Voz 2 00:00 relatos en cadena una historia en cien palabras

Voz 1 00:08 para un premio de seis mil euros

Voz 0313 00:16 esta semana nuestra frase de arranque para construir historias de no más de cien palabras era me llamarán para que baje a cenar en familia cuanto relatos hemos recibido Javier pues setecientos diecinueve Real nuestra vale no está nada mal dadas las buenas e lo que sí se puede destacar lo hubiese puede esta caros aparte

Voz 3 00:32 de de de la cantidad como como viene siendo costumbre se puede destacar que todos han sido terribles así no de palos

Voz 4 00:40 no de que quiero decir no que la familia tiene tela la familia efectivamente a la ha llevado la tristeza ha llevado al horror a llevó a otro

Voz 0313 00:48 es verdad sólo todo era bastante pelo moreno una comida o una cena en familia puedes una cosa fantástica maravillosa seguramente el líder al humor a las situaciones graciosas parece ser que para hacer un juego al moroso nuestros oyentes no sólo ha aparecido no se en la Cibeles

Voz 4 01:02 de verdad Adrià hacerla entonces

Voz 3 01:05 estoy estoy seguro que David un inmenso juego pero pero lo cierto lo cierto es que que se ha ido prácticamente todo el mundo los tres final

Voz 5 01:12 estas pertenecen a esa a esa a esta familia de relatos terribles pero vamos que

Voz 3 01:18 que precisamente todo lo que Hidden birmanos como Gowex la selección final iba por el mismo

Voz 0313 01:22 venga vamos a saludar a los finalistas que son Gregorio Vega Nora Arias Isar a Pinto Gregorio tiene cincuenta y nueve años es segoviano vive en Valdepeñas es funcionario del Ayuntamiento y trabaja como administrativo

Voz 5 01:33 Vega buenas tardes hola buenas tardes amigo como eso días me me que estamos

Voz 0313 01:38 la insistiendo en finalista semanal por tercera vez no si oye Gregorio y la afición por escribir de dónde te viene comentábamos antes con con Sara Serrat nuestra invitada que desde pequeñita ya que será lanzada escribir

Voz 0422 01:51 pues me da a mí me viene sobre todo por la lectura y luego empezar un poquitín ir cuando empezaste dijo en el concurso Nadal a veces es un fin de semana pasado una semana

Voz 0313 02:02 sí me anime

Voz 0422 02:05 en fin dedicándole una yo estoy muy bien

Voz 0313 02:07 oye que tengas muchísima suerte Gregorio Nora Arias tiene treinta años es de Vigo vive en San Sebastián es odontólogo Arias buenas tardes hola qué tal

Voz 1640 02:17 hola buenas qué tal dice que si se inspiraron Schubert

Voz 0313 02:19 son para un relato les saldría de terror porque el quinto accidente la mencionada la escena de Marathon Man bueno que yo no me la quita de la cabeza cuando éste de la última que te lo han dicho Nora hace mucho hace poco

Voz 1640 02:29 hace un mes cada cierto tiempo viene alguien que me lo comenta como si fuera que me va a sorprender pero vamos que que estoy acostumbrada ya

Voz 0313 02:38 hoy en Hora eres finalista por primera vez en nuestro concurso verdad si es la segunda vez que es la segunda vez que envía relatos y ya estás en la final semanal de nuevo el hombre esos hacer es eso es casi excepcional diría yo Flora que tengas muchísima suerte muchas gracias Sara Pinto tiene cuarenta años de Valladolid venció en Navarra es maestra de infantil y primaria da clases de inglés y alemán Sara Pinto buenas tardes hola hola date Gatti ya te queda poquitito de curso eh sí dos semanas un par de semanas quedarán unidos qué tal dado este año qué tal los chavales

Voz 5 03:17 bueno pues bueno

Voz 0313 03:20 a estas alturas de la temporada como la radio no que ya vas con la reserva Un poquito puesta no tanto de vacaciones muy bien lo de escribir Sara desde cuándo

Voz 6 03:30 pues de siempre la verdad no sé desde muy pequeño

Voz 1640 03:33 siempre me gusta siempre me ha gustado mucho leer pues supongo que debe leer no pues entonces siempre hubo sillas como si he leído todos y cada el la fugado eso

