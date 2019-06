Voz 1 00:00 ya no de incidentes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo

Voz 0313 01:02 Nos ha recordado con buen criterio que

Voz 0281 01:05 la conoce por su vertiente poética Marta es muy buena pueda de hecho yo le puse el prólogo uno de sus de sus libros yo creo que le llegaste aquí aquí en La Ventana uno de los poemas recomendamos el libro ese leyó uno de los programas carrera sí ya sé que es veterana en La Ventana ha sido muy interés

Voz 0313 01:18 ante esa mirada con una del fútbol desde desde el papel de hincha ya hemos compartido con Marta San a y con Lucía Taboada una del Rácing la otra del del Celta que nos conecta con algo que está estos días en boca de muchas conversaciones que es el el Mundial Femenino de Fútbol recuerdo el sábado el equipo nacional debutó con victoria frente a Sudáfrica que el miércoles nos toca los toca Alemania que será un hueso pues bueno ya veremos ya veremos hoy nos acompaña en La Ventana de los libros es una mujer futbolista también es escritora futbolista y escritora de hecho debuta ha jugado hasta esta temporada en el en el Sporting Club de Huelva yace nada muy poquito en enero publicó su primer libro titulado parando letras un libro que recoge algunos de sus relatos breves publicados en un en un periódico local de Huelva relatos breves que incluyen fragmentos como este

Voz 0136 02:10 vez me dijeron que luchara por todo eso que deseaba por todo eso que merecía que no debía ceder en el intento sino acompañaba los resultados después de que hubiese estado mejor que nunca de haber creído que sí era posible todo se tuerce y una vez que cada es la única opción es levantarse para realzar el vuelo o caer aún más hondo y así lo hice una vez tras otra hasta intentar hacer lo mío eterno es el tiempo dejar que se marchara a la fugacidad porque esta vez merecía algo más parecía que las fechas de caducidad desaparecerían del paraíso daba igual el cuando si posteriormente obtenía recompensa llámese X incluso en esos momentos que la soga al cuello apretaba tanto que apenas me dejaba respirar en uno de estos intentos volverá la suerte o eso quería creer lo mejor siempre está por llegar

Voz 0313 03:11 en este una relación especial con el tiempo y luego lo comprobaremos con otros fragmentos de de otros relatos el tiempo te apasiona te asusta

Voz 5 03:19 te fascina te preocupa un poco de todo

Voz 2 03:22 toda la verdad la verdad que sí

Voz 5 03:25 la tengo muy presente en en todo mi relato muy bueno quizá por por todo lo pasado por lo presente

Voz 2 03:32 ahí por lo que viene no futbolistas

Voz 0313 03:35 yo era futbolista

Voz 2 03:36 futbolista de escritor a las dos cosas pero por orden

Voz 0313 03:39 qué pondría primero

Voz 2 03:42 las dos cosas a la vez sí sí de la mano

Voz 0313 03:45 ahora trabaja además como monitora de deportes en en la cárcel de Huelva tiene una escuela de porteros para formar a los más pequeños no sé de dónde sacas tiempo para escribir

Voz 5 03:54 pues la verdad que me daba bastante tiempo no sobre todo en las concentraciones en los viajes de del equipo oí buenas muchas noches cuando llego a casa también es mi forma de desahogarme de Parma un poquito pensar en en todo lo que he tenido la oportunidad de evidenciar y de experimentar

Voz 0281 04:11 bueno pues separando Mackie es que el tiempo es muy importante porque fíjate la cantidad de gente que escribe por ejemplo en las fuerzas armadas policías que escriben médicos que escribe en las guardias la gente que dispone de tiempo dispone de tiempo para leer y para escribir verdad

Voz 5 04:25 sí es una forma no de de evadirse y sobre todo de ser consciente de todo lo que tenemos para mí la escritura de un medio fundamental de de percibir todo lo que tengo alrededor porque ABC está muy inmerso en en la rutina nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor oí de la suerte que tenemos ahora siempre ya que no

Voz 0313 04:44 Sabri lo hemos comentado aquí con mucha gente que nos abre la ventana la lectura no puede ser un profe un amigo un hermano padre abuelo que se en tu casa fue el abuelo Pepe no

Voz 5 04:54 sí en mi caso fue fiel a Pepe a ver fue él trabajaba en Círculo de Lectores si no siempre me traía a casa pues por semana prácticamente me traía uno dos libros a casa desde bien chiquitita con con cinco seis años no recuerdo yo que me ponía a leer los libros de Dinei que que él me traía aquí bueno conforme fue creciendo esa afición por la lectura también paso a la escritura al principio no no lo compartía por miedo y por vergüenza no de que pudiera pensar la gente con con lo que yo escribía Hay en el año dos mil quince me dieron la oportunidad de empezara a escribir en el periódico local aquí en Huelva Hay sí ya fue me la vergüenza de de compartir los textos no

