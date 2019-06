¿El 'share' lo vale todo?

Voz 0313 00:00 ya hablemos de esta de esta de este documental de esta serie documental que es la muerte vende que cuenta efectivamente la historia de un presentador de televisión que había sido policía que se metió en política también se llamaba digo ese lema porque ya ya murió hace unos años Wallace Souza acusado de cometer al menos seis asesinatos para conseguir eso que decíamos más audiencia en su canal de televisión en un programa que tenía de sucesos si sensacionalista así comienza el documental

Voz 1 00:27 Manaos ha terminado convirtiéndose en una ciudad muy violenta debido a las luchas por el territorio

Voz 1 00:40 dónde tuvo lugar el caso Wallace

Voz 3 00:48 Picasso fue un caso excepcional mucha gente no creo que lo que ocurrió fue posible acontecimientos tan escandalosa magnitud el caso fue tan surrealista que parecía una película de terror fue una auténtica locura misterio que estremeció a todo el país hizo una persona sabía la verdad Wallace Souza

Voz 5 01:36 corresponsal en Brasil Francho Barón buenas tardes compañero

Voz 0313 01:39 buenas tardes cómo el Francho hoy este hombre lo que hacía era contratar sicarios no decidía a quién matar después para subir la audiencia

Voz 0634 01:47 efectivamente básicamente lo que hace a Wallace Souza era montar asesinatos montar homicidios junto con un grupo de policías un grupo de colaboradores para tener Rull el escenario del crimen ya previamente preparado no para mandar allí sus cámaras las cámaras de este programa que él tenían que se llamaba Canal libre el poder transmitir en vivo este tipo de crímenes ese tipo de asesinato

Voz 0313 02:12 oye cómo Le pida no o quién quién le delata quién da el chivatazo

Voz 0634 02:16 bueno en principio evidentemente ya un poco

Voz 0634 02:22 es una coincidencia muy sospechosa no que permanentemente las cámaras de este señor estaban siempre en el lugar de los hechos cuando llegaba el momento en el que alguien moría y tal pues se hizo un registro de su domicilio en abril sino recuerdo mal del dos mil nueve y ahí la policía encontró bueno pues y munición armamento oí una cantidad de dinero en metálico considerable no a partir de ahí se inició lo investiga

Voz 0313 02:44 hice hoy como terminó sea hubo juicio fue condenado este hombre no gol

Voz 0634 02:51 OO el tenía el acta el acta de diputado del Estado además zonas en las retiraron a partir de ahí el tipo entró en una en un bucle de enfermedades que tuvo que estar ingresado en varios hospitales tanto en manos como el San Paulo

Voz 0634 03:05 a un año después de que el caso se conociese con la muerte por paro cardíaco este señor en un hospital de San Pablo

Voz 0313 03:11 es que además era un presentador era era una estrella de la televisión en en en en esa región en Manaos no era muy conocido incluso por el público o no

Voz 0634 03:18 claro era un tipo conocido a nivel local no en Manaos él era diputado en aquí la los políticos suelen ser personas uno con España creo yo no bastante populares siguen y eso les sirvió de de trampolín de alguna forma para lanzar este programa de televisión también con el que ya pues tenía mucho éxito no tanto por él sino por el contenido tremendamente espeluznante

Voz 9 03:38 parecía no pero a día Bausa televisiva los crímenes en directo o llegaba justo cuando acababa

Voz 0634 03:44 hay sucede icono en directo dependiendo del caso no pero lo que sabemos yo mismo firmé aquella crónica en el país el trece de agosto del dos mil nueve y allí lo que supongo fue en bueno que él había casos en los que retransmitía las cámaras estaban en Lugo en el lugar del del escenario del crimen en el momento se estaba produciendo en otros casos llega con muy poco tiempo después por supuesto muchísimo antes que la competencia no así que el tique el tipo bueno han clava de alguna forma el éxito de la audiencia de su programa

