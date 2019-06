Roberto Martínez: "Nadie del Barça se puso en contacto conmigo"

Voz 1375 00:00 Roberto Martín ex seleccionador muy buenas

Voz 1 00:03 hola muy buenas noches un placer saludarte estás ya fuera del estadio o allí todavía sí

Voz 2 00:08 no no acabamos de salir del estadio ahora ya ya rumbo a casa

Voz 1375 00:12 muy bien está por aquí Axel Torres y Bruno Alemany

Voz 1 00:14 estaba hablando con ellos un poco de la jornada de te saludan por ahí también qué tal cómo estás cómo estamos muy buenas noches demasiado fácil bueno demasiado fácil más fácil de lo que esperaba o tal y como tenían previsto el partido Roberto

Voz 2 00:30 bueno a ver el sabíamos un poquito que el partido se nos iba a complicar si no controlamos bien la velocidad que tiene Escocia en al contragolpe y la verdad es que lo bueno de es que estos dos partidos que hemos tenido ha sido la actitud la concentración el momento que hemos perdido el balón ya sabemos que cuando tenemos el balón somos un equipo que podemos crear peligro marcar goles pero yo creo que estos dos partidos era más en el poder tener la portería a cero de tener muy buena atención defensiva y la verdad es que has sido muy bueno per la actitud de los jugadores que como ya sabes en junio es muy difícil lleva una temporada a amarga son más de cuatro mil minutos ya los jugadores amparado una semana para reactivar otra vez normalmente es lavar la fatiga mental y ahí es donde el tema de la concentración nos preocupaba porque Escocia tienen muchísima velocidad contragolpe complacer con con favores han tenido en la lesión de anti Roberts que es una baja muy importante el capitán de ese canon hacha pues estoy con mi cuerpo pero estamos encantados con la actitud de los seis puntos

Voz 1375 01:39 eh bueno lleváis pleno cuatro partidos cuatro victorias encargando el grupo fácil estaba diciendo justo antes de saludarte sería Bruno que que vaya Eurocopa que vamos a tener no yo creo que ahí hay un grupo de ocho diez selecciones con un nivel realmente con con muchos equipos aspirando a todo no estáis vosotros Francia

Voz 1 01:59 la campeona del mundo Italia Alemania Holanda recuperada

Voz 1375 02:02 el España Inglaterra Croacia fíjate que Eurocopas en nos viene

Voz 2 02:06 sí sí sí sin duda yo creo que no el mundial se vio potencial del fútbol europeo las cuatro las cuatro semifinalistas son europeas y entonces tienes que añadir un poquito Portugal que siempre es Portugal súper súper competitivo ICO más mencionado yo creo que la juventud de la nueva Holanda Italia que son un equipo que siempre tiene oficio para cuando los grandes torneos hacerlo bien yo estoy de acuerdo yo creo que la europeo no va a haber un margen de error como a lo mejor puede tener los días

Voz 1375 02:37 estábamos hablando antes de que entraras en El Larguero de de del partido de Hassan sobre todo la primera parte que hoy pues seguramente el partido hemos televisado en en España se ha visto en Mediaset los madridistas han dicho o esté este jugador que que viene al Real Madrid bueno tú que estás cansado de verle que que que que le disfrutas en cada concentración de la selección sabes lo que es casar pero está ahora mismo en el mejor momento de su carrera y Roberto sí

Voz 2 03:04 sí yo creo que la la pregunta es muy difícil en el grupo de de poder opinar de momentos de forma de situaciones de los jugadores cometen es muy claro tiene veintiocho años un jugador que siempre se ha movido por su habilidad en el uno contra uno por su talento personal ahora está una edad que entiende muchísimo más que eso tiene yo creo que el el talento esas situaciones de uno contra uno estamos hablando de lo mejor del mundo sea no estamos hablando de un jugador desequilibrante estamos hablando jugador que es el mejor que que pueden ser situaciones pero ahora es es un capitán ha madurado muchísimo son ciento dos partidos con la selección un jugador que siempre siempre tiene un grado emocional muy muy de sentido común se ha convertido en líder desde la la participación en un Mundial que yo lo veo en el mejor momento de su carrera para emprender bueno para liderar cualquier proyecto yo creo que el la Liga no sólo Real Madrid pero la Liga gana la fulgurante

Voz 1375 04:09 sin duda sin duda alguna es buena noticia para los madridistas pero en este éxodo de grandes estrellas a la Premier con tantos millones que un jugador como pasar deje la Premier hice venga la Liga española es una es una excelente noticia eh es un líder es un jugador muy participativo es un jugador muy rápido es estábamos diciendo también su destacando su verticalidad no siempre eh rápidamente busca la portería rival no

