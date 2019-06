El Larguero: Segunda parte (11/06/2019)

Voz 1 00:00 deseen en Cambridge y esta es la viví este evento ha sido de que os sí tenga tocho a través de una a la Vega

Voz 0301 00:13 con la reincide

Voz 2 00:15 aunque cinco hora menos en Canarias estamos en el Larguero en esta noche de fútbol internacional escuchando a Edmílson en directo

Voz 1375 00:23 en la SER diciendo que ficharía mañana a Neymar y que no ficharía Griezmann Iker cuidado con Rodrigo que es mejor que Vinicius bueno titulares de alguien que sabe mucho de fútbol es del Barça y de la selección brasileña sabe mucho de fútbol Axel Torres nuestro comentarista de fútbol internacional que está por ahí o la Axel muy buenas qué tal buenas noches también éste que sigue Bruno alemán que estaba y que sigue en ese estadio del Andorra donde ha ganado Francia cero cuatro Bruno estás por ahí no

Voz 0301 00:47 qué tal malo si quedamos cuatro haya ido casi todo el mundo pero todavía seguimos

Voz 1730 00:51 vale perfecto otros cuatro está Bruno Alemany viento pero de la SER eh que que bueno es Casado H que que primera parte ha hecho eh

Voz 0267 01:00 sí además ante un equipo muy replegado que acumulaba muchísimos hombres por dentro sobre todo es el tipo de jugador que necesitas para abrir la lata En días como hoy no en días en los que no hay espacios en los que parece que es imposible encontrar ese puntito de calidad extra para desarticular a un bloque granítico y apostó el balón del primer gol un centro medido y en otras jugadas ha desbordado ha desequilibrado Se ha ido en uno contra uno se ha cambiado de banda ha conectado muy bien con su hermano han jugado los dos en el muy bien su hermano es que es buen jugador su hermano su hermano

Voz 1375 01:38 su su hermano no no no juega por ser

Voz 1730 01:40 mano de nata claro

Voz 0267 01:43 es realmente un jugador de de nivel que también sería internacional belga también jugarían equipos top de la Bundesliga así sino tuviera Eden Hazard como como

Voz 1375 01:52 no yo creo que los madridistas se han hecho una idea luego vienen viendo habitualmente en los high life que llegan de Chelsea los partidos y tal pero hoy ha sido eso que tú has dicho no muestrario de todo lo que puede hacer en un en un partido pero dónde colocas a nivel de ilusión Axel de a nivel de expectación de de de importancia mediática de de el fútbol ahora no lo analizamos más y seguimos hablando pero

Voz 1730 02:18 desde la época de de de Bale por ejemplo o está por encima de Bale tú crees que va a generar más expectación y más ilusión yo creo que es uno de los mejores jugadores del mundo

Voz 0267 02:28 de los que más cerca está del nivel de Messi Cristiano Ronaldo seguramente el que más cerca está junto en papel por lo tanto es un jugador que pasa directamente a ser el el más talentoso de toda la plantilla del Real Madrid son palabras mayores teniendo en cuenta lo que hay en la plantilla del Madrid especialmente pienso en Modric pienso en disco piensen Asensio pienso en jueves en Benzema muy buenos creo que hablar por condiciones técnicas y de liderazgo en el campo tiene que ser el jugador franquicia del del equipo evidentemente esto puede costar de entrada llegar nuevo pero veraz con un liderazgo a partir del juego es un liderazgo a partir de de que los demás se den cuenta de que es muy bueno por lo tanto pasen a confiar en él absolutamente como ocurría hoy con la selección belga te estaba escuchando hoy lo decíais no en la transmisión por Le buscan a a hay un efecto de dársela para que invente algo si eso pasa en la selección belga en la que está eh de Bruce esta Lukaku esta tensa aunque hoy no ha sido titular está y él está muy buenos todos tienen claro que el que les puede sacar ese puntito más es ese de Nasar hoy para todos los que seguir

Voz 1375 03:48 con hoy ya el el fútbol internacional compromiso de Robert Moreno que ayer recibió el segundo seleccionador que no vemos futuro internacional con permiso Ruber que no se moleste para todos los que habéis tantos partidos siempre es tan protagonista J

