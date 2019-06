Hora 25 Deportes: Primera prueba de nivel para España (11/06/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes Ángels mañana juega la selección española si mañana estas horas habrá terminado el

Voz 0919 00:14 España Alemania segundo partido de la primera fase chicas ganaron su primer partido a Sudáfrica si mañana ganan a Alemania que es una de las grandes favoritas del torneo estarán en la siguiente fase IA habrá menos fácil no es el partido no no ni mucho menos es uno de los partidos más difíciles puede determinar la trayectoria en el campeonato de la selección española cómo está España bueno pues escuchemos a Marta Torrejón jugadora del Fútbol Club Barcelona desde Francia visualizando lo de mañana ante Alemania

Voz 2 00:43 visualizó un partido muy duro tenemos durante una gran selección lo ha demostrado en muchas ocasiones por lo tanto tendremos que hacer un partido muy concentradas muy seguras muy tranquilas para poder plantar cara y tener nuestras opciones está claro que qué has tendremos que iremos a por ellas y que habrá todo aprovechar la la oportunidad es que tengamos

Voz 0919 01:05 enseguida estamos en Francia con la última hora de la selección española femenina mercado de fichajes el Madrid anuncia mañana a la una de la tarde presentación del serbio Jobbik el chaval que viene a meter goles en el Real Madrid ya sabéis que la gran presentación galáctica de este mes es la de Hazard el jueves a las ocho de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu y mientras tanto el Real Madrid que ya se centra en su otro gran objetivo el siguiente Paul Pogba el centrocampista del Manchester United de la selección francesa baloncesto y tenemos el tercer partido de la la semifinal entre el Zaragoza y el Barça perdió que se juega en la cancha del técnico contra Zaragoza el Barça está ganando el playoff dos cero si los azulgrana ganan hoy se meterán en la final donde ya espera el Real Madrid tenemos un capítulo de Tebas y Rudy pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 3 02:02 adiós buenas tardes que pase lo que le iba a decir que los comentarios Ángel de Romero y todos los del cáncer de caquita a Jordi Alba ahí quizá Bush

Voz 4 02:12 que por qué no

Voz 3 02:14 también podrá es sólo escuchaba yo antiguamente cuando estaba allí vuestra antiguo compañero toma guay Poli Rincón hay que quita apoyó imponía Albiol hay que quitar Xavi poner a Rubén de la Red menos que llegó Luis Aragonés llamó a quién le dio la gana España fue campeón de Europa luego la crió Del Bosque fue campeón del mundo pero en el momento que empezaba lleva los que le dio la cadena hoy ya España desde entonces no ha ganado nada un saludo Gallego de de San Roque Cádiz

Voz 5 02:47 me buena tierra pero aquí llevo diciendo yo hay que poner a Kepa y quitar a De Gea y al final al final hasta Luis Enrique se ha convencido

Voz 7 03:14 sí sí yo no era poco no que ocupa

Voz 8 03:23 por mucho que a mí me sí sí

Voz 7 03:26 lo requiera no quiero a Cuba no por favor

Voz 5 03:41 pues Zidane quiere apoyaba y en eso está el Real Madrid pero antes de fichajes y antes de irnos a Francia hoy Tebas le ha atizado a Rubiales que queréis que os diga yo echaba de menos un poquito de

Voz 1 03:56 Tebas y Rubi claro venga este marco convierte a Javier Tebas

Voz 0906 04:15 que es en los últimos meses pero casi lo vimos no está capacitado para el cargo de presentar otras

Voz 1 04:21 los club y la Liga hacemos a grandes novedades Javier Tebas es este tema

Voz 0919 04:36 después de un tiempo sin hablar de su archienemigo esta mañana Javier Tebas ha querido referirse Rubiales en una serie de temas como la Supercopa los horarios de la Liga el convenio y esas cosillas por la que andan peleados os pongo en antecedente Rubiales sacó pecho ayer en la Asamblea de la Federación diciendo que está preparado para hacer de la Federación Española

Voz 1 04:56 era la mejor del mundo hay que hay que

Voz 9 05:09 ante la alternativa íbamos a conseguirlo vamos a conseguir que nuestra federación sea la mejor del mundo

Voz 0919 05:17 te vas ha empezado el repaso contra el presidente de la mejor federación del mundo en lo deportivo va a tener que trabajar más para que la selección gane algo

