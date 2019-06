Buenismo Bien: Educación pública SUPERBIEN (11/06/2019)

Voz 2 00:00 bueno

Voz 1378 00:38 el dejar las canciones que suenen hasta el final cuando hay Spotify en una fiesta de de de la comedia El pedirles lector muy raro todo lo que estoy peleando estamos es que esto lo Esteve Javi claro está claro y cada vez noto más aparte que tiras dos dejación ocultos claro es que la gente que tenemos talento como se sabe una cosa por nosotros mismos Javi qué pasa con estas entradas

Voz 4 01:00 vamos a ver cuánta gente de aquí va una fiesta ahí está ahí y la canción que suena antes que quiere poner él la deja sonar hasta el final

Voz 5 01:10 mira que hay en Chicago que es muy buena bien no estaba ética verdad que alguien te respeta nadie

Voz 1378 01:17 no es el único se está dando lo que es una persona de España que hace eso puede ser pues porque además a nosotros no nos han respetado esta semana no Kike bueno bueno bueno lo habido bueno ha habido polémica bueno tenemos unos vi este programa el programa que yo que sé más light de la comedia española Madrid sea más boys de la comedia es como que los es decir los Scouts eso lo es como usted costaría dos tíos Brokeback Mountain eh somos un que hasta que en la Cope lo los Kabul de la comedia es Abascal y Ortega ya que Carod sí

Voz 6 01:57 no pretende de verdad tener ningún tipo de vid con nadie y nosotros hemos soliviantado a una persona que es de una persona de carácter muy tranquilo una persona que jamás pacífica jamás ha entrado en una por favor pone el tuit que hemos que que el tuit Hermann Tertsch pues no les ha yo que sé no les ha no le inmolado lo que hicimos la semana pasada que a lo mejor dijimos cosas y además me vendo a mí pero Hermann que ha pasado bueno el caso es dice la Cadena SER como estandarte deprisa su concepto de la decencia dice el bueno de Gea

Voz 5 02:30 la asqueroso ataque en la Quique Peinado a mí no me

Voz 6 02:33 nombran porque no soy nadie para él pero a Santiago Abascal está bueno eso lo piensa es tú y tu coño que realmente es decir es el coche de esa no es porque este señor se J

Voz 7 02:42 se ha hablado de Quique que que ha aparecido con polo y el pelo corto se ha sido dado por aludido correcto correcto y Hair

Voz 6 02:50 la próxima vez que vaya la posibilidad que vaya al Torino dos hacemos así a menos saludamos

Voz 5 02:56 muy gracioso que decía La Ser ojo a la SER el nivel esto es la Ser pues no en la SER no citaba la SER es la app de La Ser sino

Voz 1378 03:05 a mí antes si no nos dandi antenas Hermann que vamos a hacer

Voz 8 03:10 yo que aparece al final tuviésemos una sit com me siento ofendida porque es cómodo

Voz 1378 03:15 yo estoy es como si estuviésemos en principio chicos vamos a empezar y tú tienes tu programa he venido a comentar que pelo esta semana Santiago al el Atleti cobra antes de nada

Voz 5 03:34 sí llamarles fachas está bien o no es el diálogo Hermann Tertsch fachas sí

Voz 1378 03:41 el técnico ha ido yo no puedo hablar Javi igual tranquilo eh

Voz 5 03:49 para que se va alta de negó que ha pasado que ha ido al baño que le dio al baño que lo que ha sido el técnico a saludar a alguien

Voz 3 03:57 vientos alejada Javi sin audio no hay problema

Voz 5 04:00 me voy a aprovechar para recordar que estamos en la app de las ocho en iTunes en iTunes siguen ahí ahí Vox en Youtube

Voz 6 04:08 en Youtube muy importante yo tu donde se ven las cosas risas

Voz 5 04:10 claro luego el vídeo que esa acoger pidió al luego

Voz 6 04:13 esto vídeo que es que fíjate cómo es la movida que estábamos en esta mesa hablando de si estaba Santiago buscarle gustaba honor una diputada de unidad podemos una activista de izquierdas eh vosotros y yo me ha caido a mí sí ellos

Voz 3 04:26 el delirio del público Jover y no se me ocurre me

Voz 1378 04:32 cuidar cuidar política joder porque es mete les queda no viene

Voz 5 04:35 tanto en Twitter joder te para quienes le opina

Voz 8 04:38 yo como conteste un tuit oye solamente quiero dejar claro que a mi me parece que Santiago está Abascal está bueno propiedad de tocaban y con el coño de otra un señor con una foto suya de o un cuadro me ha contestado Encinedo otra bueno existe un señor me contestó muy orientada ya Titi que no te tocaban y con un palillo

Voz 1378 04:56 a Lehendakari tú tan tan ya te gustaría que te llegasen regalo de Navidad pero vamos

Voz 8 05:04 es bueno solamente esto que no es nada buenista

Voz 1378 05:07 pero yo un señor no este sí se ingiera que no buscaba eh

Voz 5 05:14 no no perdamos más tiempo en esto sólo quiero definir bien facha si se puede o no

Voz 1378 05:20 para algunos habrá que lo sean fascista

Voz 7 05:23 sé que hay que buscar un término siempre

Voz 9 05:25 de chicas Cárdenas no sé

Voz 8 05:29 ultraderechistas valientes

Voz 9 05:32 la no

Voz 5 05:34 no es para para intentar decir que oye no estamos hablamos de las ideas que defienden vuestros dirigentes no de vosotros esto es muy importante ya sólo dejar yo digo hubo también también de ellos de los dirigentes del partido vale sí también no sé si sale yo lo único que les pido a los derechista Valiente pues claro es que es un clic clic por qué nos han venido no has insultado nos han citado han comentado han salido noticias no ha subido nada en Youtube claro tiene claros ha subido cien no darla click

