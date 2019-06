La primavera dorada de las series de la BBC

Voz 1 00:00 un eh

Voz 1463 00:28 abrimos ahora sección de televisión como cada semana con Dani Garrán que tal como está

Voz 0457 00:33 las Pepa Bueno vamos a fijarnos en esta ocasión

Voz 1463 00:35 a las series británicas porque la verdad ese son muchos los en los que nos llegan antes del Brexit en las últimas semanas y no queremos perderlas de vista no sólo por su calidad también por un modelo de trabajo el de la televisión pública inglesa que ha sabido adaptarse a la irrupción de las nuevas plataformas lo hemos titulado este especial la primavera dorada de la BBC Nos vamos a centrar especialmente en la variedad de dramas para ello contamos con una invitada que nos hace siempre muchísima ilusión que venga ese Conchi Cascajos a profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid directora del Máster de guión en cine y televisión amiga del programa tuitera de

Voz 4 01:10 Brown colaboran fotogramas espió en El País Conchi la mujer que lo hace todo bien

Voz 5 01:18 muchas gracias como siempre es un placer estar aquí con vosotros y en este caso pues para hablar de televisión británica mucho más

Voz 1463 01:24 porque además tú has estado en el Festival de Televisión del British Film Institute así que cuéntanos en grandes líneas porqué la BBC ha adaptado también a esta a esta a esta nueva televisión que vivimos ahora bueno yo creo

Voz 5 01:37 la BBC tiene algunas peculiaridades que le permite haber adaptado adaptado bien no por un lado yo siempre han querido vender fuera importando siempre han tenido esa visión

Voz 1463 01:46 Imperial internacional como es imperialista

Voz 5 01:49 sí pero acordaros por abajo lo que tuvieron un pequeño bajón pero en los últimos diez años y quién hizo una apuesta bastante importante por por vender fuera yo creo que ellos han tenido una gran ventaja porque tiene mucho poderío de estrella es decir que el hecho de que por ejemplo yo veo a series como uno escándalo Amiri British escándalo le coge Urano que es una gran estrella mundial es decir yo creo que todos esos grandes actores británicos tienen una gran afinidad también por la por la BBC por volver a Reino Unido hacer trabajo para televisión porque muchos de ellos vienen precisamente de trabajo para televisión y eso les da un punto de venta que es importante yo creo que hay otro elemento que parece que el que la manera hacer televisión ha ido un poco al a rebufo de lo que es ya estaba haciendo por ejemplo un caso muy muy claro son temporadas con pocos capítulos ahora cada vez acordaros que cuando empezó la tele en Estados Unidos y de temporada con XXXVII capítulo treinta y ocho capítulos por año que sólo una barbaridad ahora el modelo que ya Flis son temporadas de entre ocho y diez capítulos esos ajustaba perfectamente lo que llevo haciendo muchos años la BBC para los estándares más o menos entre seis y ocho capítulos no es otra yo creo que hay otro elemento que es importante para mí es que yo siempre han tenido muy claro quiénes son los creadores y quiénes fue el corazón de la serios que obviamente son los creadores se vio muy bien el festival este que es un festival que organiza cada dos años con la revista The Times era que en todas las mesas estaban los creadores de las series de hecho la mayor parte de los que se les presentaba primeros se presentaba primero los creadores y luego los actores es decir está muy claro quién mandaba era muy significativo como habla a los los los los actores con la devoción hacia los creadores y en ese sentido yo creo que está búsqueda donde está la televisión contemporánea de la innovación de visiones únicas de una cierta capacidad de riesgo de de romper un poco las estructuras narrativas y las ideas planteamientos estéticos tradicionales la televisión británica lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo que han tenido una interrelación muy fuerte con el cine con el teatro con el periodismo es decir que la televisión británica es extraordinariamente innovadora IVIMA no porque siempre han tenido los creadores en el centro del del proceso no oí yo evidentemente pues ahora lo estamos viendo no como la televisión internacional pues está sumando también a eso y eso permite que la televisión no creo británica dentro de fórmulas que muchas veces son bastante más tradicionales de lo de lo que parece pero sin embargo tenga esta capacidad de te de sorprender te con conseguir como por ejemplo pues la Union Beauty o alguno de los que supongo que que comentaremos ahora no

