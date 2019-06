El Larguero: Tercera parte (11/06/2019)

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:03 han dicho

Voz 1375 00:08 la fuente va avanzando este Larguero enseguida nos va a llevar hasta San Francisco donde ya está Antoni Daimiel que está con la maleta de Toronto San Francisco San Francisco Toronto practico como ganen el jueves la madrugada Josa el viernes los Warriors empataría en la final a tres volvería a Toronto ganada por en rato estamos allí hablando con él y también la última hora

Voz 0578 00:27 la población Oikos por supuesto en Francia con el Mundial femenino que tenemos allí una protagonista ahora con Talavera de Sonia Lus

Voz 1375 00:34 pero está por ahí Manuel Jabois hola Manuel muy buenas qué tal muy buenas cómo estás eh muy bien aquí hablando de Hassan o de asar aunque sí

Voz 3 00:44 me has oído no olvida yo me dice me dice aquí como Torre enteraste con problema grave respecto al eso porque me apoyo ya lo escuchado de quinientas veces las formas diferentes no algo ocurre con la algo ocurre con ese fonema J O H inspirada que que en cuanto aparecen cuando pues imagínate claro por ejemplo

Voz 4 01:04 Thierry Henry Henry no decimos Henry es decimos Henri Hassan

Voz 1375 01:09 bueno el caso es que me dice Axel Torres

Voz 4 01:12 que ya lo está apoyando que es que se pronuncie asar

Voz 0578 01:16 porque además la Lubián que es una zona muy cercana a Francia en la parte más francófona de Bélgica y por tanto sería asar pera

Voz 1375 01:24 hay otra teoría que dicen que en la otra parte de Bélgica que es más cercana a Alemania Yolanda

Voz 0578 01:28 es Hasan con J con mira yo

Voz 3 01:32 depende del depende de bueno la defenderé como Romero de lo que les de la gana los cátedra pero fíjate qué problemas tuvimos nosotros en Galicia con con Philip Cocu

Voz 0578 01:45 sí hombre claro entonces

Voz 1375 06:56 además deja asar los fichajes que estás viendo habrá que ver quiénes salen evidentemente que nos contaba Javier Herráez y Mario Torrejón pero decía el otro día Mijatovic en El Larguero estamos fichando suplentes viene Jobbik viene que seguramente suplente de Benzema viene Mendi suplente de Marcelo viene militado suplente de Ramos y Varane viene Rodrigo eso decía Mijatovic

Voz 3 07:15 tú cómo lo ves suplentes en cualquier caso de primera línea eh a ver con qué Marcelo te encuentras a ver a ver a ver si Benzema resulta que puede funcionar un poquito mejor cómo funcionan con Cristiano y con con un matador en el área que se aproveche de sus de sus asistió gracias a las parejas de centrales nuestra hacemos han tenido como como como es habitual del cosmos en una posición tan delicada muchísimos problemas de de bajas de lesiones de tarjetas de sanciones yo no creo que vayan a jugar pocos minutos pueden ser desde luego suplentes partiría de suplentes porque eh Tanto Marcelo como Benzema tienen que ser indiscutibles pero pero depende de muchos factores Marcelo lo era la temporada pasada y sin embargo un grandísimo tramo de la temporada en que no merecía ser en que no merecía ser titular en el caso de en el caso de de la punta de ataque depende también de como de como si depende de lo que quieras como quieras fabricar el juego el Madrid necesitaban necesitaban lo necesitaba ya el año pasado un delantero como como como hobby Nos da a mí me gustaba yo no sé qué va a pasar con Mariano me gustaba muchísimo pero creo que no tuvo que no hay vuelos minutos suficientes salió un poco al principio la temporada al compás de golazos pero después no no no no no se le vuelve a ver es un delantero que a cambio me gusta música aportaba mucha mucha garra y creo que es único Jobbik a todo esto yo pienso que soy yo

Voz 0578 08:37 ah perdón me hiciste dudar con otras parejas sí

Voz 3 08:44 sí bueno AIS que en esa Vinicius que establece esta temporada fue lo quizás la esta temporada lo que lo que se salvan el Real Madrid fue el

Voz 0578 08:52 a la vuelta de Zidane la la aparición de dinero ha dicho ha dicho

Voz 1375 08:58 ha dicho Edmílson cuando hemos abierto Larguero con era del Barça hay de Brasil que ojo a Rodrigo que viene ahora ya esta temporada que Rodrigo es mucho mejor que Vinicius

Voz 3 09:07 yo de este de Jobbik no he visto no tobillos no sé que es un delantero bueno se sus características lo que he leído y he visto algún algún lo que lo que han puesto por la tele Rodrigo me me me he llenado ya el año pasado de vídeos es una pasada a los suyos muy muy puede pueden inflar una una burbuja hay ellos grabado en determinadas competiciones Brasil por ejemplo y después en España pues las cosas cambian un poco pero pero si los informes que tiene el Real Madrid eso sí que lo sé porque porque alguno pude leer hace hace no sé si la temporada pasada son tremendos acerca de los vídeos le dan la razón a esos informes yo estoy con la teoría de que a esta gente hay que darle la oportunidad de que uno de los grandes errores de Madrid el año pasado que es un error atribuible a a Julen Lopetegui fue el no confiar en Vinicio desde el principio porque fue como tener a una pantera encerrará a tiempo

