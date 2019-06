El Larguero: Primera parte (11/06/2019)

Voz 1375 00:00 bienvenidos al larguero bienvenidos al tiempo de deporte Nasser hasta la una

Voz 1 00:41 y media de la mañana para

Voz 1375 00:43 contaros sí para escuchar a algunos de los protagonistas que están a punto de hacer la maleta a punto de coger las vacaciones después de los últimos partidos internacionales que han jugado en esta tarde noche ir antes de irse de vacaciones algunos el Santiago Bernabéu por ejemplo Luca Djokovic que ayer marcó ese golazo con Serbia y que mañana Laguna ahora todos los detalles Javier Herráez y Mario Torrejón el serbio de veintiuno años procedente del entrar para ser presentado como nuevo jugador del Madrid y el jueves a las siete de la tarde también en el Bernabéu Eden Hazard que hoy se ha marcado un gran partido en la victoria de Bélgica ante Escocia por tres a cero no ha marcado ha hecho doblete Lukaku y ha marcado otro Kevin De Bruyne en la victoria de los belgas de Roberto Martínez pero sobretodo qué primera parte de Eden Hazard ha sido un buen catálogo el partido hemos dado en Cuatro Mediaset para que los madridistas dieron poco lo que viene ya le conocemos evidentemente hemos visto mucho las imágenes de la Premier el Chelsea ahora hablaremos como en alemán y con Axel Torres pero esa conducción de balón esa verticalidad el regate el día paro la visión de juego la libertad lo que bueno lo que pueda hacer por ejemplo asociándose con Benzema seguro que va a dar tardes Gloria al Real Madrid porque es uno de los cinco mejores futbolistas del mundo es una gran noticia para el el la Liga no sólo para el Real Madrid se nos fue cristiana la Juve se fue al París Saint Germain y en estos tiempos que corren donde la Premier no hacen nada más que fichar a golpe de talonario pues hombre que un futbolista como Hassan en el top five mundial en el top cinco Se venga a la Liga española pues es una gran noticia y sobretodo para los madridistas le ha ganado Bélgica tres cero a Escocia ir a otros partidos también le ha ganado Italia dos uno a Bosnia con remontada goles de insigne verdad que empezó ganando Bosnia cero uno ha ganado Hungría a la Gales de Gareth Bale uno cero Hungría uno Gales cero con Gareth Bale Gareth Bale titular los no da minutos le ha hecho ocho Alemania a Estonia la verdad que vaya Eurocopa que vamos a tener el año que viene con Alemania parece recuperada con Holanda también y con todos los favoritos Il ha ganado Francia cero cuatro en Andorra ha marcado en Budapest su gol cien como profesional también ha marcado ven llover ya jugado Griezmann titular que está ahora mismo en la zona mixta de ese estadio donde está abren alemán sale Griezmann el micrófono de Bruno hola muy buenas hablando

Voz 2 02:59 ya en zona mixta

Voz 3 03:02 sí ya sé dónde quiero jugar como dicho sea esa serie nada sólo os pido paciencia ayudan ese inconsciente muy claras lo más rápido posible será ligas diga no sólo puede paciencia paciencia son quince días no sé no sé eso ya pero que quede claro Yacla

Voz 4 03:33 me lo más rápido

Voz 3 03:36 pues sí los pero el Barça depende de qué depende que la fiesta que depende

Voz 2 03:46 Antoine Griezmann entrar en vista una auténtica locura decenas de periodistas pendientes de las palabras de el todavía jugador del Atlético de Madrid

