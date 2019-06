Raúl: "Me gasté 16.600 euros en mi boda y sólo recuperé 3.000"

Voz 1995 00:00 sí es ya lo saben estamos en plena primavera tiempo cambiante si miran hacia arriba tiempo cambiante también si mira hacia queridos amigos y estornuda en con frecuencia o se les enriquece los ojos no hay de qué preocuparse empieza a ser habitual en esta época del año sufrir alergia no ya a las elecciones sino a la amenaza de repetirlas pero amigos así es la primavera

Voz 1 00:27 como dice

Voz 2 00:28 cómo podemos detectar quién tiempo abajo

Voz 1 00:30 ah pero poco

señoras y señores les recordamos que aunque no lo parezca si quién escucharle hoy de la Cadena SER

Voz 5 00:47 justo

Voz 1995 00:48 esa es otra de las formas de comprobar que el tiempo pasa si asomándose a la Feria de Libro de Madrid allí escogidos entre libros asediados a selfies encontrará un agente que ocupa una mitad de juego la soledad del escritorio y la otra mitad lamentando la cantidad de gente que quiere tener su firma sin ir más lejos este fin de semana Nacho Carretero se plantó en la Feria del Libro de Madrid con Fariña recuerden que este año Fariña está sin secuestrar

Voz 2 01:14 qué sensaciones traer buenos días se hace raro

Voz 1995 01:19 era un libro libre negro creo que se puede vender la legalidad

Voz 1193 01:24 me da me hizo tomar perspectiva porque el año pasado recuerdo que la feria algunos libreros lo habían puesto como en una jaula a modo de protesta y ahora un año después dices surrealista que absurdo fue todo aquello

Voz 0668 01:34 Paquirri o todo aquello que es bueno

Voz 2 01:37 de qué sirvió bueno era absolutamente de nada digamos que a nivel práctico secuestró hoy en día sirve para venderlo más eso está claro bar ese efecto Barbara Streisand anotara dedicado a los títulos

Voz 1995 01:48 has tenido la oportunidad de pasarte por la Feria del Libro

Voz 0668 01:50 sí se podía lo pasarme

Voz 6 01:52 los dos días viernes Prim primer viernes

Voz 0668 01:55 por la mañana que intento que sea una tradición Es un día precioso para ir por la feria los libreros todavía están con ganas la el Retiro todavía está fresco

Voz 2 02:05 en los últimos días al final se nota ya que lo tiran a la cabeza

Voz 0668 02:11 el tiempo no aprieta hablabas de la primaveras suele ser agradable pasear

Voz 7 02:16 tú estás rechazan las rejas en la madrugada esta es otra feria otro libro es otro libro ahí sólo hay una

Voz 0668 02:24 y luego fui un día por la tarde porque me enteré que había dos personas que firmaban libros que me apetecía conocerlas y proponerles un café porque es uno de los libros que compren la feria que me que me encanta y que creo que tienen un recorrido más allá de de un libro muy

Voz 1193 02:40 se podía hacer cuenta todo lo que hay un libro que se llama

Voz 0668 02:43 empieza a un sicario en las cloacas que fue el principal pistolero del del GAL del Batallón Vasco Español fue un asesino en Argelia colaborador de Videla lo que viene siendo un auténtico cabrón que vivió durante muchos años en España protegía lo primero por la dictadura y luego por por la policía de la de los primeros años de la democracia ahora están Vox entiendo por Nora por suerte está muerto murió lo mataron los GAL porque este empezaba no gustarle lo que pasaba dijo que se iba ya sabes como son nuestra gente Vicente tú te vas por donde nosotros te digamos la viuda ha decidido contar la historia entonces es una historia de cómo fueron los grandes círculos fascistas de los setenta de los ochenta en España contada en primera persona contaba por una persona que iba que ya escenas que recibía que haya gente en su casa interesante y me apetecía conocer esta esta mujer periodista la compañera que es lo que

Voz 1995 03:40 libro el otro libro

Voz 0668 03:43 Gila el libro de Gila se lo recomiendo a todo el mundo es hermosa de divertido vivir muy bonito