Voz 1375 10:01 o sea que después la sacaban de la jaula esa

Voz 3 10:05 vale que sí que le falta puntería cuando tenía dieciocho años vamos a darle un poquito de margen de qué pero vamos será el tipo que rompía las defensas no la rompían además

Voz 0578 10:15 quería preguntarte para terminar me interesa tu opinión sobre sobre Neymar y no sabemos dónde acabará Si en el Madrid y en el Barça en el París Saint Germain o no sé dónde pero no

Voz 1375 10:26 cómo ves tú la carrera de Neymar lo que está pasando desde que salió del Barça noticia hace hace mucho tiempo que no hablamos de animar por su fútbol por el partidazo por el golazo que hizo morder no sé qué sino por todo cosas extradeportivas crees que estamos en el principio del fin de la carrera de Neymar futbolista o que se va a recuperar iba a volver a ser lo que siempre hemos querido que sea no

Voz 3 10:46 bueno yo lo que siempre fue siempre fue lona ya al cien por cien era uno de los cuatro cinco mejores jugadores del mundo en algunas en algunas temporadas con bastante claridad en top tres es luego es al cien por cien está en el punto de lo más importante de su carrera ha tenido más allá de todos los escándalos extradeportivos más allá de todas las las exhibiciones del del problema que está teniendo ahora con la denuncia que ha hecho bueno ha tenido sobre todo en muy mala suerte con las lesiones o mala suerte o en fin no pero es que a un jugador al final lo que es lo lo saca del campo en no los actos determinados actos publicitarios no sub exhibicionismo de redes sociales etcétera que de esto ha tenido mucho muchísimo más que Neymar seguramente Cristiano Ronaldo sin embargo Cristiano Ronaldo no les sacaba del campo nadie Ny el entrenador no hasta que no marcase su ración de goles no desplegar su juego en el caso de Neymar que ha tenido lesiones además en momentos importantísimos en momentos de la temporada que le que le ha destrozado bucle puede acabar destrozando la carrera eso también es parte del fútbol ojo eh y habrá que ver porque a Messi a Cristiano no tiene tantas lesiones y otro sí a vez porque al pegarle le pegan lo mismo aunque Neymar demás volteretas las hostias van a ser las mismas son las mismas a Messi Kaka Cristiano ya ya animar el caso es que en un momento de la temporada en la que está jugando Europa

Voz 0578 12:10 pues París Anne Germaine está jugando una competición

Voz 3 12:12 de como la Copa América ha tenido ha tenido lesiones aquí ahora viene una demostración de fuerza si la tiene que es la la fuerza mental la capacidad para sobrevivir en un entorno ya muy hostil la gente está muy cansada no hay queda muy poco marcase fue eso del Barcelona París con una alfombra roja destinado a disputarle el cetro mundial a Messi no porque realmente se iba para para convertirse en el nuevo Leo y ahora mismo ese soporte incluso en el París Saint Germain ya no lo está teniendo

Voz 0578 12:42 sí estamos a saber incluso con Brasil que eso sí que es noticia es la leche ya están en casa

Voz 1375 12:47 pero pero bueno veremos qué pasa con Neymar de momento llega el jueves es Hasan del que hablaremos con jabón durante la temporada largo y tendido a partir de agosto cuando empezó

Voz 0578 12:56 la la Liga a un abrazo

Voz 1375 12:58 seis

Voz 8 12:59 te mando un abrazo grande os Almoradí chao chao hasta ahora

Voz 0578 13:02 hoy tenemos que hablar de la operación Oikos y ahí

Voz 1375 13:07 más información que esta tarde desvelaba el diario El Mundo y que ha podido confirmar la Cadena SER poniéndose en contacto con la Liga

Voz 0578 13:12 con la Federación y es que el Giro

Voz 1375 13:15 lona le ha pedido a la Federación que la temporada que viene la Liga empiece con veintiún equipo

Voz 0578 13:19 dos a la espera de que se esclarezca lo que ha pasado en esta operación Oikos con los supuestos amaños de determinados partidos y que luego si tienen que quitar algún equipo es decir al Valladolid pues que se quede la Liga de veinte pero que empiecen con veintiuno con ellos en Primera con el Girona

Voz 1375 13:35 eso es lo que le han pedido la Federación Raúl Musac en Girona muy buenas

Voz 0578 13:38 qué tal hermano eh eso es lo que pide el Girona no sé

Voz 9 13:42 si el Girona hoy ha hecho dos movimientos personarse en la causa que instruye el juzgado número cinco de Huesca que todavía no lo da no lo había hecho

Voz 5 13:51 yp pedir a la ligan a la federal

Voz 9 13:55 son perdón que vía Comite de Competición abra un expediente para sancionar a Valladolid si realmente hasta siete jugadores de este equipo contribuyeron amañar el último partido de Liga ante el Valencia como aparece en las conversaciones del caso ecos que filtrado hasta ahora si se demostrara que eso sucedió entiendes Girona según el artículo setenta y cinco del Código Disciplinario de la Federación Española el castigo entre otras

