Encuentran a unos gorilas viendo el último capitulo de Juego de Tronos

Voz 1 00:00 una marca rojos y azules españoles es el mercado porque la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular saber explícanos

Voz 2 00:19 no yo tu problema eres tú

Voz 1 00:30 para mí para vamos ahora

Voz 3 00:41 hay alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones venga Kalise para todo

Voz 0313 00:50 lo favor no por favor toquemos madera eh no no con el Calypso con otro eh todavía hay quien quiere elecciones serán los El Mundo Today que no están no no tú no

Voz 4 01:01 Especialistas secundarios hola Nerea daros las gracias no Urriaga tenemos desafío no

Voz 1792 01:09 el ojo que te Ras mil tímido como en directo por atrapar el facebook de La Ventana eh hay lo da no es participar pueden concursar como estaban hasta las preguntas con lo cual ya los líos van a ser morrocotudo nos avisó además que que hoy vamos a cantar mucho pero en Facebook con fecha Cantaro venir aquí mucho oye no

Voz 0230 01:36 pero lo primero lo primero es la cortesía y ayer Arturo Valls tuvo unas palabras tan amables y cariñosas hacia todo por la radio explicando que a esta hora él va en el coche recogió a su hijo del colegio y entre el caos del tráfico ellos van cantando me encantan Pedro

Voz 5 01:55 Sánchez esto decía Arturo Baixa la gente pita la está está ahí como Pedro Sánchez

Voz 0230 02:07 tres por nuestra parte ahora mismo lo primero es facilitar ese momento familiar en el coche de Arturo Valls

Voz 1792 02:14 siempre

Voz 1 02:17 horroroso

Voz 1792 02:21 a Pedro Sánchez que esta haciendo oye está recibiendo líderes políticos todo el día

Voz 0230 02:28 y al primero que ha recibido a Pablo Iglesias parece que la reunión ha ido bien ya ha alcanzado un primer acuerdo que es cambiar el nombre de las cosas el Gobierno se llamará Gobierno de cooperación es un nombre nuevo Il la vicesecretaria general socialista Adriana Lastra ha tenido alguna dificultad para explicar qué quiere decir

Voz 1792 02:47 exactamente un gobierno de cooperación

Voz 6 02:49 mire si no se ha hablado de nombres en esta reunión no me compete a mí en todo caso aclararles esas dudas el propio presidente del Gobierno lo que sí le puedo decir es que porque hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite hablar de un gobierno de explorar la posibilidad de un gobierno integrador incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa de cooperación de colaboración en eso es en lo que va mucha para trabajar

Voz 0230 03:25 bueno era difícil difícil de seguir tenemos novedades en el Gobierno de Madrid Vox ha anunciado que formará parte del Gobierno de Madrid Guille

Voz 1792 03:35 no Guillem no será mantiene el chiste que no vamos a explicar más escuchados la semana pasa

Voz 3 03:46 y una noticia sorprendente la dado Pepa Bueno esta mañana según el Wall Street Journal el hermano de John Hume a quien asesinaron con veneno hace dos años en un aeropuerto era en realidad informante de la CIA

Voz 0230 04:01 el hermano de Kim

Voz 7 04:03 ningún era un agente de la CIA un informante de Estados Unidos

Voz 0230 04:08 a la versión inicial de las autoridades coreanas no era creíble que se comía todo el que son ahora diversos analistas coreanos coinciden al analizar la muerte del hermanísimo ya atan cabos dicen si era confidente de la CIA es toda que pensar tanto queda qué pensarían tanto

Voz 8 04:35 oye el cuerpo me pide coro

Voz 1792 04:37 tú

Voz 9 04:40 bueno empezamos hace teorías con Pich Pi que exhibe orgullo de padre

Voz 0697 04:44 José graduó esta semana y no puede estar más orgulloso es un hito que nadie había conseguido aún en la familia es importante saber que la especie mejora a ver qué tal el año que viene en Primaria

Voz 9 04:54 en tuitean enfermiza que corren malos tiempos para la compasión

Voz 10 04:58 sabéis quién se ha parado a recoger un gatito amarillo al lado

Voz 0697 05:01 de la carretera ir resultó ser una bolsa el McDonald's yo te mal digo capitalismo

Voz 9 05:06 luego comer en algún restaurante ya es como hacerlo en casa el tuit desde un mal comedias

Voz 0697 05:10 ante el chef se ha esforzado por recuperar la comida tradicional la de nuestras madres y que tiene hoy para comer poco

Voz 1792 05:16 da

Voz 9 05:18 un tuit sobre la interpretación del tiempo a cargo de Manuel de Barcelona

Voz 0697 05:21 decir estoy llegando a los dos segundos de salir de casa no es mentira impreciso si queréis

Voz 9 05:27 ya acabamos ya pedimos perdón por este tuit de bailar de ISIS pero es el síndrome Iturriaga dale dale cuidado ahora no funciona bien pues yo tengo que desayunar te cueste lo que cueste

