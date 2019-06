El Larguero: Entrevista con Edmílson, charla con Roberto Martínez y las declaraciones de Griezmann (11/06/2019)

Voz 1375 00:00 bienvenidos al larguero bienvenidos al tiempo de deporte Nasser hasta la una y media de la mañana para contaros sí para escuchar a algunos de los protagonistas que están a punto de hacer la maleta a punto de coger las vacaciones después de los últimos partidos internacionales que han jugado en esta tarde noche iba antes S de vacaciones algunos por el Santiago Bernabéu por ejemplo Luca Djokovic que ayer marcó ese golazo con Serbia Ike mañana Laguna ahora han todos los detalles Javier Herráez y Mario Torrejón el serbio de veintiuno años procedente de letra para ser presentado como nuevo jugador del Madrid y el jueves a las siete de la tarde también en el Bernabéu Eden Hazard que hoy se ha marcado un gran partido en la victoria de Bélgica ante Escocia por tres a cero no ha marcado ha hecho un doblete Lukaku y ha marcado otro Kevin De Bruyne en la victoria de los belgas de Roberto Martínez pero sobre todo qué primera parte de en Hassan ha sido un buen Qatar luego el partido hemos dado en Cuatro Mediaset para que los madridistas un poco lo que viene ya le conocemos evidentemente lo hemos visto mucho las imágenes de la Premier el Chelsea hablaremos como en alemán y con Axel Torres pero esa conducción de balón esa verticalidad el regate el día paro la visión de juego la libertad lo que bueno lo que puede hacer por ejemplo asociándose con Benzema seguro que va a dar tardes Gloria al Real Madrid porque es uno de los cinco mejores futbolistas del mundo es una gran noticia para el el la Liga no sólo para el Real Madrid se nos fue cristiana la Juve nos fue muy mal al París Saint Germain en estos tiempos que corren donde la Premier no hacen nada más que fichar a golpe de talonario pues hombre que un futbolista como Hassan en el top five mundial en el top cinco Se venga a la Liga española pues es una gran noticia y sobre todo para los madridistas le ha ganado Bélgica tres cero a Escocia por destacar otros partidos también le ha ganado Italia dos uno a Bosnia con remontada goles de insigne que empezó ganando Bosnia cero uno ha ganado Hungría a la Gales de Gareth Bale uno cero Hungría uno Gales cero con Gareth Bale Gareth Bale titular los noventa minutos le ha hecho ocho Alemania a Estonia la verdad que vaya Eurocopa que vamos a tener el año que viene con Alemania parece recuperada con Holanda también y con todo eso méritos Il ha ganado Francia cero cuatro en Andorra ha marcado en Budapest su gol cien como profesional también ha marcado ven llover ya jugado Griezmann titular que está ahora mismo en la zona mixta de ese estadio donde está abren alemán sale Griezmann el micrófono de Bruno hola muy buenas

Voz 2 02:58 está hablando ya amistad aunque muy bien

Voz 3 03:02 sí sé dónde quiero jugar como he dicho sea cielos esas Castillero al ser una cuestión de paciencia yo soy muy claras

Voz 2 03:16 no lo más rápido posible la Liga nace la Liga

Voz 3 03:21 como he dicho sólo puede paciencia paciencia son quince días no sé no sé eso ya pero

Voz 2 03:28 de qué depende el único Lourdes claro

Voz 3 03:32 claro me gusta luego lo más rápido pues siempre que muy aplaudieron el Barça

Voz 2 03:41 de qué depende que la fiesta y Antoine Griezmann en zona mixta una auténtica locura decenas de periodistas pendientes de

Voz 1375 03:52 el las palabras de el todavía jugador

Voz 2 03:54 Atlético de Madrid locura Bruno ahora vuelvo contigo ahí

Voz 1375 03:57 dos porque puede algún jugador más y el micrófono de la SER está allí en ese Andorra cero Francia cuatro Griezmann que ha hablado aunque no ha dicho nada

Voz 1 04:04 que no puede decir nada que va a decir Si ya lo tiene hecho con el Barça lo tiene firmado que no puedo decirlo

Voz 1375 04:09 eh ha dado la cara pronto pronto lo sabréis pronto lo sabréis pero no ha dicho nada más Griezmann en el micrófono del alemán en El Larguero en la SER en ese cero cuatro bueno además de repasar todo el futuro internacional ahora con Bruno y con Axel Torres vamos a tener protagonista también estelar en este Larguero que tiene que ver con estos partidos pero además ha contado esta tarde el diario El Mundo que el Girona ha pedido una liga de veintiún equipos para la próxima temporada hasta que se aclare lo que pasó en la operación Oikos la Cadena Ser que ha puesto en contacto con la Federación y con la Liga confirma esa información la Federación ayer

Voz 4 04:43 dado a esperar me Bruno me pide paso otra vez Bruno

Voz 1375 04:46 sí estoy con cederle paso mano puedes hablar con el minuto hombre hombre Benger hola muy buenas noches

Voz 2 04:53 hola cómo estás hombre muchas gracias muchas gracias

Voz 1375 04:59 hoy estas estas cedido una temporada bueno has hecho una temporada espectacular superando los treinta goles

Voz 5 05:06 sí sí Jan temporada muy muy dado con mucho mucho par Diego más del cincuenta por todo bueno estoy un poquito cansado a cantar morada no me extraña muy hoy