Voz 0578 14:17 los es la pérdida de seis puntos por parte del club

Voz 9 14:20 el infractor que en este caso sería de Valladolid y entiende el entiendes Girona que eso evitaría su descenso porque la distancia entre los dos equipos al final de la Liga fue de cuatro puntos pero como el Girona entiende que la resolución de este caso va para largo pide también una medida cautelar que es lo que comentabas pedir que la próxima Liga empiece con veintiún equipos de manera que el Girona no de Hacienda entiendes Girona ni tampoco el Valladolid hasta que el caso no se resuelva y veremos cómo acaba porque como comentabas a la la Federación ya ha dicho que así a corto plazo de momento no lo ve la liga directamente que no lo ve

Voz 1375 14:58 si hace unos días hablábamos con Delphi y el presidente entona himnos decía que iban a tener ninguna reacción que iban a esperar bueno pues no han esperado

Voz 0578 15:07 lo que le piden es eso que nos está contando Raúl mucha hacer una ley

Voz 1375 15:09 de XXI a la espera de que se esclarezca todo esto con el Girona en Primera empezando la temporada que viene eso en Girona en la Federación cuando han recibido esa carta que la han recibido cuál ha sido la reacción Antón Meana hola qué tal

Voz 0231 15:23 bueno cómo estás muy buenas la recibía el Comité de Competición primero sorpresa y luego la analizaban se lo dan al departamento de legal dicen que lo van a estudiar pero que evidentemente no es un caso fácil y que no se puede resolver en la reunión de mañana miércoles ni en la de la próxima semana lo van a estudiar con detenimiento se habla de que aproximadamente en el mes de julio podrían tener una respuesta pero para nada lo ven un caso sencillo no creen que esto pueda acabar fuentes de la federación con la propuesta de Girona ganando pero sí que lo toman como algo serio bien argumentado una carta seria y por tanto el Comité de Competición no puede hacer otra cosa Manu que estudiarlo imitarle

Voz 1375 16:01 en la vuelta pertinente para ver si tiene razón o no el equipo de DJ lo estudiarán pero de momento sin prisa aunque ahí está la carta que llegado el Girona a la celebración como nos confirma Antón Meana también hemos hablado con la Liga en la Liga Toño García muy buena se plantean de alguna manera la posibilidad de que exista una liga de XXI empezando en agosto hola

Voz 10 16:21 qué tal Manu no hay caso directamente desde la lleva son tajantes ya me han asegurado a lo largo de la tarde que no hay ninguna posibilidad que la temporada y un equipo es decir que incluya Girona las palabras textuales tu Saban para describir la petición de Girona que es propósito el que es insostenible no en cuanto a lo que hablaban toda una hora de esa reunión del Comité de Competición ellos adelantan en una hipotética decisión favorable que pudiera toman este comité dicen que no hay base jurídica T desde la Federación desde el comité no pueden decidir en ningún caso el número de miembros que debe haber en el dije que solamente se basan en noticias de prensa en algunas de ellas incluso hablan de exageración de hecho temas tú lo ponías al principio del programa diciendo que las escuchas telefónicas y lo que se deduce de lo que se dice dice Aranda es que hay hasta siete jugadores sí dice que es una forma bueno hay que recordar que que en ningún caso el Valladolid a priori base ese en este caso el coste que la responsabilidad es toda una exclusiva de los sus jugadores sobre los supuestos jugadores que pudiera una mañana ese Valladolid Palencia

Voz 1375 17:29 en la Liga ni se plantean lo de la Liga de veintiuno para la temporada que viene que es lo que pide Girona Valladolid que dicen a esta petición de Girona José Ignacio Tornadijo hola hola

Voz 11 17:37 bueno bueno pues el club de no ha dicho no ha movido un músculo silencio como siempre cosas porque es la la norma que Aisa remiten al último comunicado el Valladolid te pasa olímpicamente de lo que ha hecho hoy el Girona en cuanto a cómo ha caído un poco en la ciudad de la afición pues una especie de molesta por un lado porque suena un poco a pataleta de Girona que que quiere a base de lo que sea intentar agarrarse a la Primera división y luego algunos han dicho incluso que casi sonaba así inocentada no el Relva él y no está implicado en nada no está encausado en nada no hay ninguna prueba de nada el club está absolutamente al margen de todo y por tanto es entiende que esto lo que ha hecho de Fiji el tirón es intentar pues eso agarrarse un poco a la primera división como como el que se agarrón clavo ardiendo lo que que aquí en Valladolid pasan olímpicamente y algunos lo han tomado a cachondeo

Voz 0578 18:25 suena un poco a brindis al sol no nos hemos puesto en contacto con el Girona a ver si alguien quería dar algún tipo explicación pero nos han remitido a la

Voz 1375 18:33 harta que han mandado la Federación ir nada más

Voz 0578 18:35 me gustado que explique de alguna manera lo que lo que le han contado a la Federación Española pero

