AmazOndas: ¡Viva la radio!

Voz 2 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:51 entonces tuviera que vamos a contarles está en concreto ya ven que lleva música incorporada pero podrán comprobar también que es una historia entre otras muchas

Voz 0313 01:01 la fórmula del crowdfunding del micro mecenazgo para financiar su cuarto disco que pasa que esta opción de financiación es algo que ya se ha convertido en en habitual en España para costear proyectos no sólo artístico sino de todo tipo nos faltaban los datos con los datos un retrato un poco completo preciso de cómo está el sector ya lo tenemos en los proyectos financiados en España vía que anden prácticamente alcanzaron el pasado año los ciento sesenta millones de euros que es una cantidad francamente respetable son datos de un informe del universo KO Fandi que es una consultora especializada en ese sector junto a la Complutense hemos invitado Ángel González asomarse a la ventana para que nos comenta un poquito esos datos Ángel buenas tardes cómo estás Pascal Hens Ángeles consultor de este universo crowdfunding eh yo recuerdo lo hace tanto tiempo verdad Roberto esta palabra no sonaba a chino decía como como como no no no hace tantos años como como explica el despegue el el el boom la subida tan espectacular de este de este sistema de esta fórmula Ángel

Voz 5 02:03 bueno realmente nosotros ejemplo montamos en el año dos mil diez que parece que fue ayer pero ya han pasado diez años ir poquito a poquito en todo el mundo no es una situación solo española sino que en todo el mundo pues bueno cualquier emprendedor cualquier creativo final cualquier persona quién quién sin él no el lucro pues busca nuevas funciones no opciones para sacar adelante los proyectos y el crowdfunding pues está siendo la respuesta hay muchos más

Voz 0313 02:30 sí fíjate estamos yo lo decía con con la música de CNET por ejemplo estamos muy acostumbrados a hablar de este tipo de proyectos pues en el terreno cultural artístico y social también pero por ejemplo una pregunta concreta que es el crowdfunding inmobiliario

Voz 5 02:44 bueno creo alguien inmobiliario es uno de los tipos que más ha crecido en los dos últimos años de la mano que sobre todo una plataforma no que se usos es la opción de que cualquier persona pueda mediante compra de participaciones o mediante préstamos participar en un proyecto inmobiliario ejemplo imaginemos que la promotora que quiere construir un edificio en cualquier estilo de ZX millones hasta ahora que se hacía muchas veces acudían al banco expresa estaban el dinero no ahora la opción puede ser que vaya en una plataforma de del en este caso préstamos esta ciencia en una emiten millonario Ike que no hay el dinero el cambio es que cualquiera de nosotros se presta lo bien el banco sido que estoy pues puede estar mil euros yo quinientos cuesta cinco mil a cambio de un tipo de interés determinado pues todo esto después de tiempo con más

Voz 0313 03:44 me interesó mucho al con esto último que estás comentando porque has utilizado el concepto préstamo es para que sepan los todos los oyentes de La Ventana que no lo conozca que existen cuatro tipos de crowdfunding de de micro mecenazgo en España que son vía donaciones recompensas inversión Yeste Yeste de préstamos que que acabamos de comentar está está el sector Ángel tú crees suficientemente regulado en España

Voz 5 04:09 bueno realmente en España como tú has comentado es muy importante ese detalle no hay cuatro tipos de cara soy cuatro completamente diferentes que muchas veces los tenemos igual aparte de los discos parte el mecenazgo algunas naciones hay cuadro muy muy diferentes la regulación ha reculado una regulación específica para el crowdfunding L préstamos

Voz 0313 04:30 no equity crowdfunding que Sendín

Voz 5 04:33 cuál es el mismo caso del ámbito inmobiliario cuando comentaba que imaginamos que la promotora en vez de pedir un préstamo dice bueno yo doy parte de mi accionariado no de mis participaciones a cambio de que cualquier persona pueda entonces tú participas en ese proyecto pero como dueño bueno pues la idea es que luego pido mi ahora pues dentro de cinco años cinco mil

Voz 0313 04:57 tampoco sé muy bien oye si si el año pasado se financiaron proyectos por valor de de casi ciento sesenta millones de euros la proyección para este dos mil diecinueve donde nos sitúa tienes alguna idea culo