Voz 11 05:41 hola muy buenas

Voz 12 05:51 Muñiz ya hay gente muy bueno no es malo

Voz 1792 06:20 juicios porque son súper chula

Voz 0230 06:22 las las noticias de juicios porque es la representación del bien contra el mal es un gran espectáculo o no a veces no hay espectáculo en lugar de juicio te dicen buenos y no vete a baloncesto hay juicios que si juicios que no esta noticia de esta mañana

Voz 0027 06:39 no me meto en el juez le ha dado la razón al Partido Popular que se sientan en el banquillo como persona jurídica y que ha conseguido que las sesiones no se puedan grabar ni retransmitir solo las podrán seguir apuntando a mano los periodistas que estén dentro de la sala Un informático reconoció ante el juez que borró XXXV veces los discos duros los Rayo los rompió los tiró a la basura por orden del PP

Voz 0230 07:00 pero no habrá cámaras oye una una lastima no se va a poder seguir es una decisión judicial no no tiene nada de política es es judicial es un juez que lo decide por qué le parece lo mejor el que quiere espectáculo el baloncesto piensa este juez hablando de juicios está acabando el llamado Juicio de la tortilla Solís también conocido como juicio del proceso hoy los abogados de la defensa han hecho sus discursos finales rebatió yendo a la fiscal

Voz 13 07:27 ya lo que no se puede hacer es trivializar para analizar el concepto de violencia asociado a tan gravísimos delitos

Voz 0230 07:35 Esther al abogado Javier Melero que ha admitido la existencia de episodios violentos ha admitido la desobediencia pero no una rebelión menos una rebelión violenta menos una rebelión armada y menos todavía la alusión a los nazis que hizo la fiscal

Voz 13 07:48 ya la ley de Goldwyn de las analogías nazis es muy sencillo dice en cualquier debate si se prolonga lo suficiente en un momento determinado alguien mencionar a los nazis

Voz 3 07:58 y añade que lo haga Pierre

Voz 0230 08:01 es verdad que se alude a los independentistas como nazis a veces directamente a veces con alusiones y es verdad también que muchos independentistas hablan de la España de Franco a veces directamente a veces como alusiones esté que vamos a escuchar es Hitler fijaros que al final Down viva y viva a dice viva canta Frater

Voz 14 08:22 me con Plan E

Voz 0230 08:29 esto es esto es Hitler y si va a canta la para los más y peor ventilados de cada bando unos están luchando contra Hitler y otros contra Franco

Voz 3 08:37 pero pese a todo un del Caño pero hay algo que falla aquí

Voz 0230 08:42 y es que Franco y Hitler no eran enemigos no tiene lógica esto unos dicen España es de Franco los otros independentistas son como nazis

Voz 1792 08:52 vale

Voz 3 08:53 qué del Caño yo Franco tu Hitler ya estamos muy peleón

Voz 1792 08:56 helados

Voz 0230 08:59 este es el juicio de la tortilla Solís porque mucha gente de todo pensamiento se siente obligada por la presión social lo o mediática muchos ya se dan cuenta de que los suyos no lo hacen todo bien ya se dan pero cuando ven que algo no encaja que hacer miran para otro lado muchos de los partidarios de la unidad de España ya serán cuenta la de que hay exageraciones en la acusación exageraciones de la Fiscalía llámale mentirijillas exageración en la prisión preventiva exageración en algunos relatos exageración en la violencia muchos partidarios incluso muy partidarios de la unidad de España ya se dan cuenta de esto pero a pesar de que se dan cuenta prefieren mirar para otro lado porque consideran que haya algo superior en riesgo que es la unidad de España o la democracia el fiscal lo dijo el primer día aquí está en juego la democracia

Voz 7 09:42 es un juicio en defensa de la democracia

Voz 0230 09:46 de la democracia español a ver si lo que está en juego es la democracia como vas a llevar la contraria al fiscal ante cualquier pequeña discrepancia que tengas mirar hacia otro lado

Voz 15 09:54 entenderlo que eso sienten de ahí vale pero si no entendemos

Voz 0230 09:57 muchos independentistas claro que ve en que se cometieron disparates que se engañó que probablemente se cometieron delitos ellos mismos decían nos estamos jugando la cárcel pero no falla haremos y luego se fueron de cañas pero todo lo que habían hecho antes que muchos independentistas ya saben que ese vulneraron derechos de los no independentistas que sequía eso aplastar a la minoría parlamentaria que ese actuó con arrogancia derogaron la Constitución una votación es una locura la ley quedaba Puigdemont plenos poderes la proclamación falsa de independencia todo esto ya lo ven muchos independentistas ya lo ven los otros dos pero el prefieren mirar para otro lado porque consideran que ya algo superior a defender también que es la supervivencia de la nación catalán iba democracia también a tomar viento estas situaciones entonces hay gente mirando para otro lado por una cosa hay gente mirando para otro lado por otra cosa hay mucha gente mirando para otro lado es un país con Luis montó hortícolas andan también en Ciudadanos porque no pueden mirar a Vox también miran a otro lado esta mañana en Hoy por Hoy Pepa Bueno entrevistaba José María Espejo que es el encargado de Ciudadanos de los pactos si Pepa le preguntaba y él respondía lógicamente pero todo el rato respondía no hay nada cerrado no hay acuerdo

