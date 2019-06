El Larguero: Tercera parte (10/06/2019)

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1670 00:16 día importante para el baloncesto en la NBA y también en España porque ya tenemos el primer finalista de la Liga Endesa ACB está por ahí Jorge Garbajosa el presidente de la Federación Española de Basque con el que hablamos ya del Warriors Toronto que empieza en dos horas y media un poquito menos pero esta Fran Guaita en Valencia hola a Fran muy buenas

Voz 4 00:33 hola Manu buenas noches ese ha dicho adiós de manera muy digna a la posibilidad de meterse en la final el Madrid es que lleva ocho años Pablo Laso ocho finales pero con la cara

Voz 1670 00:45 esta alta y sobre todo con la emoción también de decir adiós

Voz 4 00:47 su capital no

Voz 5 00:48 sí ha sido muy emotivo Rafa es la regalárselo Ponsarnau ocho segundos en Kazan escurrido llorando razona Martínez solo podía llorar llorar sin parar de ver a la Fonteta en pie de ver a jugadores como Campazzo como Rudy como Randolph aplaudiendo le una imagen preciosa deportividad de maravillosos reporte que es el baloncesto pero que decías ha peleado Valencia con la cabeza muy alta pero ojo al Real Madrid un equipo muy coral cinco jugadas no les figuras han fregando casi en el doble doble con once puntos y nueve rebotes un Real Madrid que llega físicamente muy potente a la gran final de Liga ACB que ha barrido a Valencia y quemaron iba un punto por encima del Barça a la gran final si es que el Barça le acaba jugando con Marie muy serios que pasó por la Fonteta hoy con Sergio Llull metiendo hasta fundamental con siete ocho siete nueve sobre Bojan Dubljevic con una canasta para ganar el partido decía yo y que llega al Madrid bien a la final de Liga ACB

Voz 1894 01:42 si estamos bien ese es el objetivo no cuando planean una temporada tan larga como jugamos nosotros es estar bien en los momentos decisivos viene una nueva final el equipo está bien estamos todos sanos que es lo importante y todas con ganas y con mucha ilusión después lo tengo no

Voz 6 02:00 además cinco triples de Rudy Fernández

Voz 4 02:17 porque siguen teniendo uno de los grandes grandes equipos de nuestro de nuestra liga ACB y de nuestro baloncesto español pero no sé si has visto la imagen Jorge lo de Rafa Martínez que que emoción no once temporadas en en Valencia

Voz 1375 02:28 ganando una Liga entre otras cosas

Voz 0998 02:30 sí influyen dos cosas no uno propuesto el gran capitán del Valencia que tiene una época extraordinaria en el club con con Bale hablará café pero sobre todo los que conocemos arrasa es mucho más que es un grandísimo jugador me sentí con el que nadie puede hablar mal entre son tanto fuera como dentro la cancha es uno de las personas que da gusto Concha

Voz 4 02:52 qué ovación con toda la cancha puesta en pie a pesar de la eliminación de los evitando gritando su nombre no coreando Rafa Martínez Rafa Martínez pero enfrente esta este Madrid que es intratable que es que lleva ocho años Laso te fuiste tú justo donde en ese verano que te vas tú a Unicaja llegó Pablo

Voz 0998 03:08 si no recuerdo mal sí sí la verdad es que hubo un cambio importante en el club cambiado de entrenador de jugadores al final habrá que llevar una época sustentado sobre una base solidaria jugadores de Llull Felipe Rubio años la verdad que tiene un mérito enorme

Voz 4 03:26 claro entre los quedan ocho finales en ocho temporadas es que estar en ocho finales de la Liga ACB en ocho años es la leche no

Voz 0998 03:33 sí muchas veces cuando se consiguen tantos éxitos conlleva un poco la la habituarse a ello con conlleva el no darle el valor que tienen hoy al final creo que las últimas ocho ganado cuatro pero pero ganar o no ganar a veces depende de detalles

Voz 8 03:45 no lo importante es estable

Voz 0998 06:12 hablé con él justo justo después de del del cuarto partido

Voz 4 06:16 hay que te dijo

Voz 0998 06:17 estaba la verdad de cansado

Voz 8 06:20 pues aquí amaneció digamos estaba costando

Voz 0998 06:23 muy muy contento y bueno pues como es Sergio no la cosa va bien pero hay que esperar esto no están no están muertos bueno siempre con la prudencia que con la máxima

Voz 4 06:33 oye Marc Gasol e Ibaka no fíjate que el tenemos a tenemos a Pau Gasol con esos anillos esos dos anillos que tiene como campeón de la NBA ahora también su hermano Marc lo puede hacer también Ibaka no

Voz 0998 06:42 sí ella suele dar un punto todavía más de de de importancia el que estén ahí no yo de la llegada de Marc y un equilibrio al equipo la la base esta mañana con alguien que sabe mucho de baloncesto como Maurizio Gherardini que la llegada de Marc incluso los días que no nota tanto que no rebotear tanto las formas de jugar el balón de lado la continuidad al juego por dentro por fuera siempre tienes un referente a quedar el balón interior como Smart algún punto un punto extra no incluso ha llegado además yo creo que ha beneficiado también hay vacas no te permite atacar todo ese despliegue físico que tenía ser ese tiro de tan fiable ya denme llegarle al instante y que aquí un equipo potente

