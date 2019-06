Play Segunda: Comienzan los Play Off (11/06/2019)

Voz 3 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda no Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo doscientos dos de Play Segunda ahí bienvenidos a los play off de la Liga dos tres Se acabó la Liga claro la última jornada no decidió nada dejó todo como estaba al final la jornada clave no fue la última sino la penúltima Málaga Deportivo dependían de sí mismos y no fallaron los dos aguantar horas plazas importantes los malacitanos la tercera para jugar toda la vueltas en casa los gallegos las hasta para poder jugar los deseados play off a Albacete Cádiz irreal Oviedo fallaron ni siquiera fueron capaces de hacer los deberes de presionar los posibles errores de Málaga de deportivo el Albacete salió goleado de Almería los gaditanos cayeron en Gijón donde la semana pasada bromea vamos que podían ganar sin oposición y el Oviedo perdió el Sadar donde no ha ganado nadie todavía en toda la temporada Osasuna ha ganado diecinueve de los partidos de casa ya empatado a dos ha conseguido en Pamplona cincuenta y nueve puntos de sesenta y tres fuera sumó veintiocho puntos menos de la mitad os lo cuento para que os hagáis una idea de lo importante que es jugar en casa de los decisivo que es jugar la vuelta de los play off en tu campo jugarán la final de los play off Málaga y Albacete que juega las vueltas en casa no lo sé pero pase lo que pase vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos la segunda con un equipo a Primera con Alejandro Muñoz a los mandos arranca la segunda

Voz 2 01:57 su director de segunda de la casa

Voz 1643 02:00 ríe arrastrando el micrófono como estamos es que empieza a los nervios José Antonio Duro que hoy están los play off aquí a mañana queda

Voz 1621 02:06 quiero muy bueno hasta hoy vamos pensando ya en Mallorca en el Albacete en el Depor en el Málaga la gente que ya

Voz 1643 02:13 la veo revolucionado organizando sus viajes y todo en apenas cinco días en definitiva empieza no lo bueno porque la Segunda División ya es muy buena de por sí pero empieza

Voz 1621 02:21 de verdad con estos playoffs si empezó en otro momento más

Voz 1643 02:23 importantes de la temporada ya sabemos los ascensos directos los dos que han subido Osasuna Granada en el falta saber quién va a ser el tercero el que llega a primera como decimos por la vía alarga por el camino más extenso pues los elegidos son Málaga Albacete Mallorca Deportivo tercero contra sexto cuarto contra quinto la vueltas en casa a lo mejor clasificados íbamos a ver qué es lo que pasa intuye basó toda la semana duro diciéndome tenía que la segunda y contarle la última clasificación no no fue por última vez en la tele por último acabo de decir yo la última jornada yo no decidió practicamente nada se quedó todo como estaba la penúltima

Voz 1621 02:59 si el Osasuna Granada sube un ochenta y siete setenta y nueve el play off los que hice el Málaga como tercero Albacete como cuarto Mallorca como quinto y sexto deportivo se quedaron fuera el Cádiz el Real Oviedo y el Sporting de Gijón que vaya nombre por abajo los descendidos el Reus el Córdoba el Nàstic de Tarragona y el Rayo Majadahonda que cayó al final se salvaron y seguirán un año más tanto el Zaragoza como el Tenerife el Numancia Lugo estos acompañados por Alcorcón Extremadura Las Palmas Elche Almería y además de los dos ascendidos que tenemos ya de Segunda División B el Fuenlabrada el Racing de Santander todavía estamos buscando dos para completar los veintidós equipos de la Segunda División el año próximo de horarios Te hablo por ejemplo se

Voz 1643 03:36 el no semanas son pastelitos e si los demás

Voz 1621 03:39 el miércoles comienza el play off a las nueve Deportivo de La Coruña Málaga en Riazor ese es el partido de ida también de Ida es el jueves a las nueve el Mallorca Albacete en Son Moix las vueltas el Depor Málaga el Málaga de por mejor dicho el sábado a las nueve en La Rosaleda y la vuelta en el Carlos Belmonte se va a jugar a las siete entre el Albacete y el Real Club Deportivo Mallorca

Voz 1643 03:59 aquí tenemos dos cosas que deciros antes de empezar una que la Play Station de nuestra liga de Benger se va a decidir al final de los play off está la cosa tan ajustada que van a ser unos play off alucinantes para decir que se lleva la play station eso sí luego ampliamos un poquito más atentos todos porque ya sólo poderes a alinear jugadores que estén en los play off no ponga que no está en estos play o porque no va a puntuar y la otra cosa que tenemos que deciros es que en las próximas horas vamos a colgar ya en nuestra web en Twitter y en Facebook la votación para elegir el mejor once de la temporada damos setenta y dos opciones elegir el sistema elegir los jugadores y los oyentes de Play Segunda no es decís cuál es vuestro once ideal en menos de dos semanas hacemos el programa especial resumen íbamos a conocer el once que habéis elegido vosotros así pero lo ascenso primera división unos play off analizamos desde ya a quién segunda ya sólo quedan cuatro sólo puede quedar uno al final los cuatro que juegan los en Primera en algún momento de su historia incluso tres de los cuatro es decir todos menos el Albacete saben incluso lo que es jugar la Liga de Campeones así que tenemos unos plazos de ascensos yo diría que espectaculares lo ha dicho duro este miércoles a las nueve el Deportivo recibe al Málaga y el jueves a las nueve Mallorca Albacete para el fin de semana al revés el sábado a las nueve de Málaga Deportivo y el domingo las siete se juega el Albacete Mallorca para analizar los play off quién mejor que un hombre que los va a vivir todos en primera persona los seis partidos hasta que sólo quede un ganador y esa persona es nuestro compañero de Movistar Plus el tío que más sabe de segunda de toda España seremos H muy buenas tenemos unos play off como digo que sobre el papel alucinante