Voz 2 04:31 sí sí yo creo que como sabes siempre el atacante tiene quizás dos dos direcciones lo que encara ya que raramente esperan poquito a la portería realmente sabes ver dónde puede crear peligro puede jugar en en dos bandos no es un perfil predecible yo creo que también tiene un poquito más allá yo creo que la personalidad deben ser muy importante en el Real Madrid porque cuando ha habido un periodo difícil en cualquier vestuario necesitas el carácter de un jugador como para dar para darle sentido común para darle tranquilidad porque no es fácil encontrar un jugador que si miras un poquito lleva doce meses trece meses desde el Mundial que se ha ido de alguna manera se ha ido gestionando

Voz 1375 05:22 el paso al Real Madrid me lo pido

Voz 2 05:24 un un respeto y un gran lealtad sí ha ganado la recta la la cosa va a la Copa de Europa en la y ha salido por la puerta grande y eso en el fútbol moderno nos cuestan más y más de la jugadores es realmente un talento individual tan impresionante que te estás un señor que una persona que que se vista de los que

Voz 1375 05:52 le has dado algún consejo antes de irse al Real Madrid

Voz 2 05:54 yo no pretende que es de los todos los jugadores que sigue trabajando que no necesitamos consenso es un chico que tiene la gran virtud es eso en su casa es papá mamá eran futbolistas son cuatro hermanos ellos viven en la vida a través del supo entonces una persona así su sueño siempre era Real Madrid ya lo normal no es decir un equipo tan grande como el Real Madrid siempre se les busque que el sueño era jugar con la de que no la verdad que

Voz 1375 06:31 pero en este caso era cierta

Voz 2 06:34 de ahí ha nos ha enseñado fotos de cuando iba a veranear que escrito lo era sin poder jugar en el Real Madrid o sea que es una es una película que es muy difícil de encontrar en fútbol moderno y la verdad es que no exista ningún consejo que pueden ser los mismos que pueda hacer que puede tener buenas vacaciones porque siempre es más y más es algo que me preocupa es es que juega sesenta y cinco partidos tiene que poderse refrescar pero realmente el Real Madrid ha encontrado un jugadorazo

Voz 1375 07:07 eh cuando te enteraste tú que ese iba cuando te dijo Mister No digas nada pero me voy

Voz 2 07:13 luego el día que pasó yo creo que es una persona tan profesional en ese sentido que dentro de las puertas hacia dentro nunca nos enteramos de que había algo iba a pasar de repente todo era centrarnos en los partidos de la selección y la verdad es que me enteré cuando se hizo público sito oficialmente ella misma

Voz 1375 07:39 eh tan profesional como tú como Roberto Martínez a la hora de mucho mejor

Voz 2 07:47 que salió muy jovencito voy a Francia ganó una Liga con Libby y luego se va Inglaterra es ganar la Liga conoció cinco distintos proyectos en distintos de entrenadores

Voz 1 07:58 ahora al fútbol español

Voz 1375 08:01 no te preguntan ahora alguna Cheli Bruno antes de dejarte que estás camino de casa pero quería preguntar deportivo he Se habló de tu posible vinculación al Real Madrid Se habló de tu posible llegada a la selección española este verano en un momento en el que el Barça pierde la Champions sale el nombre de Roberto Martínez como posible e destino al Camp Nou alguien del Barça se puso en contacto contigo

Voz 2 08:29 no no no está supo yo voy a muchísimos años yo creo que por rumores el entrenador está siempre después de una derrota tendrá algo negativo cuando las cosas van bien pues puede haber a rumores que son positivos y bonitos pero la verdad es que tengo un año de contrato el objetivo siempre era es preparar el Mundial luego la Eurocopa y después la Eurocopa sí que será el momento de volver a mí porque aún soy muy joven y que la experiencia de la selección así no muy buena pero hasta entonces yo no tengo control

Voz 1375 09:07 ajá sea terminal la etapa de seleccionador termina con la Eurocopa allí veremos a ver si la Premier si la Liga española o te gustaría entrenar en España

Voz 2 09:17 nunca nunca me he planteado esas esas cosas desde jovencito estudiar los veintiún años y pase por todas las categorías del fútbol británico ha sido una experiencia fantástica ahora estoy bien en Bélgica ha planteado trabajo específico solo pues detrás día a día ya se sabe suena a tópico por es la verdad del fútbol en momentos que piensas más allá pues te puedes quedar corto o a lo mejor pensar demasiado arriba ahí la verdad que me gusta a cada proyecto

Voz 0267 09:56 AXA libro en alguna para para el míster si preguntarle por uno de los nombres propios de de este final de temporada que es divos Corinne así que resolvió la semifinal de Champions que resolvió la final de Champions y cómo gestiona un seleccionador que que venga tan crecido no un futbolista mentalmente moral

Voz 1375 10:14 mente como divo Corinne si después de ganar todo esto

Voz 0267 10:17 de ser protagonista y encontrarse con que probablemente como ha sido el caso no va a jugar porque Rome Lukaku es el titular y de hecho hoy ha marcado dos goles como co cómo lo ha visto y si después de esto sí le ha sorprendido Roberto si te ha sorprendido ese nivel que dio en en los partidos finales de Champions

