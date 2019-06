¿Qué contenidos tiene la filosofía en selectividad?

Voz 1 00:00 si buscas encontrarás

Voz 0313 00:28 la pensando que todavía hay quien lo piensa que la filosofía tiene una difícil traducción práctica eh que tome nota de lo que vamos a hacer hoy desconectar la filosofía con algo que estos días está en muchísimas conversaciones que son los exámenes de selectividad la mayoría de comunidades autónomas lo estará haciendo esta semana queremos hablar de la selectividad enfocada a la filosofía ya qué materias entran Si son las adecuadas si ese es el método correcto nos va a acompañar un profesor de Filosofía dos universitarios que en su día hicieron la selectividad uno para hacer eso filosofía y otro para Matemáticas y Físicas pero que tras terminar sus estudios ahora está haciendo un grado de de Filosofía en cualquier caso para situarnos para ponernos en contexto nos trasladamos menos lo intentamos eh a las mentes de algunos de los supuestos estudiantes que estos días hacen el examen y lo hacemos con la ayuda del doctor Pepe Rubio

Voz 3 01:20 y en estos momentos estudiantes de algunas comunidades autónomas están dando un último repaso a los contenidos de la asignatura de Filosofía

Voz 4 01:31 día para el examen de la Ebay o como conocemos la prueba los carcas selectividad

Voz 5 01:39 Ronda de mentes estudiantiles primera conexión con la cabeza de una joven estudiante andaluza San Agustín Dios igual Asset igual la verdad creación contemplación razón y fe creer para entender búsqueda en el interior del alma mal moral mal uso de libre albedrío necesidad de la raza parecidos libertad Aleluya

Voz 4 01:57 es un esquema de San Agustín nos vamos a otra cabeza estudiantil en Teruel

Voz 6 02:01 Aragón tener Descartes confianza plena en la razón humana no tímido sensible el método de metódica primera verdad yo cogido realidad evidencia res infinita Dios es extensa El Mundo libertad humana la sustancia

Voz 4 02:13 somos cartesiano seguimos buscando mentes de último repaso de filosofía para Selectividad ahora en Cataluña calma

Voz 7 02:20 ex materialismo dialéctico materialismo histórico lo único real la historia avanza dialécticamente tensión entre las fuerzas productivas capitalismo alienación revolución

Voz 4 02:28 del proletariado revolución

Voz 8 02:37 virus están tirando de conexión con la sala de profesores de Filosofía que ayudan a la preparación del examen

Voz 4 02:45 última consignas antes de salir al

Voz 0660 02:48 campo de San en chicos esto es un examen de conocimientos no penséis memoria memoria memoria quedaros con los conceptos imaginad que estos una autoescuela yo

Voz 9 02:58 no estoy aquí para enseñarnos a conducir sino para aprobar Se trata de pasar este peaje para entrar en la autopista Universitat

Voz 10 03:05 no

Voz 4 03:09 silencio estamos ya en el aula la suerte está echada opción a del examen ruso el contrato social en efecto

Voz 11 03:20 cada individuo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o diferente de la voluntad general que tiene el ciudadano su interés particular puede hablarle de forma muy distinta que el interés común su ex no me acuerdo de nada

Voz 12 03:39 no te das ahora vamos

Voz 0660 03:41 la memoria memoriam No pienses nutria

Voz 4 03:43 hemos cuya pérdida sería menos perjudicial temporal hombre social Estado la naturaleza buen salvaje felicidad y progreso o rompe lo somos

Voz 0660 03:51 les retiró bien ese es el camino no traten de entender el texto limita perros

Voz 4 03:57 mi fin de la prueba levanten se tejen el examen sobre el pupitre salga

Voz 0313 04:15 Eduardo Infante buenas tardes muy buenas tardes amigos Eduardo es profesor de Filosofía en el Instituto San Eutimio Lasalle de Gijón y y bueno ese retrato que hemos hecho es exagerado au sigue siendo así el examen de filosofía la selectividad

