Voz 0194 00:11 Sara vítores buenas noches hacia ayer recordábamos aquí a las nueve el caso de Verónica la trabajadora de Deco que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo privado de contenido sexual y Mariola unido nos acercó la historia de otra chica Ana que también fue víctima de la difusión de un vídeo suyo si hemos hablado muchos días de la privacidad en Internet

Voz 1880 00:31 de la acoso pero estos casos nos han hecho pensar en un término que es la intimidad que es la intimida que es la cualidad de lo íntimo y es el concepto que hemos escogido para hoy para la cara B la intimidad y ahora vamos a ir avanzando con el término pero para centrarlo quiero que escuchemos un segundo las palabras de Ana

Voz 2 00:52 entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta

Voz 1880 01:02 qué dice sin permiso sin consentimiento grabado eso es una violación de su intimidad que claro convierte a Ana en una víctima

Voz 2 01:09 no soy capaz de pensar en otra cosa no soy capaz de concentrarme no soy capaz de de superar lo de pensar y de llegar a pensar que si voy a seguir adelante quiero seguir adelante yo en esos momentos no sabía no sabían por dónde tirar ni qué pensar Mi

ni le escribían muy bien eso es lo que ocurre cuando se invade la intimidad de alguien cuál es la definición de intimida

Voz 1880 01:30 pues para la RAE es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo especialmente de una familia es también el aspecto más personal reservado y privado de un sujeto o aspecto interior profundo de una persona que comprende sentimientos vida familiar o relaciones de amistad con otras personas que es lo íntimo eso que pertenece a la intimidad persona especialmente sus afectos pensamiento esos sentimientos lo que se realiza también en la intimidad la palabra íntimo viene del latín Inti que es interior del vocablo de origen europeo mus que expone de el carácter superlativo no así que lo íntimo sería lo muy interior lo de muy dentro si sumamos el sufijo boda de intimidad que significa cualidades en dos la intimidad es la cualidad de lo que está muy dentro de lo muy interior una metáfora musical sería lo nuestro no lo que cerramos con llave la habitación mi habitación de Antonio

Voz 5 02:50 nada Carrasco buenas noches una semana más noches Ana

Voz 0194 02:53 es filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid hemos visto en los la contaba Sara en la definición de del diccionario de intimidad pero

Voz 6 03:03 qué se entiende por intimida que es lo íntimo lo íntimo es lo más propio es lo más en extirparle contra intuitivamente es allí donde desaparecen nombre pop en un nombre propio yo ya no soy Ana Carrasco por ejemplo estoy hablando de de mí yo te sea me me me despojo de eso sí me despojo del nombre propio también es allí donde es aparece mis datos me información porque de repente aparece lo que yo soy Yesa allí también también muy contra intuitivamente donde desaparece la persona persona es más cara aquello que yo muestro a los demás a nivel social entonces es un lugar en el que emerge el pronombre personal en el que en el que emerge yo yo como lo que yo soy más allá de lo que me diga sin ropajes por eso estoy desnuda sin armas por eso estoy inerme sin defensa por eso soy vulnerable y cuál es este allí es la habitación es la habitación interior aquí allí donde yo puedo ser yo misma y esto es importante porque en esa habitación interior se salvo Se salvo interno allí donde yo soy lo que soy lo que estoy diciendo es que esta habitación no se puede exponer

Voz 0194 04:16 claro iba a decir una habitación que tú cierras con llave y que la llave la tienen

Voz 6 04:19 es que eso es entonces tú puedes dar acceso El acceso a la intimidad cesión que tú ya has abierto el acceso a alguien si se expone a aquello que es propio mío de mi interior una cosa terrible yo creo que la gente no es muy consciente de lo que está pasando aquí porque si es algo interior mío o bien se produce una evidente duración porque guiar alguien arranca lo que ellos hoy pone o bien dado que yo he dejado entrará a alguien esa persona lo que ha hecho ha sido abrir del todo la puerta lo que hago es que muchos eh tú muy bien decías se invade la intimidad muchos entran en lo que ellos hoy esos una violación la violación grupal