Voz 0906 05:27 que trabajar un poco más Isabel hacia el rumbo que hay no porque con la actual campeona del mundo y dos veces campeona de Europa no si el proyecto felación a tener la mejor selección pues Villar lo consiguió no

Voz 0919 05:40 toma CSKA que Villar lo consiguió y Rubiales lleva en el Mundial de Rusia en la liga de las naciones fracasando más tascas que se dedique a lo suyo y que deje en paz a la diga

Voz 0906 05:52 si quieres la mejor generación del mundo pues habrá que mejorar muchísimo lo que es el fútbol no profesional no pido creo que ese tema en este año que lleva de presidente avanza muy poco o nada no así entonces sí ese es el objetivo que tiene es el objetivo que tienes te intentar quitar competencias a nadie que siempre darnos constantemente por por buen camino

Voz 0919 06:17 y luego viene el tema de la Supercopa Rubiales la ha puesto en enero probablemente para celebrarla en Oriente Medio con cuatro equipos el Barça el Valencia el Real Madrid y el Atlético de Madrid dos semifinales una final tres partidos mucho dinerito dice Tebas que se jugará donde quiera Rubiales pero que sólo dos equipos

Voz 0906 06:36 o la organiza la Liga me parece bien donde se juegue lo que me parece bien es el formato nosotros somos muy críticos con el formato no puede haber tienes una final a dos no no a cuatro esos una nueva competición dando a competición que afecta al zulo profesional y que nuestra opinión debemos dado autorización por no decir que tendremos ya que organizarla la Liga Profesional por lo tanto que juegue del país donde mejor de sirva pues me parece muy bien pero cotas formatos como de acuerdo

Voz 0919 07:04 es decir que los clubes mando yo así que cuatro nada de nada solamente dos tema horarios Rubiales quiere que no haya partido los lunes ha comprometido su palabra Tebas dice que lo del fútbol lo el lunes y los viernes es competencia de la Liga Ike no va a negociar

Voz 0906 07:20 bueno vamos a ver si terminamos la la parte el convenio sustancial de no entrar en ese viernes nosotros creemos que son la competencia que ya está establecida que de la Liga y que lo vamos a fin no me quita el sueño es mitad tiempo horas de gestión di trabajar en defender lo que lo que es de los clubs de fútbol profesionales no de alguna medida

Voz 0919 07:39 de hecho ya está así que dice Tebas que Rubiales no le quita el sueño

Voz 1 07:43 pero cuidado que viene el presidente de la mejor Federación de Fútbol de él

Voz 9 07:50 vamos a conseguir que nuestra federación sea la mejor del mundo del mundo

Voz 0919 07:58 sigue la pelea ahí habrá más episodios de la serie de moda Teba si Rubi

Voz 0919 09:13 enseguida estamos en Francia mundial femenino pero antes una noticia de esta tarde ya sabéis que está en marcha la operación Oikos e investiga la supuesta venta de jugadores del Valladolid en el partido que cerraba la Liga en Pucela Valladolid Valencia bueno pues hoy un equipo Girona es defendida la Segunda División reclama al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que investigue lo sucedido impide como medida cautelar

Voz 15 09:41 que se decida

Voz 0919 09:43 que la Liga hasta que haya sentencia firme no sea de veintidós equipos sino de veintiuno bueno un lío tremendo Raúl Musa Girona buenas tardes buenas tardes cuenta con el hecho concretamente

Voz 16 09:57 dos movimientos el primero personarse en la causa que instruye el juzgado número cinco de Huesca impedir como decías al Comité de Competición de la Federación que abra un expediente ICO como medida cautelar una de las que flexible es que mientras no se esclarezcan los hechos pedir una Liga veintiún equipos habría otra medida poco más dura que sería pedir el descenso pero entienden que es una medida que no perjudicaría es tanto si no se adoptan ningún tipo de medida hice demorada que hice demostrara que es Girona ha salido perjudicado indican que también se reservan el derecho de pedir compensaciones el CUC calcula que con el descensos pierden los cuarenta millones de euros y entiende que si se demostrará que hay implicación de jugadores del Valladolid en la compra de partidos pues sería el equipo vallisoletano quien tendría que es por lo tanto comida coaccionar Liga de veintiuno

Voz 0919 10:43 en el XXI en lugar de veinte bueno es una medida cautelar que cuando se le ha planteado a la Federación no a la Liga de Fútbol Profesional los dos organismos han dicho que es imposible cuando terminada la investigación judicial de la Operación hoy

