Lo habitantes de Vigo votan el futuro del tabaco en su playas

Voz 0827 00:07 los ciudadanos de Vigo votarán esta semana si se prohibe o no fumar en las playas del municipio la consulta no es vinculante pero ayudará a tomar la decisión final al ayuntamiento que preside Abel Caballero no es la primera ciudad que plantea esta prohibición suelen Galicia que es una comunidad líder hay setenta y nueve playas ya libres de humo y tampoco es el primer referéndum sobre esta cuota son el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya sometido a consulta ciudadana la prohibición de fumar en la playa de Las Canteras bueno ni siquiera es la primera vez que planteamos la polémica sobre el asunto en La Ventana y siento ser poco original pero las dudas que tengo son las mismas porque aceptando que es bueno adoptar medidas que busquen reducir esta edición mortal el al tabaco no sabemos y la extensión de este tipo de prohibiciones es la muestra de un éxito o lo que deja patente es el fracaso de la persuasión desentiende tampoco esta persecución asimétrica que prohibe en la orilla del mar lo que no impide en las calles urbanas que son espacios Jack que vienen contaminados de serie por el humo de los coches de las calefacciones y que además están más poblados que durante más tiempo que las playas si lo que se pretende es preservar la limpieza de un espacio natural un empeño noble donde los haya entonces habrá que empezar a perseguir al fumador guarro con el mismo afán que alzan Pava hoyos que deja sobre la arena los restos de su festín tan o más perjudiciales que la colilla de un cigarro

Córdoba negro del Comité Nacional para

Voz 0313 01:37 la prevención del tabaquismo hemos hablado con en alguna otra vez aquí en la en la ventana que se prohiba fumar en playas si digamos espacios naturales en términos de porcentaje para entendernos que en qué utilidad que qué efectos positivos tiene

Voz 4 01:54 vamos a ver qué hay dos aspectos importantes uno es el el aspecto modélico dejen de buen ejemplo de la fumar como como objetivo deseable para la sociedad no que se normalice el hecho de fumar en cualquier espacio no pero también está el aspecto de contaminación lo es que el tema de las colillas no se puede comparar con dejarse la piel de una manzana o los gastos las comillas son un producto tremendamente tóxicos fíjese usted se dejan en las playas españolas cinco mil millones de colillas cada año que es el quite todas las colillas

Voz 0313 02:31 circo cinco mil me ha dicho cinco mil

Voz 4 02:34 John es es la expectación que hay eso sobre los dos mil doscientos millones que a nivel de todos los espacios públicos no entonces el problema es posible un producto tremendamente tóxico contiene la mitad del alquitrán del cigarrillo que eran la colilla retenida en el centro psicópata porcentual que claro que quitarles un café que los en unas sillas de plástico que tardan diez años en degradarse no con lo por lo cual es acumulativo cada comunidad que puede durar diez años ese sucesivamente no hay era bueno para por ejemplo para los niños no que tenga vaya jugando con castillos de arena

Voz 0313 03:15 de aquel gran beneficio en este caso si lo he entendido bien sería sería más ambiental sea aquí aquí lo del fumador pasivo tiene menos peso no pero lo ambientales clarísimo

Voz 4 03:24 la mitad del siglo que tenga en cuenta que una colilla contamina hasta diez litros además de cincuenta litros de agua dulce sea existe poner una decisión una colilla en un vaso de agua y ese agua a poner una pecera en unas horas se movían todos los peces e si de ese líquido de de una colilla insultan un vaso de agua acoge una gotita sólo da su canario se morirá en unos minutos la la nicotina que es todos los componentes de la colilla quedan residuos es un producto tremendamente tóxicos yo los los insecticidas más potentes que se utilizan los plaguicidas que se están al nivel agrícola son Nico tiene que son derivados de la nicotina es un veneno al nicotina y alquitrán es que queda muy indeseable no

Voz 0981 04:09 doctor estoy totalmente de acuerdo con usted pero yo antes hacía el paralelismo con las calles de una ciudad en donde muchos fumadores echan la colilla en una rejilla o al lado de una alcantarilla eso va a la alcantarilla después va al río después ir al mar y la contaminación que se producirá es exactamente la misma entonces lo que no se entiende muy bien es por qué en las playas si la prohibición no lo hacemos en las ciudades Si realmente digamos hay que adoptar medidas radicales y si no se hacen las ciudades porque se hace en las playas

Voz 4 04:37 lo ideal sería que o sea lanzar colillas en el en la ciudad como en otros países y como no resulta que no pensemos que que la perforación va a funcionar sino que si quería éramos en la personación no habíamos código de circulación en tendríamos Brian normas regulaciones que no pensemos que el cien por cien de la de la sociedad va a cumplir las normas Barça educada hay Cívica es que eso es un hábito una utopía que que es evidente que no en cuanto a la libertad de cada uno lo que quiera así está en la isla privada de cierta edad para hacer lo que quiera pero críticos en sociedad dos de ellos no confrontan con los derechos de los conciudadanos

Voz 0313 05:16 déjenme preguntar por cierto doctor quédese con nosotros a nuestro compañero de Radio Olé Mauro Picatoste Mauro buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes Carles si esto sigue adelante y sale adelante quiero decir en qué playas se va a prohibir pondría ya en marcha este verano o es o es muy pronto

Voz 3 05:31 la encuesta durará al menos tres semanas es decir nos pondríamos en el mes de julio cuando se sabría los resultados y evidentemente no da tiempo a hacer una ordenanza municipal por ejemplo para que esto ya ocurra este verano eso sí durante este verano serían lo que serían algo así como pruebas vamos a probar a no fumar en estos determinados arenales hoy el alcalde de Vigo Abel Caballero por la mañana decía que principio una de las playas en las que sí que habría esta medida serían Sami es una playa urbana a una playa masificada la playa más cercana a la ciudad y otra posibilidad es la playa de Rodas la playa que está en las islas Cíes Playa más paradisíaca más para descansar eso eso sería la la idea inicial que tendría Hoyo vosotros en Radio Vigo habéis