Voz 1375 03:55 la locura Bruno hará vuelvo contigo ahí en Andorra porque puede que algún jugador más y el micrófono de la SER está allí en ese Andorra cero Francia cuatro Griezmann que ha hablado aunque no ha dicho nada porque no puede decir nada que va a decir si ya lo tiene hecho con el Barça lo tiene firmado que no puede decirlo ha dado la cara pronto pronto lo sabréis pronto los pero no ha dicho nada más eh Griezmann en el Micrófono de Oro en alemán en El Larguero en la SER en ese cero cuatro bueno además de repasar todo el fútbol internacional habrá con Bruno y con Axel Torres vamos a tener protagonista también estelar en este Larguero que tiene que ver con estos partidos pero además ha contado esta tarde el diario El Mundo que el Girona ha pedido una liga de veintiún equipos para la próxima temporada hasta que se aclare lo que pasó en la operación Oikos la Cadena Ser que ha puesto en contacto con la Federación y con la Liga confirma esa información la Federación ha llegado a Bruno me pide paso otra vez Bruno sí estoy con cederle paso puedes hablar con el minuto hombre hombre Benger hola muy buenas

Voz 5 04:52 si hola hola cómo estás hombre

Voz 6 04:55 de de enhorabuena porque goles muchas gracias muchas gracias

Voz 1375 05:00 en esta estas está haciendo una temporada bueno has hecho una temporada espectacular superando los treinta goles no

Voz 6 05:06 sí sí temporada da muy muy exagerado con mucho mucho partido más del cincuenta por todo bueno no estoy un poquito cansado morada no me extraña que hoy

Voz 1375 05:23 es para estar contento y sobre todo estás haciendo hueco en una selección francesa muy potente y campeona del mundo donde es difícil hacerse un hueco pero lo estás consiguiendo también no con en papel con Griezmann

Voz 6 05:35 sí sí sabemos que que tiene que juega con la selección francesa necesitas mucho mucho más con lo cual no confían del mundo jugador de clase mundial le mucho jugador de de nivel en interés internacional muy difícil muy bueno yo estoy aquí por ha por aprender más cosas y por ayudar a ayudarle lo lo compañero y sabemos que mucho partido I'll oro ahí loro dos mil veinte

Voz 1375 06:07 cuando estás ahí por la por la buena temporada que has hecho oye Benger tienes tienes preocupo si tienes preocupado a los sevillistas vas a seguir en el Sevilla

Voz 6 06:18 ya no se que no se hayan había esconder sí o no a ver da como ha dicho yo hablando a todo lo que quiere saber pero no podemos saber qué va a pasar mañana no llega no

Voz 1375 06:30 bueno muchas gracias un abrazo conlleve oye Griezmann te ha dicho algo no te he hecho nada no eso fue un abrazo dado mucha forzó un artista para hablar de la selección francesa así pero el Sevilla convenciones Bruno Coelho del Sevilla está delicado bueno ya dejó caer que vamos a ver qué pasa tiene una cláusula recordamos de cuarenta millones claro no quiere decir nada de su futuro porque ahora mismo en Sevilla están realmente preocupados es que Benger que ha marcado más de treinta goles con cuarenta de cláusula no te quiero contar a los ojos de tantos clubes de la Premier no

Voz 0301 06:59 totalmente dieciocho goles además en una Liga tan exigente como la la española en realmente las palabras suena a que que respetar absolutamente al al Sevilla pero que bueno tiene en mente debíamos también hablar con las televisiones justo antes de atender e el Índico Allan Davis al larguero decía que que respetar al al Sevilla pero que le gustaría jugar la Champions la temporada que viene

Voz 1375 07:22 le gustaría jugar Champions la temporada que viene a pues en el sevillano va a jugar la Champion la temporada que viene veremos a ver qué pasa con el caso del delantero que haya marcado con la selección francesa en directo desde esa zona amistad entre los pedía paso en alemán o estaba diciendo en la portada lo que ha dicho que lo que le ha dicho la Federación y la Liga a la Cadena Ser en la Liga di descarta por completo eso que pide el Girona una liga de veintiún equipos y la Federación confirmó que sí que ha llegado esa carta al Comité de Competición de Girona y que lo estudiarán con detenimiento pero con tranquilidad de momento esta semana no habrá ninguna la novedad repito a la Liga descarta por completo salía de veintiuno estado dicho Tebas hoy también cuando además de Carlos Aranda está en el ojo del huracán de la operación Oikos ya ha respondido esto Tebas sobre