Voz 0906 10:58 sí

Voz 0919 10:58 repito ni la Liga ni la Federación lo ven posible vamos a Francia Valenciennes mañana seis de la tarde España Alemania segundo partido de la primera fase del Mundial femenino para las chicas de la selección española que ganaron el primero a Sudáfrica Ike Si gana mañana estarán prácticamente en la segunda fase y estarán haciendo historia ya está el equipo de la Cadena Ser con Sonia Lus y Miguel Martín Talavera que han estado hoy con el equipo español hola compañero buenas tardes

Voz 1914 11:23 hola buenas tardes bueno pues mañana se viene partidazo gallego está tu no va a estar prácticamente lleno para ver uno de los grandes partidos de esta fase de grupos ese Alemania España como decías con el primer puesto del grupo en juego España va a jugar por primera vez con camiseta roja y pantalón blanco las sensaciones que Binda va a reforzar el centro del campo dando entrada a Silvia Meseguer acompañando a Virginia Torrecilla y parece que por fin o eso parece vamos a ver una delantera formada por Jenny hermoso in hay Cary García esto de sensaciones la realidad es que España nunca ha ganado Alemania han enfrentado cuatro veces pero Jorge vida dice que vea las jugadoras enchufada así preparadas para romper la estadística afirma que están en Francia para seguir haciendo historia

Voz 17 12:05 a mí me encanta irá de mis jugadoras el día previo al partido y me he dado cuenta que ya tienen puesto el modo competición en on también tener pues la suerte deportiva frente a Alemania pues España a nivel absoluto no tenía muchas opciones de enfrentarse a Alemania porque esto solo puede ser en en fases finales de Europeos Mundiales o si tienes la suerte que te toque en el grupo D de clasificación y Diego la suerte mañana tenemos una oportunidad hacerlo conseguimos ganar a Alemania sería historia pero sí que nosotros hemos venido aquí a hacer historia es lo que queremos

Voz 0919 12:38 Miguel Martín Talavera Alemania es una potencia que que no nos engañemos ser favorita mañana ante España

Voz 1576 12:44 sí muy favorita qué tal Gallego buenas tardes es una de las cuatro selecciones que aquí que han sido campeonas del mundo y que evidentemente es una de las grandes favoritas es un equipo físicamente es un portento que además técnicamente con jugadoras muchas de ellas del campeón de Europa en la mala noticia que han recibido esquema Sham su gran estrella está caos tiene una fractura en un hueso del pie a poder estar ha dicho la seleccionadora alemana hoy en toda la primera fase Chou la portera tiene un golpe en el muslo pero sí va a estar al igual que su delantero y capitán Alexandra pop que con un golpe en el tobillo también va a ser de la partida no pierde un partido desde marzo de dos mil dieciocho pero lo dicho a pesar de que marchan este con esa fractura Jorge seleccionador español no se fía

Voz 17 13:28 realmente no sé seguir un comunicado oficial de de su lesión sí que nos han llegado esos esos rumores que tiene un dedo roto yo mismo he podido jugar con un dedo roto nosotros mañana os esperamos a las mejores jugadoras de Alemania entre ellas esta algo firmado o lo confirmo que con un dedo roto

Voz 0919 13:47 mañana saldremos deuda a seis de la tarde lo contaremos en la Ser ese Alemania España gracias compañeros ayer ya sabéis lo absoluta ganó su partido ante Suecia tres cero con una buena segunda parte con la decisión que parece de futuro de que quepa sea el portero titular de España en lugar de David De Gea

Voz 1 14:09 a algunos les ha costado darse cuenta pero ya veremos qué pasa en el siguiente hoy por cierto

Voz 0919 14:15 no hay otros muchos partidos de clasificación para la Eurocopa juega por ejemplo la Bélgica de Hazard la Francia campeona del mundo en Andorra que destacamos José Palacio buenas tardes hola qué tal muy buena gallego por ejemplo