Voz 17 11:12 que hoy por hoy no hay no hay nada cerrado

Voz 0230 11:16 he oído que se refiere a la unidad de tiempo hoy con la precisión hoy por hoy es es una unidad de tiempo pero a continuación vais a escuchar que matiza que se trata de estos momentos

Voz 17 11:27 sé que yo sepa en estos momentos es todavía no hay no hay nada cerrado no

Voz 0230 11:32 a continuación pasará a un adverbio de tiempo ya es decir se va estrechando el cerco

Voz 17 11:37 que a mí no me consta que ya esté absoluta

Voz 1220 11:40 ha aclarado todavía iremos a una unido

Voz 17 11:42 lo de tiempo más fugas ahora mismo ya le digo ahora mismo no me consta que está habiendo ninguna remiendos

Voz 0230 11:48 y finalmente se referirá a algo que está sucediendo porque habla de todavía todavía no hay nada cerrado de manera definitiva

Voz 1792 11:56 pero todavía no hay nada

Voz 17 11:58 nada nada cerrado de manera definitiva práctica

Voz 0230 12:01 Clemente debía estar firmando el acuerdo mientras hacía la entrevista porque iba evolucionando el tiempo es un claro caso de que si algo pasa está la Ser estaba estaba haciéndose haciéndose el acuerdo y efectivamente diez minutos después Pepa Bueno da esta noticia noticia el Secretario general

Voz 18 12:16 el PP Teodoro García Egea ha confirmado que existe

Voz 3 12:20 cuerdo pero bueno para la constitución de la Asamblea sorprende tanto desde Madrid como de Murcia

Voz 1220 12:25 con Ciudadanos y con Vox con

Voz 18 12:28 las mesas en ambas cámaras que reflejen el resultado de las elecciones cuanto tiempo hace que esas pues me dijo cuanto tiempo hace que fue pegarnos llamarlo de nuevo es decir ponerse diez minutos diez minutos

Voz 4 12:42 siempre estoy

Voz 0230 12:46 el bebiendo la noticia sobre la marcha por cierto sabéis que fruto de este acuerdo hay un nuevo presidente de la Asamblea de Madrid sabéis cómo se llama el presidente de la Asamblea fruto de un acuerdo Trinitario entre PP Ciudadanos y Vox pues se llama Trinidad eh está con esta coincidencia la destacado en Twitter

Voz 1 13:06 el gran Isaías

Voz 1792 13:15 traemos a colación que por cierto que es traer a colación Minyons esto trae la vais a días de Nike bueno vamos todo lo que signifique lo que signifique traer a colación extraigamos a colación hablaron Isaías

Voz 0230 13:28 porque tenemos para él un precioso híper Button de regalo es un Berbatov bonito con Rocío Monasterio de Vox Madrid diciendo que a partir de ahora Ciudadanos tendrá que superar el escrito que le produce Bob así se hablan entre ellos tienen encender son cosas del centroderecha ellos hablan pero veréis como desordenado las palabras el creo que

Voz 19 13:50 el el adscrito a suena tener que Olive olvidando del porque por ejemplo esta mañana

Voz 0230 13:58 vamos a tener que no se va a firmar acuerdos yo creo que las Quito semana tener que ir olvidando de él desordenado esto es un poco pero a todo yo creo que se van a tener que ir olvidando de las Quito eran palabras de Rocío Monasterio esta mañana en la Cope bueno admite como algo natural que su partido Vox provoca asco a su socio menor Mascó diminutivo pero vasco podrían hacer ellos un gobierno de cooperación

Voz 20 14:27 uno el nueve

Voz 1792 14:32 el Gobierno de cooperación

Voz 0230 14:35 hemos oído antes hemos escuchado sufriera la vicesecretaria socialista Adriana Lastra llevamos esa o ir diciendo que hay que buscar para buscar

Voz 6 14:44 el presidente del Gobierno ha hablado con el líder de de Unidas Podemos de buscar fórmulas para buscar un gobierno de cooperación

Voz 0230 14:55 esa estamos en una fase muy preliminar hay que buscar para buscar cómo el programa legendario de la SER un gobierno de cooperación que significará parecería buscar Huéscar porque éstas se hay que hay que decir que parecería eh porque ya interpretar las palabras más difícil que interpretar el vuelo de un cuervo hay que están leyendo las palabras que querrá decir Gobierno de cooperación parecería que si Podemos quiere un gobierno de coalición

Voz 22 15:29 el PSOE ofreció un Gobierno programático

Voz 0230 15:31 se ha llegado a la fórmula de compromiso con una expresión nueva Gobierno de cooperación como nueva puede ser cualquier cosa

Voz 1792 15:38 este es el poder de las palabras está muy bien estudiar Física pero el poderlo dan los palabras

