Manuel Jabois: "He arrancado tantas novelas que estoy pensando en publicar un volumen solo con títulos"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Boris muy buenos días

Voz 2 00:07 qué tal buenos días cuentas novelas empezó a escribir hasta que has terminado esta unas cuarenta y cinco probablemente es es es mentira pero muchas muchas porque suelo arrancar bastante bien las cosas que empiezo y no tengo ninguna regularidad cuando digo arrancar bien

Voz 1389 00:24 en un párrafo a veces a una frase en Algeciras dos sobre todo en los títulos lo que sí pensador recopiló en recopilar títulos de novelas publicaron volumen con ellos y ofrecérselo a quién

Voz 1995 00:35 porque lo de títulos sólo lo tú tienes no bueno sí ante la prensa siquiera es como era

Voz 1389 00:43 sobrado pero bueno para la para la próxima nuevas expectativas para los que puntos

Voz 2 00:49 está muy bien está muy bien y estaba

Voz 1995 00:52 muchas grandes títulos juntos un disco los grandes éxitos mala es el título de la novela de Manuel Jabois

Voz 1389 01:04 puedo dar una cosa que no he dado el título alternativo que tenía para este libro antes

Voz 1995 01:09 de qué se está fenomenal es los no

Voz 1389 01:12 años después del amor

Voz 1995 01:14 los niños es pues me gusta más también más imagínatelo

Voz 3 01:18 eso sino estar aquí tirándome de los pelos

Voz 1995 01:21 ha tenía que ver puesto el de los niños

Voz 3 01:23 de pero eso no lo dado en un lado porque es que ni a mí me convencí

Voz 1995 01:26 ya es mala hierba la historia de un niño enfrentados los descubrimientos al miedo a su deseo legítimo de no dejar de ser niño Un libro sobre primeras veces la primera muerte el primer beso el primer amor la primera culpa la primera colonia chispas

Voz 2 01:41 volví

Voz 1995 01:43 te has leído ya otra de la novela desde que no no no

Voz 1389 01:47 me gustaría también martirizado ven con los cambios no hay que volver a los sitios en los que han sido feliz

Voz 1995 01:53 muy bien compartimos la idea de volver desde la perspectiva del lector la historia va a ser muy interesante porque nos va a devolver a nosotras también nuestra infancia Tambo el disminuye el diminutivo de Tamburini que no remite a la famosa canción de Dylan sino que estaba otra de Franco Battiato

Voz 4 02:13 Mister pero vámonos la camiseta los trabajos

Voz 1995 02:23 el protagonista ella aparecen muchas otras Elvis Presley Elvis Costello Elvis Larsson

Voz 1389 02:29 porque estos sino a esta canción a mi me está casi uno este disco nómadas me me marcó muchísimo cuando era niño cuando tenía la de Tambo probablemente yo hacía la guardia de de familias que tenemos en el pueblo se eso imagínate un niño de once años en una recepción en la que se nota tenían que coger llaves cuando le dice era lo que sabe hacer la ciento uno si la ciento de una esto llego a la reserva escogía llamaba aún mayor para que viniese no admitía mitiga mi padre quien estuviese pero entonces ponía de los los mineros que estaban allí ir el directo aquel de Escuela de calor de Radio Futura que era doble tenía nómadas Hinault más la escuchaba en bucle esta canción y bueno perspectivas es que en castellano perspectiva ni esquí en italiano son las canciones que han sobrevivido de ese disco a mi etapa adulta que sigo escuchando lo que me va por mucho que asociaba siempre con la familia a las asociaba con sin ningún sentido probablemente escuchando la letra aunque bueno prospectiva ni este diversos que si remiten a ciertos aspectos interesantes de la familia iba acompañaron me interesaba tener dos protagonistas que no fuesen completamente originales sino sucedáneos que estuviese un poco fuera de de de todo Tamudo y no no es de Dylan pero es que Elvis no es de Elvis Presley es de Elvis Carson vehículo que también en cierto modo marcó cuando era niño que lo escribió Maria Gripe q sobrevive una escena que tiene también una relevancia en ese libro el abuelo de Elvis Carson escupía en el fregadero y eso de el impactado como yo yo sí

