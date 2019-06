SER Aventureros: Ruta de los 18 héroes (01/06/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

estar aventureros muy buenos días bienvenidos

Voz 1025 00:55 en fin de semana más a este panorama

Voz 6 00:58 hemos como siempre ya sabéis a través de la Cadena SER Si nos escucháis en la península en Canarias qué tal estáis buenos días y las

Voz 1025 01:05 a través de la voces sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos muy buenas tardes porque no sintonizáis a partir de las tres de la tarde de los domingos así que un abrazo enorme a todos los que nos escucháis en América que pasa una semana espectacular ahí menos Miami lo no ya sé que yo también lo he dicho qué tal estás menos Miami las veces gestado ya también

Voz 1201 01:29 pero también me recuerdo que bueno si acuerdo cuando estuve Julio Iglesias dejó se hizo lo que sí estaba muy bien y en casa el Julio Iglesias más

Voz 1025 01:41 en Courchevel tú miraba así de bien chicas pues bueno esto es una vive en viven allí le digo yo pero trabajáis aquí Hinckley esto estamos de paso cada vez era era la vida de puedo decir que de qué año me estás hablando de mil seiscientos

Voz 1201 01:56 sí y dos no no no no no

Voz 1025 01:59 había nacido Pablo Iglesias todavía quedan noventa

Voz 1201 02:03 deja el fundador del PSOE sí

Voz 1025 02:10 bien bueno ya que estamos todos está esta semana yo yo aguanté la semana pasada voy a ser sincero porque estado en estado sonido Si no quería empezar con del embrollo pero esta semana es que ya no me queda no me queda otra sabéis que los que hace años que nos escucháis que llevamos veinte años explicando las dudas que nos producen las expediciones comerciales a cualquier cima de ocho mil metros la semana pasada sabéis que Fun locura Humbert toda la cola de gente subiendo los récords a la cima del Everest los diez que han muerto los noventa y tantos que han abandonado Il todo por plantear algo que siempre hemos planteado nosotros ahora mismo voy a saludar a Carlos Barrabés ahora mismo ya era la gran duda de siempre Llera era real mente tener treinta mil dólares que cuesta subir te a a la cima del Everest supone que tú estás preparado para esto segunda gran pregunta si eres el número ciento setenta y cinco de una cola para llegar a la cima eso te produce algún tipo de ser o te produce un estrés enorme estar ahí en la cola a siete Emmy el IVA muchos que leído el pensamiento porque qué mérito tienes qué mérito tiene no sé es que yo no lo entiendo pero es algo cuántas veces ha hablado de aquí en el programa es que si no creéis en veinte años en quince años pero Ponseti

Voz 7 03:32 amén hay que decirlo no hay una responsabilidad esta casa yo tuve la suerte de estar hace cuatro años a suerte digo periodística

Voz 8 03:40 en ese terremoto

Voz 7 03:42 el Pal que fue terrible y allí se vislumbra claramente parte de este problema que esas contando y este problema es bueno pues un país que los únicos recursos que tiene

Voz 1201 03:51 no

Voz 1025 03:51 es business con cuatro años

Voz 7 03:54 apedreados una serie de periodista de de alpinistas españoles porque no querían contratar los

Voz 1025 03:59 ah vale más los apedrearon porque eran capaz

Voz 7 04:01 debe afrontar esa cumbre con ellos autónomamente sin necesidad de días yo creo que con están convergiendo desgraciadamente demasiado

Voz 1025 04:09 pero si me lo tenga lo decía Vellés no es barrio de también en

Voz 7 04:12 Katmandú es posible llegar vestido como ejecutivo europeo en un vuelo de Business al aeropuerto de de tribus Jan en Katmandú ir al barrio de también y salir equipado de alta montaña con unos ir directamente te llevan no puedes

Voz 1025 04:26 pero los responsables son los que va no no no pero hay una industria montaba pero si hay un tridente mente las autoridades nepalíes hace tiempo que creían haber regulado y que muchos sí que muchas de las compañías que muchas acompañando son nepalíes

Voz 9 04:41 a lo sumo a Carlos Barrabés a esta historia que era estas Carlos Barrabés bueno días muy bien tal está muy bien las no

Voz 1201 04:50 ahora no te rías que ya te estoy viendo

Voz 1025 04:57 por donde viene esto como caros que yo contigo y hablado tantas veces de esto contigo con Carlos torear con con un montón de gente que hace ochomiles

Voz 0322 05:07 mira con Alex Chicón con todo y todos

Voz 1025 05:10 hemos claro una manera de pensar muy distinta

Voz 0322 05:13 el tema de esto a ver es que es un conflicto de intereses al final no sólo pasa en la montaña esto pasa

Voz 9 05:19 todos lados

Voz 0322 05:21 allí pasa lo mismo en el Museo del Prado con Giacometti estos días pasa lo mismo al final es cuando tú haces accesible algo no por ejemplo en el esquí ahora es más fácil que antes no hay materiales y las pistas pueden que no tiene nada que ver realmente el acceso en el mundo a a muchísimas cosas cada vez es más fácil entonces ocurren cosas porque claro el acceso es tan fácil y luego ocurre una cosa importante es que se realizan los objetivos cuando decía Ángel te merece la pena subir claro yo estoy muy de acuerdo contigo probablemente a mucha gente no le merezca la pena muchísima así porque se ha puesto como un reto un reto si Everett o un reto haber estado vida de que pero Carlos eh

Voz 1025 06:03 de acuerdo contigo pero es un reto es que te suben en brazos casi practicamente

Voz 9 06:07 ya completamente acuerdo con claro eso me refería no

Voz 0322 06:10 estoy muy de acuerdo es lo que pasa que al final en la Prost que tenemos la sensación que y metemos la gente del mundo de la montaña por el mundo de la naturaleza es muy diferente a la que tiene alguien que a lo mejor está haciéndole ver es como si estuviera haciendo un maratón o una vuelta rápida su barrio no

Voz 1025 06:26 sí sí sí

Voz 0322 06:28 tenemos que entender que en el momento que tú das tanto acceso El acceso ya no es para la gente de la montaña para todos y luego hay otro conflicto muy grande es que la gente de Nepal pues tiene derecho a ganarse la vida ya entonces claro cuando confluyen estos tres conflictos pues hay un rozamiento increíble hay mucho calor seguramente pues ahora mismo está mal llevado eso es una evidencia no pero una cosa muy significativa es la foto como viaja no como esa foto se hace viral en en el mundo de una manera espectacular y les tal y esa foto es una foto que probablemente unas peores yo había visto no osea que hace mucho