Voz 0230 15:43 bien es verdad que con la física puedes construir una bomba atómica queda bastante poder pero al final lo que decide es la palabra con un señor que dice tira la bomba el valor de las palabras Pablo Iglesias no está de acuerdo con todo esto Pablo Iglesias no concede un valor a como se denomina el acuerdo y lo pone todo en

Voz 7 15:59 mismo saco gobierno conjunto como Gobierno Gobierno de

Voz 0230 16:03 el Gobierno de cooperación

Voz 23 16:05 nosotros gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido el contenido es un gobierno comprometido con un programa de justicia social

Voz 0230 16:16 bueno gobierno conjunto Gobierno gobierno de coalición gobiernos de cooperación esta reunión de hoy parecería indicar que suman los votos de los diputados del PSOE a los de Podemos y esto allanaría allanaría la investidura de

Voz 1 16:34 y luego está el caso del ladrón

Voz 0230 16:37 con qué iba a los atracos armado con aguacates para que luego digan de un jueces fácil nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 24 16:43 un hombre de cuarenta y siete años atracó dos bancos en Israel amenazando con activar una granada que en realidad era un aguacate lo cuenta The Times de Israel en el primer banco entregó una nota donde ponía que les fuese entregado todo el dinero la trabajadora no le hizo caso y entonces amenazó con hacer explotar una granada que en realidad era nuevo Cate que estaba pintado de negro se llevó unos cuatro mil euros deseaban como la estrategia funcionó hizo lo mismo en un segundo banco les se llevó otros tres mil euros al final el ladrón ha sido detenido porque la policía la policía localizó todos los teléfonos móviles que estaban en el banco y ubicaron Suu

Voz 9 17:17 muy bien no Francino dice muy bien aguantarle bomba está una noche bomba de aguacate a la naturaleza no parece bien la cosa con un fuerte aplauso no Dios

Voz 4 17:38 no quiero aplausos le echó algo juntos verdad nada por trabajar la tierra aquí la tierra

Voz 9 17:47 turismo no conferencia también por ahí por ya

Voz 10 17:51 muchas cosas bueno pasta pasta sacar pasta básica

Voz 4 17:55 pero es que a veces para

Voz 10 17:59 para un hombre es bueno de vez en cuando ver caras humana acostumbrado como estoy a pasar semanas y semana nada más que rodeado de bicho fenómeno al final oye oye qué pasa con los plásticos porque tienes plásticos al mar cabrón

Voz 9 18:10 sí bueno es verdad has estado muy activo ustedes la semana sin plástico no

Voz 10 18:15 no le puedo eso que que lo están acabando con nuestro mar eso debería dar vergüenza tenemos los mares lleno de plástico de todo tipo el otro día rescatamos una tortuguitas una tortuga que lleva un condón un preservativo metió la cabeza no veas qué susto al ver la parecía que iba a atracar un banco ya le faltaba ya hace mira ya hace cuatro días una anécdota anemias no encontramos a un tiburón que llevaba en la boca enganchó un paraguas abierto en broma un científico que iba con nosotros lo bautizó como el tiburón mariposa

Voz 1792 18:43 Vince

Voz 4 18:46 sido lo pasáis sólo cubre esos animales

Voz 10 18:52 hala a la que se pitó el tiburón le arrancó la cabeza científico un genio

Voz 9 18:57 yo me contabas antes de empezar aquí problema tomando un café bueno yo tomar un café tu tres Whisky has tomado así que estuviste en la selva

Voz 10 19:04 es muy fuerte venimos preocupadísimo de ahí a ver la misión consistía en llevarle a la a los gorilas paraguas los gorilas que bueno ya sabes que esa selva es muy lluviosa científicos que estudian los gorilas encontraban con una gran problemática que es que un gorila mojado huele fortísimo entonces pensamos quizá egoístamente porque llevamos paraguas para que no se mojen ya si cuando estudiarlo

Voz 9 19:28 parece que lo hago

Voz 10 19:31 macho ni uno ni un gorila que dice

Voz 25 19:34 que uno nunca antes y Gorillaz Unión porque pero que pasa es que no me digas no no sale extinguido no

Voz 10 19:41 nosotros algo que estaban porque lo escuchábamos tan por la rama pero no los vimos el escuchaba pero de hecho tengo un documento sonoro grabado allí juzgar a escucharlo

Voz 1220 19:49 ah

Voz 26 19:54 si estamos bien que estamos escuchando gorila viendo el capítulo de Juego de Tronos eso no lo vimos claro estaba en la rama ahí con con con el Juego de Tronos viendo el juez lo justo agravar cuando estaban dando el el último capítulo

Voz 9 20:07 qué mal escogida la hora no hasta ahí ha llegado no Juego de Tronos

Voz 10 20:11 el capitalismo Ivonne las crías de gorila dificilísimo verla es tanto has engancha al fornido toda toda buena así el mundo global adiós

