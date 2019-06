Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías

Voz 0827 00:05 o enterábamos Isaías bueno pues llego el momento ya hay que constituir los parlamentos autonómicos alguno ya se ha constituido y Ciudadanos se está demostrando clave para llegar a acuerdos con el apoyo de Vox pero sin que se note mucho incluso cuando los rumores del acuerdo son atronadores como esta mañana en Hoy por hoy alguno de sus líderes se pone a silbar

Voz 0230 00:24 esta mañana en Hoy por Hoy Pepa Bueno entrevistaba José María Espejo que es el encargado de Ciudadanos de los pactos y Pepa le preguntaba él respondía lógicamente pero todo el rato respondía no hay nada cerrado no hay acuerdo que hoy por hoy no hay nada cerrado hoy pero a continuación debéis escuchar que matiza que se trata de estos momentos

Voz 2 00:43 sé que yo sepa en estos momentos no hay nada cerrado

Voz 0230 00:46 a continuación pasará a un adverbio de tiempo ya que a mí me me consta que ya estoy absolutamente todavía iremos a una unidad de tiempo más fugaz el ahora mismo

Voz 2 00:56 ya le digo ahora mismo no me consta que está habiendo ninguna reunión

Voz 0230 00:59 y finalmente se referirá a algo que está sucediendo porque habla de todavía

Voz 2 01:04 todavía no hay nada cerrado de manera definitiva

Voz 0230 01:07 prácticamente debía estar firmando el acuerdo mientras hacía la entrevista porque iba evolucionando el tiempo es un claro caso de que si algo pasa está la Ser y efectivamente diez minutos después Pepa Bueno da esta noticia noticia el secretario general del PP Teodoro García Egea ha confirmado que existe aquí

Voz 3 01:24 cuerdo pero bueno la constitución de la Asamblea Sorpresa sorpresa y sólo diez

Voz 4 01:40 os firmado un acuerdo con el partido del Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa por supuesto las posiciones de Gobierno consejerías entes etc etcétera en proporción

Voz 0827 01:53 ya está hecho veremos qué es lo que pasa con el Gobierno de Madrid en fin que serán días de incertidumbre no suena en la Comunidad de Madrid

Voz 5 01:58 de dimes y diretes de donde dije

Voz 0827 02:01 digo digo Diego que Iñaki

Voz 5 02:03 sí señalaba así de cuantos ha dicho las últimas

Voz 0789 02:06 horas merece ser escuchado con atención el anuncio hecho por Teodoro García Egea secretario general del Partido Popular porque constituye el principio fundamental de los mismo político no sólo no vamos a facilitar la investidura de Sánchez dijo sino que la vamos a dificultar el señor De no sólo demuestra la soltura desperdiciada del patriotismo de pulsera España sólo me importa si mando yo sino que nos advierte del filibusterismo que nos espera en esta legislatura todo esto tendría que estar resuelto pronto oye que el verano está a las puertas

Voz 7 02:48 es verdad que algunos alcaldes en funciones tienen garantizada la reelección

Voz 0827 02:51 sí por eso están trabajando ya Abel Caballero por ejemplo que no quiere perder tiempo así que va a consultar esta semana si los vigueses están de acuerdo con que se prohiba fumar en sus playas y también en el estadio de Balaídos Radio Vigo ha hecho su encuesta particular Mario Picatoste nos ha contado los resultados

Voz 0340 03:08 teníamos la posibilidad de prohibir fumar en Balaídos prohibir fumar en las playas no prohibir nada que están bien los usted mucho o prohibir en los dos en este caso el setenta por ciento de cerca de quinientos votos que tuvimos en la encuesta decían que prohibir en los dos sitios

Voz 0827 03:24 así que la opinión clara en las redes IP opiniones cruzadas en la calle con dos ejemplos como estos

Voz 8 03:30 sí me parece bien y soy fumador me parece bien

Voz 0552 03:32 me parece bien otros sitios donde nos arrincona en pero

Voz 0634 03:35 bueno me parece bien pues me parece un poco mal

Voz 0552 03:37 porque cada uno puede hacer lo que quiere menos no moleste al resto de personas en un campo de fútbol donde hay mucha masificación por metro cuadrado del humo pues puede ser más dañino pero en una playa que hay viento Ibis está más separados a otras familias pues yo creo con poco sentido común más que prohibir