Voz 1995 03:49 bueno y está bien que empecemos de esta manera con tono amable pero mucho me temo que vamos a hablar en broma eh o sea no voy a exagerar lo más mínimo

Voz 1193 04:01 es mucho me temo vamos a hablar

Voz 1995 04:04 el tema más polémico el que hemos

Voz 0668 04:07 pero no

Voz 8 04:09 eh

Voz 1995 04:10 la proximidad del verano hace que éste sea el tiempo de las bodas este digo sí sí ya sé que el cuerpo desarrollaba el organismo desarrolla una especie de biológicamente atrás y atenta a la resaca vamos a hablar de devotas si si las bodas están presentes en nuestra vida y en esta época todavía más

Voz 9 04:37 yo creía que una boda irá un asunto sencillo chico conoce a chica se enamoran del compra una ni yo John vestido de novia dicen sí quiero estaba equipo

Voz 10 04:46 con una boda sí pero yo le prometidos

Voz 11 04:50 sea la boda de ese suelo

Voz 2 04:53 sí esos

Voz 10 04:56 el más popular así invitamos a los demás que invitar a los Adamo a Paulo la boda de su hija le dijo

Voz 1995 05:03 debemos pedir regalos y nos casamos cómo hacemos de lo tenemos todo en la vida la suerte de conocerlo pero si quieres aquí está mi número no lo sé cuánto hay que dar si te han invitado cuando en cuanto y que yo les doy algunos datos según los expertos una media vamos a Si te va mucho la cabeza cuesta entre veinticinco y treinta euros media normal una cosa entre veinticinco y treinta mil euros lo que sale más o menos dependiendo del número de invitados a ciento cincuenta o doscientos euros por persona solo treinta y siete por ciento de las parejas que se casan muestran su satisfacción por el dinero recibido o recaudada en suelo sólo el treinta y siete es decir hay un sesenta y tres por ciento de gente que la cuenta no que muestra su disgusto que llegan a casa con una felicidad tremenda pues es una alegría desbordante pero no les salen las cuentas se estima que en torno al cinco por ciento de los invitados acuden a una boda sin hacer regalo algo este dato es es peluda que había un silencio un cinco por ciento en nada de nada esos son los verdaderos a los elegidos nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy va a ser necesario en la cara especialista tenemos a dos buenos especialistas de las bodas

Voz 2 06:27 señala este especialista estoy muy

Voz 1995 06:29 expectante nueve cero dos catorce sesenta sesenta cubrieron ustedes los gastos que les el evento con el dinero de los invitados forman parte de ese cinco por ciento son de ese treinta y siete por ciento que quedan satisfechas con las aportaciones recibidas nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 2 06:47 a cuántas vueltas estáis invitados este año yo fui o una la semana pasada en A Coruña una

Voz 1193 06:52 pero es que va a esta pregunta porque la acabas de decir a cuántas pueda esta es invitado yo es que creo que la palabra invitado ya sobran las bodas

Voz 1995 07:01 con la espada

Voz 1193 07:03 es me fascina esto la gente decide realizar un banquete decide pero dice no pero me lo pagas extra no no te están invitando Sven aporta ahí participa aquí estamos fuertes la polémica allá si negamos incluso derecho de la misma invitación europeo de la palabra invitación ya no me cabe en la cabeza si tengo que perder doscientos euros doscientos cincuenta euros

Voz 2 07:23 en aquel entonces tú fuiste la semana pasada fue reclutado para una usted reclutado pudo preguntarte hiciste regalo sí sí hice regalo claro

Voz 1193 07:38 no soy tan punto me hice regalo me lo pasé muy bien era de una persona a la que además familiar con mucho cariño encantado de la vida no vaya a ser que se vuelve a estos mi contra el general en general lo que digo es que distó de que este invitan a las bodas ya no me encaja no va hoy en día las bodas vas y las financia

Voz 1995 07:58 en cuanto sueltas de la gallina si yo creo

Voz 1193 08:04 pues doscientos doscientos cincuenta euros con mi pareja entre los dos pues yo creo doscientos cincuenta euros