Voz 4 07:22 si nadie nadie tira de media distancia hoy en día o debajo largo o las chufas de ocho metros pero ese tirito hay de media distancia que lo que es lo dominan la perfección y luego el liderato lo de Marc Gasol también no fíjate como el poco tiempo que lleva como en la cancha cada vez que sale cada por su defensa no pasó en la serie contra Philadelphia sacamos ha metido a la gente en el bolsillo que se pone en pie la cancha evitando marca no sol tienen el bote

Voz 0998 07:45 hay un par de jugadores como como son guays estaba muy espectacular que acumula muchos tiros de que es el máximo Dator casi cada día no pero esa ascendencia sobre el juego como condiciona el juego del rival y el de sus compañeros son convenios el mejor sentido lógicamente hace que para para un compañero de equipo para un entrenador sea el jugador que todos queremos tener no por el peligro en defensa domina en ataque el juego marca el ritmo de delata que quiere correr sacar un pase largo cuando quiere ir más despacio es capaz de jugar pick and roll cambiar de lado para buen compañeros super agradecido tener martes

Voz 4 08:25 pues nada Jorge que se mañana cuando te levantas a las seis y media verá si tu ex equipo es campeón de la NBA o no o hay que ir a un sexto partido en caso de que además en los Warriors que parece que van a contar con Kevin Durant no sé si esto tendrá alguna consecuencia o no de cara al Mundial este año tenemos mundial la selección española juega en China y allí vamos a ir a pelear por la medalla como estamos haciendo en los últimos años

Voz 7 08:47 pero por ejemplo te preocupa la situación de de mí

Voz 4 08:49 Marc que ha siendo agente libre pueda entrañar algún riesgo su presencia en el Mundial

Voz 0998 08:55 bueno hay varios casos no tener nos pasa cada verano

Voz 4 08:58 también no Ricky Rubio

Voz 0998 09:01 está particulares nosotros cuando decimos que analiza cada jugador no sólo cuántos puntos ha metido contra otras acogidos no la van estarán de aquí quizá me el cariño invertido son jugadores tan tan grandes que estoy convencido que solucionarán su situación contractual enseguida eso les permitirá que la selección Cova en Talavera

Voz 4 09:23 tú esto se lo dices así no oye marca arreglarlo con con todo el cariño El Mundo arregla lo que te que arreglar pero el que te vienes para acabamos

Voz 0998 09:29 hombre de cualquier equipo del mundo y no exagero nada querría tener que Susilo no sólo lo que va a tener ofertas como se merece

Voz 4 09:37 el hecho de que en este PAU que está confirmado que no va a estar no

Voz 0998 09:40 si se hace por lo cuesta

Voz 4 09:43 el hecho que en este PAU puede cambiar algo y no lo las decisiones Scariolo evidentemente pero el hecho de que esté Ibaka jugando como está jugando y que no vaya a estar Pau puede hacer que la balanza se decanta a favor de iba camino de Mirotic

Voz 0998 09:55 bueno es una decisión cada verano claramente difícil no tenemos la gran suerte de tener a dos jugadores como como unas cinco al nivel que demuestra año tras año de pasa que bueno por desgracia en este caso lo podemos contar China hasta tapado estará Billy vuestra vuestra France para piensas que considere pero hombre a de menos siempre pero el equipo tiene tiene mecanismos para para seguir compitiendo al máximo nivel no luego significa confección de equipo más uno más exterior más interior pues eso es

Voz 4 10:27 conseguimos después el de la última como presidente de la Federación de Vásquez es un orgullo tener allá nuestro seleccionador Sergio Scariolo pero estos preocupa que en algún momento les pueda pasar factura en la exigencia máxima de preparar la competición más importante del mundo la NBA con un equipo que además está peleando por el anillo que de alguna manera eso pueda pasarles factura el cansancio físico mental a Scariolo con la selección

Voz 0998 10:50 Sergio es un trabajador incansable no no lo digo sólo en clave su equipo NBA la selección absoluta no yo hablo mucho con nervio hablamos de jugadores de la sub dieciséis de la UE dieciocho conoce toda la estructura de baloncesto base tiene gracia para trabajar tremenda no habrá lógicamente esto de otros estos días está centrados en poblaciones los perdió cuando acaben ojalá pronto ojalá esta noche acaben ya ir descansar unos días y estoy convencido que que pretende llamando del para para acabar de perfilar toda la gira este verano

Voz 1375 11:21 vamos que les faltaba un equipo ACB porque se aburre

Voz 7 11:24 esta tarde la ciudad Toronto la selección española hay un equipo que lleva un equipo ACB que sepáis que igual lo puede llevar también

Voz 0998 11:31 y hasta alguno de de de eso dijo seguramente ver exactamente estaría viene con pero tengo una selección española

Voz 4 11:38 nos va bastante bien Jorge Garbajosa presidente de la Federación de basket es de Toronto Raptors gracias por estar en el larguero y nos vemos pronto

Voz 0998 11:45 un placer vale San Jorge

Voz 1375 11:47 hasta luego la una menos diez estamos

Voz 7 11:50 ella Raúl Ruiz pero antes de ir con Raúl

Voz 1375 11:53 Luiz hemos pensado que charlar con algunos de los tenistas españoles que ha ganado Roland Garros pues estaría bien para que nos contaran ellos no nosotros lo que supone ganar la Copa en París pues vamos con dos que ya la han levantado hoy saben lo que es hacerlo Sergi Bruguera y Juan Carlos Ferrero

Voz 9 12:10 si fuera una película habríamos ganado once Oscar once Si fuera un periodista Easy fuera un científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del año en las últimas siete ediciones la última este año

Voz 10 12:25 o sea que este mes en for estamos de celebración Idi paté uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros con recompra garantizada financiando conforme qué opción de FC que hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 11 12:37 a ver