Voz 7 08:07 Aranda que arándanos pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo que no lo mismo porque pasarán de todo lo que cuentan no me sorprende son son unas conversaciones que has tenido por teléfono en el entorno

Voz 1375 08:19 dice Ma no nada Tuta puesta Ag7 dejas

Voz 8 08:22 me parece una falta nada más que de Aranda

Voz 1375 08:25 que es un pájaro ya lo sabíamos ha dicho tema sobre Aranda este fin de semana arranca el Europeo sub veintiuno debutamos contra Italia en Italia el primer partido de los nuestros en el Europeo Sub Veintiuno no va a estar Pedro Porro baja de última hora por una rotura en el que mañana juega España el segundo partido del Mundial femenino ante Alemania las seis de la tarde luego estaremos con Talavera y con Sonia Lus en Francia y con alguna protagonista de la selección española por cierto que hoy Estados Unidos le ha metido trece a Tailandia Estados Unidos trece Tailandia cero también mañana tenemos el primer partido del play off de ascenso a Primera juegan a las nueve en Riazor Deportivo de la Coruña mala la ida de la primera semifinal el jueves la ida de la segunda semifinal entre Mallorca ahí Albacete en ya tenemos final de la Liga ACB como se preveía ayer el Madrid ganó al Valencia tres cero hoy el Barça ha ganado ocho uno nueve seis en Zaragoza al técnico que Real Madrid Barça Lassa se enfrentarán a partir del sábado a las nueve en el Center en la final de la Liga ACB y en la NBA con los Warriors ganaron anoche de uno a Toronto tres dos la lesión de Kevin Durant que va a estar un año de baja se rompió el tendón de Aquiles el jueves al viernes madrugada las tres el sexto partido en Auckland en la final de fútbol sala Diego nacional el segundo partido Barça dos El Pozo Murcia tres la final se pone uno uno al mejor de cinco partidos esto es el larguero tenemos un montón de protagonistas esta noche luego estaremos con Daimiel también en directo ya en San Francisco pero arrancamos con lo que va a ser la presentación de Hassan de Jobbik a la espera de algún protagonista en directo en el micrófono del Larguero como hemos oído ya a Griezmann ya Benger

Voz 1375 10:31 enseguida con Bruno Alemany con Axel Torres icono protagonista que vamos a tener de excepción allí en el barrio pero están ahí Javi Herráez y Mario Torrejón hola Javi muy buenas hola qué tal Manu muy buenos y está también Mario hola qué tal buenas noches Manolo eh bueno ahora le preguntará Axel por el partido que va a pasar vaya primera parte sobre todo de qué manera echarse el equipo a la espalda pero antes Javi llega el turno de Djokovic que mañana a es presentado en el Bernabéu

Voz 12 10:55 sí señor va a ser el aperitivo de lo de Hazard pero no hay que hacer de menos a este futbolista Luca Jobbik veintiún años serbio viene de hacer un gol con la absoluta se va con la sub veintiuno

Voz 1375 11:05 así ha marcado este año veintisiete goles sería

Voz 12 11:08 de pronto con el Eintracht de Frankfurt dicen que es muy tímido bueno ambos Castell hueco porque tal como estaba lo de la absoluta la sub-veintiuno estaba lo deja en el jueves bueno pues qué mejor que preámbulo para la presentación de del belga que la de el serbio que es un grandísimo fichaje para Real Madrid muy jovencito y que seguro lo va a hacer muy bien bueno viene acompañada Karim Benzema y veremos la delantera de del Madrid pero suena como gran jugador

Voz 1375 11:34 eso mañana a la una para el jueves a las siete de la tarde no Javi la presentación de has