Voz 1463 04:24 pues me das un buen paso lo dejas en bandeja porque efectivamente vamos a ir comentando las últimas series que nos han ido llegando ir comentando las si te parece Conchi entre entre los cuatro así que Daniel vale

Voz 0457 04:37 sí porque mientras nosotros asistíamos al al final de una era de la televisión con con los finales de Juego de Tronos a The Big Bang Theory los británicos ya estaban disfrutando de lo lindo con con su televisión local y ahora podemos hacerlo nosotros también la primera de las que hablaremos San Girls una enorme sorpresa para todos que no ha entusiasmado tanto al público como a la crítica las series iré a la Familia Lions durante quince años comenzando desde nuestro presente para desarrollar una distopía muy creíble en la era post Brexit finalizando el segundo mandato de Trump

Voz 6 05:08 no sé si podría tener un hijo al mundo hace las cosas iban bien hace unos años antes de dos mil ocho creíamos que la política aburrida pero ahora me preocupa todo no sé qué me preocupa más el Gobierno no tanto son los bancos Mi atizan y no por ellos sino por las empresas las marcas las corporaciones nos tratan como algoritmos mientras ellos envenenan lluvia no me hagas hablar felices y ahora tenemos same nunca creí que me asusté pero tenemos la digo si los hechos falsos yo no sé lo que es verdad en qué clase vimos

Voz 0457 05:42 bueno la serie creada por Russell Davies uno de los creadores más talentosos de Reino Unido detrás de series como cuidas Fall Doctor Who o una de las sorpresas de dos mil dieciocho English escándalo estos seis capaz títulos de la BBC coproducida por HBO canal donde la podemos ver aquí en España es un drama familiar pero también es un drama muy político muy social que mezcla muy bien los géneros para mostrarnos un futuro que da más miedo incluso a veces que Black Mirror por su inmediatez que habla de crisis política desastres económicos

Voz 5 06:11 la nueva entidad vez que hagan un poco de miedo no

Voz 7 06:13 transexual soy Trans humana perdone GIS que siempre cambian las palabras no se la diferencia no quiero cambiar de sexo he dicho que no estoy cómoda con mi cuerpo por eso quiero librarme de él de esta cosa los brazos y las piernas todas sus partes no quiero ser de carne y hueso quiso escapar de esto convertirme en digital que te refieres dicen que algún día pronto habrá clínicas en Suiza donde podrá Sir Fidia

Voz 8 06:43 ahora un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán

Voz 1463 06:47 en la no es casualidad que sean Suiza

Voz 0457 06:51 mención especial merece el personaje la actriz Emma Thompson que interpreta a la líder de un partido conservador que se me ocurren la verdad muchos nombres para relacionar la aquí con con nuestro presente ella buscará tener un hueco en las instituciones a lo largo de la historia con discursos como éste

Voz 5 07:06 qué le diría a una familia palestina

Voz 10 07:09 de la franja de Gaza ahora que Israel ha reducido el suministro de luz a dos horas al día

Voz 11 07:14 no lo sé pero la verdad es que tanto Israel como Palestina me comen el coño quien Yemen Qatar esa seguro que pueden comer no no no no no como las decir eso tendría que excluir la esa es la cuestión no podemos decir nada que sea verdad los titulares me gritan a la cara lo único que quiero es que me recojan la basura

Voz 12 07:39 alguna vez a la semana adquiero quiero que el colegio que haya doscientos

Voz 11 07:43 metros de mi casa recoja su basura hay por el amor de Dios mi madre camina con bastón la gente no podría de Cate aparcar en las aceras dejen de hacerlo

Voz 12 07:52 eso no no Adela pregunte teme por Israel

Voz 11 07:56 el pregunten por Palestina John Le contestaré que me pueden comer él