Voz 1025 07:06 sí vamos a tener hace muchos años claro es un problema

Voz 0322 07:08 se salda con una foto perfecta que que que realmente asombrada de lo que es no de repente se hace pública una cosa que ocurría esto es como si te vas aquí lo importante es tú cuando vas a Venecia ahora no sé me imagino a José a todos los que habéis viajado tanto no dio ahora voy a Venecia sinceramente veo los autobuses y los barcos Si y dices bueno realmente a llega un momento en que no se puede disfrutar de Venecia en que disfrutar de otra cosa a la que yo tengo pensada yo creo que hay un límite a partir del cual los sitios ya no son los sitios IS límites si se cruza yo creo que es muy difícil volver para atrás

Voz 1055 07:44 bueno yo yo yo pero que ya lo decía que saca el tema de Venecia no sé si ya se ha implantado pero sí que los han puesto no sé si todavía estaban funciona o no los torniquetes de acceso a la ciudad es decir yo creo que llegado un momento en que efectivamente hay que hay que me

Voz 1201 07:58 a mí el acceso

Voz 1055 08:00 yo creo que en esto es con lo que hemos empezado del Everest pues yo creo que por supuesto responsable que va responsable de la empresa que lo monta pero para mí el principal responsable y culpable es el Gobierno nepalí es decir si en el Everest no pueden llegar más de cien personas pues usted no puede dar permiso

Voz 1025 08:17 pero déjame déjame que te diga una cosa ahora mismo porque yo hice este cálculo pero eso me resistía la semana pasada cuando vi la foto y la foto el pie de foto recordar estos que ponía que era una cola de doscientas personas la fiesta nada vale entonces yo hice de el trabajo de turno y dije haber oiga que quiero ir eres cuántos son treinta mil esa esa esa cola de doscientas personas amigo son seis millones de dólares treinta mil treinta mil si no llevas cuatro sherpas que son ciento veinte Leire

Voz 1201 08:48 ah bueno yo te pongo a lo abarata

Voz 1025 08:52 esa fotografía Hamon seis millones un poquito la vuelta a la a la fotografía

Voz 1055 08:57 en este programa alguna vez el Gobierno debutan hace años decide que vaya menos turismo y que pague entran el Gobierno Pal necesita sacar esos seis millones de euros

Voz 1025 09:07 entonces más de doscientas personas tienen Quirce

Voz 1055 09:10 cuenta que habrá cincuenta personas en el planeta que estén dispuestos a pagar cuatro veces más

Voz 1025 09:15 entonces estamos guiando el todo va a ser para el que tiene dinero para el que no tiene dinero no cien también montaña en el pleno no pero que no no pero sí estoy de acuerdo pero que te quiero decir que es poco a poco se están convirtiendo en muchas cosas es solamente va a ser accesible si para la exclusivo para la gente que tenga dinero es que no no no no por ejemplo yo no puedo comer en él José es algo bastante que ya

Voz 1055 09:36 no que yo no puedo comer en El Bulli pues no

Voz 1025 09:38 no puedo comer troncos otro vale pero parece sensibilidad y entonces luego lo explicamos cuando tú quiere salir de casa la calle decir oye te a cobrar quinientos está en la calle a ver qué voy como Barrabés dímelo

Voz 0322 09:51 sido desigual mandando en que al final au Vidal que más tiene el que más rápido sudado pero realmente que lo lo veo yo creo que llevaba espero equivocarme que cualquiera no es poner un teleférico

Voz 1025 10:04 el para qué porque ya

Voz 0322 10:07 el final es el el gran problema del mundo es que cada vez día a más cada vez hay más clase media en el nudo en Occidente no pero en otros lugares si la presión sobre los lugares turísticos es descomunal no sea vivido algo así son millones de millones de personas que cada año viajan nuevas y esto yo creo que emerge una nueva responsabilidad yo creo que que en el en el sector está empezando a ocurrir realmente hay mucha mucho foco la sostenibilidad cada vez más cada día que pasa a todo el mundo no dio ahora te he visto varios países en el mundo del turismo yo creo que ahora mismo lo único que le importa había estén el más turistas algo habrá sido algunos países que no tienen pero la mayoría de los países del mundo no que el maquinista lo que quieren es ser capaces de ser más sostenibles con el turismo este problema dentro de cinco años va a ser muchísimo mayor

Voz 1055 10:56 y luego hay un tema que bueno yo lo lanza la mesa ahí lo respondemos a la foto Vidal que decías tú yo me gustaría saber de esas doscientas personas que estaban en la cima si realmente les pudiéramos ofrecer a todos la posibilidad es esa foto que nadie supiera que no está en el over es es decir una foto falsa para mostrar sus amigos y que pareciera que han está en el Everest con que no hayan estado cuánto te esos doscientos realmente se jugarían la vida real

Voz 1025 11:23 a las Carlos Si unos que eran policías indios que hicieron un Un pega hoy en día detener

Voz 1055 11:34 minados ambientes que diría que todos el que tú te hagas la foto estando en el Everest Bono basa Bassat sumar muchos puntos es decir si esa foto total haces con una escenario no sé qué y realmente nadie se va a enterar que es ignoto oye yo el diecisiete de mayo se cumplen con la vedad dada tal a ver de esos doscientos cuánto quedaba para pasarlas hablando pronto pudo pasa

