La opinión de Carles Francino

Voz 0313

00:38

yo presenté un debate show así que no hay debate so un debate si no hay más preguntas señores bueno no vamos a ver la pregunta exacta sería la siguiente vale todo para conseguir audiencia pero todo es todo eh quiero decir igual están pensando lo que acabamos de comentar no en programas de cotilleo en espacios del corazón que hurgan en la intimidad de los famosos o no tan famosos en concursos en una isla en shows en en tele realidad en debates que parecen combates de boxeo en informativos trufados de sucesos y anécdotas no no todo eso ya lo tenemos ya hace tiempo además ya lo tenemos yo me refiero al concepto tantas veces escuchado en reuniones de directivos al concepto de yo mataría por unas décimas más de share de cuota de pantalla bueno pues parece que esto ya no es una metáfora una frase hecha no esto ha ocurrido se puede ver en un documental de Netflix titulado La muerte vende es el caso de un periodista brasileño que supuestamente encargaba asesinatos para poder dar él la exclusiva osea una presión extrema hay muy bestia de la teoría el Juan Palomo yo me lo como desde luego si la búsqueda del éxito en la pantalla o el triunfo del reconocimiento en el escaparate de las redes nos puede llevar estos extremos estamos jodidos pero jodidos de verdad o eso o es que hay más gente fundada de lo que pensamos