Voz 9 18:40 bueno sí la semana pasada hablamos con el ex presidente de Girona y abogado Joaquim Boadas que en su día también denunció presuntos casos de compra de partidos y el iba más allá decía él insisto es abogado lo ha estudiado que incluso Girona presentándose como parte perjudicada ante el juzgado número cinco de Huesca podría incluso pedir una cautelar al juez instructor no a la Federación Española sino directamente a la justicia ordinaria de aumento en Girona dicen que esto no lo contemplan

Voz 11 19:09 bueno a ver si había salvando al Córdoba también no sabe si hay que bajar al Huesca de Segunda B el Córdoba me imagino que estará ya creo que es el Córdoba no el el primero que está ahí un poco eficaz en Majadahonda no en Majadahonda en este caso el Rayo Majadahonda es el que que descendería como está como cuarto que estaba salvado

Voz 1375 19:29 claro porque lo que sí si el Huesca

Voz 11 19:32 puedo puede descender por el mismo asunto el Majadahonda entonces bueno la verdad es que esto como tú dices no no no parece tener mucho sentido pero bueno cautela en cualquier caso hasta que todo se aclare

Voz 1375 19:42 eh por cierto mañana para terminar qué pasa con en ese enfrentamiento Liga Federación con el asunto del Partido de los lunes y los viernes

Voz 0231 19:50 esa mano que ya directamente Rubiales de Tebas no van a las reuniones es la primera vez que falla Rubiales Tebas hace varias que no asiste Normando convenio colectivo Nos quieren volver completamente locos sale de la reunión la Liga luego Ana conseguir que sí que todo va muy bien dice la Liga Carlos del Campo que todo va muy bien qué tranquilidad luego sale la Federación ir dice que no se puede firmar un convenio con alguien como la Liga que al jazz sirviente de firmarlo Byron juzgado a denunciar y por tanto no se ponen de acuerdo principalmente con el partido de los lunes que es una línea roja para la

Voz 3 20:20 federación de Rubiales unos días

Voz 0231 20:22 en qué Rubiales pide Manu treinta y tres millones por jugar partidos de Liga los viernes los otros lo desmienten unos los de Las Rozas piden saber cuánto gana la Liga por fijar partidos los viernes y los lunes y la Liga no le quiere dar ese dato pero insisten que si los clubes del fútbol profesional van a ganar mil setecientos millones de euros el año que viene por derechos de televisión podrían perder doscientos trescientos cuatrocientos millones sino se juegan ni los viernes ni los lunes que ya está vendido y piensan que eso no se puede mover en María José Rienda poniendo paz buscando lo mejor para el fútbol español tratando que la guerra Tebas Rubiales no se lleve por delante al fútbol español fíjate el mensaje que mandaba después de la reunión

Voz 12 21:08 yo creo que el sistema se merece una seguridad también por los patrocinadores por el sistema en sí por la logística por porte

Voz 13 21:14 tener un una programación en la cual pues pues tener ya los

Voz 12 21:19 que los equipos tienen que planificar sus entrenamientos tren que planificar también su y bueno pues todos los jugadores que van a tener de cara a futuro de qué manera cómo lo van a afrontar entonces realmente pues hay mucho detrás de de de las competiciones que que influyen en estos convenio

Voz 0231 21:35 no me algo más Manu pero eh sólo decirte que la Supercopa como tú decías ayer mañana a la justicia ordinaria la Copa del Rey posiblemente también ir en serio riesgo de que la próxima Liga no empiece de la manera más normal posible lo iremos contando aquí en El Larguero

Voz 1375 21:50 porque la guerra está

Voz 0578 21:52 la dura se está María José Rienda intentando secretario de Estado para el Deporte intentando mediar pero para mediar entre Tebas y Rubiales va a hacer falta algo más que que la presidenta del CSN sea ella o sea quién sea de los que han estado antes igual acaban entrando aquí están los cascos azules porque es que lo de temas y Rubiales no sé yo quién va a ser capaz de mediar y de poner de acuerdo al presidente de la Liga de la federación en los próximos tiempos

Voz 1375 22:18 un abrazo Meana hasta luego Toño Valladolid Raúl digo adiós Raúl en Girona chao adiós un abrazo y vamos a San Francisco que está esperándonos de miel también Talabani Sonia Lus en Francia con el Mundial femenino

Voz 8 26:25 estoy muy su más dos que nunca pero estamos mejor informados que nunca hoy por hoy la referencia en información de las Senra

Voz 25 26:36 doce y veinte con Pepa Bueno derribo

Voz 1 26:40 en El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 26:49 antes de ir a San Francisco la aún Hay cinco una menos en Canarias y vamos a Francia Miguel Martín Talavera muy buenas hola Sonia Lus qué tal hola muy buenas Miguel Martín Talavera muy bueno ahora menos secretas al micrófono bueno Sonia mañana segundo partido de la selección será a las seis contra las alemanas cuidado eh

Voz 1914 27:12 cuidadito cuidadito porque hay mucho en juego el liderato del grupo B Alemania es mucha Alemania dos veces campeona del mundo he perdido la cuenta de las veces que ha sido campeona de Europa y encima Manu este partido de mañana en Valenciennes en un estadio que va a estar prácticamente lleno está bueno Prado un especial sentido después de lo que ha pasado esta noche porque hemos asistido a la mayor goleada del Mundial trece cero le han dado Estados Unidos a Tailandia la mayor goleada en la historia de los Mundiales ya sabes Manu que el que quede segundo del Grupo B que puede ser Alemania o España se enfrenta en octavos de final