Voz 0313 05:34 guardas algo de lo que escribía este más de niño o o lo tira lo que

Voz 5 05:39 no lo guardo lo gordo tengo tengo además me acuerdo de de bachillerato un trabajo que que no manda la profesora de Lengua que que lo recordaba con ella el día de la presentación del libro que que estuvo presente no dé el primer trabajo que yo hice por así decirlo de de escritura de narración IS precisamente lo tengo guardado y también tengo aceptó guardado a mano que que escribía cuando

Voz 0313 06:01 la más pequeña lo que decía de la relación del tiempo con con Sara Serrat sea por el motivo por el camino que sea no me lo estaba inventando y eso puede confirmar bueno pues leyendo cualquier fragmento cualquier relato de su libro

Voz 0136 06:14 han pasado sólo un día pero en tu cuenta personal ya se refleja un dígito más has vuelto a soplar unas velas cargadas de nuevas metas para este año la pena es que las metas no suelen ganar la partida terminan por apagar nuestra ilusión antes de que las consigamos pero es lo de siempre el deseo acaba desvaneciéndose y así van pasando los veranos asfixiando no con cada momento que nos deja sin aliento los otoños deshojando cada parte de la historia que queremos cambiar para volver a comenzar los inviernos el abandono de frío mientras que a vivamos la primavera en cualquier rincón recóndito de nuestra orografía Nos hemos citado tantas veces que nos cuesta volver a florecer ya dijeron que correr es de cobardes y el tiempo dice que no suya lo bueno dura poco apenas nos deja disfrutar de todo lo que tenemos aparte de que nosotros tampoco sepamos apreciarlo siempre queremos volver al pasado sin saber que nada podemos hacer para cambiarlo que gracias a nuestro pasado somos lo que somos a día de hoy y hoy no tenemos todo eso que creemos necesitar tendremos que salir a por ello la felicidad no nos va a buscar somos nosotros los que tenemos que encontrarla

Voz 0281 07:25 es una verdad como un templo ya ya la verdad como mala escritoras eleve la futbolista porque eso de correr es de cobardes era de Kunitsyn es verdad me encanta

Voz 0313 07:34 siente que el tiempo no suya si el tiempo no es suya hoy el libro se titula parando letras una portera colecciona en su memoria todos los goles que ha parado

Voz 5 07:44 pues sí la verdad es que sí también colecciona los goles que la marca

Voz 0313 07:47 ahora de que parada guarda mejor recuerdo

Voz 5 07:51 bueno pues ahora la tengo recién de no él la verdad es que dice en el debut de la selección contra contra Camerún yo estoy titular sí sí sí bueno luego también pues partidas especiales no entra al Barça o contra el Valencia que te sale un buen partido que ha hecho una buena parada y que al final pues ayudar al equipo con tu parada a ganar no

Voz 0313 08:12 qué te pasó por la cabeza que asistió al ser titular con la con la selección española Hoss pues tiene que ser muy especial eso eh

Voz 5 08:18 sí yo creo que es algo que con palabras no te podría describir no después de tantos años estando en las categorías inferiores y habiendo disputado también en un Europeo con la sub diecinueve iraquí llevando pues en esta última temporada no practicamente asistiendo a a tres cuatro convocatorias por temporada pues la verdad que que tener este broche Burque un broche de oro no en esta temporada es algo indescriptible

Voz 0281 08:43 hoy hay también a la selección otra jugadora una caldera que es pianista toca coreana hay que te vamos tenemos una selección de lo más mes maravillosamente ilustrada no

Voz 5 08:52 sí cuando como yo tuve la suerte de de descubrirlo cuando jugamos el Europeo sub diecinueve en Noruega Hay tenían un piano en el hotel inquilinos amenizaba los dos libre tocando el piano y no

Voz 4 09:03 amenizaba unos amenazaba

Voz 5 09:06 pero ahora también lo dista también los vivió siguiendo de cerca todo mi compañera Hay estoy viendo que también sigue tocando el piano en dos

Voz 0313 09:14 María se perdió el sábado supongo no sí claro claro

Voz 5 09:16 está adelante la ley bueno empezamos un poquito sufriendo pero bueno al final en la victoria en lo que cuenta la primera victoria en un Mundial de España que es algo muy positivo Ia corrí la cosita que hay que cambiar de cara al partido con Alemania