Voz 12 11:38 sí señor eso va a ser ya con nos que mañana vaya público va a ver público pero es día laborable a la una de mediodía se ha buscado con Hazard bueno que haya mucho más público que éste el Bernabéu no sé si a reventar pero con una muy buena entrada y que se asemeje a lo que vivimos con Kaká recuerdo justamente hace ahora diez años veníamos de la Copa Confederaciones y recuerdo perfectamente Kaká luego fue Cristiano al día siguiente se llenó el Bernabéu en aquella semana fue todas seguidas Kaká Cristiano hasta Raúl Albiol recuerdo que también presentado por la tarde y en esta ocasión Hazard bueno pues va a ser un poquito más no seis como llamar la galáctica una presentación más cerquita del público oí bueno ese dejar que está como loco por venir al Bernabéu el cuanto antes esta con sus compañeros y con Zidane

Voz 1375 12:23 joven va a cumplir su sueño por fin estar en el Madrid

Voz 10 12:25 para las órdenes de Zidane yo creo que a dosis de ilusión importante al madridismo este este de pasar del que del que enseguida hablamos pero todo esto son los que van llegando eh hay que estar pendiente de los que tienen que salir

Voz 1375 12:40 de momento como está esa operación salida porque parece un poco atascada

Voz 1501 12:43 sí sí muy atascadas que hay muchos jugadores que vuelven de cesiones y de otros jugadores que que han estado esta temporada que van a salir obviamente del Real Madrid lo primero hay que decir es que me iba a pasar reconocimiento médico ya que cuando digo ya yo creo que es mañana o pasado también se va a hacer yo creo oficial no me parece que va a llevar ningún problema porque me cuentan en el Real Madrid que que no tiene ningún problema de esa cadera que que tenía un poco tocada de hace bastante tiempo y que no no tiene absolutamente nada por eso es lo que me dicen entonces yo creo que Mendi va a ser el que va a poner un poco el freno a las llegadas yo creo que ese va a parar en seco lo vengo diciendo en los últimos diez días en El Larguero que se va a parar en seco las llegadas en el Real Madrid porque quieren llegaba el momento de la operación salida además creen que la operación Pogba que es prioridad número uno hay que poner en remojo y esperar a enfriar un poco los ánimos de todo el mundo para ver como sucede cómo se mueve el resto el mercado para ver qué precio puede tener en caso de que el Manchester United se siente a negociar que ya veremos a partir de ahí la operación salida hay que decir que vuelven muchos cedidos por ejemplo has dicho James estos son de salidas fáciles porque Kovacic Le sigue queriendo el Chelsea quieren que vuelva no sé si traspasado pero que vuelve a esta temporada de nuevo a jugar con los de Londres James Le quiere mucho el Nápoles quiere apostar porel Ancelotti seguramente Hummer del mejor indio fue precisamente con el técnico italiano así que estado es como digo parecen fáciles luego hay otras que tampoco parece que tengan demasiado dificultad como Borja Mayoral por ejemplo que quiere la Real Sociedad y le quiere a la Real Sociedad así que veremos si finalmente llegan a un acuerdo de Ceballos tiene varias cosas para da para al las cesiones que son Tottenhan y Lyon por ejemplo y alguno más por ahí en Italia ya veremos que elige finalmente Ceballos pero como digo en todo caso cedidos y ojo porque oiga que le querían mucho mucho el Ajax en ningún caso traspasado apenas tiene veinte años este chico llegado muy joven al Real Madrid y de verdad que lo está haciendo muy bien las cesiones que tiene a Holanda pero él se quiere marchar y tiene una cesión muy importante para el Leverkusen así que esa puede ser una de las salidas también para Martino de Gary también para Raúl de Tomás que ya veremos que en qué club recalar finalmente pero que tiene una buena venta están preguntando por él pero a mi mano lo que más me llama la atención es que aparte de que todo el mundo sabe que el Lucas Vázquez Bale están con el cartel de transferibles y que se puede marchar en qué momento del Real Madrid yo uniría eso una terna que si llegan ofertas de verdad interesante