Voz 7 11:57 yo quería si quería estoy con con José Luis Angulo sí creo que hay una responsabilidad del Gobierno nepalí hay que si tu colocar a cada país en su momento histórico evidentemente Bután sigue siendo una monarquía ya funcionó viendo lo que pasó en Nepal está claro que los mutantes es no quieren cambiar van a seguir siendo una monarquía pero en en en Nepal hubo los cambios que hubo ahora es un ya no es una monarquía ahí tienen el problema que tienen yo voy a poner un detalle cuando la ayuda española llegó para el terremoto fue paralizada en el aeropuerto porque el ministro de Hacienda considera que tenga que pagar aranceles consideraba el ministro de Hacienda que la ayuda humanitaria española europea tenía que pagar aranceles como si fuera una importación eso que nos lleva a Pinault voy a dar simplemente es normal que ya no se respeten Carlos y me estás oyendo tan en el lado derecho y el lado izquierdo del glaciar de combo en uno para hacer las necesidades y lavarse en el otro para recoger a agua limpia no contaminada con la que poder evidentemente hidratarte ya no se respetaba hablamos de los que mueren y la cantidad de Trek Kers que quedan en el camino por gastroenteritis porque no se respeta eso sus es responsabilidad del tierno nepalí otra más se han dado cuenta después de cuarenta años que estaba lleno todo el glaciar hito ganar toda la cumbre del Everest Lhotse llenas de bombonas de oxígeno que se usaban y se tiraban ahora están consiguiendo que se devuelvan porque están numeradas y hay una ayuda a todo al pago todo organización que hace viajes allí que las devuelve a Katmandú todas estas cosas las tiene que legislar y las tiene que hacer el Gobierno de Nepal sabemos las dificultades que tienen Nepal como país la sabemos pero eso es lo que está provocando la falta de normativa que las grandes multinacionales de los viajes y los más listos estén apropiándose

Voz 1025 13:37 no me Carlos yo estoy de acuerdo pero

Voz 0322 13:40 absolutamente de acuerdo sabe aquí el tema está en que en Nepal está sufriendo un ataque

Voz 7 13:44 claro claro claro claro está

Voz 0322 13:47 no nata que alguien que no tiene prácticamente ninguna estructura para responder ante estar aquí es digamos vale Bután es pequeño no esto es como cuando dicen que Singapur es una maravillosa pues Un país maravilloso no es un país maravilloso es una ciudad maravillosa es que no es lo mismo

Voz 1025 14:04 sí

Voz 0322 14:05 cuando tú tienes el problema que tiene Nepal con los millones de población que tiene con la pobreza que hay pues te abres a todo no y por supuesto con sus problemas de corrupción no con todas las entonces aquí la cuestión la cuestión básica de todo esto es que el modelo de desarrollo tiene Nepal porque esto se puede multiplicar por mil ahí de hecho sabéis que esto ha generado deforestación genera al final cada vez más los humanos tenemos una responsabilidad lo que hacemos antes tenemos una responsabilidad poco diluida pero ahora tenemos enorme porque sí por supuesto todas está todo esto va a ser difícil de parar sí lo que lo que realmente hay que pedir que en origen la gente piense de otra manera también por supuesto aquí pues las grandes agencias de la ONU todo todo el mundo en estos momentos está hablando con el vacío porque que los pobres no saben ya también habrá pero sinceramente no sé si están capacitados

Voz 1025 14:56 bueno y también vamos a un lío más grande antes sin duda alguna lo matan gente no yo quería eh

Voz 1201 15:01 sea yo yo había invitado a Carlo para otra cosa pero Paco

Voz 1025 15:04 estando de acuerdo con todo lo que habéis dicho yo creo que también tu hablabas antes de del Museo del Prado

Voz 0322 15:10 ahora yo creo que hay una superpoblación es decir

Voz 1025 15:13 aparte de que cada vez somos más y cada vez va a ser más complicado todo en el planeta a nivel general no solamente de lo que estamos hablando yo creo también que hay un problema de de bueno lo que tú decía no las clases medias están creciendo si hay países como la China India están creciendo que son millones de personas que que quieren hacer lo que hemos hecho otros otras sociedades durante años y ahora pueden hacerlo ellos yo creo que ese es otro problema que tenemos también

Voz 0322 15:37 es que esa cola no es una cola de hombre sajón blanco si analizamos la cola a era un quince por ciento de mujeres habrá un treinta por ciento de personas de raza asiática otros que esa cola no es la cola que nosotros tenemos en mente que había veinte años no dice parece que sea cola representa al mundo nace presenta el mundo que le va bien aunque puede pagar los treinta mil euros y ese mundo es muy grande es es es un uno por ciento pero es un uno por ciento y su familia no cuál es un cuatro por ciento del planeta no entonces al final y luego los deportistas que no hay que olvidar que también durante este tiempo y esto es muy importante ha habido cuatro cinco actividades en el Himalaya alucinantes que no habían existido aparecidas hacía mucho tiempo que algunas son únicas no sé decir aquí el tema está de tu va Ángel Tulsa diez cualquiera hace una foto hoy en día no cualquiera dice que hace música no sé yo escucho música de la que yo creo que es de verdad a veces hijo del no se parece no ves una foto de un fotógrafo buenísimo y es la bomba no entonces yo creo que tenemos un problema de criterio también clarísimamente eh muy grande y al final no vale lo mismo irá deberes que era deberías estos días ha hecho never española sea llegado prácticamente a la cumbre por una vía nueva por la la otra vertiente

Voz 1025 16:49 sí era complicado

Voz 1055 16:51 no

Voz 1025 16:52 pero también antes un orgullo yo no sé decir cualquiera digo una Montañez y es que a mí no me gustaría ir a ninguna Monteys que me subieran de decidir a decir esta o en no sé dónde me han subido Sáez siete de Osona hubo sino puedo mejorar la bueno Carlos lo decías a costa de las ha dicho que no salió Instagram

Voz 1201 17:13 Instagram pero sí es verdad

Voz 7 17:15 Arnedo añadían una última cosa Carlo estamos hablando de los que suben pero es que lo que yo creo que nuestros oyentes también tienen que saber es que la gran mayoría no supe el noventa por ciento menos que van son trueques que están por los campamentos base

Voz 9 17:28 el pacto

Voz 7 17:30 claro claro el impacto que está claro es que es así no no sólo nosotros

Voz 0322 17:35 decimos a estos que no monten el teleférico y el hábil de Migui que subese cinético metro es es el es el

Voz 9 17:41 el lleva el más utilizado de Europa el ascensor más usado

Voz 0322 17:44 hola nadie claro pero éstas no pueden montar zona entonces nosotros tengo muchas contradicciones también en

Voz 1025 17:51 sí sí sí sí totalmente este es un tema

Voz 0322 17:53 que no es como los temas que hay en el mundo son la son simples todo yo no tiene una solución fácil pero claramente en la solución pasa por hacer que Nepal un país mejor