Voz 6 06:07 lo contó verbal puesto que lleva al igual es igual que mi voto al igual que vuestro voto club al igual que sí

Voz 5 06:13 yo digo claro muchos buena es decir no pienso daros un clic o hay pero no sabéis y nos vamos a meter a alguien por qué sólo veis lo que colgamos en Twitter entonces si queréis disfrutarlo darla click claro

Voz 6 06:26 Podemos puede ser que estemos insultando claro

Voz 5 06:28 vais a perder está a perder yo estaba pensando en hacer clic Beit sólo para para fachas que es hacer cosas fuera del programa en plan vamos a hablar hoy cree que vas a hablar Nani de los tres puntos y de Santi Abascal ponerlo en Twitter y nunca hablaré

Voz 1378 06:43 el último señalado en Beit facha

Voz 8 06:47 le encantaba bailar de estoy a una cosa antes de irme como me han me echado tanto la bronca por decirme que no suele podía preguntar a esta mujer que si Santiago Abascal a Chi Chi cobra doce que no sé cuantos pues quiero lanzar una preguntas de público vosotros creéis que Ortega Smith tiene pinta de Tchité

Voz 5 07:05 otra vez lo vemos si yo quiero decir una cosa seria pues uno es opinión pero mientras el partido de Abascal y Abascal siga siendo homófobo siga siendo racista machista defendiendo las armas negando el cambio climático defendiendo la caza los toros y cosas por el estilo que pues de cierto más te acuerdas alguna

Voz 6 07:24 que se peinan muy bien eso sí

Voz 5 07:27 Peinado también nosotros vamos a burlar de Santi Abascal todo lo que podamos y más porque es lo único que podemos hacer así que

Voz 6 07:34 os lo pido por favor darle al clic porque vamos a seguir que claro clic facha League esto es también una así es eso un clic no le bueno música para este momento tan violento

Voz 10 07:49 necesita confiesan que es espera que esta tarde puede haber en Youtube

Voz 11 07:54 esto estamos ya estoy esto está muy bien porque esto Youtube es muchísimo más aquí

Voz 1378 07:58 a mi padre pierda metiendo contenido nada y luego

Voz 10 08:05 no no no no no aquesta confesiones

Voz 12 08:09 eh me voy a confesar sabéis que esto

Voz 11 08:12 es un programa que defienda el buenismo bien pero que lo hacen mala experto

Voz 13 08:15 buenas correcto entonces yo he asumido el líder

Voz 5 08:18 posibilidad de confesarle de mis maldades

Voz 14 08:22 bueno voy a esto es muy mala nos va a aparecer más tarde mal creo creo que lo comparto proveer sí sí

Voz 5 08:28 sí cuando me viene gente joven desde aquí os animo a que os confesó seis is all days vuestra mierda vale cada vez que me viene alguien de una ONG a pedirme que me haga socio

Voz 15 08:41 yo les digo que ya soy socio siempre da igual

Voz 5 08:47 ya y de hecho diré más una vez me hice socio son para poder decir que era y sentirme mejor porque había algunos de Greenpeace yo me hice socio sólo para poder soy socio pues si me iban a decir oye demuestra lo lo iba a demostrar diseñado una que me parece horrible pero me apetece hacer que es que si te viene alguien de una ONG les diga soy socio

Voz 3 09:10 a dar de baja saca los papeles

Voz 5 09:13 a sacarlos que me quiero dar de baja aquí y esta fatales ONG son buenas entonces pido disculpas por esto esto tiene su penitencia ahora ya me van a pillar no creo que lo escuchen el programa pero yo me van a decir sé que eres un mentiroso lo tengo uno peor

Voz 6 09:28 hay una cosa peor que es que yo fijo que estoy hablando por teléfono yo cuando los veo quince metros antes sacas del teléfono pongo así fijó que estoy hablando como tiene ha pasado a mamá dice eso no se han muerto el perro me estoy dando si esta gente cambiar una cosa que sí

Voz 5 09:46 no estamos haciendo inmoviliza

Voz 6 09:48 tácticas como de ligar sea se te acerca tíos y tías

Voz 5 09:52 como como que elijan contigo me dijeron Seat ha caído una sonrisa ves les hacer esas cosas de pero no está mal porque están intentando seguir socios para gente que hace muchas cosas buenas y ganar su dinero es tan bien bien entonces yo para compensar si quiero pagar el precio y quiero hacerme socio de una ONG de cuál es la decidís vosotros no sé cuál porque siempre la duda de hay algunas más justas y otras más injustas que es más importante que el calentamiento global no arrase el planeta o que haya pozos en África claro esto lo tenéis vosotros igual eh las ONG no son quienes de alguna aquí sí

Voz 1378 10:30 de es vaya temas raro no sea de aquí o colabora con lo cual

Voz 6 10:39 se tiene que hacer cuál

Voz 15 10:40 la única vez Crowe

Voz 1378 10:43 asombró Unicef me gusta bueno yo yo

Voz 5 10:47 quiero recomendaciones porque sabes que siempre y el debate de cuál es más justa ya las ONG casi todas aprovechan estos lo hemos escuchado pues yo creo que debemos hablar de este tema para compensar mi igualdad con los con los voluntarios que a mí me parece bien que no podía está bueno música

Voz 10 11:05 un aplauso del público

Voz 1378 11:14 todo se ha visto alterado porque ser silenciado hasta

Voz 6 11:16 desde que se ha muerto Chicho Ibáñez Serrador que es

Voz 14 11:18 es una persona que creó tantos programas como los que ellos hago sea una persona histórica de la televisón