Voz 1375 14:52 y creen en el club que ellos la van a tener merecida

Voz 1501 14:54 la oferta de particulares que sean buenas para ellos buenos sueldos Lucas Bale Isco y Asensio podrían estar en condiciones de negociar su salida yo no digo todos ni mucho menos ni siquiera creo que tampoco se queden todos tampoco no ni mucho menos yo creo que por lo menos la mitad se pueden

Voz 10 15:11 pero nadie se quiere ir pero todos no se van a poder qué era eso sí veremos a ver qué pasa

Voz 1375 15:15 bueno la operación salida que lo cuenta Mario Torrejón la operación llegada que nos cuenta Javier Herráez mañana Laguna ahí estará Javi a instar al equipo de la Ser en la presentación de Jobbik la presentación galáctica jueves siete de la tarde Eden Hazard del que repito enseguida hablamos con alguien que le conoce muy pero que muy bien Domecq que tengo otra oportunista por ahí esperándonos un abrazo Javi Mario esta mañana hasta luego os Tolón abrazó hasta mañana los dos teníamos por hay prevista una charla con Edmílson el ex jugador del Barça y de la selección brasileña en que viene hablando en los últimos tiempos de Neymar no sé qué piensa de Griezmann conoce muy bien a Rodrigo el jugador de el Real Madrid que va a llegar también entre los nuevos refuerzos el brasileño además de Vinicius que ya está está por ahí ahora mismo en Barcelona José Edmílson Gomes de Moraes muy buenas Edmílson por Barcelona andas no te sí

Voz 13 16:06 si hace dos años dos Barcelona

Voz 1375 16:09 y ahora te hemos pillado ahí porque estaba presentando un acto con tu fundación con la Fundación Edmílson en una campaña solidaria cuéntanos de que va a que estáis haciendo

Voz 13 16:18 sí puedo suele Carlos que estoy Channing a vimos fijamente una señora se un estamos ambas aquí si aquí en España también que hace mucho su sea siempre así con está dando mucho trabajo que estemos así

Voz 1375 16:43 que bueno ayudando haya dado a los chavales que lo necesitan con esa fundación Edmílson en ese acto que ha tenido lugar en Barcelona imagino que muy pendiente del fútbol ahora mismo casi todo de vacaciones casi todo pero pendiente de la Copa América que arranca en nada en tu país no en Brasil

Voz 13 16:59 la Copa América de la base celebraba CRA un gran un gran competición espero que Brasil pueda hacia una una gran campaña ahí puede en eso tan de verdad es difícil tengan una presión muy grande pro por hacer una campo ya pues nada porque no se sube la Copa América podremos doce algo mejor que hicimos en el Mundial

Voz 1375 17:30 oye sin Neymar es favorita Brasil

Voz 13 17:34 sí favorito es como Colombia como has en con

Voz 14 17:41 pero sí les

Voz 13 17:44 de Ecuador y Uruguay y que la Copa América está bastante competitiva ahí Salesianos muy bien preparadas es muy difícil de juego muy muy ojalá podemos entonces nada

Voz 1375 18:01 muchísima Copa América monja la crisis porque será un chelo te vas para saber allí

Voz 13 18:07 sí me voy mañana por la mañana ya mujeres los de Copa América he luego olas Sijorda aparte yo estaré pues Barcelona

Voz 1375 18:20 oye desde tu punto de vista como exjugador del Barça ya es jugador de la selección de Brasil no te parece que la carrera de Neymar desde que salió del Barça está yendo claramente hacia atrás

Voz 13 18:34 bueno yo a estas a la respecto de su madre no puede salirnos del Barça y se ha aquí yo creo que se equivocado como sabes Turquía Days esto puede cambiar de equipo candidato único Pedro Bonet todo lo que has cambiado cree que no fue el momento de su carrera pero podar y luego coge coge demostró

Voz 1375 19:11 tú crees que sería bueno para el Barça recupera a Neymar si se pudiera

Voz 15 19:15 perdona

Voz 13 19:18 yo lo que le mal algo distinto de los demás no chico que llevaron a la radio es a veces yo creo que está pasando un momento muy personal muy mal muy fuerte la verdad con ganas de hacer mejor donde se en París Balza ese doce María porque para mí es ver si Cristiano el jugador qué puede hacer mucha cosa