Voz 0313 03:49 en Hora ignora que no te lo pregunta batín hora tú jugaste al fútbol alguna vez qué

Voz 1640 03:53 no no no que va la verdad es que no soy futbolera

Voz 0313 03:56 pero deportista sí

Voz 1640 03:58 es sí bueno hago un poco de escalada tiro más a los deportes dura

Voz 5 04:03 Valerie Gregorio si habrá jugado en el cole au algo que sí es cubano pero nada más

Voz 0313 04:09 y muy bien mira tenemos finalistas deportistas fue venga al quedaros con nosotros que seguimos en La Ventana de los libros y quiero contarles una historia que yo no tenía yo Benjamín ni idea no sé tu Javier que hemos leído hoy en las páginas del diario El País y que es apasionantes

Voz 7 04:27 bien

Voz 0313 04:42 es una historia fascinante pero terrible también eh como los relatos finalistas de hoy es la historia de Hoffman la editorial impedimento acaba de publicar el libro La poeta y el asesino de Simon Querol que es una historia que reconstruye la vida de de este Hoffman que yo no lo sabía de verdad es el mayor falsificador literario de Estados Unidos hemos invitado a asomarse a la ventana de los libros el editor de impedimento Enrique R del buenas tardes hola buenas tardes cómo estáis qué tal pues muy bien muy interesados en que cuentes a los oyentes quién era este quién es este porque todavía está este te cuenta en esta estoy dice esto es muy antiguo no es de hace de hace dos días quiénes Hoffman

Voz 8 05:17 eh bueno Hoffman es un señor que es cierto que es muy desconocido pero probablemente uno de las mentes más eficaz más absolutamente determinantes del panorama criminal estadounidense y mundial de yo es un señor que nació en los años cincuenta mormón eh de estos de esta religión del Cristo de los tanto de los últimos días que poco a poco empieza a renegar de su propia de su propia religión de la religión de sus padres que siendo un tipo muy inteligente aficionado la sugestión hasta el punto de que era capaz de burlar el la el el el detector de mentiras el se divertía mucho enseñándolos son amigos como lo hacía empieza a falsificar los propios documentos de la propia iglesia mormona hasta el punto de que bueno es lo que quería era socavar los los los cimientos de esta religión inventándose pues una serie de patraña sobre Josep Smith el famoso fundador de la iglesia mormona ir y ya de paso pues bueno ateniéndose con iconos como como Mark Twain como el presidente Lincoln y hasta llegar a una falsificación no es una falsificación es más famosas que es nada nada menos que un poema de la hermética típica poeta esto de Massachusetts Emily Dickinson este señor para encubrir sus falsificaciones empieza a meter en todo una serie de deudas cruzadas porque él también es un excelente colección de documentos antiguos ir al final viéndose encerrado acaba siendo un asesino es decir es un personaje que cumple cadena perpetua actualmente en Utah y y al que no se les deja ni siquiera que tengan

Voz 5 07:03 bolígrafo peligrosísimo

Voz 8 07:06 lo que es capaz de hacer cualquier Rijkaard dijo dio minutos

Voz 5 07:09 bueno es decir de más

Voz 8 07:11 y que ahora mismo es un de esos penitenciarios al estilo de la es una cosa bastante alucinante de la que se tiene noticia gracias a este libro de Simon guarros

Voz 9 07:22 oye Enrique Yeste Hoffman actuaba por pasta o o era un reto porque era hacia

Voz 8 07:27 bueno yo yo creo que que por muchas cosas pero yo creo que por la propia vanidad la vanidad de de un de un individuo qué consciente de su de a ver de su capacidad de engañar a la gente le era un era un seductor una persona que era capaz de seducir a engañar y de comida convencer a la gente de las cosas más más peregrinas pues empezó va a quedarse con con la gente y además es lo que quería básicamente era que la religión mormona se descubriera como la patraña que él creía que era no el fundador de esta religión era pues bueno un forajido forajido del oeste básicamente que practicaba al azar de esa eliminatoria Theroux

Voz 5 08:11 cuando alfabeto

Voz 8 08:12 sí lo que pasa es que luego fue revirtiendo como de esa especie de a lo religioso el sabiendo todo esto intentó empezar a sacar documentos y debajo de las piedras que luego revendían

