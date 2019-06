Voz 0827

00:07

los ciudadanos de Vigo votarán esta semana si se prohibe o no fumar en las playas del municipio la consulta no es vinculante pero ayudará a tomar la decisión final al ayuntamiento que preside Abel Caballero no es la primera ciudad que plantea esta prohibición suelen Galicia que es una comunidad líder hay setenta y nueve playas ya libres de humo tampoco es el primer referéndum sobre esta son el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya sometido a consulta ciudadana la prohibición de fumar en la playa de Las Canteras bueno ni siquiera es la primera vez que planteamos la polémica sobre el asunto en La Ventana siento ser poco original pero las dudas que tengo son las mismas porque aceptando que es bueno adoptar medidas que busquen reducir esta edición mortal sí al tabaco no sabemos si la extensión de este tipo de prohibiciones es la muestra de un éxito o lo que deja patente es el fracaso de la persuasión desentiende tampoco esta persecución asimétrica que prohibe en la orilla del mar lo que no impide en las calles urbanas que son espacios ya que vienen contaminados de serie por el humo de los coches de las calefacciones y que además están más poblados que durante más tiempo que las playas si lo que se pretende es preservar la limpieza de un espacio natural un empeño noble donde los haya entonces habrá que empezar a perseguir al fumador guarro con el mismo afán que alzan Palau yo los que deja sobre la arena los restos de su festín tan o más perjudiciales que la colilla de un cigarro