Voz 9 20:17 si es así me permitís tengo tiempo para un tema

Voz 10 20:19 mira si es que he podido saber qué hace unas semanas apareció en este estudio de Barcelona una cucaracha así Susana muy grande muy grande si Susana Royo de la cabeza Iturrioz Susana Ruiz la animalista Comillas la animalista asustó Itu Arnal la

Voz 9 20:34 con tus propias manos bueno vale sí pero bueno los pies pasó pues es si con el pie pues tendrán una cita emotiva que han escrito la

Voz 27 20:44 cinco mil seiscientos treinta y siete hija de de la noche una carta se voces de la ley sobre las mismas

Voz 10 20:54 tú matase a nuestra madre era un a lo mejor te interesa saber que nuestra madre se llamaba Matilde jamás hizo daño a nadie se levantaba pronto para conseguir sustento trabajaba duro siempre estuvo del lado de la democracia de la libertad seguramente no sabe que luchó contra Franco durante madura y ahora tú has acabado con su vida no hay espacio para el rencor en nuestro corazón pero tampoco para el perdón ojalá viva siempre con la culpa de haber acabado con la vida de una criatura del señor Matilde ella seguro que te perdonaría nuestra madre

Voz 9 21:30 modo de mí me ha dejado era una cuestión de democracia al final no

Voz 10 21:34 si no hago que lo que querían

Voz 4 21:36 era dinero

Voz 9 21:39 va dinero pues de Antonio muchísimas gracias besazo

Voz 1792 21:43 yo lo he dicho eh

Voz 3 21:47 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 21:55 eh

Voz 0313 22:00 no estamos en La Ventana en Todo por la radio hoy es martes los martes tenemos desafíos son el gran Iturriaga pero antes siempre una telonera de lujo que es nuestra corresponsal en Youtube ni más ni menos

Voz 28 22:10 bien visto

Voz 7 22:13 como tú

Voz 1792 22:16 Pilar de Francisco buenas tardes buenas tardes cómo está

Voz 29 22:19 si bien llega el buen tiempo y eso se nota años

Voz 1 22:22 sí

Voz 29 22:22 pues bien no tanto sitios así si los youtubers se asoman un poquito por la ventana entre entre juego y juego llega el verano buen tiempo aquí también practican algunos deportes al aire libre para hacerlo de forma divertida porque deporte y diversión es compatible no es un orgullo gay impactar con Vox bueno no sabes aquí es compatible vamos a escuchar a Fausto Murillo tres millones de seguidores es el cubano que hace deporte en la calle con su propio peso para que enseñarte que no necesitas nada ya a tus michelines esta ayuda Ana ver fuerza hizo lo tienes que ponerte sus vídeos y seguiré instrucciones que básicamente consiste en hacer cincuenta repeticiones de todo lo que te diga

Voz 30 23:01 aquí quiere ese máquinas vamos con toda la energía con toda la fuerza con todo el poder Day Rodri pugna todos cuenta sus cuentas al Team Toth puede trabas cincuenta cincuenta

Voz 31 23:18 elevando hombros con que a veces pienses tú vas a morir quiero dejarlo todo en la arena como de guerreros romanos tenían dos opciones de vencer Amaury la misma que tuyo tenemos cuando ponemos guapos

Voz 1 23:37 tiene veinticinco

Voz 29 23:39 aquí de Baquedano o claro es estar Ana esta esta noche Toni firmaremos los músculos o morimos Waco Swan el intento

Voz 1792 23:47 sí trescientos coma dijo Napoli

Voz 29 23:49 Anthony Piqué vencerás batirle bate proteínas e invadir el mundo el siglo XXI trae nuevas profesiones como esta de personajes Reiner o probador de patinetes eléctricos antes de esto existe hay un canal dedicado a esto antes de comprar o alquilar uno pasa Taylor Bice SAT millón trescientos mil seguidores que te ayuda a distinguir unos de otros cuál es mejor según tus circunstancias

Voz 1414 24:14 en este vivir voy a enseñaros lo que deberíais ver antes de comprar un patinete eléctrico los primeros dos días me los pases enteros yendo por campo haciendo saltos yendo por terrenos todo piedras este como tenía doble suspensión quería poner la prueba exigiéndole el máximo posible por ejemplo así va seis sólo el trabajo por carril bici

Voz 1792 24:30 carretera no vas a saltar ni un bordillo

Voz 1414 24:33 la suspensión te sobra son más piensas y mal eso es un patinete muy radical que no recomendaría a todo el mundo para que os hagáis una idea el deseado es como un Volkswagen Golf esto sería como un Lotus Elise e iguala los de mil o dos mil euros como los Duval Tron ya serían como la típica Berlín alemana de lujo son potentes pesados cómodos lo tienen un poco todo

Voz 29 24:52 bueno ya veis tantos patinetes como peces en el mar no dime por dónde andas te diré que patinete tienes los patinetes los palos en las palomas de la acera para mí

Voz 1 25:06 bien bien

Voz 29 25:08 ves que hay gente sana que nos gusta caminar qué pasa ahí ahí gente perdón por existir patinetes bueno esta rutina contrasta un poco con la de mega P esta chica es una estudiante de medicina que está en plenos exámenes finales el vamos a ver cómo es cualquier fin de semana de su vida