Voz 1995 03:57 dice fregadero Fiesta de la Bola de Cristal Si bueno las abuelas bastardo muchos motivos uno de ellos puede ser persistente la higiene Noval chance hay es un terreno del que muchos de ustedes seguro podría ilustrarnos sin ningún tipo de era de lo más generosamente bueno mala hierba propone un viaje ir nosotros vamos a a tomar ese ese desafío íbamos hacer como en aquella vamos vamos a tomarte la mano vamos a viajar

Voz 1 04:30 a tu infancia pasaba lo vamos a hacer nosotros en la Cadena SER Hoy por hoy con tónica

Voz 1995 04:38 en el último libro de Manuel Jabois nada Eva que acaba de publicar Alfaguara cuenta la historia ese momento en el que la vida empieza imponer te el final de la infancia pero tú le pides quedarte en ella cinco minutitos más es una novedad este en otros momentos divertida y casi siempre profundamente tierna ambientada en Pontevedra de finales de los años ochenta y con un protagonista enfrentado a sus dificultades para entender el mundo de los adultos

Voz 2 05:04 porque resulta muy sencillo identificarse

Voz 1995 05:07 entre otras virtudes Manuel tienes buena memoria

Voz 1389 05:10 tengo a la mayoría de mis amigos procedentes de mi época del colegio

Voz 5 05:16 mi pandilla más íntima

Voz 1389 05:18 los amigos de siempre los los de esa enseña de Pontevedra son amigos que compartían conmigo o el colegio compartíamos pues algo alguno los mejores primeros GB en mi el pupitre ese sigue siendo pues lo tengo ahí Carnegie después en la mayoría pues ha ido haciendo cuarto quinto sexto de Hebei aquí a los cuarenta años pues juntos entonces tengo una memoria colectiva que quién no se acuerda de ciertas historias las puede recuperar en otro es decir a tenemos muchísimas de hecho uno de los espectáculos más más bonitos cuando nos reunimos que nos reunimos como en fin cuando estamos juntos en Pontevedra yo desgraciadamente ahora estoy aquí pero voy mucho por ejemplo a mi novia cuando empieza a conocerlo estado se quedó como una noche de tres o cuatro horas escuchando historias del colegio solamente el colegio llorando de risa

Voz 3 06:05 pero además la memoria las va les va a las ballenas no como desgracia no el vas vas añadiendo detallito es cada año al final lo mejor no tiene ya nada que ver con lo que ocurrió

Voz 1995 06:14 hay ciertos detalles que lo convierten en leyenda pero

Voz 1389 06:16 pues sí efectivamente que conste que te están todas muchas de las de ese libro que no son ni la cuarta parte de las que recordamos están basadas esto es ficción

Voz 6 06:25 es es es que es interesante lo que dice una cosa que decía William Burroughs no que el pasado ficción sí sí bueno empieza a ser ficción a la hora a la hora

Voz 1389 06:34 eso sí yo estoy recordando el momento en que la esto lo esperaba también que no piensa que sacar recordarlo a contar algo ya estás de alguna forma proscritos siéndolo porque ya no está siendo tan legal lo están fiel a los hechos como como se debiera pero normal nadie nadie tiene una memoria fotográfica como para recordarlo con su no menos malo no y también menos mal si yo creo que también es bonito porque bueno pues fomentar nuestra capacidad para fabular no sirvió

Voz 1995 07:01 sí habrá cómo esto lo conseguirán algún día hablamos hace unos minutos en los que tú tener la oportunidad de contar sean de poner enfrente la realidad de lo que uno va contando pasados veinte años entonces mira esto es lo que Gioconda y esto fue lo que realmente pasó poder volver esa escena sería interesante bueno como los juicios no más o menos la así que por el momento no se celebran con amigos no no no donde este visto no entiendo como como porreado no y bueno vamos al momento en el que está ambientada la novela