Voz 9 04:11 eh en en transmitir en directo y como como los sucesos Monet izaba ahora esta palabra horrorosa que Isaías mediapunta va a llevar a la UVI comen Monet izaba eso porque una cosa es que sólo la audiencia pero evidentemente pues recaudaría más publicidad a causa efecto la pasta

Voz 0634 04:27 en claro claro evidentemente sí sí bueno eso es lo que se desprende no que se lo que se puede Agustín hablando hablándome televisión claro Si tiene un programa con una audiencia muy elevada que era el caso eso se traduce después en ingresos publicitarios no así que esa la cuestión

Voz 1826 04:40 avión otros casos sí perdona que lo han rentabilizado pero a través de la literatura me estoy acordando de aquel escritor chino

Voz 10 04:45 no sé si John Liu Xiaobo Liu John o sí que no se vean si haría lo mismo también este periodista policía de Brasil

Voz 1826 04:54 el que cuando fueron a por él John viable dijo aquello tan sobreactuado de les estaba esperando fue veinticuatro años después de que matara a cuatro personas y que las describiera en sus novelas que fueron grandiosa pero un poco distinto pero

Voz 0313 05:05 también tiene tiene tela tiene chicha porque éste lo que hizo fue si mató a varias personas creo que con un con otro compinche si para robarles y luego bueno pues se inspiró en lo que él ya había vivido en primera persona para escribir llegó a tener una novela que creo que da se titulaba una película que logró

Voz 5 05:21 los premios in China vamos incluso uno de sus libros

Voz 0313 05:25 estoy adaptado para la serie de televisión uno de uno de ellos se hizo película de otros era una celebridad literaria incluso allí

Voz 0827 05:31 yo estaba escuchando a Frank sí la verdad es que la historia parece tan increíble que cuando he dicho no no murió de un paro cardíaco digo a lo mejor igual que fabricó la muerte de otros fabricó cosa pues su propia muerte y ahora está allí en una playa brasileña pero te quería preguntar Francho si está cuantificado lo que podía ganar es decir lo barato que puede salir un asesinato en comparación a los ingresos que conseguía con su espacio televisivo

Voz 0634 05:54 mira realmente no sabría responder esa pregunta pero lo que sí sabemos es que la policía cuando ingresó en su domicilio la primera vez que hubo el primer digamos el primer aviso de que aquí estaba sucediendo algo raro encontraron ahí adentro noventa y seis mil euros en meta bueno noventa euros en en en reales en metálico eran aproximadamente noventa y seis mil euros después también quince mil dólares no es decir yo creo que este señor no recibía ingresos publicitarios pues las vías convencionales sino en formato en fin a maletines Si

Voz 0634 06:27 desafortunadamente las cosas funcionan aquí en Brasil

Voz 0313 06:30 sí hay por preguntar en fin tampoco sin ninguna manía de conspiran oiga en la cabeza pero este hombre murió de muerte natural lo murieron impediría

Voz 0634 06:38 no pero este señor la realidad es que fue una cosa muy extraña Carles porque estuvo ingresado como un montón de meses en Manaus sin San Paulo tuvo una serie de afecciones de hígado que después ya pasado los riñones acabó con una complicación pulmonar terrible sea fue una cosa como muy decadente no fue la salud se fue agravando progresivamente a lo largo de varios meses y esto culminó en julio con que te estoy hablando de un proceso como de ocho nueve meses que culminó en julio del dos mil diez con un paro cardiaco y ahí se quedó

Voz 0313 07:08 la rapidito rápido juzgado siquiera vamos bien Francho Barón compañero hombre ser un abrazo muy grande amigo un abrazo fuerte Esteban Navarro buenas tardes buenas tardes Esteban Navarro es escritor de novela negra ya ex policía resulta que en dos mil dieciséis publicó la puerta vacía donde bueno cuéntalo tú es que es que es una historia bastante parecida a lo del a lo que nos contaba del de este periodista brasileño verdad