Voz 1055 18:02 es que sea más democrático porque son países

Voz 0322 18:04 instituciones puede que sea un país con personas porque con buenas universidades no hay otra al final

Voz 9 18:10 Dick El Mundo no se puede salvar

Voz 0322 18:13 y queremos hacer un mundo mejor es la única manera porque hacemos una presión ahora mismo de problemas enormes pero otro día no yo creo que ahora lo sabemos matar de dos maneras no con bombas nucleares y con Hinault sabemos matar con el calentamiento global no que estamos ensayando Pedro dentro de diez años abrieron matarnos de veinte maneras con

Voz 9 18:32 cómo cómo no

Voz 0322 18:33 aprendamos a pensar como especie pues vamos a tener un problema Gordillo y muy todos estos problemas que debemos estas elecciones tienen que llevar un a una nueva manera de ver el mundo es imposible que no siete sino pues colapsará yo creo que no va a ser porque hay demasiada inteligencia y sobretodo demasiada conexión

Voz 1025 18:50 me lo has puesto pero como dice aquél en la cabeza para rematar porque yo venía a hablar precisamente del otro mundo que es a lo que tú venías hoy porque esto de esto yo me ha resistido y al vale

Voz 0322 19:02 que olvide

Voz 1025 19:04 Nadal porque porque tenemos una oportunidad única ahora mismo sobre todo si estás en Madrid no carros

Voz 0322 19:11 así porque él te hemos lanzado común movimiento que se llama mañana pero no es apostar visto pero aunque lo parecerá que se llama mañana ya hacemos común primer evento de Ifema en Madrid el trece catorce y quince de julio

Voz 1025 19:25 muy bien porque lo de junio perdona sí

Voz 0322 19:28 precisamente en esta línea no buscando entornos donde la gente según acuda a hablar los ecosistemas pues las empresas las instituciones las personas los estudiantes los ancianos los jubilados puedan hablar realmente de estos temas y Estepona dice pueda realmente les pues manifiestos inusual desde los cuales empezar a crear no muchísimas cosas de estas afortunadamente pues en España tenemos cientos de investigadores alucinantes si Emilio es alucinante lo que hay y creo que hay que darles voz no tener como un discurso en español no que esto es muy importante no sólo de España por supuesto gente más sitios pero pero realmente que que tengamos un discurso en español propio desde nuestra cultura no y en esa línea pues el otro ya lo habrá algo yo creo que es bueno que invitamos a la gente ser aventureros y como tenemos algunas entradas porque en que era

Voz 1025 20:22 interesantes te invito yo voy a ir oye

Voz 1201 20:24 esto es un acomodador bloqueada falta yo puedo dar una una de las charlas es tuya verdad bueno sí pero

Voz 0322 20:31 no sé cómo gas allí pero tiene muy buena pinta ahí ahí apuntada

Voz 1025 20:35 sí pero internamente

Voz 0322 20:37 me hace mucha ilusión hacerlo ahí creó bueno no lo hago yo sólo yo la hacemos con Ifema lo hacemos con empresas haciendo en innovación hilaridad la voz a toda la gente de en español que es interesante es agradecido porque siempre estamos no están contando todo en inglés

Voz 1025 20:52 muy bien me gusta hecho eh eso me gusto

Voz 0322 20:54 digo yo lo llevo toda mi vida escuchando el inglés ya aprendió mucho pero que resulta que aquí hay muchísima gente que sabe mucho también pero lo que la diferencia hasta que que hace el discurso desde nuestra cultura yo creo que eso es muy global

Voz 1025 21:07 oye una cosa carros co cómo se pueden llevar no sé si si lo has hablado ya con Rebeca como se pueda

Voz 0322 21:13 no sé cómo va a ser pero le pasa un podio para que me parece mal hacer esto de que la gente de será aventureros que queda no no porque hay hay muchas cosas de despoblación de de de edad de cómo afrontarla muchas va ser muy interesante a mirarlo hay doscientas casi doscientas charlas no talleres todo en todo pues participar es muy relativo por eso digo que tiene sus riesgos pero no íbamos a hacer algo normal a estas alturas si esta es un poco o sea que estáis invitados

Voz 10 21:44 bueno pues eh yo creo que lo más fácil será dar el el email

Voz 1025 21:50 el programa lo más fácil será dar Helimer del programa a todos a para que todos los que queráis podáis apuntaron si conseguir esa invitación que os ofrece carros para para estas charlas

Voz 10 22:02 en Ifema ya a través del código que ahorren vi a Rebeca

Voz 1025 22:09 os recuerdo Ser aventureros arroba Cadena Ser punto com será aventureros que no se me olvide aventureros arroba las teniendo a la misma vez que lo estoy diciendo cadena SER punto Cadena Ser punto con nos mandáis un email diciendo ahí quiero que no quiere invitaciones para para ir precisamente a

Voz 9 22:30 cualquiera de las no amañada porque cualquiera sí

Voz 1025 22:33 es ir a cualquiera de esas charlas quedáis hemos dicho fecha junio o julio

Voz 9 22:36 junio julio del doce al catorce trece catorce

Voz 0322 22:40 ella hay alguna bastante gente pero vamos yo creo como dicen enorme exenta de venga los que llevan a ver

Voz 1025 22:47 era aventureros arroba Cadena Ser punto com dos escribirse nosotros mandamos el código para que podáis descargarlos de SAS esa asentado para que os den estas entradas podáis asistir a ese mañana porque como dice Carlos Barrabés mañana empiezo hoy

Voz 9 23:01 eso es ahí estamos me gusta empiezo y no si se llama web

Voz 1025 23:08 pero lo digo por eso que éramos antes nunca voy a poner motor en mi bicicleta siempre a pulmón a pierna limpia ya te quiero ver yo a dos mil seiscientos pedaleando Parri va a polvo a esa dos mil seiscientos duro no ya a cinco mil a pedaleando andando ha quedado muy claro paseando a Carlos mucho e insisto mañana empieza hoy estaremos muy pendientes todos los que que par que escucharse el programa os apetezca ver todo el lío que se monta en Ifema que es espectacular lo que han preparado Ser aventureros arroba Cadena Ser punto com dos mandáis me email Rebecca felizmente os va a mandar el código