Voz 2 07:34 vamos a a viajar a Francia

Voz 1995 07:37 digamos que como un encuentro de Navidad de Dickens sé suecos el fantasma de la infancia pasada a veces vamos a evocar algunos de los temas y los momentos que tú tratas en y que de alguna manera has vivido desde tu propia perspectiva una de las maneras más eficaces suele decías más eficaces quizá más baratas es incluso más barato low cost de Ryanair es viajar a través de la música imaginamos que para un gallego que ha crecido entre los ochenta y los noventa este es un billete directo a la infancia

Voz 2 08:18 no hay gallego en el que no viaje con esta canción verdad desde luego

Voz 1389 08:21 en el himno oficioso no tenemos que tengo Rumorosa y luego tenemos un sol de cara yo ahí

Voz 1995 08:29 pues entonces primer recuerdo vamos al juego

Voz 7 08:31 por Bravo está rodeado pero aquí llegan los refuerzos El Prado de Play Mapi

Voz 1995 08:40 era más fácil todo ante Playmobil vocal y ni el play Play mueve eran Playmobil siquiera Tomás más sencillo tú tenías por Bravo

Voz 2 08:49 no no tenía una flota de una flota no tragan bolas seguro clicks sí sí muchísimos Herman nunca fue eso explicaría muchas tenías que lector fíjate tampoco era de master del universo pero

Voz 1389 09:05 los clicks los yo cogía aunque con una mano con otra mano puede estar dos horas jugando

Voz 2 09:11 ahora

Voz 1389 09:13 Nos manos habría que ahora usan lo has los pulgares de las manos no para para nada

Voz 1995 09:18 pero no te quedes los jueces no solamente había juguetes analógicos este sonido

Voz 2 09:29 vale vale vale si se si lo teníamos

Voz 1995 09:31 el del cuántas monedas de veinticinco cuántos Mercedes de lujo podías comprar había hubiera conservado esos veinticinco cuanto se cuántas se compraron los que en las que se pregunta si este vale para los millennials eran nuestros permite más o menos recreativos para que nos entiendan

Voz 2 09:54 eres muy de Recreativo era

Voz 1389 09:56 me gustaba mucho no no no podía ir tanto porque tampoco tenía tanto dinero no tenía muy dosificado a la paga pero si si me gustaba mucho ir a jugar no estaba allí no pasa no hacía tiempo allí como había días que estaban allí no yo iba a jugar y jugaba mucho después ya un poco más al este Fighter hay un poco más mayor no pero si si me gustaba salsa que jugaba por ejemplo mucha el auto Run este

Voz 1995 10:18 claro en el coche de coches se frenaba cuando

Voz 1389 10:21 cuando mis padres son muy jóvenes tuvieron con dieciocho es decir es la muchos bares hacían vida en bares yo presupuesto estaba por ahí con los Reyes con resto de los hijos de los amigos y ahí sí que se en cada bar siempre había aún una máquina con dos máquinas ya

Voz 2 10:36 te deja jugar mucho sí sí ahora

Voz 1389 10:38 estamos diciendo hombres que les das el teléfono a los niños año en nuestra época notaba una una máquina recreativa para

Voz 1995 10:44 eres entre tuviesen en varios países europeos te detendría si llevas vas con tus hijos a los bares y los deja jugando en una máquina si la los servicios sociales te quita nada ni hacia eso sí sí en tu pueblo según Gallego ya sabes no

Voz 2 10:54 sabré imagino que

Voz 1995 10:57 Diego éste debe ser primero algunos de los primeros miedos inconscientes

Voz 8 11:01 estos profundos bosques de Galicia desde tiempos ancestrales habitan todo tipo de mitos Hinault todos ellos son buenos para el hombre quizás el más conocido y el que más testigos aseguran haber visto sea el del siniestro cortejo de los muertos las años