Voz 1375 05:23 es para estar contento y sobre todo te estás haciendo hueco en una selección francesa muy potente campeona del mundo donde es difícil hacerse un hueco pero lo estás consiguiendo también no con en papel con Griezmann

Voz 5 05:35 sí sí sabemos que en que tienen en el que juega con la selección francesa necesitas mucho mucho más con con lo del mundo jugador de clase mundial le mucho jugador de de nivel interés internacional muy muy top bueno yo estoy aquí por ha por aprender más cosas y por ayudar a ayudarle lo lo compañero y sabemos que mucho partido I'll oro hay Loro

Voz 2 06:06 nuevamente ha

Voz 1375 06:07 cuando estás ahí por la por la buena temporada que has hecho oye Benger tienes tienes preocupa si tienes preocupado a los sevillistas vas a seguir en el Sevilla

Voz 5 06:18 ya no se que no se hayan había esconder si no a ver da como ha dicho en ella hablando a todo lo que quiere saber pero no podemos saber qué va a pasar mañana bueno

Voz 6 06:30 bueno pues un abrazo Beyeler oye Griezmann te ha dicho algo no te he dicho nada no

Voz 1375 06:36 un abrazo dado gris forzó anarquista para hablar de la selección francesa así pero el Sevilla lo menciones Bruno Coelho del Sevilla está delicado bueno ya dejó caer que vamos a ver qué pasa tiene una cláusula recordamos de cuarenta millones y claro no quiere decir nada de su futuro porque ahora mismo en Sevilla están realmente preocupados es que vender que ha marcado más de treinta goles con cuarenta de cláusula no te quiero contar a los ojos de tantos clubes de la Premier no

Voz 0301 06:59 totalmente dieciocho goles además en una Liga tan exigente como la la española en realmente las palabra suena a que quiere respetar absolutamente al al Sevilla pero que bueno tiene en mente debíamos también hablar con las televisiones justo antes de atender e la entrevista individual al larguero decía que respetar al al Sevilla pero que le gustaría jugar la Champions la temporada que viene

Voz 1375 07:22 le gustaría jugar Champions la temporada que viene a vender pues en el sevillano va a jugar la Champion la temporada que viene veremos a ver qué pasa con el caso del delantero que haya marcado con la selección francesa en directo desde esa zona mixta entre los pedía paso en alemán o estaba diciendo en la portada lo que ha dicho que lo que le ha dicho la Federación y la Liga a la Cadena Ser en la Liga di descarta por completo eso que el Girona una liga de veintiún equipos la Federación confirmó que sí que ha llegado esa carta al Comité de Competición de Girona y que lo estudiarán con detenimiento pero con tranquilidad de momento esta semana no habrá ninguna

Voz 1 07:54 en novedad repito eh

Voz 1375 07:56 se descarta por completo salía de veintiuno y ha dicho Tebas hoy también cuando además de eso por Carlos Aranda está en el ojo del huracán de la operación Oikos ya ha respondido esto Tebas sobre ahora

Voz 7 08:07 anda que a un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo que no lo mismo porque pasarán de todo lo que cuentan no me sorprende son son unas conversaciones que has tenido la por teléfono en el entorno al que el

Voz 1 08:19 semana no tenga Tuta puestas que hay siete rendijas me parece una fanfarrón nada más que de Aranda

Voz 0267 08:25 que es un pájaro ya lo sabíamos ha dicho Teba sobre Aranda este fin de semana arranca el Europeo Sub Veintiuno debutamos contra Italia en Italia el primer partido de los nuestros en el Europeo Sub veintiuno no va a estar Pedro Porro baja de última hora

Voz 1375 08:37 por por una rotura en el que mañana juega

Voz 0267 08:39 España el segundo partido del Mundial femenino ante Alemania

Voz 1375 08:42 las seis de la tarde luego estaremos con Talavera y con Sonia Lus

Voz 0267 08:45 en Francia y con alguna protagonista de la selección española

Voz 1375 08:48 por cierto que hoy Estados Unidos le ha metido trece a Tailandia Estados Unidos trece Tailandia cero también mañana tenemos el primer partido del play off de ascenso a Primera juegan a las nueve en Riazor Deportivo de la Coruña mala la ida de la primera semifinal el jueves la ida de la segunda semifinal entre Mallorca ahí Albacete en ya tenemos era el de la Liga ACB como se preveía ayer el Madrid ganó al Valencia tres cero hoy el Barça ha ganado ocho uno nueve seis en Zaragoza al técnico así que Real Madrid Barça Lassa se enfrentarán a partir del sábado a las nueve en el Whiting Center en la final de la Liga ACB y en la NBA con los Warriors ganaron anoche de uno a Toronto tres dos La lesión de Kevin Durant que va a estar un año de baja se rompió el tendón de Aquiles el jueves al viernes madrugada las tres el sexto partido en Auckland y en la final de fútbol sala Diego nacional el segundo partido Barça dos el pozo Murcia tres la final se pone uno uno al mejor de cinco partidos esto es el larguero tenemos un montón de protagonistas esta noche luego estaremos con Daimiel también en directo ya en San Francisco pero arrancamos con lo que va a ser la presentación de pasar de Jobbik a la espera de algún protagonista en directo en el micrófono del Larguero como hemos oído ya a Griezmann ya Benger

Voz 4 10:31 enseguida con Bruno Alemany con Axel Torres un protagonista que vamos a tener deseos