Voz 5 08:24 el era el el marchante

Voz 8 08:26 que hace hacía está estas operaciones Imelsa borraba no perdió además lo hacía básicamente por la región un poco por vanidad y luego haya hace metió el a hacer colección de libros raros infantiles con los que quería que sus hijos tuvieran una jubilación en fin Nozar dejarse los en para que ellos no tendrán que preocuparse nunca que poco a poco en meterse en deudas eso fue lo que le llevó a la perfección realmente

Voz 0313 08:53 oye pues lo recomendamos tengo muchísimas ganas de pillar la poeta el asesino de Simon Gordon editado por impedimento Enrique R del muchísimas gracias por este ratito

Voz 5 09:03 de un abrazo e gracias a vosotros un saludo hasta luego

Voz 1 09:10 para este fin

Voz 0281 09:18 venga Benjamín supera eso no fáciles bueno mira pero fíjate tú sabes por ejemplo porque el eslabón perdido a la familia a mona Lucy encontrada en Etiopía hace tres millones doscientos mil años se llama cómo se llama no porque estos apareció en los años sesenta y los científicos serán fans como casi todo el entoces de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds sacó el nombre de la antecesora de la de la humanidad tú sabes lo que es el efecto cobra no es un beso que no le da vaya yo pensaba yo en eso no pensaba en eso bueno al Gobierno británico en una ocasión para luchar contra para controlar las plagas y luchar contra el exceso de cobras que habían llevado a algunos indios a a Inglaterra se le ocurrió ofrecer una una recompensa por cada cobra que se entregaron que pasó que a la gente empezó a criar cobras cuando las cobras fueron miles la recompensa se quitó empezaron a ver muchas más cobras de las que había antes tú sabes lo que hicieron en en México por ejemplo para intentar evitar que hubiera tantos coches no pues dijeron que en los coches de uno de unas características circulaba unos días y las de otras otros que hizo la gente comprarse otro coche llevó el doble de coches merece una otro sabes qué paso en Quebec ve con unas ofertas también unas subsidios que ofreció al Gobierno para para los niños huérfanos y para la gente con algún tipo de deficiencia intelectual bueno pues que como ofrecían más dinero por la deficiencia intelectual la gente empezó a coger huérfanos a meterlos en psiquiátricos para cobrar la alta buena son algunos fallos que que se cometen

Voz 0313 10:43 es una enciclopedia de la estupidez de las tu vida

Voz 0281 10:45 exactamente este libro Tom Philips humano publicado por la editorial Paidós traducido por Ignacio villano Ike cuenta desde la desde las en fin los errores que hemos cometido ecológicos y cometemos bueno inventamos la agricultura también destacamos el planeta tenemos en medio del Pacífico una isla de plásticos que es del tamaño año de de Texas bueno hemos hemos destruido desde desde la pirámide de no MUD no una en en Belice no que se la destruyeron para conseguir gravilla para hacer carreteras algunas constructoras hasta el lago ya que en Camboya que lo rellenaron de arena para hacer chalés pareados encima y lo caro no hemos elegido a gente porque lo hemos elegido con votos a gentes como Hitler a gente como Mussolini a gente como Farooq de Egipto que era un chiflado que entre otras cosas una noche se despertó a partir el país despertó en medio de la noche con una pesadilla en la que le unos leones dijo que lo condujera de inmediatamente al zoológico y mató a los leones no está ahí un tal Donna

Voz 0313 11:40 Trump también sí por ahí no o como Francisco Solano

Voz 0281 11:43 el presidente del Paraguay que metió al Paraguay en guerras con países mucho más poderosos Brasil Argentina uruguaya murió prácticamente la mitad de la de la de la población bueno de todas estas historias de todas estas errores humanos que nos han llevado a veces a la a la catástrofe habla este libro humanos sólo dos detalles más algunos algunos de médicos algunos científicos por ejemplo norteamericano Jesse William que quería demostrar que la la fiebre amarilla la transmitía un mosquito el mosquito lo picó

Voz 9 12:12 y lo mató o el abogado o el abogado

Voz 0281 12:15 norteamericano que decidió que para demostrar que un cliente suyo era no culpable iba a demostrar que es que la víctima se disparó a sí misma accidentalmente así que intentando probarlo se disparó accidentalmente murió eso sí la víctima el su cliente salió declarado no culpable no ninguna estupidez