Voz 1670 12:44 no puedo dejar que salude a todos de los españoles que saben además de Rafa Nadal lo que es ganar la Copa de

Voz 1375 12:50 los mosqueteros en París en Roland Garros está por ahí Juan Cano

Voz 1670 12:52 los Ferrero hola Joaquín muy buenas

Voz 1375 12:55 qué tal cómo estamos la ganaste en dos mil tres que ya ha llovido bastante bastante dos años dos años antes de que ganar a Rafa la primera suya

Voz 1040 13:06 pues sí la verdad es que bueno me tuve suerte no porque es

Voz 1375 13:09 claro porque buena por lo menos pillar por lo menos pilla espesa y luego perdiste dos finales

Voz 1040 13:17 he bueno Perdices dos semifinales los años anteriores y perdí una final

Voz 1375 13:21 en una final eso es dos semifinales y una final e dos mil tres campeón Juan Carlos Ferrero y está por ahí Sergi Bruguera hola ser edad contamos cómo estás hombre capitán español de la Copa Davis de dos mil dieciocho dos veces campeón de Roland Garros tú lo ganaste unos años antes evidentemente en el norte

Voz 13 13:37 poco más exacto un poquito antes en el no

Voz 1375 13:39 ante hay tres y en el noventa y cuatro no

Voz 6 13:41 sí correcto y juez

Voz 1375 13:44 no sé no sé a nosotros ya no sacaban los los los los adjetivos y las cosas que se pueden decir de de Rafa pero vosotros desde el punto de vista del tenista que además es campeón de Roland Garros como Ferreri como Sergi y de Rafa cómo lo valora is cómo lo veis

Voz 8 13:59 bueno a ver yo yo yo me

Voz 6 14:02 gusta verlo desde desde

Voz 1040 14:04 desde el punto de vista que yo creo que Rafa aparto me convertir os ha convertido esta mañana lo hablaba con un compañero en en uno de los mejores se mundiales verdad no macro que quieras poner creo que creo que es el mejor

Voz 8 14:21 en cuanto a superación día a día al ejercicio no

Voz 6 14:25 no

Voz 8 14:26 por bueno sea mal que no tiene sus dificultades sea cualquier

Voz 1040 14:31 debacle vienen superando no ahora pues ha tenido pues el problema de que no tenía igual los resultados previos que tenía en la época de la obsesión de de de tierra como otros años me ha ganado y al final se recompone y se supera a sí mismo y vuelve a ganar un error de la ilusión que le hace porque bueno porque para él realmente no

Voz 8 14:50 ha sido la temporada esperada aquellos problemas yo terrorista ha sido capaz de adaptarse a esos problemas y superar los para quitarse el sombrero de que una persona con lo que ha conseguido pues que sea capaz de de de

Voz 1375 15:04 de seguir teniendo ese hambre no sí de intentar superar

Voz 6 15:07 sin problema que tiene

Voz 8 15:10 bueno con esa perseverancia y esa lucha esa entrega hay esa mí el mejor pues en la entrega de qué es capaz de dar desde el PRI punto hasta el último el noventa y cinco por ciento de su mejor versión lo consiguió nadie de bosque juega bien un rato otro momento Juan un poco peor pocas a latín otros jugadores pero él pues salir lo mejor o peor pero intenta dar el noventa y cinco cien por ciento de lo que tiene dentro en cada en cada punto y eso es es muy difícil casi imposible conseguir

Voz 1375 15:43 tú crees Ferrero que a alguien

Voz 14 15:46 en podrá volver a ganar doce Roland Garros yo creo que no

Voz 6 15:51 según totalmente pasar desde que empezaba a ganar hasta los que tiene ahora

Voz 1040 16:00 sí me cuando yo creo que es cuestión creo me por lo menos de dos Adra todavía sí sí sí sí encuentras

Voz 6 16:11 encuentra ven yo creo que el nivel de de de

Voz 8 16:14 motivación siempre encuentras a motivación porque cada año parece que la haga

Voz 6 16:18 la misma o más ilusión el exterior con lo cual yo creo que que es algo increíble

Voz 1375 16:26 no y me da la risa sólo de pensar que puede ganar otros dos o tres más pero claro que igual llega catorce quince Roland Garros

Voz 8 16:31 diez viendo cómo acabado increíbles bien piensa que el año que viene no lo puedo hacer

Voz 1375 16:36 claro sí sí está pensando oye ser di tú cómo lo ves tú esto de que alguien puede ganar doce Roland Garros otra

Voz 15 16:47 López bueno que yo creo que es lo pasamos otras también es bajada a todos no de que se acaban los

Voz 13 16:53 yo creo que no no hay no hay palabras para describirlo

Voz 15 16:56 lo lo lo que está haciendo es yo no

Voz 13 17:00 no le encuentro me parece ciencia ficción no como si no pudiese real para mí no no no sé cómo explicarlo la verdad me pregunta si todo no no no puedo entenderlo

Voz 1375 17:11 bienvenido al club es que claro es que es que es que es imposible parecía una yo creo que cuando se retire diremos cómo pudo hacer esto bueno hoy está mirando los los Roland Garros que habéis ganado todos los españoles salen tres de Arantxa dos de Manolo Santana dos tuyos Sergi uno de Charly Moyá otro tuyo Ferrero otra Andrés Gimeno otro de Albert Costa otro de Garbiñe entre todos en toda la historia