Voz 1730 04:00 estar en su juego vamos a ver aún aún Hassan

Voz 0933 04:03 sí de protagonista en el Real Madrid todos los partidos

Voz 0301 04:06 comente si además sin Cristiano Ronaldo yo creo que que le le llega la la opción de jugar en el Madrid en el momento justo para lo que decía Axel para para ser el líder el Chelsea últimamente estaba teniendo un protagonismo bestial a mí hay una cosa en la que me me recuerda a Leo Messi es que es un jugador mágico el campo café con acciones completa acciones que técnicamente son complicadísimas dificilísima pero siempre sin florituras sin eso que hace Neymar y que a veces le les sólo un poquito no esas jugadas que que a veces se pasó un poquito de intentar un caño de demás pasar todo lo que hace tiene tiene sentido y es para que el el resultado de su su equipo acaba acabe siendo mejor y es líder absoluto oí es un futbolista que que no esconde absolutamente nunca puede estar mejoren algún partido que que en otro es verdad que todavía en algún momento de la temporada es un pelín irregular pero muy muy poco en comparación con lo que no lo era antes pero es que es un futbolista que que es líder y que no se esconde nunca vaya

Voz 0267 05:06 llegan un abordará también ya un club como el Real Madrid

Voz 1375 05:08 eso siempre también te da más opciones de pelear por ese Balón de Oro que parece que encumbra a algo

Voz 0267 05:14 jugador que definitivamente lo Ana no hasta ahora en el

Voz 1375 05:16 el sino lo ha hecho pero en el Madrid Axel y Bruno aumentan claramente sus opciones si esa vía

Voz 0267 05:22 ente porque a ver para ganar el Balón de Oro normalmente tienes que ganar la Champions League gana el Mundial ganar la Eurocopa o quedarte muy cerca de todo y hasta ahora no ha podido eh

Voz 1730 05:36 en esos en esos torneos tan importantes a alcanzar esa esa

Voz 0267 05:40 Oria Si ganas un título como ese y en el Madrid va a tener más posibilidades hilo ganas siendo el jugador que tira del equipo el jugador que marca más diferencias estás en la quiniela ahí tienes muchos números de de elevar tela no creo que que por por edad y por nivel es un aspirante claro a acabar ganando el Balón de Oro más pronto que tarde a mí sobre todo lo que más me

Voz 0933 06:05 no digo sorprende lo que más me gusta dejar pasar es su verticalidad no me parece un jugador porque hablamos de Isco a veces que físicamente pues puede tener un parecido por su manera de dejó de controlar el balón de pero luego Isco el jugador mucho más horizontal que le gusta mucho más la posesión más larga digo mi opinión y vosotros sois los que habéis visto mucho más pero me parece que Casares tremendamente vertical para mí eso es la principal diferencia jugar con mucha clase que controla muy bien

Voz 1730 06:31 pero qué es tremenda veinte vertical sí sí sí

Voz 0267 06:34 el aceleración además es el cambio de ritmo es decir cuando el arranca te deja atrás si es preciso en la conducción a altísima velocidad y eso lo lo diferencia de Isco es verdad que se parecen los dos tampoco les gusta mucho tener la pelota a Don Juan de conducir de quererla de ofrecerse de aglutinar posesión de balón pero pero las artes es es más directo es va más hacia portería tiene más gol bastante más gol y muchas veces es capaz de finalizar El azar puede coger la pelota en tres cuartos de campo que más lejos y acabar él la jugada eh

Voz 0301 07:12 sí sí en el caso de por separarlos también diferenciarnos Un poquito de de Isco para que la gente se haga una idea Isco perfectamente y lo vemos muchos partidos puede estar ocho nueve segundos con el balón Hazard rara vez estará tanto tiempo con con el balón en su posesión sí que es verdad lo que decía que el que participa mucho pero normalmente en cinco segundos ha hecho algo que quede claro se dice

Voz 1375 07:35 bueno este es el el fichaje del Real Madrid es un jugador pues eso lo ha dicho lo ha dicho Axel

Voz 1730 07:41 dicho Bruno es que después de Cristiano y Messi está ahí junto con el P

Voz 0267 07:47 en uno tendría dudas decir para mí yo ficharía antes que a Griezmann ficharía antes a SAR que han Aimar is sólo tendría la duda con con en papel es decir si me das un cheque en blanco y me dice ficha un súper crack por debajo de Messi de Cristiano Ronaldo pues estaría entre ellas dar dependiendo también qué equipo sea de que busco de que necesitó más en en la plantilla pero por nivel ese es el la tercera posición para mí