Voz 1375 27:52 con Estados Unidos así que el Pen

Voz 1914 27:54 dado una especial relevancia madre mía

Voz 1375 27:56 hay que ganar a Alemania sigue si es muy muy muy difícil pero pero en fin Jorge Belda el seleccionador Sonia

Voz 1914 28:05 pues qué quieren hacer historia que están aquí para seguir haciendo historia hoy les recordaba en rueda de prensa que no somos sentado cuatro veces a la selección alemana sin ninguna victoria para España dos goleadas en contra dos empates pero dice que ve a las jugadoras enchufadísimo más que el estilo de España es seguir haciendo historia

Voz 30 28:26 no sé a mí me encanta ir a mis jugadoras el día previo al partido y me he dado cuenta que ya tiene puesto el modo competición no conseguimos ganar a Alemania sería historia pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia es lo que queremos

Voz 1914 28:40 y aparte de hacer historia Manu van a cambiar cosas por lo que hemos podido intuir en los entrenamientos de estos últimos días va a hacer algún cambio con respecto al equipo que ganó en el pasado sábado a Sudáfrica y esos cambios yo creo que le va a gustar mucho a la gente porque creo tengo la sensación no me jugaría un café contigo aquel

Voz 1375 29:00 por primera vez vamos a ver

Voz 1914 29:01 la delantera que todo el mundo quiere ver la que pueden formar Jeannie hermoso y García eso sí tampoco vamos a ir a lo a lo loco contra las alemanas va que va a reforzar el centro del campo no va a estar Virginia Torrecilla sola le va a acompañar la veterana Silvia ese ver y apoyada en el centro con Mariona y Alexia ese es el equipo de medio campo para adelante para intentar frenar a una potencia que de momento tiene una baja importante que es Sanse ha roto el tercer dedo del pie

Voz 0231 29:30 no va a jugar mañana pero lo importante en Alemania

Voz 1914 29:32 no son las individualidades sino el equipo

Voz 1375 29:35 pues ahí Jenny podrían ser la delantera titular de el equipo de Jorge la mañana cómo están las nuestras Talavera estás por ahí no lo atara qué tal se oigo ahora sí sí pues bien la verdad es que

Voz 1576 29:49 qué contenta de haberse quitado la mochila de la presión el del primer partido y con ganas de de hacer las cosas bien y como te dice Sonia Amaro Tsang estancado no va a jugar pero es Giuly ya les Sandra Pobla delantero Gavira nazis han recuperado de sus golpes en el tobillo y con confianza en nuestras hablamos hoy con Virginia Torrecilla fíjate las ganas que tienen de meterle mano al partido

Voz 31 30:10 tiene en cuenta mucho no sobre todo la remontada que hicimos así que bueno pues con con muchas ganas de que llegue el miércoles no al fin al cabo tenemos mucha de afrontar ese partido el partido más esperado por todo el mundo no afines Alemania es la la gran potencia europea así que bueno vamos a ir poco a poco estamos trabajando muy bien y bueno pues pues eso al cabo de trabajar para para sumar lo lo más posible y sobre todo para recortar esa instantes que entre ellas y nosotras

Voz 1375 30:33 nunca las hemos ganado cuatro veces que nos hemos enfrentado no pierde un partido desde marzo de dos mil dieciocho pero bueno

Voz 32 30:37 al igual que no había ganado nunca

Voz 1375 30:40 en un partido de la Copa del Mundo porque no se le puede meter mano mañana Alemania pues a ver si lo conseguimos que mañana contamos la segunda victoria no estaría mal a las seis de la tarde Nos narrará Talavera estará ahí Sonia Lus el equipo enviados especiales de la SER al Mundial Femenino de Francia mañana contra Alemania

Voz 5 30:54 esta mañana tarda hasta mañana tenía chao hasta luego adiós hasta luego la una y diez a San Francisco tenemos que

Voz 1375 31:02 pero antes está ha jugado el técnico tonta Zaragoza Fútbol Club Barcelona Lassa tercer partido de la semifinal ha ganado el Barça ya tenemos final Santi Sáez cómo ha ido el partido en Zaragoza hola

Voz 33 31:15 hola Manu buenas noches pues efectivamente ochenta y un noventa y seis ha ganado el Barça tres cero por la vía rápida en la final el Barça alcanza la final de la ACB tres años después casi imposible para un técnico contra aquí ha completado una temporada histórica entre los cuatro primeros de la ACB cuando su objetivo era la permanencia el equipo aragonés tiene diez veces menos de presupuesto que que el Fútbol Club Barcelona

Voz 0231 31:36 esta noche en el Príncipe Felipe

Voz 33 31:39 el con veintisiete puntos Heurtel con quince Singleton con dieciocho han destrozado desde el perímetro a los de Porfirio Fisac a partir del sábado la esperada final la final grande Barça Real Madrid