Voz 0827 03:52 desde luego hay polémica y es lo que hemos planteado en la polémica de la Ventana Si hay que llegar a prohibir hasta fumar en las playas hice lo hemos preguntado al doctor Rodrigo Córdoba que es miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo le parece una buena idea primero para no dar mal ejemplo a los niños y en segundo lugar para evitar una contaminación muy peligrosa

Voz 9 04:11 cada comillas es un producto tremendamente tóxico la mitad del alquitrán del cigarrillo quedan la colilla retenida en el filtro psiquiatra porcentual que claro que Feliciano el filtro está hecho de los libros de plástico que tardan diez años en degradarse por lo cual es acumulativo cada como que se puede durar diez años y así sucesivamente pero la bueno para por ejemplo para los niños no que tenga vaya jugando con Castilla era una colilla contamina alta hasta diez litros además de cincuenta litros de agua ducha existe por una colilla en un vaso de agua agua no pone una pecera en unas horas en movían todos los peces de ese líquido de una colilla disuelta en un vaso de agua coge una gotita sólo si la la su canario se morirá en unos minutos

Voz 0827 05:00 ella se puede ver click la primera temporada de la serie documentar la muerte vende que cuenta la historia de un diputado brasileño que además será presentador de televisión Wallace Souza acusado de cometer al menos seis asesinatos para conseguir más audiencia en su programa sensacionalista y que hacía el tal Wallace pues no lo ha contado nuestro corresponsal Francho Barón

Voz 0634 05:20 básicamente lo que hacía Wallace Souza era montar eh asesinatos montar homicidios junto con un grupo de de policías un grupo de colaboradores para tener el escenario del crimen ya previamente preparado no para mandar allí sus cámaras las cámaras de este programa que él tenía que se llamaba Canal libre a poder transmitir en vivo este tipo de crímenes tipos asesinatos

Voz 0827 05:45 pero no solamente era el primero en llegar incluso llegó a retransmitir alguno de estos crímenes en directo

Voz 0634 05:50 había casos en los que retransmitía las cámaras estaban en Lugo en el lugar del del en el escenario del crimen en el momento en el que se estaba produciendo en otros casos llega con muy poco tiempo después por supuesto muchísimo antes que la competencia

Voz 0827 06:02 en fin ahora conocemos historia que para él acabó bien porque murió sin ser juzgado por estos crímenes

Voz 0634 06:07 el tenía el acta el acta de diputado del Estado de Amazonas es la retiraron a partir de ahí el tipo entró en una en un bucle de enfermedades que tuvo que estar ingresado en varios hospitales tanto en manos como el San Paulo todo esto culminó Masoud es un año después de que el caso se conociese con la muerte por paro cardiaco este señor en un hospital de San Pablo

Voz 0827 06:27 pues nada matar para conseguir audiencia el caso es tremendo podríamos decir que hasta en casos tan negro sin embargo ya está todo inventado verdad Roberto Sánchez

Voz 0340 06:35 me estoy acordando de aquel escritor chino no así que cuando fueron a porel John viable dijo aquello tan sobreactuado de les estaba esperando fue veinticuatro años después de que matara a cuatro personas y que las describiera en sus novelas

Voz 0827 06:47 pero no solamente le pasó este escritor chino hemos hablado con Esteban Navarro escritor de novela negra y ex policía que escribió hace tres años una novela titulada La puerta vacía en la que curiosamente Un periodista Jorge la fuente siempre era el primero en llegar al lugar del crimen

Voz 11 07:03 me ocurre sobre todo con la figura el bueno siempre si cuando yo estaba la policía dice que vamos por tener un coche los agentes que criticar a todos los que se sabía que el pirómano estaba allí estaba estaban entre el público asistente de hecho la frase que acredite que el criminal si profesores al lugar del crimen pero el caso de guardia Sousa se quedaba directamente desde el lugar del crimen

Voz 0827 07:30 a veces lo hacen por vanidad y por eso se termina siempre cogiendo a estos individuos sin embargo Esteban Navarro hace una lectura diferente sobre el caso de Wallace Sousa quizás no todo fuera por conseguir más audiencia

Voz 11 07:43 pienso que esto que yo estuve allí pero me da igual las Songs a lo mejor había que hacer una lectura poco distinta porque lo que había que mirar es si realmente como ya ostentaba esos asesinatos para que luego tuviera su ranking es oxígeno los asesinatos se cometían por otros motivos aprovechaba que ya estaban listos para llegar con las cámaras