Voz 1378 11:23 hombre pinchó con un cactus el cactus que nos ha traído un invitado invitada invitado no está invitado uno del público

Voz 6 11:30 no sé porque la llamada invitada pues invitada venir el eh cactus gracias

Voz 5 11:35 claro no dejaremos aquí como parte de nuestro escenario que al final no se nos hubiera tardes

Voz 6 11:40 no pero está muy bien como gente que sois todos perdón

Voz 5 11:43 no nos han traído también mis pero quién ha sido quién va a ser nuestro nuestro querido nuestro querido oyente número uno oí público número uno que nos hemos entrado de otra de las tuyas traidor qué has hecho estaba pues no sé si esta mañana se ha ido a la vida moderna o sea tú que tú tú tienes trabajo es vida

Voz 6 12:04 pero vas a todos los programas hoy libraba se ha hecho como libraba se ha hecho un calendario

Voz 1378 12:09 el Deluxe cosas sólo programas de bajo presupuesto no solo

Voz 6 12:16 bueno venga decías aportó Chicho Ibáñez Serrador in uno de los programas que creó de los yo qué sé cuántos programas que creo que te voy a poner la literatura cuales otra vez esta no pones así fue el Waka waka vosotros

Voz 16 12:29 es es gente así una joven os acordáis sabes lo que es si más o menos sí para para para la gente que esté escuchando esto a través de Youtube visión Jover que fuera de este es escuchado sintonía Consuelo Berlanga si no me equivoco está Consuelo Berlanga ya no me acuerdo Uría rota y Consuelo Berlanga o no puede ser Nuria Roca lo vetó con con hueco

Voz 1378 12:55 inaudito que básicamente ponía a vídeos de animales entonces llegó un momento en el que paraban el vídeo que había que saber que era cómo acababa esa esperando que se lo expuesto la tele el opositor fue cuál está introducían tan compleja si es para presentar tu Juanito puede ser

Voz 6 13:07 por qué vamos a hacer hueco Waco sobre política española vale ya sabes que desde este programa somos gente muy plural sea nosotros hemos tenido invitados de Podemos es verdad de anticapitalistas de de Izquierda Unida se ha somos gente

Voz 1378 13:23 Portugal no perdona perdona pero ha venido

Voz 6 13:25 entre Viena pese no son políticas y María Claver pero son eso político sea de lo que por que me has y el discurso en Colón eh sí sí estuvo están muy plural y no no nos hemos arrepentido ni nada bueno pues eso que hemos tenido de todas las tendencias son gente de Podemos de anticapitalista de Izquierda Unida nosotros somos un ejemplo muy de Setién política porque va a atacar a todo el espectro político ciudadanos bien eh vamos a poner un Audi tienes que ver adivinar entre todos muy locamente cómo termina Adela

Voz 17 13:55 en Andalucía fíjense que la mesa negociaciones Ciudadanos Partido Popular y nadie más en esa mesa en labores si queremos que los populistas no gobiernen ni comunidades autónomas ni alcaldías ni España los constitucionalistas nos tenemos que poner de acuerdo bueno voz partido poco

Voz 6 14:12 este era el de Rivera graves lo imagina no cómo termina esto es que dijo Albert Rivera ha no se sientan con Vox B se sientan con Vox la fe sea la sabana con su novia eh que creéis no se siente con Vox se sienta con Vox que crees que crezca

Voz 18 14:32 casado que ha pasado no sabemos todo es verdad que bueno es muy muy bien esta tensión

Voz 6 14:37 adelante una tensión falsa porque todos al resolvemos vale vale

Voz 15 14:42 ciudadanos levanta el veto a Vox ya se han sentado a negociar

Voz 1378 14:45 pero esto es un vaya que no me lo esperaba ahí pero no podemos decir todos o vaya no me lo esperaba que han pactado ha dicho sea asentados sólo habla amigos y hay la misma relación que una madre de alquiler con su bebé se locos en la compra otros males

Voz 19 15:05 hoy no hay

Voz 1378 15:09 sí que existen arranca

Voz 12 15:11 sí a bailar aquí páginas que me

Voz 1378 15:13 no tocar los disparos esto es como si fuera una luchado ya sabéis que aquí defendemos la educación pública fue otro

Voz 12 15:21 o incluso más allá de que es Quique Peinado sea estalinista ortodoxo eso es Ia cedía hace días

Voz 1378 15:31 hemos un tuit que nos llamó mucho la atención vamos esto en You Tube lo tenemos por ahí vea o todavía no esto vosotros después la verdad lo que vamos

Voz 3 15:44 una cosa

Voz 1378 15:49 entonces es de de club que es profesora de la escuela pública mayúsculas como totalmente en lo que ha ganado vamos al campeonato

Voz 3 16:00 Europa ha

Voz 1378 16:03 en pública que han ganado ella claro la cuestión es que venga lo tenemos todo Twitter lo que es bueno bueno mejor que nos lo cuente que nos lo cuente ella no lo tenemos aquí porque bueno está aquí Cruz la club cómo estás cerca Un poco amigo

Voz 5 16:19 a ver cómo es la cosa él él ha dicho una profesora de la escuela pública cuál es la escuela todo de Fuenlabrada Joaquín Araújo ajá público publica cien por cien público sin