Voz 0322 23:48 está garantizada

Voz 1201 23:49 la cita estaba encantada dos ya en otra que para ella no hay nada más empezar a pasado mañana hemos dado a tocarme carro de verlos

Voz 11 24:09 no

Voz 12 24:10 sí

Voz 13 24:12 eh

Voz 1025 24:18 en marcha Alfonso Ojea que tiene yo a luego gracias a un poco hasta aquí con nosotros hoy sobre todo el tema yo os digo una cosa algo que sabéis ya si no lo sabéis deberíais saberlo ser la Ser esa emisora oficial de la quebrantahuesos todo eso gracias a todo el trabajo que se ha hecho durante estos años en Ser aventureros puedes participar en la quebrantahuesos en el equipo de ser aventureros sólo tienen de poner un tuit con una foto con la bici que vas a participar en lo más importante has tac aventureros que manta quebrantahuesos diecinueve aventureros quebrantahuesos diecinueve acuérdate en arroba Ser aventureros en nuestra cuenta de Twitter arroba Ser aventureros seguirnos por favor porque si ganáis os contactamos por Twitter que nos ha pasado de algún que otro concurso de anda han ganado doce quién inundó seguían y hemos tenido un lío para encontrarlo de Padre Nuestro vale el que va a pasar con entre todos los que nos estáis mandando la Photography Aita Bodo vamos a elegir seis ganadores para participar en la quebrantahuesos que incluye el premio inscripción en la quebranta vale para participar con el equipo será aventureros en mayo de equipo será aventureros alojamiento en Sabiñánigo ojo eh en Sabiñánigo este año del hotel La Pardines sí sí sí en Sabiñánigo vas a puede dormir casi hasta que con ahí con él la serie se hasta las seis de la mañana si levanta la bici ya estás en la salida de la Pardines de hotel fantástico Familiar de intereses Stade de tres estrellas para todo el fin de semana régimen de media pensión pero también M E

Voz 1201 25:56 a la Pardines de tanta caradura lo bueno

Voz 1025 26:02 la competir es decir que si hotel a par Dina hotel fantástico Familiar estrella régimen media pensión ideal para descansar antes y después de la prueba vamos que este año os lo hemos hecho pero que ni anillo al dedo eh ahí os quiero ver en el hotel a partir de ahí estaremos ya hay sorpresa e llame porque hay una sorpresa más pero eso es lo peñas que sino que dentro de los diez primeros nos tocamos

Voz 1201 26:25 bueno esto esto y nosotros con quién vamos a estar

Voz 1025 26:30 este año con nosotros mismos pero quién viene sabes ya que estuvimos antes a Indurain hemos tenido

Voz 9 26:35 tú te tengo tengo alguna sorpresa sí sí sí

Voz 1025 26:39 no te la voy a desvelar pero que tengo

Voz 9 26:41 sorpresa avales pero bueno ya sabéis corriendo igualando e con el Twitter arroba hacer aventureros el aventurero

Voz 1025 26:47 los quebrantahuesos diecinueve IS hotel la de está esperando sí señor hotel Familiar fantástico entre esas estrellas casi nada venga más cosas

Voz 14 26:57 no

Voz 16 27:16 se deshace por perderte

Voz 17 27:19 con gran hazaña

Voz 16 27:22 el Robinson Venus donde no hay hecho dicho fue hecho a conciencia Ella pongáis que usted hace

Voz 18 27:36 es que tienes para tener siquiera señor fue irse a tomar jugo de tomate jugo de naranja jugo de uva jugo de piña está bien les sacaremos el jugo a la compañía trae uno de cada clase

Voz 19 27:47 buenas noches

Voz 20 27:50 quiero equipo poderoso mil son puede pagar caro boda

Voz 14 28:05 viví

Voz 1025 28:11 cuando nosotros próxima invitado es parte de la familia estará en toreros ayer se metiendo un lío de padre museos nuestro era una cosa que ha llamado el proyecto Ruta de los dieciocho héroes se propone conmemorar en este dos mil diecinueve el quinto aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián El Cano que se dice rápido pero esto es mucho más complejo de lo que os parece eso quinientos años de dicho dicho quinto a algo raro he dicho yo también quinientos años ya vocablos Specter él o lo que queda del que pesó ver a ver pero está hola Carlos

Voz 21 28:49 qué tal cómo estáis qué gusto saludar colinda que grandes amigos

Voz 9 28:54 ahí está la que pelota

Voz 21 28:57 empieza hoy a ver cuéntame esto

Voz 1025 28:59 cuéntame el lío hoy cuéntale los oyentes el lío que te has armado para para este verano

Voz 21 29:05 pues hemos arrancado las rutas los dieciocho es que como bien sabe Ángel Colina hubiese sido la idea que hubiese llenado este año aquí está la Quadra Salcedo nuestro maestro rememorar conmemorar aquel quinto centenario de eso se lo es de Magallanes Elcano y que regresaron vivos a España de doscientos cuarenta y siete menos y después de tres años fíjate tú Ángel sin Miguel no hubiese celebrado

Voz 1025 29:34 hombre ya lo creo ya lo creo el quinto centenario pero yo creo que he dicho quinto aniversario me da eh no sé qué barbaridad dicho pero estamos en ello cuántos sois que quiénes organizáis esto Kiki Smith cómo es cómo es lo que te que hacer la ruta

Voz 21 29:46 muy sencillo hemos arrancado dos amigos porque he intentado hacerlo en mi manera ciudad sí que sabe Mis aventuró Villa pero no consiguió financiación lo he conseguido ha patrocinado por ella se mira me cojo la mochila tengo un amigo que es PP Vozmediano que me dijo yo te acompaño porque soy un enamorado también de aquella gesta histórica de la primera vuelta al mundo indoor vamos Lady Javi mujer roció Gayarre que es la única que de verdad le pedí permiso porque ayer tenía que quedarse con las cinco alimañas que tenemos

Voz 0322 30:17 y me dijo pues me diga te conozco

Voz 21 30:20 vete disfruta dos meses y medio fuera de casa pero de

Voz 9 30:27 cada ayuntamiento que Bollaín

Voz 21 30:30 marineros que regresara más eh que fueron cuatro vascos en Galicia también en Extremadura Andalucía y terminamos el diez de agosto en Sevilla porque el diez de agosto fue cuando partieron esas cinco Naos maravillosas hacia hacia él de hecho Magallanes que porcino consiguió consiguió por primera vez cruzar el Pacífico que había descubierto en mil quinientos tres veces se acuerda de quinto centenario Ángel de mi quinientos algo uno cuando subimos apetito parado