Voz 5 05:56 sí de altísimo nivel no estaba diciendo bueno pues lo que representa cada equipo tenemos un campeón de Liga como el Deportivo de la Coruña tenemos un equipo que hace cinco temporadas como el Málaga estaba jugando la Champions nada más y nada menos estamos tenemos un campeón de Copa que jugó la última final que hubo de la Recopa y tenemos al queso mecánico que todavía no entrar en competiciones europeas pero están ellos

Voz 1643 06:17 ya te gustaría que usted el queso mecánico voy a tener ahora ya no mucho claro

Voz 6 06:21 que poco a poco voy despacito

Voz 1643 06:24 todo el mundo dice que el Deportivo Málaga ese partidazo dicen incluso que de aquí va a salir el tercer equipo en subir yo no sé si Deportivo Málaga van a subir a Primera Albacete pero sí que seguramente son los dos que mejor han acabado la temporada las últimas jornadas

Voz 5 06:41 sí me lo acaban de decir aquí en la redacción estaban comentando bueno pues de la final anticipada digo bueno veremos que la en los play off hemos visto cosas muy extraño si quiere decir que el Málaga sobretodo llega en un gran momento de forma son cuatro victorias seguidas además ha recuperado bueno pues la buenas sensaciones a jugadores como Xavi como popular luz hemos visto que

Voz 7 07:01 Dani Pacheco también me se encuentra en buen momento las sensaciones son muy buenas pero pierde a N'Diaye Jameson me abre una incógnita muy grande porque es un jugador que se puede decir que es clave en el Málaga en toda la Segunda División sido uno de los jugadores más destacados a ver cómo responde sin tener sin tener el Depor ha conseguido cerrar la portería no le hacen goles lleva treinta minutos sin encajar un gol y además bueno la puntería que le estaba fallando en las últimas jornadas ha tenían montón de ocasiones pero no conseguía marcar sí que lo hizo frente al Córdoba pero tienen mucha presión a tienen una presión enorme por Lago otra parte las entre Mallorca el Albacete una vez que estás ahí todo el mundo quiere que conseguirlo pero la presión no tiene nada que ver con el Mallorca viene de Segunda División B y el Albacete se salvó la pasada temporada en el último minuto de bajar a Segunda División B

Voz 1643 07:49 el gran ya hace menos que el Albacete no está en Segunda B en Primera igualmente

Voz 7 07:53 entonces esa es una gran temporada para Mallorca Albacete obviamente en este momento lo que quieres es pero para ellos la temporada magnífica pase lo que pase mientras que para quién no suban no me gusta utilizar la palabra fracaso porque en el mundo del fútbol a sólo en algún caso contado eso puede quemar decepción sería una decepción enorme tanto para él como para subir el Depor recordemos que las dos ocasiones anteriores que subió subió directo a la primera y el Málaga bueno pues contaba también con prácticamente un rebote no han confiado en mí había hecho fantástico con el Levante luego llegó el cambio de entrenador con lo cual la presión se nota mucho fijaos que simplemente los entrenadores tanto de porque como Málaga cambiaron de entrenador mientras que en el Mallorca continúa Vicente Moreno que subió lo equipos de Segunda B en el Albacete contra mí es más están más que contentos ay bueno yo creo que el desgaste la semifinal entre Depor y Málaga va a ser tan grande que eleva abrir más opciones al que Hoon gane la final en la semifinal el Mallorca Albacete el Málaga ahora mismo puede ser el gran candidato pero yo no veo un favorito claro clarísimo que puedas decir como otras veces uf es que lo veo que que lo tiene muy claro el año pasado Oscar recordaréis con el Real Zaragoza que parecía que claramente no iba a ser el equipo que podría ascender al Valladolid al final se mete y con buenas sensaciones al Zaragoza se lo carga el Numancia en las semifinales el final sube el Valladolid yo no lo veo en ambas este año de un favorito claro

Voz 6 09:21 en la otra semifinal

Voz 1643 09:23 en ese partido en el Mallorca Albacete yo tampoco veo claro de quién está por encima del otro por temporada al Albacete aunque el Mallorca un equipo rocoso que como un uno cero cero unos ha ido sacando los partidos adelante pero sí que en la última jornada sí que ha parecido bastante más regular el el Mallorca sobre todo porque tu Albacete ha dado síntomas de flaqueza en donde la más fuertes en casa

