Voz 0313 00:10 bueno esto es una historia de salud es una historia de vida dale al talento es el nombre de una de una experiencia en la que han participado diecisiete chavales diecisiete adolescentes con cáncer y supervivientes entre catorce y veinticinco años estos diecisiete jóvenes durante casi dos años aparcando la enfermedad han desarrollado sus capacidades para ir dando forma a algo muy concreto que se pueda ver un espectáculo yo diría que cuyas claves son básicamente son las emociones esta noche se va a estrenar en los Teatros Luchana en Madrid

Voz 4 00:44 pero María Manjavacas que no se pierde una María buenas tardes sobre todo de esta ya está nuestra mañana en el último ensayo Si bueno

Voz 1444 00:51 esta noche se al telón en los Teatros Luchana a las ocho no hay que pagar solo ver deleitarse con este elenco de chavales que tienen dos cosas en común talento cara lo van a oír y que han tenido tienen un cáncer y que les llega en plena adolescencia esto es como un talent show que está tan de moda ahora por las televisiones pero aquí no hay eliminatoria no hay jurado hay coach que ayudan y una ONG que los une diversión solidaria son diecisiete chavales y su mascota es un

Voz 5 01:17 pavo grande vistoso colorido primera pregunta porque el pavo

Voz 2 01:21 pues significa la adolescencia hay lo que significa el máximo para abajo que tenemos con lo que viene siendo revolución hormonal IS tic de estoy contra el mundo nadie me entiende pero

Voz 1444 01:33 es que en este caso a ver cómo se entiende que tienes cáncer cuando estudias la eso o el bachiller tienes que aparcar tu vida a mí me decían que a veces no son conscientes de lo que les está pasando y que quizá eso ayude no tienen ni siquiera chip de hospital

Voz 6 01:46 es que cuando daños aquí en en la mentalidad de bueno los hospitales entras en milagroso y a los dos días sales curado y antiguos a poner enfermo en la UVI de cuando ya llevas allí un mes Yves que no sales SAS interrumpió un poco la vida a la mitad porque también

Voz 7 02:00 pese a salir yo mira yo siempre digo una cosa esto que cuando eres niño es el peor tu es sobre todo sufren mucho pero por otro lado te das no eres consciente de lo que de lo que está pasando saben en esa bendita en Costa

Voz 1444 02:14 ciencia a las chicas me contaba que

Voz 5 02:16 es decir bueno pues sobre todo lo del drama del pelo

Voz 1628 02:19 que a mí por ejemplo cuando me dijeron que si te va a caer el pelo al principio fue como me centraba en esa no me centraba en los riesgos cabía en lo lo que debe hacer a mano luego me raptaron el pelo porque empezó a caerse y lo llevé superior pero no lo vi un problema os dan madurez muchísimo me di cuenta de que hay cosas mucho más importantes

Voz 2 02:35 que que se te caiga el pelo yo el año pasado ya tenía el pelo cortísimo

Voz 8 02:42 pero ha sido muy rápida de la verdad lo llevé muy mal pero

Voz 1444 02:47 ya está rumbo tampoco ya les digo que bueno que ya está pero hemos oído que han madurado contrarreloj y a mí me decían que en esta edad son muy importantes los amigos

Voz 6 02:56 la familiar fin a cabo sabes cómo que iban a estar ahí los amigos es más complicado saber si iban a estar o no y encontrar amigos que vayan a estar y que esté antes durante y después del tratamiento la verdad que es muy grande y muy difícil de encontrar lo que hice ya a la familia va a estar siempre pero los amigos no

Voz 7 03:12 aparte es una edad complicada extrajo semi caso doce años trece años que bueno tus amigos no salen por ahí tal y es una situación en la que no puede designe a un centro comercial ni pues están en metro ni cosa normal es que cualquiera cualquier personalidad

Voz 2 03:27 sobre todo estar juntos y tener amigos que también tienen lo mismo en común