Voz 1375 08:14 para tiburones igual sí lo que pasa es que

Voz 0301 08:17 yo confío un poquito más porque estoy ahí un poquito más con con el mil Neymar me sigue pareciendo un pedazo de futbolista es verdad también que que no te puedo os ahora mismo es un jugador del que no te puedes fiar sobre todos diría por las lesiones y también por lo que pasa fuera de del campo pero si Neymar piensa realmente en intentar ser profesional se cuida hay no tiene lesiones en las próximas temporadas a mí me parece jugador claramente de de Podium de de Balón de Oro si no es ahora dentro de un par de años

Voz 0933 08:46 la escuchando los madridistas están frotando las manos está haciendo aquí tengo por aquí alguno por aquí cerca y está diciendo juegue ganas de verle ya de blanco que debían levantar la camiseta blanca el líder de esta selección belga que que bueno que llevan hubiera encargado subgrupo y que hoy

Voz 1375 08:59 no tenía rival contra Escocia un partido demasiado fácil no

Voz 0267 09:02 sí aunque es verdad que ha tardado el primer gol en llegar siempre te pueden entrar los nervios siempre se puede crecer el adversario SIVE que mantiene el cero en su portería ha habido un cierto atasco en algún momento pero si estaban llegando muchas ocasiones de gol y era raro que que ese primer tanto no se convirtiera al final lo lo ha marcado Romero Lukaku que antes había tenido un par muy muy claras Kevin De Bruyne a también había tenido varias sí partido un monólogo absoluto es decir sólo un equipo ha ido a por el partido y además ha dado la sensación de ser muy superior muy superior

Voz 1375 09:36 gigante Escocia muy superior Francia ante Andorra

Voz 0301 09:38 no el partido que estoy viviendo Bruno si no no ha tenido rival la eh yo creo que han jugado a gran nivel los los cracks más allá de que estaban seguramente pensando en las vacaciones pero sobre todo en papel también Griezmann la gente aquí en el Estadio Nacional de Torra alucinado aún cada arrancada de papel que acelerando un poquito les sacaba cuatro cinco metros fácilmente a su marcador y en la banda ha sido impresionante lo que echó el al público de pie y realmente no ha tenido rival Francia que ha marcado cuatro porque esa a meter al último partido antes de vacaciones si hubiera querido claro claro hubiera llevado seis siete goles fácilmente

Voz 1375 10:18 qué tal Griezmann Le hemos salido abriendo el Larguero qué tal

Voz 0301 10:21 el campo bien ha participado menos seguramente que que otros futbolistas en el centro del campo por ejemplo a poco al hemos visto bastante más participativo pero es que con el primer toque Griezmann e a sólo tocando el balón una vez te genera cosas de de crack absoluto y ha metido la la asistencia del primer gol realmente es el que ha abierto la lata con con ese buen pase a a embate y a partir de de ahí ha jugado un buen partido pero sin alardes también Griezmann lo ha ganado Italia dos uno a Bosnia que empezado perdiendo ha ganado Alemania ocho cero a Estonia bueno lo grandes que no fallan va a ser una Eurocopa yo creo que de un

Voz 1375 10:53 nivel lo estábamos comentando también durante el partido que hemos hecho

Voz 0301 10:56 son cuatro th no estar de acuerdo pero

Voz 1375 10:58 a a Francia que parece que sigue estando un peldaño por delante pero

Voz 0267 11:01 el gigante aspira a todo con este equipazo Italia Alemania Inglaterra Croacia

Voz 1375 11:07 en el mundo España osea me parece que va a ser un nivel

Voz 0267 11:09 brutal sí sí es bueno al final es una Eurocopa

Voz 1730 11:13 de cuatro por lo tanto todas las buenas van a estar eh Países Bajos eh

Voz 0267 11:19 subido muchísimo también Nations League en la que ha llegado hasta hasta la final en un año en el que su fútbol ha resucitado ya no sólo por lo que ha hecho la selección sino por lo que ha hecho el Ajax por el nivel de Virgil Van Dyke porque Maathai lifting de John van a salir a equipos muy importantes también es un equipo con el que habrá que contar y creo que va a ser una una Eurocopa preciosa al final vimos que en el último Mundial Europa dominó por lo tanto lo lógico es pensar que que la Eurocopa ser también de equipos muy fuertes bueno en el banquillo de esta Bélgica el Espanyol

