Tan callados y un poco muertos

Voz 1900 00:00 datos de la Agencia del IES BN en dos mil dieciocho las editoriales españolas registraron ochenta y un mil setecientos noventa títulos nuevo sesenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho fueron libros de papel cada semana mil doscientos cinco títulos ciento setenta y un títulos por días más de doscientos si contamos los digitales

Voz 1 00:22 a todos los libros aspiran a ser con

Voz 1900 00:25 Prados

Voz 1 00:26 y a ser posible leídos

Voz 1900 00:29 no siempre ocurre en las dependencias de los

Voz 2 00:31 servicios generales de la Cadena Ser en Madrid se recibe el cada día una media de cien ejemplares

Voz 1900 00:36 enviados por editoriales agencias de comunicación entidades culturales grupos económicos fundaciones y autores

Voz 3 00:46 el equipo de Servicios Generales clasifique distribuye unos paquetes por los distintos programas y departamentos de la redacción de la Ser algunos autores consiguen entre

Voz 4 00:55 en algunos títulos un reportaje

Voz 1900 00:57 mención una buena crítica otros libros van quedando apartado sobre la mesa para más adelante pero las imprentas no paran llegan ejemplares nueve y con el paso de los días hay libros que sufren el peor de los destinos hemos invitado a las compañeras y compañeros de la redacción de la SER a mirar debajo de los soportes de las pantallas de sus ordenadores este ha sido el resultado

Voz 5 01:27 Pepa Blanes jefa te pues un catálogo del Museo Reina Sofía sobre Encuentros de Pamplona del año setenta y dos fin de fiesta del arte experimental mirar era ministra Ángeles González-Sinde Gobierno de Zapatero

Voz 6 01:42 en dos mil nueve hace diez años yo estaba en la radio ya no era cultura

Voz 5 01:49 no no era mi ordenadores pero sabe que no lo he colocado yo

Voz 7 01:52 no no no haría eso

Voz 1900 01:55 interesantes experimental en Isaías Lafuente

Voz 8 01:59 efectivamente tengo un par de libros pinitos responsable

Voz 1900 02:02 de de lo que queda del día y la habilidad de vigilancia lingüística en la venta

Voz 0827 02:06 yo creo que como no me daba la altura ocho mucho más gordo que es la palabra se hizo música es un vamos a ver que su libro muy interesante una investigación extraordinaria pero es que para situar la pantalla a la altura de mi surcos pues me viene extraordinariamente bien Angels

Voz 1900 02:22 Barceló directora de Hora veinticinco mira hay una primera página que es la biografía de Juan Luis Cebrián

Voz 9 02:31 desde te cuento porque hay mandaron dos mandaron dos uno me lo llevé a casa ya lo leer en algún momento Yeste como tenía dos dijimos lo demás tiene un grosor perfecto para solventar el ordenador que conste que son libros buenos porque yo no puedo sujetar el libro tienen que ser libre

Voz 1900 02:52 Nicolas Castellano periodista de la sección de Sociedad

Voz 8 02:56 promete que lo vi porque me cuadraba el tamaño para calzar la pantalla que se titula la mediadora

Voz 1900 03:02 Macarena Berlín sí pero este ordenador son ordenar compartido estas una mesa caliente yo no he sido directora del programa los muchos libros es Juan Pablo Fusi la patria lejana editaron Town quieres que lo ante el ordenador

Voz 6 03:20 a ver es una edición de dos mil tres

Voz 1900 03:27 te lleva aquí desde

Voz 10 03:29 dos mil tres en fin José Manuel Romero cine definen las eh pues tengo es es una biblia actual que es eh

Voz 1900 03:38 Santiago Abascal España vertebrada de Fernando Sánchez Dragó Pepa Bueno no pero esto es los compartimos todos no esta es la mesa

Voz 6 03:47 la de la silla caliente Arco directo

Voz 1900 03:50 pero hoy por hoy como voy a leer que bueno

Voz 11 03:54 es mejor directivo este es tu

Voz 1900 03:59 Sonia Ballesteros sección de Sociedad reportajes

Voz 6 04:02 pero déjame que levante muy haber ordenado vamos a ver mira guía metodológica para la implementación de una intervención preventiva selectiva indicada es desde dos mil trece seis años era polvo que tiene

Voz 1900 04:25 Carles Francino director de La Ventana no tengo ni idea de lo que vamos a descubrir porque lleva debajo suyo desde hace yo creo que más de diez años mira vaya libro Diálogos de agua hay piedra BNG Toledo de Ricardo Martín García es una maravilla Paula Losada redactor hay productora de hoy

Voz 12 04:50 calidad de que el médico me recomendó que como tengo que estar siete horas frente al ordenador que elevase un poquito las piernas por el tema de la circulación entonces yo me hice pues lo primero que tuviera mano a los niños que tenemos por aquí en el despacho por ejemplo mira

Voz 1900 05:11 tengo el de Arturo Pérez Reverte una historia de España tengo aquí también diálogos Madrid y Barcelona vamos acabando antes nuestras disculpas a editoriales autores representantes y libreros por este experimento sin