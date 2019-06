Charly Sinewan: "La moto me lleva a un montón de sitios y cuando me bajo es cuando me pasan cosas interesantes"

Voz 1995 00:00 con dieciséis años solo con dieciséis en nuestro próximo invitados sus le prohibieron tener moto no se puede tener mató en esta casa mientras yo esté en esta casa no sentir

Voz 1 00:09 no

Voz 1995 00:10 bueno pues no sirvió de nada breve llevan en su casa diez años siguiendo a sus aventuras sobre dos ruedas por todo el planeta de Australia a México de Kirguistán a California iba a hacer a través de su canal en Youtube

Voz 2 00:21 desde hace diez años llevó dando la vuelta al mundo en moto por etapas

Voz 1995 00:24 sí no

Voz 2 00:27 en las redes sociales especialmente

Voz 3 00:29 este canal de Youtube ese amigo también

Voz 1995 00:32 sabes en Youtube tiene doscientos mil suscriptores algunos esos vídeos han visto más de un millón de veces me llaman Charlie sin igual sin motero de habla hispana más popular de Internet como les digo tiene un nuevo libro

Voz 4 00:50 Charlie sin igual los capos nació puesto que tal cómo estás gracias por invitarme a la moto no

Voz 5 00:59 la moto me iba a montones si tienes y luego me bajo de la moto y me pagan un montón de cosas

Voz 1995 01:03 pero tú tenías de paso tú tenías negocio tú eres una persona con posibles qué pasó

Voz 5 01:11 pues paso que me me canse un poco de de la rutina no yo creo que hay a ciertas personas que opinan no aburre hay un punto en que intente probar otra cosa y me enganchó mucho es otra cosa que es esta que ser nómada desde entonces llevo ya no son muchos años sin casas

Voz 6 01:27 en una deambulando por el mundo sin nada

Voz 5 01:31 si no da un trastero en Madrid ahí tengo un montón de cosas que no sé muy bien que tengo porque no le has devuelto a necesitar pero no no tengo cuando vengo a una una habitación no me quedo en casa de un amigo porque si luego me volvéis

Voz 1995 01:43 vamos vamos a vamos a explicar esto año dos mil cuatro seguro muchos de ustedes han visto seguro que lo recuerdan iba en Mcgregor el actor hizo un maratón en moto de Londres a Nueva York recorriendo Europa Central Rusia Kazajistán seria cara a

Voz 4 02:04 rigor con amigos

Voz 1995 02:06 y tú decides hacerlo sin igual exacto no es el nombre Charlie Carlos sin igual Mcgregor

Voz 5 02:14 pues mira fue una noche en la Cava Baja con un amigo que se fue de la mano un poco los Pazos dije mira yo voy a hacer lo mismo hundida pero lo a hacer sin igual y al final pasaron unos años y lo hice ya como el chiste aquel me había hecho gracia pues registre una web que se llama sin igual mi primo José que la programó dijo estos muy gracioso debía hacer un Facebook que sea me Charles Newman compañero de digo agregadores echarle Burman y a mí todo el mundo me me llamo Carlos me llamaban Charles registros Charles sin igual en Facebook hizo en Facebook y se convirtió en vino

Voz 1995 02:43 bueno con mucho éxito con tan buena idea que lo no sé cómo y cuándo preguntarlo profesionalización no tener casa viajar en moto tu profesión

Voz 3 02:56 sí al principio pagaba todo con mis ahorros no

Voz 5 03:00 pero yo me di cuenta que era mucho más feliz haciendo sabía que la que tenía aquí quién me iba muy bien pero claro yo no soy rico entonces tenía que darlo no bueno pues de alguna forma hombre sin exagerar no pero de alguna forma como que me inventé un trabajo no las redes sociales y me ayudaron muchísimo que era algo nuevo en entonces empecé un poco el contenido no a través de patrocinadores de bueno pues de charlas de las redes sociales etcétera etcétera y lo convertí en mi trabajo y ahora es mi trabajo y por eso llevo tanto tiempo no yo creo que es muy difícil estar deambulando sin ninguna misión por el mundo tantos años yo tengo una decisión que es contarlo y entonces me preocupo de mejorar de hacer mejores vídeos de contar historias y eso es lo que ha hecho que yo creo que esto sea o que lleve diez años y que todavía no tenga sensación de cansancio no