Voz 32 25:25 bueno pues afronta el fin de semana con ganas trabajo trabajo de diez a dos no se echara después por saco hay tanta después de comer me voy a poner a estudiar a saco Paco Plaza como hija yo no voy a comedor hasta esa copago manejan pero mi además de estudiar algo Paco y mañana también estudian hagas algo Paco Ibáñez y poco más

Voz 15 25:47 no ha quedado claro

Voz 1792 25:49 saco repetir cincuenta veces también

Voz 29 25:53 bueno pero luego siempre llega tu recompensa hombre ella pruebas y estudiar para el MIR claro que sí otros cuatro años este cerrada bueno otro truco otro truco para aprobar sobornar a los profesores hacerles un regalo es una época para preparar regalos a los profesores parece fácil pero si te pones no lo es lo cuentan en el canal Bacon ahí

Voz 33 26:14 el regalito sería dentro de la bolsa un paquete bomba le una de las felicitaciones uno de los regalos personalizados lo que yo hago con las tarjetas meses los abro pongo yo una carta Tita una pequeña dedicatoria a los profesores bueno ya para terminar incluir bombones cogí chocolate con leche chocolate con leche ya avellanas chocolate al asegurar seis bolsas de Lin cogí para mí también a diodos

Voz 1 26:44 algún día profesores una caja B que existe en los claustros

Voz 29 26:50 no botoncito notita algún día cuando haya inspección pues veremos a los profesores metiendo a trituradoras tarjetas en menos se sepa que no se sepa que hubo regalos aquí por último atento Toni Martínez esto es para aquí la última moda en la ese MR crees que todo está creado no te vuelve a sorprender vuelve a una generación vale ahora están reescribiendo la cultura tal y como la conocemos no es pretencioso este diciendo están revisando películas y series van resumiendo en youtube las partes en las que no hay diálogos suben las los efectos de sonido los efectos ambientación para que cree un efecto relajante una ejemplo lo está haciendo con todo tipo de películas Harry Potter lo que sea Los Sims han vamos a escuchar un momento en el que Flandes le prepara un chocolate caliente a Bart

Voz 34 27:43 o flanqueando

Voz 35 27:49 me pone

Voz 29 27:52 el bar lo Rodas

Voz 35 27:55 sí

Voz 29 27:57 o me hice lo ver pues esto hay vídeos de como digo una hora efectos relajantes se tiene escenas de las mejores películas de El Padrino todos pero sin diálogo sólo sabiéndolo sonidos que alguien abre una puerta los su es que va a entrar Al Pacino lo subes pero me molesta

Voz 1 28:13 pues sí MR lo predijeron Los Simpson

Voz 1792 28:20 voy allá vamos que insisto si alguno no tienen otra cosa mejor coche histórico puede conectarse al Facebook de La Ventana saludamos me está haciendo saludo venga que vamos a saludar tan bien esa nuestras dos concursantes supervivientes de varias semanas ya tiene que estar por ahí Yolanda que su segunda semana hola Yolanda buenas tardes la también tiene que estar Virginia que Virgina ya es la cuarta semana participando hola Virginia

Voz 37 29:02 hola muy bien bueno pues

Voz 1792 29:04 venga a Xoxe concursante de lujo íbamos a ver si no sale estoy bien feliz empezamos bueno a ver es jugar va a las has eche una mano en un momento determinado Yolanda madre Pilar muy bien y Virginia qué va a cambiar hasta que va a cambiar

Voz 1220 29:27 bueno pues empezamos con Yolanda sabéis que en la primera ronda son cinco preguntas supongo para calentar para cada una vale empezamos con Yolanda Pilar al quite siempre íbamos a empezar los temas para elegir Yolanda es León óleo Leo no

Voz 1792 29:46 San León la misma edad

Voz 1220 29:49 como León el animal él me he dicho

Voz 38 29:53 pues con la ciudad

Voz 1792 29:56 León la ciudad perfecto para que mira iríais porque León la ciudad pues porque hoy es once de junio perdona nada relevante pero el diez de junio ayer tuvieron se cumple un aniversario de la fundación de de León como ciudad

Voz 1220 30:11 entonces pues pues bueno es una buena percha para promo

Voz 1792 30:15 en sobres digo lo del León animal

Voz 1220 30:17 porque también encajada venga dicho esto venga vamos con Yolanda primera pregunta sobre León León fue fundada durante el Imperio Romano más concretamente en el año quince pero la duda es hace o DC osea es decir el año quince antes de Cristo o el año quince después de Cristo

Voz 15 30:43 abre

Voz 1792 30:46 venga dale alquilarlos y Angie este si lo sabes lo Sabine H

Voz 29 30:52 antes

Voz 1792 30:53 antes con más concretamente durante el reinado de un cesa vale secundó León durante el reinado de un César

Voz 1220 31:03 qué César tres opciones Julio César conocido César Augusto bien conoce y luego César Lendoiro también conocido

