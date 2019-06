Daimiel: "Lo lógico es que Durant siga en los Warriors"

Voz 1231 00:00 de Toronto San Francisco de San Francisco a Toronto y quién sabe si detrás de San Francisco a Toronto si ocurre lo que todos queremos que ocurra bueno que haya séptimo partido esquema que que qué mejor noticia que el título de la NBA se dispute en el sentido partido hola Antoni Daimiel muy buenas

Voz 1 00:21 qué tal qué tal cómo estás Manu cómo va la mar

Voz 0458 00:24 ETA

Voz 1 00:25 bueno pues todavía no no la he abierto no la de la hice hace unas horas la de si se hace dos o tres días bueno y me paso es dos semanas no pero bueno contento la final está muy bien la verdad

Voz 0458 00:37 jo vaya a partido anoche que que han pasado tantas cosas que no sobrado de empezar lo primero por Kevin Durant que se sabe de la lesión

Voz 1 00:43 no todavía no han sacado el informe oficial le han hecho hoy la resonancia creo que había viajado a Nueva York desde Toronto para bueno pues sé que le viera algún especialista en este tipo de lesiones de tendón de Aquiles pero bueno los burros se temen lo peor se temen que que haya una rotura de Aquiles no se sabe si parcial o total bueno pues eso supondría bastantes meses de baja no si es parcial pues amable Vico seis total ocho nueve meses de baja para Kevin Durant que nadie le puede reprochar nada salió a jugar el partido totalmente Manu que fue fue determinante osea El en el primer cuarto que mete once puntos

Voz 0458 01:21 sí Schengen toque minutos prácticamente lo bien

Voz 1 01:24 he es poner mal si si si se ponen más seis barrios no pues mira luego Elche lesiona el segundo cuarto acaba empatado el tercer cuarto acaba empatado el último lo gana Toronto con lo cual la ventaja de seis del primer cuarto les valió para ganar el partido a los burros

Voz 0458 01:40 es que yo creo que con Duran sería muy diferente esta final pero sí PER pero sin Durán yo creo que Toronto sigue siendo favorita bueno te hoy anoche Movistar Plus decir que Toronto sigue siendo favorito ahora me parece que ayer desaprovecharon aunque siguen siendo favoritos desaprovecharon una oportunidad clarísima que vamos a ver si no les pasa factura mentalmente honor veremos a ver

Voz 1 01:59 sí sin duda sin duda la desaprovecharon porque ellos estaban me parece que a falta de cinco minutos su así estaban dos abajo llegó un parcial de diez euros para Toronto los diez puntos de Leonard increíble pusieron seis arriba faltaban tres trece para el final ir Toronto pidió dos tiempos muertos seguidos esto lo ha criticado mucha gente le preguntaron al entrenador de Toronto que porque había parado el partido ahí aunque fue Kyle Lowry el que se veía pidiendo el tiempo muerto pero fue una orden del banquillo el dice que eran tiempos muertos que él pensó que podía venir bien al equipo para descansar eh porque eran tiempos muertos que perdía ya en los tres últimos minutos no pasaba esa barrera de tiempo no los podía pedir pero está claro que cortaron el ritmo de los Raptors y a partir de ahí llegó el nueve a cero Paraguay paraguayos con dos triples de Clay Thompson y el triple de Stephen Garry que les valió para ganar

Voz 0458 02:50 si aún así pudieron liarla porque en el último ataque ganando de uno a pitan la falta en ataque a Cousins que para mí es falta porque se mueve en el bloque tuvo la bola de partido Toronto eh

Voz 1 03:01 sí tuvo quince segundos también ha habido gente que ha criticado que no pidiera tiempo muerto para ese último ataque ni seleccionador de Toronto aunque yo aquí tengo más dudas porque ya muchos centros ganadores prefieren que decidan sus jugadores si son jugadores inteligentes y buenos como es el caso porque si pides tiempo muerto también le das al rival en este caso es la posibilidad de preparar una defensa con Elena qué era lo previsible aún así los burros defendió muy buena alienar hizo una ayuda Iguodala iba movieron el balón a este a Lowry Lowry pues su tiro fue taponado por Damon Green pegó en en el canto del tablero y de esa manera gano Word

Voz 0458 03:38 así llega meterse triple y ya estaríamos hablando de que sea terminado la final de la NBA pero se marchó fuera y ahora quiere al sexto partido a los Raquel que estaba lleno lleno de gente viendo el partido por las pantallas gigantes Ike vieron esa lesión de Kevin Durant la buena noticia por lo de por lo que respecta a Kevin Durant dentro del desastre de la lesión