Voz 1995 04:30 no no es ni mucho menos exagerado desgraciadamente es así jamás se lo decía ayer a Pepe Rubio que yo a los alumnos cuando llegan estas fechas Le pido perdón por dejar de ser un profesor de filosofía de convertirme en un profesor de autoescuela porque realmente les digo igual que los profesores de autoescuela no fan enseñar a conducir sin aprobar un examen pues yo desgraciadamente no os voy a enseñar filosofía sino voy a enseñar a aprobar un examen que en nada tiene que ver con la práctica de la filosofía

Voz 0313 04:58 Eduardo Infante se hizo conocido hiló hemos comentado aquí en La Ventana por utilizar las redes para la para enseñar filosofía a través de los famosos y los retos te acuerdas que lo hablamos un día una conclusión es que un estudiante puede sacar una nota magnífica sin haberse enterado de nada efectivamente que duele decirlo así igual

Voz 1995 05:15 sí por qué es un ejercicio de memoria ahí ya sabes que bueno podemos memorizar contenidos que que no entendemos y sobre todo que que no aplicamos no el examen es eh es diferente en cada comunidad autónoma pero pero muy parecido también más menos tienen todas el el el mismo esquema no es simplemente resumir un texto que no se les pida al alumno que en ningún momento los tres juicios sobre el texto que opina sobre el texto ni mucho menos un comentario simplemente que lo resuma que defina una serie de tecnicismos propio cerrada de la filosofía en lo que evite perdón que que desarrolle acudiese yo tema sobre sobre el papel no

Voz 0313 05:55 Eduardo Infante no está sólo en los estudios de SER Gijón le acompaña Daniel de la Rosa alumno actualmente de segundo de filosofía que en su día hizo la la selectividad para poder cursar esta carrera Daniel buenas tardes qué tal

Voz 13 06:06 muy buenas aquí estamos a ver si ya tiene

Voz 0313 06:08 Tito de ya de tiempo de experiencia de de de perspectiva de lo que respondiste en aquel examen de selectividad a lo que sabes hoy que hay metros kilómetros qué distancia hay kilómetros es decir poco la verdad

Voz 13 06:21 se ha dicha no es pero no es sólo una cuestión de cuanto se sino más de cómo lo sé no no es porque quizá la cantidad de conocimiento que vómito yo no voy a disculparme por utilizar la expresión en el examen de el examen de selectividad pues puede ser de hecho mayor al que puedo desarrollar en una en un examen de la de la carrera no pero pero con una profundidad pues muchísimo menor no apenas un apenas roza la superficie a la hora de hablar de ello pero bueno es lo que tiene que limitarse memorizar

Voz 0313 06:59 hace unos días Verne en el diario El País aparecía un reportaje sobre cuatro alumnos que ya se han hecho famosos a día de hoy que fueron en su momento los mejores de selectividad hace unos años era era un viaje muy muy interesante uno de ellos era Juan Ramón Gómez que está con nosotros aquí en en La Ventana Juan Ramón buenas tardes y me llamó mucho la atención entre otras cosas que tú sacara un trece con nueve a una décima del catorce que es el máximo para que no esté familiarizado con los sistemas actuales de puntuación pedís del bar reclamase de diste el bar te dieron la razón

Voz 14 07:31 la dieron ya no es una cuestión estética mal que te necesidad al final con un trece con nueve las las opciones que tenía eran las mismas que con un catorce practicamente pero haya una cuestión de quedarse rozando lo o llegar a tocarlo

Voz 0313 07:45 ya dije que había en esa que había donde estaba

Voz 14 07:47 estaba en el examen de lengua no sé dónde están

Voz 15 07:50 entonces claro estaba ahí ahí es donde se había quedado

Voz 0313 07:53 si tú tienes el mismo recuerdo de un examen de sobre filosofía absolutamente Memorial ético de de de de de conceptos de de repetir