Voz 11 07:33 la verdad es que me ha sorprendido dado cuenta que Fars ya superada

Voz 11 07:40 mira por mucho que nos esforzaremos Lucas consigue debemos llegar con nuestra a la a la pura realidad yo este siempre en él ya pues sigamos causado aspiración el hecho de estos periodistas que llegan tan pronto al lugar de los hechos entonces porque de ahí ahí desarrolló una trama pero la Biblia desvelase que este caso pero que tiene cierto paralelismo con lo que ha ocurrido ahora que que ciertamente me sorprendió poco porque es un poco el reflejo de lo que ocurre sobre todo con la figura el mano siempre y cuando yo estaba la Policía dice que vamos contenedores coches en los agentes que que identificar a todos los dirigentes que había porque se sabía que el pirómano estaba allí estaba estaba entre el público asistente de hecho la frase que dice que el criminal siempre al lugar del crimen pero el caso de guardias Aussa se quedaba directamente desde el lugar del crimen

Voz 0313 08:36 déjame Esteban que comente a los oyentes que le comente directamente a Isaías que el protagonista de tu novela es un periodista que se llama Jorge Lafuente

Voz 0313 08:46 simplemente lo que lo que no tenemos nada que ver es

Voz 0313 08:56 el giro oye ya estos tipos sacaba pillado porque son no se detiene un exceso de narcisismo de de de tienen en el fondo están deseando que les que les atrape para ser reconocidos

Voz 11 09:07 sí es escritor chino que has comentado yo creo ahí está claro porque de hecho dijo las bases tanto ya la vanidad no en algún momento ellos sigan cuenta de que caen en las propias que destacar por algo así que debe decir oye que yo esto que yo estuve allí pero de Wallace Wallace a lo mejor tenía que hacer una lectura distinta porque lo que habría que mirar yo no conozco el caso a fondo es si realmente como Obama en esos asesinatos para que luego tú mira su ranking fama oxígeno ante los asesinatos se cometían por otros motivos aprovechaba que ya estaban mucho más asesinatos para para para llegar con las cámaras a veces sí que no sé realmente que cometieron los asesinatos sólo para la publicidad sí

Voz 0313 09:58 de hecho se sabe de hecho se sabe que creo que prácticamente todas las víctimas eran narcos

Voz 11 10:03 bueno pues entonces yo pienso que por ahí stock chica había que hacer quizá una lectura distinta no los crímenes se cometieron algunos muy diferentes a los puramente televisivos aprovechaba que estaba estaba puesto aprovechaba un poco esto porque lo que me ha comentado la compañera antes de cotizar es que es difícil cuantificar cuánto dinero

Voz 1362 10:29 no es casi en las relaciones entre periodistas y policías siempre son fascinantes y la para para para mucho material de de ficción y siempre dice que la realidad Lita Alarte no siempre se habla en las redacciones de bueno pues de hecho en el País por ejemplo el el el la persona que históricamente ha llevado la la información de sucesos le llama el comisario que además

Voz 13 10:50 vuelve a casa vuelve a casa va a volver al lugar del comisario volver al lugar del crimen cuando vuelve vuelve aquí

Voz 1362 11:00 la sano pero me me refería a que esas relaciones que claro el primero en llegar que es cierto y sin desvelar tampoco nada que que sea un secreto profesional en este caso qué hay de cierto bueno pues en que los contactos de los periodistas con con los policías a veces pueden ir más allá de lo estrictamente profesional iba a ser siempre el primero evidentemente no es casualidad

Voz 11 11:22 sí yo pienso que es una retroalimentación al periodista le interesa tener contacto además hablamos de contactos extra enviarles no

Voz 11 11:34 cacería algún café entonces es una reivindicación porque al policía me interesa a mí con la prensa pero todo ha ofertado la prensa también interesa tener contactos con policías extraoficiales que en el caso de que esa relación oficial que cuide de policías también Rioja entraría acerca de cómo iban las investigaciones esos crímenes con lo cual le facilitarían poco o la allanaría el terreno para saber si iba o no

Voz 0313 12:05 muy bien Esteban Navarro escritor de novela negra y expolicía pero escritor fundamentalmente oye muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana eh gracias a vosotros hasta luego