Voz 16 17:35 su máis doce los doce que lleva Rafa

Voz 6 17:40 sí si no se ponen a llorar

Voz 1375 17:45 es que sí si aplaudir a llorar

Voz 8 17:48 son no son números de otros de otra galaxia y que es imposible pensar que alguien pueda conseguir unos números y así en toda su carrera son inalcanzables para cualquier persona no

Voz 1375 18:01 y luego siempre se ha destacado hoy sacáis vosotros no en este rato de charla con vosotros mentalmente decía Ferrero Jo ese hambre esas ganas de seguir siendo el mejor mañana por la mañana aunque lleve doce como si llevara veinte pero luego también ha ido evolucionando mucho su tenis no no sé vosotros que le conocéis avisos

Voz 4 18:18 joven también alguno Ferrer otras juega contra

Voz 6 18:20 no sé si yo buena poco por obligación pero que él ha visto también que es la que

Voz 8 18:26 este como como Federer como Djokovic pues bueno han también evolucionando de cara a ser más agresivos y sobre todo yo creo que creo que a nivel de derecha Shake movilidad pues estaba más o menos igual tal vez de movilidad no tan bien como otros años y entonces ha tenido que reinventarse ser más agresivo tal vez restar muy atrás pero luego a la mínima que puede ya ser el partido de Contini que intentar coger la iniciativa de ser muy agresivo tanto también siempre ha sido muy agresión a la derecha pero ahora también es eso pito de de calidad en ese aspecto con lo cual consigue ser mucho más agresivo y dominar mucho más tiempo en los partidos que consigue yo creo que ha tenido que hacer pues viendo que cada año físicamente pues como él de vida voy a estar un poquito peor o tal vez un poquito más lento con lo cual pues tiene que ser un poco más agresivo porque bueno se seguía jugando pues cuando jugaba tan atrás y corriendo todos pero bueno templado agresivo pero no lo conseguía el muchas veces a yo creo que lo Consell está dominando casi todo el partido

Voz 1375 19:28 tú le ganaste mirando los enfrentamientos vuestro te ganó siete veces Rafa le ganaste dos tú creo no sin es Cincinnati en tierra

Voz 8 19:35 tan rápida bueno yo también era un jugador que intentaba ser muy agresivo y bueno pues esos dos veces pues bueno pues lo conseguí pero bueno muy era muy difícil me

Voz 1375 19:46 Sergi tú crees que Rafa que lleva dieciocho alcanzará a Federer que lleva veinte en cuanto a Grand Slam no tiene treinta y siete años otro XXXIII lo pasa que Federer sigue jugando y ahora llega la hierba de Wimbledon no que es un terreno más propicio para el suizo

Voz 13 20:00 a ver yo siempre lo he pensado que que que al final lo acabaría superando lo que pasa es que que bueno siempre hablar de esas cosas que complica de Federer también de Rafa no mi hijo envió Fedele cada vez ahora siglo veo un poquito más más más dividido porque veo a Cubillas Rafa como un punto por encima de lo bueno que cuando juegan en hierba que es muy rápido it is open también cuando todo está cuando todo está perfecto con Federer Federer puede ganar a cualquiera de escapar es capaz también de devolver a hacer lo he de ganar uno de los más yo creo que cerraba tiene más posibilidades de ser más eh más tiempo pero bueno esa aventurarse son cosas de estamos hablando de de de ese midió se entonces bueno son capaz de hacerlo todo

Voz 1375 20:47 luego habrá que ver si Djokovic es capaz de coger a Rafa también no que también son sólo nos fijamos en el que llevamos por delante pero cuidado con Djokovic no

Voz 13 20:53 sí aparte que yo Gordillo ad te seguidos y ganaba este hacia los cuatro o no en el año pero hacía cuatro seguidos Djokovic también es otro que también es capaz de de venga de enganchar a un par de año es buenísimo di interesaba de ganar cuatro-cinco también sabes a qué también es otro que que cuando cuando está bien es una máquina perfecta no tiene ningún fallo

Voz 1375 21:17 Ana y dicen Juan Carlos Ferrero que ganó repito Roland Garros en dos mil tres luego perdió dos finales decía yo de Roland Garros no perdió la final de Roland Garros el dos mil dos un año antes y perdió la final de Open contra Roddick pero además estuvo en dos semifinales bueno saben lo que es levantar un trofeo en Roland Garros Sergi Bruguera ganó esas dos del noventa y tres y el noventa y cuatro y conoce muy bien lo difícil que es levantar la copa en París y luego para terminar con los dos fuera de la pista habéis visto algo parecido a Rafa Nadal es decir el Rafa tenístico con la raqueta Namara ya sabemos lo que es fuera de la pista lo lo que siempre hemos dicho los valores de Rafa el el como es en la victoria pero como es en la derrota el respeto que tiene por los rivales y el respeto de los rivales tienen por Rafa no sé si eso lo habéis visto también en en en más tenistas o Rafa también es distinto a los demás

Voz 8 22:06 bueno yo creo que Rafael aprendiendo como todos los jugadores no ha cada vez tomarse un poquito mejor las derrotas abraza cae comportarse porque es lo mejor

Voz 1040 22:14 siempre ha sido una persona que siempre se ha comportado muy bien pero bueno yo creo que no no podemos

Voz 8 22:19 es hablar que Federer es un jugador que no respeta claro sabe perder y que bueno hay hay bastantes jugadores que tiene una actitud también muy buena está claro que Rafa

Voz 1040 22:27 me veo más porque realmente lo vemos muchas veces sí

Voz 8 22:30 a la hora de ganar icono eh cuando pierde pues también la verdad es que eso tomamos viene muy respetuoso oí pero bueno yo creo que también hay otros jugadores que están al nivel de Rafa en cuanto a hacer que yo respeto y saber estar