Voz 38 31:15 Julio César

Voz 37 31:17 no César Augusto el primer emperador Roma no te jugabas tú entonces ya sumaba ya jugaba en cadete esto

Voz 4 31:25 David Davis

Voz 1792 31:27 que venga el nombre de de León de donde viene

Voz 1220 31:31 anda tres opciones viene de Legio que es legión en latín porque León había una legión y de ahí surgió León opción dos León porque en la época romana era muy famoso los espectáculos con leones que tenían lugar en León

Voz 1792 31:45 no era desde León

Voz 1220 31:50 on

Voz 1792 31:50 como como como como el ratón de Guetaria de León hay una colina que tiene forma de León y por eso sea cual sea también va de bien gracias ha comentado

Voz 8 32:05 una opción

Voz 1792 32:06 son Legio legión muy bien que tiene aeropuerto

Voz 1220 32:11 todo León bueno

Voz 1792 32:13 qué decirle lo escuchábamos en el aeropuerto sitio donde aviones

Voz 1220 32:20 vale vale barcos no necesariamente comerciales pues era bien

Voz 1792 32:24 tiene alguna me parece que si el pequeño tiene uno pequeño correr en uno pequeño pero precioso precioso ha volado ultimado alrededor de la provincia de León

Voz 1220 32:35 hay siete provincias siete provincias limitan con la de León que luego me vale con que me digas cinco sin equivocar te vale venga dale Orense Orense si buena

Voz 38 32:49 disipada estudia Asturias también vamos a Salamanca

Voz 37 32:56 no a mí a Salamanca no no no no no Salamanca bueno nuestra Orense Lugo Lugo

Voz 1792 33:06 Zamora Valladolid Palencia Cantabria y Asturias bueno tres de cinco un aplauso un aplauso para llevar a buen arranque vamos

Voz 1220 33:15 en Virginia y entramos en el mundo del León animal Valley primera pregunta el León es un mamífero de la familia de los

Voz 1792 33:27 Fernández el hilo felinos muy bien en

Voz 1220 33:32 cuántas horas al día se pasa inactivo Se pasan en activos o descansando los leones los leones más vuelos sobre todo como tú más miedo ahí te doy dos horas de margen dos horas de margen Il la pista podría ser Carles Francino hombre no tiene porqué podría asegura no lo voy a explicar donde todo se sabe cuántas horas al día se pasan inactivos o descansando los León un montón de horas

Voz 1792 34:01 sí bueno Virginia y pues como dice estar León es la clave

Voz 0313 34:11 es veintí diecinueve veintiuno veinte

Voz 1792 34:16 el artículo dos de la a ver venga la pista era Francino porque Francino acaba a las ocho vuelve a currar a las cuatro el día así

Voz 1220 34:25 gente entre las acaba joder

Voz 1792 34:28 yo pero mucho antes sí

Voz 15 34:31 mira te vamos a matar

Voz 1792 34:37 oye pues me lo voy a apartar un poco así no estáis cantando no está descansando grandísimo está fuera de antena que tampoco porque sale a cuánto dura tercera pregunta cuánto dura Virginia

Voz 1220 34:53 el embarazo de un leo bueno de una ley

Voz 1792 34:55 en este caso más o menos que un oso panda vistas sale a la pista de francés Leo Virginia lo poco que que quién que es que el embarazo hombre yo no

Voz 1220 35:13 pero sí que entonces gente hay tres días al oso panda unos ciento diez a Leo muy bien más has del verdadero o falso sean observado Léon cópula cópulas ciento cincuenta Taiz siete veces en un período de cincuenta y cinco horas que hace casi tres cópulas por hora verdadero o falso el mismo el mismo día

Voz 1792 35:38 pero falso

Voz 4 35:41 que va que va que va tenía algo claro

Voz 1792 35:46 en su León venga ya pero no era bueno venga va siguiente pregunta quién la pregunta habrá soy de la expresión pero qué significa porque hay una cierta con qué significa exactamente Llacuna mata a Virginia bueno bueno sabiendo lo vean tres vivir perdona vive segunda película sí pregunto si esto es esto es es eso

Voz 1220 36:22 Gili expresó a Hitler vale vale no no eso ágil entonces esto ha cuna significa una cosa Mata cuna mata con una matanza

Voz 15 36:30 no no no

Voz 1792 36:34 pues bien hay seis feliz es una batata es no hay problema dicen felicitar bueno no pasa nada porque mira si seguís empate tres de cinco muy bien un hagamos vaya rápido

Voz 1220 36:51 vale entonces ayer lo habéis comentado

Voz 1792 36:53 estuvo Arturo Valls y Arturo Valls

Voz 1220 36:56 sí

Voz 1792 36:56 se arrancó a cantar a Frank Sinatra pues vale

Voz 1220 36:59 entonces medida envidia entonces el el el concepto de hoy y la pregunta que iremos alternativamente diciendo es tanto ayudando a como a Virginia es cuál es la película donde se escucha esta canción bueno vale vale vale entonces yo primero voy a tararear