Voz 1375 31:50 ha hecho todo lo que ha podido el técnico esta Zaragoza como hizo el Valencia contra el Real Madrid pero es que hoy por hoy están intratables los de Pesic y los de Laso Xavi Saisó muy buenas hola Manolo buenas noches pues lo que estaba escrito casi en el guión es verdad que últimamente ha habido equipos que se han metido el Baskonia Valencia pero este año parecían predestinados a enfrentarse en la final de la Liga ACB los de las y los de Pesic ocho

Voz 1982 32:12 sí porque son los mejores yo creo que usted año eh yo creo que se hace justicia en este play off final los dos mejores equipos los más regulares el Barcelona muchos a muchas jornadas

Voz 32 32:23 líder pero el duelo de quedar eliminado en la

Voz 1982 32:26 en la Euroliga le costó el primer puesto que los recupera al Real Madrid suele hacer tener el factor campo en los que de momento es la serie pero bueno yo creo que va a ser muy larga donde veremos si al final en el quinto partido pues prevalece también el factor campo pero bueno yo creo respondiendo poco lo que me preguntabas mano que son los dos mejores los que en esta ocasión han llegado a la final

Voz 1375 32:49 pues los dos mejores en la final empieza el sábado a las nueve de la noche en Madrid el primer partido en el lunes diecisiete también a las nueve segundo partido el miércoles irían a Barcelona a las nueve de la noche tercer partido y si fuera necesario viernes veintiuno nueve de la noche cuarto partido en Barcelona y si fuera necesario el quinto sería en Madrid donde se les empataría el domingo veintitrés a las nueve de la noche desde que llegó Laso este Madrid es una cosa de locos ocho finales en ocho años pero también desde que ha llegado Pesic este es otro Barça Xavi

Voz 1982 33:18 sí sí Pesic de momento como decía antes bueno pues ha metido el Barça en la final óseas metió al Barça en la final que era en las últimas temporadas el Barça no había llegado ha ganado la Copa ha puesto orden en este vestuario iba a partir de aquí el Barcelona Se lo cree del Barcelona le va a plantar cara va a competir frente al al Real Madrid Six es una de las piezas importantes porque el viejo estilo balcánico que es el que utiliza le está funcionando en este en este Barcelona it de momento pues

Voz 1375 33:49 ya está en una final hasta luego Xavi un abrazo buenas noches me voy a San Francisco que está ahí Daimiel a las cuatro y doce minutos de la tarde son nueve horas menos de Toronto San Francisco de San Francisco a Toronto y quién sabe si entraba de San Francisco a Toronto si ocurre lo que todos queremos que ocurra bueno ya ya séptimo partido esquimal que que qué mejor noticia que el título de la NBA se dispute en el sentido partido hola Antoni Daimiel muy buenas

Voz 34 34:22 qué tal qué tal cómo estás Manu cómo va la maleta bueno pues todavía no la he no la he abierto no la de la IFE hace unas horas la de si se hace dos o tres días buenos y me pasó Espando semanas no pero bueno contento la final está muy bien la verdad

Voz 1375 34:38 jo vaya partido anoche que que han pasado tantas cosas que no sé por dónde empezar lo primero por Kevin Durant que se sabe de la lesión

Voz 34 34:45 todavía no han sacado el informe oficial le han hecho hoy la resonancia creo que había viajado a Nueva York desde Toronto para bueno pues que hubiera algún especialista en ese tipo de lesiones de tendón de Aquiles pero bueno los Warriors se temen lo peor se temen que que haya una rotura de telón de Aquiles no se sabe si parcial o total bueno pues eso supondría bastantes meses de baja no si es parcial pues armados cinco seis total ocho o nueve meses de baja para Kevin Durant que nadie le puede reprochar nada salió a jugar el partido

Voz 1375 35:16 gente yo diría que fue fue detenido

Voz 34 35:18 en ante osea El en el primer cuarto que mete once puntos en doce minutos prácticamente lo bien pero sí sí sí sí sí sí se ponen más seis barrios no pues mira luego él selecciona el sí segundo cuarto acaba empatado el tercer cuarto acaba empatado el último lo gana Toronto con lo cual la ventaja de seis del primer cuarto les valió para ganar el partido a los burros

Voz 1375 35:41 es que yo creo que con Duran sería muy diferente esta final pero sí pero sin Durán yo creo que Toronto sigue siendo favorita bueno te hoy anoche en Movistar Plus es decir que Toronto sigue siendo favorito ahora

Voz 34 35:51 me me parece que ayer desaprovecharon aunque

Voz 1375 35:53 siguen siendo favoritos desaprovecharon una oportunidad clarísima que vamos a ver si no les pasa factura a mentalmente honor veremos

Voz 34 36:00 sí sin duda sin duda la desaprovecharon porque ellos estaban me parece que a falta de cinco minutos su así estaban dos abajo llegó un parcial de diez euros para Toronto los diez puntos de Leonard increíble se pusieron seis arriba falta van tres trece para el final ir Toronto pidió dos tiempos muertos seguidos esto lo ha criticado mucha gente le preguntaron al entrenador de Toronto que porque había parado el partido ahí que fue Kyle Lowry el que se veía pidiéndoles no muerto pero fue una orden del banquillo y él dice que eran tiempos muertos que él pensó que podía venir bien al equipo para descansar porque eran tiempos muertos que perdía ya en los tres últimos minutos no pasada esa barrera de tiempo no los podía pedir pero está claro que cortaron el ritmo de los Raptors ya a partir de ahí llegó el nueve a cero para Warriors con dos triples de Clay Thompson y el triple de Stephen Garry que les valió para Ghana