Voz 2 08:10 a la así ya no aparece tanto

Voz 1995 08:14 estás un poquito por debajo de la media no perdimos la

Voz 1193 08:16 despectiva se os lo dije

Voz 1995 08:18 el esquí es verdad esto yo este año tengo una sola tú estás invitada una da yo ninguna niña bodas divorcios mal bien nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a volver enseguida vamos a hablar con un especialista en reorganizar este tipo de eventos una

Voz 1193 08:34 me quedo más le dices que es poco ahora me quedo agobiado

Voz 1995 08:37 no vamos a hablar con una Wedding plana una planificador a de de bodas contarnos su perspectiva hay estado de los dineros porque me fondos verdad somos muy felices pero aquí está mi número de cuenta para que la felicidad

Voz 1995 08:58 bueno aquí seguimos con Nacho Carretero con Gonzo y se lo comentábamos hace unos minutos algo está pasando en el amor por su amor está en sus máximos nunca la gente se querido también en este país los invitados nunca han sido tan buenos sin ser invitados buenísimos guapos una cosa loca pero a partir de ahí debemos Alarcos cuánto dinero hay que poner si te invitan a una voz porque yo creo que estamos un poco perdidos eh porque lo que esperan los novios no es muchas veces lo que recibe tampoco sabemos muy bien qué es lo que esperan tampoco conocemos bien el coste enseguida vamos a hablar de eso tienen derecho a recibir más de lo que dice el protocolo que en esta mesa Gonzo en esta mesa y tú estás casado yo estoy casado a ti las cuentas Lennon en tu a miras contarnos salieron en mi boda pero fíjate que no te puntos por el amor y el amor se está más que demostrado que no sabemos casado y había hasta hijos de por medio

Voz 0668 10:02 no salió salió renta pero y esto es muy cutre pero es así cuando fuimos a ver que qué había pasado para que la cosa fuese bien porque no era la intención porque no no no muerte necesidad hay muchos de mis amigos les pedí que si les invitaba la boda era a cambio de que no hiciesen regalo lo sabía que las circunstancias no eran fáciles para ellos inglés fue rentable porque tenemos tanto mi señora como yo unos padres espléndidos

Voz 1995 10:26 y al final suele beneficio justo la cantidad que sumaban los regalos económico

Voz 2 10:32 de sus padres mis padres y entonces dijimos viajemos cariño está financiado

Voz 0668 10:38 Nos permitió el viaje de novios que tampoco fue en gran dispendios pero donde se pero donde donde donde el viaje a Nueva York para la cosa más cutre y convencional del hombre no

Voz 1995 10:48 semana segundo el dato de que te importa donde fue a no entiendo muy bien que aporta ni me gusta lo que

Voz 1193 10:56 voy a una tendencia no se llega aquí el frente común la tendencia entre los anglosajones es no irse a

Voz 0668 11:01 esto El viaje de novios solos

Voz 1193 11:04 pareja no llevaban los amigos que pasó muy extraño

Voz 2 11:07 no piensa bien que que

Voz 1995 11:11 sí

Voz 2 11:11 qué expectativas puede tener los amigos

Voz 1995 11:15 hasta ahora insisto que queremos conocer sus opiniones y sobre todo sus testimonios nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero entonces estamos hablando aquí nosotros tú tienes una experiencia a nivel usuario Nacho la de hacer mala además por lo que hemos averiguado ya te quedaste un poco corto en cuanto a la aportación pero por qué no hablamos con una especialista Cristina Rosa es Wedding Plane es decir planifica bodas y dueño de una empresa que llama imagínate para Cristina muy buenos nueva nave vamos primero y luego ya Nos das tu opinión cuántos invitados por término medio suele tener una boda en el año dos mil diecinueve ciento veinte a ciento treinta personas entre hacia mí ciento cincuenta personas es tarea la mayoría organizamos cuántas vueltas organiza Saldaña unas treinta no está mal no está mal las cuentas tienen lugar en esta época del año en mayo junio julio veinticinco

