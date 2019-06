El asteroide que tiene más posibilidades de impactarnos que de tocar la lotería

Voz 1104 00:00 a ver pregunta de Trivial de de trivial de Boyero esta banda sonora a quién le suena a ver que recuerda haber momentito una cosa es una historia épica finalmente

Voz 0313 00:16 no no es una es una historia minimalista de andar por casa no no para la banda sonora de Armageddon que tiene ya tiene veintiún años esta película Bonnie recordáis en fin lo recuerda y lo sabe todo el mundo Armageddon Perazo meteorito que viene hacia la Tierra cayuco gordo pedrusco gordo gordo que si nos toca pues en fin de todos y lo que hay que hacer para evitar que de que nos toque bueno eso era la la ficción vamos a las Dida hace unos meses a primeros de febrero hablamos aquí en La Ventana sobre un asteroide la esteroide doscientos seis u V ocho nueve es un cuerpo rocoso de de no tan grande como el de la peli pero cuarenta metros de diámetro que está entre los cinco más peligrosos que que se conocen bueno se prevé que el próximo nueve de septiembre pase relativamente cerca de la Tierra hoy hemos sabido que las posibilidades de que impacte son de una entre siete mil que efectivamente son pocas pero son bastantes más que en otros cálculos que se han hecho de este o de otros cuerpos rocosos

Voz 1104 01:15 Telmo Fernández director del Planetario de Madrid buenas tardes a ver qué con qué nos quedamos son muchas o pocas posibilidades

Voz 1 01:24 bueno la verdad es que son pocas no

Voz 2 01:27 apostaría que ha hecho que se a que choque pues tampoco ganaría mucho no

Voz 1104 01:36 claro porque si un trasto así

Voz 0313 01:39 pacta impactara en la tierra en una zona en la región la que fuera él no hace falta que estuviera excesivamente poblada cuáles serían los efectos de un cuerpo de cuarenta metros de diámetro

Voz 2 01:48 bueno realmente tendría un impacto local hay que nosotros tenemos muchos restos de de impactos de ese tipo de asteroide sobre la sobre la superficie de la Tierra incluso en mi estamos viendo en la superficie de Marte en la superficie de Mercurio una superficie también de sobre todo en la luna que es lo que tenemos más cerca pues la cantidad de cráteres que hay impacto allí en en el caso de la luna iré Mercurio favorecido por el hecho de que no tienen atmósfera entonces casi todo lo que cae impactan de forma neta no en el caso de la tierra tenemos una atmósfera que nos protege pero bueno el cuerpo hoy incide era directamente sobre la especie terrestre pues sí que causaría pues una devastación grande por lo menos en la zona en la que la que chocara

Voz 0313 02:35 en una zona de de de cuantos kilómetros más o menos alrededor

Voz 1104 02:39 pero también hemos que cae sobre Madrid nombre no no no no me habéis imaginado ya hemos aumentado esa posibilidad ya sabes en Los Monegros venga

Voz 2 02:50 no es difícil de calcular porque depende de muchos factores no en algunos casos los impactos no son bueno hay que ver la abuela de incidencia hay que ver si realmente la atmósfera es capaz de absorber parte de la masa de las cero en fin hay hay muchos muchos factores que podrían pero bueno no no vamos a meter miedo a la gente yo lo que sí que está claro es que por los estudios actuales este asteroide en particular pues va pasará a una distancia considerable a las me parece que era siete millones de kilómetros de de la Tierra lo cual es pues una distancia comparar de es muy muy grande no hablas la luna está trescientos ochenta y cuatro mil es decir que que es algo que se desvíe por algún efecto todo había que no se conozca se aproximar a la Tierra pues pues no no o hacer un impacto

Voz 0313 03:39 cómo cómo cómo y quién controla estos estos cuerpos Telmo quiero decir hay un organismo internacional lo hay una coordinación entre entre países para vigilar eso