Voz 7 08:03 escucha

Voz 1463 08:07 qué os ha parecido Gilles Angers Conchi

Voz 5 08:10 bueno a mí me está gustando muchísimo no yo tuve suerte de ver el preestreno de la serie precisamente en este festival hace unas semanas con todo el reparto un cine y Maxi lleno de gente que estaba absolutamente emocionada y cuando terminó su escucho un aplauso estruendoso porque todos estábamos fascinado por lo acabamos de ver que no dejaba de ser un historial familiar contaba con toda con toda la mala leche no digo que tiene hechos explícitamente claramente es un poco esa esa influencia incluso en un en un creador tan veterano como como Russell te Davis no a mi lo que más me gusta de de las series como combina el humor con esta especie de crítica política no es el mundo en el que vivimos no es obsesión que tiene los británicos porque está al contando por estar pegado siempre a la a la actualidad en Hoy yo realismo social que pronto aquí le han dado completamente la vuelta lo han lo han llevado el pues humanismo lo han llevado la sátira política lo han llevado la sátira familiar lo que me parece extraordinariamente divertida a la vez de darle bastante bastante miedo ya aparte creo que es una serie que se está viniendo arriba conforme vamos viendo los capítulos y que creo que hay alguno donde va a ver cosas que van a ser bastante polémicas

Voz 1463 09:15 yo estoy deseando que lleguen a España no llegará a ese todavía pero estoy muy de acuerdo con lo del humor porque además a mí me claro al principio me recordaba un poco a voy Hood si la intensidad no de Leyte mucho más sobre todo yendo hacia el futuro lo con lo que eso puede aportar o puede jugar

Voz 5 09:33 sí de hecho es el Davis estaba muy nervioso en el coloquio posterior y de hecho llegó a centrar la fecha en la que se estrena la serie que todavía no estaba no estaba anunciada pero lo llegó a decir en el coloquio porque él ya es que como esperemos un poquito más

Voz 4 09:48 pero la realidad es adelante un poco lo que había ocurrido VIP no la serie se política norteamericana que al final lo había sido sobrepasada por la realidad con la victoria que falta paro dicho creo que si dentro de unos años

Voz 5 10:00 volvemos volvemos a allí es que no sé hasta dónde llegará en esos años no que no están contando si tiene propósito de continuidad o no lo creo lo veremos en unas es semana lo mismo algunas cosas no parecen de realismo sobrecogedor no

Voz 13 10:13 sí claro y además el modelo S seis capítulos yo creo que ayuda muchísimo a esta Sevilla que tampoco pueden alargar Si viene segunda temporada bien pero hay que renovar bastante este tipo de series mira Charlene Bruckner con Black Mirror que ya poco ha sido devorada por por el propio presente y por Netflix no pero estas producciones BBC pero también hay HBO que con produce no coproduce pero sí que me dice el dinero licencia distribución internacional e hizo un poco eso con haber English escándalo Amazon aquí en España no sé si es el futuro de series o ha entendido muy bien la BBC la distribución internacional a través de plataformas

Voz 5 10:52 bueno yo creo que lo voy a decir una característica particular que a lo mejor aquí en el contexto español no sorprende ellos por obligación tienen que contratar un independiente es decir ellos no son propietarios de la programación lo que hacen lo tienen que contratar de manera independiente eso obviamente hace que las productoras con las que trabajan tenga una cierta flexibilidad para establecer acuerdos sobre todo de cara a la internacionalización es verdad que durante unos años BBC quiso controlar mucho su marca y eso hizo que es hubieramos por ejemplo los precios para vender internacionalmente creo que al final eso fue un problema para ello porque se cerraron muchísimo mercados por eso es uno de los motivos por los que durante uno no pocos años veíamos muy pocas cosas de la de la BBC en la televisión española la gente que se ofrecen todo muy caro creo que ellos han ido dando cuenta de que tienen que dejen un poco más de margen a las productoras para establecer ese tipo de de de acuerdos espera que en algunos casos y son acuerdos que de de primer momento esta BBC en otros casos son las productoras las que tienen un pequeño margen para vender determinado mercado o establecer alianzas también lo que ha ocurrido es que todo esto que estamos viviendo de las plataformas también ha beneficiado mucho la televisión británica recordad he aquí en Estados Unidos de BBC existe como un canal de cable básico como si fuera MC o cualquier otro canal que se llama vivir si América que tiene un éxito bastante importante yo digo a tener series bastante conocidas en Estados Unidos llega y han llegado a producir claro copero Live son series originales de BBC América que luego han ido llegando otros mercados no yo creo que esa idea de que ellos tienen un pie allí porque tienen un canal allí que son cada vez empieza a ser más más importante que ha permitido hacer series de éxito y que de pronto pues se severa esa flexibilidad no yo creo que para mí la clave fundamental de la BBC ha sido establecer estrategias de alianzas muy flexibles también es verdad que ellos están tremendamente preocupados por la posibilidad de Flix y otro tipo de plataforma se pueden quedar puedan quedar con su cuota de mercado sobre todo dentro de un perfil que para ellos es muy importante que es el público joven el público joven cada vez más el contenido de las plataformas es el público que menos ve la plataforma que ellos tienen de vídeo bajo demanda que es BBC Player por eso ahora están en una pequeña lucha en un trabajo de lobby en el Parlamento británico para intentar que les permitan tener poder subir un poco más la la licencia sobre todo poder negociar tener licencias para tener el contenido en BBC Player durante un año que para ellos sería lo que es la que está