Voz 20 16:29 nada de coberturas ni nada con soltura

Voz 1378 16:31 nada nada les mezcla de veneno nada

Voz 20 16:34 pues bien pobre vale

Voz 1378 16:37 que sólo ha perdido sí claro aparecidas ayer una foto con unas chavalas Ike había ganado algo que parecía la Champions que eso que había en el torneo de debate en inglés de la Comunidad de Madrid Gbagbo no no voy a decir porque el torneo eran en inglés pero qué ha pasado

Voz 6 16:58 eh cuarta de otros colegios institutos yo que sé que participaban

Voz 8 17:02 el ex marido tres de de las competidoras ganadoras del equipo no si son cuatro en realidad presentamos dos equipos de cuatro el otro cayó en octavos de final pero lo hiciera muy bien también

Voz 20 17:15 ellas son las ganadoras faltaba vale está pasando una cosa que no estáis viendo los que estáis en el podio

Voz 5 17:21 qué ha ido sentadas en una silla

Voz 3 17:25 una postura muy rígida parece que se ha lesionado el cuello muy bajitas

Voz 1378 17:30 la otra está a cinco metros el micro apuntando como a virus vamos a vale más que el equipo ganador

Voz 6 17:42 es cuatro chicas vosotras tres de ellas ir cuántos cuál es su institutos había eh desde nada queda

Voz 5 17:49 antes de nada

Voz 6 17:50 sois ganadoras de debate ya podéis convencer a otra persona de lo que sea eso

Voz 1378 17:54 es os tenéis que convencer de cuál se queda de pie y las otras dos claro esto tenéis que debatirlo quién se queda de pie tenéis que lo demostramos que sois

Voz 8 18:09 estamos demostrarlo

Voz 3 18:17 mira me queda que debía acoger esta silla cuando decir en tu vida Tete gana te lo voy a hacer de total

Voz 6 18:27 vamos vamos a intentar poner en contexto esto cuartos Coll eso institutos participaban ir hiciera

Voz 18 18:33 públicos o privados esto lo sabéis porque hay que la profesora tengo mal entendido es inscribirán noventa y dos institutos pero luego para mí es un número que pasó como esos diez

Voz 3 18:44 no tengo ni idea puede que no habían oído hablar de ella

Voz 1378 18:49 llega públicos y privados sólo públicos públicos y concertados él estaba yo también tengo muchas cosas en la y mirar lo que se ha hecho Arturo Alonso mira mira mira mira

Voz 5 19:04 a esto

Voz 1378 19:07 para la gente que no tiene sentido pues estaba tanto las creatividad hace acercamos un poquito más como llame como país

Voz 5 19:15 lo tenéis que pegar bien claro como soy

Voz 1378 19:17 más de como los de locos como equipo no da igual

Voz 20 19:26 ya Joaquín Araújo Tin Word igual

Voz 3 19:32 aquí estuvo presente ha perdido no entonces había el público

Voz 5 19:40 es un concurso de debate pero no sabéis hablar al micro estáis a un metro os como si quisiesen contagiar de todo lo que ha dejado

Voz 12 19:49 venga aceptados lo ahí ahí

Voz 6 19:54 cuántos debates ganasteis hasta quedar campeonas cuantas eliminatorias

Voz 15 19:59 ganamos siete no siete

Voz 6 20:02 eso es decir se plantee un tema ahí tenéis que arrasaron los otros mierdas como va eso dice Pla

Voz 20 20:07 Tea con meses de antelación y te preparas una postura a favor y en contra y a favor de contra

Voz 7 20:13 el mismo aquí en todas las eliminatorias al mismo tema o teníais no

Voz 20 20:18 es el mismo

Voz 8 20:23 no traduzca ver si España está como tomando ventaja una adecuada ventaja de su potencial

Voz 3 20:29 R

Voz 18 20:32 es un ser vivo algo tenemos

Voz 3 20:38 no sé cuál es

Voz 20 20:41 vamos a Irán una pregunta cómo fue en la final contra quien fue contra

Voz 1378 20:45 el Retamar suena como gracias a lo que suena suena

Voz 20 20:53 según lo buscas en Google Tessa le colegio privado

Voz 21 20:57 ah se me espérate me decís que habéis

Voz 3 21:00 ha ganado a un colegio público

Voz 5 21:02 ha arrasado en la final del Opus Dei

Voz 1378 21:05 si no

Voz 3 21:13 que no entiendo que bueno

Voz 1378 21:20 también al digo entiendo que era un colegio mixto no no eran todo muchachos noto resentimiento fue muy dura

Voz 5 21:28 LA

Voz 15 21:30 se burlaban de vosotros no no no

Voz 1378 21:33 no pero sí aquí drama drama en vuestras miradas hago Radio Gaga detecto el drama cinco kilometros

Voz 3 21:41 me encanta porque me están mirando cómo venimos yo estoy labrando un futuro en la radio Boris

Voz 1378 21:48 así que de vuestra profesora claro qué paso

Voz 5 21:52 por qué paso ahí

Voz 1378 21:55 os atacaron con cruces

Voz 6 21:59 oye pero yo vi en un en un tuit que no sé si lo pusiste tuvo o que leí M el hilo que en un momento dado ellos razones X que sacaron hablas

Voz 1378 22:08 ha sido leerle el debate no como persona decisiva las energías renovables no sabe quién eso sí

Voz 21 22:19 sí porque ellos dijeron que Blas de Lezo

Voz 15 22:21 mira cómo te tienes que ponerlo como

Voz 20 22:24 de de de victoria de España no si yo decía que pena que mi chica no voten a Vox y no sepan quién es la de Lezo sino dirían pues es que Blas de Lezo muy bien no acabó no como ejemplo de Victoria es verdad que te ojo hablando del cambio climático Blas de Lezo sí bueno tengo negacionista principal no tenían sentirán en el debate tenía sentido por fin nosotros llevábamos un éxodo sobre la armada Dios