Voz 1375 36:51 aún así pudieron liarla porque en el último ataque ganando de uno a pitan la falta en ataque a Cousins que para mí es falta porque se mueve en el bloque tuvo la bola de partido Toronto

Voz 34 37:01 sí tuvo quince segundos también ha habido gente que ha criticado que no pidiera tiempo muerto para Antonio Amador de Toronto aunque yo aquí tengo más dudas porque ya muchos centros ganadores prefieren que decidan sus jugadores si son jugadores inteligentes y buenos como es el caso porque si pides tiempo muerto también les das al rival en este caso aburrir la posibilidad de preparar una defensa con Elena no que era lo previsible aún así los barrios defendió muy buena a Lennart hizo una ayuda Iguodala iba movieron el balón abajo aquí Lowry pues su tiro fue taponado por Damon Green pegó en en el canto del tablero y de esa manera ganó Word

Voz 1375 37:39 si llega meterse triple y ya estaríamos hablando de que sea terminado la final de la NBA pero se marchó fuera y ahora quiera el sexto partido a los Raquel que estaba lleno lleno de gente viendo el partido por las pantallas gigantes que vieron esa lesión de Kevin Durant la buena noticia por lo de por lo que respecta a Kevin Durant dentro del desastre de la lesión

Voz 35 37:55 es que va a seguir en Warriors no

Voz 34 37:58 yo creo que sí yo aunque hay mucho debate en estas últimas horas sobre el asunto del futuro de Kevin Durant yo creo que dada la circunstancia de su lesión que parece va a ser grave lo lógico es que la haga efectiva la cláusula del contrato para opción de una temporada más es son además treinta y un millones y medio lo que cobraría por esta temporada es una temporada en la que el rehabilita si tiene oportunidad de jugar en los dos últimos meses de la próxima temporada pues ya se podría mostrar para conseguir un nuevo contrato no iba yo creo que además Warriors después de lo que ha hecho Kevin Durant claro es arriesgar está noción pues le va aparecer hasta bien no hacer ese gesto con el jugador porque esto no se no se ve mucho no que un jugador con riesgo de lesionarse que siempre lo hay con una lesión como la que tenía de gemelo pues decida forzar y jugar un partido de esas características

Voz 1375 38:46 ahora le van a pagar treinta y un millones y medio a un

Voz 1670 38:49 jugar en el en la grada no

Voz 34 38:52 sí eso es es eso es así es la NBA

Voz 11 38:55 a rajatabla

Voz 34 38:57 que sean buenos o malos no hay subidas de sueldo ni ni renovaciones normalmente durante los contratos Easy bueno pues cuando se firman grandes contratos a respetarnos

Voz 1670 39:06 el final en eso por el lado de la lesión de lado malo

Voz 1375 39:11 lesión pero la parte buena que puede seguir en los Warriors por en cuanto a lo puramente deportivo John veo muy difícil que estos Warriors legal en tal y como están dos partidos a los Raptors eh

Voz 34 39:22 sí sí sí yo también lo veo difícil porque además el efecto Duran no cabe duda que fue positivo para Warriors fue positivo mientras jugó ir con la lesión ellos por lo que fuera la optimizado no eh jugaron con más agresividad jugaron mucho más metidos yo creo que Stephen Carrie al menos e Iguodala que habían acompañado Duran hasta el vestuario más o menos se temían la gravedad de la lesión y esto les hizo jugar muy bien no el resto del partido lo que pasa es que ahora hay una pausa en una pausa de tres días prácticamente ya todo el mundo vuelve a la situación anterior es la situación anterior Toronto fue mejor y Toronto ganó dos partidos seguidos aquí en Auckland en el hora arena tiene mejor plantilla tienen más jugadores confiables que Golden State bueno

Voz 1375 40:09 si es que todavía no le ha ganado allí es verdad es que ganó los dos partidos Toronto en el Oracle

Voz 0578 40:13 sí sí y además bien ganado

Voz 1375 40:18 no no sé no sé si llegados a este punto en las apuestas dicen algo o alguien hay hay favoritismo claro a favor de Toronto o si aún así los campeones son los campeones

Voz 34 40:32 bueno hay hay eh favoritismo para Toronto eh lo que pasa es que no al nivel de la victoria en el cuarto partido después de la victoria al cuarto partido por qué porque se ha visto a un gran nivel a Clayton Sonja Steffen Garry sobre todo en ese quinto partido en Toronto y ahora pues la gente que ha seguido a los burros estos cinco años respeta mucho el orgullo o la capacidad de este equipo y piensan que todavía pueden dar guerra y más ante su público no le han regalado a la gente de la bahía un partido más en el hora Arenas claro pero yo creo que al final cuenta al baloncesto Toronto es un equipo que ha remontado que ha salido en situaciones complicadas en los playoffs van a ver mucho el vídeo del quinto partido hay jugadores veteranos yo creo que Toronto lo va a hacer bastante mejor porque falló muchos tiros de bien hizo mucho de treinta y dos en triples Toronto en el quinto partido yo creo que van a estar mejor en el sexto partido aquí en el horno