Voz 1389 11:14 pero el niño que llegó compañía compañera de las almas y es pues siempre tenías allá una amiga de tu abuela que te contaba la historia porque ya lo había visto en Rivas Barack Obama ya me ha dado directamente sabes estoy infancia Bloody contar historias de fantasmas no riales si era pero vamos una señora que te está diciendo que es verdad que la visto ahí te lo cuenta yo yo tuve una semana de terrores nocturnos de no poder dormir de mirarme al espejo y ver detrás de mí con con nueve años verlos a claro la procesión está arrastrando sus cadenas íbamos así siempre me imaginarla vamos a la vista

Voz 1995 11:51 eran las historias de fantasmas se desarrollan en despachos negociando la Asamblea de la Comunidad de Madrid por ejemplo más miedo sin el tránsito de los ochenta a noventa más miro es que tenían que ver con

Voz 9 12:03 con enfermedades que desconocíamos ya lo hemos visto a todos Magic tiene el virus hache V es portador es seropositivo daño año noventa y uno de mayo

Voz 1995 12:16 una de las figuras más importantes de la historia baloncesto es que no es comparable a lo de ahora son representaba mucho más que el propio deporte anunciaba que era portador del virus del sida como decía trece del V H Itu tenías trece años entonces recuerdas esta noticia

Voz 2 12:32 sí recuerdo la noticia y recuerdo

Voz 1389 12:35 impacto produjo recordó la importancia que tenía entonces que una figura tan grande tan mundialmente famosa

Voz 2 12:44 admitiese con con con naturalidad tenerlo recuerdo años anteriores en el cole como la

Voz 1389 12:52 no llegaban y pueden no no esta noticia pero sí como la percepción de la enfermedad y era como le tocaba alguien lo tenía es decir este tipo de cosas entre niños en la información y la crueldad también eh sabían había una mezcla de todo imagino que que infundada por por por puesto porque algunos mayores por la desinformación sobre todo es un buen momento en el que llega una enfermedad tan grave tan importante a la sociedad no a ciertas familias así como estas se traslada de repente a los niños con y la posición que tenemos nosotros en el colegio hay una escena en ese en ese libro que es ese real que era cómodo uno persiguiendo a otro si lo tocabas es decir te hablo de los te hablo de mediados de los ochenta vale

Voz 10 13:35 lo que era

Voz 1389 13:37 ay cómo te das cuenta de la importancia del conocimiento te das cuenta de la importancia también de crecer evidentemente pero hice la sensibilidad de la empatía no que en caso los niños vistas ensayando con todo en muchas ocasiones no no la tienes te la tienes hacia tu compañero de pupitre puedes tenerla pero luego Sociedad Laica

Voz 1995 13:52 pues que te puedes decir

Voz 1389 13:55 las tonterías poca

Voz 1995 13:58 era una mezcla entre mi desconocimiento vamos a escuchar funcionamiento del programa la clave de los años ochenta

Voz 11 14:04 como ustedes el problema de la familia en origen fue fue repite

Voz 2 14:07 tiro les que yo

Voz 11 14:10 mérito el problema el problema no le vi venir

Voz 12 14:12 porque los conocía sin embargo vino vino por un proceso que yo entonces no conocía porque en la droga en los chicos es una es una forma de entender la vida es una forma de comportarse

Voz 1995 14:23 no grandes sea directamente Valín pregunta por el desconocimiento sobrevenida

Voz 2 14:29 no no el el momento el gran momento que se vive en en Galicia en en esa época en Galicia y en el resto de España

Voz 1389 14:38 es el momento en el que no deja de ser a ojos de la sociedad delincuente y pasa a ser un enfermo decir eso

Voz 2 14:44 era un problema Él para tener el el problema

Voz 1389 14:47 más no SARS pensaba que se robaba es decir no había una relación causa