Voz 7 09:44 sabes lo que pasa que yo creo que lo que ha pasado es que en el Albacete condado buscando el ascenso directo si consigue crear el volver a ser el equipo que ha sido a lo largo de toda la temporada menos las últimas cuatro jornadas va a ser tremendamente peligroso porque es un equipo que pegara tiene muchísimo gol y no muchísimo gol concentrando un jugador que me puede pasar a otro tipo son dos sino prácticamente en toda la plantilla tiene once con vela tiene el control Zulia sino de hecho con Jenny tiene por ahí a Redman hay hacerlas Álvaro Tejero que es lateral es el máximo asistente de la Liga tiene muchas cosas buenas lo que pasa es que la ansiedad de esos partidos en los que por ejemplo el partido frente al Granada cero cero mesquita gana se va a buscar la victoria se encuentra con la derrota en el partido frente al Málaga es otra prueba de su equipo muy pronto el enmarcadas Haven Rivera bueno yo creo que es un equipo que necesita respete al Ike en partidos de vuelta con pegada puede salir ganador perfectamente con los cuatro tipos sin embargo a la hora de defender pues y que ya está costando un poquito más el Mallorca sobre todo va a depender mucho de lo que hagan son vox Sin son Knox hacen un buen partido como está haciendo últimamente son en los últimos doce diez victorias y dos empates si consigue hacer un muy buen partido un partido en la línea de los que ha hecho últimamente en Son no va a tener gran parte de la eliminatoria de cara pero va de ver mucho tanto en el equipo de Vicente Moreno de lo que haga ahí porque además fíjate que los enfrentamientos es curioso contra Albacete Mallorca los doce los ha llevado el Albacete el Liga pero son momentos diferentes yo creo que eso ahora no tiene prácticamente nada

Voz 1643 11:11 y bueno estoy echando cálculos y mirando el mapa de España te conviertes como siempre para estas fechas en Willy Fog A Coruña al día siguiente vas a Mallorca deprisa y corriendo todas para Málaga que acababa en casa en Albacete que ya el domingo por la noche en casa con la familia sí

Voz 7 11:26 el rápido porque el lunes tenemos supere segunda estamos en sí que también revela que hacer pero bueno yo te digo una cosa no me quejo encantado ojalá y sea muchos años así no me gusta mucho y este es el mejor momento de la temporada al yo estaba comentando duro antes que la Liga dos tres acoge un decreto que toda buena pero es que ahora mismo es espectacular íntimas que tenemos eliminatorias de muchos mucho peso así que bueno en los kilómetros que haga falta nada cogemos sino el cuchillo limpios no para bueno uno no

Voz 1643 11:51 que viene lo que pasa es que darle la vuelta sino

Voz 7 11:55 sí me está ya maleta de mano oí no movemos ciudades bonitas comer bien Si bueno disfrutar sobre todo los partidos que van a ser muy chulo

Voz 1643 12:04 pues tenemos unos play off espectaculares Si los plisados como dice mucha gente son el mejor invento que hemos tenido en Segunda División seguramente en todas historia Deportivo Málaga miércoles a las nueve de la noche Mallorca Albacete jueves a las nueve de la noche en Movistar Plus partidazo con Sergio Sánchez con Raúl Ruiz con Juanma Della-Casa bastar espectacular también podía vivir los partidos en los carruseles loca Álex de la Cadena SER pues Sergio vivimos las dos semifinales las idas el viernes analizamos qué ha pasado qué han hecho y que vemos en la final

Voz 7 12:39 pues lo veremos a ver qué es lo que pasa pero vamos a ver si son igualadas casi mejor para la vuelta más bonito

Voz 1643 12:43 claro que está en los emocionante para el fin de semana que muchas gracias un abrazo

Voz 7 12:46 gracias eso vamos ahora con las novedades sí

Voz 1643 12:48 la última hora de los cuatro equipos de esos dos partidos el partidazo con mayúsculas como decíamos con Sergio de esta semifinales enfrentan a tercero contra sexto la ida se juega el miércoles en Riazor el sexto recibe allí el tercero es el Deportivo Málaga en Coruña hasta ahora muy buenas qué tal

Voz 0688 13:05 el Oscar muy buenas en Málaga Justo Rodríguez hola gusto

Voz 1643 13:08 muy buenas vamos a empezar por los locales aunque el Málaga salió el tercero en la Liga son los últimos en sumarse a la fiesta de estos playoff gracias a cuatro puntos de seis en las últimas dos jornadas idea aprovecharse sobre todo de esas dos derrotas consecutivas del Cádiz en las últimas dos jornadas de Liga Fran la principal duda que tiene es la de su volador la de si va a llegar o no llega Quique y esperan un resultado que le permita es salir vivos para en La Rosaleda intentar estar en la final después de tener una idea de acceso que yo creo que hace semanas a la que aspiraban pero alojó a la uno empezó a pensar que no iba a llegar