Voz 1375 11:55 Puerto Martínez que sigue triunfando y que aún no se ha salido ya del estadio está camino de casa o no sé dónde anda pero está en sintonía El Larguero Roberto Martínez seleccionador muy buenas hola muy buenas noches un placer saludarte estás ya fuera del estadio o allí todavía

Voz 3 12:10 si no no acabamos de salir del estadio ahora ya ya rumbo a casa

Voz 1375 12:14 muy bien el Torres sí Bruno Alemany que estaba hablando con ellos un poco de la jornada te saludan por ahí también qué tal muy volar ochenta bueno claro cómo estás cómo estamos muy buenas noches demasiado fácil demasiado fácil más fácil de lo que esperaba o tal y como tenía previsto el partido Roberto

Voz 3 12:32 bueno a ver el sabíamos un poquito que el partido se nos iba a complicar si no controlamos bien la velocidad que tiene Escocia Anne al contragolpe y la verdad es que lo bueno de es que estos dos partidos que hemos tenido ha sido la actitud la concentración el momento que hemos perdido el balón ya sabemos que cuando tenemos el balón somos un equipo que podemos crear peligro marcar goles pero yo creo que estos dos partidos era más en el poder tener la portería a cero de tener muy buena atención defensiva y la verdad que ha sido muy bueno perra la la actitud de los jugadores que como ya sabes en junio es muy difícil lleva una temporada a Marga son más de cuatro mil minutos ya los jugadores amparado a una semana ahí para reactivar otra vez normalmente es la la fatiga mental y ahí es donde el tema de la concentración pupa porque Escocia tienen muchísima velocidad contragolpe se con seis con flores ante la lesión de anti Roberts que es una baja muy importante el el capitán sí sí canon dacha estoy con mi cuerpo pero estamos encantados con la actitud de los seis puntos bueno yo

Voz 1375 13:43 el pleno cuatro partidos cuatro victorias encargando el grupo fácil estaba diciendo justo antes de saludarte a Cherie a Bruno que que vaya Eurocopa que vamos a tener no yo creo que hay un grupo de ocho diez selecciones con un nivel eh realmente con con muchos equipos aspirando a todo nuevo estáis vosotros Francia la campeona del mundo Italia Alemania Holanda recuperada España Inglaterra Croacia fíjate que Eurocopas en unos viene

Voz 3 14:08 sí sí sí sin duda yo creo que no es mundial se vio potencial el fútbol europeo los cuatro semifinalistas son europeas y entonces tienes que añadir un poquito Portugal que siempre es Portugal súper competitivo ICO más mencionado yo creo que la juventud de la nueva Holanda Italia que son un equipo que siempre tiene oficio para cuando va a los grandes torneos hacerlos bien yo estoy de acuerdo yo creo que la europeo no va a haber un margen de error como a lo mejor puede tener los días

Voz 4 14:39 estábamos hablando antes de que entraras en El Larguero de del partido de Hazard sobre todo la primera parte que hoy pues seguramente el partido

Voz 1375 14:47 televisado en en España se ha visto en Mediaset

Voz 4 14:49 a los madridistas habrán dicho o este este jugador que que viene al Real Madrid bueno tú que estás cansado de verle que que que

Voz 1375 14:57 le disfrutas en cada concentración de la selección sabes lo que es casar pero está ahora mismo en el mejor momento de su carrera en Hasan Roberto sí

Voz 3 15:06 sí yo creo que la la pregunta es muy difícil en el grupo de de opinar de momentos de forma de situaciones de los jugadores cometen es muy claro tiene veintiocho años un jugador que siempre se ha movido por su habilidad en el uno contra uno por su talento personal ahora está una edad qué entiende muchísimo más que eso tiene yo creo que el el talento de esas situaciones de una contra uno estamos hablando de lo mejor del mundo osea no estamos hablando a un jugador desequilibrante estamos hablando jugador que es la mejor que que pueden ser situaciones pero ahora es es un capitán ha madurado muchísimo son ciento dos partidos con la selección un jugador que siempre siempre tiene un grado emocional muy muy de sentido común se ha convertido en líder desde la la participación en un Mundial que yo lo dio en el mejor momento de su carrera para emprender bueno para liderar cualquier proyecto yo creo que la Liga no sólo Real Madrid pero la Liga gana la gran para