Voz 1375 10:35 allí en el larguero

Voz 4 10:36 pero están ahí Javier Herráez y Mario Torrejón hola Javi

Voz 1375 10:39 buenas hola qué tal Manu muy buenos y está también Mario hola qué tal buenas noches Manolo eh bueno ahora le preguntarle a Axel por el partido que ha marcado pasar vaya a primera parte sobre todo de qué manera echarse el equipo a la espalda pero antes Javi llega el turno de Djokovic que mañana Laguna es presentado en el Bernard

Voz 10 10:54 pues sí señor va a ser el aperitivo de lo de

Voz 11 10:57 el Jafar pero no hay que hacer de menos a este futbolista Luca Jobbik veintiún años serbio viene de hacer un gol con la absoluta se va con la sub veintiuno Easy ha marcado este año veintisiete goles Se dice pronto con el Eintracht de Frankfurt dicen que es muy tímido bueno ambos Castell hueco porque tal como estaba lo de la absoluta la sub-veintiuno estaba lo deja en el jueves bueno pues qué mejor que preámbulo para la presentación de del belga que la de el serbio que es un grandísimo Fito

Voz 10 11:24 Sage para el Real Madrid muy jovencito y que seguro

Voz 11 11:26 lo lo va a hacer muy bien bueno viene acompañada Karim Benzema

Voz 10 11:29 ahí veremos la delantera de del Madrid

Voz 11 11:32 los suena como gran jugador

Voz 1 11:34 eso mañana a la una para él

Voz 1375 11:36 jueves a las siete de la tarde no Javi la presentación de así señor

Voz 11 11:39 eso va a ser ya con nos que mañana vaya público va a ver público pero es día laborable a la una de mediodía

Voz 1375 11:45 se ha buscado con Hazard bueno que haya mucho más

Voz 11 11:47 público que éste el Bernabéu no sé si a reventar pero con una muy buena entrada y que se asemeje a lo que vivimos con Kaká recuerdo justamente hace ahora diez años veníamos de la cara

Voz 1375 11:57 confederaciones y recuerdo perfectamente

Voz 11 12:00 la luego fue Cristiano al día siguiente se llenó el Bernabéu bueno aquella semana fue todas seguidas Kaká Cristiano hasta Raúl Albiol recuerdo que también presentado por la tarde y en esta ocasión Hazard bueno pues va a ser un poquito más no es como llamar la galáctica una presentación más cerquita del público oí bueno ese dejar que está como loco por venir al Bernabéu el cuanto antes este acoso compañeros y con Zidane

Voz 1375 12:22 joven va a cumplir su sueño por fin estar en el Madrid

Voz 1 12:25 a las órdenes de Zidane yo creo que le va a dar dosis de ilusión importante al madridismo este este dejas Apple que del que enseguida hablamos pero todo esto son los que van llegando eh hay que estar pendiente de los que tienen que salir

Voz 1375 12:40 de momento como está esa operación salida porque parece un poco atascada

Voz 1501 12:43 sí sí muy atascadas que hay muchos jugadores que vuelven de cesiones y hay otros jugadores que han estado esta temporada y que van a salir obviamente del Real Madrid lo primero hay que decir es que me iba a pasar reconocimiento médico ya que cuando digo ya yo creo que es mañana o pasado también se va a hacer yo creo oficial no me parece que va a llevar ningún problema porque me cuentan en el Real Madrid que que no tiene ningún problema de esa cadera que que tenía un poco tocada de hace bastante tiempo y que no no tiene absolutamente nada por eso es lo que me dicen entonces yo creo que Mendi va a ser el que va a poner un poco el freno a las llegadas yo creo que ese va a parar en seco lo vengo diciendo en los últimos diez días en El Larguero que se va a parar en seco las llegadas en el Real Madrid porque quieren llegaba el momento de la operación salida además creen que la operación Pogba que es prioridad número uno hay que poner en remojo y esperar a enfriar un poco los ánimos de todo el mundo para ver como sucede como se mueve el resto el mercado para ver qué precio puede tener en caso de que el Manchester United se siente a negociar que ya veremos a partir ahí la operación salida hay que decir que vuelven muchos cedidos lo Kovacic dicho James estos son de salidas fáciles porque el Kovacic Le sigue queriendo el Chelsea quieren que vuelva no sé si te has pasado pero que vuelva esta temporada de nuevo a jugar con los de Londres James Le quiere mucho el Nápoles quiere apostar porel Ancelotti seguramente James donde mejor rindió fue precisamente con el técnico italiano así que es tanto es como digo parecen fáciles luego hay otras que tampoco parece que tengan demasiado dificultad como Borja Mayoral por ejemplo que es una Real Sociedad que quiere a la Real Sociedad así que veremos si finalmente llegan a un acuerdo Ceballos tiene varias cosas para para la cesión cesiones que son el Tottenhan y León por ejemplo y alguno más por ahí en Italia ya veremos que elige finalmente Ceballos pero como digo en todo caso cedidos y ojo porque no dejar que le querían mucho mucho el Ajax en ningún caso traspasado apenas tiene veinte años este chico llegado muy joven al Real Madrid y de verdad que lo está haciendo muy bien las cesiones que ha tenido Holanda pero él se quiere marchar y tiene una cesión muy importante para el Leverkusen así que esa puede ser una de las salidas también para Martino de Gary también para Raúl de Tomás que ya veremos que en qué club recala finalmente pero que tiene una buena venta están preguntando por él pero a mi mano lo que más me llama la atención es que aparte de que todo el mundo sabe que el Lucas Vázquez email están con el cartel de transferibles y que se puede marchar en qué momento del Real Madrid yo uniría eso una eterna que sí

