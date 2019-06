"Cada vez es más habitual que deportistas de élite reconozcan sus flaquezas"

Voz 1389

00:00

toqué fondo dice hoy en el país me cansé de sufrir dolor era el día de decir soy el rey del mundo era el día de decir No hay nadie como yo ni probablemente nadie vaya a hacer lo que yo estás exagerando un poco pero es que sin embargo día después como recuerda de dónde viene recuerda todo lo que ha pasado recuerda el dolor el sufrimiento cada vez es más habitual y esto es muy bueno que dependa que es humano si se recuerda que es humano baja de la nube a muchos críos que están pensando que a lo mejor cualquier persona puede hacer lo que él sin dolor sin sufrir y sin grandes bajones anímicos cada vez es más habitual que deportistas de elite y aquí recomiendo por cierto el libro Open de Agassi reconozcan sus flaquezas sus debilidades llanto no hay creo que es bueno destruir lo más tóxico de ese concepto de lo viril que es el hombre imperturbable el vencedor la roca él contra aquel que nadie puede a que nadie puede vencer ahora lo que falta quizás más complicados reconocerá a lo mejor el hundimiento del dolor el sufrimiento no cuando se ha superado sino cuando se está superando que es quizás cuando más real suena pero lo que está haciendo Nadal reconociendo eso es incalculable mente valioso