Voz 2 03:55 es que va a seguir en Warriors no yo creo que sí

Voz 1 03:58 yo aunque hay mucho debate en estas últimas horas sobre el asunto del futuro de Kevin Durant yo creo que da la circunstancia de de su lesión que parece va a ser grave lo lógico es que la haga efectiva la cláusula del contrato para opción de una temporada más es son además treinta y un millones y medio lo que cobraría por esta temporada es una temporada en la que el rehabilita y si tiene oportunidad de jugar en los dos últimos meses de la próxima temporada pues ya se podría mostrar para conseguir un nuevo contrato no iba yo creo que además Warriors después de lo que ha hecho Kevin Durant claro que arriesgar está noción pues le va aparecer hasta bien no hacer ese gesto con el jugador porque esto no se no se ve mucho no que un jugador con riesgo de lesionarse que siempre lo hay con una lesión como la que tenía de gemelo pues decida forzar y jugar un partido de esas características para elevar a pagar treinta y un millones y medio a un jugador en la grada no sí eso es es eso es así es la NBA no que cumple a rajatabla sean buenos o malos no hay subidas de sueldo ni ni renovaciones normalmente durante los contratos Easy bueno pues cuando se firman grandes contratos es respetarnos

Voz 0458 05:06 en el lado de la lesión lado malo de la lesión pero la parte buena que puede seguir en los barrios por en cuanto a lo puramente deportivo John me veo muy difícil que estos barrios legal en tal y como están dos partidos a los Raptors sí

Voz 1 05:22 sí sí sí yo también lo veo difícil porque además eh el efecto Duran no cabe duda que fue positivo para Warriors fue positivo mientras jugó ir con la lesión ellos por lo que fuera la optimizar o no eh jugaron con más agresividad jugaron mucho más metidos yo creo que Stephen Carrie al menos e Iguodala que habían acompañado Duran hasta el vestuario más o menos se tenían la gravedad de la lesión si esto les hizo jugar muy bien no eh el resto el partido lo que pasa es que ahora hay una pausa en una pausa de tres días prácticamente ya todo el mundo vuelve a la situación anterior ir la situación anterior Toronto fue mejor y Toronto ganó dos partidos seguidos aquí en Auckland en el hora Arena tiene mejor plantilla tiene más jugadores confiables que Golden State

Voz 0458 06:08 es que todavía no le ha ganado allí es verdad es que ganó los dos partidos Toronto en el Oracle y además bien ganado y en no sé no sé si llegamos a este punto y en las apuestas dicen algo o a alguien hay hay favoritismo claro a favor de Toronto o si así los campeones son los campeones

Voz 1 06:32 bueno hay hay eh favoritismo para Toronto eh lo que pasa es que no al nivel de la victoria en el cuarto partido después de la victoria al cuarto partido porque porque se ha visto a un gran nivel a Clayton Sonja Steffen Garry sobretodo en ese quinto partido en Toronto y ahora pues la gente que ha seguido a los burros estos cinco años respeta mucho el orgullo o la capacidad de este equipo y piensan que todavía pueden dar guerra y más ante su público no le han regalado a la gente de la bahía un partido más en el hora con arena claro pero yo creo que al final cuenta al baloncesto Toronto es un equipo que ha remontado que ha salido en situaciones complicadas en los playoffs van a ver mucho el vídeo del quinto partido hay jugadores veteranos no si yo creo que Toronto lo va a hacer bastante mejor porque falló muchos tiros de puesto de treinta y dos en triples Toronto en el que digo yo creo que van a estar mejor en el sexto partido aquí en el hora con Pedro

Voz 0458 07:26 de cuatro de Danny Green cero de cuatro de Pascal si acaso uno de seis de Lowry dos de siete de Cabo y Leonar

Voz 2 07:33 increíble si otras tres muy difícil

Voz 1 07:36 si es difícil que se repita ellos en el segundo partido el que pierden en Toronto estuvieron también muy fallón en sobretodo a veces tirando solos no sin tener un defensor delante en este quinto estuvo mejor en defensa Golden State pero no es normal ver esa cantidad de fallos no de casi todos son buenos tiradores sobre todo el equipo está jugando mejor en cuanto a mover el balón con mayor criterio en los últimos partidos y luego la también hay que contar con la defensa de de Toronto Raptors que es una de las mejores de la Liga por ejemplo Toronto defensivamente hablando es un equipo bastante superior algo que fue Cleveland Cavaliers de Le Bron James no que fue el equipo que se enfrentó en esas cuatro finales a Golden State

Voz 0458 08:15 pues el sexto partido madrugada del viernes tres de la mañana y no quiere séptimo partido

Voz 1 08:22 bueno ya puestos en lo que se para la fijo para para bueno para los medios de comunicación para la NBA en general yo creo que siempre es muy atractivo un séptimo partido aunque ha habido algún séptimo partido en finales decepcionante pero bueno el más reciente que fue el dos mil dieciséis fue muy emocionante fueron unas grandes finales de la NBA aquellas de que ganó Cleveland remontando bueno pues sería tremendo no un séptimo partido además bueno pues en noche del domingo al lunes en España que os quería una hora antes sería las dos con lo cual se hace más tan sensible para la gente así que ya puestos qué más da un viaje entre Estados Unidos y Canadá uno más da igual

Voz 0458 09:04 totalmente bueno fuera del partido que ya os escucharemos en Movistar Plus y lo veremos el próximo jueves al viernes esa madrugada protagonistas también la cantidad de jugadores que van a ser agentes libres este verano de gran nivel como hay Leonar como Craig Thompson como Irving como Butler como quema Walker Cousins Middleton esto es la esto es tremendo este verano