Voz 1375 14:50 llegan ofertas de verdad interesantes y creen en

Voz 1501 14:52 claro que ellos la van a tener me refiero ofertas particulares que sean buenas para ellos buenos sueldos Lucas Bale Isco y Asensio podrían estar en condiciones de negociar su salida yo no digo que todos ni mucho menos ni siquiera creo

Voz 1 15:06 pero tampoco se queden todos tampoco ni mucho

Voz 1501 15:09 bueno yo creo que por lo menos la mitad se pueden ir nadie

Voz 1 15:11 se quiere ir pero todos a poder queda eso es evidente que tenemos a ver qué pasa

Voz 1375 15:15 bueno la operación salida que los cuenta Mario Torrejón la operación llegada que no cuenta Javi Herráez mañana Laguna ahí estará Javi a instar al equipo de la Ser en la presentación de Jobbik y la presentación galáctica jueves siete de la tarde Eden Hazard del que repito enseguida hablamos con alguien que le conoce muy pero que muy bien a mí que tengo otra oportunista por ahí esperándonos un abrazo Javi Mario esta mañana hasta luego os Tolón abrazó hasta mañana a los dos teníamos por hay prevista una charla con Edmílson el ex jugador del Barça y de la selección brasileña en que viene hablando en los últimos tiempos de Neymar no sé qué piensa de Griezmann conoce muy bien a Rodrigo el jugador de el Real Madrid que va a llegar también entre los nuevos refuerzos el brasileño además de Vinicius que ya está está por ahí ahora mismo en Barcelona José Edmílson Gomes de Moraes muy buenas Edmilson por Barcelona andas no

Voz 12 16:06 se hace dos años dos no

Voz 1375 16:09 eh y ahora te hemos pillado ahí porque estaba presentando un acto con tu fundación con la Fundación Edmílson en una campaña solidaria cuéntanos de que va a que está creciendo

Voz 12 16:18 sí puedo suele claro que esto no Changeling para lo vimos que no lo sé él estamos Santa aquí en Brasil aquí en España

Voz 1375 16:33 sí lo que hacer muchos suceso

Voz 12 16:35 mira si está dando mucho trabajo que estemos así

Voz 1 16:43 que bueno ayudando ya ha dado a los chavales que lo necesitan

Voz 1375 16:46 con esa fundación Edmílson en ese acto que ha tenido lugar en Barcelona imagino que muy pendiente del fútbol ahora mismo casi todo de vacaciones casi todo pero pendiente de la Copa América que arranca en nada en tu país no sí

Voz 12 16:59 sí la Copa América de base de Roland era un gran yo espero que Brasil pueda hacia una una gran campaña allí puede caer en eso de Newco es difícil tengan una presión muy grande pro hace el una nada porque no sé si es la Copa América pueden volverse algo mejor que hicimos en el Mundial

Voz 1375 17:30 oye sin Neymar es favorita Brasil

Voz 12 17:34 sí favorito como Colombia como Argentina con

Voz 0995 17:41 yo soy de

Voz 12 17:44 Ecuador y Uruguay creo que la Copa América esta bastante competitiva ahí se les ya no es muy bien preparadas senadores es difícil de juego muy bueno ahí ojalá podemos entonces a hicimos Copa América

Voz 1375 18:03 era un chelo te vas para saber allí

Voz 12 18:07 sí me voy mañana por la mañana ya coger vuelos de Copa América he luego parece estar estoy pues Barcelona

Voz 1375 18:20 oye desde tu punto de vista como ex jugador del Barça ya es jugador de la selección de Brasil no te parece que la carrera de Neymar desde que salió del Barça está yendo claramente hacia atrás

Voz 12 18:34 bueno yo a estas en la respecto de su madre no del Barça y se ha aquí yo creo que estoy equivocado como sabes Turquía Days esto puede cambiar de equipo club donde sea todo lo que has cambiado cree que no fue el momento correr su carrera pero otras dos y luego coge cogemos lo que decimos

Voz 1375 19:11 tú crees que sería bueno para el Barça recupera a Neymar si se pudiera

Voz 13 19:15 perdona

Voz 12 19:18 yo lo que le mal algo distinto de los demás porque algún chico que me a la radio dejo eres alegres yo creo que está pasando un momento muy personal muy mal tendrá muy fuerte con ganas de hacer mejor donde se en París

Voz 13 19:44 Balza sí

Voz 12 19:46 María porque para mí

Voz 13 19:48 sí

Voz 12 19:48 estoy viendo es decir Cristiano es el jugador que puede hacer mucha cosa

Voz 1 19:59 además yo creo que desde que

Voz 1375 20:02 salió el Barça se habló poco del de fútbol no yo creo que Neymar necesita que hablemos de él pero por el fútbol no por otras cuestiones extra futbolísticas no

Voz 12 20:11 si es que no que tenemos que hablar más como futbolista no como un jugador que es impresionante pero no en aquella chico que tiene alcalde estoy impresionante queremos que hablar ojalá hablamos mejor que misma suerte pues nada es su Tale of que tiene talento impresiona