Voz 5 05:10 velos hagamos un perfil no el año anterior fueron ciento un millones el año anterior fue uno setenta y tres hotel entonces ciento uno ciento sesenta el año pasado pues yo creo que superaremos los doscientos seguramente igual osos eso es muy bueno porque lo bueno no están todos los datos de una cantidad de cansé acabando sino la tendencia hacia una tendencia en todos los tipos de Familia hemos hablado en todos es creciente hay hay algunos con mucho más fuerza que ya ve entrar inversores finales de préstamos críticos entrar inversores inversores profesionales poco a poco gana que cada cualquiera de los otros pues que me dio un poquito de bolsa pues puede meter un poco de dinero en proyectos que además le interesa perdona cada uno de nosotros muy bien

Voz 0313 05:58 Ángel González consultor de universo quirófano gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer

Voz 5 06:03 gracias a vosotros buenas tardes buenos encontramos

Voz 0313 06:05 efectivamente un montón de de opciones interesantes de de de micro mecenazgo pues va a reñir Isaías por utilizar tanto que era hace diez años ya que los sí si ya no está entender hoy nos topamos nos queremos quedar con con una iniciativa solidaria amar relacionada vinculada directamente con este medio con la radio que está disponible en la plataforma goteo

Voz 6 06:24 vamos a crear una radio comunitaria en Santa Clara de elogiar un pequeño pueblo de novecientos habitantes ubicado en la selva de P

Voz 7 06:33 la radio hacen una herramienta nueva que va a mejorar la comunicación de las persona de Santa Clara manco ayudar a que se conserve la tradición y la cultura de esta Comunidad de la madre mía

Voz 0313 06:43 en Fátima donado buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás escenas tan una radio en la selva amazónica en Perú en una en una aldea

Voz 8 06:52 esto qué es exactamente esto es una propuesta que que nació de una idea como casi todo esto es bien si si has trabajado la radio es es ir surgió de una unión de fuerzas y no conocía unas chicas que tienen un proyecto en este pueblo en Santa Clara del Ojeda al que se llama Proyecto Iquitos Ike empezó trabajando un poco con los niños de este pueblo hay mucha pobreza infantil en este lugar

Voz 9 07:15 en el alcoholismo hay eh

Voz 8 07:19 bueno muchas necesidades cuando nos conocimos me contaron su proyecto educativo buscamos un poco una sinergia para para intentar ayudarnos mutuamente eh bueno hablando de la cohesión del pueblo de que a lo mejor se centrado mucho en los niños habría que abrir de manera un poco más global una ayuda al resto del pueblo porque no está muy cohesionado pensamos que la radio que es una herramienta como sabéis rentrando informadora la radio estribo pues pensamos que sería una buena opción para para que este pueblo avance Ivonne a salga un poco del aislamiento

Voz 0313 07:49 vale y en el terreno concreto del del crowdfunding en qué punto estáis qué necesitáis cómo funciona

Voz 8 07:55 no acabamos de lanzarlo lo lanzamos ayer son cuarenta días la primera campaña estamos muy ilusionadas porque la verdad que está funcionando muy bien llevamos dos días llevamos un veintiséis por ciento financiado

Voz 0313 08:06 cuánta gente de mínimo Aida

Voz 8 08:09 campañas de mínimo casi diez mil euros de máximo alrededor de catorce mil sí bueno no está nada mal pero necesitamos el empujón del principio parece que es muy motivador pero necesitamos mantener la campaña y alcanzar la meta para poder montar

Voz 0313 08:22 la radio que tenéis idea o tenéis alguna algún cálculo de del perfil de la gente que se mete por ejemplo en este tipo de proyectos

Voz 8 08:30 bueno el la primera tirada digamos claro familia y amigos que son un poco a los que te conocen los que van confiando en que no está nada mal son los primeros que comprando libros pero bueno de momento como a mí me va llegando a la gente que va colaborando hay dos otras personas anónimas por ejemplo que yo no conozco y que ya han participado no con su granito de arena porque todo suma

Voz 0313 08:52 y las recompensas que las hay para los mecenas cuáles son que esto habrá gente horas escuchando también me interesaría esto