Voz 0688 13:43 esta semana reconocía uno de los capitanes Alex Bergantiños que después de la derrota ante el Lugo aunque el discurso de puertas para afuera era que había que creer que era posible sí que es empezaron a instalar las dudas en el vestuario no yo creo que hay un momento clave que es donde se puede decir que sea aprieta el interruptor que es ese gol de penalti de Carlos Fernández en el partido ante el Mallorca porque bueno pues cuando el Depor estaba prácticamente en la lona revive y además yo creo que Asaja los rivales directos que bueno ya estaban para qué hay que recordar el Golfo en el minuto noventa y cinco pues descorchando que confirmaban su presencia en playoff y al final pues tuvieron que disputar esas dos últimas jornadas en las que el Cádiz acabó cediendo su plaza de play off no entonces bueno pues en A Coruña se interpreta lo que nos viene por delante como un melón por abrir porque es la verdad que estamos viendo un deporte de sensaciones bastante extrañas digamos no un equipo que da la sensación de que en defensa es vulnerable y sin embargo lleva tres partidos sin encajar gol ya en ataque bueno pues genera muchísimas ocasiones pero le cuesta le cuesta marcar aunque el pasado fin de semana hizo dos goles frente frente al Córdoba así que bueno pues veremos qué es lo que nos espera a partir de este partido de ida donde José Luís Martí los ha citado absolutamente a todos incluidos Vitor Silva y Michael Krohn Dehli que están lesionados pero quiere que toda la plantilla junta en un momento tan delicado será mañana antes del partido cuando dé a conocer la lista definitiva y por lo tanto haga los descartes Ivano sobre lo del goleador sobre Kike perdió el partido ante el Córdoba estaba en el banquillo por si acaso era necesario su concurso bueno pues tuvo la oportunidad de poder descansar unas horas más unos días más pero yo creo que mañana va a ser uno de los fijos en el once titular va a ser un equipo yo creo que muy reconocible similar al de las últimas jornadas y sólo queda por ver pues bueno quién es el sacrificado para que Quique pueda volver al once y a mí me da la impresión que todos los dedos señalan a Borja Valle porque pese a su gol del pasado fin de semana bueno pues por méritos Carlos y Kike si están en condiciones son imprescindibles Pedro Sánchez se ha ganado su derecho a estar en ese once es un hombre que equilibra un poquito más en el centro del campo que ayuda más en tareas defensivas y además viene de hacer un golazo espectacular frente al Córdoba bueno pues seguirán confiando me imagino Fede Cartabia y el resto pues va a ser un once dado porque aunque dice José Luís Martí que hay que repartir los esfuerzos que el equipo pues llega ya un poquito castigado por ese esprín que ha tenido que pegar para meterse en play off Si echas un vistazo a la plantilla del de puro últimamente Martí ha trabajado con trece catorce hombres no mucho más para un momento así para todo un playoff se hace difícil pensar en que futbolistas como como Mosquera como David Simón como Didier Monedero que llevan tanto tiempo sin tener ritmo de competición pues que puedan tener responsabilidades en la próxima semana

Voz 1643 16:33 yo también ese convencido de que mañana Quique al once y también estoy seguro de que si hubiera hecho falta el pasado sábado que Quique hubiera jugado para material de por empleados Europe Marty habría arriesgado con él pues con la duda de que se presenta el Depor y jugador importante justo el que le falta al Málaga porque está N'Diaye con Senegal sí que va a estar mucho mire en la portería pero si llega al Málaga con cuatro victorias consecutivas al momento decisivo de la temporada y además tuvo la oportunidad en Elche el sábado de dar descanso justo hasta al nueve titulares

Voz 8 17:05 pero lo que pasa es que el Málaga en la primera vez que va a disputar la ayuda ascenso a Primera División muy bueno no es que no tienen ya experiencia porque hay muchos jugadores ahí que ir muchísima diferencia pero nos hacía el Málaga y el Deportivo que han entrado en la último mejor una plagió cuando entre los equipos así de Rondón se puede decir de esa una son lo más no se puede decir comentarte que me chinos son los favoritos pueden conseguir en la ascensión a primera división pero el Málaga como bien dices cuatro victorias consecutivas en Riazor en la Liga empató a uno también empataron les Rosaleda están prácticamente se puede decir así igual a dos bueno la gente da como favorito al Málaga pero aquí no quieren hablar de eso le tiene mucho miedo mucho pánico al al Deportivo porque dice que es una de las mejores plantillas sino la mejor de Segunda División que ha pasado por altibajos al igual que el Málaga que han cambiado de entrenador pero que tiene como digo unos jugadores muy pero que muy buenos y el Combo tentar no bastan al frente que está concentrado en Alicante con su selección no lanzado he dicho sea Muriel pero está en la lista de veinte convocados que facilitó hoy el técnico Víctor Sánchez del Amo que dejaran los que siguen a tres porteros que no están ni Juan Car ni quiso en ese convocado por problemas físicos y que presumiblemente bueno pues los que estuvieron Juana cine de leche iban a estar en un titular a excepción de Ciboure pues jugado iban en lateral derecho