Voz 1 20:43 creo que te te leído hace poco no sé donde lo dijiste que el jugador que lleve el brazalete de capitán en Brasil tiene que ser un tío que represente y encarne los valores de de de un líder de un capitán los valores del fútbol que Neymar no nos representa eso ahora mismo no en los últimos tiempos

Voz 12 21:01 bueno yo creo que habla no te lo he visto aquí espió algo de la a la prensa francesa porque hablamos un poco relacionada esa

Voz 1375 21:13 cuando agrede a la aficionado no

Voz 12 21:15 y como la chica ahí dijo un momento muy con tu papá con fotos Bardo il digo que tiene que tener un poco de bueno aunque sabe es el talento que tiene la último fuera de campo pero se esto que ha comentado que yo que estuve Horacio se se lesión que tuve como en la selección como tú aquí en el Barça como Puyol nosotros teníamos desliz era un referéndum se en todos los sectores

Voz 1375 21:59 aún así a pesar de eso que dices me quedo con la frase que has dicho ficharía a Neymar mañana has dicho sea que no tienes ninguna duda antes por ejemplo que antes por ejemplo que a Griezmann

Voz 13 22:09 mucho antes

Voz 12 22:12 yo de verdad dime Nayo nada claro su crisma luego El tiro la plantilla Barça ahí que esquiar pues delante de un hombre mayor el riesgo no estoy para su usted sí no porque yo la admiro esto es si el tiro no no veo sitio para que hizo pero yo algo para mí más porque yo creo que no es oro este año porque sentí nada más ser muy fuerte en Copa América Messi logrará algo fuerte y allí Neymar fiera pues que alguien que hiciera algo que es y lo hará hacer

Voz 1375 23:06 osea no ficharía a Griezmann no por lo del año pasado por lo de la por lo de la famoso el famoso documental de la decisión y tal o sólo por lo futbolístico o eso también te influye a la hora de decir a Griezmann no lo ficharía

Voz 12 23:20 puede firmaron jugador y me lo quise más jugadores cielo su comportamiento incluir su integración de esto un equipo yo no firmaría el porque yo lo que no hay sitio y no veo no a jugar Suárez no se no en si todo no no vamos jugaba me bajo cada mes Messi no bueno para jugar el sitio por la derecha no sé

Voz 1375 23:54 ya en todo yo lo veía sí

Voz 12 23:57 la función claro K está en baja demorar porque no faltan pero se va personales son juego lesiones todo jugador que da un versión tiene que tildar nada no es que no es mejor jugar lo vivo Puyol característica del momento es donde que siempre necesita tiene jugadores

Voz 1375 24:26 porque se adapta mejor al al Barça en tu opinión oye cómo brasileño qué valoración hace es de de de Coutinho venía como estrella del Liverpool llega el Barça pero está más en la rampa de salida porque no sea adaptado al club unos adaptado al juego por qué crees que no ha triunfado Coutinho en el Barça

Voz 1963 24:45 para que este muy difícil en la que son de la has fichado pero yo conozco un poco chico Jaume un carácter sus actos latitudes es de una persona muy tímida a una persona a la que puede no está contento pues es la adaptación táctica hay a veces no hablar está contento algo y están las Ferral pero creo que de la madera general sean cobrados mucho yo creo pool o sea es que ese fuera se cobraron cincuenta kilos no habían comprado tanto que cobrara este año

Voz 1375 25:38 ya tiene sí sí confiadas

Voz 1963 25:40 ojalá pueda ser una buena Copa América con la ausencia de Neymar así el pueda sonar ya se dedica ahí no se tiene con unas ganas mejor que ha pasado al Barça

Voz 1375 25:56 te has sorprendido que no este Vinicius en esa Copa América fíjate que es verdad que la lesión le frenó un poco su progresión en el Real Madrid pero se ha quedado fuera de la lista de tinte incluso con la lesión de Neymar te ha sorprendido que no esté Vinicius en a en la selección o todavía es pronto para eh

Voz 1963 26:10 yo creo que Lucas Di Luca fueron a es un David se ha hecho mejor que esta temporada es un tío muy profesor y es un jugador que necesita el esquí que necesita pueblos y temprana pero yo no creo que seré a la sevillana un jugador para las elecciones este año se dieron con la lectura de la Copa América o ahora Vero yo creo que creo que venga este año un gran jugador en Madrid se debemos Josico deshonestos que será muy muy muy muy bueno jugando mejor que Benicio

Voz 1375 26:55 Jordi

Voz 1963 26:56 mucho más irás desde mejor

Voz 1375 26:59 mucho mejor Rodrigo que Vinicius

Voz 1963 27:02 mucho mejor la pasada yo creo que será será un gran jugador aquí se de un poquito que muy joven

Voz 1375 27:12 sí pero tiene una calidad técnica

Voz 1963 27:14 los tres

Voz 1375 27:16 de dónde le ves jugando para los que hemos visto poco a Rodrigo sobretodo para los madridistas que te están escuchando los aficionados de la Liga española que le puede aportar Rodrigo al Real Madrid como su juego

Voz 12 27:28 bueno juegos seis químico es que no hay financiación al jugador joven pero ha jugado más de Picos partidos con Santos y yo hubiera sido la verdad que no se puede jugar extremos estoy muy bien hecho es es que todas las que se ha las alzas pero es un jugador yo tenía académica toque