Voz 1995 03:48 todo el día la moto imagino que físicamente tendrá que estar muy muy preparado para eso pues no

Voz 5 03:55 tanto yo este libro esta

Voz 8 03:58 poco He pensado para qué

Voz 5 04:00 darle un poco de hierro al asunto no no es tan difícil hombre yo personalmente que me meto por muchos sitios complicados que yo llamo berenjenales aún mucho camino a Broad pues ahí sí la exigencia física es mayor también porque la moto es muy grande llevo mucho equipaje no pero realmente la moto no no es no es tan cansada no real no lo podemos comparar con otras cosas la verdad

Voz 6 04:20 pero la moto porque

Voz 1995 04:24 hablamos mucho Di pero aquí la protagonista es la moto que más

Voz 5 04:27 es una BMW de ahora bueno llevo tres en todos estos años Ésta es la tercera que termina ahora en México es una BMW de trail ochocientos centímetros cúbicos es bueno pues hay también este es un gran debate que también lo hablo en poco en el libros sobre cuál es la moto ideal para hacer este tipo de cosas no no hay sólo una verdad cada uno de la suya la mía es que este tipo de moto de pues tiene un equilibrio entre peso y capacidad de carga peso digamos manejabilidad dentro de de rutas complicadas que a mí es la que mejor me viene pero no hay una moto ideal

Voz 1995 05:04 a los vídeos Charlie

Voz 5 05:06 a veces lo pasa mal un Marroquín

Voz 9 05:08 Senante con tipo malísimo de Aduanas intenta escapar que han retenido por el que pasa un poco putas la verdad

Voz 4 05:19 hay que seguir el lema todo va a salir bien

Voz 1995 05:23 veremos lugares uno ni siquiera tendría que existe en la Iglesia fronteriza

Voz 4 05:28 no quiere decir que no sólo se nació hace seis años para tender deportados inmigrantes

Voz 10 05:36 yo siempre

Voz 5 05:39 quién que te engancha estos estos viajes porque el fondo cuentas de gente buena gente regularicen de mala pues mira me se me acaba de poner la carne de gallina al escuchar eso de quince años y eso es lo que me engancha es decir es la gente la moto pues es maravilloso ir en moto pues en mi pasión y me encanta no sé qué pero no hubiera

Voz 1995 06:00 es el mismo hecho de ir no llega sino

Voz 5 06:02 no claro cuando uno va en moto y a este rollo qué hago yo con él llegar es lo de menos de hecho muchas veces he llegado me he cabreado porque lo que me estaba gustando el camino pero insisto sea hay que acabamos de escuchar una señora que llevaba está ahí en el muro en Tijuana que llevaba quince años sin ver a su familia al final son las personas las que te emocionan no y las que te hacen seguir viajando porque eso es infinito sea el mundo es infinito porque las personas son infinitas los paisajes son los mismos al final del Himalaya siempre va a estar ahí o el Taj Mahal o un montón de sitios maravillosos que estado pero bueno están ahí incluso entras en Google pues verlo fotos espectaculares las personas que te encuentras camino esas son únicas y los momentos con ellas son los que te hacen

Voz 1995 06:45 enganchar a esto no bueno vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando de ese gran viaje al mundo en moto el nuevo libro de Charlie sin igual

Voz 11 06:53 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido dando conseguir con otro aventurero

Voz 3 07:02 desde luego Páramo de esos que quieren recorrer el el mundo Iván y lo hace en esto es imposible es imposible hasta que va uno tú lo hiciste todo es posible

Voz 5 07:16 renunciando a otras cosas evidentemente no había perfecta tengo una vida

Voz 3 07:20 hipoteca jardín cito dos hijos de un perro notó evidentemente no la tengo no te te has hecho minimalista no en todo esto no sé si reducir a lo más básico pero lo más relevante Palatino todo absolutamente todo hay una parte súper minimalista que es

Voz 5 07:37 ah pues la ropa digo que se todo ese tipo de cosas y luego hay una parte en la tecnológica que no es tan minimalista ahí llevo cosas buenas IAEA gastó mucho dinero en la parte tecnológica para poder contarlo lo mejor posible no para hacer mis vídeos Italia