Voz 6 22:48 eso es una técnica lo que es sexóloga que es un sorteo

Voz 20 22:52 que es como al principio del debate es una anécdota para cómo poner un ejemplo de la postura que estás defendiendo

Voz 6 23:00 a ellos sacaron hablabas de Lezo de su anécdota siempre sacamos

Voz 20 23:03 la Armada española ellos favoritos

Voz 1378 23:05 claro se servir como ponemos subirlo ha puesto oye por favor por favor

Voz 8 23:12 cuenta lo que había pasado antes que ibas a contar ITA entraba tú quieres el drama del drama porque quiere esta maravillosa historia de pasado cuentan habló por favor

Voz 5 23:21 sólo un detallito que hicieron hubo algo feo no

Voz 20 23:23 fue muy divertido hombre bueno no sé mil lo Estado no nos hicieran nada malo el tuit subió con que un instituto público había ganado salía una foto de de Retamar vosotros no no

Voz 1378 23:41 sí

Voz 15 23:43 sí comillas pues eso no y pusieron

Voz 1378 23:45 la foto de ellos era como pero de verdad

Voz 12 23:51 yo no lo ve nadie

Voz 20 23:55 ya has vi una pregunta estar muy importante habéis ganado un debate siendo una escuela pública un instituto en inglés en inglés decirme por favor que no vais a votar

Voz 1378 24:07 qué aciertos partidos que quieren él

Voz 20 24:09 minar la escuela pública

Voz 15 24:13 yo apoyé la educación pública japonés la duda

Voz 1378 24:18 en el debate de agallas te sacan estoy sacando friki coaccionando a Nina

Voz 3 24:23 me podéis votar a que queráis tiene mucha todo esto esto lo sacamos y más

Voz 1378 24:39 sí sí que nadie venga a nosotros situarse a todos

Voz 5 24:43 los ultranacionalistas que vienen a CC

Voz 1378 24:45 pues lo recibo Patri te lo vamos a sacar van quédate con la cara destrozada

Voz 6 24:54 el tute ella tuvo mucha repercusión que no se han sacado mucho muchos medio eso no ha visto mucha fuera no es el primero que venís que los periodista de España estáis a tope con

Voz 1378 25:03 me buenos matemáticos contraido nadie

Voz 6 25:06 sí sí es el primer medio que venís casi Sena Mari Cruz

Voz 20 25:10 sí sí estoy cómodo un disco les vamos al Ayuntamiento de Fuenlabrada Gino Baresi recibirla la prensa de Fuenla pero por el momento vosotros a ver una una cosa Javi me está diciendo que demos paso a nuestro siguiente invitado pero yo estoy aquí en una postura muy bien

Voz 1378 25:26 estoy de pie como no se preparándome para salto de longitud

Voz 7 25:30 si el guión que hago lo que hago o Javi di tú porque la siguiente y me

Voz 1378 25:36 nada está viniendo

Voz 3 25:42 no de aquí pudo de la miseria Radio Juanito esto en la escuela pública bingos

Voz 12 25:54 a ver si esto vale

Voz 1378 25:58 hola qué tal adelanto que usted lo tiene mucho

Voz 12 26:01 a ver vamos a ver Javi Eraso Mata uno de los micros esto es el momento de mayor caos que ha habido en este programa temas como presento a nuestra gente invitada puede perdido coge el micro venga

Voz 3 26:17 pues anda que no son está orientada

Voz 7 26:20 es que estamos hablando la escuela pública Hay que nosotros queremos apostamos por la escuela pública pero creemos que también tiene que mejorar en esa mejoras importante la investigación algo que apoya mucho buenismo bien por ejemplo pagar quién está haciendo fue Burque que soy yo

Voz 1378 26:35 y lo tú

Voz 7 26:37 dado mucho al respecto y ella va a contar sus cositas

Voz 18 26:39 porque si no el Sandra salió de un programa que se llamaba cosas delegar no sé si he visto y sincero que no programa que me hacía una experimento digamos cómo podíamos educativo socio

Voz 8 26:51 el antiguo que era juntar

Voz 18 26:53 a niños de un cole con personas mayores no era un colegio de curas porque sé que estoy pensando en qué qué persona se junta con niños no modelan nuestra era otra cosa entonces ese programa que es muy guay

Voz 21 27:05 es recomendable recomendable cultura estoy como de un grupo de

Voz 18 27:09 profesoras que estáis intentando fomentar el tipo experiencias que juntar a gente mayor con niños y ver cómo

Voz 8 27:15 me voy a Sandra

Voz 1378 27:18 todo esto parece que lo decido yo pero es Javi pongo el fondo de Sandra eh muy bonito muchas gracias porque está intentando llevar esto a ver

Voz 20 27:30 sí son proyectos intergeneracionales que realmente como en todo España llegamos tarde no es en países del norte de Europa y América es algo que se lleva haciendo mucho tiempo y sobre lo que hay unas bases ya sociológicas y educativas bastante formadas

Voz 5 27:45 fíjate chicas queréis decirle algo para convencerla de lo contrario

Voz 1378 27:49 pues Blas de Lezo no le gustaría perdón

Voz 20 27:56 eh bueno entonces lo que lo que hacemos en el cole es tratar de abrir un poco lo que es la comunidad no porque Si hablamos de la escuela inclusiva al menos yo considero que la inclusión no es sólo cuestión de género y raza sino también de de edad no es lo que tratamos es de romper todas las barreras educativas y teniendo en cuenta todos los rasgos que nos hacen diferentes o iguales al mismo tiempo involucrarnos a todos en el aprendizaje es lo que hacemos es abrir la Comunidad eh permitir a los mayores que entre en las en las claro