Voz 13 22:44 sí sí yo de yo también haber yo creo que que hay que hay muchísimas personas de personas de Juande Juana tenis evidentemente no tienen la repercusión que tiene Rafa

Voz 6 22:53 pero enseguida me viene a la mente Ferrer

Voz 13 22:56 ejemplos de también es un ejemplo

Voz 1375 22:59 ha jugado

Voz 15 23:01 en todo el mundo lo lo sea qué tal

Voz 13 23:04 entonces otro ejemplo a seguir no yo creo que digamos

Voz 1375 23:07 es habitual no en el tenis esto no

Voz 13 23:09 sí bueno a ver también el tenista también es verdad que no no no hay contacto es mucho más difícil que entres en en en en la confrontación directas a Suárez cuando te pegan una patada algas uno de los cuiden igual no estaríamos tan perplejo pero sí es más es más es más fácil yo creo poder llegar a comportarse de la manera que que hacen en general los tenistas

Voz 1375 23:35 aquí la anécdota es Kiril no digamos los raros comportarse bien lo lo lo extraordinario es que aparezca un Kyrgios en el Circuito de Tenis no

Voz 14 23:46 la verdad es que es un jugador que intentando verlo pero no

Voz 8 23:49 en segundo una actitud tan tan tan tan mala y tan de intentar llamar la atención haciendo todo mal que no me no me

Voz 0998 23:57 ese mismo tipo al respecto

Voz 8 24:00 mira importancia no no

Voz 4 24:03 mira que es bueno jugando pero claro es que luego sí o no

Voz 8 24:05 calidad talento su espectacular potencial impresionante pero para mí pues bueno ojalá me lo pueda aprovechar pero tendrá chispazo como Acapulco y de repente

Voz 1375 24:17 claro exacto bien

Voz 6 24:18 pero a mí esa actitud de esa forma

Voz 8 24:21 profesionalismo o no lo comparto unido yo ya chico cae por aquí por ejemplo donde caen como cabía

Voz 4 24:28 Sandra Davis igual nos toca vernos las caras ser guiones

Voz 13 24:32 bueno ojalá sin llegar a que hemos pasado de grupo que ella

Voz 1375 24:36 exacto el grupito que te ha tocado

Voz 13 24:38 de de lo peor que nos podía tocar o sea que ojalá nuestro que no tiene Australia o quince por fin digan aquello que hemos pasado o el grupo que tenemos que es Croacia y Rusia vivía suficiente tenemos con el sea que por mi genial el que nuestro que siguientes dimitía como pasado

Voz 1375 24:56 exacto pues nada chavales gracias por sacar un ratito para los oyentes de El Larguero que vaya bien a Sergi Bruguera tu tu Capitanía y con el equipo español de Copa Davis desde mil dieciocho hoy al frente de los nuestro Juan que gracias que sigáis enseñando a los chavales en esa academia también a a jugar al tenis como como habéis hecho vosotros abrazo a los dos gracias gracias chao chao

Voz 1670 29:38 y siete dejamos a Bruguera ya Ferrero a Raúl Ruiz en El Larguero que hoy nuestra de la Historia

Voz 1806 29:45 la verdad es que hola hola buenas noches Manu Carreño por cierto a Sergi Bruguera lesionado es un reportaje cuando dejó el tenis sí que empezó a jugar a fútbol con da bien rata en banda derecha Italy y a mí me llamó la atención porque porque esa imagen que tiene ser un poco inaccesible y cuando equipo no le conocían personas pues me cayó muy bien

Voz 1670 30:08 sí sí cayó muy bien

Voz 1806 30:11 te voy a cuenta una historia que además eh desde te te contaba que se me ponían los pelos de punta porque hilando oí viendo pues eh sucedió algo hace nada cuando fui a hacer un reportaje Antequera para ver a Alberto Zoilo que es un entrenador antequerano con una inspiradora historia de de discapacidad pero superada poco a poco con con esfuerzo y ahora sacaba es sacar el el nivel dos de de entrenador pues eh un buen día una mañana estaba en en la playa como otros otros domingos y una ola una ola les arrastró tan mala suerte que le volteó y su cabeza golpeó la arena y ahí se quedó eh pues el no lo sin poder moverse ni piernas ni brazos

Voz 7 30:57 ahora médula INE perdió la movilidad en Lleida

Voz 1375 31:00 no significó que se tuvo que ir una

Voz 1806 31:03 a Toledo estaba de vacaciones con sus padres estaba obra el equipo cadete delante queda jugador en el equipo cadete te haría catorce años entonces ha pasado nueve set fue a a Toledo donde pues eh al centro de de discapacitados y allí poco a poco pues fue retomando alguna movilidad pero dijeron que no que no volvería a andar que no se levantaría de la silla de ruedas volvió a Antequera muchos años después ha conseguido levantarse de la silla lloras segundo entrenador de aquel equipo en el en el que

Voz 4 31:31 bendito sea Dios bendito Alberto Zoilo buenas noches

Voz 1375 31:35 buenas noches hermano menor Raúl cómo está hablaba Alberto

Voz 4 31:39 cantaba saludarte Alberto

Voz 1375 31:40 a mi joe oye vaya historia bache vaya historia de jugador de cadetes tú estabas con con

Voz 4 31:47 en el equipo jugando cuando tenía catorce años estás de vacaciones con sus padres sufres ese accidente que se produjo la lesión medular nueve años después eres segundo entrenador de los cadetes de delante queda