Voz 0313 12:31 cenando con el fútbol en todo el libro no de respeto

Voz 0281 12:34 es pero tiene que haber mucha se seguro que seguro es que Sarah

Voz 0313 12:36 sí seguro que es para conocer más de una Sara prepárate que vamos ya con los relatos vale

Voz 5 12:41 vale Prime Time que ya vamos echando

Voz 0313 12:58 Ferrer relatos tres sólo uno puede pasar a la final mensual vamos a leerlos votamos

Voz 3 13:03 mí decidimos el primero el de Gregorio Vega lleva por título el inquilino del cuarto

Voz 11 13:13 me llamarán para que baje a cenar en familia siempre es igual con los vecinos al principio me mira mal nombra sólo sin sin amigos al cabo de un mes parece que me conozco de toda la vida cualquier cosa ya sabes dónde estamos así hasta que llega a Nochevieja cómo vas a cenar solo faltaría más para algo somos vecinos ojalá pudiera negarle pero siempre acabo cediendo todo irá bien al principio un hacen excelente entre risas y brindis las uvas preparadas entonces sonarán los cuartos avisos funestos de que ninguno de mis anfitriones llegará hoy la última campanada y otra vez

Voz 12 13:55 cara

Voz 4 14:00 ya entiendo lo del relato terribles e insiste por favor pues pues sí la verdad es que el relato relato es terrible y va en la línea esa

Voz 3 14:09 de de bueno que hubiera ido quién quieres en tu casa carguero quién tienes arriba idea

Voz 0313 14:13 algunas veces la primera la primera mirada parece que no

Voz 3 14:15 mierda no en este caso sea elegido equivocando iban a mí lo que me gusta mucho Daniels el toquecito el toquecito final de War negros no con él y otra vez a buscar de alquilar no queda lamente el psicópata perfectamente cómo invierte los valores y cómo lo lo trivial le parece importante lo importante le parece trivial

Voz 0313 14:32 muy bien vamos con el segundo relato el de Nora Arias que se titula

Voz 4 14:34 la familia feliz

Voz 13 14:40 me llamarán para que baje a cenar en familia el único momento del día en que los ve hoy mamá estará radiante cuando anuncie con una sonrisa enorme que vamos a tener un hermanito y una vez más todos tendremos que demostrar cuánto nos alegramos solo espero que no pase como la última vez el que iba a ser mi hermano temblaba cuando dijo quiero irme a mi casa no hubo gritos pero la fiesta de bienvenida sea termino que a nosotros nos mandaron a la cama con otra lección más aprendida porque eso es lo que nunca jamás hay que decirles a papá y mamá

Voz 4 15:19 es verdad comentario es una auténtica bomba estaba plato sea como como esta de construido deviene en cada frase iba metiendo

Voz 3 15:27 el único momento que los veo y dice dice todos tendremos que tendremos que demostrar cuánto Nos alegramos eso sí ya no se empieza a inquietar muchísimo que no pase como la última vez ya cuando el hermanito dice quiero irme a mi casa y vemos lo que está nos damos cuenta de que es lo que está pasando realmente quiénes son papá mamá quiénes no son papá mamá qué es lo más importante la verdad es que relato me parece una auténtica una auténtica maravilla de cómo ha podido contar tanto con tan poco

Voz 0313 15:51 de hecho los del segundo primero el equipo se un equipo perfectamente el tercero el de a Pinto se titula

Voz 5 15:58 cosas de la vida moderna

Voz 14 16:02 viene bien

Voz 0137 16:04 el herido me llamarán para que baje a cenar en familia se preguntaba miraba el reloj de forma instintiva sin poner atención a la hora recién duchado y con ropa limpia esperaba sentada los pies de la cama controlando el nervioso movimiento de sus piernas secándose las manos en la falda su corazón se aceleró al oír los pasos subiendo por las escaleras con una sonrisa resplandeciente recibió a su hija que con desdén le dejó una bandeja en la mesilla de noche diciendo cuando acabe es la dejas fuera

Voz 15 16:35 nada nada

Voz 3 16:39 tras este ya es definitivo e pues sí parecía que empezaba a lo mejor no hay que ir hacia otro lado y finalmente al final acaben que no suena

