Protectores solares: OCU defiende sus estudios

Voz 0927 00:00 Enrique García muy buenos días hola buenos días su qué tal muy bien hoy El estudie aclara el primero no es un estudio sólo de vosotros sino de un montón de asociaciones de consumidores de toda Europa

Voz 1 00:11 pues efectivamente se trata de un estudio habitual en ocu y es que cuando llega el verano pues analizamos diferente cada año diferentes gamas de producto la protección al sol no este año tocaba la factor de protección más de cincuenta Icon la indicación claramente pediátrica no dirigida a niños lo hacemos como siempre en colaboración con diferentes asociaciones de consumidores que nos agrupados como bien conoce y no a través del IFE R T el International Consumer inicial es festín que agrupa a las asociaciones que hacemos análisis comparativo esto muy sencillo entre todos no sale más barato hacemos sinergia juntamos recurso podemos llega a más estudio en concreto diecisiete participaban en este estudio

Voz 0927 01:01 muy bien lo que has salido que es por todo lo de la polémica aparte de la información que invitó a los usuarios los oyentes pues que vean los resultados para ver si las cremas que compran habitualmente son mejores están mejor están peor pero lo que has salido es que dos marcas de prestigio sobre todo una is Dean concretamente este producto is Dean foto protector pediátrica que dice que protege cincuenta realmente vosotros es decir que la protección es quince y en el caso de Bavaria infantiles Pray protector que en vez de cincuenta protege treinta Isaiah como decía Paul la leopardo

Voz 1 01:34 pues efectivamente esos son los datos que insisto son los datos que certifica acredita un laboratorio eh acreditado por supuesto cumpliendo la normativa siguiendo la metodología que si la norma ISO y es que cuando te pone analizar factores de protección un laboratorio acreditado está obligado hace y esa metodología como bien señala en Estados marcase en esa circunstancia en el factor éste P F pues en el caso de David Dean pues el el etiquetado dice que te tiene que informar en número y también en letra es decir más de cincuenta protección muy alta pues en este caso la protección debía ser media no llega a quince en el caso de Bavaria bajaba un escalón aunque su protección en la mayor tenía que bajar al al escalón de protección media cuando en realidad estaba publicitando una protección

Voz 0927 02:33 bueno estamos hablando con con Enrique García de Okur sobre este estudio ahora hablamos otras cosas porque esto más o menos algunos de los datos seguramente que ya los conocen pero nosotros hemos intentado hablar con otros profesionales que tengan que ver con el sector pero miren la Academia Española de Dermatología declinado nuestra invitación es Dean la firma directamente afectada ha declinado nuestra invitación la asociación que agrupa a

Voz 2 02:57 al las todas este tipo de

Voz 0927 02:59 brutos la Asociación Nacional de perfumería cosmética sí que dijo que iba a estar en el programa pero al final de verdad creemos que es que directamente es que no han podido por todo este lío porque ponen el foco los medios y en vosotros no se fían de vuestros estudios vuestros estudios una de las cosas que se dice concretamente estampa es el estudio de los protectores solares infantiles publicado no cumple ninguno de los requisitos de la investigación científica actual

Voz 1 03:27 eso es rotundamente falso eh que además mira otra estampa le queremos decir una cosa a parte de montaje hubo acusaciones por supuesto ya podría decirle lo mismo requisito científico que les hice a OCU a todos los hindú los sin estudio que utiliza la industria para publicitarse verás cómo se quedaba sola ya nosotros le pedimos a estampa que exija lo mismo riguroso criterios científicos que nos pide pues a todos esos estudio o estudios si yo que permiten hace en alegaciones Falta a las empresas en la hora de su publicidad un poquito vamos a utilizar la misma vara de medir impuestos a medir estampa no dice la verdad cuando dice que nosotros no publicamos la metodología que desconocida para nada es absolutamente conocida es idéntica Jesús la misma que utiliza hay Dean en su estudio por tanto son lo mismo

Voz 0927 04:29 lo que dice dice más o menos lo mismo la línea mira les hemos invitado y repito no han querido intervenir porque entre otras cosas ya dijeron algunos algunas cositas aquí en en esta misma emisora en esta misma cadena concretamente Juanma ya que es el consejero delegado de days dile escuchamos que ese número

