Candela Peña: "Tras ocho años muy extraños, con 'Hierro' empiezo a ver la luz"

Voz 1 00:00 su Ripa y qué relación tiene con el mar

Voz 0098 00:08 eh

Voz 0305 00:10 momentos de que yo me he criado en el bar de mis padres al principio había menos trabajo en el bar y me acuerdo que de un pueblo de playa se alternaban el día que cada uno al mediodía se iba a la playa con los niños de es para mí sí era irme os a mis primeros recuerdos del mar es eso irme con mi padre con mi madre el medio día a la playa a la playa que le gustaba ir a mi padre y a la que le gustaba ir a mi madre

Voz 2 00:40 que eran distintas si mi padre le gusta

Voz 0305 00:43 va a ir a un club que se llamaba tropical que es donde las chicas hacia en topless y tomaban gintonic que evite arcas me acuerdo de tomar yo mucho KAS con hielo limón y una aceituna me parecía un sueño y mi madre iba más al apeadero de Castelldefels a playa familiar el corte de lado hay Polo en la arena tu padre Antonio

Voz 2 01:05 Sevilla sí sí sí sí sí sí cómo era tu padre Candela

Voz 0305 01:10 pues un tiro en la cabeza una muy particular o una casa con muchas posibles y le atendió como el mejor ginecólogo de Sevilla así como un abuelo con pasta pero un tío tan bien que los dejó en la estacada murieron murió se quedaron en la nada mi padre empezó a trabajar con nueve años en un bar yo creo que bastante fatiga tuvo que pasar

Voz 0098 01:37 pero luego

Voz 0305 01:39 muy autodidacta un tío con ganas de aprender y echaba las cartas estaban siga o muy conectado con el más allá fumaba hachís muy particular la verdad a mi padre partículas y cómo era tu

Voz 2 01:55 haré Pepa murciana me más

Voz 0305 01:57 es más dura catorce hermanos siete chicos siete chicas en una casa bastante machista donde los chicos trabajaban las chicas también pero al regresar mi madre tenía que lavar la ropa de sus hermanos entonces pues creo que ella ha defendido mucho el que yo hable me ha dejado hablar me ha dejado tener opinión y eso se lo debo a mi madre porque creo que ella no la tuvo nunca no la dejaron hablar mucho de ese ya yo creo que creció con la idea de si alguna vez tengo un hijo lo de lo dejaré que hable a mí nunca me han sentado en la mesa de los niños a comer

Voz 2 02:41 eres única sí sí pero he vivido

Voz 0305 02:44 tres primos míos como si fueran hermanos pero que nunca en mi casa no ha habido esa cosa de la mesa de los niñas y de los adultos nos han mezclado

Voz 2 02:53 he dicho Candela no ha escapado es el nombre que está detrás de exceso de pan Pi porque Candela Peña se ha puesto de su ánimo Cherry papi

Voz 0305 03:05 porque mi abuela la madre de mi madre que después de criar a catorce hijos Mi madre muy jovencita cogió un bar me llevó a casa de mi abuela yo me he criado desde los tres meses en casa de mi abuela hasta los catorce años mi abuela me llamaba Two repartía pues no se debería ser un apodo que usarían en Caravaca me llamaban Chus RIP Anpe platónica

Voz 2 03:30 la verdad es que no se anda no se da gente de pueblo eh

Voz 0305 03:34 en Caravaca de la Cruz Murcia no sé

Voz 2 03:38 Candela qué relación tiene tu familia con los zapatos

Voz 0305 03:43 mi abuela hacía es parte Illes el luego mirar Artiles son zapatos esparto no como si es factible son exacto todo lo que es todo eso que hace castaña hay tal que quiero decir que los mejores party de Españas del mundo se fabrican en España Eloy Button y todo esto sea da en Venecia pero los es partir de Louis Vuitton se hacen aquí en España mi abuela hacía es party les luego mi madre trabajo en Pirelli que era donde se hacían las zapatillas de Victoria coleccionaba zapatos me hubiera gustado a mí hacer zapatos

Voz 2 04:18 como es Candela crearse un bar como lo recuerdas te ves paseando entre las mesas te ves pendiente lo que decían los clientes echaba una mano llevándolos vasos cómo era

Voz 0098 04:31 te has leído Candela la novela de Juan del Val no

Voz 0305 04:34 pues mira en ese sitio es explica muy bien fíjate se llama Candela y es una novela de una tía el bar de mis padres no tenían ni mesas era una barra donde se comía osea en mi madre una cocinera increíble pero el típico el sitio de esos que hay en muchos sitios que es como el buenísimo y viene gente de no sabes dónde para comer en ese sitio yo ahora que soy mamá vivo sola con mi hijo que tiene siete años pienso muchas veces a este niño le falta Bar Bar en el sentido de yo desde muy pequeña sabía pues el señor que está en casa más a osea está en el bar más tiempo de la cuenta porque su esposa o lo que vaya a ver cuando llega