Voz 1463 13:17 preguntarte por una situación similar aquí en España que sí que hemos visto a bueno pues Antena tres hacer negocios con Netflix pero no a la pública o si os Sí Se Puede dar será más es más difícil no sé si nuestra industria es más hacia lo quieren nuestros productos

Voz 5 13:35 bueno es que en primer lugar la situación podemos crecer contractual es un poco diferente en el caso español porque las cadenas que son propietarias de series que establece un marco de trabajo un poco diferente pero sí que lo hemos visto es decir por ejemplo la la última temporada del Ministerio del Tiempo está coproducido por Netflix ha desaparecido del de RTV punto es no se puede ver eso podía haber hecho algo haber puesto el capítulo del Ministerio Chicho

Voz 4 14:02 no se podía hacer porque en Televisión Española

Voz 5 14:05 hemos no tiene de los derechos sobre ese capítulo no está en ningún sitio e ir recientemente pues Amazon y se ha quedado también con con derechos de de Cuéntame cómo pasó que esta sí que de momento sigue sigue dentro de lo tuve yo creo que la televisión pública en España está planteando este tipo de estrategias lo que pasa es que yo creo que la situación en el mercado británico está más o menos clara porque allí sí que la televisión pública sabe que tiene que enfrentarse esa amenaza hay de hecho yo están trabajando con con una plataforma de vídeo bajo demanda aquí no parece aunque hay algún intento y parece que las cadenas están en colaboración están trabajando en proyecto pero de momento eso no se cristalizó con nada que no haya llegado nosotros al consumidor y desde luego lo que no hay es información estrategia ninguna de las dos cosas porque de todos estos acuerdos la información que tenemos

Voz 1463 14:52 a propósito de cuánto se invierte armazón

Voz 5 14:55 arte y que supone eso para los espectadores que están viendo lo sería aquí no existe ese tipo de información y yo tengo la sensación de que nuestros contextos sí que hay un poquito más de de trasparencia en el caso de posible

Voz 1463 15:06 pues a ver cómo evoluciona la costa tú te complejo pero apasionante vamos a seguir con otra coproducción con hache veo que no se llegó hace unos meses

Voz 0457 15:16 pues sí y no una estreno cualquiera porque fue el estreno de un drama más visto del año en Gran Bretaña con más de cinco millones de espectadores es gentleman Jack una miniserie de época que narra la historia de Annie Lester una británica de buena familia que a principios del siglo XIX desafió las convenciones sociales haciéndose cargo del negocio familiar manteniéndose soltera

Voz 14 15:36 ah es que nunca jamás te preocupas por las apariencias tal vez sea aceptable ser diferente Llor o París pero esto es Halifax la gente joven y no siempre para alabar se rumorea que condujese la calesa desde Quincy el otro día sí que es cierto porque lo sabe todo alguien debería hacerlo hay un brote de cólera quedarme quieta y además por qué no puedo comprarme renta sin nadie lo hace porque es cosa de hombres

Voz 0457 16:07 bueno la serio está creada por Sally Ride que es otro gran nombre de la afición inglesa que llegó al éxito ya con Happy Valley esta nueva serie está escrita a partir de los diarios de este personaje tan peculiar en las que escribió más de siete mil páginas es considerada una de las primeras lesbianas modernas estaba decidida a casarse con una mujer deberías