Voz 2 14:53 qué efecto evidente caray

Voz 1389 14:56 eso lo vivimos bueno pues en las Rías Baixas se vivió de una forma muy muy muy muy transparente vale porque no había pueblo mi familia que no tuviese un drogadicto era muy muy difícil escaparse de las garras de la ruina cuando llegó cuando se desconocían sus sus consecuencias cuando no la crecí viendo gorrillas EMI ciudad yo ya crecí viendo gente tirada en el suelo pidiendo gente pero esa generación creció sin ver eso no sabía qué pasaba qué ocurría eso que no sabía que se contagian enfermedades que en aquel mantra mortales y desde luego no sabía que la adicción y podía llegar a ser tan importante que cabría es robando la tu familia en primer lugar y después acabando robando cualquier cosa entonces hubo mucha gente que es enganchó y esa gente pasó a ser estigmatizada hay perseguida como delincuentes

Voz 2 15:40 que lo eran pero hablaron por una razón no era no lo eran

Voz 1995 15:43 había nacido de Quinteros que sobrevivían como yo saquearon el camino Hiperión mil entonces

Voz 2 15:49 la relación con el final de la vida

Voz 1995 15:51 las instrucciones las hayamos recibido de Bambi de Chanquete

Voz 1389 15:54 claro

Voz 1995 15:57 nunca lo mencionamos pero también a través de recuerdos habiten no

Voz 13 16:00 bueno mi querida miedo Sweet ha llegado el momento que separar quiero que sepas que te agradezco desde lo más profundo de mi corazón cogerán

Voz 1995 16:10 así como que son te convierte en un árbol sí sí sí eso que es cómo va a ser eso es verdad la Loma nos enseñó que bueno que energía si que se transforma tú crece futbolero y hablamos de la infancia en época de fracasos de decepciones de destituciones claro nos obliga

Voz 14 16:34 las a llevarte a esto no hay tiempo para intentar la remontada al Madrid no

Voz 2 16:39 porque que lo tiene complicadísimo Toni atraco a mano la Liga está en Barcelona me dice le robaba la Liga al Madrid Barça en la Liga noventa y uno noventa y dos

Voz 1995 16:52 el por entonces no sabemos que el año siguiente iba a pasar exactamente la misma que esos recuerdos permanece nítidos

Voz 1389 16:59 si no es tan no se habla en otro que seamos Grupo salvaje contaba cómo habían ocurrido estas escenas que son nitidez simas con cero dos el Real madrid tenía la Liga partido en el bolsillo nosotros no nos fuimos del pueblo de sanciones a Pontevedra cogemos como el cocido con lo que había sobrado del domingo no que luego se a lo largo de la semana los caldos más entonces siempre había concierto o conocido en el coche que han que a mí

Voz 1995 17:26 con lo o la horquilla

Voz 3 17:29 es que había que abrir las ventanas no estaban en el maletero no tampoco pero bueno no no era

Voz 1389 17:35 desagradables homologable no es el primer día después seamos la radio puesta no casi como como marcó el Tenerife yo recuerdo que con cada gol del Tenerife ha bajado un poquito más el volumen como como que si no lo escuchábamos lo escuchábamos poco no había marcado no recuerdo que habían saben tirado fuegos en el pueblo incluso cuando fue el cero dos y después ese tirar aún más comunes con los tres eso lo recuerda también te acuerdas Talal curva en la que a la que íbamos cuando marcaba fue bastante Trauma porque para entonces los tramas del niño madridista habían estado relacionados con la Copa de Europa pero en España no tenemos ese tipo de

Voz 1995 18:09 problemas ahí aparecieron nuevos traumas hablamos de deporte por entonces en Galicia se dice tenis bambas y las zapatillas llaman tenis tenis tenis tenis los sitios acceso los las bambas Cataluña sea la dueña los tenis la estaba días el mayor símbolo de estatus que uno podía tener

Voz 15 18:31 era este paredes resiste le divierte teatro fantástico entre la te a perfectible que vivió no

Voz 1995 18:43 el propio Kanye West me sacan ropa que que lanza exclusiva que piensan de las paredes lo mismo lo ven dicen bueno esto es lo más probablemente probablemente ya sabes que ahí siempre

