia y esfuerzo y poco a poco porque yo cuando salgo de Toledo saludo todavía en silla de ruedas yo la FIDE la María Antequera porque claro era cantada la la barrera que que tuve que soltar Lay ICO muleta poco a poco hasta ahora grande bueno los dos hoy lo

Voz 5 12:32 oye además delante era por supuesto de qué equipo es

Voz 7 12:36 se del Madrid de Madrid

Voz 5 12:39 oye Comores como entrenador que yo te gusta como entrenador he desde mano dura de mano izquierda de mano blanda y ofensivo más Samarra Tegui como leves

Voz 7 12:48 bueno al final a un poco de todo cuando hay que te dan mano dura se tiene mano dura pero soy más de poder dialogar con el jugador de estar encima de él pero también hay que tener un poco madura mano duras pues es bien

Voz 5 13:01 oye que lo quiere quieres enseñas que que es lo que tú desde tu experiencia como jugador y en estos años en esa lucha que duque de que de lo que has aprendido muchísimo seguro de esa de esa batalla contigo mismo qué queréis transmites por un lado el mensaje futbolístico pero eso también te ayudaba a motivar a los jugadores hablarles de una manera distinta con tu visión de lo que te ha pasado

Voz 7 13:22 sí claro yo siempre digo que que cuando llegan momentos difíciles a nivel de hablamos ya de fútbol no que en este caso puede hablando de niño Povedano hablaba cuadra que tengan menos minuto o por ejemplo lesiones que no tomen el camino fácil que que no se que no se relajen es el camino fácil que yo en el camino es difícil de seguir forzando el de seguir mejorando el que no tiren la toalla

Voz 6 13:50 que al final esfuerzo tiene su recompensa

Voz 1806 13:53 E igual David que ahora fecha han elegido te quiere llevar de segundo también eh cuando ya en el será de las ofertas de eso

Voz 5 14:04 has hecho un curso de Administración no para intentar conseguir un trabajo también aunque a ti me imagino que te gustaría dedicarte al fútbol profesionalmente claro

Voz 7 14:11 sí hombre como querer gustar me gustaría poder dedicarme al fútbol pero mientras tanto hay que buscarse

Voz 6 14:16 que un sustento de que precisamente tiene una entrevista así que a ver si suerte hola has tenido si esta mañana hacemos nada tuve mostrar

Voz 7 14:26 pues bastante bastante bien claro es que

Voz 1806 14:29 y desde entonces que está oyendo quién ha hecho lo entrevistado Alberto Alberto demostrar no ha trabajado claro es lo que también decíamos no que que Alberto no trabajaba aunque tiene que empezar a trabajar que fútbol está muy bien que puede ser en un futuro pero de momento tiene que que también claro

Voz 4 14:44 sí sí totalmente pues nada Alberto Zoilo y seguiremos tu carrera de entrenador y sobre todo tu historia de superación que es un ejemplo para tantos chavales que no están escuchando y que seguramente lo que dice él se que habrían porque no juega porque ha hecho una lesión en minutos

Voz 5 14:58 pero eso seguro que que con Alberto Zoilo en el banquillo aprenderán a superarlo mucho mejor

Voz 6 15:04 Alberto que te vaya muy bien eh muchas gracias a vosotros y a mí en la temporada

Voz 5 15:08 que viene y que siga que siga esa lucha para arriba como cómo estás haciendo hasta ahora

Voz 1806 15:12 David David Si necesitas un carrilero

Voz 10 15:15 no de lujo pero por favor sin pruebas físicas dando negativo en un abrazo David