Voz 0313 16:48 suena tanto verdad completamente desolada además

Voz 3 16:50 además vemos vemos un personaje que hace todo lo que puede puede que sea Ricky penita que sonríe que lo intenta todo teniendo el siquiera en la miran a la cara no da muchísimo

Voz 0313 17:00 bueno pues vamos a votar los primeros que tienen que votar Sara preparada son los finalistas Sara tú primero a ver

Voz 5 17:07 yo el de Gregorio

Voz 0313 17:09 de Gregorio un voto para Gregorio Nora yo el de Gregorio está veinte puntos al de Gregorio

Voz 5 17:16 con lo cual de los otros dos relatos votos yo para regresar

Voz 0313 17:22 la otra Sara nuestra invitada Sara Serrat cuál de los tres te convence más toque con nuestros los relatos tiene ya la mano ahí entrenada

Voz 16 17:28 por el de mi tocaya o porque me esperaba que fuera ser totalmente distinto pero la verdad que es una realidad me qué pasa en muchísimos sitios oí la verdad que que me ha llenado ese ese relé

Voz 0313 17:40 joder qué penita la verdad dos votos para Sara dos para Gregorio de momento ninguno para Nora Javier tú pues aquí Valdeón hora Hamen yo también voy a votar por el de Nora pues Roberto te toca desempatar ya ya lo siento que igual que la portera por su tocaya por Sara por por el baño de realidad Sara Pinto felicidades

Voz 5 18:01 pasa a la siguiente fase a la final mensual no hay ganadores muchísimas gracias a los dos eh y seguí también los relatos de gracias a vosotros muchas gracias merece muchísimo

Voz 0313 18:11 la pena haber Javier deberes para la próxima semana pues nada es la frase viene prácticamente hecha cuando acabe la dejas fuera cuando acabe la dejas pueda tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana para enviar sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com me ha dado muchísima pena este este relato eh y además me gusta mucho la explicación que ha dado tus para Sara Serrat me ha gustado mucho la explicación porque es que es vamos es que sentido exactamente el mismo proceso que tú decir bueno éste no es tan bestia como nosotros aquí no habrá fitness día asesinatos niños mutilados mal el era más era más porque es que no reconocemos en Holder en nuestro en nuestro paisaje nuestra vida cotidiana puñetazo en el estómago te has te has planteado alguna vez o te vas a plantear reescribir en largos ahora o de momento vas a seguir con los relatos que te parece

Voz 17 18:59 estoy ahora mismo en en un proyecto que ya

Voz 18 19:01 entre hago mi par de con la editorial que publicó parando letras en la que estamos a mano treinta escritores allí es una novela escrita entre todo ahora mismo acabo de de escribir mi Party terminan mi parte

Voz 16 19:15 eh la historia la verdad que es

Voz 18 19:19 la verdad que inesperada no por cómo va transcurriendo oí acabo de entregar ahora mismo mi parte como te comento y creo que saldrá a la venta el el año que viene y también pues estoy escribe

Voz 16 19:29 cuando una novela pero esa ya

Voz 18 19:32 la mía propia ahí es mucho más tranquila Hay tomándome mi tiempo para para poder escribirla

Voz 0313 19:38 una historia sesenta manos tengo curiosidad por ver cómo queda eso Sara Serrat muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros de verdad

Voz 5 19:45 gracias a vosotros un beso y suerte

Voz 19 19:52 es un un un

Voz 20 19:57 con bombo como convoca

Voz 21 20:21 de con el poema con el pueblo habitual bueno pues la editorial Visor acaba de publicar eh suenan timbres de Luis Vidal es un poeta muy importante colombiano muy poco publicado en España y que con este poema que ama el gato mira como demuestra que se puede hacer poesía de cualquier cosa

Voz 16 20:43 el gasto sea como en el hueco

Voz 11 20:45 el sueño no miró con tristeza porque dormirse es lo mismo que perder un mundo el indolente extinguida posturas dentro de eso forma como esculpió fugitiva es figuras de gatos oigo el tardo envolver el ovillo de somos seca estoy comprendida a la hora en que los datos dueño fue en los tejados andan en la sombra solas gatos negros que cae de la luz