Voz 18 28:27 es es trabajar con nosotros en ese programa si no lo visteis pues eran super guay cómo se iban desarrollando

Voz 6 28:33 las federaciones de los niños con los abuelos

Voz 18 28:36 el Supremo de Andy super bonito sobre todo de algún abuelo que empezó como no quiero saber nada de los niños al final era ocultara fanático de de los niños esto para llevarlo a la escuela pública que se ha de hacer es decir tú te vas al Ministerio te pegas con señores allí diciendo que tanta puertas o son cosas que hacen coles de manera individual Illa

Voz 7 28:53 ya veremos si si cada comunidad lo va asumiendo esa

Voz 20 28:56 algo más parecido a lo segundo como en al final la institución y realmente en todas partes necesitas la aprobación de los cafés que tus primeros jefes siempre son el director el equipo directivo y demás si tiene la suerte de que el equipo directivo se abre ahí está dispuesto a asumir esos riesgos porque al final estás metiendo en el cole además mayores de edad de otro jugó en Educación Infantil vale estamos dando de niños de tres a seis años aunque es ampliable a a todas la escuelas eh si el equipo directivo te apoya pues ya es simplemente ir hablando con las familias por supuesto que tienen que dar autorización con el resto de claustro para hacer un consenso y llevarlo a Consejo Escolar y luego pues en funcional a las diferentes comunidades que quiera involucrar pues desde la residencia de mayores a incluso se puede llegar a ampliar a centros de violencia de género y involucra mujeres etcétera

Voz 5 29:45 pero una cosa vamos a imaginarnos así participan nuestras ganadoras debate que te están escuchando desafiantes todos

Voz 3 29:55 no desmontó minuto en español e que haría

Voz 5 30:01 hispana a mejorar esto es parte del campeonato que haríais ahí también quiero contar contigo y contigo qué haríais para mejorar la educación pública así pues seis ministras de repente ahora dije seis dijesen sois ministros de Educación podéis hacer lo que queráis qué haríais tiempo si la respuesta siempre es dinero la respuesta es dinero resolvemos Quique

Voz 1378 30:28 no no por ejemplo pero qué harías si tuviera

Voz 20 30:31 contratar profesores para que baje la ratio que necesitamos urgentemente que baje la ratio

Voz 15 30:36 estamos sobrepasados los profesores de horas de alumnos todos estos proyectos son fantástico pero para eso es suficiente es necesario primero

Voz 20 30:46 que quepan esas familias en el aula están

Voz 15 30:49 las aulas masificadas físicamente no es ya te hablo de

Voz 20 30:54 hola no están diseñadas para tener tanta gente como tenemos ahora entonces estamos lo no

Voz 1378 30:57 estamos representando aquí esto

Voz 20 31:00 adecuados y más o menos estamos entonces hace falta dinero hace falta dinero para para contratar personal para contratar profesores de apoyo para tener desdobles para tener infraestructuras decentes que no no muramos de calor no nombramos de frío no estén en mesas rotas

Voz 1378 31:21 estaba moviendo hablar poquito porque me lo han pedido que soy el hombre para todo el chico para todo ahora que tenemos poco junto a nosotros también vosotros vosotras que mejor si tuvieras hay presupuesto jóvenes oye no hemos dicho que esto es esto es de mala educación máxima prudencia es un Valentine Sofía palentina o Days of y es vosotros

Voz 18 31:39 en vuestro vosotros en vuestro si tuviera el presupuesto del Ministerio Educación eso

Voz 1378 31:44 yo no he nunca se debate claro le quedan dos años

Voz 20 31:56 no lo principal sería bajar la ratio oí yo me tenía más opciones y quitaría la religión de la educación

Voz 1378 32:03 no tienes una cruzada para taparle ganasteis porque colapsaron

Voz 3 32:13 con la boca

Voz 21 32:15 eh esto es Chiki Chiki chiki chiki Quique Peinado en chica lo ves

Voz 18 32:20 a que empata faltas tú o dar cuando qué pasa qué qué qué harías tú que me has dicho que harías comida cuenta normas

Voz 8 32:29 dicen que tenía no tienen mucha variedad

Voz 21 32:33 de qué le pasa a la cafetería que hay no no hay variedad no hay nada la cafetería que la cafetería que no hacen van a concurso público y evidentemente pues hay que dárselo al que claro no presentó el presupuesto más bajo o te pues

Voz 15 32:50 dinero dinero yo tiraría un currículum como el currículum lo mandaría pues allí donde vino pues allí la idea de currículum

Voz 20 33:04 cómo cómo es el currículo educativo es digamos la legislación básica sobre la que los profesores tenemos que construir nuestra práctica pedagógica yo hablo de mi etapa por supuesto porque del resto pues no soy especialista pero en educación infantil y queda muy lejos de lo que realmente se hace en realidad las bases voy a decir que son medianamente

Voz 5 33:27 buenas habla mucho respeto a los niños

Voz 7 33:29 tengo madurativo eh

Voz 20 33:32 los aspectos psico pedagógicos pero es tan abierto tan abierto tan abierto que que no se cumple en ningún caso sea yo conozco con pocos centros donde se respeten los ritmos de los alumnos donde los niños tengan un valor como personas humanas individuo alias individuales de verdad y no como un grupo de alumnos estereotipado automatizar todo eso ha sea yo creo que el reflejo la sociedad está bien no ya

Voz 15 33:56 no claro eso pasa ese trato no se da porque hay muchos alumnos y el profesor está pasado de obras entonces hace falta dinero