Voz 3 05:16 esa no le apetece eh controlas el señor que lo que bebe igual no les sienta bien y de repente

Voz 0305 05:25 conversaciones de adultos que no corresponden a tu edad pero las escuchas porque el hacerte grande con público yo no me he hecho grande en un cuadrilátero con público sea para mí hay un punto que ser actriz no me resulta del todo raro porque

Voz 1 05:41 he crecido con gente para

Voz 0305 05:44 a mí el cine siempre ha sido un poco como el refugio como la no sé es un lugar donde me siento segura también me pasa en los aeropuertos pero el cine para mí es algo que sigo haciendo cosas de ahí vamos al cine con amigos yo es algo que no entiendo once no con amigos pero el cine yo soy de ir sola cuatro de la tarde si tengo tiempo porque alguien se puede quedar rota el cual me veo dos películas seguidas para mío sea el momento de oir Moby récord o lo que sea que yo tenga que oír allí es como hay Dios mío estoy en paz a tu hijo le pasa también Román bueno no se lo llevo muchísimo al cine iguales también o porque no soy una mamá tan activa a lo mejor siguió escalará pues lo llevaría a escalar pero la verdad que

Voz 3 06:33 igual Fine

Voz 2 06:34 oye que Candela a todo el mundo te descubre en Días contados la película de Imanol Uribe sin embargo yo diría que personalmente yo descubrí en Hola estás sola fue aquella película y que desde luego para para mucha gente de mi generación fue el descubrimiento de una actriz eh

Voz 4 06:58 la gente nueva que fue pues no come lo apoya yo escribí felices tú no seas egoísta no lo compartimos todo perdona o la fiesta conmigo a ver que lo decida él que pasarían regusto o Ladd quién te gusta más ella o John claro que sí es muy fácil tú primera yo después él de final te da corte yo me voy a la cocina es una neurona

Voz 0305 07:27 hola está sola es el primer pero otra que yo hago bueno comprar contusiones y el qué pero que toda la responsabilidad cae sobre mí para mí fue también no dirigía muchas tías Itziar era actriz también

Voz 0098 07:44 una Penín muy bonita muy especial de rodar el equipo era muy reducido

Voz 0305 07:50 yo me acuerdo que el departamento de maquillaje peluquería sólo estaba Karmele Soler que es maquilladora y lo hacía todo ella o sea una peli y luego fíjate qué cosa tan bonitas salió Icon inicial pues yo qué sé para mí es un sueño y hace poco me me volvió a llamar que hacía audiciones para una peli que va a hacer esto igual no se puede decir pero bueno audiciones M lleve el papel estoy contenta me hace ilusión volver otra vez con y fían Itziar es como que es mi principio luego te doy mis ojos sea como que me va cogiendo momento es ahora ahora creo que estoy atravesando un momento importante en mi vida he pasado yo ocho años muy extraños muy extraños en mi vida muy extraño digo adjetivo extraño por no que posiblemente han sido ocho de los peores por mucho ruido y ahora también eso lo noto con las películas hace diez años rodé en las Islas Canarias que para mí tiene una cosa muy importante con Félix y Dunia la isla interior yo algo me pasó allí que dije Mi vida va a cambiar algo va a pasar yo creo mucho en esas cosas tanto es así que nunca más volví a rodar con con Dunia falleció Dunia fallecieron amigos cánceres de amigos a sea como que te das cuenta que la gente crece se hace mayor se mueve de tal y cual y ahora con el hierro diez años después siento que otra vez en las Canarias empieza otra etapa y ahora así que veo como luce como buen unos buenos días

Voz 2 09:32 años pagarán cuánto hay de esa intuición en la que tenía tu padre cuando echaba las cartas enervar Le observadas de Le eras testigo cuando se ponía delante a Jenni Leiva

Voz 0305 09:44 diciendo que probablemente estaría movido por la intrusión dura no es a la psicología

Voz 2 09:49 no aprende estando detrás Navarra claro es que

Voz 0305 09:51 mi padre ya ves desde los nueve años hasta que el cáncer hizo que se cayera detrás de una barra tenía sesenta y cuatro no pasaban muchos años no ojalá tuviera yo la intuición y la sabiduría que tenía mi padre sin haber ido al colegio pero sí que soy una persona intuitiva hilo no sé si es bueno malo pero me la respeto ahora respeto incluso en terapia fíjate psicólogo psiquiatra no es gente que siempre me dicen déjate llevar por tu instinto Candela que no te equivocas bueno o te equivocas pero es bajo tu esposa