Voz 10 19:59 además yo creo que desde que

Voz 1375 20:02 salió el Barça se habló poco del de fútbol no yo creo que Neymar necesita que hablemos de él pero por el fútbol no por otras cuestiones extra futbolísticas no

Voz 13 20:11 si es que no tenemos que hablar más como futbolista no como yo es un jugador impresionante no en la que yo estoy ya le gustó mucho porque tiene usted impresionante y queremos que hablar ojalá hablamos mejor más suerte pues nada eso auto impresiona

Voz 10 20:43 creo que te te lee

Voz 1375 20:43 ido hace poco Naser donde lo dijiste que el jugador que lleve el brazalete de capitán en Brasil tiene que ser un tío que represente y encarne los valores de de de de un líder de un capitán los valores del fútbol que Neymar no no representa eso ahora mismo no en los últimos tiempos

Voz 13 21:01 bueno yo creo que me no lo he visto equipos algo de nada a la prensa francesa porque hablamos un poco esa

Voz 1375 21:13 no agrede al aficionado no

Voz 13 21:16 y estoy como la chica ahí que dijo un momento muy poco con tu papá con fotos Bardo il digo que tiene que tener un poco de bueno aunque sabe es el talento que tiene un punto y la influencia que tiene en el último fuera de campo se esto que ha comentado que se lesión que tuve como nació lesión como Kasun aquí en el Barça como Puyol Nos usted Kenny hemos es libre si hice era un referente en todos los sectores

Voz 1375 21:59 aún así a pesar de eso que dices me quedo con la frase que has dicho ficharía a Neymar mañana has dicho sea que no tienes ninguna duda antes por ejemplo que antes por ejemplo que a Griezmann

Voz 15 22:09 mucho antes

Voz 13 22:12 yo de verdad dime Nayo yo nada con era futbolista criba luego voy a tiro la plantilla de hay que a esquiar pues delante yo no sé no estoy para usted no porque yo la admiro esto tío vivo y tiró no no veo sitios para que hizo pero yo algo para animar porque yo creo que no es oro este año porque sentí nada más se muy fuerte en Copa América y Messi algo fuerte y allí Neymar si era pues que que hiciera algo que ya era hacer eh

Voz 1375 23:06 osea no ficharía a Griezmann no por lo del año pasado por lo de la por lo de la famoso el famoso documental de la decisión y tal o sólo por lo futbolístico o eso también te influye a la hora de decir a Griezmann no lo ficharía

Voz 13 23:20 poder ser un jugador que tiene quince más jugadores cielo su comportamiento incluso integración esto tiene un equipo yo no soy Mariah que yo lo que no hay sí sí no veo eso no a jugar solares no sé si puedo no no no lo sé jugaba me bajo cada quince de mes si no bueno para jugar el sitio por la derecha no se sentó yo los veía así ahora claro K Istán baja demorar porque no faltan pero se va personales son juego lesiones todos el jugador se da un cargamento tengo versión tiene que decir nada no es no es mejor dejar lo vivo Pujol característica del puerto y jugadores porque se adapta mejor al alba

Voz 1375 24:28 la Santo opinión oye cómo brasileño qué valoración hace es de de de Coutinho venía como estrella del Liverpool llega el Barça pero está más en la rampa de salida porque no sea adaptado al club unos adaptado al juego por qué crees que no ha triunfado Coutinho en el Barça

Voz 16 24:46 para que esto muy difícil

Voz 0357 24:48 venga que son de

Voz 16 24:52 no

Voz 13 24:52 no no no

Voz 0357 24:54 has fichado pero yo conozco un poco cualquier chico como Jaume un carácter en una persona muy responsables de sus actos y sus actitudes es de una persona muy tímida a una persona a la que puede eh eh no está contento pues es la adaptación estática hay a veces vamos a hablar está contento por algo y están las Ferral pero yo creo que la madera general sean cobrado mucho yo creo Pool en plazas que ese fuera se cobraron sin