Voz 3 04:49 el presente de manera fidedigna la protección en condiciones reales pues eh pues a veces podría ser que sí a veces puede ser que no me imagino cuando hay discrepancias nosotros podemos decir que la protección real que da al producto es superior al quince con total seguridad

Voz 0927 05:08 ya pero entre un quince y un cincuenta verdad sobre todo la piel del niño Un niño factores de protección cincuenta confiado en que la publicidad

Voz 1 05:19 en el etiquetado dice eso es un quite pues oye es una una diferencia importante de ahí que nosotros pidamos la retirada mira esas palabras se califican por sí sola no nosotros también queríamos porque dentro de los bonitos calificativo que no dedica estampa dice que uno tiene el personal técnico capacitado suficiente bueno pues lleva razón pero es que nosotros gracia a los socios de OCU tenemos los recursos suficientes para acudir al laboratorio acreditado que por supuesto cuentan con el personal técnico especializado

Voz 0927 05:54 pero Enrique eso sí pero Enrique es una de las cosas que os critican que no decís que laboratorio por qué no decirlo laboratorios

Voz 1 06:00 hombre claro por eso no tiene una explicación muy sencillas es un y tú la conoces muy bien y lo los hay de nosotros queremos garantiza el anonimato del laboratorio porque porque no es la primera vez que que la industria de este y otros productos de otros producto en general toman represalias contra los laboratorios que contrata con las asociaciones de consumidores los oyentes tienen que conocer que nosotros contratamos laboratorio una vez al año estos laboratorios viven prácticamente de las industria no es la primera vez que hemos tenido con nuestro dinerito por delante con nuestro estudio laboratorio ha declinado amablemente no hacerlo por miedo a las represalias por tanto nosotros queremos garantizar por encima de todas las cuestiones ese anonimato hizo hace que no pública emo sólo ese detalle fíjate ellos nunca hacen referencia a que o Cuno publicitan laboratorio ellos lo lo lo que más insiste siempre en este u otros producto es que OCU diga cuál es el laboratorio y nosotros lo que queremos es preservar su identidad para evitar presiones que las Javi no pasan

Voz 0927 07:04 bueno yo he dicho en el videoblog mi arranque que el que no esté contento el que se sienta dañado evidentemente que vaya a los tribunales que que va a hacer ahora el Ministerio de Sanidad porque a mí me han preguntado que está hablando con mucha gente esta semana de este asunto y me dice no sanidad pero sí que Sanidad no va a hacer nada a ver nosotros opiniones de salida a un cajón

Voz 1 07:25 y nosotros queremos que no en la en este caso la Agencia Española de Medicamentos el propio sanitario que es la autoridad competente tienen que valorar los resultados de ocupar por supuesto no puede sancionar directamente a la empresa con esos resultado tendría que hacer su prueba pero lo puede hacer lo que ha hecho por ejemplo la agencia Belga como homónima retirar cautelarmente el producto si evitar pues que que haya aún un daño pues que ahora los análisis que verifique que tome la decisión que tenga que tomar nosotros lo tenemos claro que resultó ha señalado que están ahí los tribunales cada vez que ocurre porque no

Voz 0927 08:03 eso te iba a preguntar cuántas veces on the os han denunciado de verdad

Voz 1 08:06 pues mira cuatro veces eh las últimas más reciente fue con el tema de la aceite de oliva doce con la leche una una más antigua de aceite de oliva hace muchos años

Voz 0927 08:17 y quién ganó

Voz 1 08:18 por supuesto siempre ocurre con sentencia que son que son de verdad para las con sentencias que dicen que nosotros hacemos nuestra labor de verificar la información que publica información veraz mira yo le quiero decir a los oyentes o cuatro los análisis en un laboratorio acreditado en contra de lo que digan o ha comunicado de forma previa a la empresa a todas la Kun le ha comunicado su resultado hombre no les vamos a dar la competencia su resultado hemos recibido en su informe lo hemos valorado en laboratorio ha valorado y ha dicho que no resultaban Ian te de publicar hemos mandado los resultados a la Agencia Española de Medicamentos y luego su como vosotros como este programa nosotros cumplimos nuestra sagrada función de informar a los consumidores ocu este programa nos dedicamos a eso a informar de forma veraz independiente y objetiva los consumidores y eso vamos a seguir haciendo siempre le pese a quién le pese venga las críticas de donde venga