Voz 1389 18:54 ha pasado un cierto tiempo y todo vuelve a estar de moda como el primer día no ahí como regreso ocurre mucho bueno que ocurre constantemente con la ropa o esa es o esa es mi impresión yo no sé si fueron las zapatillas las los tenis de del del actor de chico este de la película millones se llama ese esa película hay unas zapatillas maravillosas que que utiliza el el adulto no levante más avant mayor digamos que eran preciosas y que creo que han vuelto a Satán puesto va a otras K

Voz 3 19:30 el club y la película la película hablaba de una época

Voz 1389 19:33 hasta que no se setenta ochenta no me parece que bueno bueno

Voz 1995 19:37 las esas zapatillas ahora mismo

Voz 1389 19:40 si no lo que pasa que mi época teníamos más y peor gusto por lo menos en el instituto recuerdo que la el la sensación había sido las Pampa

Voz 1995 19:47 me gusta mucho en aquella época teníamos mal

Voz 6 19:50 esta especie es maravilloso escuchábamos y otros dos al que hace decora Guillermo de Torres dice cuando dejas de ser un niño y el resto de tu vida como adulto esto está básicamente entender precisamente que paso sí sí escuchando está como hacer es esto qué pasó realmente

Voz 1995 20:10 tanto la infancia de mala hierba de Manuel Jabois demasiado bienestar o sea que se te ve bien te debemos entonces casi normal casi casi con posibles en tu hijo tiene ahora seis años cómo ve ese mundo que le ha tocado vivir a él él que cuál será su David el gnomo sus tapas su música como es su mundo pues Inter

Voz 1389 20:37 a lo mejor yo no soy nada catastrofista ni pesimista con la infancia actual me parece que tiene muchísimo más recursos y muchísimo más tecnología a su alcance es verdad que todo hay que medirlo con cierta moderación para fíjate hasta ahora es verdad que le encantan los móviles pero lo que está haciendo con el móvil con lo que hacíamos nosotros con la televisión ver dibujos ver ver youtubers que eso sí que no lo teníamos pero ver gente jugando a videojuegos es decir creo que hay un cierto pánico a mi juicio infundado e por con con esto es decir al final el niño tira hacia hacía lo mismo caray están comprando los muñequitos que nosotros compramos seleccionamos podramos niños hijos de la Patrulla Canina o de cualquier otra historia es verdad que después cuando tenga un poquito más de inteligencia o de cabeza verá que los recursos de Internet son infinitos y también también ellos pueden confluir ciertas no es que le que le perjudiquen pero a lo mejor conociendo las antes que nosotros también las pueden llevar mejor no esperando el sexo uno de ciertas no te notarlo el porno e te hablo de otras cosas que sé que hoy ha habido una noticia bastante bastante dramática con niños de ocho años ya ven porno y a mí eso la verdad es que me da bastante miedo no pero que empieza a saber que empieza a tocarse o que empiece a comprender cosas que nosotros comprendimos muchísimo más tarde no me parece mal no de ese modo preferí preferiría que no de ese modo porque en pues yo qué sé yo no recuerdo la primera vez que el porno pero debería tener en casa y yo con quince dieciséis de lo que había era el tráfico de revistas sí

Voz 1995 22:07 digo todo quiero escuchar esta mañana la noticia

Voz 2 22:10 se da de introducción al al plan

Voz 1995 22:13 así a partir de los ocho algunos niños siempre pienso lo mismo es cómo va a triunfar en si el modelo es el porno de qué manera vamos a hacer que bueno la buena noticia es que Manuel Jabois que es cronista columnista escritor y una de las palomas mejor valoradas más y mejor baladas este país tiene un nuevo libro se titula es una recomendable novela se titula manda él sí esto sí es además usted está por Madrid es probable que sea firme donde sea libro en es probable que se encuentre cualquier bar Si Déjame entrar a usted a él seguro que sí filme fuimos te pida que se reafirmó hicieron a la feria lo sé