Voz 14 12:10 a Uruguay es una es un sector muy estacional las la gente se quiere casar a partir de primavera hasta noviembre aproximadamente aunque hay una tendencia boda de invierno Nos cuesta nos cuesta mucho

Voz 1995 12:21 vale cien cien ciento cincuenta invitados vale por término medio los datos que hemos hoy según ese estudio cuánto cuesta un por término medio una de las bodas

Voz 14 12:32 pues si uno de cien personas una media de unos veinticinco mil euros

Voz 2 12:36 pues aquí estamos en misa estaríamos entonces en en esa en esa media

Voz 1995 12:41 les habitual se que la mano es les sale a cuenta a tus novios las bodas

Voz 14 12:47 normalmente no normalmente actualmente las bodas en nos cuando los invitados Nos cuando les invitamos a una boda siempre pensamos vamos a cubrir el cubierto no eso es un poco la idea que tenemos como invitado

Voz 1995 13:00 de momento urgentes sobre lo de invitados Nacho Carretero periodista tiene un matiz no me encaja la palabra

Voz 1193 13:08 es decir mal vas a una evento que tienes que pagar invitado invitada

Voz 2 13:13 que es verdad

Voz 15 13:15 la gente

Voz 1995 13:17 ha dado al lado dijiste

Voz 14 13:21 sí suelen tener la llave de descubrir un cubierto no lo que pasa es que las bodas se han convertido en algo algo más que un cubierto en un restaurante cada vez queremos que nuestra vida sea más bonita tengo más detalles o de organizar sorpresas música todo eso va más allá del cubierta

Voz 1193 13:38 poca Instagram yo entiendo que eso me lo decías antes fuera Antena influye mucho porque en esta época de la imagen por encima de todo

Voz 14 13:45 supongo que te has sido el gran cambio el gran cambio de unos años aquí ha sido el el querer una boda que han fotografías sea una aún no hay un término que muchos novios utilizan cuando me dicen que tienen de su boda y quiero quiero un efecto

Voz 16 14:00 tuvo que mi invitado pero estaba yo

Voz 14 14:03 efectivamente el efecto go ese para conseguir ese efecto Go pues una boda tienen muchas más cosas que que una comida no que o con banquete como como

Voz 1995 14:12 ver quieres que cierta confusión en la gente que va a la boda sobre lo que tiene que poner lo que está bien lo que cubre cubierto que confusión sobre si

Voz 14 14:19 sí de hecho en en en tú te mereces un foro de bodas de muchos invitados no que ponen cuanto tengo quedar ahí sobre esto al como una tarifa

Voz 16 14:27 plana no un un entender que actual

Voz 14 14:30 ante ronda los ciento cincuenta euros que son como la tarifa plana de lo que tiene que poner en invitado no a partir de ahí puedes ayer de un poquito más y ser un poco más generoso también depende de la cercanía que tengas con con el novio

Voz 1995 14:44 fuésemos cuatro en casa porque no están los niños lo niños poco también

Voz 2 14:47 no pueden pagar la mitad menos ahora

Voz 1995 14:55 la llave voy a empezar a estar un poco con Nacho si Main invitan a una boda y somos cuatro que es decir que te voy a poner como mínimo cuatrocientos cincuenta

Voz 14 15:03 bueno si sois dos adultos como mínimo unas trescientos sería digamos la tarifa básica si nos llegan los niños pues pondrás cuatrocientos es es un poco la tarifa base de lo que se entiende como lo lo habitúan no lo que cubren y eso eso y gasto mínimo

Voz 1193 15:20 el PSOE tienes ya el traje y la boda es en tu ciudad a bueno claro porque si hay que comprar ropa viajar bien apuntado

Voz 14 15:28 ahora que cada vez hay más novios que que que dicen a sus invitados oye ven pero no hace falta que siempre raro no ven pero pero bueno al final todo el que va pues tiene entre comillas pues esa obligación moral de cómo voy a ir y no voy a hacer