Voz 2 10:35 sí sí se aprende muchísimo yo creo que es verdad que si si te acuerdas al titular el delantero titular de la selección belga en el Mundial de Brasil dos mil catorce kilos estos últimos años ha sido muy muy muy difícil este paso Wolfsburgo cesión no jugó muchos minutos este año empezó con el segundo equipo como su XXIII ir lo que valoras muchísimos aprender con jugador puede centrarse disponer tiene esa capacidad de estar preparados para espanto el momento le le necesite marca goles como el de Ewerthon dos puntos importantísimos el gol de caso y luego lo estos perdona la hacha en en la final entonces pues es verdad que ha habido un cambio tuvo que está contento está en un momento de forma fantástico tras también entiende que en nuestra selección en la posición de nueve misivas Shuai lo ha hecho muy bien Romer Lukaku lleva unos tres años con muchísima muchísimos goles y buen juego y la verdad que ha sido bueno tenerle en nuestro grupo pero da comparte la competividad para la posición de pueblo

Voz 0301 11:46 el ha vivido en primera persona ese proceso de mejora de de la Premier League yo le le quería preguntar si cree que lo que hemos visto esta temporada seguramente no no se vaya a repetir pero si cree que puede dominar la premiada en los próximos años en el fútbol europeo

Voz 2 12:02 sí sin duda sin duda yo creo que viene si te digo un poquito en mi experiencia en el dos mil catorce a él le Berto fue el equipo que llegó más lejos en competición europea y en aquel momento nos preguntábamos todos por qué a a los jugadores de la primera chicos no podían llegar en las mejores condiciones en febrero marcó en las competiciones europeas desde aquel momento ha habido un gran enfoque en intentar que los equipos estén súper preparados para poder tal es el mejor nivel en la Liga los me explica pero también a nivel europeo y entonces yo creo que la competitividad que hay en la Premier League ayuda a cualquier equipo es que pueda jugar en Europa con una intensidad y una mentalidad que es muy difícil de encontrar en otras ligas europeas equipos tiene cuatro partidos al año recibimos contó contra Ajax que había hecho con un equipo muy superior el no a partir del minuto ochenta había dos equipos yo creo que las plenos le está ahora preparando los equipos de surgir pero para poder tener éxito en Europa no me no me sorprende para nada cuatro equipos de la Premier League llegaran a las policías europeas yo creo que eso ha sido así exige Kutxa planificación mucha inversión y que los jugadores están preparando ahora para poder llegar a tener un paro en invierno que pueden llegar diez me hace diez meses de competición a un nivel mucho más alto que en otras

Voz 1375 13:39 pues este es Roberto Martínez es el seleccionador de Bélgica que nos hace ser un poco de Bélgica el español Roberto Martínez al frente de esta selección que tiene un equipazo y un plantilla un tremendo es sin duda uno de los entrenadores del momento en Europa sin duda el entrenador del jugador del ciento Hazard que es un superclase y que además acaba de fichar por el Real Madrid ese cóctel pueden ser palabras mayores además creo que has dicho en la rueda de prensa posterior al partido Roberto algo así como que en ocasiones es tal la superioridad que es un poco como el que es un poco en el patio del colegio superior a los demás no en un poco el abusó cuando jugaba con los pequeños no

Voz 2 14:14 David que de alguna manera es un ejemplo a seguir para otros jugadores él disfruta muchísimo con su talento eso es hoy en día con la la expectativa con la presión que es que los jugadores tienen es es muy bonito y por eso nos encanta el fútbol porque ya jugadores que pueda disfrutarlo de la manera que nos gustaría disfrutarlos nosotros entonces es verdad que ven os va a traer muchísimas alegrías va a traer muchísimo gozo pero cuidarme lo cuidarme lo que viene

Voz 1375 14:42 no estarán buenas maneras no te preocupes oye el hermano tampoco es malo eh que estaba diciendo Axel al principio no no es que no juega porque es hermano de Casares que he hecho un gran partido juega muy bien el estás poniendo titular toda la fase de clasificación eh

Voz 2 14:55 sí yo creo que es el jugador que más ha mejorado desde mi llegada en el sea no porque haya eh que si entendemos el primer partido contra España en el debut de Lopetegui hito órganos bueno la lista de veintitrés era estaba en el en el equipo pero el número veinticuatro el primer partido de Chipre desde aquel período hasta ahora ha sido el jugador que más ha mejorado en nuestro en nuestro paisaje por el Dortmund yo creo que aún le va avanzar más pero es un jugador súper súper completo muy distinto pero un jugador con con un gran potencial

Voz 1375 15:31 sí sí pues nada eh Roberto Martínez gracias te queda mucho para llegar a casa nada no estás llegando ya nada me da vale que que sí había en la fase de clasificación gracias por atender al larguero y mucha suerte con la selección

Voz 2 15:45 gracias saludos un abrazo hasta luego