Voz 0194 04:59 pero en cambio tú puedes dar ya había quién quiera sobrino de la Puerta aquí

Voz 6 05:03 tú quieras claro tiene que haber una tiene que haber una

Voz 7 05:05 la confianza de una confianza implica que esa persona va a cuidar el secreto de lo que tú eres o va a tener la suficiente el suficiente tacto como para saber qué es lo que puede habla de lo que pueda lo haré lo que no puede hablar no diferencia entre

Voz 0194 05:20 me lo íntimos es que la hay entre lo íntimo lo personal pues es diferente

bastante importante porque lo íntimo te decía que tiene que ver también con esas cualidades intrínsecas es lo que ellos hoy lo personal muchas veces tiene que ver con con un no con lo que lo que ellos hoy sino con el estar por ejemplo a nivel personal que puedo contar que estoy casada pero a nivel íntimo te puedo puedo contarte si me va me va bien en el matrimonio antes el lo personal tiene que ver con datos tiene que ver con informaciones y tiene que ver en cierta manera con el la faceta o la manifestación social que quiero dar de mi persona tanto es entre lo íntimo lo privado también por tanta diferencia porque es verdad que lo íntimo tiene que ver con lo que te acabo de decir pero lo privado lo privado ese forma parte de de otra de otra pareja de conceptos que es lo privado y lo público lo público tiene que ver con aquel lugar de manifestación de acción de aquí del del ámbito de lo político del discurso lo privado es simplemente aquello que se retrae o creo que se oculta y esta es la podría de la intimidad claro lo privado es lo que se oculta te acabo de decir pero la intimidad tiene una porfía y es que la intimidad es aquello que es lo más interior como decía Sara es también aquello que dice quién soy pero al mismo tiempo es lo más superficial lo más visible lo que pasa es que no es legible por ejemplo no es ningún secreto pero es una información personal que yo adoro la filosofía pero sí es íntimo decir porque yo adoro la filosofía entonces claro ese es el ese es el punto en el que el lo lo lo privado implica simplemente un dato que yo oculto en cambio la intimidad es lo que está ahí lo que está ahí pero no lo veis porque

Voz 0194 07:06 muchas veces relacionamos lo íntimo con algo sexual

Voz 7 07:10 claro dentro de él antes hablaba de los pronombres personales no desaparece Ana Carrasco desaparece Ángel si aparece el yo el yo y el tú en el ámbito hay una especie de topo logia Se puede hablar de una tipología de la intimidad no entonces la intimidad tiene que ver muy bien como decía Sarah con con los sentimientos con las creencias pero a parte de ese paso al al a una a una intimidad y sentimental si queremos podamos hablar de intimidad que tiene que ver con el cuerpo con un con un pronombre posesivo mi cuerpo pero claro yo soy mi cuerpo ya que hay que tener mucho cuidado porque en esos vídeos en los que se graba a alguien tú ves el cuerpo pero la persona que es que esta sede está siendo grabada no ve el cuerpo B lo que ella pero IB además como ese cuerpo lo que ella es o lo que él es manifiesta sus deseos sus fantasías así que precisamente esa sociedad con lo sexual porque en el ámbito de los Asuán es donde aflora el deseo que es justamente aquello que es más profundo

Voz 1880 08:28 aquí Pedro Guerra no lo más guardado detrás de todas esas puertas es la intimidad lo íntimo es como este tema

Voz 0194 08:35 verdad tienes la sensación a la que yo no sé si bueno con las redes sociales incluso con las televisiones programas de televisión se frivoliza con la intimidad es decir que hay mí la definición que tú haces de intimidad de eso tan tuyo tan de dentro su habitación de la que tú sólo guarda es la llave