Voz 5 34:07 sí que me he dado cuenta una cosa cómo estáis opinando tan dura

Voz 21 34:10 ente yo es que a mí me opiniones también que en este caso

Voz 3 34:15 mira que sabéis que hay

Voz 1378 34:17 es una nueva sección El programa que es la de entonces queréis opinar porque esto es buenismo bien no es tu Twitter pero te dejamos te dejamos una ventanita para que opinen me puedo cerrar alguna puerta más tardíamente me cierro muchas puertas matarme

Voz 5 34:32 cómo te preparan una cabecera sonaba hablamos

Voz 1378 34:34 el segundo no la vamos a ver allí no vea venga dale dale dale que aquí no se está viendo vea no no no vale hasta ahora el martirio girando es la voz

Voz 3 34:54 bueno el segundo estábamos eso

Voz 20 34:57 sí

Voz 23 34:58 el tiempo empieza ya he gastado el dinero en educación gastados toda la pasta en educación y luego os dejáis de mierda espero Un país Si no hay educación no funciona así que gastarnos toda la puta pasta que todos los debates vayan educación y hola qué tal

Voz 3 35:18 exactamente cuál ha sido la opinión de Enrique

Voz 1378 35:26 la educación coño que no cuesta nada

Voz 3 35:28 hoy con este es igual no es muy bueno para despedir a nuestro compañero anda que no hay debates en Corea del Norte chavala se pasan el día debatiendo en inglés chaval esto no es casual pero creo que las mujeres

Voz 5 35:43 deberían tomar el control esto lo digo para nuestra sociedad muchas gracias por haber venido

Voz 1378 35:47 y quiero que despidió con el aplauso que se merece las ganadoras del torneo de debate

Voz 3 35:55 tenéis esa caída pero no

Voz 12 36:19 es que contentísima de un acuerdo primero con muy que explotación y está aquesta

Voz 8 36:31 ahí estamos estamos ahí estábamos tu bueno vengo sé que muchas veces vengo enfadada porque las noticias en la prensa que poniendo muy mal hecha por favor come esta noticia veraz porque tienes que estar de pie porque yo estoy cansado de que me gusta estar de pie en los conciertos de pie a ver mira un médico médico durante la lengua un hombre que se hizo pasar por paciente e intentó violarla

Voz 24 36:55 aquí

Voz 3 36:57 es cierto

Voz 8 36:59 por que a esta persona ya sé que esto esto es buenísimo bien búlgaros violadores y le hagamos una hora vale cuál de las dos

Voz 3 37:08 pero un poco Alameda

Voz 8 37:10 estaba vale joder sobre esta señora quedamos además la historia es increíble ya está durmiendo el tipo éxito pasar por paciente entró en la habitación pavés Xarla Ancona lenguas de juego para que haga una película posible

Voz 1378 37:24 no podemos en vedad de una ola pues estarán señora que no sabemos nada

Voz 12 37:35 parece muy bien anima una vez damos

Voz 1378 37:39 ahora

Voz 12 37:41 vale la doctora tenía ver

Voz 6 37:43 tiene tiene por los yo te quedó veinticuatro años y es en Suráfrica

Voz 8 37:47 hay fue Sudáfrica Si bueno es que me encanta esta historia la verdad es que estoy excita Sahin Eren y de esta manera manida has empezado tu sección de pie es que tu edad es que me he puesto a investigar que en Londres contra el nombre bueno lo cual la llevaremos en nuestro corazón es la a tatuar

Voz 5 38:03 así encuentro el nombre puede decir o al violador sin la lengua de sangre

Voz 3 38:08 eso es hijo de puta

Voz 8 38:11 ahí lo siento vale que yo estoy muy cansado

Voz 1378 38:14 bueno yo voy a contar

Voz 8 38:16 que aquí hay gente que que gente estuvo por favor el otro día en el programa

Voz 6 38:20 en la semana pasada

Voz 8 38:21 tres personas que fueron vale ya la semana pasada canté una canción increíble increíble un hit del verano increíbles que no vincula al al programa te lo vincula esta llevas Tutto todo el éxito Podemos

Voz 1378 38:36 un error lo siento que lo mismo desafiarlo

Voz 6 38:41 no llegó a parte del programa porque no te hubiera

Voz 8 38:44 por qué vuelva a sacar la canción de la semana pasada porque hay una labor muy importante que los programas que la gente siempre ve los planos que no estoy liando ya esto va a hacer como la semana pasada y bueno no pero quiero decir

Voz 15 38:59 es muy difícil trabajar conmigo quiero decir

Voz 8 39:02 iré muy poco vaya que hubiera lo estaba no dando creo

Voz 1378 39:07 Vittorio

Voz 8 39:08 es muy fácil porque tengo mucho talento luego baño porque te ríes regateado a de Bali pero luego es muy difícil porque ya lo dije una vez en un brama soy auto exigen destructiva entonces ahí me gusta que las cosas queden FETE entonces por por favor pasa hace un micrófono este es el otro día ya cantera adivinar arriba no no no todavía no te has ido yo estaba aquí grabando termináis cantar la canción paso

Voz 25 39:37 pues que ciertamente justo Burke estaba lleno inane dijo mierda me ha dejado además dijo mira pues ya no estaba

Voz 1378 39:45 es como si hablase impoluta

Voz 25 39:50 se me ha olvidado me he saltado un párrafo unas líneas de la canción así que ya que estamos vamos a grabarlo otra vez

Voz 1378 39:58 por qué

Voz 8 40:01 cantar la otra vez bueno la gente unas diez y Chris Pagola digo tenéis que entenderlo me ocurra muchísimo esto tiene que salir fenomenal