Voz 14 16:27 con uno de piénsalo bien tendría tendría es más dinero no se acostaría es solamente se encuentra sale adecuado yo estaré satisfecho con su tapadera harías lo que quisiera conoces nadie te conoce mejor a sabría es que no me casaría con un nombre jamás nunca bajo ningún concepto sería absurdo que retorcida pero es mi única intención es vivir con alguien a quien quiera deseo pasar todas las noches con alguien que me ame

Voz 1463 17:08 en los dos casos que hemos visto son creadores que han participado en anteriores es de éxito esto demuestra eso que nos decías antes no que los creadores están en el centro de la producción de la BBC tienen esa libertad de la que por ejemplo presume Netflix

Voz 4 17:23 bueno no sé si por

Voz 8 17:29 Dolmenes de la promoción ya te digo

Voz 5 17:33 con este tipo de creadores con este tipo de creadores y creadoras es la idea de que son como dramaturgos de una compañía teatral ese modelo que es la base de la televisión británica ahora me ofreces este libreto si me interesa lo compro sino te doy la oportunidad que puedes ir a otro sitio pero si lo siguiente que vamos a hacer porque me interesa mucho trabajar contigo eso yo creo que es un modelo que trabaja la televisión británica con con todos este tipo de de creadores que funcionó al caso de salir que lleva trabajando en este proyecto son contaba ella desde hace casi quince años que no lo conseguía vender pero que seguía el trabajando trabajando que ofrecía otra serie que finalmente cuando se vio la posibilidad de poder ofrecer esta serie a BBC Straw motivo porque Happy Valley había funcionó muy bien en Estados Unidos si tu tenía la opción de hacer esta coproducción pues ahora parece que llega el momento porque ahora es el momento adecuado para contar una historia de esta mujer que rompía todo tipo de normas sociales establecidas y que además son un elemento bastante interesante Yemen de gente mal Jack con el propósito de continuar es decir no es una miniserie cerrada desde el primer momento se ha planteado que esto es una producción que puede tener bastante largo recorrido es un elemento de innovación que me resulta bastante interesante pero cuando ves por ejemplo como Stephen que estrenaba también en este festival Summer Rockets muchas de sus seres realmente la las he visto muy poquita gente pero por ejemplo está nominado al Globo de Oro en Estados Unidos es decir el éxito que tienen es muy variable pero el AVE pero la BBC sigue apostando por trabajar con ellos ya se hablaba en la primera cadena una segunda cadena en BBC dos no sigue de cultivar este trabajo no como si la cadena en realidad fuera el teatro no que que que va recibiendo libretos que va creando no oí puliendo este talento me parece que es algo que está ahí la base yo creo que tienen la libertad creo que tienen la libertad dentro de lo que es trabajar me contestó una televisión pública como la BBC que su nivel de exigencia es elevadísimo cuidado siempre que hay un alto nivel de exigencia eso significa que hay cosas que a lo mejor no te permiten hacer porque no tenía la calidad suficiente mi por tanto yo creo que hay algo ahí que es mucho más complejo mucho hay una relación mucho más establecida creo también tengo la sensación escuchando todos estos creadores entre ellos el festival ellos siempre hablaban incluso yo Mercurio todos los hablaban de lo importante que era el trabajo en equipo y lo importante que era para ellos trabajar con la gente del departamento de CC es decir esa ese diálogo permanente esa colaboración permanente ese yo te ofrezco algo pero también necesito que tú medidas que que buscas que necesita es que tengo que hacer en este momento es muy importante yo creo que la apertura la accesibilidad que tienen en algunos casos los ejecutivos de ficción de la BBC de las grandes cadenas británicas ese extraordinario no sorprendería es decir todos los años en el Festival de Edimburgo cualquiera puede buscar una cita que dar con uno de estos ejecutivos porque en este festival de Edimburgo se hace todos los años en agosto todos los grandes ejecutivos de ficción dan charlas diciendo lo que yo busco es esto y por tanto si tenéis algo que me pueda interesar pues a hacer una cita y lo vamos a hablar eso me parece que es una apertura una manera de trabajar tan abierta que que posiblemente también permiten no solamente cultivar este talento que podemos decir que es nivel superior sino también dar nuevas voces no eso son dos elementos que creo que estamos extraordinariamente ligados a la hora de de entender lo que es el modelo británico