Voz 32 31:59 efectivamente fíjate la paradoja

Voz 1806 32:02 en cuenta sólo así eh rápidamente lo que me contabas como sucedió que recuerdas de aquel volteo de la ola no han pasado muchos años pero que recuerdas

Voz 32 32:13 bueno al final un poco como como una explicaba Raúl domingos de va puede estar tranquilo no H al día gusto la playa yo estaba tranquilo relajado en el agua llegó esa ola que me revolcón ahí ahí me quedé sí ya puede a partir de ahí pues lo que tú has dicho me dedico a Toledo al hospital hay mucha rehabilitación oí

Voz 1375 32:40 lo camino duro pero bueno ha merecido la pena

Voz 4 32:42 muros sobre todo cuando te dicen que no pues que no no te vas a levantar de las ruedas no lo que los médicos te hablan claro oí el mensaje es duro pero tú dices bueno yo yo no me rindo no

Voz 32 32:52 sí claro yo al final llegué allí TIC que poco a poco iba mejorando y dije bueno pues yo voy a seguir mejorando porque porque no lo voy a seguir seguir y seguir hasta ahora que ahora prácticamente hago vida prácticamente normal

Voz 1806 33:08 fíjate que te hablaban de lo de los pelos de punta porque esto sucedió hace nueve años eh

Voz 33 33:15 se jugó un partido homenaje eh

Voz 1806 33:17 que en Antequera en tres otro ex futbolistas conocidos que sobretodo Adolfo Aldana el ex del Dépor llevaba a Fraga aman Haring estuvo Lillo estuvo Donato estuvo Andy el de Andy Lucas estuve yo pero yo no sabías te quedó judío es que te voy a ayudar sin saber claro sin saber nada entonces a medida que iba hablando cuando fui hace el reportaje Alberto señores pues nueve años después ya hablando con su padre diciendo menos mal que es hizo que la gente se movilizó el equipo delante que era inmovilizó la ciudad se movilizó porque no tenían recursos porque hay daños colaterales porque Alberto cuando se fue a Toledo durante un año sus padres tuvieron que dejar de trabajar e irse allí con él y me contó a su padre que los primeros días e incluso muchos días dormía en el coche porque no tenía un piso para alquilar y a raíz de ese partido pudieron tener recursos entonces a nosotros que jugamos ese tipo de partidos nunca sabemos si eso llega el dinero Moraleda dan los caso pues cuando se ayudó según me lo iba contando yo hacia madre mía si yo fui aquel claro dio esto y te hace seguir adelante dices que bien no porque Alberto Fassi tu padre tuvo que dejar de trabajar irse para allí y claro no tenían recursos

Voz 32 34:36 sí claro yo yo recuerdo Km trasladaron en helicóptero para allá izaron mi padres tuvieron que coger el coche plantarse en Toledo sin saber lo que se iban a encontrar allí muy claro y allí llegue aquellos no es un hospital que no un hospital como el que tú te queda en una sala de Pedro ahí te pueda dormía allí a las nueve de la noche cerraban puerta todos los familiares tengan que salir claro mis padres diciendo recurso y ahora qué hacemos donde nos quedamos

Voz 1806 35:04 oye qué día

Voz 34 35:05 ya he Alberto decides en esta

Voz 4 35:09 lucha constante de superación y de decir yo no me rindo y eso de que no voy a levantar de la silla de ruedas ya lo veremos si lo consigue ciudad pero en qué momento dices me quiero sacar el título entrenador

Voz 32 35:20 pues en el momento de siempre lo había tenido plan ha planeado no porque es algo que que me gusta de ella la única manera de echar vinculados público al fútbol pero yo empecé de delegado así ya una vez que empiece dice puede ahora que estoy metido en este mundo pues sí puedo permitirme hacerlo voy a hacerlo oí junto con un par de amigos pues a mí también lo decimos

Voz 1375 35:45 si los tres donde fue donde los a Castells entre el molino es que fíjate

Voz 1806 35:50 a Manu que él decide hacer eso pero claro yo estuve viéndole como se desplaza Torremolinos etcétera allí hablé con el coordinador de la Escuela de entrenadores GM que es David Cabello que que estará por ahí o la David

Voz 4 36:07 hola David

Voz 7 36:08 buenas noches y entonces David

Voz 1806 36:11 cuéntanos porque claro yo tenía las dudas porque a Alberto tiene un ochenta por ciento de discapacidad como si supera las pruebas frío pero hay unas pruebas físicas para ser para sacarse el título

Voz 6 36:22 la verdad es que si la prueba física que tiene que realizar un hombre indispensable que es bueno que el Ministerio del curso no exige para poder optar ahora a realizar pues los títulos que como bien Alberto ha hecho el nivel uno y niveló pero esa prueba sea al principio del del nivel uno bueno al final pude con el peor educación y bueno el secretario y los evaluadores o decimos que Alberto no podíamos valorarlo igual que claro esto entonces bueno decimos intentándolo de algún modo a taparle las pruebas porque la prueba son bastante exigentes y bueno con un porcentaje puede distancias ni de tiempo en la diferentes pero que no se ahí pues bueno al final pues consiguió superarla y bueno la verdad es que

Voz 1806 37:15 David por ejemplo pon un un ejemplo de de una prueba que que él tenga que hacer dice pues la tiene que hacer de esta manera