Voz 0827 08:08 pues nada nunca llegaremos a saberlo porque este hombre ya está muerto y nunca será juzgado hay otra televisión por fortuna

Voz 0827 08:23 dijo Mariola Cubells han compartido mesa los responsables de cine en Telecinco en Antena tres en Televisión Española Álvaro Agustín Mercedes Gamero y Fernando López Puig la cosa va viento en popa el cine en la televisión funciona y funciona muy bien y ahora sólo hay un riesgo que el éxito pueda llegar a convertirse en burbuja yo soy muy útiles

Voz 13 08:42 está de verdad no sé qué pasará mañana pero hay que ser optimista del momento creo que hay una gran demanda una gran demanda también poco creada por los nuevos consumos para las plataformas lo diferidos

Voz 14 08:52 de hecho también es que como las series la suelen hacer dos o tres directores claro necesitan mucho más equipo que una película sólo que es un director

Voz 0340 09:00 hicimos un boom de la producción visual que es muy bueno para el investiga en el corto plazo que hay que medir en el medio plazo cómo va a acabar el otro día para conseguir un director de fotografía ver una película estamos rodando ahora hicimos veinticinco llamadas veinticinco profesionales que no dijeron mira me encantaría pero no no puede ser porque estoy ocupado

Voz 0827 09:16 pues nada desde el plató de Mariola Cubells aquí en La Ventana observaremos como va lo del medio y el largo plazo bueno todo esto si un asteroide de cuarenta metros de diámetro no cae sobre nuestras cabezas el próximo día nueve de septiembre porque está previsto que pase cerca de la tierra y las posibilidades de que impacte contra nuestro planeta son de una entre siete mil muchas más que el que te toque la lotería a priori no parece mucho es verdad pero tampoco es una cifra despreciable Telmo Fernández director del Planetario de Madrid desde luego no apostaría a que choque

Voz 16 09:55 bueno la verdad que son pocas no

Voz 17 09:58 yo no apostaría que ha que hecho que más se apostará que choque pues tampoco ganaría mucho pasara a una distancia considerable parece que eran siete millones de kilómetros de la Tierra lo cual es pues una distancia comparar de pues muy muy grande en aulas de la luna está trescientos ochenta y cuatro mil que es algo que se desvíe por algún efecto todavía

Voz 18 10:20 a que no se conozca se aproximar a la Tierra pues no no hacer un impacto como considerable pues está muy bien nos tranquiliza pero vamos a ver si cae tendría un empate

Voz 17 10:30 todo local nosotros tenemos muchos restos de de pactos de ese tipo de asteroides sobre la superficie de la Tierra incluso que estamos viendo en la superficie de Marte de mercurio de sobre todo en la luna que es la que tenemos más cerca pues la cantidad de cráteres que impacto tú allí en el caso de la luna iré Mercurio favorecido por el hecho de que no tienen atmósfera entonces casi todo lo que cae impactan de forma neta no en el caso de la tierra tenemos una atmósfera que nos protege pero bueno si el cuerpo incidieras directamente seguridad explicitar Restrepo sí que causaría la devastación grande por lo menos en la zona en la que chocar

Voz 0827 11:05 bueno aquí se examina de Selectividad en estos días no tienen tiempo de preocuparse por estas cosillas que pueden pasar en septiembre hoy hemos mirado a la selectividad desde la filosofía y el profesor de instituto Eduardo Infante echa en falta algo en los exámenes

Voz 19 11:19 sí sí dais cuenta por cierto la mujer brilla por su ausencia exacto efectivamente cualquier alumno podría pensar que la filosofía es algo que han hecho sólo y exclusivamente hombres occidentales y de clases aristócratas eh aquí te Simon de Beauvoir que noche Hannah Arendt María Zambrano sin duda pero no sé qué les pasa a los que diseñan todas exámenes no

Voz 0827 11:38 no es que estén pensando en la boda Oye han hablado de bodas en Hoy por hoy lo han hecho con Cristina rusa que es organizadora de bodas en español Wedding planes en el lenguaje actual y le hemos preguntado como es una boda hoy cuánto cuesta cuánto hay que regalar

Voz 20 11:56 entre cien y ciento cincuenta personas estaría la mayoría de bodas que organizamos en personas una media de unos veinticinco mil euros cuando nos invitan a una boda siempre pensamos vamos a cubrir el cubierto ciento cincuenta euros que son como la tarifa plana de lo que tiene que poner en invitas