Voz 1643 18:40 yo no debiera asustar justo pero que lo que voy a decirle a gustar mucho más a Fran hace tres años subió el sexto que era Osasuna un poquito antes creo que hace ya cinco temporadas que Córdoba se metió séptimo porque el Barça B no pudo jugar play off subió en Las Palmas cuando el aparato estaba celebrando el ascenso pues bien en Gran Canaria Hay se echó la gente al CP dice tuvo que parar el partido y luego continuar luego marcó el Córdoba en en el descuento con aquel gol de de Ulises sea hábil Hay subió a la primera división así que lo que te digo no te quiere asustar pero a veces pasa por que viene de menos a más y se mete arriba

Voz 8 19:16 por eso te digo que no que aquí no se fía nada fíjate Víctor Sánchez del Amo que vuelta al campo durante siete temporadas como jugador y como entrenador sea fíjate fijaron las cosas si las casualidades de la vida

Voz 1643 19:28 Fran como no hay Carrusel deportivo como tal el miércoles jueves Success local en Coruña de pronto se puede escuchar nosotros

Voz 0688 19:36 pero hacemos el partido del Depor viajando con el equipo en este caso pues lo retransmitir hemos desde el estadio de Riazor y por lo tanto desde las ocho y media pues nada vamos a estar con esa retransmisión con el partido y con el pos partido y además para completar el paisaje de lo que está relatando de la eliminatoria sabes cuál es el mejor fichaje que ha hecho el Depor para este empleo no a la vez su afición es que durante toda la temporada tenías que ver el recibimiento al Depor en el estadio de Riazor en los exteriores cuando llegaba el bus bueno yo creo que el día que más gente había debería haber como doce personas una cosa fría

Voz 1643 20:09 yo como doce mil claro

Voz 0688 20:11 partido ante el Córdoba ya se vio que se cambiaba el chip se le hizo un recibirá entonces espectacular al Depor en el exterior de Riazor y luego bueno durante el partido la afición ha estado apretando al acabar el encuentro yo creo que hubo un momento de de comunión jugadores afición y no se puede encarar un play off sin eso era una de las piezas que faltaba parece que la han recuperado así que bueno se puede decir que va ir al play off con todo luego pasará lo que tenga que pasar porque a mí me parece una eliminatoria que puede caer de cualquier lado eh

Voz 9 20:40 yo espera

Voz 1643 20:42 dime dime aquí

Voz 8 20:45 poco a época poco e algún osado

Voz 9 20:47 la en Riazor ya son hay que cruzarse toda España entre semana

Voz 8 20:52 cada seis mil quinientas entradas enviado a quince euros las pone el Málaga para los abonados solo

Voz 7 20:58 seguro que algunos sobra pero es que más

Voz 8 21:00 mañana el Martín Carpena donde suele jugar el único partido de de esto se va a abrir para que lo vean los aficionados que quieren totalmente gratuito en las pantallas del videomarcador Compludo marcador son te majestuoso diseño muy bien bueno la ciudad está volcada un aparato que no te digo nada el nueve de la noche la que válidas

Voz 0688 21:21 pues para son dos aficiones de primera yo soy testigo del partido de Liga en La Rosaleda que cada año hace un año eran de primera claro claro y además históricamente como el partido de Liga que si mal no recuerdo creo que fue por febrero el ya en La Rosaleda ya como tres mil aficionados esperando allí fuera como diría que él en un domingo cualquiera con tres puntos en juego no o sea que esta vez pues puede pasar de todo vienen aficionados del Málaga A Coruña iban aficionados coruñeses a Málaga que no es tan fácil la cosa porque claro los playoff que tienen un problema y es que cuadran en un momento del año donde estamos hablando ya de temporada alta lo de hablar de coger vuelos de intentar buscar hoteles bueno lo hemos vivido en carne propia no está nada fácil y sin ir más lejos los aficionados del Depor bueno pues tienen entradas y esa van a ir para allá pero hablábamos con algunos de ellos hoy no tienen dónde quedarse a dormir el plan posiblemente sea irse hasta Antequera para pasar la noche pero ahí están eh van a estar con su equipo y bueno yo creo que estamos hablando por supuesto de dos aficiones que se merecen poder celebrarlo pero sólo va a ser una la que descorche

Voz 1643 22:26 algunos alguno de la playa el sábado justo nota al loro

Voz 0688 22:30 sí

Voz 8 22:31 el siglo XXI y las comunicaciones sólo hay un vuelo directo pero

Voz 9 22:38 arte hubo malos desea que la comunicación fíjate que el Málaga marcharte es la primera vez que toda la temporada que va chárter sale a las seis y media ha alquilado un avión P cuarenta y ocho plazas hasta que tiene que hay que bueno ahí vamos cambiando ya soy una sentencia de la gay del cuarenta por cierto en la que la mitad de viaje también que paga la mitad entonces también podría yo todo lo bueno que que inauguran el fiarte ya lo ya lo sabe descansados

Voz 1643 23:13 Justo que ha vendido en vida el carrusel de Coruña vosotros también las de Carrusel local en Málaga para esto para los que no puedan ir a Riazor donde se lo vais a contar y cómo

