José María Espejo: “Nuestros votos no van a servir para hacer presidente a Sánchez”

Voz 1727 00:00 y hablamos con José María Espejo que es diputado coordinador del Comité de ciudadanos que está negociando los pactos todos los pactos e muy buenos días señor espejo muy buenos días qué tal nos confirma que en Madrid en concreto han llegado a un acuerdo con Pepe y Vox para controlar la Mesa de la Asamblea y que no en la presida el PSOE

Voz 1 00:20 pues que yo sepa en estos momentos todavía no hay no hay nada cerrado nosotros en en en breve presentaremos nuestro candidato señor Juan Trinidad a presidir la Asamblea de Madrid esperamos pues que consigamos esa presidencia pero todavía no hay nada nada cerrado de manera definitiva

Voz 1727 00:40 que hay que verlo en qué brutos confían para sacar adelante esta presidencia

Voz 1 00:46 pues en los votos de los que no quieren que presida la Asamblea un partido de izquierdas nosotros confiamos en todos aquellos que que no quieren que la Asamblea de Madrid presidida por el Partido Socialista

Voz 1727 00:58 se van a reunir hoy va a haber una reunión entre el PP y Vox y Ciudadanos para decidir esto

Voz 1 01:05 pues ya le digo ahora mismo no me consta que esté habiendo ninguna reunión yo supongo que las conversaciones que puede haber las continuarán incluso hasta en el propio en la propia sesión de investidura porque hoy por hoy no hay no hay nada cerrado sé que os presentaremos a nuestro candidato esperemos que consigamos la presidencia pero vamos a verlo

Voz 1727 01:26 Fuentes del Partido Popular nos lo dan por hecho en la SER y Rocío Monasterio ha dicho hace media hora que haya acuerdo que está cerrado

Voz 1 01:35 no no lo veremos veremos veremos si realmente se constituye una Asamblea de Madrid donde el preside empecé a Ciudadanos lo vamos a ver en en poco tiempo lo vamos a ver en poco tiempo pero ya le digo que a mí no me consta que ya esté absolutamente

Voz 1727 01:51 José María Espejo es coordinador del comité general de Ciudadanos para todos los pactos Pedro Sánchez y Albert Rivera se reúnen a primera hora de la tarde que le va a decir Rivera al señor Sánchez

Voz 1 02:03 bueno lo mismo que que él hemos dicho durante toda la campaña de los mismos que lo hemos dicho también a los españoles cuando nos presentamos a las elecciones que nuestros votos pues no van a servir para hacer presidente al señor Pedro Sánchez que nosotros vamos a estar en la oposición no vamos a a estar en la oposición y vamos a intentar también llegar a acuerdos de Estado con quién gobierne evidentemente en materia de educación en materia social en materia económica pero nuestros votos no van a servir para hacer presidente al señor Sánchez

Voz 1727 02:36 en ningún caso barajan abstenerse como le pedían a Sánchez en el año dos mil dieciséis para facilitar su investidura ustedes critican que pueda depender de Unidas Podemos critican que pueda depender de los independentistas en ningún caso se han planteado esta posibilidad en la de la abstención

Voz 1 02:54 no nosotros cuando nos presentamos a las elecciones lo dijimos una manera explícita no que que nosotros no íbamos hacer presidente al señor Sanz se lo dijo al hubiera también en los debates que tuvo con él y Sánchez pues bueno ya elegido a sus a sus socios que son Podemos y bueno pues él tendrá que gestionar esa esa elección no que ha hecho que que son sus compañeros a los socios de Podemos no nosotros lo dijimos muy claramente y lo vamos a mantener yo hice lo vamos a decir de la misma manera al señor Sánchez y a los españoles y por eso no quiere decir que nosotros no estemos dispuestos a pactar durante la legislatura cuestiones de Estado porque eso es lo que creo que es necesario y lo que creo que se responsable desde una posición de cuestiones que yo creo que superan esas esas esas diferencias como son la educación cuestiones económicas cuestiones que afectan al empleo de los ciudadanos pero lo que dijimos y lo que vamos a cumplir es que nuestros votos no servirán para hacer Sánchez ni por activa ni por pasiva

Voz 1727 04:02 usted se siente cómodo cruzándose apoyos en Andalucía y en Madrid con un partido cuya líder en Madrid precisamente sostiene que los padres pueden llevar a terapia a sus hijos que sean homosexuales tratando los como enfermos

Voz 1 04:15 es que mire nosotros hemos planteado unas líneas de negociación que pasan por considerar al PP como socio prioritario en esas en esas negociaciones pactar estrictamente y sólo con el Partido Popular mire nosotros lo que planteamos al inicio de cualquier negociación y que entregamos y que aprobó la Ejecutiva hay entre damos al Partido Popular como socio preferente en todas las comunidades establece muy claramente cuáles son nuestras políticas y nuestras líneas rojas en ese sentido concreto que usted ha dichos como también estaban en Andalucía por cierto en Andalucía lleva gobernando de Ciudadanos ya seis meses no se ha producido ninguna hecatombe muy muy muy me ninguna política de la que usted ha mencionado ha retrocedido en absoluto sino más bien todo lo contrario por lo tanto nosotros tenemos acuerdos son con el Partido Popular hemos dicho que tienen los gobiernos no estará no estará vox populi ahí nos vamos a mantener

Voz 1727 05:17 yo no le preguntaba en este caso por las políticas sino si usted se siente cómodo cruzándose apoyos con alguien que trata a los gays como enfermos

Voz 1 05:27 bueno es que mire yo lo que no le voy a decir a nadie que que no me vote yo creo que eso lo entiende todo el mundo es decir yo presento un acuerdo de gobierno con unas determinadas medidas que son muy claras son explícitas en el sentido en la materia que usted está mencionando por supuesto a mi me encantaría que Nebot así todo el mundo esas personas que que a las que usted se refiere votan eso sabe lo que vamos a cumplir ese es así

Voz 1727 05:57 bueno última cosa Manuel Valls sigue siendo órbita ciudadanos o ya es otra cosa

Voz 1 06:03 Manuel Valls es un independiente que se ha presentado una coalición de la que forma parte Ciudadanos y que como independiente pues es evidente que mantiene algunas costuras con no que no comparte Ciudadanos C's tiene claro lo que lo que dice lo que piensa y lo que va y eso se va a cumplir

Voz 1727 06:24 José María Espejo Le agradezco mucho que haya estado en la Cadena SER un placer buenos días