Voz 0322 31:02 hicimos allí en el Pacífico como digo

Voz 9 31:04 con que Jacko casi muero esa subida me acuerdo perfectamente

Voz 21 31:10 Tarzán mata sí bueno la verdad es que fue una cosa maravillosa yo digo coinciden Miguel tenía que haber hecho algo con esto porel por los marineros por supuesto que hicimos a vuelta a la historia y por la aventura de la naturaleza aventureros que estáis aquí

Voz 9 31:29 mi dando claro

Voz 21 31:31 montó en oye vamos a poder seguidos por supuesto tuya manos cuando quiera hayamos partido cuando quieras nos llamas por teléfono ya entramos niños hay vistas que vais a atrás alto de cinco minutos

Voz 9 31:45 como hemos ido viendo fíjate qué lujo tanto

Voz 1025 31:48 exacto

Voz 9 31:48 eh para para dejarlo todo claro vais a hacer durante todo este tiempo ha recorrido a pie por todas las

Voz 1025 31:54 ciudades en donde volvieron los estos marineros

Voz 9 31:56 salieron de la si donde nací donde nacieron

Voz 22 32:00 muy bien y luego bueno y luego bueno creo

Voz 1025 32:02 hemos creado una página en Youtube no hay otra quemas para que la gente te puedes lo que

Voz 21 32:08 en en Youtube tengo la mía en gran mía porque va a crear un no pero pero al final dije bueno ya sabes

Voz 1025 32:14 pero un canal en Youtube si no sé si sí

Voz 21 32:17 tú qué te crees que ya debe mandar un vídeo yo otro que se llama Carlos en Instagram que ya sabes que no te pasa minutos son fáciles de ver si como una cosa que es privada que nadie me ha apoyado quitando por cierto que el material

Voz 0322 32:33 tal

Voz 21 32:34 Pilot quemado un IMS con la inscripción del quinto centenario pues es una cosa nueva

Voz 1025 32:39 oye cómo pensáis a los aros porque esto es son muchos días eh

Voz 21 32:42 pues alberga en albergues porque íbamos a todo el camino hago ya que vamos a a bueno ahora digamos tan etéreo fases cuando cuando acudió a Bilbao Juande Arratia Barakaldo el Juan de de su vileza los fans si plato Juanes no vamos a cantar día acata te gusta tía Cortizo a recordar a Juan de Santander que es de Cueto

Voz 9 33:06 ah sí señor luego vamos Diego

Voz 21 33:09 Carmena ayer Alcántara que por fin han descubierto que es de Alcántara no de Bustamante gracias a Velez baños que por cierto fue en mil novecientos ochenta y cuando yo empecé pues ya es una maravilla la siempre está con nosotros al ir a Huelva Sevilla bueno todo maravilloso oye te dicen a mí yo te pido que me lo están pasando o que tengo aquí

Voz 1025 33:36 pues querido Carlos mucho éxito y iremos siguiendo te a través de los canales que has dicho nada a seguir manteniendo la llama viva de nuestro querido Miguel de la Quadra porque al final como muy bien apuntaba al principio esto es un proyecto que a él le habría entrado pero por los ojos sin ninguna duda vamos

Voz 9 33:54 sí sí sí más chico pero pero pero querido Angelito Beckham que ideó nieve claro

Voz 1055 34:01 es verdad es que se imagina es que Juan Sebastián Elcano hubiera tenido un apellido británico

Voz 1025 34:05 al la leche ahora mismo tendría todo

Voz 1055 34:08 todo el planeta ahora mismo documental de revistas musicales pero que fuimos los pringados españoles nosotros nos reivindicamos absolutamente nada pues bueno al quinientos seiscientos setecientos ochocientos y nadie se enterara sobre todo tuyo no porque ya no estará más setecientos si quiero llegar más

Voz 9 34:26 Becker de un abrazo buen viaje echaban por el mañana empezamos hay que me ha gustado mucho

Voz 1201 34:31 ha dejado da luego chao

Voz 1025 34:41 luego llevo a Murcia que quiere darme una vuelta por Murcia pero antes me voy a dar una vuelta creo que por Australia porque está el mítico no

Voz 23 34:49 sueltas desde las antípodas o dónde le pille muy cuerdo

Voz 1025 34:58 qué tal Llopis ve cómo estás muy bien dónde andas por Australia no porque por el tono de voz denota la tristeza eh pero bueno estoy bien trabajando en qué andas

Voz 24 35:13 no mucho no tengo u otro

Voz 1025 35:16 vaya hombre

Voz 24 35:17 pero bueno para Wall explotada de May viene sí claro todo hay viene esto vaivenes sí sí que está solo

Voz 1025 35:25 no como José Ruiz que estamos pendientes de ti a ver qué decir días así como tú

Voz 24 35:31 comenta no sé si tienen ganas de saludarme ni yo creo que no

Voz 1201 35:36 no yo no tengo bueno a Valenciano no que la acompaña

Voz 1025 35:42 es que no sé si visto que te diga que no tengo ver es que si le digo si si te digo no no me apetece ver ya te has visto cecina pero es que el tío te te saluda siempre a ti es decir hola qué tal cómo ahí haciendo la pelota el jefe no sé si estoy con Cole oye qué pasa qué tal Nadal viene tal como lo he visto la última vez

Voz 1241 36:06 jo terrible terrible

Voz 16 36:10 sí sí ya muy bien es un fenómeno hombre

Voz 24 36:15 no opinó igual que la gente del sistema como vosotros pero yo digo la verdad no es un fenómeno no estaba

Voz 1201 36:23 está dando entrada ahí quiere entrar pero no sabe cómo ha sido pregunta por nosotros

Voz 24 36:34 hasta ahí no está dando o que hay que oye que cómo va lo de tu libro