Voz 14 08:00 tan selectiva dice el examen de Historia para que veas la el cómo cómo es cómo está enfocado segundo de Bachillerato en mi caso la profesora se rompió el brazo perdimos quince días de clase porque hubo que mandar una sustituta con esos quince días de clases ya no dio tiempo a terminar el temario que fue una imposición mal que más que una elección tuve que hacer el de el de Historia porque no se había dado tiempo al completar el de quince días a completar todo el temario de de filosofía

Voz 1826 08:28 ah no completarlo porque no fueron a la cuestión práctica porque en realidad yo recuerdo site estudiada seis seis autores de esos autores memorizado una página un folio poco más seguro que sacamos una buena nota

Voz 14 08:42 es el examen de más mafias no consistía en comentar un texto que ya sabías que texto iba a ser por tanto no tenía no tenía ninguna dificultad definir cuatro conceptos de una lista que ya conocidas de diez escupir un tema pues de memoria

Voz 0313 08:55 los seis que has dicho serían Platón Aristóteles y su corrígeme Eduardo es Descartes

Voz 1995 09:00 tío can can cae un imán ahora en eso en Asturias en luego cambia en alguna comunidad autónoma pero bueno son más a menudo para los mismos indicios trae cuenta por cierto la mujer brilla por su ausencia efectivamente cualquier alumno podrá a pensar que la filosofía es algo que han hecho sólo y exclusivamente hombres occidentales de clase aristócratas

Voz 0313 09:23 bueno hasta hace dos siglos más o menos podía ser así pero en los últimos doscientos años hay nombres donde elegir de Simone Beauvoir que noche Hannah Arendt

Voz 1995 09:31 pues no lo sé que elogió Alhambra no pasa María Zambrano sin duda efectivamente pues no sé me a los que diseñan estos exámenes no ahí

Voz 0313 09:39 en una comunidad autónoma que si lo hacen no hay alguna que sí

Voz 1995 09:41 hace ya alguna que sí lo hizo que oye pues se echaron para atrás voy a ir volvía por ejemplo alguna tuvo a María Zambrano y bueno pues pues pues no sé por qué lo lo han quitado o no

Voz 0313 09:53 oye Daniel tú tú porque quería estudiar Filosofía primera parte de la pregunta segunda parte en cuantas ocasiones tuviste que responder a la pregunta o la imprecaciones

Voz 16 10:04 creo que perdí la cuenta pero vayamos a la primera parte

Voz 13 10:07 de mi historia con la filosofía a lo largo de Bachiller y de cómo llegué a esa a esa decisión de hecho es es es larga hay Idaira porque la la pregunta de la segunda parte la de pero qué haces de ello formular a mí mismo las primeras veces que me lo plantee y yo entré en Bachiller con la idea precisamente de ser periodista vale pero en cuanto empecé a estudiar no Historia de la Filosofía de segundo sino filosofía de primero me daba cuenta de que me me sentía apasionado sólo de de leer acerca de las personas que estábamos que estamos estudiando supongo que el hecho de que no tenía que hacer ese ejercicio memorizar Baidoa mucho a realmente entusiasmar me por lo que estaba haciendo no bueno pues de ese ese entusiasmo pues fue aumentando al grado de que bueno y segundo de Bachiller Illa Eva uno consiguieron matarlo entonces acaba llegando a la conclusión de que las ganas de hacer algo que la selectividad no te mata es que y no no pueden ser no pueden ser asesinadas ya así que puedes decidir de Efrén

Voz 16 11:20 hombre también la ayuda de un profesor muy guapo te iba a decir un día un profesor muy

Voz 17 11:26 bueno pero no sea hombre amables quedaron quedo con guapos y vamos a discutir ahora pero

Voz 0313 11:30 es fundamental y Juan Ramón que cursó un doble grado de de Física Matemáticas ahora este curso otras matriculado en un grado de filosofía porque