Voz 8 08:58 la recompensa la recompensa es es algo curioso porque tienes que ser creativo también en proyectos de este tipo la gente suele colaborar porque le gusta el proyecto entonces intentamos que no sea todo material es una de las recompensas que más nos gusta Le hemos llamado con la sonoro eh es una manera de que si tú financia el proyecto que te vincula haremos con un vecino podréis construir una historia a medias a través de notas de voz que no se encargará hemos de ir uniendo no tu empezar a una historia y el vecino la continuará y así sucesivamente hasta construir una historia que

Voz 0313 09:32 luego escucharemos claro oye Fátima como como es Santa aclara De Gea el quiero decir antes has comentado problemas que tiene la situación el dos déficit es bueno como es la puedes escritos está alguna vez por cierto

Voz 8 09:43 no he estado no y cuando te vas pero yo me voy en octubre he tenido la oportunidad de ir antes pero preferido de ir del tirón dejar el trabajo dejarlo todo a cada trabajo en neutral estoy muy contenta es una decisión difícil pero bueno hay que romper

Voz 9 09:54 a empezar algo nuevo el pueblo

Voz 8 09:58 tiene novecientos habitantes está bañado por el Amazonas en la en la selva de Perú no tiene agua potable que es uno de los grandes problemas electricidad sólo dispone de electricidad tres horas al día y las enfermedades en su mayoría están relacionadas con el agua porque cuando no llueve no pueden beber entonces muchas veces del Río que está

Voz 0313 10:16 insalubre completamente exactamente problemas buenas

Voz 8 10:18 de boca de en fin a lo que comentaba antes la pobreza infantil es una de las cosas que más preocupa pero el alcoholismo y la violencia intrafamiliar también por eso en la radio queremos potenciar también estos dos aspectos por un lado era la la visibilidad de las mujeres entender su realidad y por otro lado también potenciar la creatividad de los niños a través de la radio que bueno puede ser con lectura con radio teatro con música experimental allí porque realmente la radio es para que se que de la gente de allí entonces una vez estudiamos las necesidades veremos hacia dónde va

Voz 0313 10:48 no quiero recuperar ese titular de hace menos de un minuto me marcho en octubre lo dejó todo en eso porque bueno

Voz 8 10:56 ando algo te arde un poquito dentro tienes que darle salida ahí llevo mucho tiempo queriendo hacer un proyecto que vincule lo que más me gusta que es mi trabajo es algo que siempre me ha gustado que es la radio iraquí llevarlo de alguna manera la cooperación y hacer que mi trabajo cuenta de otra manera apareció esta oportunidad yo creo que hay veces que las oportunidades olas coge eso arrepienten yo la sentía si así que decidí cogerla que acabé lanzando un crowdfunding ya que estamos eh

Voz 0313 11:23 empezar de cero allí no hay radio no hay estudios no hay material no hay hay Antena no hay nada no hay nada

Voz 8 11:28 de hecho lo que vamos a hacer es empezar con con talleres de radio para empezar a explicar cómo una grabadora como se utiliza como hace un reportaje poco a poco y montando la estructura que para eso necesitamos el dinero para financiar el material

Voz 0313 11:41 no tiempo te vas o no o no te pones plazo

Voz 8 11:43 me he puesto plazo porque perdió entramos en la parte más

Voz 0313 11:46 además persona a la que le preocupa mi madre si me voy a ser igual sentir vadear uno por la radio

Voz 8 11:53 me voy simplemente porque creo que estos proyectos y se cocinan a fuego lento niña a mi madre que es cocinera y a los ritmos me lo tienen que marcar ellos la radio es para ellos las necesidades y el ritmo tiene que ser yo me tengo que adaptar al al proyecto Joy proyecto Iquitos las chicas que están del otro lado también y que trabajan conmigo

Voz 0313 12:12 sois total total sí sí yo aporto la parte de proyecto amazonas que es la parcela osea todo sino una tres tres

Voz 8 12:21 bueno calculo que mínimo diez meses nueve diez meses

Voz 0313 12:24 tendrá que estar del tirón para para lanzarlo o Fátima cuando ustedes ahí tengas alguna posibilidad de contarnos cosas de sean buenas o malas da igual si Bono Isabel comunicarnos como como prosperando esta iniciativa y cómo es eso ya pisando el terreno si te aparece La Ventana te apetece me en tarea si recojo el guante que me encantaría de estilo de compartir con nosotros las primeras historias así cruzadas de un lado a otro o no de esas con las que contaba más por supuestas era un placer pues tiene muchas gracias donará un beso hay mucha suerte de desgracias verdad