Voz 0827 12:12 Pamplona ciento cincuenta euros para cubrir el cubierto pero no todos estiran tanto a Raúl por ejemplo un oyente de la SER no les salieron las cuentas de la boda tú te gastaste en tu boda unos diecisiete mil euros verdad

Voz 21 12:22 tiene eximente quién esa tasa cuanto recuperase tuve la mala suerte de casarme en dos mil diez en plena crisis de este país la gente no soltó que era una me salieron quince personas ciencia Sansón se ha soltado setenta y cinco

Voz 0827 12:38 quince personas setenta y cinco euros rácanos desde luego pueden acontece la ley de Nieves Concostrina éste sí que es de los grandes

Voz 7 12:48 por qué no se ha llevado al día en que se inauguró el gótico aunque la palabra ni existía el once de junio de mil ciento cuarenta y cuatro Luis VII y Leonor de Aquitania inauguraron la catedral de Sender ni lo que se llevaba hasta ahora era

Voz 1626 13:01 el médico muy bonito pero un poco deprimente con muros robusto sin ventanales sin luz hasta que hasta que el abad del monasterio de Saint Denis de París su empeño en tener una catedral de diseño luminosa distinta a todas las construidas hasta entonces sí se suponía que dio será luz qué leches hacía todo el mundo oscuras el abad trajo locos a los arquitectos que cambiaron como desterrar los muros macizos pesados necesarios para sostener las bóvedas se inventaron el votante así los muros principales podían ser más alto sin ellos podían abrirse grandes ventanales imponer rosetón es de colorines IBI vidrieras mil pija adictas que antes eran impensables y se hizo la luz no se ha conocido una fiebre del ladrillo como la que se dio con las catedrales en los siglos XII XIII el gótico trajo prosperidad en las ciudades crecieron en torno a las catedrales pero el milagro lo hizo la ciencia el ingenio humano la arquitectura

Voz 0827 14:02 abre la ciencia y acabemos con dos historias de amistad esta mañana ha estado Manuel Jabois aquí para hablar de su novela mala hierba sobre ese momento en que la vida empieza a poner fin a la infancia pero tú le pides cinco minutillos más en su caso en la Galicia de los años ochenta son recuerdos de amistad que ha reconstruido con sus amigos

Voz 22 14:22 o a la mayoría de mis amigos procedentes de mí

Voz 3 14:25 poca del colegio entonces tenemos una memoria colectiva quién no se acuerda de ciertas historias las puede recuperar en otros cuando nos reunimos amigo nos ha hablado unos chavales que hasta ahora están a punto de iniciar un espectáculo en los Teatros Luchana

Voz 0827 14:39 Madrid diecisiete chicos y chicas que tienen dos cosas en común mucho talento y la experiencia de haber tenido que enfrentarse muy jóvenes alcance los amigos qué importantes son

Voz 20 14:49 la familia final acabo saber cómo que van a estar ahí los amigos hemos complicado saber si buenas

Voz 23 14:54 claro no encontrar amigos que vayan a estar y que esté antes durante y después del tratamiento la verdad que es muy y muy difícil de encontrar

Voz 24 15:03 aparte es una edad complicada doce años trece años que bueno tus amigos es salen por ahí tal y es una situación en la que no puede Sidney un centro comercial ni

Voz 0827 15:12 pues hace dos años han preparado este espectáculo dándose ánimos para superar la enfermedad para ensayar este espectáculo son ánimos los que van a dar a quiénes pueden enfrentarse a lo que a ellos les ha pasado son Miriam Paula ahí van Sandra Lucía

Voz 23 15:27 muchísimo ánimo que de todo se puede salir y lo me lo mejores con una sonrisa y ver el lado bueno de todo que para momentos malos es dentro de un hospital en muchos pero hay que darse cuenta que también hay muchos buenos pero

Voz 24 15:39 darlo ante al final con paciencia y con tranquilidad Save the door

Voz 25 15:47 porque lo malo es jazz bien lo ya

Voz 24 15:51 adiós una filósofa e muy bueno eso sí sí sí sí sí

Voz 0340 15:56 tal si hay que hay que disfrutar a medir tienen que convencerme poquito porque soy un convencido desde siempre a esta mañana a un beso muy grande adiós adiós