Voz 14 11:38 bueno pues me apetecía completar un poco la formación que te da que te da una carrera de ciencias porque te puede dar un te puede hacer desarrollar pues no aspecto un pensamiento más lógico bueno a veces ya complementarlo con algún con algo más algún tema de Humanidades con una formación pues más más humanística ahí dentro de todo eso pues lo que me parecía que complementaba mejor la formación que que ya teníamos era la filosofía pero al final durante mucho tiempo han ido juntas la Filosofía y la Ciencia incluso mucho se hablaba con Pepe antes que ahora mismo en muchos aspectos prácticos con el nivel de desarrollo que tiene la ciencia que están abordando problemas que no se habían tratado nunca pues hay que se se hace necesario pues una reflexión

Voz 0313 12:15 problemas serios problemas éticos por ejemplo están

Voz 14 12:18 muchas veces en en la mano de la filosofía

Voz 0313 12:21 insisto en que la filosofía la ciencia siempre está llegando a los límites a los límites del conocimiento

Voz 14 12:26 claro es lo que les une si muchas veces incluso las preguntas que se plantean por la física y la filosofía aunque sea diferente la forma de abordarlas sí que son las grandes preguntas que pretende poner al final muchas veces son las son las mismas pero de un enfoque diferente se pueden nutrir una una de otra el final del desarrollo de la filosofía pues entiende dentro de del desarrollo científico y al revés

Voz 0313 12:46 ahora que hablamos de dobles grados una parte del futuro de la filosofía era también el otro lado Eduardo pasa por los doble grado esto que se están haciendo algunas universidades tipo filosofía matemáticas filosofía económica filosofía hay empresas cosa de ese tipo para enfocar la filosofía a trabajos concretos de futuro bueno es que perdono hay un momento ahora mismo y eso nos lo nos lo han dicho más de una ocasión que los filósofos se los rifan los modelos matemáticos sí

Voz 14 13:15 diría Eduardo que te da te perdona si yo creo que sí que sí

Voz 1995 13:20 es una de la de de de los caminos que puede tomar la filosofía algunas de las cosas que pueda aportar la filosofía a nuestra sociedad no pero fundamentalmente yo creo que la principal por eso lo mejor es quizás se rifan a la filósofo es porque el filósofo sabe pensar esa sabe ejercitar su pensamiento crítico sí yo creo que necesitamos hoy más que nunca precisamente ciudadanos que que no sepan qué es lo que dijo Platón sino que sepan ejercitar su pensamiento crítico para evitar el adoctrinamiento no en un mundo pues plagado de de News plagado de desinformación iré a efectivamente de

Voz 0313 14:00 no acabamos de hablar con los gerifaltes de de las tres grandes cadenas de televisión en España a las que producen cine y hemos hablado del cine pero de las series de series que hay que es imposible que suena enfermedad supone a intentar seguir series pues es tal la cantidad de oferta que tienes que acabar loco acabas absolutamente demandados sea Foucault

Voz 1995 14:20 ya que en esta sociedad eh había más sujetado que sujetos no yo creo que la lo que aporta la filosofía efectivamente es crear sujetos

Voz 0313 14:30 Eduardo algún lugar hay algún país en el que hablando del tema de los exámenes de la Selectividad que pudiéramos mirar no es decir o en todas partes es un es una prueba me Maurice tica de decir de Historia de la Filosofía y además que de ejercitar la filosofía ni mucho menos

Voz 1995 14:45 tampoco tenemos que muy lejos miramos a nuestros vecinos franceses donde el examen de filosofía es el examen más Peretz más prestigioso es el más importante allí consiste en eh bueno es una disertación que por cierto es el mismo tipo de examen lo mismo tipo de prueba que hacemos aquí en España es las Olimpiadas de filosofía es un examen que no tiene absolutamente nada que ver que memorizar sino que es una prueba de madurez intelectual la la idea es que el alumno en frente a un problema problemas muy apasionante como por ejemplo que yo si una obra de arte tiene que ser necesariamente bella o si tengo derecho a hacer todo lo que me dé la gana o todo lo que consideró que es justo y a partir de todo lo que he ido aprendiendo durante esos años de bachillerato el alumno tiene que crear un texto original que sea fruto de su propia creación que no se trata de de memorizar una serie de pensamiento una serie de de tecnicismos de vocabulario sino de usarlos para ir generando un propio pensamiento propio posicionamiento te antes otra