Voz 6 37:22 pues bueno sobre todo la de vale la prueba de velocidad son cincuenta metros que realizarla en menos de ocho segundos entonces lo que decidimos que íbamos a aumentar el porcentaje de un veinticinco por ciento o en la distancia lio monumental pues bueno sí eran muchos segundo pueden el veinticinco por ciento

Voz 4 37:44 claro

Voz 6 37:45 en cada una de las pruebas que Ximo realizando tanto de resistencia como de salto flexibilidad a en lanzamiento de balón después de haber un circuito mendigo pueden cada una de ella pues fuimos adaptando para que bueno de la hiciera como el resto de compañeros pero evidentemente con un porcentaje de pensando en la la discapacidad

Voz 4 38:06 y es coordinador de la Escuela entrenadores y además ser ex entrenador del Club Deportivo elegido de Tercera división pero en esa escuela de de entregados que coordina había visto algún caso parecido al de Alberto

Voz 6 38:18 se puede hasta este año no era el único que hubo el nuevo vuelve a encontrar con otro caso con un chico de Marbella con Pedro que no que también tuvo que superar la prueba con esa adaptación que temo como llamemos planteado en el año anterior este chica además un chico que corre maratones ni de nada que coinciden una incapacidad bastante bastante grande y bueno al final también

Voz 1806 38:45 Alberto para ti qué fue lo más duro de esas pruebas

Voz 32 38:47 fue lo más duro creo que fuera lo los dos kilómetros en diez minutos cámbiese me quedo en un kilómetro en diez minutos creo que fue así ya que para mí eso fue lo que lo más duro es que hay que decir que no puedes

Voz 1806 39:03 Correa sólo uno pero se aquí vas foto pues andando rápido porque sobre una pierna de la vas arrastrando más o sea que eso es es que de llegar a ese

Voz 4 39:13 ese punto es desde mi desconocimiento no sabe qué hacían falta pruebas físicas para el título de entrenador

Voz 6 39:21 yo les dije tiene que superar todo todo el mundo ya se hacen cuando va adoptará al primer nivel ya les fue en el tercer idea a ningún que volverlas a hacer

Voz 1806 39:30 yo las tuve que hacer también cuando me saqué el título yo estaba en activo jugando en el Numancia es sin embargo tuve que ir a pasar la prueba física que jugador no

Voz 4 39:38 que has jugado oye y luego Alberto como entrenador que qué tal equipo tenéis que tal equipo este año los cadetes como Isidoro

Voz 32 39:46 la verdad bastante le hemos hecho una buena temporada hemos quedado segundo ya verdad que es bastante bueno

Voz 4 39:53 cuánto de líder a nueve

Voz 32 39:55 la nueva ya sí pero bueno la

Voz 7 39:58 yo era muy buena temporada

Voz 1806 40:00 de hecho ahora él sacaba es sacar el segundo nivel claro necesita tener seis meses de experiencia para sacar el tercero entonces te tendrán que dar un equipo ya eh Alberto

Voz 32 40:12 si hay algo ha hablado ya por ahí en principio está hablado que coger unos juveniles en principios a los juveniles del equipo que el año que viene a expensas de de bueno si hay alguna excepción Aida a nivel

Voz 4 40:29 pero pero en principio juvenil o que bueno oye los chavales los que ahora son cadetes que habrán oído tu historia la conocerán algunos te conocerán más otros menos da alucinar con tu caso no

Voz 32 40:41 sí bueno nunca nunca había hablado de la historia pero todo el mundo me conocías había un poco pero a nivel de hablar de de lo que me pasa porque todo el mundo conocerlo pues no lo sabía cuando vieron el vídeo el reportaje pues un montón de mensajes de

Voz 4 40:58 a ellas y ellos te veían Ebay tu discapacidad pero no sabían de dónde venía Ny cuál era tu historia no

Voz 32 41:04 sí claro yo sabía el caso si por encima de hay una ola de Hormigos Tsonga pero lo que hay profundamente no no lo sabía

Voz 1806 41:10 yo es que hablamos así muy por encima pero imagínate el panorama él ha estado en Toledo pero a la vuelta de Toledo es muy duro porque tú llegas Antequera donde tiene viven en su mundo pisos sin ascensor claros Icomos sube a su casa altos tenía muchas barreras para para en ese momento porque me imagino que hay tu padre te cogería a hombros lícitas subiría o cómo subía porque yo cuando hablaba con tu padre yo es que flipado

Voz 32 41:40 y bueno al final subíamos jugar con mucha paciencia y esfuerzo y poco a poco porque yo cuando salgo que Toledo es algo todavía en silla de ruedas yo la silla era porque claro era tan la las barreras que que tuve que soltar Lai

Voz 1375 41:55 mi ICO muleta poco a poco ir hasta ahora grande Alberto Zoilo

Voz 4 42:01 oye y además delante era por supuesto de qué equipo es

Voz 32 42:05 el Madrid de Madrid

Voz 4 42:07 oye Comores como entrenador que yo te gusta como entrenador he desde mano dura de mano izquierda de mano blanda y ofensivo más a Otegi como leves

Voz 32 42:16 bueno al final a un poco de todo cuando hay que te dan mano dura se tiene mano dura pero soy más de poder dialogar con el jugador de estar encima de él

Voz 1375 42:26 pero también hay que tener un poco madura maduras pues sí no

Voz 4 42:29 oye que lo quieres enseñas que que es lo que tú desde tu experiencia como jugador y en estos años en esa lucha que Duque de que de lo que has aprendido muchísimo seguro de esa de esa

Voz 1375 42:39 batalla contigo mismo

Voz 4 42:41 qué qué crees transmites por por un lado el mensaje futbolístico pero eso también te ayudaba a motivar a los jugadores a hablarles de una manera distinta con tu visión de lo que te ha pasado