Voz 1463 20:56 bueno vamos a fijarnos ahora si queréis en la plataforma Filmin porque aquí han llegado también más series británicas ultima

Voz 0457 21:02 cien Filmin podemos ver por ejemplo Mrs Wilson una miniserie de tres capítulos donde la realidad supera la ficción narra la historia real de los abuelos de la actriz protagonista que Ruth Wilson la la que ultimamente la vimos en día Fer ella interpreta a su propia abuela la guionista se basó en las memorias personales de esta para escribir el guión en las que narraba cómo se había enterado de la doble vida que llevaba su marido cuando éste murió que era un espía durante la Primera Guerra Mundial lo primero de lo que centrará pues es de que no era la única señora Wilson

Voz 9 21:35 anoche tuvimos piscina la ex esposa real exigen casadas

Voz 7 21:41 el encuentro los papeles del divorcio y pensé que tal vez usted sepa nada que pueda mostró no la investiga antes de contratarlo por supuesto iba averiguó quién era escritor bueno familia casado y divorciado y el que era muy importante para nosotros había muy pocos hombres que hablaran árabe confluir me enseñó papeles era un agente de la inteligencia no les sería difícil falsificar unos documentos no me mentiría tú te veinte años se divorció en el cual anda sabemos lo difícil que resulta divorciarse para un católico acaso importa también eh

Voz 0457 22:26 film podemos ver de Vic Tim un drama legal de cuatro capítulos protagonizado por Kelly Mc Donald en el que interpreta a una mujer que quince años después de la violenta muerte de su hijo es acusada de desvelar en Internet la identidad del asesino y conspirar para matarlo una serie que las a perfectamente con la actualidad y plantea dilemas morales sobre cómo está planteada la justicia problemas a la hora de aplicarla

Voz 15 22:49 en su casa afirmó que esperaba que los medios se enteraran del ataque con qué intención

Voz 16 22:55 tengo hecho a saber dónde está en realidad no lo lo tiene mató a Juanmi hijo ILE dieron un nuevo nombre yo una nueva vida puede acercarse a Milla mi familia indies quiera no sabríamos puede hacer lo que quiera y lo hará porque es malvado

Voz 15 23:10 ya basta de esté donde esté DJ Turner tiene prohibido entrar en la ciudad

Voz 0457 23:16 sí

Voz 15 23:18 terceto siempre respeta respetar la ley

Voz 0457 23:22 bueno hay una más muy recomendable en esta plataforma informe era una miniserie que se desarrolla en Londres y que tiene como eje central una amenaza terrorista hizo intentó desarticulación una vuelta de tuerca más a este género que ya tiene muchas variantes pero con muchos giros que la hacen muy interesante

Voz 1880 23:37 bienvenido a la unidad de antiterrorismo señorita Morten bueno ya os habéis enterado de la muerte de la ducha en un ataque con drones anoche los holandeses han confirmado que el reclutó a los terroristas de Rotterdam el año pasado antes de conspirar para distribuir el califato por Holanda el señor el a tu a podría haber enviado emisarios aquí

Voz 0457 23:56 empezamos

Voz 1463 23:58 hablamos de terrorismo tendremos que hablar también de gran fenómeno de Body

Voz 0457 24:02 sí fue la la sensación de del año pasado hablamos de ella y nosotros la disfrutamos a través de Netflix Body rompió todos los récord llegó a tener diecisiete millones de espectadores y un cuarenta por ciento de ser en su capítulo final protagonizada por Richard Madden que interpreta a un sargento que acaba ocupa no sé de la seguridad personal de la Secretaría de interior británica una dramas

Voz 4 24:25 algo algo más

Voz 0457 24:27 trabajo centrada en la en la corrupción política en las conspiraciones y los tejemanejes del servicio secreto británico pero que tenía un ritmo muy apabullante unos giros y un tufillo a culebrón que es a lo que se refiere José creo que hacía imposible que Pestaña

Voz 17 24:42 ahora mismo está aún no te has enterado pero vamos a procesar al terrorista del uno de octubre su conexión con el terrorismo islamista parece probable aunque aún no puede revelar nada más