Voz 1201 36:40 ah bueno

Voz 1025 36:45 el bueno está arrasando esta semana hemos esta Sevilla que fue espectacular o en un termine el programa Inma voy para Valladolid dos que quién quiera estar quién esté en Valladolid en un rato voy a estar en la feria voy exactamente porque tengo que mirar muriendo me acuerdo pero tengo que mirar exactamente a qué hora ahí donde estoy puntos para para que todo el mundo lo sepa que esa cota en la segunda edición sí sí claro esa es de de doce a dudosos a una cuarenta y cinco a dos menos cuarto Feria del Libro de Majid en la caseta de firmas de la Plaza Mayor ahí estoy en un rato no me voy directa a la Feria del Libro de Valladolid de doce a trece cuarenta y cinco caseta de firma de la Plaza Mayor quien quiera ahí firmar y hablar de diecinueve mañana querido amigo salvo en el programa de Iker Jiménez no te digo más en cuarto de la mañana porque mañana domingo que por primera vez a hablar de del Vuelo diecinueve bien comentaba con vale y no como este dime qué más quieres viste

Voz 1241 37:52 pues no yo cuando me cuando sólo ir por España me suelo traer mogollón de libros para leerlos sideral

Voz 24 38:00 la cosa no

Voz 1025 38:02 me compré uno al tío sí

Voz 24 38:04 comprar uno de de la chica está

Voz 1241 38:07 de la periodista de la SER que escribió un libro sobre etarra reinsertado a dos algo así arrepentidos au no había no no sólo no pude estaba agotado

Voz 1025 38:18 ah pero ya te lo ya te lo pido creo creo que es el

Voz 1241 38:23 estaba fui además a la casa el libro y al Aznar tiene te sólo a la chica de serlo a la chica que ponga que diga algo

Voz 10 38:30 que diga qué nombre que que que permiten galos

Voz 24 38:34 no no se Ana Terradillos ahora te va bien

Voz 1025 38:38 por cierto te va decidió que no chica

Voz 24 38:40 no venía a la cabeza vale

Voz 1025 38:44 Terradillos yo se lo pido si hablar

Voz 24 38:46 un libro que se que me estoy leyendo antes de leerme el tuyo si bueno que ya es el de Alsasua se llama yo pensaba que se titulaba no sé por qué razón

Voz 1241 39:00 sois unos mierdas pero no se titula

Voz 24 39:02 el sois unos mierdas se titula

Voz 1241 39:05 se titula al saxo el caso Alsasua eh yo ahora me lo he leído ha sido un libro impresionante es de los siete jóvenes dos osos que llevan ya dos años y medio en prisión en este libro te explican la actuación de los jueces del fiscal de los guardia civiles de los periodistas para hacer creerte que que los siete de Alsasua cometieron un delito de terrorismo lo que fue una pelea de bar eh bueno es para que no te trajes las mentiras que te cuenta el sistema

Voz 24 39:41 vamos es el sistema que estábamos claro yo como novelas trago yo con me trago las mentiras que pues me he leído este libro Guiness

Voz 1025 39:51 es en ese libro quién lo eso no

Voz 1241 39:56 lo tenemos aquí mira Aitor haber rezado quiere ha dicho Inchusta pienso pues dos periodistas periodistas que cuenta

Voz 24 40:05 en serio no no sé no no famosos como los que ha como lo yo ustedes claro pero que a mí

Voz 1025 40:13 si te vas a Ponseti ya John

Voz 24 40:16 me viene a ver si txalaparta lo perdáis ponen pues ya lo sabéis no sé si no es éxito para que quiera para que no se quiera tragar las mentiras del sistema comiendo este libro exento tres El especialista recomiendo este libro no sí que se este es otro había oye por cierto que aquí lo recomendado la colina donde

Voz 1025 40:44 si entonces Facebook salero no pero como te recomiendo mis cosas en Facebook y es lo que dientes recomienda este libro pero bueno tío qué qué van a pensar que soy de Podemos como tú

Voz 1201 40:59 por favor algo vamos a muerte

Voz 1025 41:04 ya te daré intentaré L mirar porque el libro de Ponseti el bueno diecinueve el otro día empecé a leer el libro llevaba si bien no me dijo no te ha tío

Voz 24 41:17 vamos libro déjame que le voy a hacer llora Belén no te jode

Voz 1025 41:24 toda la movida organizando todo el vuelo y tal que estaba uno que no quiero volar el otro que si tal bueno ver página cincuenta por Lezama

Voz 24 41:32 la agencia ya te lo he dicho la editorial

Voz 1201 41:38 hola mi asuma él está estoy hablando desde yo del mío quería hablar de mi libro fuera un montón

Voz 1025 41:47 afuera

Voz 24 41:48 te has ido ya no de euro vale muy bien pero está has ido ya no no ha bueno pues quédate ahí que nosotros vamos a contar mascotas venga fíjate amigo por cierto sabes que nosotros tenemos una espina

Voz 1025 42:04 su predilección por Murcia porque Murcia siempre es una región de la que hablamos con montón de cariño porque la conocemos erais frotamos ahí porque no está tan fenomenalmente tú tú que en Murcia

Voz 1055 42:17 yo he tenido la suerte de estar mucha gente habla del entierro la sardina al carnaval que bueno yo tengo la suerte estará en Murcia que es muy desconocido al menos los que no son de Murcia ideólogo absolutamente maravilloso es de los sitios de tengo sesenta y un años donde mejor me lo he pasado en toda mi vida

Voz 1025 42:32 sí porque porque ya me imagino que eso ya se entiende la sardina en Murcia que os animo a si no es en otras época daño que Essen en esa época hace disfrutar de una fiesta callejera alucinante nos vamos a Murcia vamos

Voz 1025 43:47 te hace feliz

Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 1025 44:25 sí

Voz 27 44:28 lo exigió

Voz 1025 44:31 esta es la próxima historia el maravillosa porque vamos a hablar de discapacidad intelectual de una fundación a la par que participarán en la entrada Speer el reto ciclista de cruzar los Pirineos en siete etapas van a cobrar unos setecientos cuarenta kilómetros iban a participar el ex deportistas de elite como Javier Ares

Voz 10 44:52 en dicho Iñaki de Miguel el líder de Maldita Nerea Jorge Ruiz

Voz 1025 44:57 eh sobretodo es un reto de inclusión no a través del deporte y que afrontan que afrontan en el equipo de ambas entidades comprometidas en fomentar valores como la superación el trabajo en equipo nuestro protagonista de hoy es José Miguel Maté que tengo al otro lado de la línea que precisamente viene a hablarnos de esta historia hola José Miguel qué tal estás buenos días