Voz 0313 06:09 dicho varias encuestas en las redes sociales que de

Voz 3 06:12 por dónde por donde sale el

Voz 0313 06:14 de qué dicen cuál es el resultado en las redes social

Voz 3 06:17 el sábado hicimos una encuesta en el que proponíamos porque también dentro de estas preguntas dentro de la web del Concello hace dos preguntas una si quieres que se prohiba fumar en las playas también si crees que se prohíba fumar en el estadio municipal de Balaídos eso es también los vamos a a espacios libres eh de humo pero ya en el ámbito municipal en el ámbito deportivo es decir otra cosa por ejemplo en el País Vasco que está prohibido fumar en los estadios de fútbol en esas encuestas fíjate teníamos la posibilidad de prohibir Juan en Balaídos prohibir fumar prohibir fumar en las playas no prohibir nada que están menos os da mucho o prohibir en los dos en este caso el setenta por ciento de cerca de quinientos votos que tuvimos en la encuesta decían que prohibir en los dos sitios es decir el setenta por ciento de la gente estaba a favor de prohibir en los dos sitios

Voz 0313 07:06 son las redes sociales y en la que ya en la calle que también habéis

Voz 3 07:08 lo que llaves encontrado cuál ha sido la respuesta en la calle con todo a ser una encuesta escrita una encuesta en las redes sociales parece que las frases son más concretas estás de acuerdo en prohibir aquí en prohibirá ya en la calle fue todo un poquito más complicado hay de todo hay desde el que yo sabes lo que veo Carlas que a la gente le aulas de la palabra prohibir les pica algo no como que prohibir cómo van a prohibir a mí si tengo mi libertad fija siguen esa escuchamos a ver ese año estaremos en la calle el pasado lunes

Voz 0552 07:36 sí me parece bien y soy fumador me parece bien me parece bien otro sitio donde nos arrincona en pero bueno me parece bien pues me parece un poco mal porque cada uno puede hacer lo que quiere en menos no molesten al resto de personas en un campo de fútbol donde hay mucha masificación por metro cuadrado pues el humo pues puede ser más dañino pero en una playa que hay viento is está más separado de lo que es a otras familias pues yo creo que con poco sentido común más que prohibir yo en el campo

Voz 5 08:06 permitiría fumar en la playa no pero bueno pues si pero se contamine y después se tira la colilla por ahí más que nada por la contaminación pues me parece una buena idea así que se evitar contaminación esto me parece bien muy bien si los fumadores fueran poco cuidadosas no

Voz 2 08:27 no no no haría falta llegar a

Voz 0313 08:30 ah es cada bien doctor venciendo no se demuestra científica pero pero se han dicho muchas cosas muy muy distintas cuál cuál es su conclusión que hay que comentario haría esta este mini encuesta en la calle haya salido todo de practicamente

Voz 4 08:44 yo creo que la mayoría de la gente el setenta por ciento en la encuesta digital que yo creo que hay un poquito más de valor aunque ninguna de las cosas es decir escenificada digamos que cuando hablando de un número más amplio de respuestas setenta por ciento están a favor

Voz 6 08:57 de de que nos asume la España es un tema que puede un ayuntamiento puede decidir ir al cuento pagaran incluso una ley a nivel

Voz 4 09:07 estatal que lo diga por ejemplo el tema de los de fútbol en el Camp Nou tampoco tampoco hay más necesitadas entonces es el tema que poco a poco irá cayendo eh

Voz 0313 09:18 había un señor de calle que por por lo que importa la que tenía a lo mejor esta tenía un catarro eh pero tenía toda la pinta de ser tenía toda la pinta de ser un fumador la verdad pero nos cuesta el doctor cuesta mucho esto eh que cuesta el regularlo claro no que esta que cuesta que cuesta dejar el tabaco no sea ya estaba ese sigue vendiéndose sigue fumando los datos son tozudos es que no se sabiendo además conociendo ya los daños que provoca que es un poco

Voz 4 09:44 pero es que lo que a veces no tenemos en cuenta que es una adicción de Sanidad pues cuando me hablan de libertad porque no sé que es una cosa ex tremendamente efectiva hay que ir hacia eso es más una esclavitud un ejercicio de libertad pero bueno ahí lo dejo

Voz 0313 09:59 muchísimas gracias por este ratito en La Ventana como siempre ha sido un placer eh

Voz 4 10:03 muchas gracias compañero

Voz 0313 10:05 contando a ver cómo al el referéndum cuál es el resultado final vale

Voz 3 10:09 os iremos contando casi seguro que gracias a Abel Caballero sentarán

Voz 7 10:13 no tenemos no tenemos la más mínima duda un un apunte más Carla

Voz 3 10:17 así porque estamos hablando de prohibiciones y parece que las prohibiciones van siempre ligadas a las multas en este caso en Galicia no hay una multa Perseo no hay una multa que no te multan por por fumar en una playa es una es una advertencias una recomendación abrirán eso es que quede claro que no te van a alguien que venga a Galicia enciendo un cigarro en una playa en la que está prohibido fumar no le van a multar pero bueno es una es una forma también de hacerlas

Voz 0827 10:41 yo hablo Gary al menos y multa haría más a la playa yendo a orillas

Voz 3 10:46 eso efectiva de botes de cese el ya o de plástico

Voz 0827 10:48 coso de guarros venga vamos

Voz 7 10:51 lo un abrazo un abrazo salvedad Dogville