Voz 1038 14:25 ese último partido de Eden Hazard antes de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid va a comenzar en apenas treinta segundos Bélgica Escocia en Bruselas busca en el pleno de victorias al combinado de Roberto Martínez es titular obviamente arriba junto a De Bruyne Lukaku y también es Courtois en portería en ese ahí signo hay debate en el grupo H se juega la Andorra Francia prácticamente una victoria segura para los de Deschamps esperaban más suplente gallego pero son titulares arriba en papel Griezmann tienen que mejorar la imagen que dieron ante Turquía también es titular Pogba en el medio le Anglet en defensa indie el lateral zurdo pretende todo por el Real Madrid en el grupo C destacamos el Alemania Estonia que es el tercer partido para la mancha que quiere recuperar el liderato es partido clave para Gales en el grupo este Hungría Gales titular Gareth Bale visita la cancha el líder ellos son penúltimos con sólo tres puntos en dos jornadas pinta fea la Eurocopa para Gareth Bale en el Grupo J de sacamos el Italia Bosnia a continuar con la buena imagen los de Mancini que además pone al pichichi de la temporada en Italia al veterano Varela como titular arriba con Bernard de esquí insano

Voz 1 15:27 bien

Voz 0919 15:28 sí para terminar con la selección nos ocupamos de la selección española sub veintiuno porque el próximo fin de semana comienza el Campeonato de Europa llevamos una buena selección debutamos además creo ante Italia y tenemos que contar la última hora de los sub-veintiuno Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 15:42 hola Gallego muy buenas desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas donde hace un ratito muy pocos minutos ha terminado el entrenamiento de la tarde que había planteado el seleccionador Luis de la Fuente que ha contado ya con los dos que estaban con la selección absoluta con Fabiani con Oyarzabal es Braque Fabian falla titular todo el país

Voz 0470 15:55 que además lo hizo bien así que ha entrenado esta tarde

Voz 1501 15:58 solitario y Oyarzábal que jugó los minutos finales y que además marcó un golazo pues se ha estado con el resto de sus compañeros con veintidós porque esta mañana saltaba la noticia de que Pedro Porro lateral derecho de Girona se ha lesionado en una microrrotura en el muslo derecho le ha hecho abandonar la concentración porque es un torneo gallego muy corto no lo al tiempo recuperarse así que en principio Luis de la fuente vaya a Mara Paul Iraola lo que pasa que lo primero que necesitan para hacerlo oficial es el lateral derecho a sólo de suelo italiano yo que para hacerlo oficial lo primero que necesita es el OK de la UEFA así que en estos son trabajando el abismo en la Federación esperemos que antes del final del día ya se sepa Paul pueda incorporarse a una concentración en las que van a estar los veintitrés estos definitivos para Italia que como tú decías efectivamente el próximo domingo debutamos en Bolonia ante la anfitriona a las nueve de la noche hasta el

Voz 0919 16:40 en ese sub-veintiuno mercado de fichajes el gran protagonista de estos días sin duda alguna el Real Madrid mañana presentación pasado presentación no terminarán ahí cuál es la agenda Javier R de buenas

Voz 1038 16:52 qué tal Gallego muy buenas pues a la una de mediodía en el Santiago Bernabeu va a ser presentado el serbio Luka Jobbik veintiún años recuerden que viene de letras de Frankfurt que ha marcado allí veintisiete goles Djokovic que precisamente ha marcado un gol con la absoluta de Serbia y que se va a incorporar a la veintiuno te dentro de dos días por ese motivo han buscado un hueco mañana como digo a la una en el Bernabéu presentación de Luca Jobbik que dicen que es un hombre de pocas palabras bastante serio esperemos que marque goles con el Real Madrid y el jueves el plato fuerte a las siete de la tarde se espera un Bernabéu casi lleno para dar la bienvenida a asar el belga que va a ser de momento la estrella de la próxima campaña

Voz 0919 17:32 a ver si es galáctico no la presentación de Hazard y repito lo siguiente que quieren anunciar el Real Madrid aunque esta operación larga será la de Pogba en el Betis el día después de que se anunciara la salida de Serra Ferrer por discrepancias con la directiva del vicepresidente y el presidente del consejo de administración cuál es el panorama Fran ronquido buenas tardes

Voz 0700 17:53 pues la verdad es que feo eh porque ya por redes de buenas tardes gallegos están convocando manifestaciones de cara a la próxima semana el día veinte y una en la puerta de cristales del estadio y hay mucha gente descontenta en cualquier caso mañana por ejemplo en la agenda del Betis está presentar desde la una de la tarde

Voz 0919 18:09 al nuevo técnico Ruby la próxima semana

Voz 0700 18:11 contarán cómo queda conformada la nueva dirección deportiva de la entidad fichaje en la Real Sociedad Roberto Ramajo