Voz 8 23:22 pues lo contamos en ciento dos punto cuatro frecuencia acumulada en las aplicaciones que dijeron Málaga punto ex allí desde las HM de la tarde el partido de ida eligió algo igualmente ocho media partieron vuelta pero esta vez en La Rosaleda

Voz 1643 23:35 pues sí que lo hubiera en clave coruñesa que ponga Daley que lo quiera en clave malacitana que ponga a Justo Rodríguez ya Enrique Aparicio compañeros quedaban mañana un partidazo el sábado por la noche sabremos quién pasa esa final muchas gracias hasta el viernes cuando el otro partido de ida se juega en el jueves a las nueve de la noche cuarto contra quinto en Mallorca reciben somos al Albacete así que el quinto reciba el tercero en Mallorca hasta pero Morlán hola Pedro muy buenas

Voz 1621 24:04 qué tal muy buenas en Albacete en lugar de las

Voz 1643 24:06 ancha está Juanma Sevilla hola Juanma muy buenas

Voz 1263 24:09 aquí está muy buenos en espera

Voz 1643 24:12 es una gran entrada Pedro en Moix para llevar a Mallorca en volandas hacia la final y para hacer algo que sería histórico para pasar de Segunda B a Primera en apenas un año para eso lo primero que hay que hacer es meterse en la final de la próxima semana

Voz 1621 24:24 eso es espera la mejor entrada sin ninguna duda de la temporada aunque hay largas colas para sacar esas entradas los aficionados en un poco molestos con el Real Mallorca allí ha sido durante toda la temporada por el hecho de del tiro de cámara para no ver espacios vacíos y los aficionados que querían que todo el campo Se se abriese el Real Mallorca pues está habiendo pastilla pastilla poco a poco las localidades y eso ha hecho que la gente anda anda un poco mosqueada eso sí pero va a haber una muy buena entrada en en Son Moix no quieren presión al menos eso dice el consejero delegado del Real Mallorca Maheta Molango que ya dice que es sobresaliente la temporada que ha hecho el equipo aunque reconocía Salva Sevilla que evidentemente quieren el premio gordo a una temporada de ensueño

Voz 1643 25:13 en Albacete Juanma llega con la importante baja de Arroyo Si bueno el equipo llega tan cansado el derrame no lo habría importado de incluso unos cuantos días más de descanso no

Voz 1263 25:24 sí porque el otro día en declaraciones a Carrusel deportivo el técnico catalán de la lo pues se quejó del formato y sobretodo de que estos cuatro partidos a vayan a disputar en apenas dos semanas dice Ramis que no entiende porque por ejemplo la segunda Se juega de domingo a domingo y en este caso el ascenso a Primera se juegue en tan sólo dos semanas y no entiende porque tampoco a lo largo del tramo regular no habido ninguna jornada entre semana somos si te parece las declaraciones del técnico del Alba

Voz 2 25:50 a mí sinceramente es que no

Voz 10 25:52 tengo el otro ya lo lo comente en rueda de prensa no entiendo cómo estamos toda la temporada jugando de semanal semana porque no se ponen dos tres partidos entre semana

Voz 11 26:01 eh durante el año es es la ley

Voz 10 26:03 ya con veintidós equipos son muchas jornadas son cuarenta y dos jornadas irá parte más más más importante para los cuatro equipos que estamos aquí de la temporada de la juegas miércoles domingo miércoles domingo jueves sábado el jueves domingos es decir cada dos tres días los partidos más importantes de la temporada

Voz 1643 26:20 bueno pues llega lleva rabia pero lado razón la gente yo creo que hay que intente la segunda B tiene más tiempo pero también a lo mejor si pusieran semana tras semana segundos saques caerían de que después de cuarenta y dos jornadas alargar los playoff sería inhumano para la valoración alguno no

Voz 1263 26:35 lo que haga ninguna de claro lo que hagas a alguien siempre le vendrá bien y otro se quejara en fin en lo deportivo el Alba que prepara el partido de el jueves en Son Moix mañana ya por la tarde se marcha el equipo manchego a la isla balear con disponible salvo el capitán Álvaro Rubio que ha tenido muy mala suerte un fijo para Ramis pero el otro día en una lesión en una jugada fortuita seleccionada de la rodilla fue operado ayer con éxito Se va a perder ya lo que resta de temporada pero esta mañana por cierto ha estado el capitán del Albacete viendo el entrenamiento de sus compañeros para dar ánimos a los suyos el Alba que se va a presentar prácticamente con el once de gala y todo hace indicar que Gorosito va a ser el sustituto de Arroyo acompañando a metí en el eje de la defensa

Voz 1643 27:14 yo animo a Arroyo porque es que Arroyo antes de fichar por el Albacete hasta hace nada estuvo jugando la Arganzuela una al con los compañeros de la buenos es lo que hicimos en la Ser en mantenerla en forma para que luego intentar el salto a Primera División con el Albacete no va estar en el momento clave de la temporada pero ha hecho un temporada on se merece que levantemos todo nuestro ánimo Pedro en el Mallorca alguna novedad importante que tengamos que conocer