Voz 0313 09:32 esta tarde decía Michael Robinson que de estos un poquito que en un Mundial o Europeo lo peor lo peor con diferencia es el partido que si pasas eso con nota cómo ha sido el caso que todo lo demás puede venir más o menos rodado mira el miércoles tenemos Alemania que decía yo antes que es un hueso vamos a ver cómo están las jugadoras de ánimo que están haciendo ahora mismo enviado especial Sonia Lus buenas tardes Sonia Lus no está a pues mira pues te aseguro que estaba pero en fin si no lo escucharemos en un momentito para saber porque estaban entrenando a partir de las cinco y media yo creo que igual habrán terminado ya pero bueno tú lo de Alemania cómo lo ves

Voz 5 10:08 hombre sabemos que que es una selección potente no que que España ha conseguido plantarle cara en en en el último amistoso que se jugó con con Alemania que sí que es cierto que en una de las potencias mundiales Hay que va a ser un partido complicado no ahora mismo pues podemos ver cómo se nos complicó el otro día contra Sudáfrica y que no hay ningún partido en el que te pueda confiar imagen mundial no que que cualquier equipo puede que está ahí está preparado para para plantarle cara en este caso Alemania que que a una de las potencia como como

Voz 0313 10:38 corría la extrema izquierda en la primera parte dejó que qué dolor de cabeza de verdad

Voz 5 10:42 sí sí sí la verdad pero bueno al final lo importante es que el ese salvó el partido se ganó los dos goles de de Jenni el gol de Lucía Hay bueno yo creo que que toda la la jugadora de aquí toda España estamos orgullosos de del trabajo que que hizo España hay estamos a tope no y animándolos ahí apoyando las en todo

Voz 0313 11:03 a ver que lo intentamos de nuevo viajar a Francia Sonia Lus buenas tardes buenas tardes a la segunda Francino cómo está muy bien deseando escucharte que nos cuente si han terminado ya el entrenamiento y cómo están los ánimos de las jugadoras

Voz 1914 11:14 pues no ha terminado el entrenamiento el primer entrenamiento de la selección española aquí en Lille está a media hora más o menos de Valenciennes donde el miércoles se van a enfrentar a la todo poderosa Alemania de hecho todo este barullo que oyes es que estamos todos los periodistas encerrados en la sala de prensa porque solamente nos han dejado ver los primeros quince minutos pero el equipo está bastante bien está muy animados después de conseguir la primera victoria en un Mundial yo creo que con bastantes ganas de enfrentarse el miércoles Alemania falló

Voz 0313 11:40 tan pasan dos equipos recordemos que cada grupo no los dos primeros y los hilos cuatro mejor hombre en fin muy mal se tendría que dar no fin tampoco hagamos cábalas ahora pero muy mal tendría que darse para no después de ver ganar el primer partido no

Voz 1914 11:54 yo creo que haber somos muy deja hacer cábalas no somos periodistas no nos vamos a engañar pero yo creo que nos equivocaríamos si empezamos a pensar en el primer puesto del grupo en con quién nos puede pasar en evitar a Estados Unidos vamos a ver qué pasa mañana con Alemania selección con la que nos hemos enfrentado cuatro veces a la que no hemos ganado nunca y luego a partir de ahí pues a soñar o a pensar en los cruces

Voz 0313 12:15 los cocos este Mundial que sería en Estados Unidos Francia Alemania alguien más

Voz 1914 12:20 yo pondría a Holanda y luego vi a Brasil Australia también aunque perdió el primer partido contra Italia pondría Brasil que no jugó con Marta el primer partido y aún así Cristiano marcó tres goles uno de ellos un golazo de falta irse postula también entre el grupo de favoritos tengo muchas ganas de ver a Estados Unidos se que todavía no

Voz 2 12:37 he jugado es el grupo F

Voz 1914 12:40 el grupo con el que nos cruzaría hemos y España queda segunda de su grupo y Estados Unidos queda primera pero también vienen con dudas yo creo que la distancia entre las grandes selecciones las que vienen pegando por detrás se ha recortado en los últimos tiempos

Voz 0313 12:53 ya no hay selecciones paz

Voz 1914 12:55 miles y éste va haber yo creo va a haber alguna sorpresa más en el Mundial que la victoria de Italia sobre Australia

Voz 0313 13:01 Sonia tú qué sabes de esto sin sin triunfalismo pero tampoco pero tampoco con pesimismo cuál sería aún un resultado digno bueno que que bueno que marca progresión ya ha marcado seguro problemas gana un partido que marcara progresión en este Mundial para la selección española

Voz 1914 13:16 pues ese era el primer objetivo hora falta el segundo que es pasar la fase de grupos e irte a los octavos de final eh claro unos octavos de final de un Mundial Carles pues te puede tocar y te puede tocar un rival más o menos fácil como puede ser Australia o te puede tocar el Súper Coco que es Estados Unidos yo creo que estar en octavos ya es un triunfo y a partir de ahí a soñar