Voz 4 16:12 sin duda sin duda alguna es buena noticia para los madridistas pero en este éxodo de grandes estrellas a la Premier con tantos millones que un jugador como pasar deje la Premier hice venga la Liga española es una es una excelente noticia eh es un líder es un jugador muy participativo es un jugador muy rápido es estábamos diciendo también su destacando su verticalidad no siempre rápidamente busca la portería rival no

Voz 3 16:34 sí sí yo creo que como sabes siempre el atacante tiene quizás dos dos direcciones lo que encara que realmente esperan poquitos sala instaba a la portería Eren realmente sabes te puede crear peligro puede jugar en en dos bandos no es un perfil predecible yo creo que también tiene un poquito más allá yo creo que la personalidad de den paso muy importante en el Real Madrid porque cuando ha habido un periodo difícil en cualquier vestuario necesitas en el carácter de un jugador como he densas al paladar para darle sentido común para darles tranquilidad porque no es fácil encontrar un jugador que si miras un poquito lleva doce meses a trece meses desde el Mundial que se ha ido de alguna manera sabido esperando el paso al Real Madrid pero ha habido un un respeto y una gran lealtad el Chelsea ha ganado la recta la la Copa la Copa de Europa en la Europa League y ha salido por la puerta grande y eso es lo supo el moderno nos cuestan más y más de la jugadores especialmente con talento individual tan impresionante que el esas un señor que una persona que que se vista de todos los que

Voz 4 17:54 eh les daba algún consejo antes de irse al Real Madrid has dicho algo

Voz 3 17:59 no que es de los todos los jugadores que sigue trabajando que no necesitan consenso es un chico que tiene la gran virtud es eso en su casa es papá mamá eran futbolistas son cuatro hermanos si ellos viven en la vida a través del supo entonces una persona así su sueño siempre era Real Madrid ya se lo normal es equipo un cuadro firmado por un equipo tan grande como el Real Madrid siempre se me busque que el sueño era jugar con la hipocresía

Voz 5 18:33 pero en este caso era cierto

Voz 3 18:36 pues sí hay a nadie nos ha enseñado fotos de cuando iba a veranear que escrito lo era poder jugar en el Real Madrid osea que es una es una película que es muy difícil de encontrar en fútbol moderno y la verdad es que no exista ningún consejo que pueden ser los mismos que pueda hacer que puedo tener buenas vacaciones porque siempre más y más es algo que me preocupa es que juega sesenta sesenta y cinco partidos tiene que poderse refrescar pero realmente en el Real Madrid ha encontrado un jugadorazo

Voz 1375 19:10 cuando te enteraste tú que esa iba cuando te dijo Mister No digas nada pero me voy

Voz 3 19:15 yo diría que pasó yo creo que es una persona tan profesional en ese sentido que dentro de las puertas hacia dentro nunca nos enteramos de que había algo que iba a pasar de repente todo era centrarnos en los partidos con la selección y la verdad es que el derecho cuando se hizo público si todo oficial en aquella misiva que

Voz 1375 19:41 eh tan profesional como tú como Roberto Martínez

Voz 5 19:46 eh a la hora de lo mucho que sí

Voz 3 19:50 pues salió muy jovencito fui a Francia ganó una Liga con Lil si luego se para Inglaterra es ganar la Liga el cinco mil quinientos proyectos en de entrenadores

Voz 5 20:00 que ahora se va al fútbol español

Voz 4 20:04 eh te preguntan ahora alguna Cheli Bruno antes de dejarte que estás camino de casa pero quería preguntar deportivo eh sí habló de tu posible vinculación al Real Madrid Se habló de tu posible llegada a la selección española este verano en un momento en el que el Barça pierde la Champions sale el nombre de Roberto Martínez como posible destino al Camp Nou alguien del Barça se puso en contacto contigo