Voz 1621 27:37 no la verdad es que están todos disponibles no va a haber novedades en el once del habitual que que ha jugado en los últimos partidos a excepción del último encuentro contra el Extremadura que en no jugó ninguno de los habituales del once así que van a llegar muy descansado si te voy a comentar un detalle importante sabes es que aquí es un ídolo Samuel Eto o no y que no esconde tampoco su mallorquinista como pues a través de las redes sociales ya el día de de del partido contra el Granada tenía intención de ir a a somos no pudo ir por ese cambio de de fecha pues es a través de las redes sociales también ya querido mandar un mensaje a a los mallorquinistas diciéndoles que amigos las finales no se juegan hay que ganarlas todas

Voz 1643 28:24 de todas las finales hay que hay que ganarlas Samuel Etoo que jugó en el Mallorca Hay yo reconozco que fue unido toman en Leganés aunque ya estuvo muy prontito con sólo diecisiete años eso sí el día que el Leganés jugar contra el Barça en Butarque abrió El Larguero con Manu Carreño allí sobre el césped de del estadio un grande Samuel Eto'o que anima como no al Mallorca que como le he dicho a Fran y como le he dicho a justo Pedro tenéis ese carrusel local en Mallorca el jueves para escuchar el partido

Voz 1621 28:50 eso es tenemos Carrusel local a través del noventa y seis punto uno FM en ser más lo pueden escuchar también a través de las aplicaciones en móviles y en la web de Radio Mallorca punto es podrán escuchar el partido

Voz 1643 29:04 así Juanma Radio Albacete que es lo que hace de cara al partido del jueves para de Podemos a escuchar lo que tenéis

Voz 1263 29:10 lo podemos escuchar en ser más Albacete en el ciento uno punto cero de la FM en aplicaciones móviles y por supuesto también en nuestra página web en Radio Albacete punto es el partido de ida el jueves en Mallorca la vuelta en el Carlos Belmonte el próximo domingo el jueves comenzamos a las ocho y media el domingo el partido a las siete así que comenzamos a las seis y media de la tarde

Voz 1643 29:28 todos esos cuatro partidos lo viviremos en los carruseles de Coruña de Málaga de Mallorca y de Albacete y el fin de semana en Carrusel Deportivo en la Cadena SER la vuelta de estas semifinales para conocer quiénes van a jugar la final de ascenso a Primera División Pedro Juanma que veamos un grandísimo partido oí veremos quién lo tiene más de cara para el fin de semana muchas gracias a ver qué hasta luego abrazo algo así bien en los partidos de ida de los acceso a Primera este miércoles a las nueve el Deportivo recibe al Málaga ayer jueves nueve Mallorca Halo

Voz 2 29:58 en todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el programa echo de menos nuestra sección de cada jueves me pues cuando nos reíamos divertimos hemos bueno Nos picaba mirábamos el móvil a ver cómo nos ha ido la jornada éramos felices no bueno vuelve la mejor Liga Fantasy de la Liga o Un dos tres ya está aquí la nueva Liga para los oyentes de Play Segunda vamos a tener ya gracias a los amigos de Benger que al como los amigos de Benger de Wenger vive en él dijo que esta vez la mejor aplicación para para pronunciarlo me lo pasé mal ya puede participar en el nuevo Fantasy del programa únete Benger a la Liga de Play Segunda a tu mejor once cada semana ganan los mejores premios una camiseta de un equipo de Segunda al mejor de cada jornada y una Play Station cuatro para el ganador final de la Liga escuchar Play Segunda ICV el mejor entrenador de nuestra Liga tiene premio

Voz 1643 31:04 Paco hasta el remolón duro eh porque porque ya ha visto a viven Goering vino como he dicho es que no sé escribir

Voz 1621 31:11 que usted lo he oído yo he vivido di vive en Vigo en pie Wenger Wenger suelo dice otras de otra manera distinta lo difícil Vigo en el me gusta voy a seguir diciendo aunque me digáis que tenía mientras mientras queráis

Voz 12 31:26 no bueno y tenemos que anunciaron ganador Croacia

Voz 1643 31:29 acción primero vamos a ver cómo ha quedado nuestra jornada cuarenta Dios que yo voy mal vamos a pasarlo con ventaja porque yo yo el sábado G o eso sí que no he bueno eso sí propio que lo decida pero a las ocho y media en el grupo de guasa todas las alineaciones de todos los partidos que había en los que hay algo en juego dije leche tengo los onces titulares me voy a mi Benger y me pongo a poner gente que juegue bueno incluso Quique González viene banquillo en el Córdoba dije voy a poner a Quique porque el Depor necesita Martín sacar me va a dar puntos no jugó no jugó pero bueno la estrategia estaba bien sabiendo el once ahora puede gente que jugaba titular tiene una cosa ni ni con esa me lleva la camiseta muy mala jornada pero

Voz 13 32:10 no voy por delante tuya la clasificación y quedando solo empleo elocuente

Voz 1643 32:14 interesa a esta puntos dice bueno esta jornada ganar ocho treinta pero vamos a tener una duro como decía pero que había jornada este fin de semana