Voz 2 15:44 a mí no me digas es que de verdad no es por ser crítico pero es que pierdo poco el sentido cuatrocientos euros por a un evento de pago no se dice viéndose ibas a Lavaudant muchas veces

Voz 1193 15:56 por por la capacidad económica muy duro de afrontar como te en tres o cuatro bodas en un año madre mía vale

Voz 1995 16:02 porque que es lo más notable toda esta preciosa estos treinta boda aseguró que son malas pero de lo que tú has tenido que organiza a qué dices madre mía esto esto cómo lo van a pagar decir que es lo más grandioso que has montado en una de sus obras

Voz 14 16:18 bueno pues bueno este año hemos tenido una boda muy muy bonitos muy UAW en la que hemos tenido

Voz 2 16:23 no no me gusta hacerme una palabra en Castilla hemos tenido

Voz 14 16:31 ah pues hemos tenido mueve suelo hemos tenido fuego frío bengalas fuego frío fuego frío son comunas unas bengalas que se pueden poner en interior y que emulan como unos fuegos artificiales esto lo vimos en la boda algo parecido a la boda de de Marta Ortega ahí se vio un poquito esa Borraes

Voz 1995 16:47 pero es que estamos dejando de lado las influencias de lo que vemos no

Voz 14 16:50 claro dejamos las un poco lo que va marcando tendencia luego cada uno lo hace dentro de sus posibilidades no pero bueno hay cosas que que que por mucho que busquen hacerlo lo dentro de tus posibilidades cuesta no

Voz 1995 17:00 el sábado Aguado que que más había

Voz 14 17:03 bueno podría un piano un piano bar precioso con con un será un piano piano con unos coctelera es por un lado y música por el otro un grupo de jazz había ostras había caviar cada día hay más detallito que hacen que una boda

Voz 16 17:19 se ha escrito que nos está llevando a

Voz 14 17:26 estos pequeños detalles pues la boda de de esta influencia Chiara que se casó también el año pasado y todo fue

Voz 1995 17:33 no es invitaron en la boda de

Voz 2 17:36 y eso que somos vecinos

Voz 16 17:38 fue todo muy espectacular y entonces esos son tendencias

Voz 14 17:41 pues intentamos también emulando

Voz 1995 17:43 en vale osea pues saberes ver yo tengo una buena septiembre la abogada donde todo el mundo acaba perjudicado eso ya no será porque claro tú no cambian también son siempre hemos tenido que tomar

Voz 0668 18:05 no acordarse de prácticamente nada es maravilloso

Voz 1995 18:08 les hemos pedido ustedes que nos llamen vamos a quedarnos con el titular después haremos una pausa y seguiremos hablando con él Raúl muy buenos días

Voz 17 18:17 hola buenos días vale tú has desde Madrid verdad

Voz 1995 18:21 vale dime dime porque me han dado este dato que tenemos mucho de qué hablar esta manera tú te gastaste en tu boda unos diecisiete mil euros verdad

Voz 17 18:32 cuando recuperase

Voz 1995 18:38 vamos a hacer sí qué tipo de amigos y de fondo nos estamos riendo eh no no estamos del libro reclamaciones Samuel Raúl vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos contigo vale

Voz 1995 18:58 están pasando muchas cosas hoy y mañana tenemos por cierto tenemos a Raúl al teléfono verdad Raúl sigues ahí vale perdió un segundo tenemos el derecho a la rectificación verdad Nacho que utilizaron este momento porque me parece que te has metido un jardín

Voz 1193 19:13 segundo para hacer la rectificación me comunica mi ya exnovia a esta hora que pusimos trescientos cincuenta euros no doscientas aquí que más te dijo que ella quería poner más pero que el cutre fui yo

Voz 2 19:28 en esta última parte decimos hasta que quiero que quede de España vale yo estaba que venir Raúl nos habíamos quedado en que tú

Voz 0668 19:37 tú

Voz 1995 19:37 pues te gastaste diecisiete mil dieciséis mil y pico Iker esté tres mil porque se dio tan mal