Voz 13 25:33 cuenta el kilos

Voz 0357 25:35 no habían comprado tanto que cobrara este año

Voz 1375 25:38 ya tenemos confianza

Voz 0357 25:40 ojalá pueda hacer una buena Copa América con los oscenses de Neymar así el pueda sonar si ya se dedica ahí no se viene con unas ganas mejor que el año pasado al Barça

Voz 1375 25:56 o te has sorprendido que no esté Vinicius en esa Copa América fíjate que es verdad que la lesión le frenó un poco su progresión en el Real Madrid pero se ha quedado fuera de la lista de Twitter incluso con la lesión de Neymar te has sorprendido que no esté Vinicius en la en la selección o todavía es pronto para él

Voz 0357 26:10 yo creo que Lucas di Luca fueron a es un hecho mejor que esa temporada es Donkey o muy profesor y es un jugador que necesita algún fundamento esquí que necesite pueblos que lo temprana pero yo no creo que sería

Voz 13 26:35 así Acciona jugador plano

Voz 0357 26:38 se dio con la lectura de cuál es la Copa América o a ver yo creo que creo que venderá este año un gran jugador y unos deshonestos que será muy muy muy bueno jugando mejor que me di mucho más irás desde mejor

Voz 1375 26:59 mucho mejor Rodrigo que Vinicius

Voz 0357 27:02 mucho mejor la pasada yo creo que será será un gran jugador aquí se de el espera un poquito que muy joven

Voz 13 27:12 sí pero tiene una calidad técnica

Voz 1375 27:16 son and donde le ves jugando para los que hemos visto poco a Rodríguez sobre todo para los madridistas que te están escuchando los aficionados de la Liga española que le puede aportar Rodrigo al Real Madrid como su juego

Voz 13 27:28 bueno juegos seis químico desde los que ya de topes de China desde hace un jugador joven pero lo has jugado hace Picos partidos con Santos y prenderse ha sido la verdad que no puede jugar extremos estoy en de hecho es firme es que todas las que esté a la es un jugador yo tenía una calidad toque

Voz 0357 28:00 era una expresadas bueno bueno

Voz 1375 28:03 habrás de Edmílson sobre sobre Rodrigo que la verdad que fichajes te hacen falta buenos al Real Madrid fíjate la temporada en blanco ha tenido que volver Zidane acaban de fichar a pasar no sé qué te parece Hassan si está entre los mejores del mundo que será presentado pasado mañana como jugador del Real Madrid

Voz 15 28:19 para mí

Voz 13 28:22 en Chase tiene una cosa yo creo que como yo creo que como un jugador haciendo Chelsea ha hecho en la selección cosas fantásticas pero yo creo que es un jugador que en Bali no se aumentará la presión no sé lo que tengo

Voz 1375 28:46 tienes dudas

Voz 13 28:47 tengo dudas tengo que ver no hay aquí era hacia afuera de jugadores de calidad pero es distinto jugar en Madrid que jugar en Chelsea no

Voz 1375 29:01 en pues estas son las palabras de de Edmílson el ex del Barça el ex de la selección brasileña campeón del Mundo con la selección brasileña en el Mundial de Corea y Japón en dos mil dos fue titularísimo con Felipe Scolari que ahora está pendiente de su Copa América de la Copa América en Brasil

Voz 17 29:16 sin Neymar al que ficharía mañana

Voz 1375 29:18 Ana de nuevo para el Barça no ficharía a

Voz 17 29:21 hay a Griezmann yo Juarros

Voz 1375 29:23 digo el fichaje que ha hecho que ha hecho el Real Madrid eh pues nada que vaya bien sobre todo ese nuevo proyecto de tu fundación Edmílson ese ese proyecto Edmílson Health y Challenge que habéis presentado esta tarde gracias por atender el larguero oí un abrazo amigo