Voz 1963 28:00 era una pesada

Voz 1375 28:03 bueno palabras de Edmílson sobre sobre Rodrigo que la verdad que fichaje te hacen falta buenos al Real Madrid fíjate la temporada en blanco ha tenido que volver Zidane acaban de fichar a pasar no sé qué te parece Hassan sí estaba para ti entre los mejores del mundo que será presentado pasado mañana como jugador del Real Madrid

Voz 13 28:19 para mí

Voz 12 28:22 en Chase tiene una yo creo que como yo creo que como un jugador haciendo Chelsea ha hecho en la selección cosas fantásticas pero yo creo que es un jugador que en Bali no se aumentará la presión no sé lo que tengo

Voz 1375 28:46 tienes dudas

Voz 12 28:47 tengo dudas tengo que ver es arroz aquí era hacia fuera de jugadores de calidad pero es distinto

Voz 1963 28:55 dar

Voz 12 28:56 en Madrid que jugar si es no

Voz 1 29:01 en pues estas son las palabras de de

Voz 1375 29:04 mil son el ex del Barça el ex de la selección brasileña campeón del Mundo con la selección brasileña en el Mundial de Corea Japón dos mil dos fue titularísimo con Felipe Scolari que ahora está pendiente de su Copa América de la Copa América hembras

Voz 1 29:15 sí sin Neymar al que ficharía mañana

Voz 1375 29:18 nuevo para el Barça no ficharía a nadie

Voz 1 29:21 a Griezmann y ojo a Rodrigo el fichaje que ha hecho que ha hecho el Real Madrid

Voz 1375 29:26 eh pues nada que vaya bien sobre todo ese nuevo proyecto de tu fundación Edmílson ese ese proyecto Edmílson Jerzy Challenge que habéis presentado esta tarde gracias por atender el larguero oí un abrazo amigo

Voz 1963 29:40 es tiempo

Voz 16 34:06 Pamplona

Voz 4 34:09 en Canarias estamos en El Larguero en esta noche de fútbol internacional escuchando a Izmir son en directo

Voz 1375 34:15 en la SER diciendo que ficharía mañana a Neymar que no ficharía Griezmann y cuidado con Rodrigo que es mejor que Vinicius bueno titulares de alguien que sabe mucho de fútbol es del Barça de la selección brasileña sabe mucho de fútbol Axel Torres nuestro comentarista de fútbol internacional que está por ahí o la Axel muy buenas qué tal buenas noches

Voz 1 34:31 es también este que sigue Bruno alemán que estaba y que sigue en ese estadio del Andorra donde ha ganado Francia cero cuatro Bruno estás por ahí no

Voz 0301 34:39 qué tal Manu si quedamos cuatro has leído casi todo el mundo pero todavía seguimos

Voz 27 34:43 vale perfecto jugar no está Bruno Alemany lo de la SER eh

Voz 1375 34:48 que que bueno es de Axel que que primera parte ha hecho eh

Voz 0267 34:51 sí además ante un equipo muy replegado que acumula muchísimos hombres por dentro sobre todo es el tipo de jugador que necesitas para abrir la lata En días como hoy no en días en los que no hay espacios en los que parece que es imposible encontrar ese puntito de calidad extra para desarticular a un bloque granítico hoy y hoy ha puesto el balón del primer gol un centro medido y en otras jugadas ha desbordado ha desequilibrado se ha ido en uno contra uno se ha cambiado de banda ha conectado muy bien con su hermano han jugado los dos en en el muy bien muy bien su hermano es que es buen jugador su hermano su hermano su su hermano no no no juega por ser hermanos de este nata claro es realmente un jugador de de nivel que también sería internacional belga también jugaría en equipos top de la Bundesliga así sino tuviera Eden Hazard como como bueno

Voz 27 35:44 y yo creo que los madridistas se han hecho una idea luego vienen viendo

Voz 1375 35:49 habitualmente los high life que llegan de Chelsea los partidos y pero hoy ha sido eso que tú has dicho no muestrario de todo lo que puede hacer en un en un partido pero dónde colocas a nivel de ilusión Axel de a nivel de expectación de de de importancia mediática de en el fútbol ahora no lo analizamos más si seguimos hablando pero desde la época de CAC de de Bale por ejemplo no o está por encima de Bale tú crees que va a generar más expectación y más ilusión

Voz 0267 36:16 yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo

Voz 27 36:19 en de los que más cerca está del nivel de Messi Cristiano

Voz 0267 36:23 Naldo seguramente el que más cerca está junto en va P por lo tanto es un jugador que pasa directamente a ser el el más talentoso de toda la plantilla del Real Madrid eso son palabras mayores teniendo en cuenta lo que hay en la plantilla del Madrid especialmente pienso en Modric pienso en pienso en Asensio pienso en jueves en Benzema muy buenos creo que por condiciones técnicas y de liderazgo en el campo tiene que ser el jugador franquicia del equipo evidentemente esto puede costar de entrada llegar nuevo pero su liderazgo un liderazgo a partir del juego es un liderazgo a partir de de que los demás se den cuenta de que es muy bueno oí por lo tanto pasen a confiar en él absolutamente como ocurría hoy con la selección belga estaba escuchando hoy lo decíais no en la transmisión por Le buscan a

Voz 1375 37:15 sí a dar hay un efecto de dárselo

Voz 0267 37:18 y para que invente algo si eso pasa en la selección belga en la que está y de Bruce esta Lukaku esta Amer tensa aunque hoy no ha sido titular está Beats el está ahí jugadores muy buenos todos tienen claro que el que les puede sacar ese puntito más es ese de Nasar