Voz 1792 37:19 o a cantar la canción que si es estrictamente necesario totalmente porque porque hay niños escucha creo sois capaces de acertar la son tres puntos doble dificultad sino acertar invitar a creo os pondría

Voz 1220 37:36 no lo sabéis os pondría la canción bien puesta no ETA hice acertar o escuchando la canción son dos puntos si aún

Voz 10 37:44 así irse a una si no sabe la canción

Voz 1220 37:47 diré el nombre de la canción y me tendréis que decir definitivamente la película muy mal es aquí donde está la fase cantaremos todos mucho cuando cuando yo te hablaré si me queréis vale

Voz 4 37:58 ah se

Voz 1792 38:05 es bueno o me vais a poder seguir perfectamente pues contó canciones muy conocidas que a mí me te cito de Yolanda infligida que me digan de qué películas pero tú me vais empate a tres empezamos con Virginia vale

Voz 5 38:20 la primera canción es esta pole Chan

Voz 39 38:23 chan chan chan

Voz 1792 38:26 sí sí

Voz 5 38:29 sí sí sí

Voz 8 38:35 dice no

Voz 15 38:39 correcto

Voz 8 38:41 venga muy bien muy bien muy bien vale cerrar es que como no estén es que tienes que es pedante dos calle de Holanda

Voz 1220 38:51 estas un poco más difícil no

Voz 1792 38:53 venga venga vamos a ver

Voz 40 38:56 donde todo el mundo

Voz 1 39:07 hola

Voz 1792 39:11 a la madre que te hará viendo gente dejando el coche en la cuneta porque estamos poniendo en peligro estrellándose contra una farola aposta verás Ildefonso no bueno tendríais que he visto y tú con con la boca en vano Javier esto bueno sí sí sí estoy sudando estoy sudando queda quedan ocho ocho canciones todavía no venga vamos con una muy conocida

Voz 40 39:39 me da me donde

Voz 1792 39:45 me parece que tengas de ley no no es que las Alicia es dicen que no les consta que bueno no le consta nadie es una suerte que ya está a ver todos lo saben pero por separado

Voz 1 40:02 las

Voz 1792 40:03 esta esta esta espera pero esperar el estribillo

Voz 41 40:18 estado cantarlo

Voz 8 40:22 la Armageddon Geria dos crecieron

Voz 1792 40:31 la alarmas que el meteoro cuarta para Yolanda pero eso es en directo no directos a ver venga clásica una clásica Yolanda

Voz 42 40:42 ves todo no

Voz 40 40:45 no no no no no

Voz 43 40:52 vaya vaya

Voz 1792 40:56 Yolanda

Voz 4 41:03 qué mérito mérito es que ese ponen calienta Virginia vamos con yo no yo no

Voz 1792 41:15 hay gente que dice que prefiere que cante Iñaki de la Torre que ya vienen aquí a venga una una fácil una fácil para Virginia venga al Nanín sabré vuelve vuelve a

Voz 15 41:36 ver el

Voz 8 41:41 siempre vuelto muy bien se vuelve en cabeza

Voz 1792 41:47 así de Mallén verdad eso sí

Voz 8 41:50 para que haya podría podría

Voz 37 41:54 contarlo como Arturo pero no puedo sabes el esfuerzo que está ahí por haber todo esto lo paga casero

Voz 1792 42:00 esto es que lo están viendo en Facebook en la Ventana en directo venga vamos con es lo va a pagar gracias a los no

Voz 40 42:15 a nadie mira

Voz 1792 42:19 lo seguiré porque de momento a ver a ver Yolanda lo has pillado no sí sí vale vale vale vale vale Yolanda de que tengo ahora me tengo una fuente anónima sean Valencià hombre pelillos se allí esta chica chico pelín famosísima la sonrisa

Voz 1220 42:51 que no Yolanda

Voz 44 42:54 ah sí

Voz 1792 42:57 de las becas se ponen esta Virginia Pérez Virginia venga Tati Tati Tatum O'Neal ta ta ta ta ta vale ya vale todas así paginería Virginia

Voz 8 43:21 Clara no no vamos a ver por será un poquito de Rubén

Voz 1792 43:33 una una bici

Voz 4 43:37 guapos venga a Villa Villa Villa Virginia no hombres y un destino Virginia sino venga del tiene Holanda la última ahí claro en la última década una última Yolanda

Voz 5 43:51 cancha ancha

Voz 1792 43:53 ya está

Voz 45 43:57 tanta gente Cedro

Voz 1792 44:00 no se da

Voz 5 44:07 Yolanda di

Voz 8 44:08 no he hecho de la música a ver un poquito mucho

Voz 1792 44:14 sí

Voz 15 44:16 a media

Voz 1792 44:21 ya es parezca increíble han empatado tras y me quedaban dos canciones maravillosas pero lo dejamos para la semana que viene porque se ajusta al tanto

Voz 15 44:35 pero ha dicho que repetir un beso a las dos

Voz 12 44:45 tu