Voz 3 20:31 no no no no llegaron está el os supo yo voy a muchísimos años yo creo que por rumores de entrenador está siempre después de una derrota tendrá algo negativo que cuando las cosas van bien pues puede haber a rumores que son positivos y bonitos pero la verdad es que tengo un año de contrato el objetivo siempre era he preparar el diálogo la Eurocopa y después de la Eurocopa sí que será el momento de volver a mí porque aún soy muy joven y espero que la experiencia de la selección así no muy buenas pero hasta entonces yo no tengo control

Voz 4 21:10 ajá sea terminar la etapa de seleccionador terminaron con la Eurocopa veremos a ver si la Premier si la Liga española o te gustaría entrenar en España

Voz 3 21:20 nunca nunca me he planteado esas esas cosas pero desde jovencito en fui a los veintiún años y pase por todas las categorías del fútbol británico ha sido una experiencia fantástica ahora estoy en Bélgica planteado trabajo específico es solo pues detrás día a día ya se sabe suena a tópico no es la verdad del fútbol de momento qué piensas más allá pues te puedes quedar corto o a lo mejor pensar demasiado arriba y la verdad es que me gusta ir el día a día disfrutar cada proyecto

Voz 1375 21:58 H libro en alguna para para el míster sí

Voz 0267 22:01 contarle por uno de los nombres propios de de este final de temporada que es divo Corinne Bailey que resolvió la semifinal de Champions que resolvió la final de Champions y cómo gestiona un seleccionador que que venga tan crecido no futbolista mentalmente moralmente como divo Corinne después de ganar todo esto de ser protagonista y encontrarse con que probablemente cómo ha sido el caso no va a jugar porque Rommel Lukaku es el titular y de hecho hoy ha marcado dos goles como co cómo lo ha visto y si después de esto sí le ha sorprendido Roberto citar sorprendido ese nivel que dio en en los partidos finales de Champions

Voz 3 22:37 sí sí se aprende muchísimo yo creo que es verdad que sí existen acuerdos al titular el delantero tituladas La Ser campeón belga en el Mundial de Brasil dos mil catorce los dos últimos años ha sido muy muy muy difícil es que su escudo cesión no muchos minutos este año empezó con el segundo equipo como sub veintitrés lo que valoras muchísimos con jugador puede sentarse si poner tienen esta capacidad estar preparados para espanto el momento le le necesite marca goles como el de Ewerthon dos puntos importantísimos el gol de caso y luego lo estos perdona la del hacha y la final entonces pues es verdad que ha habido un cambio tuvo que está contento está en un momento de forma fantástico otros también entiende que en nuestra selección y en la posición de nueve Shuai lo ha hecho muy tiene Romer Lukaku lleva unos tres años con muchísima muchísimos goles y buen juego y la verdad que ha sido bueno tenerle en nuestro grupos pero que la competividad para la posición de los pueblos

Voz 0301 23:48 en la vivido en primera persona ese proceso de mejora de de la Premier League yo le le quería preguntar si cree que lo que hemos visto esta temporada seguramente no no se vaya a repetir pero si cree que puede dominar la apremian en los próximos años en el fútbol europeo

Voz 3 24:04 sí sin duda sin duda yo creo que viene te digo un poquito en mi experiencia en el dos mil catorce y a él le Berto fue el equipo que llegó más lejos en competición europea en aquel momento nos preguntábamos todos porque claro los jugadores de la prensa y los equipos de la Premier League no podían llegar en mejores condiciones en febrero marzo en las competiciones europeas es aquel momento ha habido un gran o que en intentar que los equipos estén súper preparados para poder el mejor nivel en la liga doméstica pero también a nivel europeo y entonces yo creo que la competitividad que hay en la previa si ayuda a cualquier equipo de que pueda jugar en Europa con una intensidad y una tamizada es muy difícil de encontrar en otras ligas europeas ocurre equipos tiene cuatro partidos al año decimos con todos contra Ajax que había hecho con un equipo muy superior a partir del día dos equipos el yo creo que las plenas que está ahora preparando los equipos mejor surgido para poder tener éxito en Europa no me no me sorprende para nada qué cuatro equipos de la Premier League llegaran a las compañías europeas yo que eso no se acrecienta que Kutxa planificación mucha inversión y que los jugadores están preparando ahora para poder llega el paro en invierno que pueden llegar diez hace diez meses de competición a a un nivel mucho más alto que no bien