Voz 1375 37:38 hoy para todos los que seguís Bruno hoy ya es el el fútbol internacional

Voz 1 37:42 con permiso de Robert Moreno que ayer recibió el segundo seleccionador que no vemos suele internacional con permiso de que no se moleste

Voz 8 37:48 para todos los que habéis tantos partidos siempre es tan protagonista

Voz 4 37:51 pesar en su juego vamos a ver aún aún Hassan

Voz 16 37:54 sí de protagonista en el Real Madrid en todos los partidos

Voz 0301 37:58 este no Ronaldo yo creo que que le le llega

Voz 1375 38:01 eh la la opción de jugar en el Madrid

Voz 0301 38:03 en el momento justo para lo que decía Axel para para ser el líder en el Chelsea últimamente estaba teniendo un protagonismo bestial a mí hay una cosa en la que me me recuerda a Leo Messi es que es un jugador mágico en el campo café con acciones se completa acciones que técnicamente son complicadísimas dificilísima pero siempre sin florituras se sin eso que ACN y Maric a veces le les sólo un poquito no esas jugadas que que a veces ese paso un poquito de intentar un caño de demás pasar todo lo que hace tiene tiene sentido y es para que el resultados de su su equipo acaba acabe siendo mejores y es líder absoluto oí es un futbolista que que no esconde absolutamente nunca puede estar mejor en algún partido que otro es verdad que todavía en algún momento de la temporada es un pelín irregular pero muy muy poco en comparación con lo que no lo era antes pero es que es un futbolista que que es líder y que no se esconde nunca vaya

Voz 0267 38:57 llegan una buena edad también ya un club como el Real Madrid

Voz 1375 39:00 eso siempre también te da más opciones de pelear por ese Balón de Oro que parece que encumbra a al jugador que definitivamente lo gana no hasta ahora en el Chelsea no lo ha hecho pero en el Madrid Axel y Bruno aumentan claramente sus opciones

Voz 0267 39:12 sí es evidente porque a ver para ganar el Balón de Oro normalmente tienes que ganar la Champions League ganar el Mundial y la Eurocopa o quedarte muy cerca de todo y hasta ahora no ha podido

Voz 1 39:27 en esos en esos torneos tan importantes a alcanzar esa esa

Voz 0267 39:32 Soria Si ganas un título como ese en el Madrid va a tener más posibilidades hilo ganas siendo el jugador que tira del equipo el jugador que marca más diferencias éstas en la quiniela ahí tienes muchos números de de llevarte la no creo que que pasar por por edad ni por nivel es un aspirante claro a acabar ganando el Balón de Oro más pronto que tarde

Voz 27 39:54 a mí sobre todo lo que más me

Voz 1375 39:57 yo no digo sorprende lo que más me gusta de Hassan es su verticalidad no me parece un jugador porque hablamos de Isco a veces que físicamente pues puede tener un parecido por su manera de Jun de controlar el balón de pero luego Isco de partidos jugador mucho más horizontal que le gusta mucho más la posesión más larga digo mi opinión vosotros sois los que habéis visto mucho más pero me parece que Casares tremendamente vertical para mí eso es la principal diferencia jugar con mucha clase que controla muy bien pero que es tremendamente vertical sí sí sí

Voz 0267 40:25 si la aceleración además es

Voz 1375 40:28 el cambio de ritmo es decir cuando el arranque

Voz 0267 40:30 la te deja atrás si es preciso en la conducción a altísima velocidad y eso lo lo diferencia de Isco es verdad que se parecen los dos en que la Unión poco y les gusta mucho tener la pelota Don Juan M conducir de quererla de ofrecerse de de aglutinar posesión de balón pero pero las artes es es más directo

Voz 1375 40:51 es va más hacia portería tiene más gol

Voz 0267 40:54 ante más gol y muchas veces es capaz de finalizar puede coger la pelota en tres cuartos de campo musitó más lejos incluso acabar él la jugada eh

Voz 0301 41:03 sí sí en el caso de por separarlos también diferenciarnos un poquito de de Isco para que la gente se haga una idea Isco perfectamente y lo vemos muchos partidos puede estar ocho nueve segundos con el balón Hazard rara vez estará tanto tiempo con con el balón en su posesión sí que es verdad lo que decía que el que participa mucho pero normalmente en cinco segundos y ha hecho algo que que

Voz 1375 41:23 todo muy rápido tan claro sí sí

Voz 27 41:26 bueno este es el el fichaje del Real Madrid es un jugador pues eso lo ha dicho lo ha dicho OHL y lo ha dicho Bruno es que después de Cristiano y Messi está ahí junto con el P

Voz 0267 41:37 yo yo ahí Manu no tendría dudas es decir a mí yo ficharía antes que a Griezmann ficharía antes a SAR que a Neymar is sólo tendría la duda con con en papel es decir si me das un cheque en blanco y me dice ficha un súper crack por debajo de Messi de Cristiano Ronaldo María entre ellas dependiendo también de qué equipo sea de que busco de que necesitó Mazen en la plantilla pero por nivel ese es el la tercera posición para mí