Voz 32 42:51 sí claro yo siempre digo que que cuando llegan momentos difíciles a nivel de hablamos ya de fútbol no que en este caso puede hablando de niño Povedano hablaba cuadra que tengan menos minuto con por ejemplo lesiones que no tengan el camino fácil que que no se que no se arreglase es el camino fácil que yo en el camino es difícil de seguir forzando el de seguir mejorando el que no tiren la toalla

Voz 1375 43:18 al final todo esfuerzo tiene su recompensa

Voz 7 43:21 igual y que ahora fecha han elegido te quiere llevar de segundo también en cuando ya que pero no se van a acumular las ofertas eso

Voz 4 43:32 has hecho un curso de Administración no para intentar conseguir un trabajo también aunque me imagino que te gustaría dedicarte al fútbol profesionalmente claro

Voz 32 43:39 sí hombre como querer gustar me gustaría poder dedicarme al fútbol pero mientras tanto hay que buscar

Voz 35 43:44 de un sustento de que precisamente tiene una entrevista así que a ver si hay suerte hoy las tenido si esta mañana nada tuve ostras

Voz 7 43:55 pues es bastante bastante bien claro es que desde entonces no me está oyendo quién ha hecho la entrevistado Alberto Alberto demostrar no ha trabajado claro es lo que también decíamos no que que Alberto no

Voz 1806 44:06 trabajaba aunque tiene que empezar a trabajar que el fútbol está muy bien que puede ser en un futuro pero de momento tiene que que también Colomé

Voz 1670 44:13 sí totalmente pues nada Alberto Zoilo y seguiremos tu carrera de entrenador y sobre todo tu historia de superación que es un ejemplo para tantos chavales que nos están escuchando y que seguramente lo que dice él se cabrea porque no juega porque se ha hecho una lesión en medio

Voz 4 44:27 pero eso seguro que que con Alberto Zoilo en el banquillo aprenderán a superarlo mucho mejor

Voz 7 44:32 Alberto que te vaya muy bien eh muchas gracias a vosotros bien la temporada

Voz 4 44:37 que viene y que siga que siga esa lucha para arriba como cómo estás haciendo hasta ahora

Voz 1806 44:40 David S y David sin atletas un carrilero

Voz 7 44:43 todo de lujo pero por favor sin pruebas físicas da negativo en un abrazo David Alberto hasta luego

Voz 1806 45:01 bueno fíjate teniendo una energía de aquel partido que jugamos sí porque dentro de la desgracia joven a quién queda vivo te lo pasas te lo pasas bien pero recuerdo que jugaba Lillo estaba Juanma Lillo en el centro del campo tal habitan y hay un penalti a favor nuestro iba Andy de Andy Lucas a tirarlo

Voz 36 45:19 tanto Donato la Chunta quiere hacer Panenka para el portero entonces mirábamos salir dice que en voy no

Voz 7 45:31 diría Mira hacer esto

Voz 37 45:37 bueno qué bueno

Voz 7 45:38 porque Raúl la temporada que viene más eh oye

Voz 1806 45:40 te vas de vacaciones no todavía no

Voz 7 45:43 he visto en pantalón corto ya esta semana pasada

Voz 1806 45:47 personas están los play off de segunda porque sí

Voz 1670 45:50 a ver si el Dépor ganó el Málaga pasan a Suu eliminatoria o bien el Mallorca o el Albacete ha hecho los deberes en a ver quién de los cuatro tiene de esos dos finalistas

Voz 1806 46:00 lo puede dar uno y luego abre el ascenso de Segunda B A

Voz 1670 46:03 la segunda que queda todavía queda temporada eh a ver qué pasa en ese recriminando

Voz 1806 46:06 es en el Logroñés Hercules sí señor

Voz 1375 46:10 a ver si el Melilla es otro de mis Melilla aquí

Voz 1806 46:12 exactamente exactamente Hong que bonito bueno el lunes era el primero aquí estaremos bueno en pantalón corto diecinueve mayo no has dicho

Voz 7 46:22 bueno dieciocho agosto está Raúl no estar en la playa también como nosotros cuatro por aquí está

Voz 37 46:29 vamos a ir echando el cierre con Manolete con

Voz 1375 46:32 Javier y con Iván Álvarez que nos queda algo por ahí

Voz 0699 46:34 lo primero es decir te Manu que la encuesta que hemos puesto en Twitter sobre quién es el portero titular de la selección se ha o Kepa

Voz 1375 46:41 noventa X ochenta y siete por ciento Kepa

Voz 0699 46:43 trece por ciento David De Gea más de tres mil votos en la cuenta de Twitter de El Larguero que es arroba El Larguero el noticias de mercado la Real Sociedad ha anunciado hoy chaval votado Luis Enrique que se supongo que sepamos que sepa que sepamos porque si es anónimo Xavi no se no sabe quiénes son caldo pero bueno la Real Sociedad anunció el fichaje del portero al ex remero quién firmará hasta el treinta de junio de dos mil veintitrés llega procedente del Athletic Bilbao con la libertad y es raro porque va del Athletic a la Real Sociedad cuando sabemos que muchos jugadores que han hecho el camino inverso pero la Real pues sólo uno que ya hemos visto sólo Vito Alkiza que se formó la Real debutó en la Real se fue al Athletic Ibon yo me da la real de la realidad

Voz 1806 47:20 metí muchos pero a Loren también lo lo hemos estudiado creo que eso es lo es pero