Voz 18 19:43 pues mira te comento que tuvo la mala suerte de casarme en el dos mil diez en plena crisis de este país y quería casarme pues una más que invitar a mi familia a mis hermanos a mi madre mi parecer hace tiempo ínfimo más que es hija única pues para él mi mujer pero mi mujer pues querría celebrando conciertos digo suban que te los amigos dos chicas que se vistan de las las que le acompañan en una capea autobuses para llevar a la gente bueno pues son cien personas pues si son diecisiete mil euros More More por persona pues no no no que diciendo Lavaudant no la gente no soltó

Voz 17 20:22 directamente consiste acredite pero qué porcentaje de gente no puso nada

Voz 18 20:28 qué porcentaje de puso nada bueno te puedo decir que era una mesa vinieron quince personas ciencia personas que Sacresa soltó setenta y cinco

Voz 2 20:36 la mesa

Voz 7 20:39 porque esto no se compraba aquí así seguro que fue la mesa que más comió no

Voz 19 20:45 claro que más me emborrachan para olvidar

Voz 1995 20:48 ah sí

Voz 19 20:51 no hay consejos he con Chan Chan quien se casa que porque el número cuenta que tira donde se piensa con un alquiler

Voz 2 21:00 minuto

Voz 1995 21:01 lavar la Grohl Raúl un abrazo y gracias por llamarnos

Voz 6 21:05 lo de los

Voz 1995 21:06 sobres chinas están escuchando los de Hacienda van a estar muy contentos de que tengamos esta conversación aparecida hace algunas semanas esa noticia de que Hacienda va también a investigar el dinero de los sobres en las bodas después ellos no negaron que el tema un poco confuso pero lo de los hombres está a la orden del día vecina sí es verdad que

Voz 14 21:26 que había llegado la tendencia de de bueno de poner buena tarjeta con el número de cuentas sigue habiendo novios que que les da un poco de apuro no como es como pedir dinero directamente pero bueno nos hemos hecho más prácticos lo que pasa es que con temas como este este tema que salió de afirma que luego Hacienda dijo que no que era un poco más por los proveedores el tema de de del efectivo y tal sí que es verdad que en muchas parejas que han optado por por no poner números de cuenta y dejarse llevar y que pase pues un poco lo que pase no lo de siempre

Voz 1995 21:56 a veces llegan ya intervienen la madre tú como eres Wedding Planell tú estás ahí cuando ya abren los sobres

Voz 14 22:01 muchas veces muchas veces estoy allí porque bueno ese dinero se utiliza para para hacer pagos

Voz 1995 22:06 vale sobreviene con nombre o sin nombre

Voz 14 22:09 el sobreviene con nombre ya es de dónde vienen las sorpresas muchas veces positivas y otras pues oye pues tampoco pasa nada no puedo habrá olímpica lo que les hemos cogido

Voz 1995 22:20 no me vale de un sobre de esos que has visto sales al él cosas

Voz 16 22:25 es bonitas osea sorpresas buena de hoy que hubiera aportado el tío el tío Paco cuanto

Voz 1995 22:32 el juez hasta mil euros han podido por abajo es en cuenta hilos no

Voz 2 22:39 pues lo gripe como las pelis de Kusturica de hecho eso es una huella imborrable

Voz 16 22:48 sí claro bueno porque luego también lo sabe

Voz 14 22:51 de cimientos no que oye muchas gracias

Voz 2 22:53 a los que ponen poco les Silva vamos a hablar con Gerard que nos llama desde Valencia

Voz 1995 22:59 muy buenos días

Voz 17 23:01 hola muy buenos días tú has decidido

Voz 1995 23:03 y todo va a ser polémico tú has decidido regalar arte

Voz 20 23:08 no creo regalar arte es mi aportación a la invitó a regalar arte es verdad

Voz 1995 23:15 a ver si te estás riendo tuya Gerar ya ya tu minoritarios

Voz 20 23:20 dado que he participado en regalos comunes donde ha aportado dinero pero la tarjeta que acompañaba al regalo sí que era arte digamos bueno ya era una ilustración