Voz 1375 42:06 Bruno igual sí lo que pasa es que

Voz 0301 42:08 yo confío un poquito más pero estoy ahí un poquito más con con el mil Aimar me sigue pareciendo un pedazo de futbolista es verdad también que que no te puedes os ahora mismo es un jugador del que no te puedes fiar sobre dos diría por las lesiones y también por lo que pasa fuera de del campo pero si Neymar piensa realmente en intentar ser profesional se cuida hay no tiene lesiones en las próximas temporadas a mí me parece jugador claramente de Podium de de Balón de Oro signos ahora dentro de un par de años

Voz 1375 42:37 hoy están escuchando los madridistas están frotando las manos está haciendo aquí tengo por aquí alguno por aquí cerca y está diciendo ojo que ganas de verle ya de blanco que le va a sentar la camiseta blanca el líder de esta selección belga que que bueno que lleva muy bien encarrilado su grupo y que hoy no ha tenido rival

Voz 1 42:51 Escocia un partido demasiado fácil no

Voz 0267 42:54 sí aunque es verdad que ha tardado el primer gol en llegar siempre te pueden entrar los nervios siempre se puede crecer el adversario SIVE que mantiene el cero en su portería ha habido un cierto atasco en algún momento pero si estaban llegando muchas ocasiones de gol y era raro que que ese primer tanto no partiera al final lo lo ha marcado Romero Lukaku que antes había tenido un par muy muy claras Kevin De Bruyne a también había tenido varias en fin sí ha sido un partido un monólogo absoluto es decir sólo un equipo ha ido a por el partido y además ha dado la sensación de ser muy superior muy superior velas

Voz 1375 43:27 sí que ante Escocia muy superior Francia ante Andorra no en el partido que has estado allí viviendo Bruno si no

Voz 0301 43:32 no ha tenido rival yo creo que han jugado a gran nivel los los cracks más allá de que estaban seguramente pensando en las vacaciones pero sobre todo en P también Griezmann la gente aquí en el Estadio Nacional de Andorra alucinado con cada arrancada de papel que acelerando un poquito les sacaba cuatro cinco metros fácilmente a su marcador y en en la banda ha sido impresionante lo echó al al público de de pie y realmente no ha tenido rival Francia que ha marcado cuatro porque seguramente era el último partido antes de vacaciones si hubiera querido hubiera llevado seis siete goles fácilmente

Voz 1375 44:10 qué tal Griezmann Le hemos oído abriendo El Larguero qué tal

Voz 0301 44:12 campo bien ha participado menos seguramente que que otros futbolistas en el centro campo por ejemplo a poco al hemos visto bastante más participativo pero es que con el primer toque Griezmann a Soto tocando el balón una vez genera cosas de de crack absoluto y ha metido la la asistencia del primer gol realmente es el que ha abierto la lata con con ese buen pase a a embate y a partir de ahí ha jugado un buen partido pero sin alardes también Griezmann

Voz 1375 44:38 no ha ganado Italia dos uno a Bosnia que empezó perdiendo ha ganado a Alemania a Estonia buenos lo grandes que no fallan va a ser una Eurocopa yo creo que dio un nivel lo estábamos comentando también durante el partido que hemos hecho en cuatro estás de acuerdo pero se a Francia que parece que sigue estando un peldaño por delante pero esta Bélgica que aspira a todo con este equipazo Italia Alemania Inglaterra Croacia subcampeona del mundo España os me parece que va a ser un nivel brutal

Voz 0267 45:02 sí sí es bueno al final es una Eurocopa

Voz 4 45:05 de cuatro por lo tanto todas las buenas van a estar Paises Bajos eh

Voz 0267 45:11 subido muchísimo también Nations liga en la que han llegado hasta hasta la final en un año en el que su fútbol ha resucitado ya no sólo por lo que ha hecho la selección sino por lo que ha hecho el Ajax por el nivel de Brickell Van Dyke porque Maathai feliz Frankie de John van a salir a equipos muy importantes también es un equipo con el que habrá que contar y creo que va a ser una una Eurocopa preciosa al final vimos que en el último mundial Europa dominó por lo tanto lo lógico es pensar que que la Eurocopa ser también de equipos muy fuertes bueno en el banquillo

Voz 1375 45:44 esta Bélgica el español Roberto Martínez que sigue triunfando y que ha salido ya del estadio está camino de casa o no sé dónde anda pero está en sintonía El Larguero Roberto Martín ex seleccionador muy buenas hola muy buenas noches un placer saludarte estás ya fuera del estadio o allí todavía sí

Voz 13 46:02 no no todos he salido el estadio creía ya rumbo a casa

Voz 1375 46:05 muy bien está por aquí Axel Torres y Bruno Alemany que estaba hablando con ellos un poco de la jornada de te saludan por ahí también qué tal ochenta no lo no noto cómo estás cómo estamos muy buenas noches demasiado fácil bueno además sea fácil más fácil de lo que esperaba o tal y como tenía previsto el partido Roberto

Voz 13 46:23 bueno a ver el sabíamos un poquito que el partido se nos iba a complicar si no controlamos bien la velocidad que tiene Escocia en al contragolpe y la verdad es que lo bueno es que estos dos partidos que hemos tenido ha sido la actitud y la concentración el momento que hemos perdido el balón ya sabemos que cuando tenemos el balón somos un equipo que podemos crear peligro marcar goles pero yo creo que estos dos partidos era más en en poder tener la portería a cero de tener muy buena atención defensiva y la verdad es que ha sido muy bueno perra la la actitud de los jugadores que como ya sabes en junio es muy difícil llevan