Voz 9 45:18 muy buenos días cómo estamos muy bien un reto

Voz 1025 45:21 precioso no que creo que vais a hacer más de cuatrocientos deportistas afrontando es en junio no nueve el quince de junio lo de cruzar los Pirineos desde de rosas no hasta Hondarribia

Voz 21 45:33 exactamente setecientos cuarenta kilómetros de mil metros de desnivel en bici de montaña

Voz 1025 45:40 se hizo rápido impartición país como por por etapas por grupos todo el mundo para equipos quiere decir todo el mundo alavés de estos cuatrocientos

Voz 29 45:48 no no no no no hay varias hay varias categorías hacer en sólo es como lo llaman en individual se puede hacer por parejas o se puede hacer como vamos a participar nosotros con un equipo muy especial por relevos decide nuestro equipo de gente que va a hacer las siete etapas sólo pero acompañando al resto del equipo y luego varios componentes del mismo vamos a hacer pues a lo mejor la mitad dos terceras partes de cada etapa hay que tener en cuenta que cada etapa son más de cien kilómetros cien kilómetros por montaña con desniveles que van de los dos mil a los tres mil y pico tras eh pues bueno nosotros vamos a intentar el objetivo es es ayudar a un equipo de deportistas con discapacidad intelectual de la Fundación adaptar a que primero que participen que ya de por sí es un es un éxito y un buen reto y segundo este es el el reto principal que consigan llegar desde rosas a Hondarribia

Voz 1025 46:44 cuéntame la cosa Si ahora hay oyentes que nos está escuchando les parece un reto maravilloso se puedan apuntara esto no esto está cerrada hoy iban los que ya está

Voz 29 46:54 bueno a ver si se pueden apuntar para participar en la en la prueba es complicado porque bueno primero porque hay que entrenar

Voz 21 47:02 mucho la la preparación es un reto muy duro

Voz 29 47:05 o sea es una aventura de verdad es una de las diez carreras de bici de montaña más duras del mundo eh entonces sí está muy entrenados pero bueno en cualquier caso las inscripciones están ya cerradas quedan diez días la logísticas muy complicada puedes dormir en polideportivos en el campo que es como llama a la organización esa modalidad o puedes hacerlo en albergues en hoteles no esto está completamente cerrado pero para el año que viene por supuesto pero cualquiera está invitado allí darnos a participara a apoyarnos porque la causa yo creo que lo merece dar visibilidad a la inclusión e integración de personas con discapacidad intelectual en la sociedad y el deporte creemos que es una manera magnífica de demostrar que que no tienen límites no que que estas personas cuando se lo proponen con los medios adecuados la organización y la ayuda pues pueden conseguir cosas que parecen imposibles para cualquiera

Voz 1025 47:57 oye ya terminamos con esta

Voz 10 47:59 y no se puede seguir

Voz 1025 48:01 todo ese reto de algún a través de redes sociales como como incluso se puede ayudar de alguna manera a lo mejor ayudar a la fundación de de esta gente con discapacidad intelectual sí sí sí

Voz 29 48:14 hay varias formas primero el seguimiento a para a través de de la de las redes sociales de la propia prueba que se llama transmitir eran Speer con y griega tanto en Twitter como en Facebook como en como en Instagram Se puede seguir nuestra propias nuestras propias redes sociales tres S V arroba trece a V tanto en Instagram como en Facebook como en nuestro canal de Youtube in tenemos intentaremos colgar vídeos de la prueba también se nos puede seguir desde luego nos vendrían muy bien cualquier mensaje de ánimo tres S V o transcribir tanto en esa gran como Facebook como Twitter por último claro que sí que se puede ayudar a la Fundación haciendo donaciones en IG el punto org hemos gel hemos creado un reto buscando mi nombre José Miguel Mateo pero

Voz 21 49:05 el objetivo es lógicamente aportara hacer donaciones a la Fundación

Voz 29 49:08 nació a la par que también se me olvida decirlo pero también está ahí a través de sus redes sociales Fundación a la par se puede participar ese puede ayudar ese pueden hacer donaciones todo lo que sea ayudar a la integración e inclusión de esas personas las

Voz 1025 49:23 José Miguel mucha suerte y mucha éxitos me

Voz 9 49:27 muchísimas gracias a vosotros venga seguimos con más

Voz 10 49:36 el nombre que vamos a hacer ahora que lo está diciendo ella semen semana bueno pues el nombre es el de Javier Gregori porque viene la otra aventuras se hicieron también ahí van

Voz 31 49:52 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie

Voz 1025 50:00 podido llena

Voz 1201 50:03 señor Gregory dónde nos lleva

Voz 1025 50:04 hoy esta mañana buenos días llevó a la

Voz 0882 50:07 órbita terrestre porque hay un espectáculo nuevo en el cielo nocturno que nadie se asuste sesenta nuevos puntos luminosos en la bóveda celeste por la noche no son ni meteoritos asteroides nuevas estrellas Ny son mini satélites lanzados con éxito ponerlo en Mans que forman ya su red mundial de Internet en teoría más barata y que va a llegar a cualquier lugar del planeta pueblos vaciados incluidos que se llama estar Link esos acaba de lanzar esta semana con éxito sesenta nuevos satélites son son pequeñitos pero va a lanzar quiere lanzar cuatro mil para llegar para llevar Internet a a cualquier lugar del planeta Polo Sur Polo Norte el Everest entre los que se del Everest podrá jugar a su videojuego favorito

Voz 1201 50:54 quedado lo estamos arreglando ya verás tú al final desde fuera no se va a ver la Tierra charro dando volvió a ser el teléfono

Voz 1025 51:02 qué ponemos el

Voz 1201 51:04 ya lo decía ha habido pero

Voz 0882 51:06 de éstas en EEUU sobre todo de astrónomos diciendo que que van a estropear el cielo nocturno porque estos satélites aunque son pequeñitos

Voz 1025 51:13 se ven se ven además tienen paneles

Voz 0882 51:15 es el sol incide hombre son puntos muy pequeñitos pero bueno si tienes un buen teles

Voz 1025 51:21 propio de molestan demora está la verdad