Voz 1825 18:19 hola qué tal Gallego muy buenas se llama Alexander Isaac un delantero sueco que lo primero que hemos comprobado es que sabe hacerse muy bien el sueco porque decía ayer Antón Meana que no sabía nada del fichaje de la Real bien sabía él hoy que no se marchaba con Suecia a su país que se quedaba en Madrid para pasar el reconocimiento médico ya está aquí en Donosti para afirmar para las próximas cinco temporadas será presentado en cuanto salgo oficial esta noche y mañana con la Real Sociedad yo jo qué Isaac viene Iguña José se puede marchar de la Real Sociedad hay una oferta de más de la mitad de su cláusula más de cuarenta y cinco millones de un equipo de la Premier League que la Real Sociedad está sopesando seriamente

Voz 0919 18:58 quedan once minutos para las nueve de la noche esto es Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 20:26 mañana comienzan los play off de ascenso en la Segunda división mañana se juega la ida del Deportivo Málaga el jueves se jugará la ida del Mallorca Albacete los partidos de vuelta el fin de semana y luego la gran final donde se jugarán la plaza que queda de ascenso hay una noticia del Alcorcón que ya adelantamos aquí en su día es la venta del club

Voz 0919 20:26 mañana comienzan los play off de ascenso en la Segunda división mañana se juega la ida del Deportivo Málaga el jueves se jugará la ida del Mallorca Albacete los partidos de vuelta el fin de semana y luego la gran final donde se jugarán la plaza que queda de ascenso hay una noticia del Alcorcón que ya adelantamos aquí en su día es la venta del club

Voz 20 20:48 de alfarero

Voz 1643 20:50 a una empresa norteamericana Óscar Egido eh la contamos hace exactamente un mes el pasado trece de mayo contamos con a una empresa norteamericana la venta ha firmado esta mañana en Madrid con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes el grupo americano ves Navy SL ha pagado doce millones de euros esta empresa pertenece a David Villa ser que es socio de ellos Harris en los Sixers veranea en los New Jersey Devil de Cheli y con una participación del dieciocho por ciento Crystal Palace y con el bien Iván Bravo que es el director general de la Academia a qatarí viene como particular y no representando a España lo siguiente será la llegada de Emilio Vega como director deportivo parece que tendrá que elegir nuevo entrenador porque Cristóbal Parralo no va a seguir esa tu así quedar con con pasa a ser de alguien que tiene

Voz 0919 21:34 el equipos en la NBA ID eso vamos a hablar precisamente porque la pasada madrugada vivimos un partido que pudo ser histórico porque Toronto estuvo a punto de eliminar a los de bueno de de eliminar no de de finiquitar la historia de los Warriors prácticamente de hacer historia no campeón por primera vez de la NBA un equipo canadiense pero Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas luego contamos lo de Kevin Durant pero lo primero en un minuto Golden State Warriors salvó el match ball

Voz 0470 22:02 ganó el partido pues sí la verdad es que desaprovecharon los Raptors esa gran ocasión de hacerse con el anillo de campeón hay que decir lo hablamos de de Kevin Durant pero que sin él los espías Brothers se Carrie Thompson tiraron del carro para alargar la final cincuenta y siete puntos doce triples entre los dos en los últimos minutos sobre todo Clayton enchufó dos triples y Carrie enchufó uno además espectacular que fueron absolutamente decisivos

Voz 0919 22:26 hay que decir que en Toronto estuvo fatal en el triple

Voz 0470 22:29 cuarenta y siete coma seis por ciento a cierto tuvieron los Warriors y un veinticinco por ciento los Raptors cero de cuatro Danny Green cero de cuatro de Pascal días de Pascual sacan uno de seis de Lowry dos de siete de Caguán con estos porcentajes es prácticamente imposible y aún así pudieron

Voz 0919 22:45 ataques para ganar y aún así pudieron ganar

Voz 0470 22:47 es verdad que sí que estuvieron muy bien en la pintura con canastas de dos y de hecho perdieron por un punto tuvieron la última posesión hubieran ganado su hubieran metido una canasta de dos pero se les complicó la jugada la pizarra funcionó al final el triple muy forzado desde la esquina de Kyle Lowry que ni siquiera tocó estrelló en el lateral del tablero y una oportunidad la desaprovechada como dijo anoche Marc Gasol