Voz 0313 13:37 oye pues diles a las jugadoras españolas que hemos estado en La Ventana hablando con Sara Serrat y que les envía un beso muy grande unas L

Voz 1914 13:44 John Carlas que se acuerda mucho de Sara

Voz 2 13:47 el de todas las futbolistas que han estado forma

Voz 1914 13:50 todo parte de la concentración hasta que un día se juntaron sólo las veintitrés del Mundial son muy conscientes de que todas las que han llegado hasta aquí todas las que han entrenado con ellas son también parte de este equipo desde luego que se acuerdan mucho de ellas Eloy diré de vuestra parte

Voz 0313 14:04 un abrazo Sonia y otro nuestro palabras método se venga que vaya bien oye Sarah además de de de jugar de por cierto tú puedes vivir del fútbol lo todavía no

Voz 6 14:14 todavía no pero estamos en ello no estamos como estamos que además de la Escuela de Porteros de entrene a esa internos en la cárcel de Huelva y creo que habéis ganado campeones España no si esta semana pasada tuvimos la la fase final leer a Alá

Voz 5 14:30 décima edición del del campeonato oí bueno proclamó campeón en Huelva tiene ya cinco cinco Campeonatos de España de centro intermitencias oí bueno super contenta de poder ayudar también a a los internos a conseguir el título

Voz 0313 14:45 cómo es esa experiencia Sara de entrar en una cárcel de trabajar colaborar con gente que está ahí por el motivo que sea para Vera

Voz 5 14:56 tenía tenía un mal presentimiento no al principio estaba acostumbrado típico no a la serie de que que bueno que muestran una realidad que que al final pues no en la que te encuentras no cuando llegue allí pero bregó bueno a allí y sobre todo el trabajo que realiza intenta utilizar el deporte como una herramienta para para la inclusión para la reinserción social no a través de de los valores que que te puede transmitir y cualquier tipo de deporte

Voz 0313 15:24 oye Sarah te voy a pedir si te apetece que te quedes compartiendo con nosotros lo que queda de la Ventana de los libros y eso incluye que la parte final no nos ayudes a elegir el mejor relato de esta semana te apuntas sí claro claro que de momento dejamos a los oyentes de La Ventana con otro fragmento de un relato tuyo Abdula los años no perdonan es lo que decía antes de la relación especial con el paso del tiempo

Voz 0136 15:46 nunca caminará solo o al menos eso pensamos nuestra sombra nos acompaña aunque no siempre depende de cómo se posiciona al sol y eso demuestra que a veces sí a veces no que a veces no depende de las personas el mantenerse a tu lado sino de algún factor externo que se interponga en ello a veces Nos vemos solos ante la adversidad y ante los problemas que se nos plantean otras veces estamos rodeados de los nuestros para hacer aún más llevadero el camino que también debemos tener cuidado con las personas que nos rodean porque algunas sólo mirarán por sus intereses y ésta se unirá Nati cuando el viento sople a tu favor está demostrado nadie regala nada salvo el tiempo que es el amigo más fiel del hombre S que cuando pasa termina por darte la razón ese que termina poniendo las cosas en su sitio ese que a veces tiene alas y echa a volar y te lleva a ti tras de el tiempo me dará la razón nunca mejor dicho los años no perdonan quién perdona eres tú después de todos los años vivir

Voz 10 17:06 relatos en cadena una historia en cien palabras

Voz 2 17:10 para un premio de seis mil euros

Voz 4 17:18 esta semana no esta frase de arranque para construir historias de no más de cien palabras era me llamarán para que baje a cenar en familia cuanto relatos hemos recibido Javier pues setecientos que real no eh no está nada mal en las manos buenas e lo que sí se puede destacar lo hubiese puede está caros

Voz 11 17:34 de la cantidad como como viene siendo costumbre se puede destacar que todos han sido terribles así no de palos

Voz 4 17:42 sino de de de que quiero decir no que la familia tiene tela la familia efectivamente a la familia ha llevado la tristeza ha llevado al horror a llevó a otro

Voz 0313 17:50 es verdad todo todo era bastante pelo medio una comida o una cena en familia puedes una cosa fantástica maravillosa seguramente pide al humor a las situaciones graciosa parece servir para hacer vela no nuestros oyentes parecido no

Voz 4 18:04 de verdad Adrià

Voz 12 18:07 estoy seguro que da un inmenso juego pero pero lo cierto lo cierto es que se ha ido prácticamente todo el mundo los tres final

Voz 11 18:14 estas pertenecen a esa a esa a esta familia de relatos terribles pero vamos que

Voz 12 18:20 que practicamente todo en manos como Gowex la selección final iba por es también