Voz 1375 41:26 el cero de cuatro de Danny Green cero de cuatro de Pascal si acaso uno De6 de Lowry dos de siete de y Leonar increíbles y otra vez es muy difícil

Voz 34 41:37 si es difícil que se repita ellos en el segundo partido el que pierden en Toronto estuvieron también muy fallón es sobretodo a veces tirando solos no sin tener un defensor delante en este quinto estuvo mejor en defensa Golden este pero no es normal ver esa cantidad de fallos no de casi todos son buenos tiradores sí sobre todo el equipo está jugando mejor en cuanto a mover el balón con mayor criterio en los últimos partidos y luego también hay que contar con la defensa de de Toronto Raptors que es una de las mejores de la Liga por ejemplo Toronto defensivamente hablando es un equipo bastante superior algo que fue Cleveland Cavaliers de Le Bron James no que fue el equipo que se enfrentó en esas cuatro finales a Golden State

Voz 0578 42:15 pues el sexto partido madrugada del viernes tres de la mañana y quiere séptimo partido

Voz 34 42:22 bueno ya puestos lo que sea pues pues para la fijo para para bueno para los medios de comunicación para la NBA en general yo creo que siempre es muy atractivo un séptimo partido aunque ha habido algún séptimo partido de finales decepcionante pero bueno el más reciente que fue el dos mil dieciséis fue muy emocionante fueron unas grandes finales de la NBA aquellas de que ganó Cleveland remontando bueno pues sería tremendo no un séptimo partido además bueno pues en noche del domingo al lunes en España que os quería una hora antes sería las dos con lo cual también desde hace matan sensible para la gente así que ya puestos qué más da un viaje

Voz 1670 43:02 Estados Unidos y Canadá uno más da igual totalmente bueno y fuera de el partido que ya

Voz 1375 43:09 escucharemos en Movistar Plus y lo veremos el próximo jueves al viernes esa madrugada protagonista es también la cantidad de jugadores que van a ser agentes libres este verano de gran nivel como Leonar como Craig Thompson como Irving como Butler como quién va Walker Cousins Middleton sea esto es la esto es tremendo este verano

Voz 34 43:27 pues sí sí sí bueno a partir del uno de julio hay que estar muy pendientes de redes sociales porque puede saltar cualquier noticia de compromiso de un nuevo contrato de cualquiera de estas estrellas mucha gente cuando se lesiona anoche Kevin Durant piensan esto va a influir mucho en el mercado de agentes libres bueno pues va a influir pero quizás no como esperaba la gente no en el caso particular de Duran pero vamos a ver qué ocurre con el asunto de la gestión de la lesión de que vendrán dentro de los burros que a lo mejor puede haber gente por ejemplo Thompson que no le haya gustado cómo ha actuado Warriors con el tratamiento de esta lesión ahí una filtración que es muy importante Manu un periodista dijo que Steve Hooker después del partido Le dijo a la periodista Rachel Nichols los médicos nos dijeron que no podía agravar la lesión si jugaba si esto es verdad que Steve que era ha dicho esto hay un problema interno bastante grave en en Warriors esto seguro que otros compañeros cuando vena a Kevin Durant que que lo va a pasar tan mal estos próximos meses lo tienen en consideración no tienen la sensación de que esto se rompe ya ley Thompson tiene todo total libertad para elegir equipo

Voz 1375 44:39 vamos a ver tanto agente libre a ver qué pasa con uno de los Splash Brothers que tiene que tirar del carro de momento de los barrios bueno otro nombre propio esta semana Tony Parker ayer anunció su retirada con treinta y siete años uno de los grandes grandes

Voz 34 44:53 sí sí sí sin duda bueno uno de los grandes protagonistas del equipo que ha dominado prácticamente durante dos décadas en la NBA el de los cinco anillos de San Antonio cogió cuatro los cuatro últimos fue MVP en las finales del dos mil siete que ganaron a Cleveland cuatro cero es uno de los digamos tres o cuatro mejores europeos en la historia de la NBA en cuanto a carrera sin duda a un jugador

Voz 35 45:17 Querido John Aubisque eso es inhábil

Voz 34 45:22 yo creo que el bueno de hecho se va a quedar a vivir en San Antonio es muy querido allí aunque tiene es propia de propietario de un equipo en Francia las Belli y luego va a poner una academia en Lyon pero bueno ha sido un grandísimo jugador y una lesión aunque tiene ya treinta y siete años una lesión importante en el cuadro CEBS parecida a la de ahí por cierto a la última de Antonio es la que le ha hecho perder mucho mucha capacidad física y él se ha visto que no puede acercarse al nivel que él tenía antes de su lesión y por eso opta por la red

Voz 1670 45:53 la última te dejamos cabras la maleta ahí recién llegada San Francisco qué te parece la prevista de los veinte jugadores que dio a conocer la Federación de Estados Unidos para el Mundial de China luego se quedarán doce a las órdenes de Popovic pero faltan muchas estrellas pero vaya equipazo no