Voz 2 08:53 ya se reparte en muchas llaves y creo que a nivel de el

Voz 6 08:58 The Sun manifestación una exposición en redes sociales se confunde muchas veces la intimidad con lo personal datos simplemente que tienen que ver con la personas y estoy casada no estoy casada si me he ido de vacaciones a Roma Nobel de de vacaciones a Roma pero los deseos más profundos no se manifiestan manifiestan y otro concepto filosófico que es una por Aquino frente a intimidad ex tímida pero la extremidad que tiene que ver con cuando John redes sociales supuestamente expongo mi intimidad es una falsa intimidad porque la intimidad claro en la guardo para mí para mí pero pero para mí para algunos a los que le abra la puerta

Voz 9 09:32 es la intimidad para vosotros Fernando soy muy muy celosos yo creo que sí porque porque además es un logro civilizado toreo que es que eso lo de la intimidad evoque conquistar lo que no se puedo olvidar no es decir si presupone la aparición del sujeto es lo que hablábamos aquí el otro día no sea que está que no aparece el sujeto no hay intimidad eso es fundamental que lo sepamos Emilio yo sí yo soy muy de verdad no la comparto con nadie pero hay gente que la vende Seijo

Voz 0194 10:02 yo pero claro yo no de de la intimidad

Voz 9 10:05 esto esas maneras no hay un perfil psicológico de estos concursantes que van a programas donde desnudan toda su pero que eso sería lo personal no

Voz 0194 10:15 yo yo creo yo creo que pensaba también en eso y cuando lo hacía la pregunta Ana estar pensando precisamente

Voz 7 10:21 personal también creo yo yo no soy yo no soy psicóloga ni te puedo responder eres desde la perspectiva pero tengo la sensación de que hay mucho de simulacros de falsean todas estamos aquí realmente el deseo o la aquello que es que es que tiene que ver con tu verdadero ser

Voz 0194 10:37 sólo sigue es malo eso sí guardando viniendo

Voz 1880 10:53 pues soleada es como se titula este tema de Julieta Venegas en el que también está hablando de la intimidad no todo lo que ya viví los Ivo cargando lo llevo dentro de mí nunca lo olvidado es una canción del disco sede de dos mil tres vamos con otra en español Alejandro Sanz y cuando nadie me ve en los momentos de intimidad soledad cuando uno está solo con uno ya no tiene nombre como decía

Voz 0194 11:28 Ana no no era sólo de eso habla

Voz 1880 11:30 este disco de El alma al aire del año dos mil

Voz 0194 11:41 Sara como haces a veces has pensado en los

Voz 0564 11:43 sinónimos de intimida bueno no son exactamente es sinónimo seguro que Ana me dice no no para nada nosotros sin ánimo el pero bueno por ejemplo uno de uno de ellos ya hemos hablado que es lo personal

Voz 1880 12:06 tu Jesús personal dicen los Depeche Mode alguien que escucha tus oraciones alguien que te cuida alguien a quién importa es alguien que está ahí realmente están hablando de de de Tino de eres tú mismo tu Jo íntimo y dos hemos dicho personal vamos con lo privado terminó del que hemos hablado también lo privado Nos lo trae Tina Turner este yo creo que es uno de los temas más conocidos de Tina Turner pero la verdad es que realmente si realmente de lo que habla la canciones de una bailarina privada El pero

Voz 0564 12:44 el Mendes una bailarina que baila por dineros es una mujer con la intimidad completamente machacada

Voz 1880 12:49 yo digo sí tenía cabida en la cara

Voz 0194 12:56 Fides esa recuerdo una película de Alex de la Iglesia de hace un par de años retos desconocidos no que estaba basará también en un

Voz 1880 13:02 la película italiana que era de un año antes

Voz 14 13:07 la mesa pues mientras dure la cena mensajes Whatsapp llamadas lo que no seré lo leemos en la escuchamos todos

Voz 1880 13:20 un grupo de amigos que se atreve a hacer este experimento a descubrir sus secretos su intimidad se llega a la conclusión de que nadie realmente nadie conoce a nadie pero quería Carme también a películas que nos hablan de esa intimidad que hemos habla tocado ya de la sexual que se llega incluso a creer con máquinas es la película Hair