Voz 5 40:11 hay un detalle que no estáis contando tenía lágrimas en los ojos

Voz 1378 40:14 correcto correcto no se había saltado ninguna barra y nada dijo me trae un poco no me han salido bien desafinado el fin a todos los días pero

Voz 8 40:26 básicamente como una niña de cinco años no con una cláusula que se preocupa porque su trabajo luego se muestre claro sea como tú lo nada

Voz 1378 40:39 Nasser Heidi menos dramática

Voz 8 40:43 yo porque cuento esto porque los programas de radio televisión inflama si la gente que está detrás en realidad no saldría hasta nosotros tenemos mucha caradura que está recibiendo

Voz 5 40:54 esto

Voz 1378 40:55 si tú momento que no te gusta tanto el reciclaje dejaba querer semeja demasiado pero déjame que me que grafito de Chernóbil

Voz 8 41:19 antes de que no hay terminal ya de una cosa muy bonita que siempre me estoy yendo todo maldades que hace una cosa muy bonita Bali sino bravos la gente detrás de esto no saldría que paso a continuación la gente que está aquí os fuisteis te fuiste a tu caja también quisiera pero yo me jubilo detrás de nuestra técnica de vídeo sean Apolo que está ahí de dentro a decirle vamos a ver vea tú no crees que me podría volver a grabar en corto ya como corto perdí la hora para que serían aquí las nueve menos

Voz 1378 41:51 Marta no quieres que me voy

Voz 3 41:55 miedo

Voz 1378 41:57 desde que era llevabas tú aquí desde las doce más o menos desde las doce de la mañana llega a las nueve de la noche teorías aquí a mi prima llorando porque habían desafinado cantando

Voz 8 42:06 sí sí verano correcto hecho Le dije por favor verlo puedes enseñar fuimos el ordenador reseñó no me quedé nada nada tranquila me vine aquí que estaba todavía al técnico de audio le digo me puede

Voz 20 42:18 es la canción de un ensayo que ha grabado yo estoy

Voz 8 42:20 mucho mejor el técnico cometió un error imperdonable me dijo pero si estabas hablando está el mejor ensayo pierda sacaba bueno entonces ya me iba yo a mi casa Hambrán de bueno se puede hacer nada yo volvía a la media hora cae mal encuentro en su sitio el pasillo muy largo estaba a una esquina yo atrás una compañera Bea que dice

Voz 15 42:43 en escena

Voz 8 42:48 tú lo que podríamos coger la voz del ensayo montarla en plan veta mierda con mucho con mucha con mucha razón vamos entonces vea es por favor enfocar la cámara de tal manera que yo pueda estar aquí de rodillas

Voz 5 43:07 como en este momento hotel vas a pedir perdón vale vale Flandes para que se te oiga

Voz 1378 43:12 sí que tú puedes venir te para acá un momento un acudir a ellos mientras que cuento lo siguiente que pasó

Voz 5 43:19 yo he intentando que todo el equipo colaborase a que se hubiesen las visitas de Youtube que esta es una cosa que estamos intentando hacer dije mola mucho el vídeo de Nani yo ya lo sabía desde que me contó que iba a hacer yo dije no lo vamos a colgar vamos a poner una foto de Nani íbamos a hablar de lo guay que estaba así es clic Beit viene la gente a Youtube de puta madre dijo de puta madre bueno el lunes por la noche después de esto me dice lo tengo que jugar hoy yo Nani no no porque perdemos visitas

Voz 8 43:50 es dice Le Maire se comprometió

Voz 5 43:52 al jueves por la noche pues el miércoles me dijo ahora ya sí que no se lo colgamos mañana decía si lo colgamos mañana por la mañana sedes actualiza actualicen diez horas

Voz 1378 44:04 ya no era actual que ya una crisis una emoción gente que no esté en el texto un poema

Voz 3 44:16 la chupo

Voz 26 44:19 Machín unos aguantas cada día también Aerocas del coño de alguna gilipollas perdía no hay lo pan toda Colombia para sobrellevar esta tragedia es muy fuerte vea pueblo lo que haces pues la Comédie me río de la madre de dragones eres Beatriz de la carcajada la que sobrevive a buenistas y modernos para que todo

Voz 27 44:38 el mundo le toca los cojones que haríamos sin tu paciencia y buen hacer sin tus montajes tus cortes Itu Transfer te pido perdón por el coñazo me perdonas a cambio de una caña hay un abrazo

Voz 2 45:00 eh

Voz 8 45:01 sabes que ahora estoy en tranquilo porque Jorge vuelvas a decir no me ha salido bien

Voz 1378 45:08 que entender la poesía

Voz 8 45:10 a ver si bien hecho llorar esta sinvergüenza

Voz 1378 45:19 tú también te has emocionado hombre un poco

Voz 0159 45:21 porque es verdad que hace un trabajo increíble tío y que siempre estas cosas aireando este cortas no pues yo ahora yo me fui a no inmediata ya se quedó a la dejación media votando a su lado en ese cuando lo hizo pero yo era seguir mandando mensajes al día siguiente también otra vez sabes que acaba de pasar

Voz 5 45:39 que este programa no sólo sin embargo ha sido un poco este programa

Voz 20 45:44 el repente ha sido buenista bien

Voz 5 45:47 a Abascal de repente yo qué sé

Voz 1378 45:50 que amigo les les diga niños somos un gran equipo yo también los quiero pero pero que te

Voz 3 45:55 el señor buenismo mal tierra tajada ya me emociona un poco si es que ha sido lo más bonito porque cuando yo propongo hacerlo bonito lo una plaza para por favor fíjate