Voz 0313 18:24 lo venga vamos a saludar a los finalistas que son Gregorio Vega Nora Arias Isar a Pinto Gregorio tiene cincuenta y nueve años es segoviano vive en Valdepeñas es funcionario del Ayuntamiento trabaja como administrativo Gregorio Vega buenas tardes hola buenas tardes amigo como eso bien que estamos insistiendo de finalista semanal por tercera vez no si oye Gregorio y la afición por escribir de dónde te viene esta comentábamos antes con con Sara Serrat en nuestra invitada dice que desde pequeñita ya que es el lanzada escribir

Voz 13 18:53 pues me da a mí me viene sobre todo por la lectura y luego empezar un poquitín ir cuando dijo en el concurso Nadal a veces es también un fin de semana pasado una semana me anime eficaz americano y en ello estoy

Voz 0313 19:09 muy bien pues oye que tengas muchísima suerte Gregorio Nora Arias tiene treinta años es de Vigo vive en San Sebastián es odontólogo Arias buenas tardes hola qué tal hola buenas qué tal dice que si inspirar en superficie para un relato les saldría de terror porque algún paciente también Senado la escena de Marathon Man con yo no me la quito de la cabeza cuando este debate es que te lo han dicho no hace mucho hace poco

Voz 14 19:30 hace un mes cosa si cada cierto tiempo viene alguien que me lo comenta como si fuera que me va a sorprender pero bajos que que estoy acostumbrada ya

Voz 0313 19:40 hoy en Hora eres finalista por primera vez en nuestro concurso verdad eh sí es la segunda vez que no presenta la segunda vez que envía relatos y ya estás en la Bienal semanal de nuevo el hacer de esos hacer mira eso es eso es era el día Flora que tengas muchísima suerte muchas gracias Sara Pinto tiene cuarenta años de Valladolid venció en en Navarra es maestra de infantil y primaria da clases de inglés y alemán Sara Pinto buenas tardes hola hola Jack date Gatti ya te queda poquitito de curso eh sí dos semanas un par de semanas quedarán unidos qué tal dado este año qué tal los chavales bueno pues bueno vamos a estas alturas de la temporada como la radio no que ya vas con la reserva Un poquito puesta no tanto este de vacaciones muy bien lo de escribir Sara cuando pues bien siempre la verdad no sé desde muy pequeño

Voz 15 20:34 nunca siempre me gusta siempre me ha gustado mucho

Voz 16 20:37 leer pues supongo que debe leernos pues entonces siempre es quién Togo sillas al futuro porque era como si he leído todos y el fútbol sala fugaces persona jugoso

Voz 0313 20:51 en que no que no te lo preguntó jugaste al fútbol no vez que

Voz 14 20:55 no no no que va la verdad es que no soy futbolera

Voz 0313 20:58 pero deportista así

Voz 14 21:00 es sí bueno hago un poco de escalada tiro más a los deportes dura

Voz 0313 21:05 vale Eric Gregorio si habrá jugó al fútbol en el cole au algo que sí es cubano pero nada más ah vale muy bien mira tenemos finalistas deportistas venga al quedaros con nosotros que seguimos en La Ventana de los libros y quiero contarles una historia que yo no tenía yo Benjamín ni idea no sé tú Javier que hemos leído hoy en las páginas del diario El País y que es apasionante

Voz 17 21:29 bien

Voz 0313 21:44 es una historia fascinante pero terrible también eh como los relatos finalistas de hoy es la historia de Hoffman la editorial impedimento acaba de publicar el libro La poeta y el asesino de Simon Kroll que es una historia que reconstruye la vida de de este Hoffman que yo no lo sabía de verdad es el mayor falsificador literario de Estados Unidos hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros el editor de impedimento Enrique R del buenas tardes hola buenas tardes cómo está qué tal pues muy bien muy interesados en que cuentes a los oyentes quién era este quién es este porque todavía está este te cuenta en esta dice esto es muy antiguo no es de hace de hace dos días quiénes Mar Hoffman

Voz 18 22:19 eh bueno Hoffman es un señor que es cierto que es muy desconocido pero es probablemente uno de las mentes más eficaz más absolutamente determinantes del panorama criminal estadounidense y mundial de Diallo es un señor que nació en los años cincuenta mormón eh de estos de esta religión del Cristo de los tanto de los últimos días que poco a poco empieza a renegar de su propia