Voz 0457 24:52 que bueno bueno y el culpable de del maratón que todos nos comimos debo llegar fue Jed Mercurio otro de los grandes nombres de la creación británica que se hizo de oro al crear una de las series más alabanzas de los últimos tiempos que es Line Off Duty que acaba de estrenar su quinta temporada hace puede ver ya en Movi Star también con unos datos de infarto narra el día a día de la Unidad Anticorrupción de Birmingham encargado de investigar a sus colegas de profesión claro tiene todos esos ingredientes marca Mercurio un ritmo trepidante unos giros inesperados para construir uno de los castillos de naipes mejor mejor construido de la televisión actual

Voz 18 25:25 estoy autorizado a notificarles que tenemos motivos para ampliar la investigación sobre el cumplimiento del deber del inspector jefe que Lee investiga que según la normativa sobre deber profesional y conducta general específicamente

Voz 1463 25:37 bueno lo que hemos grande estos éxitos de iba a decir de taquilla

Voz 4 25:41 entonces sí que yo también estoy bien

Voz 1463 25:44 es la capacidad que todavía tiene pues la BBC para reunir a gente delante del televisor esto que hemos hablado incluso con el final de Juego de tronos de de la experiencia colectiva no

Voz 5 25:54 sí yo entre otros motivos porque son series que si pensáis en ellas son incómodas y que está como muy pegadas a la actualidad pero que también son muy valientes en la manera la que representan las cosas no yo recuerdo en el en el festival que yo Mercurio decía bueno yo quiero hacer una una serie política porque eran los hacer series políticas llovieron mostrar lo peor no lo puede hacer no irá al final esa especie de de planteamiento contestatario no estaba recordando antes el la primera serie que hizo de mercurio que ellos se llegó a emitir aquí en España en su momento Cuatro La Sexta uno de uno de los dos que era que era sobre un hospital donde todo era un desastre imaginaros que se hubiera hecho una serie sobre un hospital en España donde todo es un desastre un hospital público es un desastre si hubiera liado la de Dios hubiera sido imposible agredir creo que es al final la afición británica es representante también de una sociedad que pesar de otros disgustos es bastante sana a la hora de establecer el debate público y la dramaturgia y en este caso lo dramaturgia televisiva de igual manera que pueda haber otro tipo de maneras de contar historias están tratando permanentemente lo que lo que está pasando en la sociedad no yo creo que en este sentido pues las heridas de de mercurio y otras que hemos podido ver pues hay que hablar de la mujer hay que hablar de algo al fin al cabo de ser Wilson de las cloacas del Estado básicamente como un tipo se aprovecha de su de su posición dentro de las cloacas del Estado para salir era de

Voz 19 27:25 de con tu con todos los engaños del mundo no tampoco me parece

Voz 5 27:28 la algunas historias no hombre tiene más estilo

Voz 1463 27:30 qué Villarejo tiempos Cinema

Voz 5 27:33 ese estilo que que que Villarejo pero el interesante podríamos ver este tipo de historias aquí donde donde se plantearan de esa manera no que ahora todo reducido a una especie de cosa irreal no porque bueno hemos tenido una serie política reciente que Stone absurdo irreal que hizo bueno eso es si quieres otro países es otro planetas otro universo no eso me parece extraordinariamente interesante no esa esa necesidad de estar discutiendo no oí en diálogo permanente con la con una realidad en la que se que se ha aproximado de una manera bastante contestataria no son me llamó mucho la atención particularmente del trabajo de

Voz 19 28:05 de Jen Mercurio porque no solamente son golpes de efecto eh que yo creo que lo muy importantes sino lo que dice está revelando de lo golpes de efectos de cómo funciona la política como

Voz 5 28:14 dice cómo funcionan los mecanismos de poder

Voz 4 28:18 yo creo que es porque cenan andantes y hacen estómago aquí aquí estamos con el como bueno pronto y han pasado por el estómago y espíritu crítico

Voz 1463 28:31 pues lo vamos a dejar aquí Conchi Cascajos a muchísimas gracias son muy interesante escucharte como siempre te invitamos a que vuelvas pronto

Voz 4 28:38 el placer cuando teníamos Jose Dani hasta la semana que viene

Voz 5 28:45 solo