Voz 2 03:48 sí bueno hay hay varias París programas de seguimiento de de cuerpos cercanos que es las agencias espaciales sobre todo bueno en el caso de Europa pues es la Agencia Espacial Europea que tienen digamos localizados todos estos tipos de objetos potencialmente peligrosos se les hace un seguimiento continuo para para bueno pues para en la medida de lo posible saber si alguno de ellos pudiera aproximarse hay que hay que pensar a una cosa muy importante no es que las trayectorias esos objetos se conocen pero con cierta exactitud pero están influidos por todos los astros que tiene alrededor es decir que cuando pasan pensemos que el sistema solar es un conjunto de muchos objetos que hay muchos hay planetas ahí también es satélites de planetas Los Planetas se mueve en crear configuraciones geométricas hecho que van variando entonces no siempre no siempre se tiene una perfecta perfecta seguridad de la trayectoria concreta de nuestro tipo de pero bueno se de una manera bastante con bastante exactitud dentro de lo que cabe ya digo que las agentes tienen programas espaciales en lo que hacen es literalmente monitorizar todos los movimientos de estos objetos potencialmente peligrosas ir en todo el mes en el caso de aquellos que tuvieran algún potencial posible pues bueno intentar establecer algún mecanismo de defensa frente a estos posibles

Voz 3 05:17 en España hay alguna huella apreciable de de un impacto de un meteorito relativamente reciente

Voz 2 05:25 bueno en España no hay ningún cráter de impacto así muy grande quizá hay que hay que recordar que tenemos aproximadamente en todo lo que es la geografía terrestre unos doscientos

Voz 1104 05:34 claro de impacto estos grandes no

Voz 2 05:37 Nos considerables no hay en Arizona en bueno en Sudáfrica muchos sitios no algunos de ellos incluso una película la península de Yucatán el hay que que provocó la extinción de los dinosaurios y y luego bueno pues en Europa sí que hay ahí al ávido pactos de este tipo en Toulouse cada en el año mil desde los ocho que devastó pues una suma de terreno y bueno ha habido algunos que son muy espectaculares siquiera crea of verdaderos caracteres digamos considerablemente grandes no hay unos doscientos en toda la tierra recordaron poco eso que la tierra está protegida por la atmósfera la atmósfera nos protege de pero también pensemos que en la Tierra están cayendo ver cantidades desde toneladas de de objetos del espacio al año es decir que lo que pasa es que afortunadamente la mayor parte se queman

Voz 4 06:31 no se queman en la superficie de la propia

Voz 2 06:33 hemos será no llegan a impactar netamente sí que algunos pequeños trocitos que ya son los que llamamos propiamente meteorito sí que los podemos localizar en algunos casos cuando las propias estrellas fugaces son simplemente esas partículas que chocan contra contra la atmósfera donde mejor se detectan curiosamente no porque caiga más allí sino porque es el mejor sobre la superficie blanca es en la de las zonas polares lógicamente cuando en en superficie blanca encuentras una piedra un pedrusco pues claro las las lo más probable es que provenga de alguna caída de ese tipo

Voz 5 07:09 Nos quedamos tranquilos porque nunca nos ha tocado el gordo de la lotería que es una posibilidad entre cien mil aquí hablan de una posibilidad entre siete mil que es muy poco pero al quiere haya y de bueno

Voz 6 07:19 por qué citar aquí una clásica sin meter poder saber yo a Maruja Torres que decía que a determinadas edades es más fácil que te caiga encima un meteorito varón heterosexual

Voz 1104 07:30 ha sería en Los Monegros sería otro debate es si efectivamente seguramente estuviera bien

Voz 0313 07:41 medía metro tenía el pedrusco que provocó la extinción de los dinosaurios

Voz 2 07:44 este creo recordar que eran varios kilómetros me alegra recordar que eran diez diez kilómetros de diámetro o algo así de Tomares San hipótesis a no se no se dio lógicamente no pero pero sí que era considerable

Voz 0313 07:56 de momento el nueve de septiembre estaremos atentos a esto pero seguiremos contando el diez y el once y el doce y lo que lo que vendría después

Voz 1104 08:03 el más Fernández director del Planetario de Madrid muchísimas gracias eh gracias al buenas tardes