Voz 15 13:42 he pensado que esta canción a ser cuánto nos captura en este momento en en estos tienes

Voz 1880 13:50 una película de dos mil trece yo creo que la recordaréis con Joaquin Phoenix que el se enamora están muy solos enamorado un sistema operativo si realmente llega a sentir que esa es una relación real que recíproca pero bueno aunque para relaciones de intimidad con máquinas me quedo con el dormir decía algo

Voz 16 14:09 ha sido maravilloso me siento refrescar hemos haber practicado sexo aunque había poca gente

Voz 1880 14:21 las Moses una peli de mil novecientos setenta y tres de las primeras de Woody Allen en la aquí nombre aparezca en el futuro es doscientos años más tarde no Hoy aparecen máquinas pues pues para todos

Voz 0194 14:30 de las series creo que ya las traído aquí a la que ahora ven ahora otra ocasión

Voz 1880 14:33 por trece razones si éstas son las cintas de caset pero también estamos hablando de de un grupo de amigos no de como todos ellos en la serie tienen algo de responsabilidad en el suicidio de una compañera

Voz 18 14:44 hola soy Jara Hannah Baker

Voz 19 14:49 camada que estoy apuntan a la historia de mi vida la razón

Voz 1880 14:52 la que mi vida es el camino yo soy chavales que tienen informaciones sobre la intimidad de la protagonista y que comparten y que duelen más sobre todo tratándose de un adolescente la banda sonora de la serie también está muy bien incluye temas como este es de del Ekin existió una más mejor dicho un capítulo de una serie es el capítulo III de la temporada uno de Black Mirror se titula todas

Voz 0194 15:20 pues yo no sé si este lo llegaste después del primero y el segundo dimitir esta serie pues el tercero es eso te ves la historia está claro

Voz 1880 15:30 es humanos en el futuro llevan incrustado un chip en el que guardan todos sus recuerdos tienes cuando quieran pueden revisarlos los pueden ver en una televisión pero claro los pueden revisar ellos mismos pero el resto de la gente la intimidad desaparece es un capítulo brutal

Voz 22 15:59 estas Amaia de Teno si esa que ganó el concurso de OT hace dos años se hace unos meses presentó a este tema tan misterioso y tan mágico dicen que

Voz 1880 16:06 habla de su época en el concurso pero realmente si escuchas la letra con detenimiento también se puede interpretar como un modo de empezar a conocerse por dentro no de aceptar tu intimidad empezara saber quién quiénes una historia parecida es la que nos cuentan Facto Delafé y las flores azules en la meta

Voz 19 16:20 ante lo más profundo del corazón

Voz 23 16:26 la sorpresa fue discípula llama a tu madre como atleta imparable pensándolo

Voz 1880 16:41 el primer dolor por amor el que se siente dentro dentro el que te hace pensar en ti mismo al que está ahí sin nombre va a caer un chaparrón en lo más profundo de tu corazón antes de irnos una reflexión musical más es de Suzanne Vega dice lo privado se hace público este es el título de del tema en la letra dice algo así como la cara es el lugar donde lo privado se hace público sí que sonríe y no sonrían a ver si los demás ven que es lo que quieres decir

pero es que además la caras la persona justamente es el la persona tiene que ver con ese límite entre lo íntimo y lo lo ponga cara es el reflejo del alma aparte son quede Ramos pues mira empezamos diciendo que

Voz 1880 17:34 la intimidad venía de Inti no que ni ni es el interior es lo que hay dentro de esta es una invitación de Javier amena para viajar allí para viajar dentro la del año pasado dos mil dieciocho del disco espejo de esta chilena que es cantautora productora hay que está teniendo un montón de éxito en España la sonaba que hasta mañana hasta mañana

Voz 26 18:09 ah

Voz 25 18:11 ah vale