Voz 1444 03:32 que tu ayuda bastante estos precisamente el objetivo de esta formación para que lo entendamos su nombre lo dice todo diversión solidaria les ayuda a divertirse a juntarse con chavales con los que aparte de compartir la enfermedad porque cuando tu llegas al Instituto de dices que tiene cáncer lo normal es que no haya compañeros que te secunden y por eso decía que lo importante es compartir todo el ocio en la enfermedad María su directora

Voz 9 03:54 los adolescentes al final he todos estamos ya adolescente y no quieres estar con tu madre al lado de una camas a quieres salir de ahí es que no dejan de ser chavales que quieren divertirse que quieren emocionarse y que quieren hacer lo que lo que hace cualquier chaval adolescente

Voz 10 04:08 el canario en adolescentes tiene algún común que sólo entendemos entre nosotros porque no lo mismo entre niños más pequeños son gente adulta no se usa como a hacer más piña ácimo agrupados y sólo sirvió pues eso bastaba un rato olvidando olvidamos lo que nuestro problema

Voz 1444 04:23 eso es lo que hacen aparcar el problema desde la experiencia Miriam Paula Iván Sandra Lucía bueno pues nos aconsejan animan

Voz 6 04:32 Ximo animo que de todo se puede salir y lo Ömer los mejores con una sonrisa el lado bueno de todo que para momentos malos es dentro de un hospital en muchos pero hay que darse cuenta que también hay muchos buenos

Voz 7 04:43 hay que aceptarlo tirar p'alante llega al final con paciencia y con tranquilidad se sabe de todo

Voz 11 04:51 es la vida porque lo malo hoy has viviendas sólo ya

Voz 2 04:56 paces uno filósofa e sí sí sí sí sí

Voz 1444 05:02 es que lucía estaban una sillita de Rueda ala que peor lo estaba pasando porque ella está ahora mismo en ese trance de sus compañeros le animaban y bueno o nos quedamos con esa fadista

Voz 0313 05:11 hurtar nadie y después de la lección de vida va a mejorar edición de teatro porque ellos han preparado esta función que se estrena esta noche en la calle todo no monólogos música baile e interpretación no se deja nada mira yo he estado en el último hay este es un aperitivo en con el monólogo que por supuesto también tan

Voz 2 05:28 sale Alejandro que explica el nombre

Voz 1444 05:31 artístico que se ha puesto él dice que después de saber que mal Uma es Juan Luis Londoño o algo así pues él también tenía que tener empaque a ver qué nombres ha puesto

Voz 12 05:39 a que va Alejandro quinto derivan como únicas como son la camiseta

Voz 1444 05:49 no esto

Voz 2 05:53 finalizamos ya con el número musical esto está grabado con una grabadora de radio

Voz 1444 05:57 a ustedes no lo saben pero es un una gran es un poco casero pero imagináis Si esto se oye en plan Trillo el cutre yo que lo he hecho yo así es hacer una idea de lo que podéis ver yo ir en directo esta noche vamos bueno sí

Voz 0313 06:19 aquí una de las niñas se desmarca con un solo de Gospel y aquí la tenemos

Voz 14 06:23 ah

Voz 15 06:34 eh lo no

Voz 4 06:57 vaya chorro de voz que os parece vaya chorro de voz

Voz 18 07:00 pues esta es la canción que interpretan este es el sol lo que hace la chiquita de quince años pero yo le voy a pedir Alicia para despedir que era

Voz 1444 07:07 pues bien cerrar con la música menos ponga la canción entera del Boss pel con todo el control

Voz 19 07:12 eh

Voz 0313 07:29 María Manjavacas muchísimas gracias como siempre muchísimas gracias

Voz 1444 07:34 a vosotros que le dais hueco a esto decir que esta noche se los Teatros Luchana pero a partir de mañana ya tienen toda la función con mucho talento como están oyendo como han escuchado colgada en la web de la Fundación Deyverson Solidaria punto o RG

Voz 20 07:53 José María que no te preocupes María Aznar ha

Voz 1444 07:57 a pesar dos días

Voz 0313 08:00 da gusto cerrará si está a primera hora de la Ventana Luz Sánchez Mellado venga chica un beso a Isaías hasta luego claro