Voz 13 22:45 a su propia religión de las religiones

Voz 18 22:48 sus padres siendo un tipo muy inteligente aficionado la autor sugestión hasta el punto de que era capaz de burlar el la el el el detector de mentiras el se divertía mucho enseñándolos son amigos como lo hacía empieza a falsificar los propios documentos de la propia iglesia mormona hasta el punto de que bueno es lo que quería era socavar los los los cimientos de esta religión inventándose pues una serie de patraña sobre Josep Lluís Millet el famoso fundador de la iglesia mormona ir y ya de paso pues bueno ateniéndose con iconos como como Mark Twain como el presidente Lincoln y hasta llegar a una falsificación unas falsificaciones más famosas que es nada nada menos que un poema de la la hermética mítica poeta esto de Massachusetts Emily Dickinson este señor para encubrir sus falsificaciones empieza a meter en toda una serie de deudas cruzadas porque él también es un excelente colección esta de de documentos antiguos ir al final viéndose encerrado acaba siendo una especie no es decir es un personaje que cumple cadena perpetua actualmente en Utah y y al que no se les deja no

Voz 0313 24:04 mira que tenga un bolígrafo porque es peligrosísimo

Voz 18 24:07 en porque es capaz de hacer cualquier Ricardo J

Voz 0313 24:10 minutos

Voz 18 24:12 estoy de demás y que ahora mismo es un me toca así penitenciarios al estilo de la es una cosa bastante alucinante de la que se tiene noticia gracias este libro de Simon guarros

Voz 0313 24:23 oye Enrique Yeste Hoffman actuaba por pasta o no o era un reto porque lo hacía

Voz 18 24:29 bueno yo yo creo que hay que por muchas cosas pero yo creo que por la propia vanidad la vanidad de es de un de un individuo qué consciente de su hijo a ver es su capacidad de engañar a la gente le era un era un seductor una persona que era capaz de seducir a engañar y de comida convencer a la gente de las cosas más más peregrinas pues empezó va a quedarse con con la gente y además es lo que quería básicamente era que la religión mormona se descubriera como la patraña que él creía que era no el fundador de esta región era pues bueno un forajido forajido del oeste básicamente que practicaba al azar de esa eliminatoria Theroux alfabeto sí lo que pasa es que luego fue revirtiendo como de esa especie de a lo religioso el sabiendo todo esto intentó empezar a sacar documentos y debajo de las piedras que luego revendían Él era el el marchante que que hacía esta estas operaciones borraba no perdona además lo hacía básicamente por la región y un poco por vanidad no y luego haya hace metió el a hacer coleccionista de libros raros infantiles con los que quería que sus hijos tuvieran una jubilación en fin no dejarse los en para ellos no tuvieran que preocuparse nunca que poco a poco en meterse en deudas y eso fue lo que le llevó a la perdición realmente

Voz 0313 25:55 oye pues lo recomendamos tengo muchísimas ganas de pillarle la poeta el asesino de esa han Gordon editado por impedimento Enrique R del muchísimas gracias por este ratito que un abrazo y gracias a vosotros un saludo hasta luego

Voz 20 26:11 Sadam Husein se nos azota et

Voz 4 26:20 venga Benjamín supera eso no fáciles bueno mira pero fíjate

Voz 0281 26:24 tú sabes por ejemplo porque el eslabón perdido la famosa mona Lucy encontrada en Etiopía hace tres millones doscientos mil años se llama cómo se llama no por estos apareció en los años sesenta y los científicos serán fans como casi todo lo conoces de los Beatles y de Lucy in the Sky with Diamonds sacó el nombre de la antecesora de la de la humanidad tú sabes lo que es el efecto cobra no es un beso que no le da avisaba digo yo pensaba eso no pensaba en eso bueno al Gobierno británico en una ocasión para luchar contra para controlar las plagas y luchar contra el exceso de cobras que habían llevado a algunos indios a a Inglaterra se le ocurrió ofrecer una una recompensa por cada cobra que se entregaron que pasó que a la gente empezó a criar cobras cuando las cobras fueron miles la recompensa se quitó empezaron a ver muchas más cobras de las que había antes tú sabes lo que hicieron en en México por ejemplo para intentar evitar que hubiera tantos coches no pues dijeron que en los coches de unos de unas características circulaba unos días y las de otras otros que hizo la gente comprarse otro coche Joe el doble de coches mereció una pasó fijó tú sabes qué paso en Quebec con unas ofertas también unas subsidios que ofreció al Gobierno para para los niños huérfanos y para la gente con algún tipo de deficiencia intelectual bueno pues que como ofrecían más dinero por la deficiencia intelectual la gente empezó a coger huérfanos a meterlos en psiquiátricos para cobrar la alta abona son algunos fallos que que se cometen