Voz 1 09:26 pues sí sí sí bueno a partir del uno de julio hay que estar muy pendientes de redes sociales porque puede saltar cualquier noticia de compromiso de un nuevo contrato de cualquiera de estas estrellas mucha gente cuando se lesiona anoche Kevin Duran piensan esto va a influir mucho en el mercado de agentes libres bueno pues va a influir pero quizás no como esperaba la gente no en el caso particular de Duran pero vamos a ver qué ocurre con el asunto de la gestión de la lesión de que vendrán dentro los Burgos porque a lo mejor puede haber gente por ejemplo Clayton son que no le haya gustado cómo ha actuado Warriors con el tratamiento de esta lesión hay una filtración que es muy importante Manu eh un periodista dijo que Steve Hooker después del partido Le dijo a la periodista Rachel Nichols los médicos nos dijeron que no podía agravar la lesión si jugaba si esto es verdad que éste ha dicho esto hay un problema interno bastante grave en en Burgos y esto seguro que otros compañeros cuando vena a Kevin Durant que que lo va a pasar tan mal estos próximos meses lo tienen en consideración no tienen la sensación de que esto se rompe ya ley Thompson tiene todo total libertad para elegir equipo

Voz 0458 10:38 no vamos a ver tanta gente libre a ver qué pasa con uno de los Splash Brothers que tiene que tirar del carro de momento de los barrios bueno a otro nombre propio esta semana Tony Parker ayer anunció su retirada con treinta y siete años uno de los grandes grandes

Voz 1 10:52 sí sí sin duda bueno uno de los grandes protagonistas del equipo que ha dominado prácticamente durante dos décadas en la NBA el de los cinco anillos de San Antonio cogió cuatro los cuatro últimos fue MVP en la final desde el dos mil siete que ganaron a Cleveland cuatro cero y es uno de los digamos tres o cuatro mejores europeos en la historia de la NBA en cuanto a carreras sin duda es un jugador muy querido

Voz 2 11:18 yo no no Aubisque eso es inmóvil sí sí sí

Voz 1 11:21 muy yo creo que el bueno de hecho se va a quedar a vivir en San Antonio es muy querido allí aunque tiene es propia de propietario de un equipo en Francia las Belli y luego bueno en una academia en Lyon pero bueno ha sido un grandísimo jugador y una lesión aunque tiene ya treinta y siete años una lesión importante en el cuádriceps parecida a la de ahí por cierto a la última de en San Antonio es la que le ha hecho perder mucho esa capacidad física y él se ha visto que no puede acercarse al nivel que él tenía antes de su lesión y por eso opta por la retirada

Voz 0458 11:53 la última te dejamos cabras la maleta y recién llegado a San Francisco qué te parece la lista de los veinte jugadores que dio a conocer la Federación de Estados Unidos para el Mundial de China luego se quedarán doce a las órdenes de Popovic pero faltan muchas estrellas pero vaya equipado

Voz 1 12:07 no sí bueno faltan megaestrellas es verdad que ellos pueden hacer no sé tres cuatro mínimo equipos de grandísimo nivel no en como megaestrellas están James Harden y Anthony Davis y luego pues hay estrellas de la liga por supuesto como quema Walker Damián que el año pasado estuvo en el mejor quinteto de la temporada y luego muy buenos jugadores ellos yo creo que tampoco hoy en día primero porque hay algunos que renuncian IU y luego cómo se juegan el baloncesto FIBA van buscando también especialistas no tienen un especialista defensivo como Pili Tucker tienen jugadores para lanzar desde fuera va Kevin Prince el pívot de Milwaukee eh luego tienen intimidador es mucho escolta no mucho escolta como Bradley Bill si Humbert Gordon Donovan Michel todos muy buenos tiradores Kate Middleton así que es un muy buen equipo lógicamente va a volver a ser el favorito

Voz 0458 13:01 hombre un equipo por ejemplo Harden Middleton Ancelotti Davis y Andrés

Voz 1 13:06 con no estaban o no estaban dados a la dama no saber que le porque yo creo que luego eh aunque esto es que siempre le ha gustado jugar con pívot de ala pívot tradicional pero en el baloncesto FIBA conviene jugar más con un pívot dominante y luego que el ala pívot pueda lanzar desde fuera eh cómo han jugado incluso con Carmelo Anthony en los últimos compromisos en los Juegos Olímpicos de Brasil jugaba de falso cuatro Carmelo y hay pueden jugar pues no sé bien Tobías Harris Jason Tate hunde de Boston Harrison Barnes Kus mal de los Lakers varios jugadores fue jugar en esa posición de falso cuatro

Voz 3 13:42 pues nada Anthony descansar un rato

Voz 0458 13:44 lo que os quedan cuarenta y ocho horas para

Voz 3 13:46 la para la el sexto partido que va a ser

Voz 0458 13:49 la pasada os escuchamos en Movistar Plus y en El Larguero por supuesto hoy en la SER

Voz 1 13:52 muy bien un placer como siempre Manu o valga bravata