Voz 21 23:11 una lástima que ha escapado porque tenemos noción de ganarlo y lo tenemos final suela la que deberíamos ellos pues somos dos tres minutos de partido

Voz 1 23:27 Don locuacidad tres dos que era un

Voz 0919 23:32 partido en Toronto que es otra gran oportunidad para los canadienses la otra noticia del partido la grave lesión de que viéndolo

Voz 0470 23:38 pues sí gallego porque bueno ya sabes que desde la eliminatoria con Houston estaba sin jugar tenía una distensión en la pantorrilla la baja en la parte baja de la pierna pero ayer en un lance con Ibaka pisa mal is echa enseguida la mano a esa zona y luego tras el partido el director deportivo entre lágrimas en rueda de prensa confirmó que la lesión no era en la pantorrilla sino en el tendón de Aquiles está viajando ahora mismo Kevin Durant a Nueva York para ver el alcance de esa lesión de momento hablan de lesión no de rotura aunque tiene pinta de que va a ser una rotura y esto no sólo va a influir en la final que ha influir mucho esta misma influir en el mercado de la agencia libre porque este verano él podía convertirse en agente libre y hay muchos equipos interesados obviamente en en ficharlo pero él tiene una playero opciones significa que él puede alargar un año más el contrato con los Warriors que además cobraría treinta y uno coma cinco millones de dólares ya salir como agente libre en dos mil veinte parecía imposible que fuera ejecutar esa opción pero claro ahora viendo que igual los equipos ya no están tan interesados en ficharlo

Voz 0919 24:35 de ser una lesión de una recuperación larga hechos

Voz 0470 24:38 Marcus causó lesión y desde luego no ha vuelto a ser el mismo entonces vamos a ver qué pasa con el futuro de Duran y sobretodo hay muchos agentes libres este verano puede condicionar mucho que pase mira por ejemplo caoba John Clayton son Irving Jimmy Butler quema Walker el aussie Chris Middleton todo eso son buena gente el Ibex que condicionan mucho tres dos y gana todo

Voz 0919 24:56 punto sexto partidos disputa la madrugada de las tres dramas aquí lo contaremos gracias Javi como vamos a contar el técnico hasta Zaragoza Barça Lassa tercer partido de la semifinal ACB el Zaragoza o gana o el Barça estará en la final ambiente seguro por todo lo alto Santa Isabel buenas tardes

Voz 22 25:15 hola Gallego buenas tardes con diez mil hoy el pabellón Príncipe Felipe se presenta en estos momentos suele tipo lo has dicho UCI gana el Barça en la final el Real Madrid sigan artes Micolta habrá cuarto partido el jueves con la durante nipón también McCalebb ya calentado alas mueve partidazo Barcelona Tech y culta en el Príncipe Felipe

Voz 0919 25:33 tenemos otro partidazo y de fútbol sala en el playoff en la final de la Liga segundo que juega en el Barça y el pozo Futsal en el Palau

Voz 0684 25:42 a veces luego buenas tardes buenas tardes Gallego de momento el Barça domina a cero la serie más de cinco mil espectadores mejor entrada de la temporada para este Barça Pozo que empieza a las nueve Diego fútbol brasileño del Barça es Vaca todo apunta a que en el Palau que ha pasado en una

Voz 0919 25:58 la etapa de hoy en la Dauphiné Liberé que es la previa del Tour de Francia están todos los favoritos a Íñigo Marquínez

Voz 0802 26:05 era la tercera etapa una jornada de transición no había dificultades importantes de montaña primera llegada al esprín primera llegada masiva ha ganado ven este corredor irlandés tampoco es que haya grandes sprinters en esta Dauphiné no hay cambios en la clasificación general pero mañana gallego con la crono sobre veintiséis kilómetros Veremos y Chris Froome Se situada en Lleida Nairo Quintana que están a veinticuatro segundos el maillot amarillo que viste el belgas Deus son capaces de coger esa prenda

Voz 0919 26:30 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo

Voz 1 26:33 lo nuevo del mítico Liam Gallagher seamos uno

Voz 0919 26:57 el inconfundible estilo de Liam Gallagher que este año viene al bebe Qala I en Bilbao aquí lo dejamos y hora25 con Ángels Barceló hoy a las once y media El Larguero mañana ocho y media os esperamos en Hora veinticinco Deportes un saludo de Gallego gracias por eso