Voz 3 07:52 pero sí he aprendido a vivir con poco tampoco poco material ilegal

Voz 5 07:57 Brad es que no se echa de menos casi nada o nada

Voz 3 07:59 llevas mapa ya es GPS todo no a ambas el GPS por supuesto que llevo el dio dos pero al final el momento mapa es el que peor

Voz 1995 08:10 pero el rayas romántico pero fíjate lo romántico esta este GPS llevo dos pero soy muy romántico llevo Emma pero si alguno de los dos veces que lleva

Voz 12 08:24 lo mejor para dar voy bien

Voz 5 08:27 sí

Voz 12 08:28 no pero es verdad que el mapa tiene una cosa de que te te muestra todo no te vea una perspectiva que los jefes

Voz 5 08:33 pues no te dan no te dice dónde estás y como es lo que te espera no así como más en grande no hay que mantener el mapa incluso la brújula no está mal llevarlo si el zonas

Voz 1995 08:46 has muchas ir reflexiona sobre la soledad

Voz 10 08:49 hay alguien con quien comparto esta vida nómada Hay de la que hablo muy pocas veces

Voz 3 08:56 en un viaje tan largo como éste tiene que ser tu mejor aliada aunque se puede convertir en tu peor enemigo

Voz 1995 09:06 la porque tú vas en esas travesías en qué piensas kilómetros y kilómetros y kilómetros nunca pero autopista entiendo

Voz 5 09:14 me intento evitarlas

Voz 1995 09:15 todo lo que puedo hasta una autopista tanto en vista en India una autopista igual las autopistas en toda Europa

Voz 5 09:23 por caminos de tierra que es donde no hay nadie y donde cuando cruzo pueblos me he encontrado con gente muy auténtica el mundo rural más me atrae no estábamos escuchando de EEUU yo Estados Unidos les recorrido de costa a costa por por caminos de tierra

Voz 14 09:39 es que es quizá el sitio donde más soledad

Voz 5 09:44 encontrado porque África que lo he recorrido por caminos de tierra tu para la moto en África no me preguntes de donde pero siempre aparece alguien siempre aparece un señor con palo que no sabes muy bien de dónde viene pero aparece en Estados Unidos no en Estados Unidos los caminos de tierras están pensados para cuatro locos como como yo entonces pues te tiras horas y horas sin ver a nadie hay que estar muy bien con uno mismo para aguantar es periodo muy bien

Voz 1995 10:09 porque para en sitios dónde va a parar tú tu moto y el miedo congestiones en mira

Voz 3 10:15 pues El miedo no no lo trabajo mucho

Voz 5 10:19 tengo una amiga Gemma con la que viajé que me decía siempre yo yo yo yo siento miedo pero normalmente un rato después

Voz 3 10:26 es un poco hombre

Voz 5 10:28 el miedo está ahí para ayudarte también a proteger te no hay que tener un poco de miedo sino tienes nada en miedo estas tumbado es peligro sí que sí que tengo pero no muchos sobre todo no tengo miedo a las personas que es un poco el miedo más en general no la gente se lo tienen miedo a las personas hasta que viaja así te das cuenta que quién realmente te ayuda a salir de de los problemas son las personas no personas malas hay por supuesto pero son muy pocas y normalmente no están ahí en mitad de un camino de tierra normalmente están en la ciudad buscando por la noche no buscando el business no entonces pues es hombre precaución siempre por supuesto proteger te porque va solo

Voz 4 11:05 pero no

Voz 1995 11:08 sí son iguales el motero más conocido de este país mucha gente les siguen no la sino a través de las redes sociales de actitud unos fantásticos vides si tienen oportunidad acaba de publicar el mundo en moto con Charlie Sheen iban Carlos García portal ahora dónde vas cuando llegas aquí te vas ya bueno

Voz 5 11:25 está haciendo promueve el libro unos días por aquí

Voz 8 11:29 en España hay después a Méjico que me me

Voz 3 11:31 a medias quería hacer una puntualización el viajero motero más popular moteros ahí muy porque el viajero motero camino muchísimas gracias

Voz 15 12:12 sí

Voz 4 12:15 sin