Voz 0313 27:44 es una enciclopedia de la estupidez de las tu vida una que es eso

Voz 0281 27:47 justamente este libro Tom Phillips su mano publicado por la editorial Paidós traducido por Ignacio villano y que cuenta desde la desde las en fin los errores que hemos cometido ecológicos y cometemos Bono inventamos la agricultura también destacamos el planeta tenemos en medio del Pacífico una isla de plásticos desde el tamaño de Texas bueno hemos hemos destruido desde desde la pirámide de no MUD no una en en Belice no que se la destruyeron para conseguir gravilla para hacer carreteras algunas constructoras hasta el lago ya que en Camboya que lo rellenaron de arena para hacer chalés pareados encima y lo caro no hemos elegido a gente porque los hemos elegido con votos a gentes como Hitler a gente como Mussolini a gente como Farooq de Egipto que era un chiflado que entre otras cosas una noche se despertó aparte al país despertó en medio de la noche con una pesadilla en la que le atacaron unos leones dijo que lo condujera de inmediatamente al zoológico y mató a los leones no está ahí un tal Donald Trump sí por ahí no o como Francisco Solano presidente del Paraguay que metió al Paraguay en guerras con países mucho más poderosos Brasil Argentina uruguaya murió prácticamente la mitad de la de la de la población bueno de todas estas historias de todas estas errores humanos que nos han llevado a veces a la a la catástrofe habla este libro humanos sólo dos detalles más algunos algunos médicos algunos científicos por ejemplo norteamericano Jesse William lo que quería demostrar que la la fiebre amarilla la transmitía un mosquito el mosquito lo picó y lo mató o el abogado o el abogado norteamericano que decidió que para demostrar que un cliente suyo era no culpable iba a demostrar que es que la víctima se disparó a sí misma accidentalmente así que intentando aprobarlo se disparó accidentalmente murió eso sí la víctima su cliente salió declarado no culpable

Voz 0313 29:32 no ninguna estupidez relacionada con el fútbol en el libro no

Voz 0281 29:35 no no de no pero espero espero tiene que haber muchas sed

Voz 0313 29:37 sí es seguro es que Sara conoce seguro que estará con los temas de una Sara prepárate que vamos ya con los relatos vale vale Ferrer relatos tres sólo uno puede pasar a la final mensual vamos a leerlos votamos

Voz 4 30:05 a mi decidimos el primero el de Gregorio Vega lleva por título el inquilino del cuarto

Voz 0521 30:15 me llamará para que baje a cenar Benjamín siempre es igual

Voz 0313 30:18 con los vecinos al principio me mira mal

Voz 0521 30:21 hombres solos sin amigos al cabo de un mes parece que me conozco de toda la vida cualquier cosa ya sabe dónde estamos así hasta que llega Nochevieja cómo vas a cenar solo faltaría más para algo somos vecinos ojalá pudiera negarme pero siempre acabo cediendo todo irá bien al principio un hacen excelente entre risas y brindis las uvas preparadas entonces sonarán los cuartos avisos funestos de que ninguno de mis anfitriones llegará hoy la última campanada y otra vez

Voz 21 30:57 cara

Voz 4 31:02 ya entiendo lo del relatos terribles por favor pues pues sí la verdad es que el relato el relato es terrible y va en la línea esa

Voz 22 31:10 de de bueno cuidadito con quién quieres hacer en tu casa con que tengo quién tienes arriba de hecho algunas veces la primera la primera mirada parece que la cierta no en este caso se ha decidido equivocando iban a mí lo que me gusta mucho también el toquecito el toquecito final de humor negro o no con él otra vez a buscar de alquiler no queda lamente el psicópata perfectamente cómo invierte los valores y cómo lo lo trivial le parece importante que lo importante le parece trivial

Voz 0313 31:34 muy bien vamos con el segundo relato el de Nora Arias que se titula

Voz 4 31:36 la familia feliz

Voz 23 31:42 me llamarán para que baje a cenar en familia el único momento del día en que los ve hoy mamá estará radiante cuando anuncie con una sonrisa enorme que vamos a tener un hermanito y una vez más todos tendremos que demostrar cuánto nos alegramos solo espero que no pase como la última vez el que iba a ser mi hermano temblaba cuando dijo quiero irme a mi casa no hubo gritos pero la fiesta de bienvenida sea termino que a nosotros nos mandaron a la cama con otra lección más aprendida porque eso es lo que nunca jamás hay que decirles a papá y mamá

Voz 4 32:21 cerrar comentario es una auténtica bomba estaba plato sea como como esta de construido deviene en cada frase iba metiendo

Voz 22 32:29 el único momento que los veo y dice dice todos tendremos que tendremos que demostrar cuánto Nos alegramos eso sí ya no se empieza a inquietar muchísimo que no pase como la última vez ya cuando hermanito dice quiero irme a mi casa y vemos lo que está nos damos cuenta de que es lo que está pasando realmente quiénes son papá mamá quiénes no son papá mamá es lo importante la verdad es que relato me parece una auténtica una auténtica maravilla de cómo ha podido contar tanto con