Voz 1995 23:30 varios sea tú eres dibujante y si te invitan a una boda tú que regalas

Voz 20 23:34 yo regalo un cuño un ex libres regalo una etiqueta de vino conmemorativa del evento galo una ilustración alusiva a los que se casan

Voz 17 23:46 eso básicamente lo son amantes

Voz 20 23:51 la televisión de plasma también he participado ya no dibuje nada

Voz 1995 23:54 pero podríamos decir que los novios tan felices con Duarte

Voz 20 24:00 bueno yo desde el siglo pasado no voy a a una bota de estas que estáis hablando y que es iglesia comer borrachera salmonelosis es uno lo hago desde el siglo pasado en La Coruña

Voz 2 24:13 si regalas dibujo ya te digo yo que lo mismo que promete las imitaciones

Voz 17 24:18 era mi mujer lo que sabía

Voz 20 24:21 hace había que pagar

Voz 1995 24:23 pues ya nada a Nacho que retenerle pasó y no creo que lo hemos salvado pero el paso casi lo mismo Gerar muchísimas

Voz 20 24:28 así que creo que ha pagado alguna vez por mí a bodas que hemos dicho que no íbamos a ir

Voz 1995 24:32 mira esta acción

Voz 17 24:35 dentro de un abrazo muy grande gracias por llamarnos Gerard saludo

Voz 1995 24:42 abundar después cuesta lo mismo Cristina una boda en Madrid en Sevilla en Barcelona en Valencia Logroño no no hay hay hay ahí

Voz 14 24:51 bastantes diferencias nosotros por ejemplo que trabajamos mucho también en en Andalucía pues en Andalucía el menú bastante más económico que que Madrid luego hay zonas del norte que son bastante más máscaras que Madrid entonces eso sí que influye porque bueno pues yo soy un invitado en Sevilla IS esa tarifa plana pues a lo mejor de ciento cincuenta a cien no porque porque todos sabemos que es un poco más económico en el menú todo los demás servicios no hay tantas diferencias pero un menú de boda así que hay

Voz 1995 25:26 las que están además el disc jockey los fotógrafos todo

Voz 14 25:30 yo que fotógrafos vestidos decoración flores música música en directo que se está poniendo mucho que también muchos invitados que a lo mejor son músicos de tal intercambian hacen hay un regalo pues yo tocar en tu ceremonia o su regalo

Voz 1995 25:44 pues mira con entre Gerar haciendo dibujos pero sí

Voz 16 25:47 es campeones de comidas especiales japonés Txarli Prieto

Voz 0668 25:50 en una duda basada en la experiencia propia que yo no pude llevar a la persona que que sí que creía yo que fuese a poner música por qué me decían en el lugar de la boda que tenía que ser alguien dado de alta en esas actividades que sea que tenía que cobrar ese día porque sino Hacienda a ellos les iba a preguntar dónde había ido el dinero sea cada partida tiene que estar plenamente justificado

Voz 14 26:13 en la mayoría de los sitios es verdad que que para poder trabajar allí pues necesitas al final también no es normal no necesitas una alta en la Seguridad Social no seguros que que bueno que que te asegure pues es a que la finca pues si hay algún problema no tenemos una responsabilidad pero bueno es verdad que un un amigo tocando la guitarra muchas veces se deja un poquito mano ancha porque porque bueno se entiende que tampoco va a ocurrir

Voz 2 26:38 pues con estas

Voz 16 26:40 es bueno un amigo tocando la guitarra

Voz 1995 26:42 dice en fin fenomenal tiene muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana piscina Rosa es Wedding planes ir me voy a quedar con un titular que yo creo que va a ser útil para todos los que no se escuchan la tarifa plana en el año dos mil diez serían ciento cincuenta euritos Nacho Tucker hablar esos sabes antes y ciento cincuenta euros sería más por término medio en algunas de sus bonos por término medio ese esa vía tarifa plana si te invitan a una gorda novios España mucha suerte Cristina Placer seguimos en Hoy por hoy