Voz 1375 25:41 pues este es Roberto Martínez es el seleccionador de Bélgica que nos hace ser un poco de Bélgica el español Roberto Martínez al frente de esta selección que tiene un equipazo implantación tremendo es sin duda uno de los entrenadores del momento en Europa

Voz 0267 25:53 sí sin duda

Voz 1375 25:54 el entrenador de el jugador del momento Hassan que es un superclase y que además acaba de fichar por el Real Madrid ese cóctel pueden ser palabras mayores además creo que has dicho en la rueda de prensa posterior al partido Roberto algo así como que en ocasiones es tal la superioridad que es un poco como el que es un poco en el patio el colegio superior a los demás no un poco el abusó cuando juega con los pequeños no

Voz 3 26:17 de alguna manera es un ejemplo a seguir para otros jugadores él disfruta muchísimo con su talento y eso es hoy en día con la la expectativa con la presión que es que los jugadores tienen que es es muy bonito y por eso nos encanta el fútbol porque a jugadores que pueda disfrutaron de la manera que nos gustaría disfrutarlos nosotros entonces de verdad que deben os va todo es muchísima las vías va a traer muchísimo gozo pero llevármelo cuidarme lo vieran

Voz 1375 26:46 estarán buenas no te preocupes hoy el hermano tampoco es malo estaba diciendo Axel al principio no no es que no juega porque es hermano de Casares que ha hecho un gran partido juega muy bien le por el estás poniendo titular toda la fase de clasificación

Voz 3 26:58 sí yo creo que es el jugador que más ha mejorado desde mi llegada en el sea no porque haya eh que si entendemos el primer partido contra España en el debut de Lopetegui órganos la lista de veintitrés era estaba en el en el equipo pero el número veinticuatro partido de Chipre desde aquel período hasta ahora ha sido jugando que más ha mejorado en nuestro es quizás el conductor yo creo que aún les va a lanzar más súper súper completo muy distinto a ese jugador con con un gran potencial pues no

Voz 1375 27:35 nada eh Roberto Martínez gracias te queda mucho para llegar a casa nada no estás llegando ya

Voz 5 27:40 nada ya estoy aquí me da vale que

Voz 1375 27:43 que si había en la fase clasificación gracias por atender el larguero y mucha suerte con la selección

Voz 5 27:47 gracias saludos un abrazo hasta luego Roberto eh

Voz 1375 27:52 más siempre decimos Axel cuando hemos tenido oportunidad de hablar con él y Bruno es que estaríamos hablando de fútbol con Roberto Martínez toda la noche

Voz 0267 27:59 sí sí en en este caso creo que estaba llegando a casa pero pero sí es es un conversador extraordinario sobre sobre fútbol yo he tenido el placer de hablar bastantes veces con Eli bueno yo creo que por ahí te te cautiva y luego también por su idea de fuego hoy hemos visto de nuevo una selección muy rica tácticamente con mucha capacidad para para esbozó dar a un rival muy encerrado con los laterales metiéndose dentro los centrales casi casi ejerciendo de carrileros abriéndose muchísimo haciéndolo las coberturas los dos medios centros bueno siempre es un placer ver a equipos y escucharla sí señor

Voz 1730 28:39 pese a veces me pregunta digo lo que tiene que ser un café Axel Torres Roberto Martínez mano a mano y he dicho y me gustaría estar a veces de te lo digo en serio y a veces me los tres tarde oyente el café mucho eh le gusta el café pero me gustaría estar de escuchantes de decir a ver qué a ver que habla de estos que un día tenemos que hacerlo en El Larguero tú tú y Roberto Mano a mano sin hilos de mano vamos lo lo que pasa es que luego si si si hay micrófono es más complicado nombre porque porque al final lo mismo pero pero es verdad pero habrá café pero habrá café sí sí sí café café siempre hay cafés siempre pero no no ha habido reuniones que se ha hecho larga se han hecho no no es que se me hayan hecho largas sí sí no no ya te entendido de empezaron a una hora Hay que ahora es no que ir a la cama bueno un placer escuchar ya Bruno Alemany como siempre a nuestros dos cracks del fútbol internacional

Voz 1375 29:35 un abrazo Axel un abrazo Bruno un abrazo a todos

Voz 1730 29:37 esta ha mañana adiós adiós

Voz 5 29:40 las doce y treinta y cuatro el entrenador de