Voz 0313 32:53 de hecho los segundos primero hace el equipo se un equipo perfectamente el tercero el de ser a Pinto se titula

Voz 6 33:00 cosas de la vida moderna

Voz 9 33:03 una gran herida

Voz 0137 33:07 me llamarán para que baje a cenar en familia se preguntaba miraba el reloj de forma instintiva sin poner atención a la hora recién duchado con ropa limpia esperaba sentada los pies de la cama controlando el nervioso movimiento de sus piernas secándose las manos en la falda su corazón se aceleró al oír los pasos subiendo por las escaleras con una sonrisa resplandeciente recibió a su hija que Condes denle dejó una bandeja en la mesilla de noche diciendo cuando acabe la dejas fuera

Voz 24 33:37 nada nada nada

Voz 4 33:40 tras este ya es definitivo e pues y si parecía que empezaba el mejor no

Voz 0313 33:46 hemos ir hacia otro lado y finalmente al final acaben que no suena suena tanto verdad completamente exonerado además además vemos vemos un personaje que hace todo lo que puede puede que sea Ricky penita que sonríe que lo intenta todo que teniendo alguien siquiera a la cara no da muchísima pena esta persona bueno pues vamos a votar los primeros que tienen que votar el Sara preparada es son los finalistas Ara tú primero a ver yo el de Gregorio de Gregorio un voto para Gregorio Nora yo el de Gregorio también también te puntos el de Gregorio Gregorio por cuál de los otros dos relatos botas empezar la otra Sara nuestra Sara invitada Sara Serrat cuál de los tres te convence más toque con todos los relatos tiene ya la mano ahí entrenada

Voz 5 34:30 por el de mi tocaya qué me esperaba que fuera ser totalmente distinto pero la verdad que que una realidad me qué pasa en muchísimos sitios oí que la verdad que que me ha llenado ese ese relato

Voz 0313 34:42 joder qué penita la verdad dos votos para Sara dos para Gregorio de momento ninguno para Nora Javier tú pues aquí Valdeón hora Hamen yo también voy a votar por el de Nora pues a Roberto te toca desempatar ya ya lo siento cualquier igual que la portera por su tocaya por Sara por por el baño de realidad a Pinto felicidades pasa la evidente fase a la final mensual no hay Gregorio muchísimas gracias a los dos eh y seguir enviando relatos es gracias a vosotros muchas gracias merece muchísimo ahora pena haber Javier deberes para la próxima semana pues nada es la frase viene prácticamente hecha cuando acabe la dejas fuera cuando acabe la dejas pueda tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com me ha dado muchísima pena este este relato eh y además me gusta mucho la explicación que ha dado tus para Sara Serrat me ha gustado mucho la explicación porque es que es vamos es que sentido exactamente el mismo proceso que tú decir bueno éste no es tan bestia como nosotros aquí no habrá fin día asesinatos niños mutilados mal el era más era más porque es que no reconocemos en Holder en nuestro en nuestro paisaje nuestra vida cotidiana puñetazo en el estómago te has te has planteado alguna vez o te vas a plantear escribir en largos ahora o de momento vas a seguir con los relatos que te parece

Voz 5 36:00 estoy ahora mismo en en un proyecto

Voz 25 36:03 eh que ya entregado mi parte con la editorial

Voz 5 36:05 que para dándole letra en la que estamos a mano treinta escritores allí es una novela escrita entre todo ahora mismo acabo de describir mi parte y mi parte en la historia la verdad que es la verdad que inesperada no por cómo va transcurriendo oí acaba de entregar ahora mismo mi parte como te comento y creo que saldrá a la venta el el año que viene y también pues estoy escribiendo una novela eso ya la mía propia iraquí es mucho más tranquila Hay tomándome mi tiempo para para poder escribirla

Voz 0313 36:40 la historia sesenta manos tengo curiosidad por ver cómo queda eso Sara Serrat muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros de verdad gracias a vosotros un beso y suerte

Voz 26 36:54 es un un un poco

Voz 4 37:21 despedir el cierre con el poema con el pueblo habitual bueno

Voz 0281 37:25 pues la editorial Visor acaba de publicar suenan timbres de Luis Vidal es un poeta muy importante colombiano muy poco publicado en España y que con este poema que ama el gato mira como demuestra que se puede hacer poesía de cualquier cosa

Voz 2 37:43 y el gato se acomoda en el hueco del sueño no miró con tristeza porque dormirse es lo mismo que perdieron mundo indolente extinta posturas dentro de su forma como esculpió figuras de gatos hoy el Pardo envolver el ovillo de somos seca comprendida a la hora en que los datos duermo en los tejados andan las sombras solas gatos negros que caen de la luz