Voz 12 32:27 no no me lo tengo que inventar mucha pena

Voz 1621 32:29 además es que no tengo que sacar pecho Ny nada

Voz 1643 32:34 estamos prácticamente igualados cuando en los tres puntos empatado pacotilla veintiséis que Gades yo una jornada entre los tres con treinta y tres que sea pero yo creo que esto entiende deberíamos cortarla que no porque yo lo que digo es que si el robo os sugiere no merecen esto en el tercero el cuarto incluso él duodécimo y él que había quedado noventa Se retira mucho cuando nos iba a decir no pues yo echó treinta puntos que la gente que yo ganado jornadas bueno bueno pues yo no tu tú pero lo normal es que te lo una acción pero ya bueno pero hay que tuvo retuvo yo que se resume en la Liga ahí

Voz 13 33:10 ocho mil participantes

Voz 1643 33:12 son mejores que nosotros

Voz 13 33:15 yo tengo mil setecientos sesenta y cuatro puntos que el la posición mil doscientos y pico sea que hay como se Mike

Voz 1643 33:23 las personas que están en San Pedro se pongan las pilas espabila es espabilado que se pero es que Paco yo no voy a engañar no perdía pero te Paco llevado el timón año cayendo casi nueve mirado mi posición en la clasificación durante todo el año hubo vamos a quién la jornada cuarenta y dos tampoco lo voy a mirar a de la jornada se que León también cuenta para sigo Torres el club de fútbol con setenta puntos estaban habido empate José tendría punto punto puntajes te ven bajito se lleva la camiseta el equipo que él quiera sí a Paco tú estabas él mil Milton tanto es que no no encuentro no normal dentro no me encuentro hoy el dos mil trescientos treinta nada nada estoy a mí estoy a mil cien de Paco Paco de tomar por saco mil doscientos sesenta y uno estoy futbolines yo tengo mil seiscientos setenta puntos yo tengo mil setecientos sesenta y cuatro puntos poco no llevamos científico puntos mil cien posiciones es la leche

Voz 13 34:19 yo insisto no he mirado la crisis encajen en todo el año tampoco ahora

Voz 1643 34:22 ver si ahora mira porque no todas lo primero lo primero no la mira la Brenes que salen ya en la primera que la mi bien que en la clasificación en una gran sorpresa en la última jornada aparezca José duro como primero la clasificación yo creo que eso no va a pasar así que es una cosa vamos a empezar a dar pistas a Play Station cuatro como ha dicho Paco la vamos a conocer el ganador cuando acaba perdiendo queda la semana que viene no las cuatro doce partidos

Voz 13 34:50 el partido se pasó en

Voz 1643 34:53 cuatro jornadas claro semifinales ida semifinales vuelta final y de final vuelta lo que he hecho antes al principio ojito esto son los play o queda en cuatro equipos sólo poner sólo jugadores de esos cuatro equipos claro que algo algo que nosotros que nosotros vamos a poner a uno del Alcorcón no el Alcorcón no juega los play

Voz 13 35:11 sabes a qué me recuerda esto el año pasado jugué un vi Wenger también del Mundial que gané por cierto Ana te da mejor

Voz 1643 35:18 me mundial que la segunda que gané bueno éramos

Voz 13 35:21 pero claro me como quince así tenías que ir configurando la alineación en función de los equipos que iban eliminando pues aquí es un poco igual primero tienes que hacer la alineación con los cuatro que yo ahora hacerlo con los dos que se mete en la final

Voz 1643 35:36 ibamos las mucha porque bueno se estaba más igualada ante una jornada ha habido un poquito más de apertura

Voz 13 35:42 porque si esta Galdos mil novecientos ochenta y nueve abierto un poquito de brecha en el liderato

Voz 1643 35:48 quince puntos la que es tanto pero bueno quince puntos

Voz 13 35:50 la cuatro pasar fútbol fútbol club que tiene quince punto menos

Voz 1643 35:56 de uno a menos que hasta tercero Juan Debbie

Voz 13 36:00 qué tiene que está dieciséis también tiene opciones todavía incluso Prieto tiene un poquito más descolgado con dos mil cuarenta y siete que son ahora mismo unos veintiocho no son treinta años

Voz 1643 36:14 el sentido punto a punto no son muchos es partido porque tiene cuenta que si acierta lo con cuatro cinco en el once que lo goles en los partidos puedes pegar un salto cualitativo importante así que no es tan complicado no está complicado para los oyentes de cuatro partidos

Voz 13 36:29 los encuadres buen cuatro jornadas en partidos pueden pasar muchas cosas

Voz 1643 36:33 el viernes ya iremos viendo cómo han puntuado en los dos primeros partidos de la ira de los pero yo ya en un poquito a esclarecer quiénes están luchando por esa pedazo de Play Station cuatro en los play off no va a haber camiseta porque hay muy pocos jugadores

Voz 13 36:48 sería increíble para los que ahí que encima sea su equipo el la primera

Voz 1643 36:52 llevan la Play llevarla y cuatro tu equipo sub sería sabemos vaya Benito no eh

Voz 13 36:58 hemos y los que están ahí son de Málaga Depor Mallorca o lo acepte pero bueno