Voz 0313 15:51 no os da gusto han ido perdona Roberto hoy hemos tenido en La Ventana un debate a propósito de el refrán lo que se está haciendo en Vigo por si se prohibió fumar en las playas y en una encuesta en la calle donde han aparecido muchas opiniones había gente que decía no se puede prohibió porque yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana eso eso eso reclama ya un planteamiento una respuesta desde la desde la filosofía y con muchos argumentos reclamando un examen en Francia con muchos argumentos de ese formato del hecho

Voz 1826 16:19 de de Francia está muy bien pero lo digo por poner un pero para hacer de abogado de diablo que ahí te tienes que fiar mucho de la capacidad crítica del criterio del examinador quiero decir que después la forma de observarle de analizarlo también es un poquito subjetiva no

Voz 1995 16:35 bueno hay criterios también objetivos que se pueden utilizar para ver efectivamente si el alumno eh ha sido capaz de utilizar de usar esos esos conté esos por ejemplo esos técnica ese tecnicismo ese o esa vocabulario se ha sido capaz de es decir yo puedo examinar dos cosas no pueden examinar si si eres capaz de memorizar el pensamiento de Platón aussie puedes hacer uso del pensamiento de Platón no por poner un ejemplo no para defender tu tu propio posición tu hijo tu tu propio contenido e es decir yo puedo examinar te por ejemplo que se yo si si te sabes de memoria una receta o también de poder examinar si eres capaz de de de hacerme ese plato no guardo yo hablaba de otros vale vale no me refiero que es objetivo es decir que objetivamente yo puedo decirte si una tortilla de patata está bien hecho está mal hecha no es que también ese es el yo creo que es la excusa que muchas veces se pone para no cambiar las cosas no es decir hacemos este tipo de examen porque mucho más objetivo no hacemos exámenes en los que en vez de pedirle a la gente a tortilla de patatas porque simplemente me escriban un papel como se hace la tortilla de patata

Voz 0313 17:42 así nació Ferran Adrià pero eh

Voz 1995 17:45 el moderado frase tan brutal que uno de los

Voz 0313 17:47 el tema que han comentado todo lo que tengo derecho a hacer es justo se convirtió en dos mil diecisiete fue el tema de la selectividad francés se concretó en Trending Topic fue comentado por toda la población francesa que en las redes yo quería preguntarles a Juan Ramón ya Daniel responde da así por este orden una cosa que tiene que ver con la filosofía también como te imaginas dentro de cinco años Juan Ramón

Voz 14 18:07 pues no me paro a pensar cómo me veo dentro de cinco años que creo que no voy a estar creo que la filosofía no va a ser lo que me va ayudar a resolver mi vida pero sí que me veo más dedicado a las matemáticas dedicado a la física que que a la filosofía pero bueno no lo hago buscando un no sé no lo augurando un un futuro en el interés práctico sino por conocimiento Dani

Voz 0313 18:29 el Don donde te imaginas así como dentro de cinco años por decir algo sí sí

Voz 13 18:34 pues yo haber yo me imagino culpa a educar ello no me imagino transmitiendo de alguna manera la filosofía a otras personas pero me me encuentro dubitativo frente al al cómo hacerlo no porque una Emmys opciones quizá la más clara puede ser la docencia pero me haría mucha ilusión es una cosa que de hecho estoy trabajando en proyectos de la universidad con con profesores que parecen interesados en ello vaya el transmitirlo a través de la narrativa ya sea trabajando como guionista o como fuere pero me haría muchísima ilusión el poder transmitir la filosofía a través de una de una forma de una fórmula no académica vamos muy bien