Voz 2 10:25 eran como ha sido el rodaje de hierro

Voz 0305 10:29 estrena es ahora pues mira creo que ha sido de los mejores rodajes de mi vida y Hierro es una isla que a mucha gente del equipo en un principio sea susto como perdón conocías la isla enrolla no no pero se asustó porque para ir al hierro hay que os sólo salen muy pocos aviones un barco por la tal hay que coger dos aviones o una un barco hizo otro avión es un sitio donde realmente te ves aislado pero me hacía mucha ilusión pensar que la globalización no ha llegado ahí no hay un supermercado de los que tú ves en ningún sitio ahí no hay una heladería ahí si tú quieres pescado comprarte una caña de pesca y y es un sitio alucinante donde es una isla muy pequeña que pienso en años en años y años y años detrás claro dónde ese Atlántico debía ser muy agresivo entonces los pueblos estar en las cimas entonces se vive un poco de espaldas al mar es un sitio donde hay mucha cabra leche queso vino que de esas piedras volcánicas sale un vino espectacular no sé un sitio que si yo tuviera dinero me compraría una casa que me encantó y he sido feliz estado a gusto estado calmada tenía mucho que estudiar para preparar hasta jueza que no ha sido un personaje fácil para mí porque es una mujer que estaba y está muy enfadada con el sistema con la vida con la sensación de que todo le cuesta mucho yo eso lo he vivido en algún momento de la vida he tirado esa mochilas un rollo sea la escuela te acaban saliendo pero cuando notas que es que te cuesta mucho ojo es un rollo

Voz 2 12:16 a veces no te has arrepentido de haber hablado de haber dicho algo estoy recordaba cuando saliste con la boca tapada con una cinta negra a la madre

Voz 0305 12:27 los premios no no me arrepiento no me arrepiento lo que lo que pienso que la prensa es un poco un rollo a veces que dices bien vengo aquí con un proyecto pues atiende este proyecto tampoco pasa nada no sé es como yo voy a hacer una película que va sobre una jueza no puedo hacer otro personaje voy a hacer la jueza entonces que ocho años pues siete años después cinco dos te sigan preguntando yo es que no me tengo por una persona ni reivindicativa no no yo no voy a ni soy yo tengo mi manera de entender el feminismo Mi mis ideologías políticas pero no soy una persona el mito el mundo bebía la matrícula cambiada me tachan como de reivindicativa de una sandeces de eso ex mujer fuerte que dices que sabrán si soy fuerte es el fuerte de mucho carácter el carácter Se mide cosa que a los tíos nunca les preguntan son cosas que depende más de la imagen que otros hacen de Ci que no corresponden a ti pero yo como la cabeza de los demás no puedo entrar pues que cada uno pero no no me arrepiento porque en el momento digo lo que digo y luego Diego Caneda te has equivocado pero arrepentirme no porque uno es lo bueno lo malo las cagada si las cosas buenas

Voz 2 13:44 escribir otra novela

Voz 0305 13:47 pues no te crees que ahora que estoy más tranquila en un sitio sin tal pienso que cuando todo esto acabe sí que me gustaría escribir es una novela compilar castros tenemos una serie siempre ha de un montón de años que la queremos sacar p'alante pues yo qué sé no se guiones me encanta pero con gente con equipo

Voz 2 14:12 Candela Peña quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 0305 14:21 soy un poco sin rumbo eh yo hay épocas de mi vida que no he visto faros no he visto luz ni nada soy un poco no personas sin rumbo a no con cierta sensación de desamparo en algún sentido soy un poco una resistente ese he tenido diferentes faros diferentes personas a las que hacia donde tal tus padres pero también dedica a trabajo el alma todo vuela bueno rama abuela que con la que la alarma huelgas si programada abuela también una persona arisca no muy cariñosa hasta aquí porque había criado catorce hijos ya estaba para tal yo he sido siempre un poco soy como los mecheros hoy del mundo poco si eso creo que ha condicionado mi relaciones siempre no he sido niña de pandilla he tenido como muchos grupos hay a lo largo de la vida pienso que mis amistades son pues uno de aquí uno de ya no no no soy de grupo por es igual me encantaría pertenecer a uno por eso los las películas y los equipos para mí son familia yo cuando dice la primera peli pensé ya tengo un familiar de gente que me di cuenta que ya no he vuelto a ver nunca más

Voz 2 15:42 si tuvieron oportunidad de ver a alguien por un momento otra vez a quién elegiría

Voz 0305 15:47 no a mi padre eso sigues el discutible

Voz 2 15:50 las

Voz 0305 15:50 hay Peña Peña Peña sobre todo sabes que que hubiera conocido a su nieto es que yo salí de cuentas si el día que mi padre falleció entonces Jaén que lo hubiera visto sólo lo vio en la ecografía ya me dijo lamento decirte que este niño se va aparecer a mi y es verdad tiene las orgía de padre de orejeras y desabrochada también las ha heredado si a mi padre para decirle tranquila sobre todo para presentarle a a su nieto que le caería bien yo creo es un niño que están